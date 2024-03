Přestupy NHL ONLINE: Calgary podepsalo hvězdu juniorské OHL, Boston zase Feltona

ONLINE | Základní část sezony 2023/24 zamíří v příštích týdnech do finiše, z pohledu výměn už je ale dávno hotovo. Přestupová uzávěrka byla tradičně značně šťavnatá, výjimečně dokonce také z českého pohledu – v pátek 8. března změnili barvy hned čtyři hokejisté. Trejdům je sice na nějaký čas téměř konec, ale spekulací či nových podpisů je stále dost. Proto sledujte náš přestupový speciál.

15. BŘEZNA

13:54 - PODPIS - Nedraftovaný rodák z amerického Ohia Christian Felton (24) se na jeden rok upsal Vancouveru, o jehož barvy obránce bojoval už před sezonou. "Celý rok jsme hodně zblízka sledovali jeho progres, těšíme se na další spolupráci," řekl generální manažer Patrick Allvin pro klubový web. Felton hraje čtvrtým rokem v NCAA, v bravách Merrimacku vyniká hlavně defenzivními čísly.

13:42 - PODPIS - Americký teenager Hunter Brzustewicz (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionů dolarů s Calgary, v platnost vstoupí od další sezony. Celkově pětasedmdesátý hráč posledního draftu se k Flames dostal v lednu během velkého trejdu, který do Vancouveru odeslal útočníka Eliase Lindholma. Opora Kitchener Rangers má v celé OHL v této sezoně nejvíce nahrávek (73).

13. BŘEZNA

20:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný křídelník Bobby McMann (27) bude členem Toronta i v následujících dvou ročnících, kanadský tým mu vyplatí celkem 2,7 milionu dolarů. Metrákový Kanaďan už za Leafs v sezoně 2023/24 vstřelil deset branek. Zaválel 13. února proti St.Louis, to dal svůj první hattrick v NHL.

20:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Matthew Kessel (23) se pomalu zabydluje v obraně St.Louis, vedení Blues s ním prodloužilo jednocestně (průměrně 800 tisíc dolarů) na příští dvě sezony. V tomto ročníku zatím ve 23 zápasech třikrát nahrával, na první zásah v NHL čeká.

11. BŘEZNA

16:56 - PODPIS - Boston podepsal roční dvoucestnou (867 500/82 500 dolarů) smlouvu s nedraftovaným obráncem Drewem Bavarem (24), který poslední dvě sezony tráví v univerzitní NCAA v barvách týmu Notre Dame. S deseti góly je aktuálně čtvrtým nejlepším střelcem ligy mezi obránci.

11. BŘEZNA

22:00 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt se startem platnosti v sezoně 2024/25 podepsal s Dallasem kanadský křídelník Justin Ertel (20), kterého Stars zvolili na draftu 2021 na 79. místě. Ertel hraje druhým rokem za North Bay Battalion v OHL, s 66 body je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem klubu, se 72 trestnými minutami zároveň tím třetím nejtrestanějším.

20:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Skoro dvoumetrový americký křídelník původem z Ohia Tim Gettinger (25) zůstane i v sezoně 2024/25 majetkem Detroitu. Celkově 141. hráč draftu 2016 má na kontě 16 startů v NHL za NY Rangers, organizaci Red Wings zatím poznává jen jako hráč Grand Rapids Griffins v AHL, kde získal 25 bodů (12+13). Roční smlouva má hodnotu 775 tisíc dolarů.

20:24 - VÝMĚNA - Kanadský Montreal opouští důrazný útočník Nathan Légaré (23), který byl v roce 2019 draftovaný Pittsburghem a od té doby čeká na premiéru v NHL. V tomto ročníku za Laval Rockets v AHL vstřelil šest branek. Canadiens za něj z New Jersey získali jiného forvarda Arnauda Durandeaua (25), který v minulé sezoně odehrál čtyři zápasy za New York Islanders. V té současné se mu ale v AHL nedařilo a vstřelil dosud jen čtyři branky a vytrejdován byl už podruhé. Protože byli hráči vyměněni po uzávěrce přestupů, do tohoto ročníku NHL už zasáhnout nemohou.

15:36 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Brendan Lemieux (27) bude pokračovat v Carolině, kde působí prvním rokem. Syn známého provokatéra Claudea Lemieuxe podepsal jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů a o 25 tisíc si oproti této sezoně pohorší. Za Canes naskočil jen do 25 zápasů, dvakrát skóroval a nasbíral 55 trestných minut.

13:27 - PODPIS - Juniorský mistr světa s týmem USA z roku 2021 útočník Landon Slaggert (21) podepsal dvouletou smlouvu na 1,85 milionu dolarů s Chicagem. Rodák ze státu Indiana hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Notre Dame, aktuálně je s 20 góly dvanáctým nejlepším střelcem soutěže. Smlouva je platná okamžitě.

10. BŘEZNA

21:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený kanadský gólman Louis Domingue (32) má jistotu na další sezonu, prodloužil o rok s New York Rangers, a to znovu jednocestně (775 tisíc dolarů). Bývalý brankář Arizony, Tampy Bay, Vancouveru, New Jersey, Calgary a Pittsburghu v sezoně naskočil do jediné bitvy, a to 9. listopadu proti Minnesotě. Inkasoval jediný gól z 26 střel a pomohl k vítězství 4:1.

8. BŘEZNA

23:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nashville jen pár hodin po přestupové uzávěrce oznámil prodloužení smlouvy s útočníkem Markem Jankowskim (29) a obráncem Dantem Fabbrem (25). První jmenovaný prodloužil o dva roky, ten druhý o rok. Obránce je ale narozdíl od forvarda tím, který v prvním týmu pravidelně hraje, jeho smlouva má hodnotu 2,5 milionu dolarů.

23:09 - PODPIS - Boston skutečně před play off přitvrzuje, dalším ostrým hochem, kterého přivedl, je útočník Joey Abate (25), který v NHL ještě žádnou smlouvu nikdy podepsanou neměl. Dosud hrál v AHL za Providence, v této sezoně ve 40 zápasech získal 10 bodů a 104 trestných minut. Kontrakt je roční, dvoucestný a do konce ročníku.

22:10 - VÝMĚNA - A ještě jeden český přestup. Třetím českým působištěm brankáře Vítka Vaněčka (28) v NHL bude San Jose, které ho získalo z New Jersey za jiného gólmana Kaapa Kähkönena (27).

21:58 - VÝMĚNA - Calgary získalo ze San Jose ruského beka Nikitu Ochoťuka (23), a to pouze za volbu v 5. kole letošního draftu. Flames také prodloužili o rok s americkým útočníkem Kevinem Rooneyem (30). Znovu bude vydělávat 1,3 milionu dolarů. Flames s ním prodloužili i přesto, že v sezoně odehrál jen 13 zápasů za první tým a jedinkrát skóroval.

21:19 - VÝMĚNA - Minnesota patřila během uzávěrky k nejaktivnějším, zbavila se také útočníka Connora Dewara (24), který hraje NHL třetím rokem a v této sezoně dal 10 gólů. To se mu předtím ještě nepovedlo. Hrát bude za Toronto. To obětovalo volbu ve 4. kole 2026 a hráče.

21:15 - VÝMĚNA - Překvapivá zpráva dorazila na konec přestupové uzávěrky NHL. Hvězdný český útočník Tomáš Hertl (30), který celou dosavadní zámořskou kariéru spojil se San Jose Sharks, byl vyměněn do Vegas Golden Knights. Tedy k aktuálním ligovým šampionům. Více informací v článku.

21:11 - VÝMĚNA - Na trase New Jersey - Winnipeg bylo v pátek rušno. Po výměně Tylera Toffoliho putuje do Kanady z Devils také zkušený obránce Colin Miller (31). Jets obětovali volbu ve 4. kole 2026.

20:55 - VÝMĚNA - Columbus se zbavil rodáka z Ohia a pětadvacítky draftu 2015 Jacka Roslovice (27) a po čtyřech společných sezonách (z nichž ta aktuální byla nejslabší) ho odeslala k Rangers. Opačným směrem jde volba ve 4. kole draftu 2026.

20:50 - VÝMĚNA - Florida bere z Pittsburghu zkušeného švédského brankáře Magnuse Hellberga (32), který poslední roky střídá působiště a patřil například také Detroitu či Ottawě. Pens za něj získali podstatně méně zkušeného švýcarského gólmana Ludovica Waebera (27), který chytá v zámoří prvním rokem a na premiéru v NHL čeká. Pens berou i volbu v 7. kole draftu 2025.

20:40 - VÝMĚNA - Zkušenosti do obrany, které jí poslední dobou tolik chybí, získala Tampa Bay. Z trápící se Arizony přivedla dlouholetého beka Arizony Matta Dumbu (29). Kdysi padesátibodový zadák v posledních letech bodově stagnuje, v sezoně 2023/24 ke čtyřem brankám přidal jen šest nahrávek. Coyotes k němu přibalili volbu v 7. kole draftu 2025 a získali volbu v 5. kole draftu 2027.

20:06 - WAIVERS LISTINA - Nejen trejdy je dnešní přestupová scéna živa. Ottawa si z listiny volných hráčů stáhla z Chicaga útočníka Borise Katchouka (25) a Anaheim z Toronta zase švédského obránce Williama Lagessona (28). Vegas zase opouští obránce Tobias Björnfot (22), kterého si sebrala Florida.

20:03 - VÝMĚNA - Asi poslední šanci chytit se v NHL má český obránce Jakub Zbořil (27), poté, co se neprosadil v Bostonu míří do Columbusu, a to společně s volbou ve 3. kole draftu 2027. Bruins za něj získali jiného beka Andrewa Peekea (25), který má za sebou dvě celé sezony v NHL, ale v tomto ročníku odehrál jen 23 zápasů.

19:51 - VÝMĚNA - Philadelphia zažívá nad očekávání dobrý ročník a zdá se, že Flyers hodlají aktivně bojovat o play off. Získali jedničku draftu z roku 2006 a předloňského vítěze Stanley Cupu obránce Erika Johnsona (35), který tak po jediné sezoně opouští Buffalo. Dlouholetý obránce Colorada v této sezoně získal jen tři body, všechny za branky. Třicet utkání mu v NHL chybí k 1000. Sabres za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2024.

19:44 - VÝMĚNA - Bývalý dvacetigólový střelec v Dallasu Denis Gurjanov (26) se v Nashvillu neprosadil, ve 14 zápasech dal jen gól a hrál spíš na farmě. Klub ho raději odeslal do Philadelphie za útočníka Wadea Allisona (26). Ten v tomto ročníku působí jen v AHL.

19:41 - VÝMĚNA - New Jersey Devils přece jen posilují v brance, získali vítěze Stanley Cupu Jakea Allena (33) z Montrealu. Do Kanady poslali volbu ve 3. kole draftu, která se může změnit na volbu ve 2. kole. Záleží, kolik utkání za Devils bývalý brankář St.Louis odehraje. Půl jeho platu dál bude pokrývat Montreal.

19:05 - VÝMĚNA - Celou sezonu trávil na farmě San Jose český reprezentační zadák Radim Šimek (31), teď by ale mohl povýšit zpět do NHL. Sharks ho totiž vyměnili do Detroitu společně s volbou v 7. kole draftu 2024, a to za ruského útočníka Klima Kostina (24).

18:26 - VÝMĚNA - Dva zápasy proseděl jako zdravý náhradník veterán Jason Zucker (32), Arizona totiž nechtěla, aby se zranil. Brzy se Američan vrátí do hry jako člen Nashville Predators. Coyotes za autora devíti branek získali pouze volbu v 6. kole draftu.

18:06 - VÝMĚNA - Nenápadnou posilu do obrany získal klub New York Rangers, který ze skomírajícího Pittsburghu přivedl beka Chada Ruhwedela (33). Rodák z Kalifornie a vítěz Stanley Cupu z roku 2017 v NHL nahrál 359 utkání a bodoval ve 49 případech. Pens za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2027. New York zároveň získal juniorského mistra světa s Kanadou Nica Petana (28) z Minnesoty, vyměnil ho za útočníka Turnera Elsona (31).

17:59 - VÝMĚNA - Mezi velkými jmény se občas objeví i ta menší. Anaheim posílil útočník Ben Meyers (25) z Colorada, který v prvním týmu vstřelil v sezoně jeden gól a na farmě jich přidal dalších 11. Vyměněn byl za volbu v 5. kole draftu 2024.

17:54 - VÝMĚNA - Buffalo opouští kapitán Kyle Okposo (35), který bude bojovat o Stanley Cup s loňskými finalisty Florida Panthers. Vyměněn byl za volbu v 7. kole draftu, která se změní na volbu v 5. kole v případě, že Florida vyhraje Stanley Cup. Sabres posílil také prospekt Calle Själin (24).

17:39 - VÝMĚNA - Boston přivedl na play off trochu svalů, z Minnesoty získal trojnásobného vítěze Stanley Cupu útočníka Patricka Maroona (35). Více než metrákový Američan dal za Wild ve 49 zápasech čtyři branky, ligu dvakrát vyhrál s Tampou Bay a jednou se St.Louis. Bruins obětovali volbu v 6. kole draftu 2026 a útočníka Lukea Toporowskiho (22).

17:28 - VÝMĚNA - Ani jednu sezonu neodehrál v New Jersey útočník Tyler Toffoli (31), který za Devils dal 26 gólů v 61 zápasech, ale další přidá ve Winnipegu. Klub za vítěze Stanley Cupu s Los Angeles obětoval volby ve 2. kole draftu 2025 a 3. kole 2024.

17:26 - VÝMĚNA - Columbus posiluje brankoviště, ze St.Louis přivedl brankáře Malcolma Subbana (30), který už druhým rokem chytá pouze v AHL. Oba kluby se za tento přesun vyrovnají v budoucnu, Subban rovnou zamířil do AHL.

17:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kdo má jistotu, že se stěhovat nebude, je mistr světa s Kanadou z roku 2015 útočník Jordan Eberle (33). Borec, kterého čeká brzy několik milníků (v NHL odehrál 998 zápasů, dal 296 gólů na 399 narál a získal 695 bodů) o další dva roky prodloužil se Seattlem. Klub mu vyplatí celkem 9,5 milionu dolarů.

16:40 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy hvězdný ruský útočník Jevgenij Kuzněcov (31), vítěz Stanley Cupu s Washingtonem, který se v klubu stal nechtěným a dokonce skončil na farmě v AHL. Teď bude hrát za Carolinu, která za něj ke Caps poslala volbu ve 3. kole draftu 2025. Veterán 11 sezon, který v lize sesbíral 568 bodů, má před sebou ještě rok smlouvy, Washington bude polovinu platit.

15:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trochu překvapivě si v průběhu podzimu vybojoval místo na soupisce Bostonu kanadský obránce Parker Wotherspoon (26) a Bruins ho odměnili kontraktem i pro ročník 2024/25. Stále je ale dvoucestný, v prvním týmu bývalému bekovi NY Islanders vynese 775 tisíc dolarů a na farmě 450 tisíc. Wotherspoon v sezoně ve 32 zápasech šestkrát nahrával, na svůj první gól v NHL čeká.

06:45 - VÝMĚNA - Šanci zabojovat o Stanley Cup dostal také útočník Anthony Duclair (28), který společně s volbou v 7. kole draftu 2025 opustil San Jose a zamířil do Tampy Bay. Ta za něj obětovala defenzivní prospekt Jacka Thompsona (21) a volbu ve 3. kole draftu 2024. Duclair je u Sharks s 16 góly nejlepším střelcem mužstva, v NHL půjde už o jeho osmý klub během devíti sezon.

06:07 - VÝMĚNA - Další velký artikl mizí z trhu, hvězdný střelec Jake Guentzel (29) podle očekávání opouští Pittsburgh a míří do Caroliny. Tam autor 219 branek v 503 zápasech ligy vystřídá Michaela Buntinga (28), který tak u Canes nedohrál ani jednu celou sezonu. V 60 zápasech zaznamenal 13 branek a na dalších 23 nahrál. Do Caroliny zamířil rovněž obránce Ty Smith (23), zatímco Pittsburgh získal ještě Villeho Koivunena (20), Vasilije Ponomaryova (21), Cruze Luciuse (19), podmíněný výběr v prvním kole draftu 2024 a podmíněný výběr v pátem kole draftu 2025.

05:38 - VÝMĚNA - Trejd v rámci AHL upekly kluby Dallasu a Calgary. Texaský klub opustil útočník Riley Damiani (23), který v AHL hraje čtvrtou sezonu a pokaždé pokořil hranici 10 branek. Flames se zase vzdali norského forvarda Mathiase Emilia Pettersena (23), účastníka MS v roce 2021.

7. BŘEZNA

23:19 - VÝMĚNA - Toronto získalo z Caroliny skoro dvoumetrového obránce Cadea Webbera (23). Američan volený Carolinou ve 4. kole draftu 2019 hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Boston a stará se hlavně o defenzivu. O body méně. Toronto stál volbu v 6. kole draftu 2026.

20:09 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy Brandon Duhaime (26), útočník známý svou fyzickou hrou střídá Minnesotu za Colorado. Kanaďan nasbíral v tomto ročníku 4 góly a 4 nahrávky. Stihl se také sedmkrát poprat. Wild za něj získali volbu ve 3. kole v roce 2026. Avalanche získali také dalšího pořízka, Jakova Trenina (27) z Nashvillu. Také on se stěhuje poprvé. A to společně s prospektem Grahamem Swardem (20). Opačným směrem putuje Jeremy Hanzel (21), kterého Predators podepsali jen před pár hodinami a volba ve 3. kole draftu 2025.

19:47 - VÝMĚNA - Edmonton pokračuje v posilování, tentokrát místo útoku ale vylepšil obranu. Z Arizony získal spolehlivého zadáka Troye Stechera (29), jenž v sezoně vstřelil jeden gól ve 47 zápasech. Předtím hrál také za Calgary, Detroit, Vancouver či Los Angeles. Coyotes ke Stecherovi přibalili volbu v 7. kole draftu a získali volbu ve 4. kole.

19:23 - PODPIS - Až na 187. místě draftovalo Colorado v roce 2023 kanadského obránce Jeremyho Hanzela (21), přesto je bek už u Avalanche pod smlouvou. Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů je platný od sezony 2024/25. Hanzel hraje za Seattle ve WHL a je devátým nejproduktivnějším bekem ligy.

18:28 - VÝMĚNA - Český útočník Jan Myšák (21) mění barvy, v Montrealu se neprosadil a štěstí zkusí v Anaheimu. Ten za něj obětoval útočníka Jacoba Perreaulta (21). Myšák byl zvolen Canadiens ve 2. kole draftu v roce 2020, k NHL se zatím nepřiblížil. Poslední dva ročníky tráví v Hamiltonu v AHL, v této sezoně dal už třináct gólů. Více informací najdete v článku.

18:01 - VÝMĚNA - Podruhé v sezoně se stěhuje útočník Anthony Beauvillier (26), ročník začal ve Vancouveru, následně putoval do Chicaga, ale teď bude bojovat o play off v Nashvillu. Klub za autora pouhých čtyř branek v této sezoně obětoval volbu v 5. kole draftu 2024. Preds také z waivers listiny stáhli Jareta Andersona-Dolana (24) z Los Angeles, útočník mění barvy v NHL poprvé.

17:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vítěz Stanley Cupu se St. Louis útočník Oskar Sundqvist (29) bude za Blues bojovat i v dalších dvou sezonách a přijde si celkem na 3 miliony dolarů. Sundqvist v sezoně zatím vstřelil šest branek, v lize hrál také ze Detroit a Minnesotu.

17:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Životní sezonu zažívá na Floridě obránce Gustav Forsling (27). Aktuálně má na kontě 31 bodů a vládne lize s bilancí + 44. Klub s ním prodloužil rovnou o osm let, průměrně si bude vydělávat 5,75 milionu dolarů. Dva roky zůstane taky drsňák Jonah Gadjovich (25), který je s 90 trestnými minutami nejtrestanějším hráčem klubu. Vydělávat bude 775 tisíc dolarů ročně.

17:23 - VÝMĚNA - Ostřílený veterán a vítěz Stanley Cupu z roku 2019 obránce Joel Edmundson (30) opouští po necelé jedné sezoně Washington a posílí v boji o Stanley Cup silné Toronto. Defenzivně laděný Edmundson kvůli zranění v sezoně odehrál jen 44 utkání a přidal jednu branku. Více informací v článku.

13:17 - PODPIS - Jeden z nejproduktivnějších obránců OHL Connor Punnett (20) z týmu Oshawa Generals podepsal kontrakt s týmem Dallas Stars. Nedraftovaný kanadský bek v sezoně už nasbíral 50 bodů a 108 trestných minut. Ročník odstartoval jako kapitán Barrie Colts, trejdován byl na začátku ledna.

06:55 - VÝMĚNA - Obhájci Stanley Cupu z Vegas stále nemají dost. Do svého týmu se jim podařilo získat amerického obránce Noaha Hanifina (27) z Calgary, kde strávil posledních šest sezon. Kanadský tým za to obdržel Daniila Miromanova (26), který odehrál část své kariéry i v Pardubicích, a 1. a 3. výběr draftu v roce 2025. Do výměny byla zainteresována i Philadelphia, jež získala 5. kolo draftu 2024.

6. BŘEZNA

23:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Smlouvu do konce tohoto ročníku podepsal s Los Angeles brankář Jacob Ingham (23). Kanaďan už s klubem měl podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt, jenže ten mu před touto sezonou skončil a Ingham teď chytal jen v AHL a ECHL. Na premiéru v soutěži čeká. Smlouvu navíc prodloužil švédský obránce Jacob Moverare (25), a to o dva roky. Je jednocestná a zadákovi vynese celkem 1,5 milionu dolarů. V této sezoně v NHL v deseti zápasech nebodoval.

21:57 - VÝMĚNA - Ve čtvrtém klubu NHL bude působit švédský útočník Alex Wennberg (29), po Columbusu, Floridě a Seattlu to budou New York Rangers. Majiteli 90 gólů a 330 bodů v NHL končí po sezoně tříletý kontrakt na 13,5 milionu dolarů. Tým Kraken za něj získal volby ve 2. a 4. kole draftu.

21:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tvrďák Nick Seeler (30) z Philadelphie není na odchodu, bývalý bek Minnesoty, který se nebojí shodit rukavice, prodloužil s klubem o čtyři roky a průměrně bude vydělávat 2,7 milionu dolarů. V NHL zažívá nejlepší sezonu, gól dal zatím jen 1, ale přidal jedenáct nahrávek, patnáct kladných bodů a čtyřikrát se popral. A prohrává zřídka.

20:19 - VÝMĚNA - V Coloradu měli ve středu hodně napilno, zbavili se také veterána Ryana Johansena (31), čtyřky draftu z roku 2010 a muže, který za klub v sezoně nasbíral 23 bodů v 63 zápasech. Společně s volbou v 1. kole draftu ho odeslali do Philadelphie za žádaného obránce Seana Walkera (29) a volbu v 5. kole draftu.

20:07 - VÝMĚNA - Do zajímavé výměny se pustily týmy Colorada a Buffala. Nadějný obránce Bowen Byram (22) opouští Avalanche a míří do Buffala za útočníka Caseyho Mittelstadta (25). Ten je rozjetý na 61 bodů v sezoně, což by bylo jeho nové kariérní maximum.

19:55 - VÝMĚNA - Edmonton získal z Anaheimu dva kvalitní útočníky pro boje o Stanley Cup. Veterán Adam Henrique (34) si zahrál finále Stanley Cupu s New Jersey už v roce 2012 a má za sebou 14 sezon v lize. Agresivně hrající Sam Carrick (32) neuhne v žádném souboji, v play off ale bude hrát poprvé. Oilers za ně obětovali volby v 1. a 5. kole draftu, sami navíc ještě odeslali volbu v 7. kole.

17:55 - VÝMĚNA - Aktuálně nejlepší tým NHL bude ještě o něco silnější. Florida Panthers totiž z Ottawy získala Vladimira Tarasenka (32). Kanadský tým za ruského kanonýra obdrží 4. kolo draftu 2024 a 3. kolo draftu 2025, přičemž si Ottawa ponechá 50 % Tarasenkova platu. Vítěz Stanley Cupu se St. Louis v letošní sezoně odehrál 57 utkání ve kterých si připsal 41 bodů za 17 gólů a 24 asistencí.

15:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Rasmus Sandin (23) spojil svou budoucnost s Washingtonem, švédský obránce prodloužil s Capitals kontrakt o dalších pět sezon s průměrným příjmem 4,6 milionu dolarů. Bývalý bek Toronta v 52 zápasech sezony vstřelil tři branky a na dalších 17 nahrál.

09:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí hráč draftu z roku 2008 obránce Zach Bogosian (33) zůstane v dalších dvou sezonách v Minnesotě, kam byl v lednu vyměněn z Tampy, se kterou v roce 2020 vyhrál Stanley Cup. Metrákový Američan, který v sezoně ve 47 zápasech získal devět bodů (1+8), si vydělá celkem 2,5 milionu dolarů.

06:30 - VÝMĚNA - Vedení Vegas Golden Knights se povedlo před přestupovou uzávěrkou přivést velkou posilu v podobě Anthonyho Manthy (29), který po třech letech opouští Washington. Vegas do hlavního města USA za kanadského útočníka poslali 2. kolo draftu 2024 a 4. kolo draftu 2026. Mantha letos v 56 zápasech zaznamenal 34 bodů za 20 branek a 14 asistencí.

5. BŘEZNA

21:41 - WAIVERS LISTINA - Na trase Dallas-Calgary je po krátké době znovu rušno. Poté, co se před pár dny ke Stars připojil obránce Chris Tanev, lovil tentokrát kanadský tým v Texasu. Po pěti letech opouští zelený dres zadák Joel Hanley (34), na kterého čeká po Montrealu a Arizoně čtvrtý klub NHL. Hanley v sezoně ve 32 zápasech jen třikrát nahrával.

20:33 - PODPIS - Po Gabrielu Szturcovi podepsal smlouvu v NHL další nedraftovaný český útočník. Bývalý juniorský reprezentant Ivan Ivan (21) se od sezony 2024/25 připojí k organizaci Colorado Avalanche, se kterou podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,9 milionu dolarů. Ivan se v sezoně rozehrával na farmě Colorada u týmu Eagles v AHL, v 51 utkáních vstřelil 12 branek a na 15 nahrál.

09:23 - PŘESTUP - Zkušený brankář Aaron Dell (34) se vrací do NHL, do konce této sezony podepsal roční dvoucestný kontrakt (775/250 tisíc dolarů) s Los Angeles Kings. Dell už v lize hrál za San Jose, New Jersey a Buffalo, aktuálně oblékal barvy Ontaria v AHL.

09:18 - PŘESTUP - Jen hraním v nižší AHL musel vzít pro aktuální ročník zavděk kanadský mistr světa v juniorské i dospělé kategorii Maxime Comtois (25). Agilní forvard, který hrál dosud v NHL jen v Anaheimu, za Chicago Wolves sesbíral 28 bodů (12+16) ve 45 zápasech. S Carolinou podepsal roční dvoucestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů.

4. BŘEZNA

22:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký centr Tommy Novak (26) zažívá skvělou sezonu a Nashville ho za to ocenil. V této sezoně vydělával 800 tisíc dolarů, v dalších třech to bude vždy 3,5 milionu dolarů ročně. Novak v ročníku posbíral 34 bodů, za 13 branek a 21 nahrávek a je pátým nejproduktivnějším hráčem Predators. Vstřelil také jeden vítězný gól.

3. BŘEZNA

20:35 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt s platností od ročníku 2024/25 podepsal s Philadelphií jen 174 centimetrů vysoký kanadský centr Denver Barkey (18). Toho klub draftoval ve 3. kole v roce 2023. Barkey válí v OHL za London Knights, aktuálně je s 87 body (31+56) třetím mužem ligového bodování.

17:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu americký brankář Jontahan Quick (38) stále potvrzuje, že na nejlepší soutěž světa má. S průměrem 2,45 gólu na zápas je šestý v lize, v sezoně má za NY Rangers bilanci 13-5-2. I proto s ním slavný klub prodloužil o další rok, vydělá si během něj 1,275 milionu dolarů.

07:30 - PODPIS - Český útočník Gabriel Szturc (20) byl za své výkony ve WHL odměněn tříletou nováčkovskou smlouvou, kterou mu nabídla Tampa Bay. Rodák z Českého Těšína, jenž nebyl draftován, se v Kelowně Rockets vypracoval v klíčového hráče, kde v současné chvíli zastává i roli kapitána týmu. Byl také součástí stříbrného týmu na mistrovství světa juniorů.

2. BŘEZNA

20:39 - WAIVERS LISTINA - Jevgenij Kuzněcov (31), jedna z hvězd Washingtonu z let předchozích, byl po návratu z asistenčního programu umístěn týmem Capitals na listinu volných hráčů. Odtud si ho může kterýkoliv tým vzít. Delší dobu se v kuloárech hovoří o tom, že vítěz Stanley Cupu z roku 2018 a dvojnásobný mistr světa má potíže s návykovými látkami. Smlouvu má platnou další rok.

19:18 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský obránce Mikael Diotte (20) je nejnovější posilou New Jersey Devils, od ročníku 2024/25 mu vstoupí v platnost tříletý kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Diotte čtvrtým rokem hájí barvy Drummondville v QMJHL a aktuálně zažívá bodově nejlepší sezonu, v 50 zápasech už získal 37 bodů (10+27) a je druhým nejproduktivnějším zadákem týmu.

17:25 - PODPIS - Lotyšský křídelník Sandis Vilmanis (20) podepsal nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Floridou, která ho draftovala v roce 2022 ze 157. místa. Platná je od další sezony. Rodák z Rigy hraje v juniorské OHL za North Bay, kam byl v lednu vytrejdován ze Sarnie. Na posledním MSJ získal čtyři body (2+2) v pěti zápasech, na dresu také nosil áčko.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Elias Pettersson (25) zůstává ve Vancouveru, s jediným klubem, za který kdy v zámoří hrál, prodloužil o dalších osm let. Jeho průměrný příjem by měl činit 11,6 milionu dolarů. V tomto ročníku v 62 zápasech získal 75 bodů (29+46). Více informací v článku.

15:31 - PODPIS - Jméno Roest by se brzy mohlo vrátit do NHL, tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů uzavřel s Nashvillem útočník Austin Roest (20), syn bývalého útočníka Minnesoty či Detroitu Stacyho Roesta. Kanaďan volený v 6. kole draftu 2023 je kapitánem Everett Silvertips ve WHL, s 63 body je v sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem, deset jich ztrácí na Dominika Rymona (19).

1. BŘEZNA

23:43 - VÝMĚNA - Jednoho z nejtvrdších hráčů a nejobávanějších bijců současnosti Kurtise MacDermida (29) vyměnilo Colorado do New Jersey. Získalo za něj volbu v 7. kole draftu 2024 a ruský prospekt Zachara Bardakova (23), který hraje v KHL za Petrohrad. MacDermid v sezoně odehrál 29 zápasů, vstřelil dva góly a zapsal 23 trestných minut. Průměrně hrál ale jen přes pět minut.

19:14 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský křídelník Zac Funk (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,43 milionu dolarů s Washingtonem. Funk je aktuálně s 99 body třetím nejproduktivnějším hráčem celé WHL, kde hraje za Prince George Cougars. Na tři roky podepsal s Tampou Bay taky téměř dvoumetrový kanadský centr Miro Roelens (21) z QMJHL, vydělat si může o trochu více, celkem 2,85 milionu dolarů. Obě smlouvy jsou platné od sezony 2024/25.

19:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Connor Mackey (27) zůstává u New York Rangers, za které bývalý bek Calgary a Arizony v sezoně odehrál jediné utkání. Nová dvouletá smlouva má hodnotu 1,55 milionu dolarů. Rodák z Illinois v AHL v tomto ročníku ve 36 zápasech získal 11 bodů (2+9), 62 trestných minut a má bilanci + 13.

18:17 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s platností od příští sezony podepsal s Columbusem kanadský centr Max McCue (21). Hráč London Knights v OHL byl draftován San Jose v roce 2021 ze 156. místa, v tomto ročníku nasbíral v 52 zápasech 50 bodů (24+26) a s 92 trestnými minutami je devátý v celé soutěži.

16:59 - SPEKULACE - Generální manažer Edmontonu Ken Holland je určitě spokojený, Oilers se ve druhé polovině sezony daří a pozici před play off mají výtečnou. I tak ale před přestupovou uzávěrkou bude Holland dost možná aktivní. "Želízek v ohni mám hned několik, ale nedokážu vám říct, co se stane," řekl pro Sportsnet.

15:12 - SPEKULACE - Calgary už se zbavilo obránce Chrise Taneva (34), ale s odchody ještě nemusí být hotovo. Velký zájem totiž budí ještě jeden obránce Flames, a tím je Noah Hanifin (27). Pětka draftu z roku 2015 bude po sezoně bez smlouvy a čerstvě kolem něj krouží například Boston či Tampa. Boston hledá náhradu za zraněného Hampuse Lindholma (30), Tampa zase za Michajla Sergačjova (25). Produktivní Hanifin například jen v posledních třech sezonách (včetně té současné) sesbíral hodně pěkných 120 bodů.

06:10 - VÝMĚNA - Hned tři týmy se zapojily do trejdu, kde byl hlavním obchodním artiklem Ilja Ljubuškin (29). Zkušený obránce, který letos hájil barvy Anaheimu, bude nově oblékat dres Toronta. Ducks jako protihodnotu získali od Maple Leafs volbu ve 3. kole draftu 2025. Třetím celkem zainteresovaným do této výměny byla Carolina, jež od Toronta získala volbu v 6. kole draftu 2024, do Toronta naopak míří perspektivní útočník Kirill Slepec (24).

29. ÚNORA

09:37 - VÝMĚNA - Žádaný obránce Chris Tanev (34) skutečně dle posledních spekulací odchází do Dallasu, který potřebuje posílit pro závěrečnou část sezony defenzivu. Mistr světa s Kanadou z roku 2016 a veterán čtrnácti sezon v NHL byl hlavním dílem trejdu mezi třemi kluby. Společně s ním přišel do Dallasu z Calgary také brankář Cole Brady (23), který ale dosud patřil New Jersey. Flames získali práva na obránce Artěma Grušnikova (20), který hraje prvním rokem v AHL za Texas, volbu ve 2. kole letošního draftu a další.

