MS v hokeji ONLINE, den třetí: Slovensko pod tlakem, alpské derby i pauza pro Čechy

Do Česka se letos na mistrovství světa v hokeji sjela parádní hráčská společnost. Mnozí kvůli tomu turnaj překřtili na malou olympiádu, zlaté medaile jsou prestižnější než jindy. Livesport Zprávy přinášejí z této největší sportovní akce roku v tuzemsku i neustálý online přenos, který zaznamená to nejpodstatnější, co se v Praze a Ostravě stane. A to včetně sestřihů jednotlivých zápasů.

Zápasy:

Novinky

7:10 – Hokejisté Slovenska nemají na Kazachstán nejlepší vzpomínky, loni na MS v Rize prohráli 3:4 po nájezdech a nezdar je připravil o možnost, zahrát si čtvrtfinále. Letos tedy mají co napravovat a v Ostravě budou mít tentokrát téměř domácí prostředí.

Preview Slovensko – Kazachstán Livesport CZ + SK

7:00 – Slovenský tým má po úvodní prohře s Německem pro nedělní den důležitý úkol, potřebuje naplno bodovat v utkání s Kazachstánem. Kouč Craig Ramsay zřejmě stáhne ze sestavy třineckého Marka Daňa, který v průběhu sobotního tréninku nefiguroval ani v jednom ze čtyř útoků.

6:45 – V čele produktivity MS jsou po druhém hracím dnu společně němečtí útočníci Yasin Ehliz a Leonhard Pföderl, kteří shodně zaznamenali jeden gól a tři asistence. Nejlépe umístěným Čechem je Roman Červenka s bilancí 2+0.

6:20 – Nejtrestanějším hráčem šampionátu je po dvou dnech Slovák Miloš Kelemen díky 10minutovému trestu z utkání s Německem, nejvíc dvouminutových trestů však zatím posbíral český zadák Radko Gudas, který má na kontě aktuálně osm trestných minut.