Přestupy NHL ONLINE: Anaheim bude mít český brankářský tandem, podepsal Suchánka

ONLINE | Základní část sezony 2023/24 zamíří v příštích týdnech do finiše, z pohledu výměn už je ale dávno hotovo. Přestupová uzávěrka byla tradičně značně šťavnatá, výjimečně dokonce také z českého pohledu – v pátek 8. března změnili barvy hned čtyři hokejisté. Trejdům je sice na nějaký čas téměř konec, ale spekulací či nových podpisů je stále dost. Proto sledujte náš přestupový speciál.

21. BŘEZNA

20:24 - PODPIS - Juniorský reprezentant Tomáš Suchánek (20) se draftu sice nedočkal, ale celý ročník válí na farmě Anaheimu v San Diegu a Ducks s ním teď podepsali nováčkovský kontrakt. A to rovnou na tři sezony. Jeho bilance v sezoně AHL je 12-6-3, k tomu přidal navíc dvě čistá konta. Smlouva je platná od ročníku 2024/25. V týmu se potká s dalším českým gólmanem Lukášem Dostálem.

20. BŘEZNA

22:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Boston prodloužil o další ročník smlouvu s gólmanem Michaelem Dipietrem (24), mistrem světa s Kanadou z roku 2021, který hlídá klec záložního celku Providence Bruins. V tomto ročníku má bilanci 17-8-0, NHL si zahrál naposledy v ročníku 2021/22 za Vancouver. Smlouva je dvoucestná.

21:50 - PODPIS - Kanadský útočník s krkolomným jménem Justin Hryckowian (23) je pro příští dvě sezony členem organizace Dallas Stars a vydělat si může až 1,9 milionu dolarů. Rodák z Montrealu je se 43 body nejproduktivnějším mužem týmu Northeastern University v NCAA.

15:40 - PODPIS - Dvě sezony v univerzitní NCAA v týmu Providence Friars má za sebou český útočník Jaroslav Chmelař (20), teď se ale výrazně přiblížil vysněné NHL. S týmem New York Rangers, který ho draftoval na 144. místě v roce 2021, podepsal tříletý kontrakt na 2,775 milionu dolarů, který vstoupí v platnost další sezonou. V té současné ve 26 zápasech dal pět branek a dalších deset připravil.

15:38 - PODPIS - Jeden z nejlepších obránců posledního juniorského mistrovství světa Theo Lindstein (19) je v St. Louis Blues pod smlouvou. Klub ho draftoval z 29. místa v roce 2023 a podepsal s ním tříletou nováčkovskou smlouvu. Sezonu 2023/24 strávil v druhé nejvyšší švédské soutěži v Brynäs a ve 49 zápasech získal 15 bodů (4+11).

12:41 - PODPIS - Až v 7. kole draftoval Detroit v roce 2019 kanadského brankáře Cartera Gylandera (22), ale rodák z Alberty se dokázal prosadit a s Red Wings podepsal na další dva ročníky dvoucestný kontrakt, který by pro něj v nejlepším případě mohl znamenat 1,71 milionu dolarů. NCAA aktuálně vymění za AHL.

12:36 - PODPIS - Roční dvoucestnou smlouvu (950/82 500 dolarů) pro sezonu 2024/25 podepsal s Calgary americký útočník Sam Morton (24). Nedraftovaný forvard září v univerzitní NCAA v dresu Minnesoty, s 24 góly se dělí o pozici pátého nejlepšího střelce celé soutěže.

19. BŘEZNA

23:31 - PODPIS - Univerzitní hokej opouští po třech ročnících americký obránce Luke Krys (23), který v této sezoně za Providence College vytáhl své kariérní sezonní maximum na 17 bodů (6+11). V příštích dvou sezonách patří Dallas Stars a může si vydělat až 1,85 milionu dolarů. Tento ročník dohraje za Texas Stars v AHL.

18. BŘEZNA

19:41 - PODPIS - Na 53. místě draftovala Minnesota v roce 2023 finského centra a rodáka z Lahti Rasmuse Kumpulainena (18), teď je útočník Oshawa Generals z juniorské OHL pod smlouvou. Je tříletá, má hodnotu 2,85 milionu dolarů a platí od dalšího ročníku. Fin v 56 utkáních této sezony získal 55 bodů (28+27).

17:56 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský brankář Connor Ungar (22) podepsal na další dvě sezony kontrakt s Edmonton Oilers, který mu může vynést až 1,85 milionu dolarů. Ungar má za sebou několik sezon v juniorské WHL, aktuální sezonu ale tráví na univerzitě a chytá za tým Brock. Jeho bilance je 20-6-0.

17:24 - KONEC KARIÉRY - Už celý aktuální ročník nikde nehraje bývalý útočník Los Angeles, Philadelphie, Toronta, New Jersey, Nashvillu, Buffala ale také Liberce Wayne Simmonds (35), oficiální konec kariéry nicméně oznámil juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2008 až teď. V NHL zvládl silový útočník odehrát 1037 utkání a ke 263 brankám přidal stejné množství asistencí. Nebál se hrát do těla a shodit rukavice, celkem 1313 minut si odseděl na trestné lavici. Dvakrát zvládl v jedné sezoně posbírat 60 bodů, ve dvou případech také pokořil hranici 30 vstřelených branek.