28. ÚNORA

23:03 - PODPIS - Bývalý kapitán ruské reprezentační dvacítky útočník Marat Chusnutdinov (21) podepsal dvouletou smlouvu na 2,7 milionu dolarů s Minnesotou a měl by opustit tým Soči v KHL (v sezoně 49 utkání, 6+14) a připojit se k týmu Wild. Ten ho draftoval v roce 2020 ze 37. místa.

26. ÚNORA

17:31 - SPEKULACE - Po konci sezony 2023/24 bude bez smlouvy důsledný obránce Chris Tanev (34) a vypadá to, že nedraftovaný Kanaďan v Calgary pokračovat nebude. O mistra světa z roku 2016 a bývalého beka Vancouveru má velký zájem hned několik klubů. Muž, který v lize odehrál už 14 sezon by se podle posledních informací ze serveru The Athletic mohl stěhovat také do Dallasu. "Nikdy nemůžete mít dostatek kvalitních zadáků, sledujeme možnosti, jak na této pozici upgradovat," řekl generální manažer Jim Nill, ale dodal, že vše závisí na protihodnotě. O Taneva jeví velký zájem mimo jiné také v Torontu a Ottawě.

23. ÚNORA

08:38 - VÝMĚNA - Potřetí v kariéře byl v NHL vyměněn švédský útočník Alexander Nylander (25), bratr slavnějšího útočníka Williama z Toronta se stěhuje z Pittsburghu do Columbusu, za Pens v sezoně zvládl jen 5 bezbodových zápasů a stále čeká, kdy se v NHL prosadí. Columbus obětoval jiného Švéda, Emil Bemström (24) se v lize stěhuje poprvé, v tomto ročníku dal za Blue Jackets pět gólů ve 32 zápasech a dalších deset v osmi zápasech za Cleveland v AHL. Získal navíc volbu v 6. kole draftu 2026.

22. ÚNORA

20:04 - WAIVERS LISTINA - Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2017 útočník Colin White (27) nevydržel v Pittsburghu ani sezonu a míří do Montrealu. Jedenadvacátý hráč draftu z roku 2015 se poslední roky hledá, po slušných sezonách v Ottawě v minulém ročníku paběrkoval na Floridě a nasbíral jen 15 bodů, pro sezonu 2023/24 podepsal s Pittsburghem, ale ani tam mu to nešlo. V jedenácti zápasech vůbec nebodoval.

21. ÚNORA

17:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do NHL nakukuje útočník Jonny Brodzinski (30) nárazově od ročníku 2016/17, příští sezona pro něj ale bude teprve druhou, ve které bude hrát s jednocestným kontraktem. S New York Rangers podepsal roční smlouvu na 762 500 korun. Bývalý útočník Los Angeles či San Jose v tomto ročníku odehrál 37 zápasů (jeho maximum v jedné sezoně NHL) a ke čtyřem brankám přidal 11 asistencí.

13:35 - SPEKULACE - Osm bodů ztrácí aktuálně na poslední postupové místo do play off hokejisté Pittsburghu, navíc nemají ani žádnou oslnivou formu. Také proto generální manažer Kyle Dubas podle hokejového insidera Pierra LeBruna pustí do světa kohokoliv kromě klíčových hráčů, samozřejmě v případě správné protihodnoty. Aktuálně se nejvíc mluví o tom, že by z Penguins mohl odejít poslední vítěz Stanley Cupu útočník Reilly Smith (32) či produktivní forvard Jake Guentzel (29), kterému po sezoně končí smlouva a Pittsburgh na něj nejspíš nebude mít prostor pod platovým stropem...

20. ÚNORA

20:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Devítka draftu z roku 2017 kanadský útočník Michael Rasmussen (24) mohl být po této sezoně bez smlouvy, ale Detroit si jeho služby pojistil na další čtyři ročníky. Vytáhlý forvard si během nich vydělá 12,8 milionu dolarů. Rasmussen u Red Wings působí od roku 2018, ale ačkoliv nesbírá tolik bodů, odvádí cennou práci. Jeho maximem je 29 bodů z uplynulého ročníku, to ale nejspíš letos překoná, už je totiž na metě 23 (11+12).

19. ÚNORA

10:36 - PODPIS - Boston podepsal dvouletý kontrakt s téměř dvoumetrovým a stokilovým útočníkem Justinem Brazeauem (26). Nedraftovaný Kanaďan si může vydělat až 1,55 milionu dolarů, smlouva je dvoucestná a platná okamžitě. Brazeau hraje třetím rokem v AHL v barvách Providence a jeho bodová produkce je solidní, nasbíral 31, 45 a aktuálně ještě 37 bodů.

16. ÚNORA

20:05 - WAIVERS LISTINA - Drobný útočník Matthew Phillips (25), který v předchozích letech zářil v AHL, ale nedokázal se prosadit v prvním týmu Calgary, to nezvládl ani ve Washingtonu. Za Capitals odehrál 27 utkání a k jediné brance přidal čtyři asistence. Průměrně hrál lehce přes 10 minut, další šanci bude mít v Pittsburghu.

18:28 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pětadvacítka draftu z roku 2013 skoro dvoumetrový útočník Michael McCarron (28) prodloužil o další dva roky s Nashvillem a vydělá si během nich 1,8 milionu dolarů. Bývalý americký juniorský reprezentant má za sebou 200 utkání v NHL, v této sezoně dal už 7 branek a vyrovnal si tak kariérní rekord. Více než body sbírá v lize trestné minuty.

11:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Agilní útočník Mason Shaw (25) se konečně zotavil ze zranění, rozehrál se v AHL v barvách Iowy a podepsal dvoucestný kontrakt (775/400 tisíc dolarů) do konce sezony s Minnesotou, za kterou v sezoně 2022/23 odehrál 59 utkání. Nasbíral v nich 17 bodů (7+10) a 79 trestných minut. Celkem čtyřikrát se zvládl poprat.

10:58 - PODPIS - Dvouletou smlouvu na 1,625 milionu dolarů podepsal s New Jersey Devils brankář Isaac Poulter (22), který nikdy neprošel draftem a dosud chytal za Utica Comets v AHL. Jeho aktuální sezonní bilance je 14-6-1. Kontrakt je platný okamžitě.

15. ÚNORA

20:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Téměř stokilový kanadský zadák Brandon Scanlin (24) sice ještě neodehrál za New York Rangers ani zápas, ale klub s ním počítá. S rodákem z Ontaria totiž prodloužil o dva roky smlouvu, ta aktuální roční nováčkovská mu končí po sezoně 2023/24. Scanlin v tomto ročníku za Hartford v AHL zapsal 14 bodů (7+7) a je nejlépe střílejícím bekem mužstva.

11. ÚNORA

21:35 - KONEC V TÝMU - Celkem pět kontraktů měl v NHL podepsaných útočník Nolan Stevens (27), ale do ligy nikdy nezasáhl a nevypadá to, že by se to mělo měnit. Detroit totiž se 125. mužem draftu 2016 rozvázal roční dvoucestnou smlouvu (775/150 tisíc dolarů). Stevens dal v této sezoně za Grand Rapids v AHL jen tři branky ve 31 zápasech, celkem v lize ve 268 zápasech sesbíral 130 bodů (48+82).

7. ÚNORA

20:14 - KONEC V TÝMU - San Jose končí spolupráci s německým reprezentačním obráncem Leonem Gawankem (24), se kterým podepsalo v červenci roční dvoucestný kontrakt. Stříbrný medailista z MS 2023 je sice nejproduktivnějším bekem San Jose Barracuda, ale nestačilo mu to ani na jeden zápas v NHL. V předchozích třech letech se snažil podobně probít do kádru Winnipegu, ale ani u Jets nezískal jediné utkání.

07:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Slovenský útočník Martin Pospíšil (24) se o svou budoucnost v zámořské NHL obávat nemusí. S Calgary Flames se totiž dohodl na nové dvouleté smlouvě do konce sezony 2025/26, která je nejen jednocestná, ale díky které si polepší i po finanční stránce – nově si přijde na rovný milion dolarů.

6. ÚNORA

20:40 - KONEC V TÝMU - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a majitel dvou bronzových medailí z mistrovství světa americký útočník Nick Bonino (35) předčasně končí u New York Rangers, kde v červenci podepsal roční smlouvu na 800 tisíc dolarů. Bývalý útočník Anaheimu, Vancouveru, Pittsburghu, Nashvillu, Minnesoty či San Jose odmítl přesun na farmu a s klubem se dohodl na ukončení smlouvy. Za Rangers ve 45 zápasech jen jednou skóroval a čtyřikrát nahrával.

4. ÚNORA

21:48 - PŘESTUP - Téměř dva měsíce se snažil získat pozornost vedení Pittsburghu čtvrtý hráč draftu z roku 2016 útočník Jesse Puljujärvi (25). Ve Wilkes-Barre v AHL posbíral ve 13 zápasech 9 bodů (4+5) a Pittsburgh teď s bývalým talentem Edmontonu či Caroliny podepsal dvouletou smlouvu s průměrným příjmem 800 tisíc dolarů.

20:08 - WAIVERS LISTINA - Nedraftovaný obránce Brayden Pachal (24) opouští poprvé v kariéře tým Vegas, za který během tří sezon odehrál 29 zápasů a v tomto ročníku také vstřelil první gól v NHL. Kapitán záložního týmu z Hendersonu míří do Calgary.

16:03 - PODPIS - Třetím rokem hraje v AHL v barvách Lavalu kanadský útočník Brandon Gignac (26), teď si konečně 80. hráč draftu 2016 vysloužil v Montrealu kontrakt. Je dvouletý a dvoucestný. Gignac se aktuálně se 42 body (14+28) ve 43 zápasech dělí o páté místo v bodování AHL, v NHL odehrál jediný zápas. Za New Jersey nastoupil 9. března 2019 proti NY Rangers, během devíti minut na ledě jednou vystřelil a přidal dva záporné body. Smlouvu v NHL měl naposledy platnou pro ročník 2020/21.

2. ÚNORA

17:15 - VÝMĚNA - Třetí nejproduktivnější útočník Montrealu v probíhající sezoně Sean Monahan (29) potřetí v kariéře mění v NHL barvy. Bývalý dlouholetý útočník Calgary končí po necelých dvou sezonách v Montrealu a stěhuje se do Winnipegu. Bývalá šestka draftu má v NHL odehráno 730 zápasů a celkem v nich Monahan dal 231 branek. Z toho 13 v této sezoně. Montreal získal volbu v 1. kole draftu a volbu ve 3. kole. Ale tu pouze v případě, že Jets vyhrají Stanley Cup.

1. ÚNORA

07:15 - VÝMĚNA - Generální manažer Vancouveru Patrik Allvin oznámil, že Canucks získali z Calgary Flames Eliase Lindholma (29) výměnou za Andreje Kuzmenka (27), Huntera Brzustewicze (19), Joniho Jurma (21), volbu v prvním kole draftu a podmíněnou volbu ve čtvrtém kole draftu 2024. Více informací v článku.

29. LEDNA

20:11 - WAIVERS LISTINA - Kanadský zadák Declan Chisholm (24) mění poprvé v NHL působiště a z Winnipegu se stěhuje v rámci listiny volných hráčů do Minnesoty. Jets rodáka z Ontaria draftovali v 5. kole v roce 2018, ale za tým odehrál v kariéře jen 4 zápasy a jednou nahrával. Solidní bruslař v tomto ročníku zvládl pouze dvě bitvy v NHL a šest v AHL.

27. LEDNA

09:31 - PŘESTUP - V NHL sice naposledy nastoupil na konci dubna, ale dosud se Zach Parise (39) udržoval v kondici, aby mohl ještě jednou zaútočit na Stanley Cup. Pokusí se o to v Coloradu, kde naposledy útočník NY Islanders podepsal roční smlouvu na 825 tisíc dolarů. Parise byl draftován New Jersey v 1. kole v roce 2003, v soutěži naskočil do 1224 utkání a zaznamenal v nich 879 bodů (429+450).

26. LEDNA

21:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do této sezony ještě americký zadák Kevin Gravel (31) v Nashvillu nezasáhl, nastupuje jen na farmě v Milwaukee (36 utkání, 6 bodů). V klubu o něj nicméně dál stojí, s obráncem prodloužili o dva roky. V prvním týmu si bude vydělávat 775 tisíc dolarů a na farmě 300 tisíc.

17:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Desítka draftu z roku 2017 kanadský útočník Owen Tippett (24) spojil svou budoucnost s Philadelphií na dalších osm let. S osmnácti góly druhý nejlepší střelec Flyers v tomto ročníku si díky nové smlouvě přijde na 49,6 milionu dolarů. Tippett se do Philadelphie dostal v březnu 2022 z Floridy v rámci výměny za Claudea Girouxe. O další dvě sezony prodloužil také defenzivní forvard Ryan Poehling (25), ten si vydělá 3,8 milionu dolarů.

0:09 - VÝMĚNA - Slovenský útočník Maxim Čajkovič (23) opouští organizaci Minnesoty, které patřil po trejdu s Tampou pouze od července a míří v rámci výměny do Pittsburghu. Rodák z Bratislavy na premiéru v NHL čeká, většinu tohoto ročníku odehrál v nižší ECHL. Wild za něj získali obránce Willa Butchera (29), tedy muže, který byl v ročníku 2017/18 členem All-Rookie Teamu NHL, ale od té doby jeho kariéra stagnuje. Předchozí ročník strávil jen na farmě Dallasu a ani v této sezoně majitel bronzu z MS 2018 do NHL nenakoukl.

25. LEDNA

20:04 - WAIVERS LISTINA - Na listinu nechráněných hráčů zapsalo Calgary ve středu dva hráče a oba během čtvrtka změnili působiště. Slovenský útočník Adam Ružička (24) se nedokázal v tomto ročníku naplno prosadit do kádru Flames a ve 39 zápasech získal 3 branky a 6 asistencí, jeho druhým působištěm v NHL bude Arizona. Odchází také nedraftovaný americký obránce Nick DeSimone (29), jenž v této sezoně ve 23 zápasech zaznamenal pět bodů, včetně svého prvního zásahu v NHL. Novým domovem je New Jersey.

24. LEDNA

17:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až v celkem pokročilém věku se do NHL naplno prosadil útočník Cole Smith (28) z Nashvillu. Nedraftovaný Američan aktuálně hraje poprvé s jednocestným kontraktem a bude pokračovat i nadále, Predators s ním prodloužili o dvě sezony a během každé z nich mu vyplatí milion dolarů. V sezoně 2022/23 naskočil do 69 duelů a zapsal 17 bodů, tuto hranici ale brzy překoná, v tomto ročníku už bodů má 16 (5+11). Stihl se i třikrát poprat.

14:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chicagská brankářská jednička Petr Mrázek (31) podle hokejového experta Kevina Weekese prodloužil s Blackhawks o dva roky. Bývalý gólman Detroitu, Philadelphie či Toronta by měl vydělávat 4,25 milionu dolarů ročně.

21. LEDNA

21:02 - PŘESTUP - Vítěz Stanley Cupu s Anaheimem útočník Corey Perry (38) skončil v listopadu v Chicagu, a to kvůli nespecifikovanému prohřešku, kterým porušil týmová pravidla. Teď je člen Triple Gold Clubu zpět, podepsal smlouvu do konce sezony s Edmontonem, jenž bude jeho šestým klubem v NHL. Vydělá si 775 tisíc dolarů.

20. LEDNA

11:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Běloruský útočník Aliaksei Protas (23) prodloužil s Washington Capitals kontrakt o pět let, během kterých mu klub vyplatí 16,875 milionu dolarů. Téměř dvoumetrový a stokilový forvard dosud hraje s nováčkovskou smlouvou a aktuálně už překonal bodové maximum z minulé sezony, v tuto chvíli má ve 42 zápasech celkem 18 bodů (3+15) a před sebou ještě polovinu ročníku. Klub ho získal na draftu v roce 2019 z 91. pozice.

19. LEDNA

20:17 - WAIVERS LISTINA - Hokejisté Caroliny mají nového gólmanského parťáka, z Columbusu získali z listiny nechráněných hráčů Spencera Martina (28). Bývalý brankář Colorada či Vancouveru v tomto ročníku naskočil do 13 utkání a má bilanci 3-8-1. Po sezoně mu končí jednocestný kontrakt, jeho letošní příjem je 775 tisíc dolarů.

17:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Smlouvu na 775 tisíc dolarů – tedy ligové minimum – podepsal s Ottawou americký forvard Shane Pinto (23). Autor dvaceti branek z minulé sezony do ročníku 2023/23 ještě nezasáhl, důvodem je, že si musel odpykat trest 41 zápasů, který vyfasoval za sázkařskou aféru.

14:45 - SPEKULACE - Ještě to není ani rok, co Ottawa vyhrála v přetahované o amerického obránce Jakoba Chychruna (25). Tehdy za zadáka Arizony obětovala několik ceněných voleb v draftu. Jenže Senators jsou v tomto ročníku silně za očekáváním, ofenzivních obránců mají dostatek, a tak je možné, že se bývalé šestnáctky draftu zbaví. Chychrun má před sebou ještě rok smlouvy s cap-hitem 4,6 milionu dolarů, v této a příští sezoně v ní má ale klauzuli o deseti klubech, do kterých nesmí být vyměněn.

14:33 - SPEKULACE - Zajímavá informace dorazila z Nashvillu. Jasná brankářská jednička Juuse Saros (28) by podle serveru TSN mohl být vyměněn. Ačkoliv vedení mužstva preferuje s finským gólmanem (který má ještě na příští sezonu smlouvu) v průběhu léta prodloužit, údajně si zároveň vyslechne nabídky konkurence před přestupovou uzávěrkou. A kdyby dorazila kvalitní, k výměně by mohlo dojít. Dvojku Sarosovi dělá Kevin Lankinen, Preds si ale na farmě vychovávají velký talent Jaroslava Askarova (21).

18. LEDNA

11:27 - SPEKULACE - Minnesota Wild patří zatím mezi zklamání tohoto ročníku a v Západní konferenci je tým čtvrtý od konce. I tak ale na poslední postupovou pozici ztrácí jen osm bodů, proto generální manažer mužstva nechce spekulovat o tom, jestli některé z opor mohou před přestupovou uzávěrkou tým opustit. Řeč je například o brankářském veteránovi Marcu-Andrem Fleurym (39), který se nedávno díky výhře číslo 552 dostal na historicky druhé místo mezi všemi gólmany. "Myslím, že se teď chce soustředit na práci u nás. Na tyhle debaty je ještě brzy, nevím, jestli by vůbec chtěl pryč," řekl Guerin o trojnásobném vítězi Stanley Cupu.

11:01 - SPEKULACE - Lídr v historickém bodování mužstva Tampy Bay útočník Steven Stamkos (33) bude po této sezoně bez smlouvy, končí mu totiž osmiletý kontrakt na 68 milionů dolarů. Generální manažer Julien BriseBois nicméně nedávno pro NHL.com sdělil, že kapitán jeho mužstva rozhodně není na odchodu a Lightning o něj stále stojí. "Klidně si všichni napište, že před koncem sezony se rozhodně nechystáme Stamkose vyměnit. A to se před březnovou přestupovou uzávěrkou opravdu nezmění," řekl novinářům a dodal, že po sezoně si obě strany sednou a dál se bude zjišťovat, jak by vše mohlo pro Stamkose i Lightning fungovat.

17. LEDNA

09:59 - SPEKULACE - Velmi dobře si v tomto ročníku vede český brankář Petr Mrázek (31) z Chicaga, který v noci na středu vychytal 11 výhru sezony a úspěšnost zákroků si i u slabých Blackhawks drží nad 90 procenty. Po této sezoně mu končí s klubem kontrakt, ale možná se na volný trh vůbec nepodívá, analytik Kevin Weekes, který má kvalitní zákulisní informace sdělil, že hráč i klub mají zájem o další spolupráci.

16. LEDNA

17:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Druhý nejlepší střelec Chicaga v aktuálním ročníku Jason Dickinson (28) prodloužil s klubem smlouvu a v dalších dvou sezonách si vydělá 8,5 milionu dolarů. Čtrnáctigólový střelec, který dal dosud maximálně v jedné sezoně devět gólů, Blackhawks potěšil. Potenciál volby z prvního kola draftu (29. v roce 2013) totiž zatím úplně nenaplnil.

14. LEDNA

12:55 - SPEKULACE - Bývalá desítka draftu a juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2009 útočník Cody Hodgson (33) prý plánuje návrat k hokeji. Bývalý forvard Vancouveru, Buffala a Nashvillu hrál naposledy v sezoně 2015/16, ale kvůli problémům se zraněním následně musel kariéru ukončit. V NHL stihl ve 328 zápasech získat 64 branek a 78 nahrávek. Podle hokejového experta Elliotta Friedmana byl v létě zdravotně uschopněn, začal 5-6krát do týdne bruslit a rád by se do nejlepší soutěže světa vrátil.

12. LEDNA

19:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Veterán Nick Foligno (36) v Chicagu uspěl, po červnovém podpisu ročního kontraktu o další dvě sezony s Blackhawks prodloužil. A polepšil si, celkem si za dva následující ročníky vydělá 9 milionů dolarů. Majitel 1120 startů v lize a bývalý hráč Ottawy, Columbusu, Toronta či Bostonu v sezoně ve 39 zápasech vstřelil 8 branek a na dalších 9 nahrál. Také se třikrát popral.

11. LEDNA

22:10 - VÝMĚNA - Švédský křídelník Filip Cederqvist (23), kterého Buffalo draftovalo v 5. kole v roce 2019, odchází v rámci trejdu do Montrealu. Rodák z Almtuny se za moře vydal před minulým ročníkem, který celý strávil v Rochesteru v AHL a nasbíral 20 bodů (9+11). V této sezoně dal zatím jediný gól v 19 zápasech. NHL si ještě nezahrál. Za výměnu se kluby vyrovnají v budoucnu.

10. LEDNA

20:28 - WAIVERS LISTINA - Švédský obránce Gustav Lindström (25) podruhé během krátké doby mění dres. Nejprve ho Detroit v srpnu vyměnil do Montrealu, kde v sezoně 2023/24 zatím naskočil do 14 duelů a ke třem brankám přidal také nahrávku, teď si ho pro změnu z listiny volných hráčů vzal Anaheim.

12:41 - SPEKULACE - Podle hokejového experta Franka Seravalliho z Daily Faceoff se v kuloárech šušká, že generální manažer Anaheimu Pat Verbeek v průběhu sezony během debat s několika protějšky zmínil, že by útočná hvězdička mužstva Trevor Zegras (22) mohla být na prodej. Zároveň dodal, že trejd není vyloženě za dveřmi a další uznávaný analytik Darren Dreger z TSN doplnil, že Ducks se šikovného útočníka rozhodně nesnaží vehementně zbavit. Zegrase v ročníku 2023/24 trápí zranění, zatím odehrál jen 20 utkání a ke čtyřem brankám přidal tři asistence.

9. LEDNA

18:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Australský útočník Nathan Walker (29) byl před pár dny poprvé v ročníku povolán do prvního týmu St.Louis. Brzy se dočkal prvního gólu sezony a obratem dostal další dar, s Blues prodloužil o dva roky smlouvu, a to jednocestně. Každý rok si bývalý útočník Vítkovic - stejně jako letos - přijde na 775 tisíc dolarů.

09:40 - VÝMĚNA - Philadelphia získala z Anaheimu šestku draftu z roku 2020 a juniorského mistra světa s Kanadou obránce Jamieho Drysdalea (21) a volbu ve 2. kole draftu 2025. Drysdale v NHL odehrál už 123 utkání a získal 45 bodů (8+37). Anaheim obratem získal pětku draftu 2022 a nejlepšího útočníka nedávno skončeného MSJ americkou hvězdu Cuttera Gauthiera (19), který v současné době hraje v NCAA. Gauthier údajně Flyers dal najevo, že za klub nechce nastupovat.

8. LEDNA

19:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hvězdný švédský útočník William Nylander (27) má jasno o své budoucnosti, až mu po sezoně skončí kontrakt, rozjede se rovnou nový, a to osmiletý na 92 milionů dolarů. Nylander hraje za Toronto od sezony 2015/16, v 558 zápasech nasbíral 484 bodů a skvěle se mu daří i v této sezoně. Ve 37 utkáních dal 21 branek a na 33 nahrál. Žádnému hráči ještě Toronto nikdy na jedné smlouvě nevyplatilo tolik peněz.

6. LEDNA

20:09 - WAIVERS LISTINA - Chicago má osm útočníků základní sestavy na marodce, a tak je třeba jednat. Z listiny nechráněných hráčů získalo útočníka Zacha Sanforda (29). Američanova výkonnost v posledních sezonách rapidně klesá, za Arizonu v ročníku odehrál jen 11 utkání a gól nedal, na farmě v Tucsonu má jediný v 16 zápasech. Se St.Louis v roce 2019 vyhrál Stanley Cup.

18:24 - VÝMĚNA - Jen na farmě ve Wilkes-Barre hrál v této sezoně útočník Rem Pitlick (26). Přitom v předchozích dvou sezonách sehrál v Minnesotě a Montrealu 112 zápasů a získal 52 bodů (21+31). Jenže v Pittsburghu, kde mu dojíždí dvouletá jednocestná smlouva na 2,2 milionu dolarů, se neprosadil a klub ho tedy vyměnil do Chicaga za volbu v 7. kole draftu 2026.

5. LEDNA

09:18 - WAIVERS LISTINA - Tahle draftová volba neklapla, Los Angeles si v roce 2019 vybrali na 22. místě švédského beka Tobiase Björnfota (22), jenže bronzový s MSJ v roce 2020 se nikdy do kádru kalifornského klubu pořádně neprosadil. Mezi lety 2019-2023 za tým naskočil do 117 bitev a k jediné brance přidal 14 asistencí. Novou šanci dostane ve Vegas.

4. LEDNA

09:10 - WAIVERS LISTINA - Obránce Jaycob Megna (31) mění barvy, Seattle o rodáka z Floridy, kterého získal v rámci trejdu se San Jose v únoru, už nestál a ten tak bude působit v Chicagu. Hráč ze 7. kola draftu roku 2012 v této sezoně odehrál jen jeden zápas v AHL, za Ameriku si zahrál na mistrovství světa v roce 2022.

3. LEDNA

23:26 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bývalý zadák Litvínova a Liberce Uvis Balinskis (27) prodloužil o další dva roky s Floridou, za kterou od tohoto ročníku nastupuje. "Uvis je talentovaný univerzální bek, skvěle se adaptoval na severoamerický hokej a díky tomu okamžitě zapadl," pochválil ho na klubových stránkách generální manažer Bill Zito. Lotyš za Panthers získal dva body (1+1) v 18 zápasech a dalších sedm v sedmi zápasech v AHL.

1. LEDNA

13:41 - PODPIS - Druhý nejproduktivnější hráč aktuálního ročníku juniorské QMJHL útočník Mathieu Cataford (18) podepsal nováčkovský kontrakt na tři roky s Vegas. Jeho hodnota je 2,850 milionů dolarů a je na tři roky. Celkově 77. hráč posledního draftu v barvách Halifaxu v ročníku 2023/24 získal zatím 55 bodů (23+32) ve 36 zápasech.

29. PROSINCE

22:59 - PODPIS - Los Angeles Kings podepsali tříletý nováčkovský kontrakt na 2,557 milionu dolarů s kanadským obráncem Angusem Boothem (19), kterého klub draftoval ve 4. kole v roce 2022. Rodák z Montrealu už čtvrtým rokem hraje za Shawinigan v QMJHL, v této sezoně defenzivní bek ve 31 zápasech nasbíral už 15 bodů a je rozjetý na svůj bodově nejlepší ročník. Jeho bratr Callum patřil v NHL Carolině a Bostonu.

28. PROSINCE

21:39 - PŘESTUP - Aktuální mistr světa s Kanadou obránce Ethan Bear (26) se pomalu zotavil z operace ramena a chystá se na novou štaci. Po jedné sezoně ve Vancouveru míří bývalý zadák Edmontonu či Caroliny do Washingtonu, se kterým podepsal dvouletou smlouvu na 4,125 milionu dolarů. Za Canucks odehrál 61 utkání a ke třem brankám ještě třináct asistencí.

23. PROSINCE

19:03 - ODCHOD Z NHL - Finský brankář Christopher Gibson (30) po dlouhých letech opouští NHL a bude hrát ve finském klubu Lukko Rauma. Někdejší juniorský reprezentant byl draftován ve 2. kole v roce 2011 týmem Los Angeles Kings, za který si ale nikdy nezachytal. V NHL patřil Torontu, New York Islanders, Tampě Bay, Floridě a naposledy Seattlu. V nejlepší lize světa ale odchytal jen 16 utkání a oslavil čtyři vítězství.

07:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský mistr světa z roku 2016 a aktuální vítěz Stanley Cupu obránce Ben Hutton (30) prodloužil o další dvě sezony s aktuálním zaměstnavatelem z Vegas. Současný dvouletý kontrakt na 1,7 milionu mu končí po sezoně, tam naváže dalším dvouletým, který je pro něj o 250 tisíc dolarů výhodnější. V této sezoně zatím naskočil do 28 zápasů, jednou skóroval a sedmkrát nahrával.

22. PROSINCE

20:18 - PODPIS - Až v 6. kole letošního draftu získali hokejisté Toronta urostlého kanadského zadáka Noaha Chadwicka (18), ale rodák ze Saskatoonu si rychle vysloužil smlouvu v NHL. Je na tři roky a má hodnotu 2,55 milionu dolarů. Chadwick v Lethbridge ve WHL v sezoně 2023/24 ve 30 zápasech sedmkrát skóroval a nasbíral 24 bodů. Sezonní maximum z ročníku předtím už překonal o čtyři body.

20. PROSINCE

09:26 - KONEC KARIÉRY - V pouhých pětadvaceti letech musel skončit s hokejem druhý hráč draftu z roku 2017 Nolan Patrick. Bývalý útočník Philadelphie a naposledy Vegas zvládl v NHL jen 222 utkání a sesbíral 77 bodů (32+45). Důvodem jeho předčasného konce jsou otřesy mozku, které mu znemožňovaly hrát, poslední ostrý hokejový zápas odehrál 24. března 2022.

19. PROSINCE

19:12 - PŘESTUP - Zkušený kanadský brankář Michael Hutchinson (33) podepsal roční dvoucestnou smlouvu pro tento ročník s Detroitem. Bývalý gólman Winnipegu, Floridy, Toronta, Colorada či Columbusu chytá v NHL od sezony 2013/14, u Jets byl ve dvojici s Ondřejem Pavelcem, v NHL celkem naskočil do 153 zápasů. Aktuálně působil v Grand Rapids v AHL, kde má bilanci 5-7-1.

18. PROSINCE

18:50 - ZKOUŠKA - Nedávno Carolina zkoušela veterána Jaroslava Haláka, ale cesty se slovenským mazákem se brzy rozešly. A tak Hurricanes koukají jinde, aktuálně testují Aarona Della (34), který je od léta také bez smlouvy. Kanaďan naposledy patřil San Jose, kde také v NHL odchytal největší část kariéry, jinak působil i v New Jersey a Buffalu a má na kontě 50 vítězství.

16. PROSINCE

09:57 - VÝMĚNA - San Jose posiluje útočné řady, z Vancouveru získalo kanadského útočníka Jacka Studnicku (24), který během pěti sezon v soutěži vstřelil šest branek. Obětovat musel kalifornský klub volbu v 6. kole draftu 2024 a nedraftovaného obránce Nicka Ciceka (23). Ten v ročníku 2022/23 v NHL debutoval, v 16 zápasech čtyřikrát nahrával.

08:53 - VÝMĚNA - Jediný gól ve 27 zápasech vstřelil v této sezoně za Colorado slovenský veterán Tomáš Tatar (33), to bylo pravděpodobně důvodem, proč ho Avalanche odeslali do Seattlu. Výměnou za finalistu Stanley Cupu z roku 2018 získali volbu v 5. kole draftu 2024.

15. PROSINCE

15:25 - PODPIS - Kanadský křídelník Ethan Gauthier (18), syn bývalého ostrého zadáka Calgary či Philadelphie Denise Gauthiera, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Tampou Bay, která ho draftovala na 37. místě v roce 2023. Rodák z Arizony, za kterou jeho otec také v NHL hrával, působí třetím rokem v juniorské QMJHL. V sezoně 2023/24 nově v Drummondville Voltigeurs, kde zatím nasbíral 30 bodů (13+17) ve 28 zápasech. Je také zástupcem kapitána.

13. PROSINCE

21:05 - WAIVERS LISTINA - Český obránce Jakub Zbořil (26) zažádal podle žurnalisty Franka Seravalliho o změnu působiště, proto ho klub zařadil na listinu volných hráčů. O návrat do Evropy zatím nestojí. V tomto ročníku za Boston třináctý hráč draftu 2015 neodehrál ani zápas, na farmě v Providence získal sedm nahrávek v 19 zápasech.

12. PROSINCE

21:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do NHL ještě nenakoukl, ale s největší pravděpodobností se tak brzy stane. Brankáři Clayi Stevensonovi (24) končí po tomto ročníku tříletý nováčkovský kontrakt s Washingtonem, ale Capitals jsou s jeho výkony v nižší soutěži velmi spokojeni a rovnou s oporou Hershey Bears prodloužili o další tři sezony. Kontrakt má hodnotu 2,325 milionu dolarů.

10. PROSINCE

16:40 - ZKOUŠKA - Další šanci dostane čtyřka draftu z roku 2016 finský útočník Jesse Puljujärvi (25). Bývalý hráč Edmontonu a naposledy Caroliny v létě podstoupil operaci kyčle a teď by se rád zapojil do zápasového kolotoče. Smlouvu si ale bude muset vybojovat, s Pittsburghem zatím bude juniorský mistr světa z roku 2016, který dosud nenaplnil očekávání, jen trénovat.

8. PROSINCE

22:14 - VÝMĚNA - Po více než deseti sezonách končí v St.Louis defenzivní silově hrající obránce Robert Bortuzzo (34), kterého Blues vyměnili do New York Islanders za volbu v 7. kole draftu 2024. Kanaďan v NHL odehrál 537 utkání a sesbíral 74 bodů (20+54), v této sezoně odehrál ale pouze čtyři zápasy. V roce 2019 s Blues vyhrál Stanley Cup.

20:24 - PODPIS - Kanadské levé křídlo Joshua Davies (19), kterého Florida draftovala v roce 2022 ze 186. místa, podepsal s Panthers tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,565 milionu dolarů. Davies výtečně odstartoval aktuální sezonu, v ročníku 2023/24 už za Portland Winterhawks ve WHL vstřelil 19 branek. V celé minulé sezoně jich měl 20...

20:03 - SPEKULACE - Problémový, ale produktivní americký obránce Tony DeAngelo (28) je údajně na odchodu z Caroliny. Dle Pierra LeBruna z The Athletic se ho klub už zhruba měsíc snaží vytrejdovat. Bývalý bek Arizony, NY Rangers či Philadelphie v posledních dvou sezonách nasbíral 93 bodů, aktuálně má na kontě jen gól a šest nahrávek v 16 zápasech a k tomu bilanci minus 10. S Canes podepsal před sezonou roční smlouvu na 1,675 milionu dolarů.

6. PROSINCE

23:16 - VÝMĚNA - Po dvou kompletních sezonách v Columbusu se americký křídelník Eric Robinson (28) má v této sezoně problém dostat na soupisku. Za Blue Jackets dal jen gól v sedmi zápasech a dalších devět bitev odehrál jen na farmě v Clevelandu. I proto se ho klub zbavil, odeslal ho do Buffala za volbu v 7. kole draftu 2025.

5. PROSINCE

19:09 - SPEKULACE - Podle hokejového analytika a bývalého gólmana Kevina Weekese sleduje Edmonton možnosti ohledně výměny osmičky draftu z roku 2019 obránce Philipa Broberga (22). Švéd původem z Örebro v deseti zápasech této sezony vůbec nebodoval a průměrně hraje pouze něco málo přes deset minut. V NHL zatím odehrál 79 utkání s bilancí 11 bodů (2+9), po této sezoně mu končí nováčkovský kontrakt.

4. PROSINCE

17:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švýcarský útočník Nino Niederreiter (31) spojil svou budoucnost s Winnipegem, kam byl v únoru vyměněn z Nashvillu. Pětka draftu z roku 2010 aktuálně dojíždí dvouletý kontrakt na 8 milionů dolarů a s Jets podepsala smlouvu úplně stejnou, jen o rok delší. Mezi lety 2024-2027 si tak vydělá 12 milionů dolarů. Niederreiter by také měl dosáhnout na hranici tisíc utkání v NHL, v současné době jich má na kontě 833. Vstřelil v nich 211 gólů a na 212 nahrál. Šest gólů dal v sezoně 2023/24.

3. PROSINCE

10:51 - SPEKULACE - Mistr světa s Kanadou z roku 2015 obránce Tyson Barrie (32) je v Nashvillu v posledním roce tříletého kontraktu a vedení Predators mu teď dalo najevo, že s ním do budoucna nepočítá. Dostal od klubu povolení komunikovat s ostatními týmy. Ofenzivní obránce, který čtyřikrát v kariéře překonal v sezoně padesátibodovou hranici, v tomto ročníku nasbíral devět nahrávek ve 22 zápasech a na gól čeká.

2. PROSINCE

21:01 - PŘESTUP - Na čtvrté angažmá v NHL se chystá kanadský obránce Mark Pysyk (31), celkově třiadvacátý hráč draftu 2010. Rodák z Alberty, který se v přípravném kempu před sezonou neprosadil do kádru Pittsburghu, ale dosud hrál na jeho farmě ve Wilkes-Barre, podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Calgary. Pysyk má za sebou 521 utkání v NHL v dresu Buffala, Floridy a Dallasu. Získal v nich 104 bodů (28+76).

1. PROSINCE

16:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Konec spekulací o možném trejdu brankáře Sama Montembeaulta (27) pryč z Montrealu. Aktuální mistr světa s Kanadou, kterému po sezoně končí dvouletý kontrakt na dva miliony dolarů, prodloužil s Canadiens o další tři sezony a vydělá si 9,45 milionu dolarů. V tomto ročníku si drží bilanci 5-3-1 a průměrně inkasuje 2,73 gólu na zápas.

0:28 - VÝMĚNA - Sága kolem ruského obránce Nikity Zadorova (28) končí. Bek opouští Calgary a míří do Vancouveru, které se tak po Buffalu, Coloradu, Chicagu a právě Flames stane jeho pátým působištěm. Calgary za obránce, který si libuje v rozdávání hitů, dalo volby v 5. kole draftu 2024 a 3. kole draftu 2026.

30. LISTOPADU

10:26 - SPEKULACE - Vancouver je asi nejpříjemnějším překvapením začátku letošního ročníku, a to i díky vynikajícím obráncům Quinnu Hughesovi a Filipu Hronkovi. První jmenovaný je nejproduktivnějším bekem ligy, ten druhý je na třetím místě. Jenže vytíženost klíčových obránců je enormní, a to i proto, že se nedávno zranil Carson Soucy (chybět bude 6-8 týdnů) a po otřesu mozku v přípravě ještě nenaskočil Guillaume Brisebois. "Jestli si myslím, že potřebujeme dalšího obránce? Myslím, že by se nám do zadních řad pomoc hodila," řekl pro Sportsnet generální manažer Patrik Allvin, který si ve středu udělal prostor pod stropem, když vyměnil útočníka Anthonyho Beauvilliera do Chicaga.

09:23 - PODPIS - Kanadský centr Jordan Gustafson (19) se přiblížil NHL, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Vegas Golden Knights. Aktuální šampioni draftovali rodáka z Alberty ze 79. pozice v roce 2022. Opora Seattle Thunderbirds ve WHL je aktuálně na marodce, v této sezoně zvládl Gustafson jen osm utkání a tři asistence.

29. LISTOPADU

08:42 - VÝMĚNA - Na konci ledna získal Vancouver z NY Islanders útočníka Anthonyho Beauvilliera (26), a to jako protihodnotu za kapitána Bo Horvata. Jenže kanadské křídlo, které je v posledním roce tříleté smlouvy, se u Canucks nedokázalo prosadit podle představ. Celkem získal Beauvillier jen 28 bodů v 55 zápasech a v tomto ročníku zatím jen dvakrát skóroval. Klub ho tak poslal do Chicaga za volbu v 5. kole draftu 2024.

28. LISTOPADU

20:21 - KONEC V TÝMU - Dny vítěze Stanley Cupu z roku 2007 Coreyho Perryho (38) v Chicagu jsou sečteny. Vedení Blackhawks rozvázalo s členem Triple Gold Clubu roční čtyřmilionový kontrakt, který svým blíže nespecifikovaným chováním porušil. Perry stihl v sezoně nastoupit do 16 utkání a připsal si 9 bodů za 4 branky a 5 asistencí. Další informace v článku.

14:33 - PŘESTUP - Jasno o své budoucnosti má útočník Patrick Kane (35), trojnásobný vítěz Stanley Cupu by měl podle zámořských informací oblékat barvy Detroitu. Jeden z nejlepších amerických hokejistů historie odehrál většinu kariéry za Chicago, závěr ročníku strávil v barvách New York Rangers. Další informace v článku.

27. LISTOPADU

19:56 - PŘESTUP - Krátce poté, co San Jose oznámilo, že umístilo českého útočníka Filipa Zadinu na marodku, podepsalo roční smlouvu se zkušeným forvardem Justinem Baileym (28). Dobře stavěný Kanaďan získal dvoucestný kontrakt, který pro něj v prvním týmu znamená výdělek 775 tisíc dolarů a na farmě 300 tisíc. Bailey má v NHL na kontě 82 zápasů za Buffalo, Philadelphii a Vancouver, poslední ročník strávil celý v AHL a tam také začal ten aktuální. Za San Jose Barracuda nasbíral 11 bodů (6+5) ve 14 startech.

13:20 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů podepsal s Vegas útočník Ben Hemmerling (19). Rodák z Edmontonu patří Golden Knights od draftu 2022, tehdy si ho klub vybral na 177. pozici. Hemmerling hraje třetí kompletní sezonu v Everett Silvertips ve WHL, kde je asistentem kapitána. Aktuálně nasbíral 25 bodů (7+18) ve 24 zápasech. Kontrakt je platný od aktuální sezony.

26. LISTOPADU

21:53 - VÝMĚNA - Trejd týkající se spíš nižší AHL přichystaly týmy New Jersey Devils a New York Islanders. Do New Yorku putuje forvard Tyce Thompson (24), méně slavný bratr střelce Tagea Thompsona z Buffala, který má zatím v NHL na kontě 11 zápasů a asistenci. K New Jersey míří stejně starý křídelník Arnaud Durandeau, který má za sebou zatím jen čtyři starty a žádný bod.

11:23 - WAIVERS LISTINA - Zkušený obránce Mike Reilly (30) se nevešel do sestavy Floridy, se kterou podepsal před sezonou roční smlouvu na milion dolarů. Do kádru se prosadil jen na dva zápasy a místo přesunu na farmu bude hrát za New York Islanders. Americký bek, kterému chybí dva body do sta v NHL, hrál v předchozích letech za Minnesotu, Montreal, Ottawu a Boston.

11:11 - PODPIS - Až ve 26 letech se prvního kontraktu v NHL dočkal kanadský centr Samuel Laberge, jenž podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/90 tisíc dolarů) s New Jersey. Rodák z Quebecu má za sebou pět sezonu v AHL v barvách Texasu a Uticy, ve kterých sesbíral 54 bodů (22+32).

25. LISTOPADU

19:49 - ODCHOD Z NHL - Jen pár dní po odchodu bratra Bretta do Dinama Minsk odchází na druhou stranu oceánu taky Nick Ritchie (27) – desátý hráč draftu 2014. Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2015 má na kontě osm sezon a 186 bodů (84+102) v barvách Anaheimu, Bostonu, Toronta, Arizony a Calgary. Hrát bude ve finském Kärpät Oulu.

11:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O blízké budoucnosti má jasno švédský centr Nils Aman (23). Majitel 16 bodů z minulé sezony NHL sice v tomto ročníku zatím působí především v AHL (15 bodů ve stejném počtu utkání), ale Vancouver je s účastníkem MS v roce 2022 spokojen a podepsal s ním na příští dva ročníky jednocestný kontrakt. Hodnotu má 1,65 milionu dolarů.

24. LISTOPADU

12:34 - SPEKULACE - Zajímavé věci se dějí v Chicagu. Ve středečním zápase proti Columbusu se údajně z "organizačních důvodů" neobjevil veterán Corey Perry (38) a následně den na to netrénoval. Na tréninku nebyl ani český gólman Petr Mrázek (31) a hned se začalo spekulovat o tom, že oba dva by mohli posílit trápící se Edmonton, který zoufale hledá pomoc do branky a na škodu by nebyla určitě ani pomoc zkušeného veterána v podobě Perryho.

21. LISTOPADU

20:20 - PŘESTUP - Barvy třetího klubu NHL by mohl za tři sezony obléknout ruský obránce Dmitri Samorukov (24), který ročník odstartoval ve Wilkes-Barre v AHL, ale teď podepsal roční dvoucestný kontrakt (775/250 tisíc dolarů) s Pittsburghem. Samorukov odehrál v sezoně 2021/22 jeden zápas za Edmonton a v minulém ročníku dva zápasy za St.Louis.

20. LISTOPADU

18:43 - KONEC V TÝMU - Dva týdny bojoval o smlouvu v Carolině slovenský veterán Jaroslav Halák (38), ale nakonec se nedočkal. Hurricanes naposledy brankáře NY Rangers propustili.

13:48 - ODCHOD Z NHL - Poté, co se v září neprosadil do prvního mužstva v kempu Floridy, opouští urostlý kanadský útočník Brett Ritchie (30) zámořskou scénu a podepsal v KHL s Dinamem Minsk. Někdejší čtyřiačtyřicítka draftu hrála v NHL za Dallas, Boston, Calgary a Arizonu a ve 391 zápasech základní části vstřelila 50 branek a dalších 35 připravila.

19. LISTOPADU

19:54 - SPEKULACE - Edmonton neodstartoval do sezony úplně nejlépe, už stihl vyměnit trenéry a dost možná dojde i na změny v brankovišti. Podle webu Sportsnet se u Oilers zajímají o maskované muže Montrealu, a to rovnou o všechny tři, tedy Jakea Allena (33), Sama Montembeaulta (27) a Caydena Primeaua (24). U posledních dvou by byl přesun nejsnazší, jejich kontrakty by nemusely znamenat čachry na soupisce.

17. LISTOPADU

21:59 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,625 milionu dolarů podepsali hokejisté Los Angeles s kanadským útočníkem Koehnem Ziemmerem (18), kterého draftovali v červnu ze 78. pozice. Fyzicky hrající křídelník načal třetí sezonu ve WHL v barvách Prince George Cougars a zatím má v 18 zápasech 28 bodů. V minulém ročníku byl s 89 body třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva.

12. LISTOPADU

22:19 - PŘESTUP - Chvíli to trvalo, ale finský útočník Joel Kiviranta (27) si vybojoval kontrakt v Coloradu. V klubu, který hraje své zápasy v Denveru, se objevil na zkoušku v přípravném kempu před sezonou. Následně zamířil do Colorado Eagles v AHL, kde v 10 zápasech dvakrát skóroval a přidal čtyři asistence. Kiviranta, který podepsal roční smlouvu, dosud hrál NHL jen v Dallasu. Tam dal 16 branek ve 163 zápasech.

11. LISTOPADU

20:41 - WAIVERS LISTINA - Po měsíci a několika dnech se zpět do Los Angeles vrací švédský útočník Samuel Fagemo (23). A to stejným způsobem, jako se k Predators dostal, tedy přes listinu nechráněných hráčů. Za Nashville odehrál rodák z Göteborgu čtyři zápasy a jednou skóroval.

10:30 - SPEKULACE - Výsledková krize Calgary se začíná podepisovat i na samotných hokejistech. Řízný ruský zadák Nikita Zadorov (28) údajně požádal o trejd a už se začíná hovořit o tom, že o bývalého beka Buffala, Colorada či Chicaga mají zájem v Torontu. Moskevskému rodákovi končí po sezoně dvouletá smlouva na 7,5 milionu dolarů a v létě by se mohl stát nechráněným volným hráčem.

10. LISTOPADU

09:42 - ODCHOD Z NHL - Pro návrat domů do Švédska se po šesti sezonách v NHL rozhodl útočník Andreas Johnsson (28), mistr SHL či Ligy mistrů. Rodák z Gävle měl podepsanou roční smlouvu s Pittsburghem, ale rozhodl se kontrakt rozvázat a zámoří po 259 zápasech a 116 bodech (48+68) mění za Skellefteu. V sezoně 2018/19 dal přitom za Toronto 20 gólů, v uplynulém ročníku hrál za New Jersey a San Jose, ale ve 13 zápasech neskóroval a většinu času strávil na farmě.

8. LISTOPADU

20:07 - VÝMĚNA - Útočník Adam Raška (22) se stěhuje ze San Jose do Minnesoty. Odchovanec Kopřivnice v aktuální sezoně působil na farmě v AHL v týmu San Jose Barracuda, v nejlepší lize světa má na kontě z minulých dvou ročníků osm utkání. Na gól i asistenci dosud čeká. Minnesota jej získala spolu s výběrem v pátém kole draftu v roce 2026 výměnou za kanadského obránce Calena Addisona (23). Minnesota navíc v trejdování pokračovala, obratem získala z Tampy Bay zkušeného zadáka Zacha Bogosiana (33) výměnou za volbu v 7. kole draftu 2025.

6. LISTOPADU

15:46 - ZKOUŠKA - Slovenský brankářský veterán Jaroslav Halák (38) to ještě nevzdává, pokusí se vybojovat si místo v týmu Caroliny. Mužstvo z města Raleigh ho pozvalo na zkoušku, důvodem jsou zdravotní potíže gólmana Frederika Andersena.

2. LISTOPADU

21:42 - SPEKULACE - Takřka měsíc po startu nového ročníku NHL je stále bez kontraktu aktuální vítěz Stanley Cupu Phil Kessel (36). Na konec kariéry ale nemyslí. "Zůstávám v kondici. Hodně bruslím, mám dokonce individuální tréninky. Vím, že mám stále týmům co nabídnout, popravdě mě trochu překvapuje, že pořád nic nemám," řekl Američan pro The Athletic. Kessel v sezoně 2022/23 za Vegas odehrál všech 82 zápasů a ke 14 gólům přidal 22 asistencí.

1. LISTOPADU

15:45 - ODCHOD Z NHL - Poprvé v kariéře si zkusí angažmá v Evropě kanadský obránce a bývalý juniorský reprezentant Nathan Beaulieu (30), který bude nově hrát ve švýcarském Klotenu. Bývalý zadák Montrealu, Buffala, Winnipegu, Pittsburghu a Anaheimu naposledy neúspěšně bojoval o dres Caroliny v přípravném kempu. V lize odehrál 471 utkání a ke 12 brankám přidal 86 asistencí.

12:18 - PŘESTUP - Chvíli to trvalo a dokonce musel zahájit sezonu v Bakersfieldu v AHL, ale teď už je Sam Gagner (34) v Edmontonu pod smlouvou. Kanadský forvard, který byl Oilers draftován v roce 2006 z šesté pozice, odehrál v NHL 1015 zápasů (192+327) za Oilers, Arizonu, Philadelphii, Columbus, Vancouver a Detroit. Do Edmontonu se mimo jiné vrací potřetí. V AHL stihl získat pět bodů (1+4) ve třech zápasech. Roční smlouva je na 775 tisíc dolarů.

08:17 - KONEC KARIÉRY - Americký útočník Paul Stastny (37) ukončil kariéru, během níž odehrál 17 sezon v NHL. Syn slovenské hokejové legendy Petera Šťastného působil naposledy v Carolině, kde mu po minulé sezoně vypršela roční smlouva. O svém rozhodnutí skončit s hokejem řekl Stastny serveru The Athletic. Více informací v článku.

31. ŘÍJNA

09:42 - PŘESTUP - Útočník Danton Heinen (28) se po třech sezonách rozdělených mezi Anaheim a Pittsburgh vrací do Bostonu, kde v sezoně 2016/17 do ligy vstupoval. S týmem kolem Davida Pastrňáka podepsal roční smlouvu na 775 tisíc dolarů. Heinen v lize odehrál 413 zápasů a k 70 gólům přidal 106 nahrávek. S Bruins si v roce 2019 zahrál finále Stanley Cupu.

29. ŘÍJNA

13:57 - ODCHOD Z NHL - Kanadský útočník Austin Wagner (26) bude v kariéře pokračovat ve švédské SHL v barvách Oskarshamnu. Bývalý útočník Los Angeles a naposledy Chicaga v NHL od roku 2018 odehrál 178 utkání a k 23 brankám přidal také 19 asistencí. Před sezonou se neprosadil do týmu Pittsburghu.

0:41 - KONEC KARIÉRY - Jeden z nejlepších hokejistů uplynulé dekády Joe Thornton (44) oficiálně skončil s hokejem. Jednička draftu z roku 1997 sice už uplynulý ročník nikde nehrála, ale stále se šuškalo o možném návratu. Spekulacím je konec, Kanaďan tedy končí bez Stanley Cupu, ale do hokejového důchodu odchází jako olympijský vítěz, vicemistr světa a majitel Hart Trophy i Art Ross Trophy. V NHL působil v barvách Bostonu, San Jose, Toronta a Floridy krásných 24 sezon, odehrál 1714 utkání a zaznamenal 1539 bodů (430+1109), což ho řadí na 12. místo v historické tabulce. Dalších 187 startů a 134 bodů (32+102) přidal v bojích o Stanley Cup.

27. ŘÍJNA

09:08 - KONEC KARIÉRY - Záříjový boj o místo na soupisce Anaheimu byl tím posledním, co Zack Kassian (32) jako aktivní hráč v NHL udělal. Třináctka draftu z roku 2009 a juniorský vicemistr světa s Kanadou z roku 2011 končí po dvanácti sezonách a 661 zápasech kariéru. Nejdéle působil v Edmontonu, ale zahrál si také za Buffalo, Vancouver a Arizonu. Vstřelil 92 branek, přidal 111 nahrávek a také 913 trestných minut. Ve vyřazovací části vstřelil ve 45 zápasech šest gólů.

25. ŘÍJNA

10:16 - PODPIS - Boston ho sice v roce 2022 draftoval až na 200. pozici, přesto už má kanadský obránce Jackson Edward (19) smlouvu v NHL. Bruins s fyzicky hrajícím zadákem juniorského klubu London Knights z OHL podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,58 milionu dolarů. Edward v uplynulém ročníku nasbíral v 65 zápasech základní části celkem 25 bodů (5+20), se 110 trestnými minutami byl zároveň pátým nejtrestanějším mužem soutěže.

24. ŘÍJNA

18:21 - KONEC KARIÉRY - Nejstarší brankář uplynulé sezony NHL Craig Anderson (42) končí kariéru jako člen Ottawa Senators, kde podepsal kontrakt na jeden den. Dvakrát draftovaný Američan začal v NHL už v sezoně 2002/03 v barvách Chicaga, Floridy, Colorada, Senators, Washingtonu a naposledy Buffala. Krátce patřil také Floridě a St.Louis a ve dvou případech oblékl také americký dres na mistrovství světa. Celkem v lize odchytal 709 utkání s bilancí 319-275-73 a vychytal 43 čistých kont, v roce 2017 získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Nově by měl pracovat v Buffalu jako konzultant.

22. ŘÍJNA

10:40 - WAIVERS LISTINA - Juniorský mistr světa z roku 2020 a šampion mezi dospělými z roku 2021 Liam Foudy (23) končí svůj několikaletý boj o místo na soupisce Columbusu, neprošel totiž listinou nechráněných hráčů, kde po něm sáhl Nashville. Bývalá osmnáctka draftu má za sebou 90 utkání v NHL s bilancí 7 branek a 12 nahrávek.

21. ŘÍJNA

12:52 - SPEKULACE - Jedním z veteránů, který se ještě v tomto ročníku hodlá vložit do hry a vybírá si potenciální angažmá, je útočník Patrick Kane (34). Kolem trojnásobného vítěze Stanley Cupu bylo rušno celé léto, aktuálně o jeho služby údajně podle The Athletic nejvíc stojí Buffalo (jeho rodiště) a Florida.

17. ŘÍJNA

19:38 - VÝMĚNA - Český útočník Karel Plášek (23) má v NHL nové působiště, bývalý hráč extraligové Komety společně s obráncem Jackem Rathbonem (24) putuje z Vancouveru do Pittsburghu. Opačným směrem míří zkušený bek Mark Friedman (27) a britského rodáka s kanadským občanstvím Tye Glovera (23). Jen Rathbone a Friedman mají zkušenosti s NHL.

17:37 - ODCHOD Z NHL - Po devíti sezonách a celkem 255 odehraných zápasech (11+38) opouští NHL kanadský obránce a bronzový medailista z MSJ v roce 2012 Scott Harrington (30). Bek, který naposledy působil v Anaheimu, ale hrál také v San Jose, Columbusu, Torontu či Pittsburghu odchází do švýcarského hlavního města Curychu, kde bude hrát za tamní ZSC.

12:14 - PŘESTUP - Juniorský mistr světa z roku 2018 s Kanadou a milovník pěstních soubojů útočník Jonah Gadjovich (25) bude v NHL oblékat třetí dres. Po Vancouveru a San Jose míří na Floridu, kde podepsal roční jednocestný kontrakt. Gadjovich byl v prosinci 2022 autorem tohoto památného K.O. proti obránci Dennisi Gilbertovi z Calgary.

15. ŘÍJNA

10:32 - SPEKULACE - Čím dál víc se zdá, že dny útočníka Conora Garlanda (27) jsou ve Vancouveru sečteny. Zručný americký střelec ve dvou zápasech neodehrál průměrně ani deset minut a podle serveru Sportsnet se o něj zajímají Columbus, Winnipeg a Nashville. Tým Canucks potřebuje trochu uvolnit prostor pod platovým stropem a údajně by rád obratem získal obránce.

14. ŘÍJNA

16:47 - ODCHOD Z NHL - Protřelý mazák Jordie Benn (36) bude pokračovat v kariéře ve Švédsku. Poté, co neuspěl na kempu v Dallasu, podepsal v druholigovém klubu Brynäs. Bratr kapitána Stars Jamieho Benna v NHL v dresu Dallasu, Montrealu, Vancouveru, Winnipegu, Minnesoty a Toronta naskočil do 607 zápasů a ke 26 brankám přidal 111 nahrávek.

13. ŘÍJNA

23:14 - PŘESTUP - Liga už sice začala, ale dozvuky tréninkových kempů jsou stále tady. Novou smlouvu si v Edmontonu vybojoval dosud útočník Detroitu Adam Erne (28), ale Američan se musí spokojit s tím, že bude pouze dvoucestná. Přitom majitel 355 startů v NHL v uplynulém ročníku pobíral 2,1 milionu dolarů, jenže teď to bude v tom nejlepším možném případě 775 tisíc.

18:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Novou sedmiletou smlouvu si svými výkony v dresu Colorada vysloužil obránce Devon Toews (29). Kanaďan si každý rok přijde v průměru na 7,2 milionu dolarů, což z něj od příští sezony udělá druhého nejlépe placeného obránce v týmu. Lukrativní smlouvu získal především díky své produktivitě v posledních dvou sezonách, když pokaždé pokořil hranici 50 bodů (57 a 50).

15:34 - SPEKULACE - Stevenu Stamkosovi (33) z Tampy Bay končí po sezoně osmiletý kontrakt na 68 milionů dolarů, ale nový se zatím neřeší. Dlouholetý klubový kapitán už v září popíchl vedení klubu tím, že do světa vypustil informaci, že je zklamaný, že k žádnému jednání dosud nedošlo. "Myslím, že je v nejlepším zájmu celé organizace počkat až po sezoně, abychom viděli, jak si všechno sedlo a jak se nám dařilo. Pak se nám bude jednat lépe," řekl pro The Athletic generální manažer Julien BriseBois.

15:12 - SPEKULACE - Ottawa má velké potíže s platovým stropem, kvůli kterému stále nemá smlouvu chráněný volný hráč Shane Pinto a odnést by to mohl švédský obránce Erik Brännström (24). Informaci přinesl insider Darren Dreger, který zároveň dodal, že doposud se generální manažer snažil vyměnit útočníka Mathieua Josepha. Brännström ukrajuje z platového stropu dva miliony dolarů, Joseph téměř tři. Senators mají aktuálně pod stropem zhruba 62 tisíc dolarů.

12. ŘÍJNA

09:36 - ODCHOD Z NHL - Chráněný volný hráč Tim Berni (23) se přes léto nedohodl s Columbusem na novém kontraktu a zdá se, že tomu tak ani v nejbližší době nebude. Proto švýcarský bek podepsal čtyřletý konrakt s týmem Servette Ženeva. V NHL si reprezentant zahrál jen v minulém ročníku, v 59 zápasech dal 1 gól a na 2 nahrál. Columbus bude jeho práva vlastnit do července 2027.

08:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Buffalo si v NHL po Rasmusu Dahlinovi pojistilo dalšího obránce Owena Powera (20). Vedení Sabres oznámilo, že s kanadským bekem ve středu podepsalo sedmiletou smlouvu v hodnotě 58,45 milionu dolarů (asi 1,35 miliardy korun). Nový kontrakt vstoupí v platnost poté, co mu na konci této sezony vyprší tříletá nováčkovská smlouva.

11. ŘÍJNA

17:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný kanadský útočník Justin Danforth (30), který si před příchodem do NHL osahal evropský hokej v rámci působení ve finském týmu Luukko a také v KHL, prodloužil o další rok smlouvu s Columbusem. Ačkoliv ta aktuální je pro něj stále platná, v sezoně 2024/25 si polepší na 1,1 milionu dolarů. Rodák z Oshawy v uplynulé sezoně kvůli zranění naskočil jen do šesti utkání (2+1), předtím v lize odehrál 45 zápasů a dal deset branek.

14:45 - KONEC V KEMPU - Poprvé v kariéře opustil v létě Anaheim bývalý kanadský juniorský reprezentant a mistr světa Max Comtois (24), ale silově hrající útočník zatím neví, kde bude dál působit. Ve Vegas se totiž neprosadil. Sbírku 210 ligových startů musí rozšířit někde jinde...

13:07 - WAIVERS LISTINA - Brankář David Rittich (31) se před startem sezony NHL ocitl na listině volných hráčů, kam jej zařadilo vedení Los Angeles Kings. Pokud si bývalého hráče Calgary, Toronta, Nashvillu a Winnipegu nevybere jiný klub NHL, přesune se na farmu do Ontaria do nižší AHL. V kádru Kings zůstávají na gólmanských pozicích Pheonix Copley a Cam Talbot.

V minulé sezoně Rittich nastoupil za Winnipeg v 21 duelech, měl průměr 2,67 inkasovaného gólu a úspěšnost 90,1 procenta. Celkově v NHL odchytal 172 utkání s průměrem 2,87, úspěšností 90,4 a čtyřikrát udržel čisté konto. V play off ve dvou zápasech odehrál 32 minut a z 22 střel inkasoval osm gólů. V AHL se představil naposledy v sezoně 2017/18 na farmě Calgary ve Stocktonu.

10. ŘÍJNA

20:04 - WAIVERS LISTINA - Poprvé v kariéře mění v NHL barvy brousek Ross Johnston (29). Metrákový tvrďák je ve druhém roce čtyřleté smlouvy na 4,4 milionu dolarů, ale za New York Islanders už hrát nebude, autor 9 branek ve 134 zápasech míří do Anaheimu. Johnston si také odseděl 283 minut na trestné lavici.

19:52 - PODPIS - Ve druhém kole letošního draftu zvolil Edmonton obránce Beaua Akeyho (18), teď s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Akey působí v juniorské OHL v Barrie Colts, se 47 body byl v minulém ročníku 19. nejproduktivnějším bekem celé soutěže.

19:47 - PŘESTUP - Výtečně se vydařil tréninkový kemp útočníkovi Noahu Gregorovi (25). Kanaďan dosud působil jen v San Jose a ve 178 zápasech vstřelil 26 branek a dalších 25 jich připravil. Teď poprvé mění barvy, podepsal roční smlouvu na 775 tisíc dolarů s Torontem.

19:09 - VÝMĚNA - Jen pár hodin před startem sezony se týmy Caroliny a Colorada pustily do výměny. K předposledním vítězům Stanley Cupu putuje obránce Caleb Jones (26), který dosud působil v Chicagu a s Carolinou podepsal v srpnu. Tým Avalanche naopak opouští stejně starý forvard Callahan Burke, který ale v NHL dosud odehrál jen dvě bezbodová utkání. Narozdíl od Jonese je jeho roční smlouva jen dvoucestná.

9. ŘÍJNA

21:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zprvu se zdálo, že opory Winnipegu útočník Mark Schiefele a brankář Connor Hellebuyck v nejbližší době klub opustí, nakonec u Jets oba zůstanou. Třicetiletá dvojice podepsala shodné sedmileté kontrakty na 59,5 milionu dolarů.

20:15 - WAIVERS LISTINA - Živo bylo v pondělí na listině nechráněných hráčů, barvy mění čtveřice hokejistů. Colorado získalo z Arizony ruského brankáře Ivana Prosvetova (24), Calgary sebralo Bostonu důrazného útočníka A.J. Greera (26), Pittsburgh bral z Floridy kanadského obránce s českými předky Johna Ludviga (23) a Ottawa si zpátky vzala Lassiho Thomsona (23), kterého Anaheim stejně získal před osmi dny.

19:49 - PŘESTUP - Jedním z mála úspěšných hráčů v letošních kempech je americký ranař Austin Watson (31). Naposledy hráč Ottawy podepsal roční jednocestnou smlouvu na 776 tisíc dolarů s Tampou Bay. Bývalá osmnáctka draftu má za sebou v NHL celkem 482 utkání, 114 bodů (58+56) a 612 trestných minut.

18:38 - KONEC KARIÉRY - Zraněními utrápený obránce Jake Muzzin (34) má sice ještě platný kontrakt pro tuto sezonu, ale protože za Toronto v minulém ročníku nastoupil jen ke čtyřem duelům a zdraví ho trápí několik let, rozhodl se přijmout roli skauta Maple Leafs. Muzzin hrál v NHL od sezony 2010/11, během 683 utkání sesbíral 294 bodů (69+225), ale hlavně v roce 2014 vyhrál Stanley Cup s Los Angeles Kings. O rok později se s Kanadou stal v Praze mistrem světa.

16:54 - KONEC V KEMPU - Až do posledních chvil vydržel v kempu Anaheimu bourač Zack Kassian (32), kalifornský klub si ale Kanaďana nenechal. Útočník s 13 sezonami v NHL má za sebou mizerný ročník, v Arizoně vstřelil jen dva góly v 51 zápasech, nahrávku nezískal žádnou a přidal dvě rvačky.

14:34 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jednička draftu z roku 2018 obránce Rasmus Dahlin (23) má sice ještě rok platný kontrakt, ale Buffalo si pátého nejproduktivnějšího beka pojistilo. A pořádně. Se Švédem podepsalo osmiletou smlouvu na 88 milionu dolarů.

14:28 - PODPIS - Urostlý slovenský útočník Jakub Demek (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Vegas, klubem, který ho draftoval v roce 2021 na 128. pozici. Košický rodák si během ni může vydělat 2,55 milionu dolarů. Demek strávil poslední sezonu ve WHL v barvách Kamloops, v 15 zápasech základní části posbíral 11 bodů a stejné množství jich přidal ve 14 utkáních play off. Teď by se měl přesunout do AHL do týmu Henderson Golden Knights.

8. ŘÍJNA

20:14 - VÝMĚNA - Moc dlouho se v Torontu neohřál agilní útočník Sam Lafferty (28), kterého klub získal v únoru během trejdu s Chicagem. Teď ho poslal do jiného kanadského klubu - Vancouveru. A to výměnou za volbu v 5. kole draftu 2024. Za Toronto odehrál bývalý fovard Pittsburghu a Chicaga 19 utkání, dvakrát skóroval a čtyřikrát asistoval. K tomu přidal devět zápasů a tři body v bitvách o Stanley Cup.

18:26 - PŘESTUP - V kempu Caroliny mu to nevyšlo, ale krátce poté podepsal americký křídelník Zach Aston-Reese (29) roční dvoucestný kontrakt (775/300 tisíc dolarů) s Detroitem. Pod dvoucestnou smlouvou byl mimochodem naposledy v roce 2019. Svých 307 utkání v NHL rozdělil mezi Pittsburgh, Anaheim a Toronto.

18:17 - PŘESTUP - Dva útočníci si vybojovali smlouvy v kempech před novou sezonou NHL. Jde o někdejší volbu v prvním kole draftu amerického forvarda Colina Whita (26), který naposledy působil na Floridě a tentokrát míří dvoucestně (775/500 tisíc dolarů) do Pittsburghu. White mimo jiné podepsal s Ottawou v roce 2019 šestiletou smlouvu na 28,5 milionu dolarů, ale o tři roky později byl vykoupen. Druhým šťastilvcem je Max Willman (28), který poslední dva ročníky působil ve Philadelphii a během 50 utkání zapsal čtyři branky. V New Jersey podepsal také pouze dvoucestně, jeho podmínky jsou ale podstatně horší. V prvním týmu si vydělá 775 tisíc dolarů, ale na farmě to bude jen 135 tisíc.

7. ŘÍJNA

20:35 - WAIVERS LISTINA - Velká očekávání měli na Floridě od ruského útočníka Grigoriho Denisenka (23), proto ho v roce 2018 draftovali na 15. místě. Jenže rodák z Novosibirska během 26 utkání za Panthers během posledních tří sezon jen sedmkrát nahrával a nijak nezářil ani v AHL. Klub s ním sice v červenci podepsal dvouletou smlouvu na 1,55 milionu dolarů, ale tu teď přebírá tým Vegas.

20:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Minnesota nedávno prodloužila s útočníky Matsem Zuccarellem a Marcusem Folignem a teď prodloužila ještě s další útočnou stálicí Ryanem Hartmanem (29). Důrazně hrající forvard má smlouvu ještě na rok, ale od ročníku 2024/25 bude tři roky průměrně vydělávat 4 miliony dolarů. V poslední sezoně vstřelil Hartman 15 branek, ale v té předtím to bylo 34.

20:11 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský obránce Saige Weinstein (18) nakročil ke splnění svého hokejového snu, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Coloradem. Řízný bek, který načal třetí ročník v dresu Spokane Chiefs ve WHL, byl v minulé sezoně s 96 trestnými minutami 15. nejtrestanějším hokejistou soutěže, nasbíral k tomu 18 bodů v 57 zápasech.

11:06 - KONEC V KEMPU - Šestice povětšinou zkušených hráčů končí v kempu Caroliny. Jde o obránce Nathana Beaulieua (30) a útočníky Zacha Astona-Reeseho (29), Nicka Shora (31), Brendana Perliniho (27), Kieffera Bellowse (25) a Jaydena Halbgewachse (26).

5. ŘÍJNA

21:23 - PODPIS - Draftem sice kanadský útočník Brady Stonehouse (19) neprošel, slavné soutěži má přesto blíže než mnoho těch, kterým se to povedlo. Dosud kanonýr týmu Ottawa 67’s podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Edmontonem. Stejný kontrakt podepsal se San Jose obránce Jake Furlong (19), kterého Sharks získali až v 5. kole draftu v roce 2022. Rodák z Nového Skotska minulý ročník promarodil, ve dvou předchozích ale v barvách Halifaxu v juniorské QMJHL nasbíral celkem 92 bodů.

21:12 - KONEC V KEMPU - Nedraftovaný brankář Aaron Dell (34) nezískal místo v týmu Columbusu a pro sezonu 2023/24 zatím zůstává bez práce. Bývalý gólman San Jose, New Jersey a Buffala v lize nastupoval od roku 2016 a odchytal 130 zápasů.

21:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Těsně před startem nového ročníku podepsal Anaheim tříletý kontrakt s talentovaným obráncem a dosud chráněným volným hráčem Jamiem Drysdalem (21). Šestý hráč draftu 2020, jenž minulou sezonu až na osm utkání vynechal kvůli zranění, si přijde na 6,9 milionu dolarů. Ducks počítají, že obratem bude lídrem zadních řad.

16:37 - ODCHOD Z NHL - Talentovaný Fin Olli Juolevi (25) nedokázal prodat svůj um v zámoří a odchází hrát do Švédska za tým Timra. Pátý hráč draftu 2016 a juniorský mistr světa ze stejného roku se naposledy neprosadil v kempu Arizony, předtím se mu nijak lépe nevedlo ve Vancouveru, Floridě či Detroitu. Sezonu 2022/23 strávil jen na farmě Anaheimu.

4. ŘÍJNA

21:15 - PODPIS - Na 26. místě si na letošním draftu zvolili hokejisté San Jose amerického útočníka Quentina Musthyo (18), který byl v posledním ročníku asistentem kapitána v OHL v týmu Sudbury Wolves. Tříletá smlouva je na 2,85 milionu dolarů. O necelé tři miliony méně si vydělá kanadský zadák Frédéric Brunet (20) v Bostonu. Klub ho získal v 5. kole draftu 2022 a dosud se až na jeden zápas otrkával v juniorské lize.

21:07 - KONEC V KEMPU - Druhý rok v řadě si nejspíš nezahraje NHL ruský veterán a majitel kompletní sbírky medailí z mistrovství světa Artěm Anisimov (35). Autor 180 ligových branek v minulé sezoně hrál jen na farmě Philadelphie, tentokrát se pro změnu neprosadil do sestavy Detroitu.

13:28 - ODCHOD Z NHL - Poté, co se nedávno neprosadil v tréninkovém kempu do kádru Columbusu, opouští urostlý kanadský obránce Nicolas Meloche (26) zámořskou scénu a vydává se hrát do KHL. Bývalý zadák San Jose, který má na kontě 57 utkání v NHL (2+6), bude hrát za tým Salavat Julajev Ufa. Kanadu opouští také centr Nate Schnarr (24), který byl draftován v roce 2017 ve 3. kole Arizonou. Mezi lety 2019-2023 byl postupně vyměněn do New Jersey, Montrealu a Los Angeles, ale v NHL si nikdy nezahrál. Nastupovat bude za finský klub Pelicans Lahti.

10:57 - KONEC KARIÉRY - Aktivní hokejový život uzavírá americký útočník s českými předky Derek Stepan (33). Juniorský mistr světa z roku 2010 začal kariéru v NHL v témže roce v barvách New York Rangers a následně si zahrál také za Arizonu, Ottawu a Carolinu. Zúčastnil se i olympijských her v roce 2014, ve stejném roce se s Rangers dostal do finále Stanley Cupu. V základní části odehrál 890 utkání a ke 182 brankám přidal 333 asistencí.

2. ŘÍJNA

23:23 - WAIVERS LISTINA - Další dvojice mění barvy v rámci listiny nechráněných hráčů. Švédský mistr z roku 2019 útočník Samuel Fagemo (23) se během dvou sezon pořádně neprosadil v barvách Los Angeles, ale válel na farmě, kde dal 50 gólů. Nově bude hrát za Nashville. Stěhuje se také americký centr Jansen Harkins (26), který se z Winnipegu přesouvá do Pittsburghu. Za Jets odehrál 154 utkání a dal 13 gólů.

20:36 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Trevor Zegras (22), jenž byl po vypršení nováčkovské smlouvy chráněným volným hráčem, podepsal nový tříletý kontrakt s Anaheimem za celkem 17,25 milionu dolarů. Ducks mu vyplatí v průměru 5,75 milionu dolarů za sezonu. Zegras má za sebou statisticky nejlepší sezonu kariéry v NHL. Za 81 zápasů základní části si připsal 65 bodů díky 23 gólům a 42 asistencím. Byl nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším nahrávačem, stejně jako on nastřílel 23 branek ještě Troy Terry.

1. ŘÍJNA

23:12 - KONEC KARIÉRY - Celý minulý ročník vynechal kvůli zranění kanadský útočník Brandon Sutter (34) - člen slavného hokejového klanu Sutterů. Bývalý forvard Caroliny, Pittsburghu a Vancouveru se rozhodl zkusit štěstí v kempu Edmontonu, ale nedařilo se mu podle představ a tělo bývalého juniorského mistra světa neposlouchalo tak, jak by si přál. A tak se Sutter rozhodl ukončit kariéru. V NHL odehrál 770 utkání základní části, vstřelil 152 branek a 137 jich připravil.

20:31 - KONEC V KEMPU - Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 útočník Alex Chiasson (33) se neprobojoval do kádru Bostonu. Kanaďan naposledy působil v Detroitu, kde ve 20 zápasech sesbíral 9 bodů (6+3).

20:18 - WAIVERS LISTINA - Devatenáctka draftu z roku 2019 finský obránce Lassi Thomson (23) se znovu neprosadil do kádru Ottawy a zkusí štěstí v podstatně méně nabitém Anaheimu. Dosud odehrál výtečný bruslař v NHL 18 zápasů a připsal si pět nahrávek.

30. ZÁŘÍ

23:57 - SPEKULACE - Šestý nejlepší střelec Ottawy v minulé sezoně dvacetigólový mladík Shane Pinto (22) stále nemá smlouvu a nevypadá to, že by se něco mělo měnit. Chráněný volný hráč by si údajně představoval smlouvu v hodnotě zhruba 2,5 milionu dolarů, zatímco kanadský klub nabízí něco okolo milionu. Tak o tom informoval insider Elliotte Friedman.

23:41 - WAIVERS LISTINA - Ani zápas nemá v NHL na kontě bývalý americký juniorský reprezentant Ty Emberson (23), ale už mění působiště. Naposledy zadák Hartfordu v AHL (v 69 zápasech nasbíral 27 bodů a vstřelil sedm branek), draftovaný v roce 2018 ve 3. kole Arizonou, putuje z New York Rangers do San Jose.

13:44 - KONEC V KEMPU - Majitel bronzové medaile z MS s týmem USA z roku 2021 obránce Adam Clendening (30) strávil v kempu NY Rangers jen pár dní a končí. Bývalý bek Chicaga, Vancouveru, Pittsburghu, Edmontonu, Rangers, Arizony a Columbusu hrál NHL naposledy v roce 2019. Končí také zadáci Nicolas Meloche (26) a Thomas Schemitsch (26), kteří nezískali místo na soupisce Columbusu.

29. ZÁŘÍ

23:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V pátek měli v Minnesotě napilno, jen pár hodin po prodloužení smlouvy s Matsem Zuccarellem (36) došlo také na dalšího mazáka, tvrdě hrajícího útočníka Marcuse Foligna (32). Majitel 743 startů v NHL zůstane v klubu další čtyři roky a vydělá si 16 milionů dolarů. Za Wild hraje od roku 2017, předtím působil v Buffalu.

23:37 - KONEC V KEMPU - Dvě zkušená jména nebudou působit v dresu St.Louis Blues, jde o obránce Andyho Welinskiho (30) a především bývalou desítku draftu Nicka Ritchieho (27). Ten se v přípravě proti Columbusu stihl také poprat.

20:27 - WAIVERS LISTINA - Listinou nechráněných hráčů neprošel brankář Spencer Martin (28), místo cesty na farmu Vancouveru zamíří bývalý kanadský juniorský reprezentant do Columbusu. V posledním ročníku odchytal Martin za Canucks 29 utkání a měl bilanci 11-15-1.

18:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Minnesoty si na další dva roky pojistilo služby Matse Zuccarella (36). Norský útočník, který má na svém kontě v NHL už 573 kanadských bodů a u Wild zahájí pátou sezonu, si během dvou let přijde na 8,25 milionu dolarů.

28. ZÁŘÍ

10:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Mikael Backlund (34) prodloužil v NHL své působení v Calgary o další dvě sezony. Švédský centr by tak měl hájit barvy Flames až do roku 2026, aktuální kontrakt mu vyprší po skončení nadcházející sezony. Nově byl Backlund zvolen kapitánem kanadského týmu. Klub o tom informoval na webu.

27. ZÁŘÍ

10:51 - KONEC V KEMPU - Zkušená čtveřice, která má v NHL dohromady na kontě 471 utkání v základní části, končí v kempu Arizony. Jde o pětku draftu z roku 2016 Olliho Juoleviho (25), majitele 188 bodů v lize Ryana Dzingela (31), bývalého beka Los Angeles a Anaheimu Austina Stranda (26) a juniorského mistra světa s USA z roku 2017 Patricka Harpera (25).

26. ZÁŘÍ

22:16 - KONEC KARIÉRY - Brankářskou výstroj už nebude oblékat bývalý americký reprezentant a letitá opora Vancouveru a New Jersey brankář Cory Schneider (37). Šestadvacítka draftu z roku 2004 do nejlepší ligy světa nakoukla až o čtyři roky později, nakonec to ale co do počtu výher dotáhla až na 15. místo mezi všemi Američany v soutěži. Jeho bilance za 15 sezon je 171-159-58 a procentuální úspěšnost 91,8%. Ve 26 případech udržel čisté konto. V roce 2011 byl s Canucks až ve finále Stanley Cupu, za sezonu 2010/11 zase s parťákem Robertem Luongem obdržel Jennings Trophy. "Přišel můj čas, ale budou mi chybět spoluhráči a hokej obecně," řekl pro Salem News.

19:53 - PODPIS - Ve druhém kole draftu v roce 2023 získala Philadelphia brankáře Carsona Bjarnasona (18). Kanadský juniorský reprezentant odchytal poslední dvě sezony ve WHL za Brandon Wheat Kings, minulý ročník zakončil s bilancí 21-19-5. Teď se přiblížil k dresu Flyers, s týmem podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu.

24. ZÁŘÍ

23:16 - PODPIS - Ve 3. kole červnového draftu si Vancouver vybral kanadského obránce Sawyera Mynia (18), který poslední dvě sezony strávil v juniorské WHL v barvách Seattle Thunderbirds a v té poslední ligu dokonce vyhrál. Ve Western Hockey League ve 115 základní části dokázal nasbírat 42 bodů (9+33), tříletá smlouva s Canucks je na 2,85 milionu dolarů. Klub na tři roky podepsal také brankáře Tye Younga (19).

23. ZÁŘÍ

18:42 - SPEKULACE - Od blížícího se ročníku bude s průměrným příjmem 6,25 milionu dolarů nejlépe placeným bekem Philadelphie vytáhlý Kanaďan Travis Sanheim (27). V rozhovoru s Jameym Baskowem nicméně zavzpomínal na uplynulé léto, během kterého byl často předmětem všeljakých spekulací. "Bylo to na nic. Měl jsem nějaký důvod, proč jsem s Flyers podepsal na osm let, rozhodně tady chci zůstat," přiznal sedmnáctý hráč draftu z roku 2014. V létě bylo údajně velmi blízko k jeho trejdu do St.Louis, ale vše zůstalo viset na tom, že se zadák Torey Krug (32) odmítl zbavit své klauzule nevyměnitelnosti.

21. ZÁŘÍ

19:38 - PODPIS - Dva urostlé mladé Kanaďany podepsaly dva kanadské kluby. Ottawa na tři roky získala 201 centimetrů vysokého nedraftovaného Djibrila Tourého (20), který má za sebou jednu celou sezonu v OHL v Sudbury Wolves. V 57 zápasech získal 16 bodů a 91 trestných minut. Calgary také na tři roky podepsalo křídelníka Parkera Bella (19), kterého získalo na draftu 2022 ze 155. pozice. S 64 body byl druhým nejproduktivnějším hráčem Tri-City ve WHL. Připojil se také Winnipeg, pod smlouvou je nově také osmnáctka posledního draftu Colby Barlow (18).

13:18 - ODCHOD Z NHL - Dva drsní hoši opouští zámořská kluziště. Americký vousáč Luke Witkowski (33) naposledy patřil St. Louis, v NHL za Blues ale nikdy nenastoupil. V dresu Tampy a Detroitu ve 132 zápasech sesbíral 13 bodů a 162 trestných minut, tvrdit muziku bude dál ve finské Tappaře. O dva roky mladší více než stokilový útočník Buddy Robinson míří do KHL do Čeljabinsku, tam se pokusí zúročit zkušenosti z 62 zápasů NHL, jenž sesbíral v Ottawě, Calgary, Anaheimu a Chicagu.

11:53 - KONEC V KEMPU - Ještě se pořádně ani nedostal na led a mistr světa a olympijský vítěz Saku Mäenalanen (29) už v kempu Colorada končí, protože neprošel fyzickými testy. Bývalý útočník Caroliny a naposledy Winnipegu nakonec míří do švýcarského SCL Tigers.

20. ZÁŘÍ

18:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Fyzicky hrající český útočník Jan Jeník (23) prodloužil o další rok s Arizonou, kontrakt je dvoucestný. Bývalý útočník extraligového Liberce mezi lety 2020-23 odehrál za Coyotes v NHL 17 utkání a dal čtyři branky. Během přípravných utkání na ročník 2022/23 byl s 39 minutami nejtrestanějším hráčem celé soutěže.

17:58 - KONEC KARIÉRY - Celou minulou sezonu vynechal kvůli zranění útočník Paul Byron (34) a na led už se nebude vracet. Bývalý forvard Buffala či Calgary hrál od sezony 2015/16 za Montreal, celkem v NHL nastoupil k 521 zápasům a získal 208 bodů (98+110). Mezi lety 2018-2022 byl v klubu asistentem kapitána. U Canadiens se dál bude starat o hráčský rozvoj.

13:45 - ODCHOD Z NHL - Poprvé v kariéře se rozhodl okusit evropský hokej bývalý americký juniorský reprezentant Danny O’Regan (29), jenž oblékne dres MoDo ve švédské SHL. Bývalá volba z 5. kola draftu 2012 odehrála v barvách San Jose, Buffala a Anaheimu 30 utkání a dala jeden gól. Rovnou 400 utkání bylo v AHL, minulý ročník byl dokonce díky 49 bodům (17+32) jeho druhým nejlepším v kariéře.

11:23 - POZVÁNKA DO KEMPU - Další veteráni se objeví v NHL na zkouškách. Florida otestuje kanadského útočníka Bretta Ritchieho (30), jenž naposledy hrál za Arizonu a v lize má na kontě téměř čtyři stovky utkání. Detroit sáhl ještě po starším borci, Artěm Anisimov (35) má doma kompletní sbírku medailí z MS a za sebou 14 sezon v NHL, tu poslední hrál jen v AHL za Lehigh Valley. Gólman Michael Hutchinson (33) chytal v NHL už v ročníku 2013/14, naposledy patřil Columbusu.

00:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V kolonce chráněných volných hráčů schází před startem sezony už jen pět jmen. Další dvě ukrojily Minnesota a Ottawa. První podepsal obránce Calena Addisona (23), který se v poslední sezoně prosadil na zakládní soupisku mužstva a posbíral 29 bodů v 62 zápasech. Vydělávat bude 825 tisíc dolarů. Druhý prodloužil smlouvu s ruským křídlem Jegorem Sokolovem (23), ale je pouze dvoucestná (775/120 tisíc dolarů).

00:14 - VÝMĚNA - Žádný zápas neodchytal za Montreal brankář Casey DeSmith (32). Američan, kterého kanadský klub získal na začátku srpna během velké výměny z Pittsburghu, se stěhuje do Vancouveru výměnou za vítěze Stanley Cupu z roku 2014 útočníka Tannera Pearsona (31) a volbu ve 3. kole draftu 2025.

19. ZÁŘÍ

08:52 - POZVÁNKA DO KEMPU - Několik dalších jmen ohlásilo na poslední chvíli boj o NHL. Jde například o zkušeného finského brankáře Christophera Gibsona (30), který naposledy patřil Seattlu a v roce 2021 zblízka sledoval tažení Tampy Bay za Stanley Cupem. Štěstí zkusí v Dallasu. Do St. Louis míří stejně starý americký bek Andy Welinski, jenž má na kontě 46 startů v barvách Anaheimu a do San Jose zase forvard Justin Bailey (28), který hrál NHL už v sezoně 2015/16 v barvách Buffala.

17. ZÁŘÍ

22:10 - PŘESTUP - Po dvou sezonách opouští Chicago kanadský silák Jujhar Khaira (29), který se pro ročník 2023/24 dohodl na smlouvě s Minnesotou Wild. Po šesti letech pro něj půjde pouze o dvoucestný kontrakt, v prvním týmu mu vynese 775 tisíc dolarů a na farmě 300 tisíc.

16. ZÁŘÍ

11:35 - ODCHOD Z NHL - Kanadský křídelník Josh Leivo (30) se rozhodl opustit zámořskou scénu a zahraje si KHL za tým Ufy. Poslední ročník strávil vítěz Calder Cupu z roku 2022 v St.Louis a v 51 zápasech nasbíral 16 bodů (4+12). Zahrál si také za Toronto, Vancouver, Calgary či Carolinu, celkem naskočil do 265 utkání.

15. ZÁŘÍ

09:41 - POZVÁNKA DO KEMPU - Po patnácti sezonách a 1057 odehraných zápasech skončil u New York Islanders útočník Josh Bailey (33). Práci si zatím nenašel, ale pokračovat v NHL chce, přijal nabídku do tréninkového kempu Ottawy. Z veteránů není jediný, barvy St.Louis se pokusí vybojovat další útočník z prvního kola draftu Nick Ritchie (27), jenž v uplynulé sezoně působil v Arizoně a Calgary. Křídelník Zach Aston-Reese (29) se zase chystá zaujmout vedení Caroliny.

14. ZÁŘÍ

10:52 - POZVÁNKA DO KEMPU - Několik dalších zajímavých tváří se objevilo na soupisce Arizony před blížícími se kempy před novou sezonou. Například útočník Austin Poganski (27), který naposledy patřil Seattlu, obránce Austin Strand (26) či finský bek Olli Juolevi (25). Ten je bezpochyby největší hvězdou, pětka draftu z roku 2016 se stále snaží prosadit do NHL, minulou sezonu strávil Juolevi jen na farmě Anaheimu v San Diegu.

10:47 - PODPIS - New York Islanders podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s kanadským obráncem Isaiahem Georgem (19), kterého draftovali v roce 2022 z 98. místa. Kreativní zadák má za sebou dvě celé sezony v OHL v barvách London Knights, ve 121 zápasech nasbíral 41 bodů.

13. ZÁŘÍ

18:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Declan Chisholm (23) mizí z listiny chráněných volných hráčů, s Winnipegem podepsal roční smlouvu, která mu v NHL vynese 775 tisíc dolarů, ale je dvoucestná. Produktivní bek má za sebou v NHL jen dva zápasy v ročníku 2021/22, v nich nebodoval.

18:02 - PŘESTUP - Po pěti letech se do New Jersey, kde v sezoně 2012/13 v NHL začínal, vrací bronzový medailista z MS 2018 s týmem USA brankář Keith Kinkaid (34). Nedraftovaný gólman naposledy patřil Coloradu, zachytal si ale také za Boston, NY Rangers či Montreal. Roční smlouva je dvoucestná, v případě, že Kinkaid zamíří do AHL, bude chytat za Chicago Wolves, kde v červenci podepsal kontrakt.

12. ZÁŘÍ

23:56 - KONEC KARIÉRY - Obránce Nick Holden (36) se rozhodl skončit s hokejem, naposledy zadák Ottawy spojí další kariéru s Vegas, kde se bude starat o hráčský rozvoj. V NHL nahrál za Columbus, Colorado, NY Rangers, Boston, Vegas a Senators 654 zápasů, vstřelil 52 branek a na 126 nahrál. Doma má také kanadské stříbro z MS z roku 2022. Když ho Colorado v rámci trejdu v roce 2016 poslalo k Rangers, vybralo si následně z volby ve 4. kole draftu v roce 2017 českého brankáře Petra Kváču.

20:12 - POZVÁNKA DO KEMPU - Aktuální vítěz Stanley Cupu z Vegas vyzkouší kanadského útočníka Maxe Comtoise (24), který dosud působil v Anaheimu. Během 210 utkání sesbíral za kalifornský klub 86 bodů (38+48) a neměl strach se poprat. Sesbíral také 193 trestných minut. Další brousek - Adam Erne (28) - po čtyřech sezonách v Detroitu zabojuje o angažmá v kanadském Edmontonu.

17:37 - PŘESTUP - Dlouho čekal na novou adresu slovenský útočník Tomáš Tatar (32), teď má ale zkušený forvard jasno. Bývalý finalista Stanley Cupu s týmem Vegas se na rok upsal Coloradu, které mu vyplatí 1,5 milionu dolarů. Více informací v článku.

14:29 - ODCHOD Z NHL - Zdá se, že ani druhá zámořská štace finského útočníka Joony Luota (25) nebude úspěšná. Odchází totiž na tříměsíční zkoušku do švýcarského Bernu. Dvojnásobný finský mistr působil v sezoně 2019/20 ve Winnipegu a v ročníku 2022/23 zase patřil Columbusu. Za ten vstřelil 6. dubna proti New Jersey svůj dosud jediný gól v NHL.

11:41 - POZVÁNKA DO KEMPU - Čtveřici zkušených hráčů (Cory Conacher, Nick Shore, Nathan Beaulieu, Brendan Perlini) už Carolina do kempu pozvala, ale ještě není konec. Dorazí také bývalá devatenáctka draftu útočník Kieffer Bellows (25) a forvard Jayden Halbgewachs (26), který má za sebou působení v San Jose, ale předchozí ročník strávil ve švédském Växjö. Ve Philadelphii už nebude působit americký centr Jackson Cates (25), ten zkusí štěstí u New York Islanders.

11. ZÁŘÍ

08:15 - KONEC KARIÉRY - Čtvrtý hráč draftu 2004 kanadský útočník Andrew Ladd (37) končí po 1001 odehraných zápasech v NHL v barvách Caroliny, Chicaga, Atlanty, Winnipegu, New York Islanders a Arizony kariéru. Hned dvakrát získal Stanley Cup, nejdříve ve své úplně první sezoně a následně také v Chicagu. Celkem nasbíral v základní části 550 bodů (256+294) a je také majitelem juniorského zlata z roku 2005.

10. ZÁŘÍ

21:14 - POZVÁNKA DO KEMPU - Zajímavou posilu by mohli získat hokejisté Pittsburghu, o dres mužstva zabojuje bývalá jedenadvacítka draftu útočník Colin White (26). Majitel bronzu s USA z MS 2018 a zlata z MSJ o rok dříve začínal v lize v Ottawě, ale v poslední sezoně působil na Floridě. S Panthers došel až do finále Stanley Cupu, ale ve 21 zápasech jen dvakrát nahrával. Celkem dal v základní části 44 branek ve 292 zápasech.

20:01 - PŘESTUP - Americký křídelník Tyler Motte (28), známý pro svou defenzivní činnost, podepsal roční kontrakt v hodnotě 800 tisíc dolarů s Tampou Bay. Rodák z Michiganu začal sezonu 2022/23 v Ottawě, ale na play off vypomáhal New York Rangers, kde už dříve působil. Klub se zároveň dohodl na ukončení dvouletého kontraktu s forvardem Joshem Archibaldem (30). Smlouva na 1,6 milionu dolarů byla podepsána hned 1. července. Na vině jsou rodinné důvody, vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem nemá v úmyslu v blížícím se ročníku naskočit.

8. ZÁŘÍ

21:36 - ODCHOD Z NHL - Hokejisty HK Dukla Michalovce posílí kanadský útočník Chase Pearson (26), který byl poslední ročník pod smlouvou v Detroitu, ale hrál jen v AHL za Grand Rapids Griffins. Bodově se mu úplně nedařilo, ve 47 zápasech pouze čtyřikrát skóroval. Z Red Wings naskočil do tří zápasů v sezoně 2021/22.

7. ZÁŘÍ

14:30 - POZVÁNKA DO KEMPU - Arizona Coyotes si na profesionální try-out pozvala útočníka Ryana Dzingela (31) a obránce Petera DiLiberatoreho (23) Především prvně jmenovaný má poměrně velkou šanci si své místo v týmu vybojovat. V NHL už odehrál přes 400 zápasů. O barvy Colorada zabojuje olympijský vítěz a mistr světa Saku Mäenalanen (29), jenž minulou sezonu působil ve Winnipegu.

12:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Jake Sanderson (21) podepsal v NHL osmiletou smlouvu s Ottawou. Člen All Star týmu nováčků za minulý ročník se může díky tomu těšit na celkem 64,4 milionu dolarů (téměř 1,5 miliardy korun), v průměru si vydělá přes osm milionů dolarů za sezonu. Klub o tom informoval na webu. Více informací najdete v článku.

10:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Morgan Frost (24) se jako omezený volný hráč dohodl s Philadelphia Flyers na prodloužení smlouvy. Nový dvouletý kontrakt mu vynese v průměru 2,1 milionu dolarů za sezonu. Centr má za sebou čtyři sezony v NHL. V té uplynulé se naplno zabydlel v sestavě Flyers a v 81 utkáních nasbíral 46 bodů za 19 gólů a 27 asistencí. V NHL má na kontě celkem 158 duelů s bilancí 26 gólů a 43 asistencí, přičemž všechny odehrál v dresu Philadelphie, která jej draftovala v roce 2017 z 27. místa.

08:40 - KONEC KARIÉRY - Veterán Michael Del Zotto (33) se po třinácti sezonách a 736 zápasech (63+199) základní části rozhodl skončit s hokejem. Bývalý kanadský reprezentant býval na startu kariéry známý svou produktivitou, třikrát překonal hranici 30 bodů a jednou se dostal i přes 40. V roce 2019 působil v St.Louis, které následně vyhrálo Stanley Cup, v play off si al nezahrál. Celou minulou sezonu strávil bývalý hráč NY Rangers, Nashvillu, Philadelphie, Vancouveru, Anaheimu, Columbusu a Ottawy jen v AHL. Jeho kariérní výdělek je podle serveru capfriendly.com přes 26 milionů dolarů.

6. ZÁŘÍ

17:15 - POZVÁNKA DO KEMPU - Kanadský útočník Danton Heinen (28) se možná vrátí do Bostonu, který ho v roce 2014 draftoval ve 4. kole. Po třech sezonách, které strávil v Anaheimu a Pittsburghu nyní zabojuje o místo u Bruins. V 28 letech už má Heinen v NHL odehráno 413 utkání ve kterých si připsal solidních 176 bodů.

17:00 - POZVÁNKA DO KEMPU - O svou šanci v týmu Toronta zabojuje Noah Gregor. Pětadvacetiletý centr, jenž vlastní stříbro z MS v roce 2022, v loňské sezoně nastupoval za San Jose a v 57 zápasech si připsal 17 bodů. O návrat do NHL se po roce stráveném v SHL a DEL pokusí útočník Stefan Matteau (29), který dříve v NHL odehrál 92 zápasů například i za Columbus, kde by znovu rád působil. Návrat do Los Angeles by mohl proběhnout také v případě brankáře Jeana-Francoise Berubeho (32). Ten naposledy patřil Floridě, ale v organizaci Kings se do ligy v roce 2014/15 probíjel.

09:24 - ODCHOD Z NHL - Mistr světa z roku 2014 ruský brankář Anton Chudobin (37) už v NHL nenašel práci, ale nezamířil ani do KHL, nýbrž ještě o patro níže - do Sokolu Krasnojarsk ve VHL. Drobný gólman si zachytal za Minnesotu, Boston, Carolinu, Anaheim, Dallas a naposledy Chicago. Objevil se ve 260 zápasech, 114 jich vyhrál a v jedenácti případech udržel nulu. Zazářil hlavně v sezoně 2019/20, kdy byl oporou Dallasu, který až ve finále Stanley Cupu prohrál s Tampou. Končí také bývalý útočník Colorada či Vegas Dylan Sikura (28), který opouští organizaci Chicaga a bude hrát za švédskou Skellefteu.

3. ZÁŘÍ

11:42 - SPEKULACE - Colton Parayko (30), jeden z klíčových článků obrany St.Louis, se objevil na jaře mezi jmény, které by v rámci přestavby Blues měly změnit barvy. A to i přesto, že ročníkem 2022/23 odstartovala jeho lukrativní osmiletá smlouva. Zadák si ale nic nepřipouští. "Děje se to už více let, moc to neřeším. Nic konkrétního se ke mně nikdy nedostalo a tady chci hrát," řekl Kanaďan pro The Athletic. S klubem vyhrál v roce 2019 Stanley Cup.

11:31 - SPEKULACE - Poslední rok šestileté smlouvy na více než 29 milionů má před sebou švédský útočník Elias Lindholm (28) z Calgary. Zatímco ostatní z kanadského mužstva odchází, bývalý forvard Caroliny avizuje, že by chtěl zůstat. "Rok mám před sebou, ale chci zůstat. Všechno řeší můj agent a ještě je před námi dost práce, já každopádně uvažuji o prodloužení," řekl pro Hockeysverige.

2. ZÁŘÍ

11:23 - PŘESTUP - Po jednom roce bez smlouvy v NHL se jí americký obránce Mitch Reinke (27) znovu dočkal. Na rok podepsal dvoucestně se Seattlem (775/140 tisíc dolarů) a pokusí se navázat na jeden start v základní části a jeden v play off, které získal se St.Louis. V ročníku 2022/23 působil na farmě Pittsburghu ve Wilkes-Barre, kde sesbíral jeden gól a 26 nahrávek v 52 utkáních. Celkem má v AHL na kontě 255 zápasů a slušných 133 bodů.

1. ZÁŘÍ

12:40 - ODCHOD Z NHL - Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem ze sezony 2017/18 obránce Madison Bowey (28) opouští zámořskou scénu a bude hrát v KHL za Dinamo Minsk. Juniorský mistr světa s Kanadou strávil uplynulou sezonu jen na farmě Montrealu v Lavalu a nasbíral 13 bodů (4+9) ve 35 zápasech.

12:33 - POZVÁNKA DO KEMPU - Kanadský drsňák Zack Kassian (32), kterého Arizona v červnu vykoupila z posledního roku čtyřleté smlouvy na 12,8 milionu dolarů, zkusí získat nové angažmá v kalifornském Anaheimu. Třináctka draftu z roku 2009 má za sebou nejslabší ročník kariéry, v 51 zápasech za Coyotes získal jen dva body za dva góly a k tomu sesbíral osmnáct záporných bodů.

12:26 - PŘESTUP - Seattle podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/250 tisíc dolarů) s útočníkem Devinem Shorem (29), který tři poslední sezony odehrál v Edmontonu. V té minulé ale majitel více než 400 startů v NHL musel po sedmi letech znovu také do AHL, za Bakersfield v pěti zápasech nasbíral bývalý útočník Dallasu, Anaheimu a Columbusu stejný počet bodů.

30. SRPNA

22:19 - KONEC KARIÉRY - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem a majitel olympijského stříbra švédský útočník Carl Hagelin (35) končí kariéru. Na vině je zranění oka, kvůli kterému hráč Washingtonu v sezoně 2022/23 nenastoupil ani do jednoho utkání. V NHL začínal v roce 2011 v barvách New York Rangers, následně hrál také za Anaheim, zmíněné Penguins, Los Angeles a Capitals. V 713 zápasech základní části vstřelil 110 branek a na 186 přihrál, podle serveru Capfriendly.com si vydělal přes 32 milionů dolarů.

10:02 - POZVÁNKA DO KEMPU - Obránce Libor Hájek (25) si v NHL pokusí vybojovat smlouvu v týmu Pittsburgh Penguins. Pětadvacetiletý bek, který naposledy působil v New York Rangers, podepsal s pensylvánským klubem zkušební kontrakt. Informoval o tom web CapFriendly. Spolu s ním to zkusí také zkušený bek Mark Pysyk (31), který minulou sezonu patřil Detroitu, ale kvůli zranění vůbec nehrál a faorvard Austin Wagner (26) naposledy hrající za Chicago. Po sedmi letech by se mohl do Dallasu vrátit obránce Jordie Benn (36), který naposledy hrál za Toronto. Jeho bratr Jamie je v klubu kapitánem.

29. SRPNA

13:36 - POZVÁNKA DO KEMPU - Další kluby oznámily jména hráčů, kteří se v jejich barvách v záříjových tréninkových kempech poperou o další šanci v NHL. Mistr světa a dosud útočník Dallasu Joel Kiviranta (27) bude bojovat o barvy Colorada, obránce Cameron Hillis (23), který odehrál v lize jediné utkání v dresu Montrealu, putuje do Detroitu a veteráni Cory Conacher (33), který hrál NHL už před jedenácti lety, Nick Shore (30) a Brendan Perlini (27) zkusí štěstí v Carolině.

28. SRPNA

20:14 - POZVÁNKA DO KEMPU - Potřetí by se mohl do Edmontonu vrátit útočník Sam Gagner (34), kterého Oilers v roce 2007 draftovali z šesté pozice. Rodák z Ontaria následně odehrál za tým sedm sezon, než se z něj stal ligový cestoval. Poté vystřídal dresy Arizony, Philadelphie, Columbusu, Vancouveru, znovu Edmontonu, Detroitu, ještě jednou Edmontonu a naposledy hrál za Winnipeg. V NHL má za sebou 1015 utkání.

20:01 - PŘESTUP - Decentní posilu do zadních řad získalo Toronto, které z Anaheimu přivedlo obránce Simona Benoita (24). Nedraftovaný Kanaďan v posledním ročníku naskočil do 78 utkání, posbíral 10 bodů (3+7) a s bilancí minus 29 byl sedmnáctým nejhorším v celé NHL. Roční jednocestná smlouva je na 775 tisíc dolarů.

09:07 - KONEC KARIÉRY - Finský veterán Joonas Donskoi (31), kterému po sezoně 2022/23 skončil čtyřletý kontrakt na 15,6 milionu dolarů, končí kvůli přetrvávajícím potížím po otřesu mozku kariéru. Bývalý útočník San Jose, Colorada a Seattlu v NHL odehrál 474 utkání a sesbíral 208 bodů (80+128). Hned ve své první sezoně v lize postoupil se San Jose do finále Stanley Cupu, dvojnásobný finský mistr v minulém ročníku už kvůli zranění ani nenastoupil.

Donskoi v poslední sezoně vůbec nehrál. Livesport

26. SRPNA

11:23 - ODCHOD Z NHL - Americký útočník Alex Galchenyuk (29), který měl na začátku července krátce po podpisu smlouvy s Arizonou konflikt s policií (a o kontrakt následně přišel), odchází poprvé v kariéře hrát do KHL. Trojka draftu z roku 2012 podepsala na dva roky smlouvu s Petrohradem.

24. SRPNA

21:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jeden z klíčových článků obrany Edmonton Oilers mladý zadák Evan Bouchard (23) prodloužil s kanadským klubem smlouvu, v příštích dvou letech bude vydělávat průměrně 3,9 milionu dolarů. Desátý hráč draftu z roku 2018 za sebou má průlomový ročník, v 82 zápasech nasbíral 40 bodů (8+32) a dalších 17 bodů přidal ve 12 zápasech o Stanley Cup.

11:47 - POZVÁNKA DO KEMPU - Zkušený útočník a ranař Austin Watson (31) se pokusí prosadit do kádru Tampy Bay. Bývalý hráč Nashvillu či Ottawy, který má za sebou 482 utkání v NHL, byl díky 12 rvačkám v poslední sezoně druhým nejaktivnějším bijcem ligy. Další dvě tváře zve Columbus, jedním z nich je brankářský veterán Aaron Dell (34), jenž v minulém ročníku odchytal 4 zápasy za San Jose a druhým obránce Nicolas Meloche (26), který celou poslední sezonu strávil na farmě Calgary. V NHL má na kontě 57 utkání.

23. SRPNA

23:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Superhvězda Toronta útočník Auston Matthews (25) podepsal s Leafs čtyřletý kontrakt na 53 milionů dolarů, který vstoupí v platnost ročníkem 2024/25. Z Američana díky ročnímu příjmu 13,25 milionu dolarů udělá nejlépe placeného hokejistu soutěže. Matthews má za sebou sedm sezon v NHL, jeho nejhorším výsledkem bylo 34 branek za sezonu. Více informací najdete v článku.

22:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jednička draftu z roku 2020 útočník Alexis Lafreniere (21) podepsal s NY Rangers dvouletou smlouvu, která mu každoročně vynese 2,325 milionu dolarů. Kanadský útočník zatím zůstává za očekáváním, v lize má za sebou tři sezony, ve kterých sesbíral jen 91 bodů (47+44).

19:35 - SPEKULACE - Ještě rok má v Torontu platnou smlouvu švédská hvězda William Nylander (27), úspěšná jednání o nové jsou zatím v nedohlednu. Ale majitel 177 gólů v NHL by rád zůstal. "Chtěl bych být v Torontu co nejdéle to půjde, takhle to mám nastavené. Ale nevím, proč se o tom teď tolik mluví, kontrakt mám přece platný ještě rok," řekl na středečním setkání s médii ve Stockholmu.

19:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tampa Bay do dalších sezon počítá s nedraftovaným obráncem Darrenem Raddyshem (27), který v upylnulém ročníku nasbíral v barvách Lightning v 17 zápasech své první tři body v NHL, ale zářil na farmě. Za Syracuse nasbíral 51 bodů (13+38) a byl třetím nejproduktivnějším bekem celé ligy. Tampa s ním podepsala jednocestný dvouletý kontrakt s průměrným příjmem 975 tisíc dolarů, jednocestnou smlouvu podepsal Kanaďan v NHL poprvé.

12:04 - POZVÁNKA DO KEMPU - Chystá se hokejový návrat? Kanadský forvard Peter Holland (32), který v roce 2022 jako hráč švédského Djurgardenu ukončil kariéru, přijal pozvánku do kempu Colorada. Patnáctý muž draftu z roku 2009, který v NHL oblékal barvy Anaheimu, Toronta, Arizony a NY Rangers, prorazil méně než se čekalo a v lize vstřelil během osmi sezon jen 36 gólů. O angažmá v Columbusu se zase porve centr Nate Schnarr (24), který naposledy patřil Los Angeles, ale v NHL si nikdy nezahrál. Poslední sezonu dohrával v Anaheimu zkušený obránce Scott Harrington (30), vedení Ducks se pokusí znovu zaujmout.

10:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Juniorský (2020) i seniorský (2023) mistr světa s Kanadou Joe Veleno (23) prodloužil o další rok s Detroitem, ale kontrakt má hodnotu jen 825 tisíc dolarů. Rodák z Michiganu se v NHL zatím neprosadil tak, jak se od něj čekalo. Třicítka draftu z roku 2018 ve 152 zápasech za Red Wings dosud vstřelila jen 18 branek, 20 bodů z minulé sezony byl zatím jeho nejlepší výkon.

22. SRPNA

15:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě rok má s Tampou Bay platnou smlouvu útočník Brandon Hagel (24), ale vedení Lightning nic nenechává náhodě a Kanaďana si pojistilo. A to rovnou na dalších osm let, které pro bývalého forvarda Chicaga a majitele 30 branek z minulé sezony budou znamenat 52 milionů dolarů.

09:01 - KONEC KARIÉRY - S hokejem končí kanadský gólman Jonathan Bernier (35), který v lize začínal v ročníku 2007/08 v klubu Los Angeles Kings, se kterým také o pár let později vyhrál Stanley Cup. Jedenáctka draftu z roku 2006 následně také chytala za Toronto, Anaheim, Colorado, Detroit a New Jersey. Klubu Devils patřil i v minulém ročníku, ale kvůli zranění vůbec nechytal. Celkem nastoupil do 404 utkání a 165 z nich vyhrál.

08:53 - POZVÁNKA DO KEMPU - Výborný konec sezony měl útočník Alex Chiasson (32), který až na začátku března podepsal kontrakt s Detroitem a následně si vítěz Stanley Cupu s Washingtonem připsal 9 bodů (6+3) ve 20 zápasech. Pro sezonu 2023/24 je znovu bez kontraktu, o další se bývalý útočník Dallasu, Ottawy, Calgary, Edmontonu či Vancouveru zkusí štěstí v Bostonu. Pozvánku do kempu Caroliny zase přijal kanadský bek Nathan Beaulieu (30), který naposledy hrál v Anaheimu a v lize má na kontě 471 utkání.

21. SRPNA

17:05 - PODPIS - Oliver Bonk, syn bývalého českého útočníka Radka Bonka, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Philadelphií, která ho v červnu draftovala z 22. pozice. Ofenzivní obránce v minulém ročníku v barvách London Knights v juniorské OHL získal 40 bodů (10+30) v 67 zápasech, je kanadským reprezentantem.

19. SRPNA

21:34 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jeden z nejvyšších hráčů současné NHL necelé dva metry vysoký obránce Logan Stanley (25) vystoupil z kolonky chráněných volných hráčů a s Winnipegem prodloužil o další rok. Osmnáctka draftu z roku 2016 si vydělá milion dolarů. V minulém ročníku Kanaďan vstřelil jednu branku v 19 zápasech základní části.

06:40 - VÝMĚNA - Nového parťáka přivítá v Anaheimu Radko Gudas. Ducks totiž přivedli do týmu obránce Ilju Ljubuškina (29) z Buffala. Za ruského reprezentanta, který má na kontě 279 zápasů v NHL, poslali opačným směrem 4. kolo draftu v roce 2025.

18. SRPNA

23:10 - ODCHOD Z NHL - Že pozice v prvním kole draftu nemusí nutně znamenat hvězdnou kariéru, potvrdil nově také kanadský obránce Ryan Merkley (23). Jedenadvacátý hráč draftu z roku 2018 se do kádru San Jose prosadil jen 39 utkání v sezoně 2021/22, ve kterých dal gól a na pět nahrál. Jinak působil v nižších ligách. Nejslavnější ligu světa opouští, hrát bude v KHL za čínský Kunlun. Merkley byl mimo jiné v lednu vyměněn za Martina Kauta do Colorada.

18:35 - PODPIS - Colorado Avalanche podepsali dvouletou smlouvu s kanadským centrem Mattem Stienburgem (22), kterého draftovali v roce 2019 z 63. pozice. Rodák z Halifaxu působil poslední čtyři roky v NCAA v dresu Cornell University, kde byl v minulém ročníku dokonce asistentem kapitána. Za Colorado si zahrál v sezoně 2022/23, na čtyři utkání základní části a další čtyři play off naskočil v dresu Eagles v AHL. Branku nedal.

08:00 - SPEKULACE - Bývalý dlouholetý kapitán hokejistů Chicaga Jonathan Toews (35) uvedl, že v příští sezoně NHL hrát nebude. Zkušený útočník nicméně kariéru definitivně neukončil a nevyloučil návrat na led. Více informací v článku.

16. SRPNA

19:30 - PODPIS - Americký útočník a juniorský mistr světa z roku 2021 John Farinacci (22) podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,8 milionu dolarů s Bostonem. Forvard draftovaný v roce 2019 ve 3. kole Arizonou byl v minulém ročníku kapitánem Harvard University v NCAA, kde sbíral bod na zápas. Jeho bratrancem je útočník Ryan Donato z Chicaga.

15. SRPNA

19:48 - VÝMĚNA - Montreal se podle předpokladů zbavil veterána Jeffa Petryho (35), kterého získal na začátku srpna během velké výměny z Pittsburghu a odeslal ho do Detroitu. Za amerického majitele bronzu z MS v roce 2013 získali Canadiens výrazně mladšího švédského obránce Gustava Lindströma (24), který se v lize teprve rozkoukává. Švéd dal zatím v lize dvě branky, zadák Petry jich dal o 90 více.

14. SRPNA

16:47 - ODCHOD Z NHL - Útočník David Krejčí oznámil konec kariéry v NHL. Sedmatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 odehrál 16 sezon za Boston, na jehož klubovém webu své rozhodnutí dnes zveřejnil. Více informací v článku.

11:46 - ODCHOD Z NHL - Ligu po 172 odehraných utkáních a 45 získaných bodech (20+25) opouští ruský útočník a devatenáctý muž draftu z roku 2015 Jevgenij Svečnikov (26). Bývalý útočník Detroitu, Winnipegu a naposledy San Jose bude hrát za Kazaň v KHL. Svečnikov je také majitelem stříbrné medaile z MSJ v roce 2016.

12. SRPNA

18:52 - PŘESTUP - Švýcarský útočník Pius Suter (27) pokračuje v putování po zámořských klubech. Po jedné sezoně v Chicagu a dvou v Detroitu míří do kanadského Vancouveru, kde podepsal dvouletou smlouvu na 3,2 milionu dolarů. Ročník 2022/23 byl dosud jeho nejslabší v NHL, nasbíral jen 24 bodů (14+10) v 79 zápasech.

11. SRPNA

09:25 - PŘESTUP - Nejlepší ročník v NHL má za sebou americký obránce Caleb Jones (26), v barvách Chicaga odehrál 73 zápasů a připsal si 16 bodů, což jsou pro rodáka z Texasu maxima. Klub přesto opouští, podepsal roční kontrakt na 775 tisíc dolarů s Carolinou a už tak dál nebude hrát s bratrem Sethem, který je jedním z nejlépe placených hráčů v NHL. Jeho příjem v ročníku 2023/23 bude 12,5 milionu dolarů.

10. SRPNA

20:32 - PODPIS - Osmadvacítka letošního draftu kanadský křídelník Easton Cowan (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem. Útočník London Knights z juniorské OHL posbíral v poslední sezoně 53 bodů v základní části, ale zářil v play off, kde jich přidal ještě 21 ve 20 zápasech.

16:45 - ODCHOD Z NHL - Nejproduktivnější muž záložního týmu Caroliny z Charlotte švédský útočník Malte Strömwall (28) znovu opouští zámoří a vrací se domů, kde bude hrát za švédskou Frölundu. Nedraftovaný forvard se do NHL snažil prosadit už před sedmi lety, ale ani tehdy v organizaci NY Rangers, ani tentokrát v barvách Canes do NHL nezasáhl.

13:46 - SPEKULACE - Slovenský útočník Tomáš Tatar (32) má za sebou vynikající ročník, ve kterém v dresu New Jersey vstřelil 20 branek a u dalších 28 asistoval. Přesto téměř v polovině srpna stále nemá v NHL novou smlouvu. Rád by podepsal minimálně dvouletou, ale problémem je dle jeho slov platový strop. "Jsem ve výběru velmi opatrný, chtěl bych ještě něco dokázat a zdvihnout nad hlavu Stanley Cup by byla nádhera," řekl pro agenturu TASR. "V posledních dnech se to pořádně hýbe, už jsem komunikoval i s trenéry několika klubů, které mají zájem. Tlačíme na to, aby k podpisu došlo co nejdříve," dodal bývalý útočník Detroitu, Vegas či Montrealu.

9. SRPNA

21:04 - PŘESTUP - Slušný úlovek hlásí Toronto, na rok podepsalo vítěze Stanley cupu z roku 2014 a mistra světa s Kanadou z roku 2015 brankáře Martina Jonese (33). Bývalý gólman Los Angeles, San Jose, Philadelphie a naposledy Seattlu odchytal v minulém ročníku celkem 48 zápasů a 27 jich vyhrál.

19:43 - PŘESTUP - Za třetí klub by si měl v NHL zahrát kanadský obránce Cal Foote (24). Juniorský mistr světa z roku 2018 a především vítěz Stanley Cupu s Tampou z roku 2020 podepsal roční dvoucestný (800/350 tisíc dolarů) kontrakt s New Jersey Devils. Syn bývalého elitního beka Adama Foota zatím v NHL neprorazil dle očekávání (Lightning ho draftovali ze 14. místa), ve 141 utkáních sesbíral jen 19 bodů (5+14). V klubu působí také jeho bratr Nolan.

19:27 - VÝMĚNA - Carolina získala od Philadelphie práva na útočníka Davida Kašeho (26), jenž se na novou sezonu dohodl na smlouvě s Litvínovem a v zámoří už dvě sezony nepůsobí. Flyers na svém webu oznámili, že za Kašeho získali práva na útočníka bez zkušeností s NHL Massima Rizza (22) a výběr v pátém kole draftu 2025. Více informací v článku.

12:23 - ODCHOD Z NHL - Kanadský centr Jean-Sébastien Dea (29) se rozhodl rozvázat kontrakt s Arizonou, kde měl strávit ještě příští ročník a vydává se na své první zámořské dobrodružství. Hrát bude v KHL za Magnitogorsk. Bývalý hráč Pittsburghu, New Jersey či Buffala byl s 23 góly druhým nejlepším střelcem Tucsonu v AHL v minulém ročníku.

10:52 - POZVÁNKA DO KEMPU - Člen legendární hokejové rodiny Sutterů útočník Brandon (34) se po dvou sezonách, ve kterých ho trápil postcovidový syndrom a vůbec nehrál, zkusí vrátit do NHL. Jedenáctý hráč draftu 2007 přijal pozvánku do kempu Edmontonu. Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2008 dosud působil v Carolině, Pittsburghu a Vancouveru a v 770 zápasech nasbíral 289 bodů (152+137).

Sutter si hokej hodně dlouho nezahrál. Livesport

8. SRPNA

09:16 - PŘESTUP - V Anaheimu si hodně slibují od nadějného českého gólmana Lukáše Dostála, ale zároveň nic nenechávají náhodě. Proto podepsali také zkušeného Alexe Stalocka (36), který v minulé sezoně odchytal 27 utkání za Chicago a devět jich vyhrál. Dvakrát také udržel čisté konto. Celkem v lize působí od sezony 2010/11 a za San Jose, Minnesotu a Blackhawks odehrál 179 bitev. Draftovaný byl v roce 2005 ve 4. kole. Jeho roční jednocestná smlouva má hodnotu 800 tisíc korun.

6. SRPNA

20:37 - PŘESTUP - Po deseti sezonách a 598 odehraných zápasech mění poprvé v kariéře v NHL barvy obránce Matt Dumba (29). Sedmička draftu z roku 2012 a majitel 236 bodů (79+157) mění Minnesotu za Arizonu, kde podepsal roční kontrakt na 3,9 milionu dolarů.

17:57 - VÝMĚNA - Tak přece k tomu došlo, obránce Erik Karlsson (33) se stěhuje do Pittsburghu a součástí trejdu tří mužstev byl také český obránce Jan Rutta (33), který si zahraje za San Jose. Do výměny se zapojil i Montreal. Více o trejdu v článku.

16:45 - SPEKULACE - Podle zámořských hlasů by se mohl během neděle dokončit trejd hvězdného beka Erika Karlssona ze San Jose (33). Poslední vítěz Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL by se měl stěhovat do Pittsburghu, do výměny by se měl zapojit z finančních důvodů ještě jeden klub.

5. SRPNA

16:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poprvé v kariéře nakoukl v minulé sezoně do NHL švédský brankář Samuel Ersson (23) a Flyers s jeho výkony byli velmi spokojení. Ve 12 zápasech zaznamenal bilanci 6-3-0 a udržel jedno čisté konto. Philadelphia s ním prodloužila o další dva ročníky jednocestně, a to i přesto, že má bývalý juniorský reprezentant ještě rok platnou nováčkovskou smlouvu.

4. SRPNA

16:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Spekulacím o změně barev je u Toma Wilsona (29) konec. Vyhlášený ranař, ale také střelec, prodloužil s Washingtonem smlouvu na dalších sedm sezon a průměrně bude vydělávat 6,5 milionu dolarů. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 v kariéře za Washington odehrál 680 utkání, vstřelil 128 branek a na 167 nahrál. Navíc přidal také 1299 trestných minut. Kontrakt vstoupí v platnost sezonou 2024/25.

10:42 - SPEKULACE - Nejproduktivnější hráč Anaheimu minulé sezony útočník Trevor Zegras (22) čeká po skončení tříleté nováčkovské smlouvy na nový kontrakt. "Sám to neřeším, od toho mám lidi," poukázala devítka draftu z roku 2019 na to, že o jednání s Ducks se stará jeho agent. "Přes léto se starám hlavně o trénink, chci být připraven. Ale Kalifornie a mí spoluhráči už mi chybí, těším se, až budu zpět," řekl pro NHL.com. Talentovaný útočník, který vyniká šikovností, v lize odehrál 180 zápasů a sesbíral 139 bodů (49+90).

3. SRPNA

10:58 - ODCHOD Z NHL - Dalším, kdo mění zámořská kluziště za led KHL je zkušený americký útočník Riley Barber (29). Se 32 góly čtvrtý nejlepší kanonýr poslední sezony AHL mění organizaci Dallasu za Barys Astana. Rodák z Michiganu má na kontě z předchozích ročníků 16 utkání v NHL v barvách Montrealu a Detroitu, bod nezískal žádný a dvakrát byl vyloučen.

08:50 - PODPIS - V červnu přišel do Winnipegu v rámci velkého trejdu s Los Angeles také finský útočník Rasmus Kupari (23). Dvacítka draftu z roku 2018 si za dva roky vydělá dva miliony. V lize se talent dosud příliš neprosadil, ve 130 zápasech vstřelil jen 9 branek. Jets se ho pokusí probrat.

08:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Troy Terry (25) se v NHL domluvil s vedením Anaheimu na sedmileté smlouvě, která mu podle agentury AP zajistí 49 milionů dolarů. Ducks ho draftovali v roce 2015, nový kontrakt americkému forvardovi vyprší v roce 2030. Terry dosud za Anaheim odehrál 274 zápasů, vstřelil 75 gólů a na 101 branek přihrál.

2. SRPNA

19:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký pracovitý útočník Drew O’Connor (25) prodloužil o další dvě sezony s Pittsburghem, v obou případech je smlouva jednocestná na 925 tisíc dolarů. Účastník posledního mistrovství světa v uplynulém ročníku odehrál 46 utkání a sesbíral 11 bodů.

09:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arbitrážní řízení s útočníkem Ryanem McLeodem (23) se konat nebude, Edmonton se s rodákem z Ontaria dohodl na dvouleté smlouvě a vyplatí mu 4,2 milionu dolarů. A to po sezoně, ve které v základní části přidal 23 bodů (11+12) v 57 zápasech a dalších 5 (0+5) si připsal ve vyřazovací části. Oilers ale ještě nemají hotovo, stále je čeká dohoda s rostoucí hvězdou obráncem Evanem Bouchardem.

1. SRPNA

22:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - S roční smlouvou odchází od arbitráže gólman Bostonu Jeremy Swayman (24), rodák z Aljašky si přijde na 3,475 milionu dolarů. V uplynulém ročníku výtečně sekundoval Linusovi Ullmarkovi, ve 37 zápasech vychytal 24 výher.

15:55 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Řízný útočník Trent Frederic (25) také nemusí k arbitráži, dohodl se s Bostonem na dvouletém kontraktu s hodnotou 4,6 milionu dolarů. Někdejší volba v 1. kole draftu má za sebou životní sezonu, v ní Fredric dal 17 branek, sesbíral 31 bodů a sedmkrát se popral. Smlouva obsahuje i postupový bonus 250 tisíc dolarů.

15:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný kanadský obránce Brandon Scanlin (24) se vyhnul arbitráži a s New York Rangers podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/100 tisíc dolarů). Na premiéru v NHL čeká, v poslední sezoně za Hartford v AHL vstřelil v 61 zápasech čtyři branky. Statistika +21 byla nejlepší v týmu.

31. ČERVENCE

19:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Filip Gustavsson (25) z Minnesoty má za sebou skvělou sezonu. Jen Linus Ullmark z Bostonu měl lepší procentuální úspěšnost zásahů a průměr obdržených branek než on. Proto s ním Wild o tři roky prodloužili, hodnota smlouvy je 11,25 milionu dolarů.

19:18 - ODCHOD Z NHL - Ačkoliv od roku 2019 měl podepsané kontrakty na celkem čtyři sezony (v posledním ročníku dokonce jednocestný) neodehrál obránce Bobby Nardella (27) za Washington ani zápas a odchází do Švédska, kde bude působit v HV71. Místní soutěž SHL už si dříve zahrál, v sezoně 2020/21 hájil barvy Djurgardenu.

16:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Seznam chráněných volných hráčů se pomalu tenčí, dalším, kdo z něj zmizel, je americký útočník Nick Abruzzese (24) z Toronta. Se 48 body třetí nejproduktivnější hráč Toronto Marlies v AHL prodloužil dvoucestně o dva roky. Do NHL v minulém ročníku nakoukl jen na dvě utkání, ale stihl dvakrát asistovat.

16:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Skoro dvoumetrový obránce Kevin Bahl (23) zůstává v New Jersey další dva roky, v tom prvním si přijde na 900 tisíc dolarů, v tom druhém na 1,2 milionu. Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2020 se v uplynulé sezoně poprvé naplno prosadil do kádru Devils, ve 42 zápasech nasbíral osm bodů (2+6).

15:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chráněný volný hráč Jesse Ylönen (23) podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Montrealem, za který v sezoně 2022/23 naskočil do 37 zápasů a vstřelil šest branek. Otcem finského útočníka je Juha Ylönen, mistr světa z roku 1995 a bývalý forvard Phoenixu, kde se Jesse v říjnu 1999 také narodil.

12:09 - ODCHOD Z NHL - Kanadský útočník Connor Bunnaman (25) opouští poprvé v kariéře zámoří a organizaci Floridy vystřídá za finský Kärpät Oulu. Rodák z Guelphu má na kontě 54 utkání v barvách Philadelphie, která ho v březnu 2022 společně s Claudem Girouxem poslala na Floridu. Za tu hrál v minulém ročníku jen v AHL, i když měl jednocestný kontrakt na 750 tisíc dolarů.

08:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na novém dvouletém kontraktu se s Arizonou domluvil Jack McBain (23). Centr, kterého v roce 2018 draftovala Minnesota, si v průměru přijde na 1,6 milionu dolarů. Loni odehrál první kompletní sezonu v NHL, přičemž si v 82 zápasech připsal 26 bodů za 12 branek a 14 asistencí.

08:30 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt už má podepsaný také Zach Benson (18), kterého si ze 13. pozice vybralo Buffalo. Kanadský útočník, jenž měří "pouze" 178 cm, zaujal skauty Sabres především svou produktivitou v juniorské WHL, kdy za Winnipeg Ice v 60 zápasech posbíral 98 bodů (36+62).

07:50 - ODCHOD Z NHL - Švédský obránce Patrik Nemeth (31) po 10 sezonách opouští NHL a nově bude hájit barvy SC Bern. Jednatřicetiletý rodák ze Stockholmu stihl v zámoří nastoupit do 504 zápasů základní části NHL, ve kterých si připsal 70 bodů (10+60).

28. ČERVENCE

18:00 - ODCHOD Z NHL - V uplynulé sezoně sice v NHL debutoval, pro tu další se ale brankář Dylan Ferguson (24) blyštivé lize výrazně vzdálí. Nyní už bývalý gólman Ottawy bude chytat za Dinamo Minsk. Do Evropy mizí také švédský zadák Gabriel Carlsson (26). Devětadvacítka draftu z roku 2015 se do NHL nikdy naplno neprosadila, Švéd hrál hlavně za Columbus a nakonec nasbíral 81 zápasů. Odchází do Växjö jako čerstvý vítěz Calder Cupu s Hershey, záložním týmem Washingtonu.

08:19 - PODPIS - Ruský útočník Vladimir Tarasenko (31) bude v NHL pokračovat v Ottawě. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2019 v dresu St. Louis podepsal jako volný hráč se Senators podle médií roční smlouvu na pět milionů dolarů a v týmu se sejde i s další novou posilou Dominikem Kubalíkem. Český kanonýr se do Ottawy přesunul z Detroitu.

27. ČERVENCE

21:00 - PODPIS - Útočník Logan Cooley (19) podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Arizonou. Za dané období si může včetně bonusů vydělat celkem až 13,35 milionu dolarů (290 milionů korun). Právě Coyotes si centra vybrali ze třetí pozice během loňského draftu. Klub o dohodě informoval na webu.

20:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ben Meyers (24) se dohodl na nové roční smlouvě s Coloradem, díky které si vydělá 775 tisíc dolarů. Američan nastupoval za Avalanche už v loňské sezoně, kdy si v 39 zápasech připsal čtyři góly.

26. ČERVENCE

21:00 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt si vysloužil útočník Samuel Honzek (18). Slovenského centra si na letošním draftu NHL vybralo na 16. pozici vedení Calgary Flames. Předpokládá se, že v následující sezoně bude působit ve WHL v týmu Vancouver Giants.

16:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Caroliny se domluvilo se Sebastianem Ahem (26) na nové osmileté smlouvě, díky které si produktivní útočník přijde celkem na 78 milionů dolarů (cca 1,7 miliardy korun). Smlouva začne Finovi platit od ročníku 2024/25. Více informací najdete v článku.

Sebastian Aho a jeho statistiky v NHL. Livesport

14:00 - PODPIS - Na draftu v roce 2022 si Alexise Gendrona (19) vybrali zástupci Philadelphie až na 220. pozici, litovat však nemusí. S organizací nyní kanadský útočník podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Určitě za to může i loňská sezona v QMJHL, kde si v 34 zápasech připsal 47 bodů.

13:15 - PODPIS - Dvouleté smlouvy se v Coloradu dočkal Nikolaj Kovalenko (23), kterého si Avalanche vybrali už na draftu v roce 2018. V současné chvíli se ovšem počítá s tím, že ruský hokejista stráví i nadcházející sezonu v KHL, kde hájí barvy Novgorodu. Jeho otec Andrej v NHL strávil v NHL 9 sezon a vstřelil 173 branek.

13:00 - PODPIS - Vedení Chicaga nabídlo tříletý nováčkovský kontrakt Samuelovi Savoiemu (19), kterého si Blackhawks vybrali v loňském draftu na celkové 81. pozici. Kanadský útočník v loňské sezoně nasbíral v QMJHL v 59 zápasech 60 bodů.

25. ČERVENCE

19:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finský útočník Eetu Luostarinen (24) se v NHL dohodl s vedením Floridy na nové tříleté smlouvě. Podle kontraktu na celkem devět milionů dolarů, který vstoupí v platnost od sezony 2024/25, bude hráčem letošního finalisty Stanley Cupu přinejmenším do roku 2027.

16:00 - KONEC KARIÉRY - Boston přišel o velké jméno, v další sezoně se bude muset vypořádat s absencí Patrice Bergerona (38). Legendární útočník Bruins, který získal hned šestkrát Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL, ukončil kariéru. Dvojnásobný olympijský vítěz s Kanadou pověsil brusle na hřebík den po 38. narozeninách. Více informací najdete v článku.

10:33 - PŘESTUP - Americký obránce Tony DeAngelo (27) už má jasno o své nejbližší budoucnosti. Poté co ho v polovině července vykoupila ze smlouvy Philadelphia, se dohodl na ročním kontraktu za 1,675 milionu dolarů s Carolinou. K Hurricanes se vrací po jedné sezoně.

24. ČERVENCE

18:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankáři Toronta Iljovi Samsonovovi (26) přiřkla v zámořské NHL arbitráž roční smlouvu na 3,55 milionu dolarů. Výsledek je o trochu blíže návrhu klubu na kontrakt za 2,4 milionu, sám ruský gólman požadoval 4,9 milionu dolarů.

17:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Philipp Kurashev (23) zůstavá v Chicagu. S organizací Blackhawks podepsal švýcarský útočník novou smlouvu na dva roky. V lize má na kontě 23 branek ve 191 zápasech.

22. ČERVENCE

09:22 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Vince Dunn podepsal v zámořské NHL čtyřletou smlouvu se Seattlem. Šestadvacetiletý Dunn, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, tak nemusí k arbitráži, kterou měl naplánovanou na pondělí. Více informací najdete v článku.

21. ČERVENCE

17:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na novém dvouletém kontraktu s Winnipegem se dohodl Gabriel Vilardi (23), jenž do kanadského týmu přišel jako protihodnota za Pierre-Luc Duboise. Mistr světa z roku 2021 si ročně přijde na 3 437 500 dolarů.

17:10 - ODCHOD Z NHL - Kluziště NHL naopak po 10 sezonách opouští Derek Grant (33). Bývalý hráč Anaheimu, Philadelphie, Pittsburghu nebo Buffala odehrál v NHL 427 utkání, ve kterých vstřelil 57 gólů a přidal 75 asistencí. Nyní bude oblékat dres ZSC Lions.

17:00 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt si od Anaheimu vysloužil kanadský obránce Noah Warren (19), kterého si organizace Ducks vybrala na loňském draftu jako 42. v pořadí.

20. ČERVENCE

09:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Brett Howden (25) bude i nadále v NHL působit ve Vegas. S úřadujícím vítězem Stanleyova poháru podepsal novou dvouletou smlouvu na 3,8 milionu dolarů. Informoval o tom web zámořské ligy.

19. ČERVENCE

20:22 - PŘESTUP - Tomáš Nosek (30) bude i v příští sezoně působit v NHL. Po skončení dvouleté smlouvy s Bostonem uzavřel roční jednocestný kontrakt s New Jersey. Vydělá si díky němu milion dolarů.

