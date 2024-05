MS v hokeji ONLINE, den šestý: Slováci v roli velkého favorita, Britové se pokusí šokovat Švýcary

Hokejové MS pokračuje šestým hracím dnem, ve kterém nebude chybět ani souboj domácí reprezentace s Dánskem. Fanoušci budou určitě také zvědaví na to, zda nedojde k podobnému překvapení jako v úterním utkání mezi Kanadou a Rakouskem, kde papírový favorit ztratil v závěrečné třetině pětibrankový náskok. Livesport Zprávy vám přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

06:30 – Čeští hokejisté dnes odpoledne mohou udělat důležitý krok k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Do cesty se jim ale postaví neoblíbený soupeř v podobě Dánska, které Češi na velké akci neporazili za tři body již 12 let. Výrazný krok k postupu do vyřazovací části turnaje může udělat i Slovensko, které bude v duelu s Polskem velkým favoritem. Jasného outsidera bude mít i duel mezi Švýcarskem a Velkou Británií.

Preview zápasu Česko – Dánsko. Livesport CZ + SK

06:20 – S jednoznačným cílem zachránit se přijeli do Ostravy hokejisté Polska. Do elitní kategorie mistrovství světa postoupili po dlouhých 22 letech, pod což se výrazně podepsal i slovenský trenér Róbert Kaláber. "Máme v týmu také hráče, kteří už dvacet sezon působí mezi seniory a ještě neměli možnost se na MS prezentovat mezi elitou. Byl to jejich sen a dnes si jej plní," říká kouč v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy.