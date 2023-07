Kubalík bude mít hvězdného parťáka. Ottawa se na rok domluvila se střelcem Tarasenkem

Ruský hokejový útočník Vladimir Tarasenko (31) bude v NHL pokračovat v Ottawě. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2019 v dresu St. Louis podepsal jako volný hráč se Senators podle médií roční smlouvu na pět milionů dolarů a v týmu se sejde i s další novou posilou Dominikem Kubalíkem (27). Český kanonýr se do Ottawy přesunul z Detroitu.

Tarasenko hrál až do letošního února v NHL jedenáct sezon za St. Louis, které ho v únoru vyměnilo do New York Rangers. Za oba kluby v uplynulé sezoně absolvoval 69 utkání a nasbíral 50 bodů za 18 gólů a 32 asistencí.

"Vladimir je přirozený střelec. Umí dávat góly odkudkoli," uvedl generální manažer Ottawy Pierre Dorion. Vicemistr světa z Prahy 2015 Tarasenko celkem odehrál v základní části NHL 675 duelů s bilancí 270 branek a 304 nahrávek, v téměř stovce zápasů play off měl bilanci 44+20.