18:58 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský obránce s krkolomným jménem Jérémie Biakabutuka (21) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů se St.Louis. Urostlý zadák v minulé sezoně na tři utkání poprvé vyzkoušel AHL, jinak hrál za Charlottetown v QMJHL, kde v 56 zápasech nasbíral 42 bodů (17+25).

18. ČERVENCE

18:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jihlavský rodák Jakub Škarek (23) zůstává v organizaci New York Islanders další dva roky, dvoucestný kontrakt má hodnotu 1,55 milionu dolarů. Český brankář to v týmu nemá snadné, dvojice Ilja Sorokin-Semjon Varlamov má kontrakty na mnoho let dopředu. NHL si za čtyři sezony v zámoří ještě nezahrál.

17:28 - ODCHOD Z NHL - Švýcarský útočník Denis Malgin (26) znovu opouští NHL, tentokrát po jedné sezoně, kterou strávil v Torontu a Coloradu a posbíral v ní 13 branek a 8 nahrávek. V sedmi zápasech play off pak nebodoval. Vrací se do Curychu, kde byl v ročníku 2021/22 pátý v bodování celé soutěže.

08:00 - PODPIS - Útočník Ross Colton (26) podepsal v NHL čtyřletou smlouvu s Coloradem, které ho získalo koncem června výměnou z Tampy Bay. Podle serveru capfriendly.com si za tuto dobu vydělá 16 milionů dolarů (přes 338 milionů korun). Colton, jenž byl chráněným volným hráčem, tak nemusí k arbitráži, naplánované na 27. července. Více informací najdete v článku.

17. ČERVENCE

20:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další položku ze seznamu si mohou odškrtnout New York Islanders. Americký útočník a jedenáctý muž draftu 2018 Oliver Wahlstrom (23) je podepsán, a to na další rok. Majitel stříbra z MSJ 2019 a dosud chráněný volný hráč za sebou nemá dobrý ročník, vinou zranění naskočil jen do 35 utkání a vstřelil sedm branek.

Oliver Wahlstrom v roce 2023 ještě nehrál. Livesport

19:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Druhý nejproduktivnější nováček poslední sezony Matias Maccelli (22) prodloužil o další tři sezony smlouvu s Arizonou a polepší si skutečně výrazně. Drobný finský forvard, který v sezoně 2022/23 posbíral 49 bodů (11+38), vydělá v následujících třech letech celkem 10,275 milionu dolarů. Více informací najdete v článku.

19:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - John Ludvig (22), syn bývalého českého útočníka Jana Ludviga, zůstává v organizaci Floridy, se kterou prodloužil po skončení tříleté nováčkovské smlouvy dvoucestně o další rok. Obránce původem z kanadského města Kamloops byl draftován Panthers v roce 2019 na 69. místě, zatím hrál pouze v AHL. O rok s klubem prodloužil také obránce Casey Fitzgerald (26).

16:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První kompletní ročník v dresu Winnipegu (a zároveň první v NHL) má za sebou metrákový útočník Morgan Barron (24). V play off se sice v pěti zápasech bývalý forvard NY Rangers neprosadil, ale v základní části v 70 zápasech osmkrát skóroval a dalších 13 branek připravil a Jets ho odměnili dvouletou smlouvou na 2,7 milionu dolarů. Jeho bratr Justin hraje za Montreal.

16:03 - PODPIS - Symbolicky v den svých osmnáctých narozenin podepsal s Chicagem nováčkovskou smlouvu supertalent Connor Bedard. Aktuální jednička draftu, od které se očekává, že bude světovému hokeji brzy dominovat, podepsala na 3 roky a díky bonusům si může vydělat 13,35 milionu dolarů.

15:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tři roční dvoucestné podpisy mají za sebou v Bostonu, všechny tedy patří hráčům, kteří budou bojovat o každou minutku v prvním týmu Bruins. Jde o bývalého brankáře Vancouveru Michaela DiPietra (24), kterého klub získal během trejdu v říjnu, beka Aleca Regulu (22), který pro změnu přišel výměnou s Chicagem před necelým měsícem a dalšího zadáka Reillyho Walshe (24).

15:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dva roky má za sebou na farmě Buffala v Rochesteru energicky hrající švédský útočník Linus Weissbach (25), kterého klub získal na draftu 2017 až v 7. kole. V posledním ročníku byl se 20 góly třetím nejlepším střelcem týmu Americans, do NHL ale ještě nenakoukl. Šanci bude mít, se Sabres podepsal roční dvoucestnou smlouvu.

11:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arizona podepsala roční dvoucestnou smlouvu (775/225 tisíc dolarů) s ruským brankářem Ivanem Prosvetovem (24), který v uplynulé sezoně naskočil do sedmi utkání a konečně se dočkal i první výhry. Nakonec zaznamenal celkem čtyři. Na farmě v Tucsonu měl bilanci 16-13-4.

10:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Fyzicky hrající křídelník Minnesoty Brandon Duhaime (26) se pomalu usadil v sestavě Minnesoty. Za poslední dva ročníky odehrál za Wild 131 utkání, zaznamenal 27 bodů a k tomu přidal 164 trestných minut. Klub rodáka z Floridy ocenil roční smlouvou na 1,1 milionu dolarů.

16. ČERVENCE

22:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankář Lukáš Dostál (23) podepsal novou dvouletou smlouvu s týmem NHL Anaheim Ducks. Třiadvacetiletý gólman si může podle informací webu capfriendly.com vydělat celkem 1,625 milionu dolarů. V první sezoně je kontrakt dvoucestný, ve druhé jednocestný. Více informací v článku.

18:40 - KONEC V NHL - Tým extraligového Litvínova posílí útočník Ondřej Kaše (27), který se do Evropy vrací po sedmi sezonách z NHL. Naposledy hrál za Carolinu, celý ročník kromě jednoho utkání ale strávil na marodce.

18:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Díky 69 zápasům a 19 (10+9) posbíraným bodům v uplynulé sezoně se poprvé v kariéře v NHL dočkal jednocestné smlouvy ruský útočník Alexej Toropčenko (24) ze St.Louis. Je dvouletá a bývalému hráči Dynama Moskva vynese 2,5 milionu dolarů.

16:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejlepší střelec mezi nováčky NHL v sezoně 2021/22 útočník Tanner Jeannot zůstává v Tampě, kam byl na konci února vyměněn z Nashvillu. Dvouletá smlouva má hodnotu 5,3 milionu dolarů. Jeannot v posledním ročníku sesbíral 18 bodů a díky 107 trestným minutám byl osmým nejtrestanějším hráčem ligy. Po trejdu k Lightning se uvedl vyhranou rvačkou nad Rileym Stillmanem, která skončila knockoutem.

09:30 - PODPIS - Teprve sedmnáctiletý švédský křídelník Felix Unger Sörum podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s Carolinou, která ho před pár týdny draftovala z 62. pozice. Forvard narozený v norském Trondheimu oslaví osmnácté narozeniny 14. září, dosud působil v Leksandu.

09:25 - PODPIS - Den po Jakubu Dvořákovi se nováčkovské smlouvy v NHL dočkal i první zvolený Čech letošního draftu Eduard Šalé (18). Odchovanec Komety Brno podepsal se Seattlem tříletý kontrakt na 950 000 tisíc dolarů. Krakeni si útočníka vybrali v 1. kole draftu na 20. místě.

07:50 - PŘESTUP - Po roce stráveném v organizaci Anaheimu, který Justinu Kirklandovi (26) vynesl prvních sedm startů v NHL v kariéře, se rodák z Winnipegu stěhuje do Arizony, se kterou podepsal roční kontrakt. Je dvoucestný a Kirklandovi v nejlepším případě může vynést 775 tisíc dolarů.

15. ČERVENCE

17:38 - PODPIS - První volba aktuálních vítězů Stanley Cupu z Vegas na draftu 2023 švédský útočník David Edström (18) je pod smlouvou. Dvaatřicátý hráč dražby talentů podepsal s Golden Knights tříletou nováčkovskou smlouvu, poslední sezonu strávil ve Frölundě a kromě týmů U18 a U20 si zahrál i v SHL.

17:33 - ODCHOD Z NHL - Po šestnácti letech opouští zámoří švédský mistr světa Anton Stralman (36). Bývalý bek Toronta, Columbusu, NY Rangers, Tampy, Floridy, Arizony a naposledy Bostonu odehrál v posledním ročníku za Bruins už pouze osm utkání a nově bude působit v HV71. V NHL zvládl 938 zápasů, získal 293 bodů a vydělal si přes 47 milionů dolarů.

17:25 - PŘESTUP - Klesající tendenci má v posledních letech kariéra útočníka Zacha Sanforda (28). Vítěz Stanley Cupu se St.Louis z roku 2019 zvládl v poslední sezoně jen 16 utkání za Nashville, jinak působil bývalý hráč Washingtonu, Winnipegu či Ottawy na farmě. I proto je jeho roční smlouva s Arizonou dvoucestná, v prvním týmu může vydělávat 800 tisíc dolarů, na farmě to bude jen 150 tisíc.

17:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční dvoucestné smlouvy podepsali se svými kluby útočníci Benoit Groulx (23) v Anaheimu, Raphael Lavoie (22) v Edmontonu, Brett Murray (24) v Buffalu a obránce Wyatt Newpower (25) v Detroitu. Všichni mají s NHL minimum zkušeností.

16:47 - PODPIS - V Pittsburghu se v posledních hodinách činili. O rok prodloužili s obráncem Tyem Smithem (23), který má po výměně z New Jersey za sebou první ročník v dresu Penguins, ale strávil ho spíš na farmě. Proto je podpis jen na 775 tisíc dolarů, ale aspoň jednocestně. O rok prodloužil útočník Jonathan Gruden (23), který si v sezoně ve třech zápasech odbyl premiéru v NHL, ale pro něj je jen dvoucestná. Jeho otec John je mimo jiné novým trenérem Toronto Marlies v AHL. A ještě jeden podpis, do týmu přichází 91. hráč posledního draftu útočník Emil Pieniniemi (18) z finského Kärpatu Oulu.

8:55 - PODPIS - Třetí nejvýše zvolený Čech letošního draftu NHL Jakub Dvořák (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt Los Angeles. Kings si obránce Bílých Tygrů Liberec vybrali ve druhém kole na celkové 54. pozici. Více informací najdete v článku.

14. ČERVENCE

23:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O místo v sestavě Dallasu dál vydatně bojuje kanadský útočník Riley Damiani (23). Za Stars zatím odehrál jen sedm utkání, sezonu 2022/23 hrál jen na farmě. Roční kontrakt je na 775/117 500 dolarů.

16:55 - PODPIS - Nejvýše volený Slovák letošního draftu desátý Dalibor Dvorský (18) podepsal nováčkovský kontrakt se St.Louis. Rodák ze Zvolena by si mohl vydělat až 2,85 milionu dolarů. Poslední ročník strávil útočník ve švédským týmu AIK, pro sezonu 2023/24 povýší o patro výš a zahraje si za Oskarshamn.

16:50 - PŘESTUP - Jen roční dvoucestnou smlouvu (775/450 tisíc dolarů) si na další ročník vysloužil zkušený forvard Chris Tierney (29), který mění Montreal za New Jersey. Rodákovi z Ontaria přitom v NHL chybí jen tři utkání k 600 v kariéře, bodů získal celkem 236. Nejvíc se mu dařilo v sezoně 2018/19, to za Ottawu sesbíral 48 bodů.

12:59 - ODCHOD Z NHL - Obránce Filip Král (23) se vrací ze zámoří do Evropy. Bek, který se v uplynulých dvou sezonách neúspěšně snažil prosadit do sestavy Toronta v NHL, se stal posilou finského týmu Pelicans Lahti. Na severu Evropy podepsal roční smlouvu, klub o tom informoval na svém webu.

13. ČERVENCE

20:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Prvních osm utkání NHL zvládl v poslední sezoně za Philadelphii švédský útočník Olle Lycksell (23) a dodal k nim jednu nahrávku. Na farmě v Lehigh Valley pak byl se 45 body druhý nejlepší. Flyers s ním proto o další dvě sezony prodloužili, smlouva je ale stále dvoucestná.

18:12 - KONEC V TÝMU - Pád třetího muže draftu z roku 2012 útočníka Alexe Galchenyuka (29) pokračuje. Většinu poslední sezony strávil v AHL, pro další ročník podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Arizonou, kde už dříve také působil, ale necelé dva týdny poté se obě strany dohodly na jejím zrušení.

17:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První kompletní sezonu v NHL má za sebou třináctý hráč draftu z roku 2018 útočník Ty Dellandrea (22). V 82 zápasech získal 28 bodů a tři další přidal v 15 bitvách play off. Dallas se ale nechce rozmachovat, Kanaďan si v příštím roce vydělá jen 900 tisíc dolarů.

16:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Ty Emberson (23), kterého NY Rangers získali v červenci 2022 během trejdu s Arizonou, zůstává i po skončení nováčkovské smlouvy na tři roky u Rangers. Zatím jen na rok. Pokusí se poprvé prosadit do NHL, v Hartford Wolf Pack na farmě byl v uplynulé sezoně s 27 body (7+20) druhým nejproduktivnějším bekem.

16:06 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O další dva roky prodloužil Montreal smlouvu s Lucasem Condottou (25), kontrakt je dvoucestný a má hodnotu 1,55 milionu dolarů. Nedraftovaný Američan v posledním ročníku v NHL debutoval, a to 13. dubna proti Bostonu. Kanadský tým sice prohrál 4:5, ale Condotta se hned při premiéře dočkal prvního ligového zásahu. Jen o rok prodloužil obránce Nicolas Beaudin (23), někdejší chicagská volba v 1. kole draftu. Majitel 22 startů v NHL strávil celou sezonu 2022/23 jen na farmě v AHL.

12. ČERVENCE

23:02 - PODPIS - Rodák z Helsinek pravý křídelník Kasper Halttunen (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů se San Jose, které ho letos draftovalo ve 2. kole. Skoro stokilový útočník ještě potřebuje dospět, v sezoně už si zkusil za HIFK nejvyšší finskou soutěž, ale ve 27 zápasech pouze nahrál na jeden gól.

22:59 - PŘESTUP - Šikovnou posilu do útoku přivedli hokejisté Bostonu, kteří podepsali roční jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů s Jesperem Boqvistem (24). Švédský forvard dosud působil v New Jersey, ale nedařilo se mu prosadit podle představ. Šestatřicítka draftu 2017 získala v posledním ročníku jen 21 bodů, celkem jich má ve 189 utkáních 55 (28+27).

21:04 - PODPIS - Dvojka letošního draftu švédský útočník Leo Carlsson (18) je v Anaheimu pod smlouvou, kalifornský klub s forvardem týmu Örebro podepsal na tři roky a může mu vyplatit až 5,85 milionu dolarů. Poslední ročník strávil Carlsson v SHL, nasbíral 25 bodů v základní části a dalších 9 přidal v té vyřazovací.

19:48 - KONEC KARIÉRY - Německý brankář Thomas Greiss (37) končí s hokejem. V NHL odchytal za San Jose, Phoenix, Pittsburgh, NY Islanders, Detroit a naposledy St.Louis celkem 368 utkání s bilancí 162-130-37 a šestnáckrát udržel čisté konto. V počtu odchytaných utkání v NHL je z německých brankářů lepší jen Olaf Kölzig. Podle webu capfriendly.com si v NHL vydělal přes 25 milionů dolarů. V sezoně 2018/19 společně s parťákem Robinem Lehnerem obdržel Jennings Trophy.

17:17 - PŘESTUP - Vítěz Stanley Cupu se St.Louis Blues útočník Oskar Sundqvist (29) se po necelých dvou sezonách, které strávil v Detroitu a Minnesotě, do týmu znovu vrací. Roční smlouva má hodnotu 775 tisíc dolarů. V NHL má na kontě 355 utkání a 123 bodů (50+73).

15:14 - PODPIS - Devítku letošního draftu centra Natea Danielsona (18) má pod smlouvou Detroit, který s ním podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů. Rodák z provincie Alberta byl v posledním ročníku kapitánem Brandon Wheat Kings ve WHL a se 78 body byl nejprodutkivnějším hráčem klubu.

12:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký útočník Marc McLaughlin (23) prodloužil o rok dvoucestně s Bostonem, za který odehrál v sezoně 2 bezbodové zápasy. Na farmě v Providence sesbíral 30 bodů (13+17) v 66 utkáních. S Bruins na rok podepsal také nedávno během trejdu s Chicagem získaný bek Ian Mitchell (24), ten si vydělá 775 tisíc bez ohledu na to, ve které lize bude působit.

12:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na první tři zápasy naskočil na přelomu února a března do NHL kanadský gólman Kevin Mandolese (22). Úvodní bitvu proti NY Islanders vyhrál, následně proti Bostonu a Calgary padl a celkem dostal deset gólů. Ottawa s ním dál počítá, nový roční kontrakt pro něj znamená 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 110 tisíc na farmě.

12:05 - PŘESTUP - Otřes mozku, který utrpěl obránce Travis Dermott (26) před startem minulé sezony, zkazil Kanaďanovi takřka celý ročník, a ten následně za Vancouver odehrál jen 11 utkání a zapsal jediný bod za gól. Kariéru se pokusí nově nastartovat v Arizoně, musel se ale spokojit jen s ročním kontraktem, který je navíc dvoucestný (800/450 tisíc dolarů).

Dermott má za sebou náročnou sezonu. Livesport

09:45 - PŘESTUP - Dvanáctý hráč draftu 2015 potřetí během krátké chvíle mění působiště. Útočník Denis Gurjanov (26) bude po únorovém trejdu z Dallasu do Montrealu působit v Nashvillu, ale podepsal jen roční smlouvu na 850 tisíc dolarů. Rodák z Togliatti zatím v lize moc nepřesvědčil, ve 280 zápasech dal jen 50 branek.

08:43 - PŘESTUP - Žlučovitý forvard Brendan Lemieux (27) bude nově tvrdit muziku v Carolině. Syn legendárního Claudea Lemieuxe poslední ročník rozdělil mezi Los Angeles a Philadelphii a ve 45 utkáních sesbíral 9 bodů. Roční kontrakt s Hurricanes má hodnotu 800 tisíc dolarů.

07:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce K'Andre Miller (23) uzavřel jako chráněný volný hráč nový dvouletý kontrakt v NHL s New York Rangers celkem na 7,744 milionu dolarů. Uvedl to server nhl.com. Třiadvacetiletému Američanovi skončila po uplynulé sezoně tříletá nováčkovská smlouva se základním ročním příjmem 925 tisíc dolarů. Více informací v článku.

11. ČERVENCE

16:02 - PODPIS - Šestnáctka draftu v roce 2019 kanadský útočník Alex Newhook (22) podepsal s Montrealem čtyřletou smlouvu na 11,6 milionu dolarů. A to jen několik týdnů poté, co byl v rámci trejdu získán z Colorada, se kterým v roce 2022 vyhrál Stanley Cup. V NHL dosud ve 159 zápasech získal 66 bodů.

10. ČERVENCE

20:51 - PŘESTUP - Útočník Filip Zadina (23) bude po konci v Detroitu hrát za San Jose. V novém působišti podepsal roční smlouvu s příjmem 1,1 milionu dolarů (24 milionů korun). Více informací najdete v článku.

17:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Philadelphia se vyhnula arbitrážnímu řízení s útočníkem Noahem Catesem (24) a podepsala s ním smlouvu na dva roky. V každé ze sezon si přijde na 2,625 milionu dolarů. Rodák z Minnesoty má za sebou první celou sezonu v lize, v 82 zápasech sesbíral 38 bodů (13+25) a patřil mezi jedno z nejpříjemnějších překvapení bídné sezony Flyers. Dvouletou smlouvu celkem na 3,2 milionu podepsal také bek Cam York (22).

13:04 - ODCHOD Z NHL - Spojené státy znovu opouští zkušený český obránce Andrej Šustr (32), který se po neúspěšném angažmá v Minnesotě a Anaheimu vydává do Německa a hrát bude za Kolín. Sezonu 2022/23 strávil jen na farmách v Iowě a San Diegu, v 51 zápasech sesbíral 14 bodů. Organizaci NY Islanders opouští kanadský ranař Andy Andreoff (32), který poprvé míří za moře, hrát bude v KHL za Novosibirsk.

08:14 - VÝMĚNA - Útočník Dominik Kubalík (27) se v NHL stěhuje do Ottawy. Detroit ho vyměnil do týmu Senators za americké křídlo Alexe DeBrincata (25). Opačným směrem putuje také obránce Donovan Sebrango (21) a dvě volby v draftu v příštím roce. Více informací v článku. DeBrincat obratem podepsal čtyřletou smlouvu na 31,5 milionu dolarů.

9. ČERVENCE

18:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Seattle se vyhnul arbitrážnímu řízení s obráncem Calem Fleurym (24) a dohodl se s ním na dvouleté smlouvy v hodnotě 1,6 milionu dolarů. Bývalý obránce Montrealu odehrál za Kraken v posledním ročníku 12 utkání a zapsal jen nahrávku.

18:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nevydařená byla sezona 2022/23 pro švédského útočníka Nilse Höglandera (22), který za Vancouver odehrál jen 25 utkání a ve své třetí sezoně v NHL poprvé spadl na farmu. Canucks bývalému juniorskému reprezentantovi nicméně věří, prodloužili s ním o další dva roky s průměrným příjmem 1,1 milionu dolarů.

11:07 - PODPIS - Běloruský gólman Aleksei Kolosov (21) zkusí štěstí v zámoří. Dosud brankář Dinama Minsk podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Philadelphií, která ho draftovala v roce 2021 na 78. místě. Má hodnotu 2,775 milionu dolarů.

10:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po skončení roční nováčkovské smlouvy podepsal nedraftovaný americký brankář John Lethemon (26) s Detroitem další, znovu dvoucestnou. K NHL se ještě nepřiblížil, v AHL odchytal jen devět utkání a vyhrál jedinkrát. Zbytek předchozího ročníku strávil ještě o patro níže v ECHL.

09:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční dvojcestnou smlouvu podepsal se Seattlem kanadský útočník Kole Lind (24). Navázal tak na svého bratra Kalana, jenž nedávno podepsal tříletý nováčkovský kontrakt v Nashvillu. Hráč, který převážně nastupuje za farmářský celek Coachella Valley Firebirds, odehrál v NHL zatím 30 zápasů s bilancí 2 branek a 6 asistencí.

8. ČERVENCE

19:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tříletá nováčkovská smlouva skončila útočníkovi Los Angeles Akilu Thomasovi (23), do NHL se zatím nedostal, ale šanci ještě dostane. Kings s rodákem z Toronta prodloužili dvoucestně o další rok.

10:54 - PŘESTUP - Znovu nakopnout kariéru se v Pittsburghu pokusí švédský útočník Andreas Johnsson (28), který podepsal roční jednocestnou smlouvu na 800 tisíc dolarů. Rodák z Gävle ještě před čtyřmi lety za Toronto vstřelil 20 branek, ale poslední ročník za New Jersey a San Jose zvládl jen 13 utkání a spadl na farmu.

10:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O další rok prodloužil kontrakt s Arizonou útočník Nathan Smith (24), v prvním týmu mu Coyotes vyplatí 775 tisíc dolarů a v AHL to bude 115 tisíc. Za poslední dva ročníky zvládl 91. hráč draftu z roku 2018 za Arizonu jen 14 utkání a ke dvěma brankám dodal stejný počet nahrávek.

7. ČERVENCE

23:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský zadák Tobias Björnfot (22), kterého Kings volili v 1. kol draftu 2019, prodloužil s Los Angeles smlouvu o další dva roky a v každé sezoně si vydělá 775 tisíc dolarů. V obou letech je dvoucestná, ačkoliv talentovaný bek za 116 zápasů dal jen jeden gól a takřka celý poslední ročník strávil na farmě.

23:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arbitráži se vyhnul americký zadák William Borgen (26), jenž se dohodl se Seattlem na dvouletém kontraktu, který mu každý rok zaručí 2,7 milionu dolarů. Bývalý bek Buffala má za sebou první celou sezonu v lize, v 82 zápasech vstřelil tři branky a na 17 nahrál.

22:51 - PŘESTUP - Solidní posilu do útoku přivedl Pittsburgh, jde o drobného amerického útočníka Vinnieho Hinostrozu (29), který poslední dvě sezony působil v Buffalu, ale v NHL už hrál také za Chicago, Floridu a Arizonu a nasbíral celkem 148 bodů (53+95). S Pens podepsal na rok za 775 tisíc dolarů.

21:51 - PŘESTUP - Žádný z francouzských hokejistů neodehrál v NHL tolik utkání jako útočník Pierre-Edouard Bellemare (38). Bilanci 660 utkání navíc bývalý útočník Philadelphie, Vegas, Colorada a naposledy Tampy ještě rozšíří, podepsal totiž roční smlouvu na 775 tisíc dolarů se Seattlem.

6. ČERVENCE

23:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kapitán Los Angeles Kings Anže Kopitar (35) prodloužil s klubem smlouvu o další dva roky, během kterých si vydělá 14 milionů dolarů. Kontrakt vstoupí v platnost za rok, až slovinskému útočníkovi vyprší stávající osmiletá smlouva na 80 milionů dolarů. Více informací najdete v článku. S klubem také prodloužili centr Tyler Madden (23) a křídelník Samuel Fagemo (23).

21:58 - PŘESTUP - Drsňáka získali mezi sebe hokejisté Ottawy, z Los Angeles přichází útočník Zack MacEwen (26), který v minulé sezoně za Kings a Philadelphii nasbíral 10 bodů v 56 zápasech a k tomu se stihl sedmkrát poprat. Se Senators podepsal na tři roky a přijde si na 2,325 milionu dolarů.

21:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O šanci hrát pravidelně NHL budou dál bojovat útočník Hugh McGing (24) v St.Louis a centři Ben Jones (24) a Nor Mathias Emilio Pettersen (23) v Calgary. Všichni prodloužili o rok dvoucestně.

21:00 - ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - Filip Zadina (23) skončí v Detroitu, přestože má smlouvu ještě na další dvě sezony. Klub jej zařadil na takzvaný unconditional waivers, český útočník se tak vzdá zbytku tříleté smlouvy, stane se volným hráčem a bude moci o své dalším angažmá jednat s kýmkoliv. Více informací najdete v článku.

20:38 - PODPIS - Dvě nové tváře z juniorské WHL patří do organizace Nashvillu. Jde o čtyřiadvacítku letošního draftu kanadského obránce Tannera Molendyka (18) z týmu Saskatoon Blades a šestačtyřicítku útočníka Kalana Linda (18), jehož bratr Kole v NHL patří Seattlu. Oba podepsali tříleté nováčkovské smlouvy na 2,85 milionu dolarů.

20:30 - PŘESTUP / ODCHOD Z NHL - Zajímavá škatulata hlásí ve Washingtonu. Roční dvoucestnou smlouvu podepsal obránce Chase Priskie (27), který má na kontě 4 starty v NHL, ale celý poslední ročník strávil v AHL. Nováčkovskou smlouvu na tři roky podepsal útočník Andrew Cristall (18), vybraný v letošním draftu na 40. místě. V sezoně 2022/23 byl šestým nejproduktivnějším hráčem juniorské WHL. Naopak do KHL odchází bývalý juniorský mistr světa a současný šampion AHL brankář Zach Fucale (28), podepsal s Traktorem Čeljabinsk.

18:28 - ODCHOD Z NHL - Útok Dynama Pardubice posílí Martin Kaut (23), který oblékne dres Východočechů znovu po více než dvou letech. Smlouvu s nimi podepsal smlouvu do roku 2025. Třetí tým uplynulého ročníku extraligy to uvedl na svém webu. Kaut v NHL naposledy působil po lednové výměně v San Jose, kde si připsal pouze devět zápasů. Více informací najdete v článku.

08:00 - PODPIS - Stotřiadvacátý hráč draftu 2022 útočník Tucker Robertson (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů se Seattlem. Asistent kapitána Peterborough Petes v AHL byl v posledním ročníku nejproduktivnějším hráčem mužstva, nasbíral 90 bodů (36+54).

07:44 - PŘESTUP - Švédský rychlík Rasmus Asplund (25) po březnovém trejdu z Buffala do Nashvillu nepřesvědčil, jako útočník nezískal v 19 zápasech ani bod a přestupuje. Roční dvoucestnou smlouvu podepsal s finalistou z Floridy.

5. ČERVENCE

22:14 - PŘESTUP - New York Islanders hlásí podpisy s útočným triem Julien Gauthier (25), Karson Kuhlman (27) a Brian Pinho (28). První jmenovaný, který hrál v poslední sezoně za NY Rangers a Ottawu, podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu na 1,575 milionu dolarů, druzí dva získali kontrakt roční a dvoucestný.

21:53 - PŘESTUP - Poprvé po třech sezonách se musí obránce Victor Mete (25) spokojit jen s dvoucestným kontraktem (750/450 tisíc dolarů). Důvodem je to, že v NHL za Toronto v posledním ročníku odehrál jen 11 utkání. Novým domovem bude Philadelphia, která zároveň o dva roky prodloužila s bekem Ronniem Attardem (24), druhý rok smlouvy na 1,7 milionu dolarů je jednocestný.

21:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poprvé se do kádru Winnipegu v posledním ročníku výrazněji prosadil americký defenzivní bek Dylan Samberg (24). Odehrál 63 zápasů, posbíral osm bodů a následně reprezentoval na hokejovém mistrovství světa. Jets s ním prodloužili o dva roky, přijde si na 2,8 milionu dolarů. Klub zároveň podepsal nováčkovský kontrakt s brankářem Domenicem DiVincentiisem (19), kterého v roce 2022 draftoval až v 7. kole. Dosud chytal za North Bay v juniorské OHL.

21:11 - PODPIS - David Reinbacher (18), rakouský obránce, jehož jméno nezvládl na nedávném draftu vyslovit bývalý gólman Montrealu Carey Price, podepsal nováčkovský kontrakt s Canadiens, který mu může díky bonusům vynést až 6,35 milionu dolarů. Pětka letošního draftu dosud hrála ve švýcarském Klotenu.

21:04 - KONEC KARIÉRY - Kanadský obránce Michael Stone (33) končí aktivní kariéru a chystá se na novou. V Calgary, kde dosud hrál, se bude starat o vývoj mladých hráčů. Rodák z Winnipegu odehrál v NHL celkem 552 utkání za Flames a Arizonu a vstřelil 41 branek a na dalších 104 nahrál. Jeho bratr Mark je kapitánem aktuálních vítězů Stanley Cupu z Vegas.

20:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jakub Lauko (23) bude i nadále hráčem Bostonu. Český útočník, který v minulé sezoně odehrál za Bruins 26 zápasů s bilancí 4+4, podepsal novou smlouvu na dva roky. Zaručuje mu 1,57 milionu dolarů (34,5 milionu korun).

20:49 - PŘESTUP - V květnu sice letošní stříbrný medailista z MS německý útočník Leon Gawanke (24) podepsal čtyřletou smlouvu s Adlerem Mannheim, jenže před pár dny ho majitel jeho práv v zámoří Winnipeg vyměnil do San Jose a kalifornský klub s rodákem z Berlína podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Gawanke tak využil výstupní klauzule.

10:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do nabité obrany Caroliny se znovu bude snažit prosadit nedraftovaný Kanaďan Dylan Coghlan (25), roční jednocestná smlouva má hodnotu 850 tisíc dolarů. Do sestavy Hurricanes se prosadil jen na 17 utkání a třikrát asistoval.

4. ČERVENCE

21:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Slovenský zadák Martin Fehérváry (23) zůstane další tři roky ve Washingtonu, klub mu vyplatí celkem 8,025 milionu dolarů. Rodák z Bratislavy má za sebou druhou celou sezonu v klubu, v 67 zápasech dal 6 branek a na dalších 10 nahrál.

20:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Riley Sutter (23), ze známé hokejové rodiny Sutterů, bude ještě minimálně rok působit v organizaci Washingtonu, kde podepsal dvoucestný kontrakt, který mu v prvním týmu zaručuje 775 tisíc dolarů a na farmě 90 tisíc. NHL si ještě nezahrál, už čtyři roky je členem Hershey Bears, s týmem nedávno získal Calder Cup.

19:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Kale Clague (25) zůstává další rok v Buffalu, kde už na dvoucestném kontraktu strávil předchozí ročník, a v tom nadcházejícím to nebude jiné. Kanaďan za Sabres odehrál 33 utkání a čtyřikrát nahrával.

19:12 - PŘESTUP - Po Radko Gudasovi získal Anaheim do obrany dalšího urostlého Evropana, po roce opouští Detroit švédský bek Robert Hägg (28), který s Ducks podepsal ročník kontrakt. Bývalý hráč Philadelphie, Buffala nebo Floridy v lize odehrál 338 zápasů a připsal si 63 bodů.

18:38 - PŘESTUP - Vítěz Stanley Cupu z roku 2016 a osmička draftu z rok 2012 obránce Derrick Pouliot (29) pokračuje v putování Spojenými státy. V NHL už patřil Pittsburghu, Vancouveru, St.Louis, Philadelphii, Vegas, Seattlu a San Jose. Poslední roky ale bojuje spíš v AHL, v uplynulých dvou v NHL odehrál jen 19 bitev. Jeho příštím domovem bude Dallas, kterému podepsal dvoucestnou roční smlouvu na 775 tisíc dolarů.

18:23 - ODCHOD Z NHL - Dvouletý nováčkovský kontrakt vypršel ruskému útočníkovi Maximu Maruševovi (24). NHL si za Vegas nezahrál, na farmě v Hendersonu během 118 utkání sesbíral 36 bodů (13+23), a tak se vrací domů hrát za Kazaň. Vegas útočníka draftovali v 7. kole v roce 2020.

17:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Travis Hamonic (32) podle očekávání zůstává v Ottawě, za každý z následujících dvou roků si vydělá 1,1 milionu dolarů. Bývalý bek NY Islanders, Calgary či Vancouveru nasbíral v minulé sezoně 21 bodů, to byl jeho nejlepší výkon za 7 let.

