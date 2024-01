Výsledky dvacítky jako odraz změn? Potřebujeme, aby kluci zůstávali v Česku, říká Antoš

Česká dvacítka v úterý šokovala hokejový svět. Ve čtvrtfinále MS výběr kouče Patrika Augusty (54) porazil Kanadu 3:2 gólem Jakuba Štancla (18) 11 sekund před koncem základní hrací doby a ve Švédsku si proti domácímu výběru potřetí za sebou zahraje o medaile. Výsledky nejstarší mládežnické reprezentace jsme ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily probrali s bývalým hráčem a současným televizním expertem Milanem Antošem (53), se kterým jsme se spojili přímo do Göteborgu. Tady je výběr toho nejzajímavějšího, o čem vítěz extraligy ze sezony 2002/2003 promluvil.

O reálném stavu mládežnického hokeje

"Myslím si, že poslední výsledky dvacítky neukazují nic moc o nějakém vývoji českého mládežnického hokeje. Jde spíš o ročníkově velmi silné sezony a dobře poskládáné sestavy. V poslední době máme trenéry, kteří se snaží s hráči progresivně pracovat, ale neřekl bych, že je to zvuk nějakých velkých novinek v juniorském hokeji, protože většina našich kluků zkrátka nehraje v Česku."

O ambicích českého týmu v bojích o medaile

"Já jsem realista a nemyslím si, že tenhle tým vyhraje zlato. Vždycky je šance uspět v dalším zápase, může se stát, že se pro Čechy zase otevře nějaké okénko, které využijí. Teď jsme měli obrovské štěstí proti Kanadě, ale nejsem si jistý tím, že jsme schopní v tom semifinále hrát jinak a tak, abychom to štěstí znovu nepotřebovali. Ale třeba se k nám zase otočí."

Livesport Daily #163: Semifinále je velký úspěch, ale na celkový triumf to není, říká expert Antoš Livesport

O síle kanadského výběru

"Bavili jsme se o tom tady s ostatními novináři, kteří se věnují mládeži, a ti nás upozorňovali na to, že letošní Kanada není tak silná, že nemá tak výrazné osobnosti. Viděl jsem jejich zápas ve skupině se Švédy, kdy v závěru nebyli schopni nic vymyslet a domácí to utkání zvládli. Tehdy mi došlo, že kanadské výkony rozhodně nejsou takové, jaké by si jejich fanoušci představovali."

O letošní české sestavě

"Už dlouho říkám, že vždycky se dá postavit sestava, která může uspět. Tohle se dřív hodně podceňovalo, prostě se šmahem vzali nějací hráči a jelo se na MS. Teď se tomu daleko víc věnujeme, do výběru hráčů zasahuje víc lidí, výběr některých hráčů je daleko víc opodstatněný. Ze všeho nejvíc bychom ale potřebovali zkvalitnit naši juniorskou soutěž, aby ti kluci zůstávali v Česku a nemuseli odcházet do Ameriky."

Poslední zápasy české dvacítky. Livesport

O brankáři Michaelu Hrabalovi

"Musím přiznat, že v průběhu turnaje jsem z něj nebyl úplně nadšený. Neměl tam nějaké velké věci, ale trenéři mu z nějakého důvodu věřili, nechali ho chytat a včera se mu to opravdu povedlo. Měl tam tak tři nadprůměrné zákroky, ale že bych teď přišel a řekl, že to je nová jednička draftu, ten bude chytat NHL, tak to teď nemám."