16. BŘEZNA

17:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankáře Spencera Martina (28) získala Carolina v polovině ledna z Columbusu, stáhla si ho z listiny nechráněných hráčů. Od té doby odchytal 5 utkání (4-0-1) a držel si průměr 1,97 gólu na zápas. Díky tomu s ním Hurricanes o rok jednocestně prodloužili, Kanaďan si vydělá 775 tisíc dolarů.

15. BŘEZNA

21:31 - PODPIS - 201 centimetrů a 100 kilogramů, to jsou parametry švédského brankáře Huga Ollase (21), kterého NY Rangers draftovali až v 7. kole v roce 2020 a teď s ním podepsali dvouletou nováčkovskou smlouvu na 1,85 milionu dolarů. Rodák z Linköpingu za sebou má tři kompletní sezony v NCAA v Merrimacku, v tomto ročníku měl bilanci 7-12-0.

21:23 - PODPIS - Dallas má pod smlouvou mladého kanadského reprezentačního obránce Tristana Bertucciho (18), kterého podepsal na příští tři sezony. Asistent kapitána v týmu Flint Firebirds v OHL je se 41 body nejproduktivnějším bekem mužstva a se 77 trestnými minutami nejtrestanějším hráčem týmu.

19:10 - VÝMĚNA - Ottawa získala během výměny s Winnipegem amerického útočníka Wyatta Bongiovanniho (24), kterému právě běží druhý rok nováčkovské smlouvy. Aktuálně hraje na farmě Winnipegu v Manitobě, v sezoně získal 15 bodů (8+7). Za výměnu se kluby vyrovnají v budoucnu, také Bongiovanni kvůli trejdu po uzávěrce nemůže už do této sezony NHL zasáhnout. Senators také získali útočníka Jamiesona Reese (23), do Caroliny za něj odeslali volbu v 6. kole letošního draftu.

13:54 - PODPIS - Nedraftovaný rodák z amerického Ohia Christian Felton (24) se na jeden rok upsal Vancouveru, o jehož barvy obránce bojoval už před sezonou. "Celý rok jsme hodně zblízka sledovali jeho progres, těšíme se na další spolupráci," řekl generální manažer Patrick Allvin pro klubový web. Felton hraje čtvrtým rokem v NCAA, v bravách Merrimacku vyniká hlavně defenzivními čísly.

13:42 - PODPIS - Americký teenager Hunter Brzustewicz (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionů dolarů s Calgary, v platnost vstoupí od další sezony. Celkově pětasedmdesátý hráč posledního draftu se k Flames dostal v lednu během velkého trejdu, který do Vancouveru odeslal útočníka Eliase Lindholma. Opora Kitchener Rangers má v celé OHL v této sezoně nejvíce nahrávek (73).

13. BŘEZNA

20:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný křídelník Bobby McMann (27) bude členem Toronta i v následujících dvou ročnících, kanadský tým mu vyplatí celkem 2,7 milionu dolarů. Metrákový Kanaďan už za Leafs v sezoně 2023/24 vstřelil deset branek. Zaválel 13. února proti St.Louis, to dal svůj první hattrick v NHL.

20:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Matthew Kessel (23) se pomalu zabydluje v obraně St.Louis, vedení Blues s ním prodloužilo jednocestně (průměrně 800 tisíc dolarů) na příští dvě sezony. V tomto ročníku zatím ve 23 zápasech třikrát nahrával, na první zásah v NHL čeká.

11. BŘEZNA

16:56 - PODPIS - Boston podepsal roční dvoucestnou (867 500/82 500 dolarů) smlouvu s nedraftovaným obráncem Drewem Bavarem (24), který poslední dvě sezony tráví v univerzitní NCAA v barvách týmu Notre Dame. S deseti góly je aktuálně čtvrtým nejlepším střelcem ligy mezi obránci.

11. BŘEZNA

22:00 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt se startem platnosti v sezoně 2024/25 podepsal s Dallasem kanadský křídelník Justin Ertel (20), kterého Stars zvolili na draftu 2021 na 79. místě. Ertel hraje druhým rokem za North Bay Battalion v OHL, s 66 body je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem klubu, se 72 trestnými minutami zároveň tím třetím nejtrestanějším.

20:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Skoro dvoumetrový americký křídelník původem z Ohia Tim Gettinger (25) zůstane i v sezoně 2024/25 majetkem Detroitu. Celkově 141. hráč draftu 2016 má na kontě 16 startů v NHL za NY Rangers, organizaci Red Wings zatím poznává jen jako hráč Grand Rapids Griffins v AHL, kde získal 25 bodů (12+13). Roční smlouva má hodnotu 775 tisíc dolarů.

20:24 - VÝMĚNA - Kanadský Montreal opouští důrazný útočník Nathan Légaré (23), který byl v roce 2019 draftovaný Pittsburghem a od té doby čeká na premiéru v NHL. V tomto ročníku za Laval Rockets v AHL vstřelil šest branek. Canadiens za něj z New Jersey získali jiného forvarda Arnauda Durandeaua (25), který v minulé sezoně odehrál čtyři zápasy za New York Islanders. V té současné se mu ale v AHL nedařilo a vstřelil dosud jen čtyři branky a vytrejdován byl už podruhé. Protože byli hráči vyměněni po uzávěrce přestupů, do tohoto ročníku NHL už zasáhnout nemohou.

