České hokejistky porazily v semifinále MS hráček do 18 let Kanadu 4:2 a poprvé si zahrají o zlato

Senzace hokejistek do 18 let. Po triumfu nad Kanadou si poprvé v historii zahrají finále MS

Radost hokejistek do 18 let.

České hokejistky do 18 let budou poprvé v historii bojovat o zlato z mistrovství světa. Výběr slovenského trenéra Dušana Andrašovského (47) se po dvou prohrách na začátku šampionátu ve švýcarském Zugu obdivuhodně vzchopil a těsně proklouzl do play off. V něm nejdřív vyřadil Švédsko a v dnešním semifinále po výhře 4:2 i dalšího favorita, obhájkyně zlatých medailí z Kanady.

Triumf opět řídila nezastavitelná kapitánka Adéla Šapovalivová, která otevřela skóre a nahrála na druhou trefu vítězek. S osmi trefami je útočnice švédského MoDo Hockey nejlepší střelkyní turnaje a ze zámoří její výkony nepochybně bedlivě sledují skauti nedávno rozběhlé ženské NHL. Ve své věkové kategorii se dostala do finále mistrovství světa skoro přesně rok po starším bratrovi Matyášovi, jemuž se totéž povedlo mezi dvacítkami.

Mladé Češky oplatily Kanadě nedělní prohru 1:8 ze základní skupiny a zdolaly ji poprvé v historii. Zámořský tým, světový šampion z předchozích dvou let, přitom v dosavadních čtyřech zápasech turnaje ani trochu nezaváhal a vyhrál je s celkovým skóre 35:1. České teenagerky se už nyní postaraly o nejlepší výsledek na MS, maximem jejich předchůdkyň byly bronzy z let 2008 a 2014.

Za překvapením směřovaly už od úvodu, po brankách Šapovalivové a Anežky Čabelové, která působí v kanadském celku Rink Hockey Academy z Kelowny, vedly ve 24. minutě 2:0. Kanaďanky však ještě do druhé přestávky díky nejproduktivnější hráče turnaje Chloe Primeranové snížily a ve 43. minutě srovnala Stryker Zablocká.

Svěřenkyně bývalého dlouholetého útočníka Plzně Andrašovského se však po ztrátě náskoku nezlomily a ve 47. minutě je poslala znovu do vedení Klaudie Slavíčková. Kanaďanky přestřílely české bojovnice 47:12, jenže litoměřickou gólmanku Anetu Šenkovou už nepřekonaly. V poslední minutě při jejich power play pečetila senzační výhru do prázdné branky svým druhým zásahem v utkání Čabelová.

V nedělním zápase o zlato se Češky, které mají ve 22členném kádru celkem 12 legionářek z pěti zemí od Kanady po Německo, střetnou s vítězkami duelu USA – Finsko. Američanky jsou pětinásobnými šampionkami turnaje, stejný počet triumfů má Kanada. Nikdo jiný než tyto zámořské velmoci dosud vrcholnou světovou akci 18letých hokejistek nevyhrál.

"Jsem strašně ráda, že se nám to povedlo a že jsme to takhle ubojovaly. Daly jsme do toho všechno. Ale když už jsme došly takhle daleko, tak chceme dojít nejdál, co to jde. Bylo by skvělé, kdyby se nám povedlo zlato," řekla serveru hokej.cz kapitánka Šapovalivová. "Když Kanaďanky srovnaly na 2:2, tak byly trošku na koni, ale my jsme si pořád opakovaly, že to je náš zápas a pořád to můžeme vyhrát," dodala.

