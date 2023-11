Dorion skončil jako generální manažer Ottawy, jeho funkci dočasně přebírá Staios

Dorion působil v organizaci 16 let.

Vedení Ottawy odvolalo v NHL z pozice generálního manažera Pierrea Doriona (51). Jeho roli zastane dočasně Steve Staios, který je v Senators prezidentem oddělení hokejových operací, než klub najde Dorionova stálého nástupce. Klub o tom informoval na webu.

Dorion pracoval v klubu 16 let. Generálním manažerem byl od dubna 2016. Hned v jeho první sezoně ve funkci postoupil tým do semifinále play off, v dalších šesti ročnících ale skončil už po základní části. V této sezoně má Ottawa čtyři výhry a čtyři porážky a ve Východní konferenci je až čtrnáctá.

K tomu se nabalily další problémy. Před týdnem distancovalo vedení ligy na 41 zápasů útočníka Shanea Pinta za sázení. A ve středu NHL oznámila, že Senators přijdou o výběr v 1. kole jednoho z draftů v letech 2024, 2025, nebo 2026, a to kvůli své roli ve výměně Jevgenije Dadonova do mužstva Vegas v červenci 2021, jež způsobila zneplatnění výměny stejného hráče z Golden Knights do Anaheimu loni v březnu.

"Náš tým měl skvělý start a ten první měsíc předčil v mnoha ohledech má očekávání, ale posledních deset dnů pro mě nebylo zrovna zábavných. Vrátilo mě to zase na zem," prohlásil Michael Andlauer, od září většinový majitel klubu.

Padesátiletý Staios, bývalý obránce s více než tisícovkou odehraných utkání v NHL, přišel do klubu krátce poté, co ho Andlauer převzal. "S tímhle jsem nepočítal, ale půjdeme den za dnem a budeme pokračovat v práci s ohledem na dlouhodobou perspektivu. Jsou tady skvělí lidé, kteří mě podporují. Věřím týmu i trenérům," uvedl Staios.