15:36 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Brendan Lemieux (27) bude pokračovat v Carolině, kde působí prvním rokem. Syn známého provokatéra Claudea Lemieuxe podepsal jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů a o 25 tisíc si oproti této sezoně pohorší. Za Canes naskočil jen do 25 zápasů, dvakrát skóroval a nasbíral 55 trestných minut.

13:27 - PODPIS - Juniorský mistr světa s týmem USA z roku 2021 útočník Landon Slaggert (21) podepsal dvouletou smlouvu na 1,85 milionu dolarů s Chicagem. Rodák ze státu Indiana hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Notre Dame, aktuálně je s 20 góly dvanáctým nejlepším střelcem soutěže. Smlouva je platná okamžitě.

10. BŘEZNA

21:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený kanadský gólman Louis Domingue (32) má jistotu na další sezonu, prodloužil o rok s New York Rangers, a to znovu jednocestně (775 tisíc dolarů). Bývalý brankář Arizony, Tampy Bay, Vancouveru, New Jersey, Calgary a Pittsburghu v sezoně naskočil do jediné bitvy, a to 9. listopadu proti Minnesotě. Inkasoval jediný gól z 26 střel a pomohl k vítězství 4:1.

8. BŘEZNA

23:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nashville jen pár hodin po přestupové uzávěrce oznámil prodloužení smlouvy s útočníkem Markem Jankowskim (29) a obráncem Dantem Fabbrem (25). První jmenovaný prodloužil o dva roky, ten druhý o rok. Obránce je ale narozdíl od forvarda tím, který v prvním týmu pravidelně hraje, jeho smlouva má hodnotu 2,5 milionu dolarů.

23:09 - PODPIS - Boston skutečně před play off přitvrzuje, dalším ostrým hochem, kterého přivedl, je útočník Joey Abate (25), který v NHL ještě žádnou smlouvu nikdy podepsanou neměl. Dosud hrál v AHL za Providence, v této sezoně ve 40 zápasech získal 10 bodů a 104 trestných minut. Kontrakt je roční, dvoucestný a do konce ročníku.

22:10 - VÝMĚNA - A ještě jeden český přestup. Třetím českým působištěm brankáře Vítka Vaněčka (28) v NHL bude San Jose, které ho získalo z New Jersey za jiného gólmana Kaapa Kähkönena (27).

21:58 - VÝMĚNA - Calgary získalo ze San Jose ruského beka Nikitu Ochoťuka (23), a to pouze za volbu v 5. kole letošního draftu. Flames také prodloužili o rok s americkým útočníkem Kevinem Rooneyem (30). Znovu bude vydělávat 1,3 milionu dolarů. Flames s ním prodloužili i přesto, že v sezoně odehrál jen 13 zápasů za první tým a jedinkrát skóroval.

21:19 - VÝMĚNA - Minnesota patřila během uzávěrky k nejaktivnějším, zbavila se také útočníka Connora Dewara (24), který hraje NHL třetím rokem a v této sezoně dal 10 gólů. To se mu předtím ještě nepovedlo. Hrát bude za Toronto. To obětovalo volbu ve 4. kole 2026 a hráče.

21:15 - VÝMĚNA - Překvapivá zpráva dorazila na konec přestupové uzávěrky NHL. Hvězdný český útočník Tomáš Hertl (30), který celou dosavadní zámořskou kariéru spojil se San Jose Sharks, byl vyměněn do Vegas Golden Knights. Tedy k aktuálním ligovým šampionům. Více informací v článku.

21:11 - VÝMĚNA - Na trase New Jersey - Winnipeg bylo v pátek rušno. Po výměně Tylera Toffoliho putuje do Kanady z Devils také zkušený obránce Colin Miller (31). Jets obětovali volbu ve 4. kole 2026.

20:55 - VÝMĚNA - Columbus se zbavil rodáka z Ohia a pětadvacítky draftu 2015 Jacka Roslovice (27) a po čtyřech společných sezonách (z nichž ta aktuální byla nejslabší) ho odeslala k Rangers. Opačným směrem jde volba ve 4. kole draftu 2026.

20:50 - VÝMĚNA - Florida bere z Pittsburghu zkušeného švédského brankáře Magnuse Hellberga (32), který poslední roky střídá působiště a patřil například také Detroitu či Ottawě. Pens za něj získali podstatně méně zkušeného švýcarského gólmana Ludovica Waebera (27), který chytá v zámoří prvním rokem a na premiéru v NHL čeká. Pens berou i volbu v 7. kole draftu 2025.

20:40 - VÝMĚNA - Zkušenosti do obrany, které jí poslední dobou tolik chybí, získala Tampa Bay. Z trápící se Arizony přivedla dlouholetého beka Arizony Matta Dumbu (29). Kdysi padesátibodový zadák v posledních letech bodově stagnuje, v sezoně 2023/24 ke čtyřem brankám přidal jen šest nahrávek. Coyotes k němu přibalili volbu v 7. kole draftu 2025 a získali volbu v 5. kole draftu 2027.

20:06 - WAIVERS LISTINA - Nejen trejdy je dnešní přestupová scéna živa. Ottawa si z listiny volných hráčů stáhla z Chicaga útočníka Borise Katchouka (25) a Anaheim z Toronta zase švédského obránce Williama Lagessona (28). Vegas zase opouští obránce Tobias Björnfot (22), kterého si sebrala Florida.

20:03 - VÝMĚNA - Asi poslední šanci chytit se v NHL má český obránce Jakub Zbořil (27), poté, co se neprosadil v Bostonu míří do Columbusu, a to společně s volbou ve 3. kole draftu 2027. Bruins za něj získali jiného beka Andrewa Peekea (25), který má za sebou dvě celé sezony v NHL, ale v tomto ročníku odehrál jen 23 zápasů.

19:51 - VÝMĚNA - Philadelphia zažívá nad očekávání dobrý ročník a zdá se, že Flyers hodlají aktivně bojovat o play off. Získali jedničku draftu z roku 2006 a předloňského vítěze Stanley Cupu obránce Erika Johnsona (35), který tak po jediné sezoně opouští Buffalo. Dlouholetý obránce Colorada v této sezoně získal jen tři body, všechny za branky. Třicet utkání mu v NHL chybí k 1000. Sabres za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2024.

19:44 - VÝMĚNA - Bývalý dvacetigólový střelec v Dallasu Denis Gurjanov (26) se v Nashvillu neprosadil, ve 14 zápasech dal jen gól a hrál spíš na farmě. Klub ho raději odeslal do Philadelphie za útočníka Wadea Allisona (26). Ten v tomto ročníku působí jen v AHL.

19:41 - VÝMĚNA - New Jersey Devils přece jen posilují v brance, získali vítěze Stanley Cupu Jakea Allena (33) z Montrealu. Do Kanady poslali volbu ve 3. kole draftu, která se může změnit na volbu ve 2. kole. Záleží, kolik utkání za Devils bývalý brankář St.Louis odehraje. Půl jeho platu dál bude pokrývat Montreal.

19:05 - VÝMĚNA - Celou sezonu trávil na farmě San Jose český reprezentační zadák Radim Šimek (31), teď by ale mohl povýšit zpět do NHL. Sharks ho totiž vyměnili do Detroitu společně s volbou v 7. kole draftu 2024, a to za ruského útočníka Klima Kostina (24).

18:26 - VÝMĚNA - Dva zápasy proseděl jako zdravý náhradník veterán Jason Zucker (32), Arizona totiž nechtěla, aby se zranil. Brzy se Američan vrátí do hry jako člen Nashville Predators. Coyotes za autora devíti branek získali pouze volbu v 6. kole draftu.

18:06 - VÝMĚNA - Nenápadnou posilu do obrany získal klub New York Rangers, který ze skomírajícího Pittsburghu přivedl beka Chada Ruhwedela (33). Rodák z Kalifornie a vítěz Stanley Cupu z roku 2017 v NHL nahrál 359 utkání a bodoval ve 49 případech. Pens za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2027. New York zároveň získal juniorského mistra světa s Kanadou Nica Petana (28) z Minnesoty, vyměnil ho za útočníka Turnera Elsona (31).

17:59 - VÝMĚNA - Mezi velkými jmény se občas objeví i ta menší. Anaheim posílil útočník Ben Meyers (25) z Colorada, který v prvním týmu vstřelil v sezoně jeden gól a na farmě jich přidal dalších 11. Vyměněn byl za volbu v 5. kole draftu 2024.

17:54 - VÝMĚNA - Buffalo opouští kapitán Kyle Okposo (35), který bude bojovat o Stanley Cup s loňskými finalisty Florida Panthers. Vyměněn byl za volbu v 7. kole draftu, která se změní na volbu v 5. kole v případě, že Florida vyhraje Stanley Cup. Sabres posílil také prospekt Calle Själin (24).

17:39 - VÝMĚNA - Boston přivedl na play off trochu svalů, z Minnesoty získal trojnásobného vítěze Stanley Cupu útočníka Patricka Maroona (35). Více než metrákový Američan dal za Wild ve 49 zápasech čtyři branky, ligu dvakrát vyhrál s Tampou Bay a jednou se St.Louis. Bruins obětovali volbu v 6. kole draftu 2026 a útočníka Lukea Toporowskiho (22).

17:28 - VÝMĚNA - Ani jednu sezonu neodehrál v New Jersey útočník Tyler Toffoli (31), který za Devils dal 26 gólů v 61 zápasech, ale další přidá ve Winnipegu. Klub za vítěze Stanley Cupu s Los Angeles obětoval volby ve 2. kole draftu 2025 a 3. kole 2024.

17:26 - VÝMĚNA - Columbus posiluje brankoviště, ze St.Louis přivedl brankáře Malcolma Subbana (30), který už druhým rokem chytá pouze v AHL. Oba kluby se za tento přesun vyrovnají v budoucnu, Subban rovnou zamířil do AHL.

17:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kdo má jistotu, že se stěhovat nebude, je mistr světa s Kanadou z roku 2015 útočník Jordan Eberle (33). Borec, kterého čeká brzy několik milníků (v NHL odehrál 998 zápasů, dal 296 gólů na 399 narál a získal 695 bodů) o další dva roky prodloužil se Seattlem. Klub mu vyplatí celkem 9,5 milionu dolarů.

16:40 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy hvězdný ruský útočník Jevgenij Kuzněcov (31), vítěz Stanley Cupu s Washingtonem, který se v klubu stal nechtěným a dokonce skončil na farmě v AHL. Teď bude hrát za Carolinu, která za něj ke Caps poslala volbu ve 3. kole draftu 2025. Veterán 11 sezon, který v lize sesbíral 568 bodů, má před sebou ještě rok smlouvy, Washington bude polovinu platit.

15:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trochu překvapivě si v průběhu podzimu vybojoval místo na soupisce Bostonu kanadský obránce Parker Wotherspoon (26) a Bruins ho odměnili kontraktem i pro ročník 2024/25. Stále je ale dvoucestný, v prvním týmu bývalému bekovi NY Islanders vynese 775 tisíc dolarů a na farmě 450 tisíc. Wotherspoon v sezoně ve 32 zápasech šestkrát nahrával, na svůj první gól v NHL čeká.

06:45 - VÝMĚNA - Šanci zabojovat o Stanley Cup dostal také útočník Anthony Duclair (28), který společně s volbou v 7. kole draftu 2025 opustil San Jose a zamířil do Tampy Bay. Ta za něj obětovala defenzivní prospekt Jacka Thompsona (21) a volbu ve 3. kole draftu 2024. Duclair je u Sharks s 16 góly nejlepším střelcem mužstva, v NHL půjde už o jeho osmý klub během devíti sezon.

06:07 - VÝMĚNA - Další velký artikl mizí z trhu, hvězdný střelec Jake Guentzel (29) podle očekávání opouští Pittsburgh a míří do Caroliny. Tam autor 219 branek v 503 zápasech ligy vystřídá Michaela Buntinga (28), který tak u Canes nedohrál ani jednu celou sezonu. V 60 zápasech zaznamenal 13 branek a na dalších 23 nahrál. Do Caroliny zamířil rovněž obránce Ty Smith (23), zatímco Pittsburgh získal ještě Villeho Koivunena (20), Vasilije Ponomaryova (21), Cruze Luciuse (19), podmíněný výběr v prvním kole draftu 2024 a podmíněný výběr v pátem kole draftu 2025.

05:38 - VÝMĚNA - Trejd v rámci AHL upekly kluby Dallasu a Calgary. Texaský klub opustil útočník Riley Damiani (23), který v AHL hraje čtvrtou sezonu a pokaždé pokořil hranici 10 branek. Flames se zase vzdali norského forvarda Mathiase Emilia Pettersena (23), účastníka MS v roce 2021.

7. BŘEZNA

23:19 - VÝMĚNA - Toronto získalo z Caroliny skoro dvoumetrového obránce Cadea Webbera (23). Američan volený Carolinou ve 4. kole draftu 2019 hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Boston a stará se hlavně o defenzivu. O body méně. Toronto stál volbu v 6. kole draftu 2026.

20:09 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy Brandon Duhaime (26), útočník známý svou fyzickou hrou střídá Minnesotu za Colorado. Kanaďan nasbíral v tomto ročníku 4 góly a 4 nahrávky. Stihl se také sedmkrát poprat. Wild za něj získali volbu ve 3. kole v roce 2026. Avalanche získali také dalšího pořízka, Jakova Trenina (27) z Nashvillu. Také on se stěhuje poprvé. A to společně s prospektem Grahamem Swardem (20). Opačným směrem putuje Jeremy Hanzel (21), kterého Predators podepsali jen před pár hodinami a volba ve 3. kole draftu 2025.

19:47 - VÝMĚNA - Edmonton pokračuje v posilování, tentokrát místo útoku ale vylepšil obranu. Z Arizony získal spolehlivého zadáka Troye Stechera (29), jenž v sezoně vstřelil jeden gól ve 47 zápasech. Předtím hrál také za Calgary, Detroit, Vancouver či Los Angeles. Coyotes ke Stecherovi přibalili volbu v 7. kole draftu a získali volbu ve 4. kole.

19:23 - PODPIS - Až na 187. místě draftovalo Colorado v roce 2023 kanadského obránce Jeremyho Hanzela (21), přesto je bek už u Avalanche pod smlouvou. Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů je platný od sezony 2024/25. Hanzel hraje za Seattle ve WHL a je devátým nejproduktivnějším bekem ligy.

18:28 - VÝMĚNA - Český útočník Jan Myšák (21) mění barvy, v Montrealu se neprosadil a štěstí zkusí v Anaheimu. Ten za něj obětoval útočníka Jacoba Perreaulta (21). Myšák byl zvolen Canadiens ve 2. kole draftu v roce 2020, k NHL se zatím nepřiblížil. Poslední dva ročníky tráví v Hamiltonu v AHL, v této sezoně dal už třináct gólů. Více informací najdete v článku.

18:01 - VÝMĚNA - Podruhé v sezoně se stěhuje útočník Anthony Beauvillier (26), ročník začal ve Vancouveru, následně putoval do Chicaga, ale teď bude bojovat o play off v Nashvillu. Klub za autora pouhých čtyř branek v této sezoně obětoval volbu v 5. kole draftu 2024. Preds také z waivers listiny stáhli Jareta Andersona-Dolana (24) z Los Angeles, útočník mění barvy v NHL poprvé.

17:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vítěz Stanley Cupu se St. Louis útočník Oskar Sundqvist (29) bude za Blues bojovat i v dalších dvou sezonách a přijde si celkem na 3 miliony dolarů. Sundqvist v sezoně zatím vstřelil šest branek, v lize hrál také ze Detroit a Minnesotu.

17:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Životní sezonu zažívá na Floridě obránce Gustav Forsling (27). Aktuálně má na kontě 31 bodů a vládne lize s bilancí + 44. Klub s ním prodloužil rovnou o osm let, průměrně si bude vydělávat 5,75 milionu dolarů. Dva roky zůstane taky drsňák Jonah Gadjovich (25), který je s 90 trestnými minutami nejtrestanějším hráčem klubu. Vydělávat bude 775 tisíc dolarů ročně.

17:23 - VÝMĚNA - Ostřílený veterán a vítěz Stanley Cupu z roku 2019 obránce Joel Edmundson (30) opouští po necelé jedné sezoně Washington a posílí v boji o Stanley Cup silné Toronto. Defenzivně laděný Edmundson kvůli zranění v sezoně odehrál jen 44 utkání a přidal jednu branku. Více informací v článku.

13:17 - PODPIS - Jeden z nejproduktivnějších obránců OHL Connor Punnett (20) z týmu Oshawa Generals podepsal kontrakt s týmem Dallas Stars. Nedraftovaný kanadský bek v sezoně už nasbíral 50 bodů a 108 trestných minut. Ročník odstartoval jako kapitán Barrie Colts, trejdován byl na začátku ledna.

06:55 - VÝMĚNA - Obhájci Stanley Cupu z Vegas stále nemají dost. Do svého týmu se jim podařilo získat amerického obránce Noaha Hanifina (27) z Calgary, kde strávil posledních šest sezon. Kanadský tým za to obdržel Daniila Miromanova (26), který odehrál část své kariéry i v Pardubicích, a 1. a 3. výběr draftu v roce 2025. Do výměny byla zainteresována i Philadelphia, jež získala 5. kolo draftu 2024.

6. BŘEZNA

23:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Smlouvu do konce tohoto ročníku podepsal s Los Angeles brankář Jacob Ingham (23). Kanaďan už s klubem měl podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt, jenže ten mu před touto sezonou skončil a Ingham teď chytal jen v AHL a ECHL. Na premiéru v soutěži čeká. Smlouvu navíc prodloužil švédský obránce Jacob Moverare (25), a to o dva roky. Je jednocestná a zadákovi vynese celkem 1,5 milionu dolarů. V této sezoně v NHL v deseti zápasech nebodoval.

21:57 - VÝMĚNA - Ve čtvrtém klubu NHL bude působit švédský útočník Alex Wennberg (29), po Columbusu, Floridě a Seattlu to budou New York Rangers. Majiteli 90 gólů a 330 bodů v NHL končí po sezoně tříletý kontrakt na 13,5 milionu dolarů. Tým Kraken za něj získal volby ve 2. a 4. kole draftu.

21:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tvrďák Nick Seeler (30) z Philadelphie není na odchodu, bývalý bek Minnesoty, který se nebojí shodit rukavice, prodloužil s klubem o čtyři roky a průměrně bude vydělávat 2,7 milionu dolarů. V NHL zažívá nejlepší sezonu, gól dal zatím jen 1, ale přidal jedenáct nahrávek, patnáct kladných bodů a čtyřikrát se popral. A prohrává zřídka.

20:19 - VÝMĚNA - V Coloradu měli ve středu hodně napilno, zbavili se také veterána Ryana Johansena (31), čtyřky draftu z roku 2010 a muže, který za klub v sezoně nasbíral 23 bodů v 63 zápasech. Společně s volbou v 1. kole draftu ho odeslali do Philadelphie za žádaného obránce Seana Walkera (29) a volbu v 5. kole draftu.

20:07 - VÝMĚNA - Do zajímavé výměny se pustily týmy Colorada a Buffala. Nadějný obránce Bowen Byram (22) opouští Avalanche a míří do Buffala za útočníka Caseyho Mittelstadta (25). Ten je rozjetý na 61 bodů v sezoně, což by bylo jeho nové kariérní maximum.

19:55 - VÝMĚNA - Edmonton získal z Anaheimu dva kvalitní útočníky pro boje o Stanley Cup. Veterán Adam Henrique (34) si zahrál finále Stanley Cupu s New Jersey už v roce 2012 a má za sebou 14 sezon v lize. Agresivně hrající Sam Carrick (32) neuhne v žádném souboji, v play off ale bude hrát poprvé. Oilers za ně obětovali volby v 1. a 5. kole draftu, sami navíc ještě odeslali volbu v 7. kole.

