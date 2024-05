MS v hokeji ONLINE, den třetí: Slovensko pod tlakem, alpské derby i pauza pro Čechy

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy

Novinky

13:40 – Velká Británie sice proti Finsku nestíhá a jednoznačně prohrává, i tak se ale outsider nevzdává. Takhle parádní zákrok předvedl Ben Bowns.

13:15 – Útočník Dominik Kubalík neutrpěl v sobotním utkání s Nory vážnější zranění. Start osmadvacetiletého kanonýra v pondělním utkání se Švýcary je s otazníkem, jeho další působení na turnaji ale není ohroženo. Více informací v článku.

11:52 – Zkušený dánský obránce Markus Lauridsen, který startuje na svém desátém mistrovství světa, se prezentoval v utkání proti Rakousku dosud nejtvrdší střelou turnaje. Puk letěl rychlostí 156,82 km/h.

11:37 – Spoluhráči mu na rozcvičce před duelem s Norskem uznale zaklepali hokejkami o led, v kabině mu pak pogratulovali k jubilejnímu 200. zápasu za reprezentaci. A on je vzápětí dvěma trefami a výborným výkonem pomohl vyvést z úvodní těžké zkoušky na domácím šampionátu. Jako správný kapitán. Jako nestárnoucí tvůrce hry. Roman Červenka (38) ukázal, jak moc je pro tým důležitý. Více v článku.

Statistiky utkání. Enetpulse

10:00 – Český brankář Petr Mrázek připustil, že kdyby ho po třetí inkasované brance v zápase s Norskem stáhl Radim Rulík ze zápasu, bral by to s respektem. "Já se soustředím na to, abych tyhle góly hodil za sebe a soustředil se na zápas. Střídání není v mé režii, jak by rozhodli trenéři, tak bych to přijal. Občas se to stává, je to v hokeji normální," konstatoval Mrázek, který v utkání také nechtěně trefil pukem kustoda norského týmu. Ve zpravodajství Livesport Zpráv najdete celý rozhovor se strážcem české branky.

07:10 – Hokejisté Slovenska nemají na Kazachstán nejlepší vzpomínky, loni na MS v Rize prohráli 3:4 po nájezdech a nezdar je připravil o možnost, zahrát si čtvrtfinále. Letos tedy mají co napravovat a v Ostravě budou mít tentokrát téměř domácí prostředí.

Preview Slovensko – Kazachstán Livesport CZ + SK

07:00 – Slovenský tým má po úvodní prohře s Německem pro nedělní den důležitý úkol, potřebuje naplno bodovat v utkání s Kazachstánem. Kouč Craig Ramsay zřejmě stáhne ze sestavy třineckého Marka Daňa, který v průběhu sobotního tréninku nefiguroval ani v jednom ze čtyř útoků.

06:45 – V čele produktivity MS jsou po druhém hracím dnu společně němečtí útočníci Yasin Ehliz a Leonhard Pföderl, kteří shodně zaznamenali jeden gól a tři asistence. Nejlépe umístěným Čechem je Roman Červenka s bilancí 2+0.

06:20 – Nejtrestanějším hráčem šampionátu je po dvou dnech Slovák Miloš Kelemen díky 10minutovému trestu z utkání s Německem, nejvíc dvouminutových trestů však zatím posbíral český zadák Radko Gudas, který má na kontě aktuálně osm trestných minut.