Dán Andersen bude dál chytat v Carolině, za stabilní výkony byl odměněn dvouletou smlouvou

Brankář Frederik Andersen (33) bude i nadále v NHL chytat za Carolinu. Dánský gólman podepsal s týmem, kterému v minulé sezoně pomohl k postupu do finále Východní konference, dvouletou smlouvu na 6,8 milionu dolarů (148,5 milionu korun). Zástupci Hurricanes to oznámili na svém oficiálním webu.

"Frederik byl v play off neuvěřitelně stabilní a byl naší oporou v posledních dvou letech," řekl generální manažer Don Waddell. Carolina by tak do příští sezony měla jít se stejnou brankářskou dvojicí, jako do minulého ročníku NHL. Již dříve totiž podepsal nový roční kontakt Fin Antti Raanta.

Andersen přišel do Caroliny před dvěma lety z Toronta a v poslední sezoně odchytal 34 utkání s průměrem 2,48 inkasované branky na zápas a úspěšností 90,3 procenta. V devíti duelech play off měl úspěšnost 92,7 procent a průměr 1,83. Účastník pěti světových šampionátů v základní části NHL dosud nastoupil do 479 zápasů, dalších 62 přidal v play off. Vedle Toronta a Caroliny chytal i za Anaheim.