17:55 - VÝMĚNA - Aktuálně nejlepší tým NHL bude ještě o něco silnější. Florida Panthers totiž z Ottawy získala Vladimira Tarasenka (32). Kanadský tým za ruského kanonýra obdrží 4. kolo draftu 2024 a 3. kolo draftu 2025, přičemž si Ottawa ponechá 50 % Tarasenkova platu. Vítěz Stanley Cupu se St. Louis v letošní sezoně odehrál 57 utkání ve kterých si připsal 41 bodů za 17 gólů a 24 asistencí.

15:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Rasmus Sandin (23) spojil svou budoucnost s Washingtonem, švédský obránce prodloužil s Capitals kontrakt o dalších pět sezon s průměrným příjmem 4,6 milionu dolarů. Bývalý bek Toronta v 52 zápasech sezony vstřelil tři branky a na dalších 17 nahrál.

09:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí hráč draftu z roku 2008 obránce Zach Bogosian (33) zůstane v dalších dvou sezonách v Minnesotě, kam byl v lednu vyměněn z Tampy, se kterou v roce 2020 vyhrál Stanley Cup. Metrákový Američan, který v sezoně ve 47 zápasech získal devět bodů (1+8), si vydělá celkem 2,5 milionu dolarů.

06:30 - VÝMĚNA - Vedení Vegas Golden Knights se povedlo před přestupovou uzávěrkou přivést velkou posilu v podobě Anthonyho Manthy (29), který po třech letech opouští Washington. Vegas do hlavního města USA za kanadského útočníka poslali 2. kolo draftu 2024 a 4. kolo draftu 2026. Mantha letos v 56 zápasech zaznamenal 34 bodů za 20 branek a 14 asistencí.

5. BŘEZNA

21:41 - WAIVERS LISTINA - Na trase Dallas-Calgary je po krátké době znovu rušno. Poté, co se před pár dny ke Stars připojil obránce Chris Tanev, lovil tentokrát kanadský tým v Texasu. Po pěti letech opouští zelený dres zadák Joel Hanley (34), na kterého čeká po Montrealu a Arizoně čtvrtý klub NHL. Hanley v sezoně ve 32 zápasech jen třikrát nahrával.

20:33 - PODPIS - Po Gabrielu Szturcovi podepsal smlouvu v NHL další nedraftovaný český útočník. Bývalý juniorský reprezentant Ivan Ivan (21) se od sezony 2024/25 připojí k organizaci Colorado Avalanche, se kterou podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,9 milionu dolarů. Ivan se v sezoně rozehrával na farmě Colorada u týmu Eagles v AHL, v 51 utkáních vstřelil 12 branek a na 15 nahrál.

09:23 - PŘESTUP - Zkušený brankář Aaron Dell (34) se vrací do NHL, do konce této sezony podepsal roční dvoucestný kontrakt (775/250 tisíc dolarů) s Los Angeles Kings. Dell už v lize hrál za San Jose, New Jersey a Buffalo, aktuálně oblékal barvy Ontaria v AHL.

09:18 - PŘESTUP - Jen hraním v nižší AHL musel vzít pro aktuální ročník zavděk kanadský mistr světa v juniorské i dospělé kategorii Maxime Comtois (25). Agilní forvard, který hrál dosud v NHL jen v Anaheimu, za Chicago Wolves sesbíral 28 bodů (12+16) ve 45 zápasech. S Carolinou podepsal roční dvoucestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů.

4. BŘEZNA

22:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký centr Tommy Novak (26) zažívá skvělou sezonu a Nashville ho za to ocenil. V této sezoně vydělával 800 tisíc dolarů, v dalších třech to bude vždy 3,5 milionu dolarů ročně. Novak v ročníku posbíral 34 bodů, za 13 branek a 21 nahrávek a je pátým nejproduktivnějším hráčem Predators. Vstřelil také jeden vítězný gól.

3. BŘEZNA

20:35 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt s platností od ročníku 2024/25 podepsal s Philadelphií jen 174 centimetrů vysoký kanadský centr Denver Barkey (18). Toho klub draftoval ve 3. kole v roce 2023. Barkey válí v OHL za London Knights, aktuálně je s 87 body (31+56) třetím mužem ligového bodování.

17:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu americký brankář Jontahan Quick (38) stále potvrzuje, že na nejlepší soutěž světa má. S průměrem 2,45 gólu na zápas je šestý v lize, v sezoně má za NY Rangers bilanci 13-5-2. I proto s ním slavný klub prodloužil o další rok, vydělá si během něj 1,275 milionu dolarů.

07:30 - PODPIS - Český útočník Gabriel Szturc (20) byl za své výkony ve WHL odměněn tříletou nováčkovskou smlouvou, kterou mu nabídla Tampa Bay. Rodák z Českého Těšína, jenž nebyl draftován, se v Kelowně Rockets vypracoval v klíčového hráče, kde v současné chvíli zastává i roli kapitána týmu. Byl také součástí stříbrného týmu na mistrovství světa juniorů.

