Hokejisté Buffala si dnes poprvé zatrénovali v Praze, kde v pátek a v sobotu zahájí v zápasech proti New Jersey novou sezonu NHL. Na ledě nechyběli ani čeští útočníci Jiří Kulich (20) s Lukášem Rouskem (25), zatím ale trénovali v dresech vyhrazených hráčům mimo sestavu.

Sabres přiletěli do Prahy v neděli z Mnichova, kde v páteční generálce zdolali domácí tým EHC Red Bulls 5:0. V sobotu poznali atmosféru tradičního pivního festivalu Oktoberfestu. Dnes už naplno trénovali. Jejich dočasným azylem je Icerink ve Strašnicích, O2 arena se po víkendovém programu na zápasy připravuje.

Zhruba hodinový trénink na kluzišti menších rozměrů probíhal pod dohledem zkušeného trenéra Lindyho Ruffa ve velkém tempu. "Bylo by sice lepší být na kluzišti obvyklých rozměrů, ale tenhle luxus teď prostě nemáme. Je tady ale výborný led, jen trošičku zima," řekl Ruff s úsměvem novinářům.

Trénink se mu po všech stránkách zamlouval. "Líbilo se mi to. Dobře jsme bruslili, všichni byli soustředění na to, co dělají. A hrozně se mi zamlouvala energie, která z hráčů čišela. Ale tak je to už od prvního dne, co jsme přípravu začali. Vstup do sezony je hodně důležitý a my čekáme hodně těžké zápasy. Musíme být dobře připravení," zdůraznil Ruff.

Kulich s Rouskem, kteří trénink absolvovali ve žlutých dresech pro hráče, s nimiž kouč prozatím do sestavy nepočítá, strávili na ledě dokonce přes hodinu a půl. "Určitě jsou rádi, že jsou tu s námi na ledě. Bylo by samozřejmě fajn je mít v sestavě, ale to se teprve uvidí. Bude to těžké rozhodování," podotkl Ruff.

"Trénink byl svižný, nahoru dolů. Krásně jsme se sklouznuli a myslím, že to mělo i kvalitu," prohlásil Rousek. "Zda budu v sestavě, o tom jsme s trenérem zatím nemluvili. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Snažím se pracovat co nejlépe na tréninku a uvidím, zda to vyjde, nebo ne," dodal Rousek.

Podobně reagoval i Kulich "Jaká je šance, že nastoupím? To asi není úplně otázka na mě, ale samozřejmě oba (s Rouskem) bojujeme a věříme, že to zvládneme," uvedl.

Devils hráli v noci na sobotu přípravný duel na ledě New York Islanders, kde prohráli 1:5. Do české metropole přicestovali až dnes, na led ve Strašnicích by měli vyjet v 15 hodin, včetně útočníka Ondřeje Paláta.

Buffalo se utká s New Jersey v pražské O2 areně v pátek 4. října od 19:00 a o den později od 16:00.