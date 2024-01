Šlégra nadchla další medaile z MS: Věřím, že český hokej se posouvá z období temna

Olympijský vítěz z Nagana a bývalý obránce Jiří Šlégr (52) byl nadšen z vystoupení českých juniorů na mistrovství světa ve Švédsku. Tým vedený Patrikem Augustou mu udělal radost nejen ziskem bronzu, ale i výkony, jimiž se na stupně vítězů prodral. K úspěchu podle něho pomohla úvodní lekce v podobě vysoké prohry se Slováky. Jak uvedl po návratu mužstva z Göteborgu, když úspěšnou výpravu přivítal z pozice člena výkonného výboru hokejového svazu, pevně věří, že český hokej postupně nabírá zase správný kurz.

Člen prestižního Triple Gold Clubu sledoval české mladíky v průběhu celého turnaje. "Myslím, že nejvíc pomohla týmu paradoxně hned první porážka," připomněl debakl 2:6 se slovenským výběrem. "Hráčům to otevřelo oči a najednou byl přístup jiný. Hned ve druhém zápase bylo vidět, že je jiné nasazení, jiná chuť, chodili více do brány, bylo více střel, více všeho. Myslím, že tam se vše nastartovalo," řekl Šlégr.

Připustil, že pro tým nebyl vstup do turnaje snadný především po mentální stránce. "Kluci byli v hrozně složité situaci jakožto obhájci stříbra. To samozřejmě v hlavě máte. Do toho proběhla výměna trenérů, ale přitom se všichni snažili udržet styl, kterým hrálo mužstvo loni a přinesl ovoce. Myslím, že to všechno je na začátku svazovalo. Ale když člověk vidí, jak pak hráli, navíc se všemi silnými soupeři, tak hráli velice důstojnou roli. Hodnotím to velmi pozitivně a vidím spoustu hráčů, kteří to mohou ve své hokejové kariéře dotáhnout daleko," prohlásil.

Bronz je v jeho očích o to cennější, že tým čelil silným soupeřům. Nepočítaje výprask se Slováky, tak Češi v konfrontaci s USA, Kanadou, Švédskem a Finskem prohráli jediný zápas v základní době – semifinále s domácím týmem, a to kvůli nezvládnuté poslední třetině. "Vždycky to vnímáte. Při hodnocení víte, že jste si poměřil síly s velkými týmy. A tady to rozhodně nebylo tak, že bych porazil jen ty slabší a třeba se mi povedlo porazit jednoho silného," zdůraznil Šlégr.

"Myslím, že třeba proti Kanadě hráli kluci skvěle a zodpovědně. Šli tomu štěstí, které pak měli v závěru, naproti výkonem. A i když pak prohráli semifinále se Švédy, mně se ten zápas strašně líbil, byl nahoru dolů, bylo vidět, jaké sebevědomí tým získal s úspěšně zvládnutým čtvrtfinále. Ať si Kanada říká, co chce, podle mého se kluci dostali do semifinále zaslouženě. I v něm hráli důstojnou roli a bylo to o tom, kdo dá za stavu 2:2 třetí gól. Měli jsme velké šance, bohužel přišel na opačné straně," doplnil Šlégr.

Zaujal ho pak přístup hráčů v boji o třetí místo. "Bylo super, jak šli kluci do utkání o bronz nastavení. Bylo zřejmé, jak moc medaili chtějí. To jsem dlouho neviděl, včetně toho, jak moc hrdí byli na dres, co mají na sobě. V tom vidím budoucnost českého hokeje," ocenil Šlégr.

Míní, že třetí účast v semifinále juniorského MS po sobě není náhoda, ale zároveň ani důvod k bezbřehé euforii. "Je to náznak toho, že máme kvalitu a dobré hráče. Jen s nimi musíme pracovat. Doufám, že tohle je pro nás všechny signál, že bychom jim měli dávat šanci v klubech, jak o tom léta mluvíme, aby nám neodcházeli pryč. Jde to i tady. Stačí připomenout Jirku Ticháčka na Kladně, teď z toho týmu je to Tomáš Galvas v Liberci. Věřím, že i kluby to vnímají. Právě tohle považuju za to nejdůležitější. Abychom tady ty hráče udrželi, mohli s nimi pracovat a oni dostali šanci nám to vrátit, než abychom jen koukali na to, jak odchází hrát do jakýchkoliv zahraničních juniorek."

"Zároveň chápu, že když nejsou výsledky, vzhlíží se k těm ostatním. Když my jsme před lety vyhrávali, jezdila se zase k nám dívat Kanada, jak ten hokej děláme a díky čemu vyhráváme. Tady teď bylo období temna, ale doufám, že teď se to zase posouvá k lepšímu a třeba z mého pohledu ofenzivního obránce jsem strašně rád, že takových hráčů vidím hodně, kteří nám pak můžou v seniorské kategorii dělat radost," řekl Šlégr.

Je si ale zároveň dobře vědom toho, že v posledním úspěšném týmu jasně převládali hráči ze zámořských juniorských soutěží. "Musíme jít pomalými krůčky, nejde udělat tak razantní krok, abychom vzali všechny hráče jen z českých soutěží. Ale je důležité o tom přemýšlet. Právě proto říkám, že by se měla dávat šance klukům v extralize. Dát jim prostor i klidně v šestnácti, sedmnácti letech. Jsem přesvědčený o tom, že to je cesta. Naše generace tu šanci dostala a také jsme to pak vraceli. To by měl být vzkaz pro nás všechny. Vrátím se v té souvislosti zpátky k Jirkovi Ticháčka. Stačí se jen podívat, co předvádí tuhle sezonu."

Věří, že porostou zase postupně i počty hráčů, po nichž při draftu sáhnou kluby NHL. "Vždycky je to o medailích a nějakém úspěchu. Ti skauti a manažeři na juniorský šampionát jezdí a dobře ho sledují. Věřím, že se posuneme v číslech zase někam úplně jinam. Jsem o tom přesvědčený. Zároveň ale souhlasím s myšlenkou, že jsme pořád na začátku. Podle mě je však strašně důležité, že tam opravdu jsme a nekoukáme na vše jen ze spodní části tabulky, abychom se báli, zda vůbec postoupíme do play off," uzavřel Šlégr.