2. BŘEZNA

20:39 - WAIVERS LISTINA - Jevgenij Kuzněcov (31), jedna z hvězd Washingtonu z let předchozích, byl po návratu z asistenčního programu umístěn týmem Capitals na listinu volných hráčů. Odtud si ho může kterýkoliv tým vzít. Delší dobu se v kuloárech hovoří o tom, že vítěz Stanley Cupu z roku 2018 a dvojnásobný mistr světa má potíže s návykovými látkami. Smlouvu má platnou další rok.

19:18 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský obránce Mikael Diotte (20) je nejnovější posilou New Jersey Devils, od ročníku 2024/25 mu vstoupí v platnost tříletý kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Diotte čtvrtým rokem hájí barvy Drummondville v QMJHL a aktuálně zažívá bodově nejlepší sezonu, v 50 zápasech už získal 37 bodů (10+27) a je druhým nejproduktivnějším zadákem týmu.

17:25 - PODPIS - Lotyšský křídelník Sandis Vilmanis (20) podepsal nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Floridou, která ho draftovala v roce 2022 ze 157. místa. Platná je od další sezony. Rodák z Rigy hraje v juniorské OHL za North Bay, kam byl v lednu vytrejdován ze Sarnie. Na posledním MSJ získal čtyři body (2+2) v pěti zápasech, na dresu také nosil áčko.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Elias Pettersson (25) zůstává ve Vancouveru, s jediným klubem, za který kdy v zámoří hrál, prodloužil o dalších osm let. Jeho průměrný příjem by měl činit 11,6 milionu dolarů. V tomto ročníku v 62 zápasech získal 75 bodů (29+46). Více informací v článku.

15:31 - PODPIS - Jméno Roest by se brzy mohlo vrátit do NHL, tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů uzavřel s Nashvillem útočník Austin Roest (20), syn bývalého útočníka Minnesoty či Detroitu Stacyho Roesta. Kanaďan volený v 6. kole draftu 2023 je kapitánem Everett Silvertips ve WHL, s 63 body je v sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem, deset jich ztrácí na Dominika Rymona (19).

1. BŘEZNA

23:43 - VÝMĚNA - Jednoho z nejtvrdších hráčů a nejobávanějších bijců současnosti Kurtise MacDermida (29) vyměnilo Colorado do New Jersey. Získalo za něj volbu v 7. kole draftu 2024 a ruský prospekt Zachara Bardakova (23), který hraje v KHL za Petrohrad. MacDermid v sezoně odehrál 29 zápasů, vstřelil dva góly a zapsal 23 trestných minut. Průměrně hrál ale jen přes pět minut.

19:14 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský křídelník Zac Funk (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,43 milionu dolarů s Washingtonem. Funk je aktuálně s 99 body třetím nejproduktivnějším hráčem celé WHL, kde hraje za Prince George Cougars. Na tři roky podepsal s Tampou Bay taky téměř dvoumetrový kanadský centr Miro Roelens (21) z QMJHL, vydělat si může o trochu více, celkem 2,85 milionu dolarů. Obě smlouvy jsou platné od sezony 2024/25.

19:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Connor Mackey (27) zůstává u New York Rangers, za které bývalý bek Calgary a Arizony v sezoně odehrál jediné utkání. Nová dvouletá smlouva má hodnotu 1,55 milionu dolarů. Rodák z Illinois v AHL v tomto ročníku ve 36 zápasech získal 11 bodů (2+9), 62 trestných minut a má bilanci + 13.

18:17 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s platností od příští sezony podepsal s Columbusem kanadský centr Max McCue (21). Hráč London Knights v OHL byl draftován San Jose v roce 2021 ze 156. místa, v tomto ročníku nasbíral v 52 zápasech 50 bodů (24+26) a s 92 trestnými minutami je devátý v celé soutěži.

16:59 - SPEKULACE - Generální manažer Edmontonu Ken Holland je určitě spokojený, Oilers se ve druhé polovině sezony daří a pozici před play off mají výtečnou. I tak ale před přestupovou uzávěrkou bude Holland dost možná aktivní. "Želízek v ohni mám hned několik, ale nedokážu vám říct, co se stane," řekl pro Sportsnet.

15:12 - SPEKULACE - Calgary už se zbavilo obránce Chrise Taneva (34), ale s odchody ještě nemusí být hotovo. Velký zájem totiž budí ještě jeden obránce Flames, a tím je Noah Hanifin (27). Pětka draftu z roku 2015 bude po sezoně bez smlouvy a čerstvě kolem něj krouží například Boston či Tampa. Boston hledá náhradu za zraněného Hampuse Lindholma (30), Tampa zase za Michajla Sergačjova (25). Produktivní Hanifin například jen v posledních třech sezonách (včetně té současné) sesbíral hodně pěkných 120 bodů.

06:10 - VÝMĚNA - Hned tři týmy se zapojily do trejdu, kde byl hlavním obchodním artiklem Ilja Ljubuškin (29). Zkušený obránce, který letos hájil barvy Anaheimu, bude nově oblékat dres Toronta. Ducks jako protihodnotu získali od Maple Leafs volbu ve 3. kole draftu 2025. Třetím celkem zainteresovaným do této výměny byla Carolina, jež od Toronta získala volbu v 6. kole draftu 2024, do Toronta naopak míří perspektivní útočník Kirill Slepec (24).

Únorové trejdy nalejdete v samostatém článku.