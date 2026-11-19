Colorado dorazilo k poslednímu zápasu do Salt Lake City a pocítilo, že Utah bere zápas s rivalem ze Skalistých hor hodně prestižně. Byla to opravdu drsná bitva, domácí s chutí dohrávali souboje, ale například Nečasův nepříjemný pád nastal po nezaviněné kolizi s Vincentem Trocheckem.
Český forvard se naštěstí na led vrátil, bylo však patrné, že není ve své kůži.
Od chvíle, kdy se na marodku přesunuli jeho hvězdní spoluhráči Cale Makar a Nathan MacKinnon, je v minusu.
Proti Utahu strávil Nečas na ledě přes 18 minut, ale ve formaci s Brockem Nelsonem a Artturi Lehkonenem jim to příliš neladilo. Kouč Jared Bednar točí u českého šikuly i Nazema Kadriho, ale ani to nefunguje. Místo gólů do sítí soupeřů počítá Nečas spíš ty inkasované.
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Aby to však nevyznělo jako kritika: český útočník se snaží, bere na sebe odpovědnost, jen není na konci gólového soustrojí, jak bývalo zvykem. Bodují jiní. I když on třeba akci začne, tak jako tomu bylo v Montrealu, kdy zachránil puk v útočném pásmu a vyzval spoluhráče k báječné kombinaci.
Prokleté tři minuty
Každopádně absence MacKinnona s Makarem dění v kabině Avalanche ovlivňuje. Co se vlastně stalo a proč jsou velmi produktivní hokejisté mimo hru?
Byla to záležitost krátké pasáže v utkání s Ottawou – pouhá dvě střídání, kdy NHL načas přišla rovnou o dvě zraněné superstar. Hrála se druhá třetina zápasu, když se MacKinnon dostal do střetu se zadákem Arťomem Zubem a po zdánlivě nevinném souboji se chytil za bedra a odjel na střídačku. Na led už se nevrátil.
V dalším střídání pak Makar nikým neatakovaný přibrzdil kousek za modrou čárou a po manévru, který za zápas udělá několikrát, tentokrát s bolestivou grimasou přestal hrát. Bylo patrné, že si pochroumal koleno.
Trenér Avalanche Bednar po vyšetřeních hráčů nic neskrýval. Uvedl, že oba ofenzivní tahouni budou chybět týdny. Makar snad jen dva, MacKinnon ale možná čtyři a více…
Zrodila se rivalita?
Hra Colorada aktuálně není tak svěží, hráči však ukázali, že se dokážou s absencemi vyrovnat. A když se zrovna nedaří a tým je bitý, neváhá shodit rukavice ani kapitán. Ano, právě Gabriel Landeskog se pustil do rvačky s Jakem McBainem, když téměř dvoumetrový forvard zbytečně dohrál o 20 centimetrů menšího Gavina Brindleyho.
"Myslím, že to byl útok na hlavu. Velký hráč proti malému. Uvidíme, co na to řekne liga," kroutil hlavou Bednar.
Landeskog bitku sice prohrál, ale sdělení bylo jasné. Avalanche musí držet při sobě. A třeba při dalších vzájemných utkáních s Utahem bude čas srovnat účty.
Kapitána rivala koneckonců chválil i kouč Utahu Andre Tourigny: "Postavil se k tomu čelem. Neschovával se, nevyhýbal se tomu. Zvládl to jako chlap."
"Myslím, že se nám tu rodí pořádná rivalita. Salt Lake City a Denver jsou dvě horská města a navíc s nimi budeme hrát Winter Classic, takže se máme na co těšit," připustil útočník Utahu Liam O'Brien.
Zmíněné Winter Classic se má hrát o silvestrovském večeru. A to už budou chtít být Cale Makar a Nathan MacKinnon zpátky na ledě. A třeba zase mezi nimi a pod širým nebem zazáří Martin Nečas.