16:26 - ODCHOD Z NHL - Bronzového medailistu z letošního MS ulovil švýcarský Curych. Je jím dvojnásobný norský mistr Rudolfs Balcers (26), který v poslední sezoně hrál za Floridu a Tampu Bay. Šikovný útočník v NHL působil i v Ottawě a San Jose. Celkem má v lize na kontě 170 zápasů a 62 bodů.

16:17 - SPEKULACE - Solidní množství posil přivedlo během několika dní Toronto, nejasno je ale v brankovišti. Očekávaná jednička Ilja Samsonov je chráněným volným hráčem zatím bez smlouvy a Matt Murray (29) má před sebou jeden rok s příjmem 4,6 milionu dolarů. Maple Leafs se nicméně dvojnásobného vítěze NHL s Pittsburghem snaží zbavit. Podle renomovaného novináře Chrise Johnstona hledá kanadský klub zájemce o výměnu, mohl by ale gólmana také zkusit vykoupit ze smlouvy.

15:28 - SPEKULACE - Mezi největší jména na trhu patří pár dní po jeho otevření bezpochyby ruský útočník Vladimír Tarasenko (31). Rodák z Jaroslavle a vítěz Stanley Cupu z roku 2019 dokončil poslední ročník u New York Rangers a rozmýšlí a novém domovu. Spekuluje se o tom, že by se mohl vydat do Caroliny, kde v sobotu podepsal jeho blízký kamarád obránce Dmitrij Orlov. Velký zájem o autora 270 branek v NHL má také kanadská Ottawa, která je na vzestupu.

06:30 - PŘESTUP - Výtečný vstup do NHL měl v ročníku 2017/18 americký obránce Will Butcher (28). Nasbíral 44 bodů, po sezoně byl vybrán do All-Rookie teamu a také stihl s reprezentací získat bronz na mistrovství světa. Od té doby jeho kariéra spíš upadá, v uplynulém ročníku hrál jen na farmě Dallasu v Texasu, kde sice byl produktivní, ale povolání do prvního týmu se nedočkal. Proto odchází do Pittsburghu, i když jen na jednocestný kontrakt. V NHL si může vydělat 775 tisíc dolarů, na farmě jen 425 tisíc.

3. ČERVENCE

23:19 - PŘESTUP - Roční dvoucestnou smlouvu s Nashvillem podepsal takřka stokilový americký forvard Jasper Weatherby (25), který po svých prvních 50 zápasech v NHL v sezoně 2021/22 strávil celou minulou sezonu na farmách San Jose a Detroitu.

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédské křídlo Axel Jonsson-Fjällby (25) zůstává ve Winnipegu, za který v posledním ročníku odehrál 50 utkání a vstřelil šest branek a dalších osm připravil. Prodlouženo je o dva roky na 1,55 milionu dolarů, ale až ve druhém roce je kontrakt jednocestný.

21:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Závěr sezony se vyvedl drobnému kanadskému útočníkovi Rafaelu Harvey-Pinardovi (24), ve 34 utkáních dal nakonec 14 branek a vysloužil si od Montrealu jednocestnou dvouletou smlouvu na 2,2 milionu dolarů.

20:02 - PŘESTUP - Celkem 242 startů v NHL má na kontě obránce Connor Carrick (29), ale ač je v posledních sezonách v AHL produktivní, výš se mu nedaří prosadit. Třeba dres Bostonu oblékl v ročníku 2022/23 jen v jednom případě. I proto přijal nabídku Seattlu, je dvoucestná a na rok.

19:17 - PŘESTUP - I menším jménům a hráčům, kteří se do NHL teprve pokusí prosadit, se na trhu daří. Roční dvoucestné smlouvy podepsali například útočníci Alex Limoges (25) s Washingtonem, Nolan Stevens (26) s Detroitem, obránci Griffin Mendel (24) s Carolinou a Brady Lyle (24) s Calgary a dvouletou útočník Nathan Todd (27) se San Jose. Ani jeden ještě nehráli v NHL. V Dallasu ročně a dvoucestně prodloužili forvardi Scott Reedy (24) a Nick Caamano (24), ti mají dohromady 71 startů v lize.

17:15 - PŘESTUP - Podruhé v řadě se přes 60 odehraných utkání v základní části dostal americký útočník Dylan Gambrell (26), ale na prodloužení angažmá v Ottawě mu to nestačilo. A tak se rozhodl přijmout nabídku konkurenčního Toronta, je roční, jednocestná a vynese mu 775 tisíc dolarů.

16:44 - PŘESTUP - Veterán Marc Staal (36) ještě s hokejem nekončí, jen mění Floridu za Philadelphii. Dvojnásobný neúspěšný finalista Stanley Cupu, který hraje v NHL od roku 2007, si v sezoně 2023/24 vydělá 1,1 milionu dolarů.

09:47 - PŘESTUP - Arizona získala na roční dvoucestný kontrakt amerického forvarda Johna Leonarda (24), kterému se velmi dobře dařilo v minulém ročníku v AHL v barvách Milwaukee, ale dres Nashvillu oblékl pouze v šesti případech. S klubem podepsal také nedraftovaný obránce Montana Onyebuchi (23) a jde o jeho první smlouvu v NHL. Dosud působil v AHL, kontrakt je také dvoucestný.

08:58 - VÝMĚNA - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu útočník Patrick Maroon (35) je další obětí platového stropu, Tampa poslala siláka do Minnesoty společně se slovenským útočníkem Maximem Čajkovičem (22). Získala volbu v 7. kole draftu 2024.

06:45 - PŘESTUP - Kanadský centr Max Domi opět mění klub – Toronto se stane už jeho pátým domovem za poslední tři sezony. Útočník, který prožil bodově nejlepší sezonu v roce 2019 v konkurečním Montrealu (72 bodů), podepsal s Maple Leafs roční smlouvu na 3 miliony dolarů. Putuje navíc na místo, kde prožil velkou část kariéry jeho otec Tie.

2. ČERVENCE

23:26 - PŘESTUP - Zdálo se, že po úspěšné výpomoci Bostonu útočník Tyler Bertuzzi (28) zůstane, ale místo toho podepsal s rivalem. Agilní forvard stráví příští ročník v Torontu, kterému se upsal na 5,5 milionu dolarů.

23:15 - PŘESTUP - Nové působiště má americký útočník Kailer Yamamoto (24), po šesti letech v Edmontonu a následném vykoupení ze smlouvy v Detroitu podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů se Seattlem. Yamamoto je rodákem z města Spokane, které je jen něco málo přes 400 kilometrů vzdáleno právě od Seattlu.

22:03 - PŘESTUP - Zkušený kanadský bek Calvin de Haan (32) nezvládl přetlak v obraně Caroliny, v základní části odehrál jen 53 utkání a v play off nenastoupil vůbec. Proto Hurricanes opouští, na rok podepsal s Tampou Bay, vydělá si 775 tisíc dolarů.

21:59 - PŘESTUP - Celkem 77 bodů získal během posledních dvou sezon na farmě Dallasu v Texasu obránce Ben Gleason (25). Šanci v NHL ale nedostával, tak podepsal na dva roky s Edmontonem. Druhý rok smlouvy je jednocestný.

21:57 - PŘESTUP - Sedmý hráč draftu 2017 útočník Lias Andersson (24) se dál snaží prosadit v NHL. Nejdříve to nevyšlo u Rangers, následně ani tři roky v Los Angeles. Další štací bude Montreal, ten mu nabídl roční dvoucestnou smlouvu (775/450 tisíc dolarů).

21:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Akito Hirose (24) prodloužil o dva roky s Vancouverem. První kontakt s Canucks přitom podepsal teprve v březnu, následně v sedmi zápasech třikrát asistoval. Druhý rok kontraktu na 1,575 milionu dolarů je jednocestný.

21:45 - PŘESTUP - Detroit vyměnil za Calgary americký majitel bronzové medaile z MS 2018 obránce Jordan Oesterle (31). Za Red Wings během dvou let odehrál 97 zápasů a získal 19 bodů, roční jednocestná smlouva je na 925 tisíc dolarů.

21:35 - PŘESTUP - Po třech sezonách strávených v Columbusu se do Dallasu vrací americký obránce Gavin Bayreuther (29), který se Stars podepsal jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů. Poslední ročník NHL byl jeho nejúspěšnější, jak do počtu zápasů (51), tak bodů (14).

19:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na premiéru v NHL stále čeká slovenský útočník Martin Pospíšil (23) a ještě minimálně rok bude bojovat, s Flames prodloužil dvoucestně. Podobně je na tom obránce Colton Poolman (27). Novou tváří je útočník Dryden Hunt (27), který k Flames dorazil v průběhu minulé sezony, ale hrál jen za NY Rangers, Colorado a Toronto. Calgary ho využívalo pouze na farmě.

19:11 - PODPIS - Čtyři nové kontrakty hlásí Washington. Na rok přichází z Calgary nevyužitý útočník Matthew Phillips (25), na dvě sezony se upsali obrovitý bek Dylan McIlrath (31), brankář Hunter Shepard (27) a další útočník Pierrick Dubé (22).

19:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojka draftu z roku 2005 zadák Jack Johnson (36) zůstává v Coloradu, se kterým v roce 2022 vyhrál Stanley Cup. Stále platný veterán si příští sezonu vydělá 775 tisíc dolarů a bude rozšiřovat bilanci 1107 utkání v NHL. O rok prodloužil také finský gólman Justus Annunen (23), ten ale jen dvoucestně. V předchozích dvou sezonách odchytal v NHL čtyři utkání.

19:00 - PŘESTUP - Jediný rok strávil v Coloradu útočník Evan Rodrigues (29), posbíral 39 bodů v 69 utkáních a odchází hrát na Floridu. Tam se hodlá usadit, čtyřletá smlouva je na 12 milionů dolarů. Panthers také přivedli křídelníka Willa Lockwooda (25) z Vancouveru, na dva roky dvoucestně. V NHL má na kontě 28 zápasů a nahrávku. O rok klub prodloužil s třetím nejproduktivnějším hráčem z farmy v Charlotte Gerrym Mayhewem (30).

18:50 - VÝMĚNA - Práva na německého útočníka Leona Gawankeho (24), který před pár týdny opustil Winnipeg a vydal se do Mannheimu, získalo San Jose. A to výměnou za obránce Artěmiho Kňazeva (22), který celou poslední sezonu strávil v AHL.

18:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane ve Vegas český brankář Jiří Patera (24), který si v poslední sezoně odbyl premiéru v NHL a oba starty vyhrál. Nová smlouva je dvoucestná, v prvním týmu si gólman vydělá 775 tisíc dolarů.

16:42 - PŘESTUP - V sezoně 2022/23 si prvních šest zápasů v NHL zahrál obránce Mac Hollowell (24) a za Toronto zapsal dvě nahrávky. Další starty a body se pokusí přidat v barvách New York Rangers, upsal se na rok dvoucestně.

16:07 - PŘESTUP - Útočník Radim Zohorna (27) se vrací do Pittsburghu, s kterým podepsal jako volný hráč roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů (17 milionů korun). Účastník letošního mistrovství světa v sezoně 2020/21 v Pittsburghu debutoval v NHL, před minulým ročníkem odešel do Calgary a na začátku března se stěhoval do Toronta. Pens přivedli na stejný kontrakt také brankářského veterána Magnuse Hellberga (32) z Detroitu a na dva roky také útočníka Marca Johnstoneho (27), který dosud hrál na farmě Toronta a jde o jeho první kontrakt v NHL.

16:00 - PŘESTUP - Americký silově hrající útočník poprvé v kariéře mění v NHL dres, Christian Fischer (26) bude po 398 odehraných bitvách v Arizoně působit v Detroitu. Tam podepsal smlouvu na 1,125 milionu dolarů, tedy úplně totožnou, s jakou nastupoval během ročníku 2022/23.

11:35 - PŘESTUP - Bitkař Mason Geertsen (28) mění New Jersey za Vegas, kde si může v příštích dvou letech vydělat 1,55 milionu dolarů. Pokusí se také rozšířit bilanci 25 utkání a 77 trestných minut. Stejný kontrakt podepsal také nedraftovaný americký útočník Mason Morelli (27), pro kterého jde o první smlouvu v NHL. S týmem Hershey nedávno v AHL vyhrál Calder Cup.

11:25 - PŘESTUP - Pětici ne příliš známých posil získalo Colorado. Z Montralu přichází obránce Corey Schueneman (27), z Winnipegu švédský brankář Arvid Holm (24), z Dallasu útočník kdysi volený v 1. kole Riley Tufte (25) a z Bostonu dvojice Jack Ahcan (26) a útočník Chris Wagner (32). Ten jediný má s ligou pořádné zkušenosti, odehrál v ní 360 utkání a působil už dokonce i u Avalanche. O rok navíc prodloužil veterán Andrew Cogliano (36), vydělá si 825 tisíc dolarů.

11:17 - PŘESTUP - Pittsburgh posiluje své záložní řady, z Dallasu přichází obránce Ryan Shea (26), který sice ještě nehrál v NHL, ale je majitelem bronzové medaile z MS 2021 s Amerikou. Doplnil ho finský útočník Joona Koppanen z Bostonu (25), ten má na kontě utkání pět.

11:11 - PŘESTUP - Po čtyřech sezonách v Torontu mění barvy útočník Alex Kerfoot (28), na další dva ročníky podepsal s Arizonou a vydělá 7 milionů dolarů. V příštím ročníku by měl přesáhnout limit 500 utkání v NHL.

9:34 - PŘESTUP - Obránce Shayne Gostisbehere (30) podepsal roční smlouvu s Detroitem. Američan si podle informací zámořských médií vydělá 4,125 milionu dolarů.

8:36 - PŘESTUP - Útočník Garnet Hathaway (31) bude nově hájit barvy Philadelphie. Američan, který dokončil minulou sezonu v Bostonu, podepsal s Flyers dvouletou smlouvu na 4,75 milionu dolarů.

Garnet Hathaway dosud v NHL odehrál 490 zápasů. nhl.com

7:09 - VÝMĚNA - San Jose si pořídilo kanadského útočníka Panthers Anthonyho Duclaira (27). Opačným směrem za něj na zamířil útočník Steve Lorentz (27) a Florida získala také volbu v 5. kole draftu 2025.

0:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Fabian Zetterlund (23), který přišel do San Jose v únoru během trejdu s týmem New Jersey, podepsal s Sharks dvouletý kontrakt na 2,9 milionu dolarů. Za klub dosud odehrál 22 utkání, ale ještě nedal ani gól.

0:04 - PŘESTUP - Řízný křídelník Scott Sabourin (30) se na dva roky upsal San Jose, smlouva je dvoucestná a má celkovou hodnotu 1,55 milionu dolarů. Bývalý útočník Toronta a Ottawy poslední sezonu strávil jen na farmě v Belleville, k 51 zápasům dodal 33 bodů a 177 trestných minut.

0:01 - PŘESTUP - Dlouholetá opora Dallasu obránce John Klingberg (30) odchází po jedné sezoně rozdělené mezi Anaheim a Minnesotu pracovat do Toronta. Stejně jako před rokem podepsal jen roční smlouvu, tentokrát na 4,15 milionu dolarů. V NHL nasbíral ofenzivní bek za 619 zápasů celkem 407 bodů.

1. ČERVENCE

23:55 - PŘESTUP - Po čtyřech sezonách opouští Anaheim náhradní gólman Anthony Stolarz (29), který už nadobro uvolňuje pozici české naději Lukáši Dostálovi. Bývalý gólman Edmontonu či Philadelphie bude nově rok chytat na Floridě za 1,1 milionu dolarů. K Panthers míří také dánský útočník Alex True (25), který má zkušenosti ze San Jose a Seattlu, ale ročník 2022/23 strávil pouze v AHL. S týmem Coachelly se dostal do finále.

23:42 - PŘESTUP - Švédský obránce Erik Gustafsson (31) podepsal roční smlouvu s New York Rangers na 825 tisíc dolarů, a to i přesto, že za Washington a Toronto získal v posledním ročníku hodně dobrých 42 bodů (7+35).

23:38 - PŘESTUP - Novou práci si našel český brankář David Rittich (30), roční smlouvu na 875 tisíc dolarů podepsal s Los Angeles, kam putuje z Winnipegu. U Kings ale má silnou konkurenci, v minulém ročníku slušně chytal Pheonix Copley a v sobotu tým podepsal také s Camem Talbotem. S dvoucestným kontraktem přichází ze St.Louis obránce Steven Santini (28).

23:30 - PODPIS - Roční nováčkovský kontrakt podepsal s Edmontonem kanadský útočník Noel Hoefenmayer (24), kterého v roce 2017 draftovala ve 4. kole Arizona. Poslední sezonu strávil v Torontu v AHL a v 65 zápasech nasbíral 38 bodů (11+27).

23:25 - PŘESTUP - Po kariérní sezoně opouští Colorado útočník J.T. Compher (28), jenž bude v příštích pěti letech válčit v dresu rivala z Detroitu. Loňský vítěz Stanley Cupu, který v posledním ročníku posbíral 52 bodů, si vydělá 25,5 milionu dolarů.

23:23 - PŘESTUP - Do organizace Anaheimu se vrací produktivní bek Trevor Carrick (28), který ale tři poslední ročníky hrál jen v AHL. Ducks s Kanaďanem podepsali roční dvoucestnou smlouvu.

23:19 - PŘESTUP - Poprvé opouští Pittsburgh obránce Brian Dumoulin (31), který za klub hrál od sezony 2013/14 a získal s ním dva Stanley Cupy. Nově bude působit v Seattlu a slušně si u toho vydělá, za dva roky celkem 6,3 milionu dolarů.

23:04 - PŘESTUP - Zkušené dánské křídlo Lars Eller (34) se pokusí na hranici 1000 utkání, ke které mu chybí 46, dosáhnout v Pittsburghu. Dosud hráč Colorada podepsal s Penguins na dva roky a 4,9 milionu dolarů. Eller je vítězem Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY / PŘESTUP - V defenzivě hodlají v Coloradu v příštích letech sázet mimo jiné na čtyřku draftu 2019 Bowena Byrama (22), ten teď podepsal na dva roky a 7,7 milionu dolarů. Naopak znovu nakopnout kariéru se pokusí vadnoucí talent Jonathan Drouin (28), který přichází z Montrealu na rok. Nalákat se nechal na 825 tisíc dolarů.

22:56 - PŘESTUP - Po třech solidních sezonách v Anaheimu vítěz Stanley Cupu z roku 2020 obránce Kevin Shattenkirk (34) přestupuje do Bostonu. V NHL už si vydělal přes 50 milionů dolarů, vzal tedy zavděk roční smlouvou na milion.

22:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O jedničce svého brankoviště mají u New York Islanders na příštích osm let jasno. Půjde o Rusa Ilju Sorokina (27), který si vydělá celkově 66 milionů dolarů. V klubu má za sebou tři sezony. Zůstává také švédský útočník Pierre Engvall (27), kterého klub získal v únoru z Toronta. A také pěkně dlouho, za sedm let si přijde na 21 milionů. O dalších sedm let si angažmá prodlouží i obránce Scott Mayfield (30), platově Engvalla o kousek trumfne. Klub mu vyplatí 24,5 milionu dolarů. Ještě čtyři roky zůstane v klubu i brankář Semjon Varlamov (35) a na konto mu přiskočí 11 milionů.

22:48 - PŘESTUP - Jen kanadské kluby střídá v NHL švédský obránce William Lagesson (27). Po Edmontonu a Montrealu to bude Toronto. V minulé sezoně sice patřil Carolině, ale hrál pouze na farmě. Na první gól v NHL čeká, v 60 zápasech jen sedmkrát nahrával. Roční smlouva je dvoucestná. Z farmy Caroliny přichází bývalý bek Ottawy Maxime Lajoie (25).

22:42 - PŘESTUP - Vydařený byl únorový trejd obránce Nika Mikkoly (27) ze St.Louis do NY Rangers, zadák si našel stabilní místo a měl důvěru trenéra. Pro další roky ale zvolil spolupráci s Floridou, kde bude hrát tři následující sezony a za svou práci bude pobírat 7,5 milionu dolarů.

22:34 - PŘESTUP - Hodně slušně se v play off v barvách Floridy prezentoval náhradník Alex Lyon (30), ale u Panthers je v brankovišti plno. Bývalý brankář Philadelphie či Caroliny tak sáhl po dvouleté nabídce Detroitu, ta je jednocestná a na 1,8 milionu dolarů.

22:31 - PŘESTUP - Po sedmi ročnících opouští barvy New Jersey důrazný americký forvard Miles Wood (27) a poprvé v kariéře se v NHL stěhuje. Novým domovem majitele 78 branek v NHL je předposlední vítěz Stanley Cupu tým Colorada. Tam podepsal na šest let s příjmem 15 milionů dolarů.

22:27 - PŘESTUP - Ruský mazák Dmitrij Kulikov (32) po sedmi sezonách znovu oblékne barvy Floridy, kam zamířil z Pittsburghu, kterému byl vypomáhat v nakonec neúspěšném boji o play off. Smlouva je jen na rok a milion dolarů.

22:18 - PŘESTUP - Poprvé od draftu 2016 opouští organizaci Dallasu útočník Rhett Gardner (27), který za Stars odehrál 40 utkání a dal jeden gól a na jeden nahrál. Na dva roky se upsal Philadelphii.

22:11 - PŘESTUP - Čtvrtý nejprodkutivnější obránce AHL z minulé sezony Brogan Rafferty (28) podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s Detroitem. Celková hodnota je 1,55 milionu dolarů. Dosud bek patřil Seattlu. Rok dvoucestně podepsal útočník Tim Gettinger (25) z New York Rangers, který celou poslední sezonu strávil v AHL.

22:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY/PŘESTUP - Brankářskou jedničkou Pittsburghu zůstane Tristan Jarry (28). S klubem, kde odchytal přes 200 utkání, prodloužil smlouvu o pět let a jeho výdělek bude 26,875 milionu dolarů. Do brankoviště dostane posilu v podobě nedávného finalisty Calder Trophy Alexe Nedeljkovice (27) z Detroitu. Do obrany přichází schopný Ryan Graves (28) z New Jersey. Druhý jmenovaný přichází na 6 let za 27 milionů dolarů.

22:05 - PŘESTUP - Bod na zápas sbíral v záložním týmu Bostonu zkušený útočník Vinni Lettieri (28), prosadit se zkusí v Minnesotě, kde podepsal na dva roky. Příjem v prvním týmu bude 775 tisíc dolarů, na farmě solidních 550 tisíc. Na rok přichází také útočník Jakob Lucchini (28), v minulé sezoně dal první gól v NHL v Ottawě.

22:02 - PŘESTUP - Hodně práce odvedl v minulé sezoně v St.Louis a Torontu pracovitý forvard Noel Acciari (31), proto mu Pittsburgh během příštích tří let vyplatí 6 milionů dolarů.

21:58 - PŘESTUP - New Jersey Devils přivedli posily, které budou muset o své místo v prvním týmu hodně bojovat. Jde o švédského brankáře Erika Källgrena (26) z Toronta, útočníka Justina Dowlinga (32) z Vancouveru a útočníka Kyla Criscuola (31) ze San Jose. Všichni dorazili na jeden rok s dvoucestným kontraktem.

21:55 - PŘESTUP - Boston posiluje i záložní mužstvo, z Montrealu přivedl útočníka Anthonyho Richarda (26) a z New York Islanders obránce Parkera Wotherspoona (25). Oba dorazili na rok dvoucestně. Stejně tak útočník Jayson Megna (33) z Anaheimu. Novou tváří je americký útočník Luke Toporowski (22), který podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,7 milionu dolarů. Má za sebou jeden celý ročník v Providence v AHL.

21:52 - PŘESTUP - Nejproduktivnější muž letošního výběru volných hráčů útočník Alex Killorn (33) mění poprvé v kariéře v NHL barvy. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu opouští Tampu a podepsal s Anaheimem, který mu zaplatí za čtyři roky 25 milionů dolarů.

21:43 - PŘESTUP - Na play off vyrazil vypomoci Edmontonu, ale teď je americký útočník Nick Bjugstad (30) zpět v Arizoně. Za Coyotes bude hrát dva roky, hodnota jeho kontraktu je 4,2 milionu dolarů. Vrací se také útočník Alex Galchenyuk (29) z Nashvillu. Z farmy Kings dorazil gólman Matt Villalta (24), který ještě v NHL nehrál.

21:37 - PŘESTUP - Do Winnipegu se po dvou sezonách vrací brankář Laurent Brossoit (30), veze si sebou z Vegas prsten pro vítěze NHL. Podepsal roční jednocestnou smlouvu na 1,75 milionu dolarů. V klubu zůstává ruský útočník Vladislav Namestnikov (30), který přišel na play off a za dva roky si vydělá 4 miliony dolarů. Po třech sezonách opouští organizaci San Jose bijec Jeffrey Viel (26), ve Winnipegu podepsal na rok jednocestně a vydělá si 775 tisíc dolarů.

21:15 - VÝMĚNA - Mistr světa z roku 2021 obránce Colin Miller (30) strávil v Dallasu jen jeden povedený ročník a míří do New Jersey. Tam byl vyměněn za volbu v 5. kole draftu 2025.

21:14 - PŘESTUP - Ceněný defenzivní forvard Luke Glendening (34) mění Dallas, kde strávil poslední dva roky, za Tampu Bay. Podepsal na dva roky s průměrným příjmem 1,6 milionu dolarů. Příchází také brankář Jonas Johansson (27) z Colorada a útočník Logan Brown (25) ze St.Louis.

21:10 - PŘESTUP - Čtveřici hráčů, kteří budou bojovat o místo, přivedli v St.Louis. Jde o gólmana Malcolma Subbana (29), obránce Wyatta Kalynuka (26) a Joshe Jacobse (27) a útočníka Mackenzieho MacEacherna (29), který se k Blues vrací z Caroliny.

21:07 - PŘESTUP - Chicago pro příští dva roky posílí útočník Ryan Donato (27), dosud opora Seattlu. Celkem Američanovi smlouva vynese 4 miliony dolarů.

21:02 - PŘESTUP - Kanadský útočník Ryan Carpenter (32) u NY Rangers moc šancí nedostal, ačkoliv na farmě v AHL válel. V San Jose by měl dostat prostoru víc. S klubem, kde už hrával, podepsal na rok dvoucestně.

21:00 - PŘESTUP - Slovenský forvard Marián Studenič (24) už nepatří Dallasu, novým domovem se stal Seattle, který mu nabídl roční dvoucestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Kraken také prodloužil s útočníkem Johnem Haydenem (28) a farmářským bekem Jimmym Schuldtem (28).

20:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Šestka draftu z roku 2017 útočník Cody Glass (24) prodlužuje po nejlepší sezoně v NHL s 35 body v Nashvillu. Za dvě sezony si vydělá 5 milionů dolarů. Zůstává také útočník Anthony Angello (27), který dorazil během březnového trejdu se St. Louis a z farmy Seattlu posílí brankoviště veterán Troy Grosenick (33). Oba přišli na rok dvoucestně.

20:57 - PŘESTUP - Letošní kapitán týmu USA na MS útočník Nick Bonino (35) opouští Penguins a zkusí třetí Stanley Cup vybojovat u New York Rangers. Roční smlouva je jen na 800 tisíc dolarů. Klub na rok posílí také obránce Connor Mackey (26) z Arizony.

20:45 - PŘESTUP - Americký střelec Jason Zucker (31) po sezoně s 27 góly opouští Pittsburgh a bude hrát za 5,3 milionu dolarů v Arizoně. U Coyotes ho doplní obránce Troy Stecher (29), jenž se do klubu vrací po krátkém působení v Calgary. A to minimálně na rok za 1,1 milionu dolarů.

20:40 - PŘESTUP - Kontroverzní forvard Michael Bunting (27) nakonec v Torontu nezůstane, Stanley Cup se pokusí vybojovat se silnou Carolinou. Černý kůň posledního ročníku hráče podepsal na tři roky za 10,5 milionu dolarů.

20:31 - PŘESTUP - Trochu překvapivě opouští Seattle majitel 21 branek z poslední sezony holandský forvard Daniel Sprong (26), novým domovem bude tradiční Detroit. Za rok si bývalý hráč Pittsburghu vydělá 2 miliony dolarů.

20:29 - PŘESTUP - Krátce byl bez práce olympijský vítěz s Kanadou Matt Duchene (32), po čtyřech slušných sezonách v Nashvillu se upsal pro další ročník Dallasu, a to jen za 3 miliony dolarů. Jen 24 utkání mu chybí k 1000 v NHL. Za 850 tisíc na rok přivedl klub také Sama Steela (25) z Minnesoty.

20:09 - PŘESTUP - Po třech sezonách skončil ve Washingtonu nedraftovaný americký útočník Conor Sheary (31). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se upsal Tampě, na tři roky za šest milionů dolarů. Lightning také přetáhli z Pittsburghu útočníka Joshe Archibalda (30), který podepsal jednocestně na dva roky.

19:58 - PŘESTUP - Obávaný ranař Bokondji Imama (26) opouští Arizonu po dvou sezonách a devíti odehraných utkáních. Novým domovem bude kanadská Ottawa, smlouva je dvoucestná. Senators získali také útočníka Joshe Currieho (30), který přišel z Magnitogorsku. Dříve hrál za Edmonton a Pittsburgh. Senators přivedli také útočníky Matthewa Highmorea (27) ze St.Louis a Garretta Pilona (25) z Washingtonu.

19:53 - PŘESTUP - Žádaný obránce Carson Soucy (28) po dvou výtečných sezonách v Seattlu mění barvy a další tři roky bude ve Vancouveru pobírat průměrně 3,25 milionu dolarů. Z Washingtonu přichází také veterán mezi obránci Matt Irwin (35), na rok dvoucestně a z farmy San Jose brankář Zach Sawchenko (25).

19:50 - PŘESTUP - Roční dvoucestné kontrakty s maximální hodnotou 775 tisíc dolarů podepsal Montreal s obráncem Bradym Keeperem (27) a útočníkem Philippem Mailletem (30). První přichází z Vancouveru, ten druhý z ruského Magnitogorsku. Předtím hrál za Washington.

19:47 - PŘESTUP - Po třech sezonách se do Los Angeles vrací Trevor Lewis (36), který s ním získal dva Stanley Cupy. Podepsal na 775 tisíc dolarů. Kings podepsali na dva roky také urostlého švédského obránce Andrease Englunda (27).

19:44 - PŘESTUP - Brankoviště Winnipegu posílilo o náhradního gólmana Vancouveru Collina Deliu (29). Jednocestný kontrakt má hodnotu 775 tisíc dolarů.

19:41 - PŘESTUP - Novou posilou Dallasu je veterán Craig Smith (33), který se v Texasu pokusí oživit kariéru, jenž v posledních letech upadá. Nedařilo se mu v Bostonu ani Washingtonu. Za rok si vydělá milion dolarů.

19:34 - PŘESTUP - Po sérii zranění a další sezoně na marodce míří zkušený Max Pacioretty (34) do Washingtonu. Naposledy hráč Caroliny podepsal na rok za dva miliony dolarů, díky bonusům si může vydělat jednou tolik.

19:32 - PŘESTUP - Jediný rok strávil v Pittsburghu americký útočník Ryan Poehling (24) a v 53 zápasech získal 14 bodů. Přestupuje do Philadelphie, hodnota smlouvy je 1,4 milionu dolarů.

19:30 - PŘESTUP - Krátce po vykoupení ze smlouvy v Bostonu podepsal obránce Mike Reilly (29) na Floridě. Majitel 98 bodů v NHL bude vydělávat milion dolarů, a to jak v NHL tak AHL. O dva roky s týmem prodloužil ruský útočník Grigori Denisenko (23), smlouva je jednocestná na 1,55 milionu dolarů. Zůstává i i na farmě produktivní Lucas Carlsson (25), a to další rok.

19:28 - PŘESTUP - Už takhle dost nadupanou obranu Caroliny posílil ruský bek Dmitrij Orlov (31), který přichází z Bostonu na dva roky. Vydělá si slušně, celkem 15,5 milionu dolarů.

19:26 - PŘESTUP - Obránce Justin Holl (31) po 285 zápasech opouští Toronto, mění ho za další tradiční klub, konkrétně Detroit. A to na tři roky. Smlouva má hodnotu 10,2 milionu dolarů.

19:23 - PŘESTUP - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu obránce Ian Cole (34) mění Tampu za Vancouver. Následuje ho lotyšský útočník Teddy Blueger (28) z Vegas a svůj první kontrakt v lize podepsal také Tristen Nielsen (23). Všichni podepsali na rok.

19:20 - PŘESTUP - Po osmi letech se do Bostonu vrací současný mistr světa a muž, který s klubem vyhrál Stanley Cup, útočník Milan Lucic (35). Tvrďák opouští Calgary, podepsal jen za milion dolarů. Tým přivedl také útočníka Patricka Browna (31) z Ottawy, a to na dva roky za 1,6 milionu.

19:15 - PŘESTUP - Nashville si udělal před pár dny prostor pod platovým stropem a pracuje na změně kádru. Dalším, kdo přichází, je švédský střelec Gustav Nyquist (33), který na poslední vyřazovací část posílil Minnesotu a vedl si solidně. Hodnota dvouleté smlouvy je 6,37 milionu dolarů.

19:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Joel Hanley (32) zůstane v Dallasu, kde hraje posledních pět sezon. V příštích dvou si bývalý hráč Arizony a Montrealu vydělá 1,55 milionu dolarů, smlouva je jednocestná.

19:06 - PŘESTUP - Na veterána Rileyho Nashe (34) čekají po sezoně bez kontraktu v NHL dva roky u New York Rangers, kde si přijde na 1,55 milionu dolarů. V Charlotte si připsal v posledním ročníku 59 bodů v 66 zápasech. Na dva roky přichází také Alex Belzile (31), který se v minulém roce prosadil do kádru Montrealu a dal šest gólů.

19:02 - PŘESTUP - Někdejší dvacetigólový střelec Connor Brown (29) kvůli zranění minulý ročník takřka nenastupoval, proto podepsal s Edmontonem roční smlouvu jen na 775 tisíc dolarů. Díky bonusům se nicméně může vyšplhat přes 4 miliony. Po více než třech sezonách se navíc vrací útočník Drake Caggiula (29), jenž zářil na farmě Pittsburghu.

19:00 - PŘESTUP - Nejlepší sezonu kariéry má za sebou útočník Morgan Geekie (24), který se v Seattlu prosazoval v základní části i play off. Jeho služby bude v dalších dvou letech využívat za dva miliony ročně tým Bostonu.

18:58 - PŘESTUP - James Reimer (35) si balí lapačku a betony a mění San Jose za tým Detroitu. Ve státě Michigan by měl veterán působit rok, klub mu vyplatí 1,5 milionu dolarů.

18:57 - PŘESTUP - Jednička draftu z roku 2006 obránce Erik Johnson (35) bude své zkušenosti předávat talentovanému týmu Buffala, kam přichází z Colorada. Navíc si stále přijde na slušný peníz, a to 3,25 milionu dolarů. Sabres přivedli také beka Connora Cliftona (28) z Bostonu, tomu vyplatí přesně 9,999,999 milionu dolarů. Po roce v Pittsburghu se do Buffala vrací brankář Dustin Tokarski (33), z farmy Columbusu dorazil forvard Justin Richards (25) a záložního týmu Nashvillu brankář Devin Cooley (26).

18:54 - PŘESTUP - Radko Gudas (33) mění barvy, ale o slunce nepřijde. Místo Floridy bude hrát za Anaheim, kde si nedávný finalista Stanley Cupu za tři roky vydělá 12 milionů dolarů.

18:51 - PŘESTUP - Drsně hrající bek Kyle Burroughs (27), který nejde pro ránu daleko, končí ve Vancouveru a další tři roky stráví ve slunném San Jose. To vše za celkem 3,3 milionu dolarů. Sharks na dva roky získali také útočníka Givani Smithe (24) z Floridy, smlouva je na 1,6 milionu a je jednocestná.

18:49 - PŘESTUP - Veterán Cam Talbot (35) si ještě v NHL našel práci, za posledních pět sezon vystřídal stejný počet klubů a pokračuje. V dalším ročníku bude pracovat za milion dolarů pro LA Kings.

18:47 - PŘESTUP - Joonas Korpisalo (29) opouští Los Angeles, kde vypomáhal na play off a stal se novou brankářskou jedničkou stále se zlepšující Ottawy. Kanadský klub podepsal s Finem pětiletou smlouvu a vyplatí mu 20 milionů dolarů.

18:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kvalifikační nabídku od Buffala neobdržel, přesto útočník Tyson Jost (25) zůstává. Někdejší desítka draftu podepsala na rok a dva miliony dolarů.

18:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankářský tandem v Carolině zůstává, po Raantovi se upsal i Dán Frederik Andersen (33), a to na dva roky s průměrným příjmem 3,4 milionu dolarů.

18:40 - PŘESTUP - V minulém ročníku vystřídal Lane Pederson (25) Vancouver a Columbus, ale nikde se neusadil. Nedraftovaný forvard se tak pro příští dva roky stěhuje do Edmontonu, kde podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu na 1,55 milionu dolarů.

18:38 - PODPIS - Gólman Mackenzie Blackwood (26), kterého San Jose nedávno získalo z New Jersey, i přes spekulace o nezájmu Sharks v Kalifornii zůstává. Upsal se na dva roky, hodnota smlouvy je 4,7 milionu dolarů.

18:31 - PŘESTUP - Blake Wheeler (36) dlouho práci nehledal, den po vykoupení smlouvy ve Winnipegu se upsal New York Rangers, tam si majitel 922 bodů v lize vydělá 800 tisíc dolarů. O 25 tisíc dolarů více si vydělá brankář Jonathan Quick (37), jenž přišel z Vegas. Klub získal i útočníka Tylera Pitlicka (31) ze St.Louis.

18:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvanáctka draftu z roku 2016 útočník Michael McLeod (25) prodloužil o rok s New Jersey, kde už odehrál 242 utkání a získal 66 bodů. Přijde si na 1,4 milionu dolarů. Zůstává i forvard Nathan Bastian (25), ten ještě o rok déle.

18:24 - PŘESTUP - Stárnoucí, ale stále dobře hrající americký útočník James van Riemsdyk (34) posílí silný Boston, kde podepsal majitel 300 gólů v NHL smlouvu jen za milion. V minulém ročníku dal za Philadelphii 12 gólů.

18:22 - PŘESTUP - Průměrný ročník zažil ve Winnipegu švédský forvard Kevin Stenlund (26), získal jen 10 bodů a u Jets dohrál. Místo toho podepsal roční milionovou smlouvu s Floridou.

18:19 - PŘESTUP - Ceněné zboží jménem Ryan O’Reilly (32) končí po krátké výpomoci v Torontu a odchází do Nashvillu. Bývalý kapitán St.Louis bude čtyři roky průměrně vydělávat 4,45 milionu dolarů.

18:16 - VÝMĚNA - Vítěz Stanley Cupu se St.Louis obránce Joel Edmundson (30) končí v Montrealu a bude své zkušenosti předávat ve Washingtonu. Opačným směrem putují volby ve 3. a 7. kole draftu 2024.

18:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane v Los Angeles útočník Jaret Anderson–Dolan (23). Poprvé podepsal jednocestnou smlouvu, a to na 775 tisíc dolarů. Přichází také ruský útočník Michail Malcev (25), který během dvou sezon v Coloradu neposbíral za 23 zápasů ani bod.

18:08 - PŘESTUP - Nejostřejší hoch posledních let Ryan Reaves (36) opouští Minnesotu a podle očekávání podepsal tříletý kontrakt s Torontem. A to na 4,05 milionu dolarů.

18:05 - PŘESTUP - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou obránce Luke Schenn (33) opouští Toronto a na tři roky podepsal s Nashvillem. Průměrně bude vydělávat 2,75 milionu dolarů.

18:03 - PŘESTUP - Americký útočník Matt Nieto (30) za deset let v NHL dvakrát vystřídal San Jose a Colorado, ale teď poprvé putuje jinam. Na dva roky podepsal s Pittsburghem, vydělá si 1,8 milionu dolarů.

18:01 - PŘESTUP - Po vykoupení ze smlouvy ve Vancouveru mění zkušený Švéd Oliver Ekman–Larsson (31) zimu za teplo. Z Vancouveru odchází na Floridu, kde bývalý kapitán Arizony podepsal roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů.

17:50 - PODPIS - Letošní mistr světa s Kanadou a aktuální trojka draftu útočník Adam Fantilli (18) podepsal nováčkovský kontrakt s Columbusem, který mu vynese 2,85 milionu dolarů.

17:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po třech letech v Carolině žádaný švédský útočník Jesper Fast (31) přidá další dva. Průměrně si vydělá 8,2 milionu dolarů. Během tří sezon v klubu posbíral 82 bodů. Zůstává také finský gólman Antti Raanta (34), který si v dalším ročníku vydělá 1,5 milionu dolarů.

16:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský obránce Erik Brännström (23) prodloužil o další rok kontrakt s Ottawou a přijde si na dva miliony dolarů. Patnáctý hráč draftu 2017 má za sebou nejlepší sezonu v lize, v 74 zápasech získal 18 bodů. Zůstává i kanadský bek Jacob Bernard-Docker (23), ten ještě o rok déle.

16:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trio Matt Luff (26), Klim Kostin (24) a Gustav Lindström (24) zůstává u Red Wings. Ruský forvard Kostin, získaný před pár dny z Edmontonu, podepsal na dva roky, Luff a Lindström na rok. Jediná smlouva pro Švéda je dvoucestná.

09:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Náhradní gólman Joey Daccord (26) o dva roky prodloužil se Seattlem a každý rok si přijde na 1,2 milionu dolarů. Za tým Kraken odehrál pět utkání, ale zářil na farmě, kde měl bývalý gólman Ottawy bilanci 26-8-3 a 15-11 v play off.

0:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Generální manažeři se před otevřením trhu činí, nové kontrakty podepsali například útočník Mattias Jänmark (30) s Edmontonem, obránce Noah Juulsen (26) s Vancouverem, další bek Jerad Rosburg (27) s Dallasem, útočník Taylor Ward (25) s Los Angeles, či beci Marcus Bjork (25) s Columbusem, Tyler Tucker (23) se St.Louis a Cameron Crotty (24) s Arizonou.

0:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční dvoucestné smlouvy na 775 tisíc dolarů podepsalo vedení kalifornského klubu San Jose s finským gólmanem Eetu Mäkiniemim (24) a útočníkem Jacobem Petersonem (23). Oba budou bojovat o každou minutu v NHL.

0:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Minnesota si ponechá brankáře Zaneho McIntyrea (30), obránce Dakotu Mermise (29) a křídelníka Nicka Swaneyho (25), se všemi podepsala roční dvoucestné smlouvy. Ani jeden z trojice není pevným členem kádru.

0:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankář Adin Hill (27), který vychytal Vegas Stanley Cup, podepsal s klubem dvouletou smlouvu na 4,9 milionu dolarů.

30. ČERVNA

23:31 - KONEC KARIÉRY - Kvůli přetrvávajícím problémům s otřesy mozku končí kariéru důrazný švédský útočník Patric Hörnqvist (36). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem v NHL odehrál 901 utkání a získal 543 bodů, v posledním ročníku ale zvládl za Floridu jen 22 utkání a jedinkrát skóroval. Do play off nezasáhl vůbec. S hokejem končí i obránce Markus Nutivaara (29) ze San Jose, a také v jeho případě jsou důvodem zdravotní potíže. V lize nastoupil za Columbus a Floridu celkem do 275 zápasů a nasbíral 71 bodů, za Sharks v této sezoně vůbec nenaskočil.

22:20 - PODPIS - Den po výměně z Tampy Bay do Chicaga podepsal dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Corey Perry (38) s Blackhawks roční smlouvu na čtyři miliony dolarů. V novém týmu tak bude rozšiřovat bilanci 1257 zápasů a 883 bodů.

18:25 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Útočníci Matt Duchene (32) z Nashvillu, Blake Wheeler (36) z Winnipegu, Kailer Yamamoto (24) z Detroitu a obránce Bostonu Mike Reilly (29) budou vykoupeni ze svých smluv a od soboty se z nich stanou volní hráči.

29. ČERVNA

18:33 - VÝMĚNA - Někdější vítěz kanadského bodování i Stanley Cupu útočník Corey Perry (38) míří do Chicaga. Stále platný veterán hrál dosud v Tampě, ale tam mu skončila smlouva, a Lightning z něj ještě dokázali vydolovat volbu v 7. kole draftu 2024.

17:31 - VÝMĚNA - Edmonton opouští dva útočníci, kteří za sebou mají slušnou sezonu. Drobný Kailer Yamamoto (24) i důrazný ruský křídelník Klim Kostin (24) budou nově hrát v Detroitu. Za výměnu se kluby vyrovnají v budoucnu.

16:57 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Ottawě minimálně pro další ročník zůstane švédský obránce Jacob Larsson (26), který s klubem podepsal roční dvoucestný kontrakt. V uplynulé sezoně hrál především na farmě, kde posbíral v 55 zápasech 17 bodů. V prvním týmu během sedmi bitev nebodoval.

16:51 - VÝMĚNA - Po 1057 odehraných utkáních končí u New York Islanders útočník Josh Bailey (33), který společně s volbou ve 2. kole draftu 2026 putuje do Chicaga. Kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Bailey je devítkou draftu 2008, v NHL nasbíral 580 bodů. Blackhawks obratem oznámili, že hráče vykoupí z posledního roku kontraktu, ve kterém pobírá 3,5 milionu dolarů.

28. ČERVNA

23:32 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Z posily na play off se stává plnohodnotný člen kádru. Ruský útočník a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Ivan Barbašev (27) zůstává po únorovém trejdu ze St.Louis hráčem Vegas. S týmem Golden Knights podepsal pětiletý kontrakt na 25 milionů dolarů.

22:09 - VÝMĚNA - Česrtvý vítěz Stanley Cupu útočník Reilly Smith (32) opouští po šesti sezonách Vegas (za klub hrál od jeho začátku v lize) a míří do Pittsburghu výměnou za volbu ve 3. kole draftu. Smith pomohl v play off k Poháru celkem 14 body ve 22 zápasech.

20:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný kanadský bek Brayden Pachal (23) se dál bude prát o dres týmu Vegas, kapitán záložního celku z Hendersonu podepsal s týmem dvouletý kontrakt.

19:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švýcarský útočník Timo Meier (26) našel po jarním trejdu ze San Jose nový domov v New Jersey. Se 40 góly sedmnáctý nejlepší střelec posledního ročníku NHL podepsal s klubem osmiletý kontrakt s průměrným příjmem 8,8 milionu dolarů.

18:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Český univerzál David Kämpf (28) se na volný trh nechystá, krátce před vypršením smlouvy podepsal nový kontrakt s Torontem. Je na čtyři roky a 9,6 milionu dolarů. Za Maple Leafs dosud odehrál 164 zápasů a nasbíral 53 bodů (18+35). V klubu další dva roky zůstane také švédský útočník Pontus Holmberg (24), který v posledním ročníku v NHL debutoval a ve 37 zápasech pětkrát skóroval.

18:01 - VÝMĚNA - Vítěz Stanley Cupu z roku 2021 a dokonce střelec vítězného gólu v posledním utkání tehdejší sezony Ross Colton (26) se po třech sezonách v Tampě stěhuje do Colorada. Tým z Denveru za Američana obětoval volbu ve 2. kole letošního draftu.

17:56 - PODPIS - Den po trejdu z New Jersey podepsal dvouletou smlouvu s novým chlebodárcem z Calgary běloruský útočník Jegor Šarangovič (25). Majitel 205 startů v NHL si vydělá celkem 6,2 milionu dolarů.

10:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nováčkovská smlouva skončila v Arizoně kanadskému centrovi Ryanu McGregorovi (24), ale u Coyotes zůstává, podepsal na další rok (775/90 tisíc dolarů). NHL si dosud nezahrál, na farmě v Tucsonu dal v sezoně 2022/23 v 59 zápasech dvanáct branek.

10:28 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Boj o NHL nevzdává švédský obránce Gustav Olofsson (28), který v Seattlu prodloužil o další dvě sezony, ale pouze dvoucestně. Za tým Kraken v uplynulém ročníku NHL odehrál jen tři bezbodové zápasy, dařilo se mu ale hlavně v play off AHL, kde se s týmem Coachella Valley Firebirds dostal až do finále.

07:30 - VÝMĚNA - Poměrně významný trejd proběhl na trase New Jersey – Calgary. Tyler Toffoli (31), který na nedávném MS v Rize a Tampere z pozice kapitána dovedl Kanadu ke zlatým medailím, se stal novým spoluhráčem Vítka Vaněčka a Ondřeje Paláta. Do Alberty na oplátku zamířil běloruský útočník Jegor Šarangovič (25) a třetí kolo letošního draftu. Více informací najdete v článku.

Velká výměna mezi Devils a Flames. Twitter @NHL

27. ČERVNA

23:13 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Když Dallas na konci února z Montrealu získal v rámci vyměny ruského útočníka Jevgenije Dadonova (34), asi netušil, jak se mu bude dařit. Rodák z Čeljabinsku získal ve 23 zápasech základní části 15 bodů a dalších 10 bral v 16 zápasech play off. Proto s ním texaský klub prodloužil o další dvě sezony, útočník si celkem vydělá 4,5 milionu dolarů.

23:05 - VÝMĚNA - Přetlak v brankovišti vyřešili v New Jersey výměnou kanadského gólmana Mackenzieho Blackwooda (26). Majitel stříbra z mistrovství světa v roce (2019) se stěhuje do San Jose za volbu v 6. kole draftu. U Devils ho vytlačili Vítek Vaněček a Akira Schmid.

23:00 - VÝMĚNA - San Jose získalo práva na českého obránce Andreje Šustra (32) z Anaheimu, kterému za pár dni končí smlouva. Ducks za beka berou útočníka Andrewa Agozzina (32). Ten má platnou dvoucestnou smlouvu ještě na jeden rok. Více informací najdete v článku.

22:40 - VÝMĚNA - Spekulace ohledně výměny útočníka Pierra-Luca Duboise (25) - třetího muže draftu 2016 - je u konce. Putuje z Winnipegu do Los Angeles, ale cena byla vysoká. Kalifornský tým musel obětovat útočníky Alexe Iafalla (29), Gabea Vilardiho (23) a Rasmuse Kupariho (23) a k tomu volbu ve 2. kole draftu 2024. Nová Duboisova smlouva je na 8 let s průměrným příjmem 8,5 milionu dolarů ročně.

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský křídelník Trey Fix-Wolansky (24) prodloužil o další dva roky smlouvu s Columbusem, hodnotu má 1,55 milionu dolarů, ale je pouze dvoucestná. V prvním týmu dal v ročníku 2022/23 jeden gól v devíti zápasech, na farmě v Clevelandu byl se 71 body nejlepší.

20:50 - VÝMĚNA - Šestnáctka draftu z roku 2019 útočník Alex Newhook (22) mění barvy, Colorado loňského vítěze Stanley Cupu poslalo do Montrealu za volby v 1. a 2. kole letošního draftu a za farmářského obránce Gianniho Fairbrothera (22). Newhook má za sebou druhou kompletní sezonu, odehrál všech 82 utkání a posbíral 30 bodů (14+16).

20:41 - VÝMĚNA - Několik dní diskutovaný trejd útočníka Kevina Hayese (31) z Philadelphie do St.Louis se konečně uskutečnil. Blues za druhého nejproduktivnějšího hráče minulé sezony obětovali jen volbu v 6. kole draftu 2024. Hayes má smlouvu s cap hitem přes 7 milionů dolarů ještě na tři ročníky, Flyers navíc půlku budou platit.

17:26 - PODPIS - Ještě v pondělí byl majetkem Bostonu, v úterý už veterán Nick Foligno (35) podepsal roční kontrakt na 4 miliony dolarů s Chicagem, kde bude mentorovat tým, jenž se nově skládá. V posledním ročníku nasbíral bývalý kapitán Columbusu 10 branek a 16 nahrávek.

17:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dvě sezony v organizaci Nashvillu má před sebou nedraftovaný obránce Jake Livingstone (24), který ještě v minulém ročníku působil v NCAA. S Predators ale v březnu podepsal smlouvu do konce sezony a následně ve 4 zápasech jednou nahrával. Dvoucestný kontrakt má hodnotu 1,55 milionu dolarů.

12:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane v Buffalu obránce Jeremy Davies (26), který byl v posledním ročníku na farmě v AHL v Rochesteru s 11 góly nejlepším obráncem a s 90 minutami nejtrestanějším hráčem. Dres Sabres oblékl v jednom případě. V prvním týmu si přijde na 775 tisíc dolarů, na farmě na 425 tisíc.

26. ČERVNA

22:09 - VÝMĚNA - Slušnou posilu získali pro další ročníky hokejisté Chicaga. Ti využili toho, že Boston si potřebuje udělat prostor pod platovým stropem a přivedli jedničku draftu z roku 2010 útočníka Taylora Halla (31) a k tomu také práva na veterána Nicka Foligna (35), kterému ale v příštích dnech skončí smlouva. Bruins za ně získali méně využívané obránce Aleca Regulu (22) a Iana Mitchella (24). Oběma končí v červenci kontrakty. Bruins se následně také zbavili forvarda Shanea Bowerse (23), kterého poslali do New Jersey za beka Reillyho Walshe (24). Bowers pak s klubem podepsal roční dvoucestnou smlouvu.

18:11 - ODCHOD Z NHL - Když v dubnu, po celé sezoně na farmě v Hershey, nastoupil Henrik Borgström (25) za Washington, stal se prvním Finem od roku 2009, který barvy Capitals oblékl. Ale ačkoliv nakonec s Hershey celou AHL ovládl, dál se na farmě potácet nehodlá, a tak bývalý útočník Floridy a Chicaga podepsal se švédským HV71.

25. ČERVNA

23:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arizona by měla vstoupit do další sezony se stejným brankářským tandemem, Karlu Vejmelkovi bude dál krýt záda Connor Ingram (26), někdejší velký talent, který má za sebou první kompletní ročník v NHL. Zakončil ho s bilancí 6-13-8 a vysloužil si tříletý jednocestný kontrakt s cap-hitem 1,95 milionu dolarů.

17:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Carolina rozhodně nechystá změny na pozici kapitána, Jordan Staal (34), který už týmu šéfuje čtvrtým rokem, s ním o další čtyři prodloužil. Vítěz Stanley Cupu z roku 2009 už má přitom v NHL na kontě 1173 utkání, teď bude vydělávat průměrně 2,9 milionu dolarů.

10:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký bek Louis Belpedio (27) má za sebou dvě povedené sezony na farmě Philadelphie a bude pokračovat, podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s příjmem 775 tisíc v prvním týmu a 450 tisíc v AHL. V nejlepší lize světa má na kontě jen čtyři zápasy v barvách Minnesoty mezi lety 2017 a 2021. V Lehigh Valley na farmě byl s 27 body v minulé sezoně druhým nejproduktivnějším zadákem.

24. ČERVNA

23:04 - VÝMĚNA - Los Angeles Kings si nezvládnou udržet obránce Seana Durziho (24), který ve svých prvních dvou sezonách v NHL sesbíral 65 bodů, a tak ho raději před vypršením kontraktu vyměnili do Arizony. A to za volbu ve 2. kole draftu 2024.

22:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Letošní účastník mistrovství světa obránce Scott Perunovich (24) zůstává v St.Louis. Ofenzivní kreativní bek podepsal jednocestný roční kontrakt na 775 tisíc dolarů a o 25 tisíc si tak polepší. V minulém ročníku hrál vinou zranění pouze na farmě, ve 22 zápasech sesbíral 20 bodů.

18:04 - VÝMĚNA - Nashville si dělá prostor pod platovým stropem, do Colorada odeslal zkušeného kanadského centra a čtyřku draftu z roku 2010 Ryana Johansena (30), který má před sebou ještě dva roky smlouvy celkem na 16 milionů dolarů. Avalanche obětovali pro změnu trojku draftu 2012 Alexe Galchenyuka (29), který už se ale spíš potácí v AHL a roční dvoucestná smlouva mu navíc za necelý týden vyprší. Nicméně Predators zaplatí 50% Johansenova kontraktu.

11:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2017 obránce Joseph Cecconi (26) stále bojuje o NHL. V prosinci ho vyměnil Dallas do Buffala a na farmě Sabres přidal 8 bodů v základní části a dalších 5 v play off. A vysloužil si tak slušné roční dvoucestné prodloužení (775/325 tisíc dolarů).

11:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený obránce Ashton Sautner (29) má za sebou první celý ročník v organizaci Winnipegu, do NHL sice nezasáhl (68 utkání a 12 bodů za Manitobu v AHL), ale Jets mu přesto předložili k podpisu novou dvoucestnou smlouvu, která zaručuje 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 225 tisíc v AHL. V NHL má na kontě 23 utkání, mezi lety 2017-2020 je nasbíral v dresu Vancouveru.

11:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský brankář Hunter Jones (22) má za sebou tři roky v organizaci Minnesoty, do NHL ještě nezasáhl, ale Wild s ním prodloužili o další rok (787 500/70 tisíc dolarů). Přitom v poslední sezoně ani pořádně nechytal v AHL, za Iowu Wild nastoupil do jediného utkání, celou sezonu strávil o patro níže v ECHL.

23. ČERVNA

19:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Columbusu o rok prodloužili smlouvu s americkým útočníkem Carsonem Meyerem (25). V další sezoně si vydělá 775 tisíc v prvním týmu a 190 tisíc na farmě. V NHL odehrál celkem 27 bodů a k jedné brance přidal tři nahrávky.

18:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Za posledních pět sezon vystřídal finský útočník Erik Haula (32) v NHL šest klubů, teď se ale zdá, že se konečně usadil. Muž, který do New Jersey přišel před rokem výměnou za Pavla Zachu a následně nasbíral 41 bodů v základní části a dalších šest v play off, prodloužil o tři roky a vydělá si celkem 9,45 milionu dolarů.

12:08 - SPEKULACE - Dny bývalého kapitána Winnipegu Blaka Wheelera (36) u kanadského klubu se krátí, po třinácti sezonách by bývalá pětka draftu měla změnit barvy. Zatím ale není jasné, jestli ho klub vykoupí z posledního roku smlouvy, ve kterém má inkasovat 8,25 milionu dolarů, či ho trejduje.

11:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Joey Anderson (25) zůstává majetkem Chicaga, se kterým prodloužil o další sezonu (800/475 tisíc dolarů). K týmu se dostal v rámci trejdu v únoru z Toronta a za 24 utkání vstřelil čtyři branky a na další dvě nahrál. Kromě Maple Leafs nastupoval v kariéře také za New Jersey.

22. ČERVNA

17:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další šanci v Tampě dostane útočník Gabriel Fortier (23), který po skončení nováčkovské smlouvy podepsal s klubem roční dvoucestný (775/100 tisíc dolarů) kontrakt. Devětapadesátý hráč draftu 2018 dosud za Lightning odehrál 11 utkání a jednou skóroval.

15:26 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvouletý kontrakt na 1,55 milionu dolarů podepsal s Arizonou útočník Michael Carcone (27). Aktuální mistr světa s Kanadou se chystá naplno prorazit, v poslední sezoně odehrál za Arizonu jen 9 zápasů, ale v AHL byl vůbec nejlepší s 85 body. Jeho 127 trestných minut také stačilo na 9. místo v soutěži.

15:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První kompletní sezonu v NHL má za sebou ranař Mathieu Olivier (26), po přesunu z Nashvillu do Columubusu ho tým z Ohia využil v 66 zápasech a Američan přidal k pěti brankám taky deset nahrávek a devětkrát se popral. V tom byli lepší jen čtyři hráči v celé lize. Blue Jackets s ním podepsali dvouletou smlouvu na 2,2 milionu dolarů.

21. ČERVNA

21:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O místo na výsluní se pokusí v St.Louis poprat útočník Adam Gaudette (26), kterého klub získal v únoru z Toronta v rámci velkého trejdu, během kterého mužstvo opustil kapitán Ryan O´Reilly. Američan má v barvách Vancouveru, Chicaga a Ottawy nahráno přes 200 zápasů NHL, poslední sezonu ale celou strávil jen v AHL. Roční smlouva mu zaručuje 775 tisíc dolarů v NHL a 400 tisíc na farmě.

08:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Lukáš Rousek (24) bude pokračovat v NHL v Buffalu. Vedení Sabres prodloužilo se čtyřiadvacetiletým českým hráčem smlouvu o dva roky. Za sezonu si Rousek může vydělat 775.000 dolarů (téměř 17 milionů korun). Klub to oznámil na svém webu.

20. ČERVNA

22:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější hráč záložního týmu Pittsburghu z Wilkes-Barre finský útočník Valtteri Puustinen (24) s Penguins o rok prodloužil. Stříbrný medailista z MS 2021 má za sebou zatím jediný zápas v NHL, a to v sezoně 2021/22.

22:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Lotyšský veterán Zemgus Girgensons (29) se chystá na jubilejní desátou sezonu v dresu Buffala, s klubem prodloužil o další rok a přijde si na 2,5 milionu dolarů. Dosud za Sabres odehrál 625 utkání a přidal 81 branek a 93 nahrávek.

18:40 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Jen rok vydrželi v Arizoně drsňák Zack Kassian (32) a švédský obránce Patrik Nemeth (31). Zadák byl vykoupen z posledního roku smlouvy, ve kterém si měl vydělat 3,5 milionu dolarů a forvard také. Jeho příjem měl být o 1,2 milionu nižší. Oba dohromady v uplynulém ročníku zapsali jen sedm bodů. Klub naopak podepsal roční kontrakt s veteránem Stevenem Kampferem (34). Obránce byl například u bostonského Stanley Cupu v roce 2011.

16:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V nedávno skončené sezoně si na prvních 17 zápasů vyzkoušel NHL v barvách New York Islanders produktivní obránce Samuel Bolduc (22) a ke dvěma brankám přidal také asistenci. Klub s ním prodloužil po skončení nováčkovské smlouvy o další dva roky.

15:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po konci sedmiletého kontraktu na více než 44 milionů dolarů podepsal forvard Sean Monahan (28) s Montrealem jen roční, a to na 1,985 milionu dolarů. V minulé sezoně, která byla jeho první v NHL mimo Calgary, odehrál kvůli zranění pouze 25 utkání, ale nevedl si špatně, dal šest branek a dalších 11 připravil.

12:17 - SPEKULACE - Hrdina čerstvých vítězů Stanley Cupu brankář Adin Hill (27) je od 1. července nechráněným volným hráčem. Jeho agent Gerry Johannson dal nicméně pro The Athletic jasně najevo, že Hill by ve spolupráci s Vegas rád pokračoval. "Sledujeme i všechno ostatní, ale pokud se nám to podaří ve Vegas, bude to nejlepší, ne?" řekl Johannson. V této sezoně byl jeho příjem 2,675 milionu dolarů.

19. ČERVNA

19:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký brankář Brandon Bussi (24) o rok prodloužil smlouvu s Bostonem, kontrakt je nicméně dvoucestný. Téměř dva metry vysoký gólman má za sebou výtečný ročník na farmě v Providence, v základní části měl bilanci 22-5-4. Dočkal se i několika povolání do hlavního týmu, na první minuty v lize ale ještě čeká.

12:56 - SPEKULACE - Carolina má v posledních letech jednu z nejstabilnějších obran v celé soutěži, ale o jeden z pilířů možná přijde. Poslední rok smlouvy má před sebou například Brett Pesce (28), kterého by si klub chtěl nechat, ale v případě, že během léta smlouvu neprodlouží, je vedení dle TSN přikloněné k trejdu. Podobně je na tom Noah Hanifin (26), také on má v Calgary před sebou poslední ročník kontraktu, podle The Athletic už ale dal najevo, že nehodlá u Flames pokračovat, takže také tady se očekává výměna. Kdo by naopak chtěl zůstat, je švýcarský kanonýr Timo Meier (26), který je po jarním trejdu ze San Jose do New Jersey spokojen a oba kluby se snaží najít společnou řeč a podepsat víceletý kontrakt.

17. ČERVNA

07:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký bek Zac Jones (22) si po vypršení nováčkovské smlouvy s New York Rangers vysloužil v klubu rovnou jednocestný kontrakt. Ten je na dva roky a má hodnotu 1,625 milionu dolarů. Jones poslední tři sezony bojuje o pevné místo, v prvním týmu odehrál postupně 10, 12 a 16 zápasů, v ročníku 2022/23 také poprvé v NHL skóroval.

05:14 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Ještě čtyři roky měl platný kontrakt s Vancouverem švédský veterán Oliver Ekman-Larsson (31) a vydělat si měl přes 28 milionů dolarů, ale Canucks se rozhodli bývalého kapitána Arizony vykoupit ze smlouvy. Za dva roky v klubu dal obránce jen sedm branek, teď je z něj volný hráč.

16. ČERVNA

21:03 - PODPIS - Bývalý útočník Jarome Iginla (45) se vrací do Calgary, za které odehrál v NHL 16 sezon. Dvojnásobný olympijský vítěz bude zvláštním poradcem nového generálního manažera Craiga Conroye, s nímž za Flames nastupoval na ledě. Iginla vedl Flames od roku 2003 až do své výměny v roce 2013 v roli kapitána, drží klubové rekordy v počtu odehraných utkání, bodech a brankách. Více informací najdete v článku.

14:36 - SPEKULACE - I po životní sezoně, ve které obránce Erik Karlsson (33) nasbíral celkem 101 bodů (25+76) a stal se nejstarším obráncem historie, jenž kdy magickou hranici překročil, to stále vypadá, že Sharks veterána vymění. Bývalý kapitán Ottawy má před sebou ještě čtyři roky smlouvy s cap-hitem 11,5 milionu dolarů, navíc chce hrát pro klub, se kterým by ještě mohl získat Stanley Cup. Kalifornský tým naopak čeká přestavba.

14:30 - PODPIS - Švédský juniorský reprezentant Fabian Wagner (19) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Winnipegem, jenž rodáka z Nyköpingu v roce 2022 draftoval až na 175. pozici. Wagner v uplynulé sezoně odehrál 22 zápasů za Linköping, ale vůbec nebodoval. Smlouva mu může vynést až 2,575 milionu dolarů.

15. ČERVNA

20:11 - VÝMĚNA - Prvních 28 utkání v NHL odehrál v právě skončené sezoně švédský útočník Fredrik Olofsson (27), v dresu Dallasu dal gól a na tři nahrál. V Texasu mu skončila smlouva a klub jeho práva vyměnil do Colorada. Obě mužstva se za trejd vyrovnají v budoucnu. Stars zároveň o rok prodloužili s brankářem Matthewem Murraym (25). Smlouva je dvoucestná.

19:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po dvou sezonách se 73 body v řadě dostal Jesper Bratt (24) v New Jersey pořádně nasypáno, jeho nový osmiletý kontrakt má hodnotu 63 milionů dolarů. Stejné číslo nosí rodák ze Stockholmu také na dresu.

19:14 - PODPIS - Ottawa podepsala tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů se 72. hráčem loňského draftu švédským křídelníkem Oskarem Petterssonem (19). Juniorský reprezentant hrál v sezoně 2022/23 na 29 zápasů v prvním týmu Rögle a k jedné brance přidal i jednu asistenci. S 33 trestnými minutami byl třetím nejtrestanějším hráčem mužstva.

12:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tampa prodloužila o další rok smlouvu s americkým útočníkem Colem Koepkem (25), v prvním týmu si vydělá 775 tisíc a na farmě v AHL 100 tisíc. Tam strávil také většinu minulé sezony, ale dočkal se i prvních startů v týmu Lightning. Odehrál celkem 17 utkání a 13. listopadu proti Washingtonu vstřelil první gól v NHL.

12:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký centr Joshua Dunne (24) o rok prodloužil s Columbusem a vydělá si 775/125 tisíc dolarů. Nedraftovaný forvard má v NHL na kontě jen 14 bezbodových zápasů, na farmě v Clevelandu byl v sezoně 2022/23 s 20 góly druhým nejlepším střelcem a se 71 minutami nejtrestanějším hráčem.

12:16 - ODCHOD Z NHL - Poprvé v kariéře se ve svých 30 letech pouští do evropského angažmá nedraftovaný kanadský gólman Max Lagacé, který v předchozích sezonách patřil Dallasu, Vegas, Bostonu, Pittsburghu a Tampě. V NHL ale odchytal jen 20 utkání, naposledy se v akci objevil v sezoně 2021/22 v dresu Lightning. Novým domovem bude švédský Färjestad.

