Přestupy NHL ONLINE: Francouzský rekordman nekončí, Bellemare bude hrát za Seattle

ONLINE | Sezona 2022/23 je minulostí, novými šampiony jsou Vegas Golden Knights, kteří ve finále porazili Florida Panthers 4:1 na zápasy. A tak může začít přestupový svátek, v sobotu 1. července v 18 hodin se totiž tradičně otevřel trh s volnými hráči. Proto sledujte dál aktualizovaný přestupový speciál.

7. ČERVENCE

23:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský zadák Tobias Björnfot (22), kterého Kings volili v 1. kol draftu 2019, prodloužil s Los Angeles smlouvu o další dva roky a v každé sezoně si vydělá 775 tisíc dolarů. V obou letech je dvoucestná, ačkoliv talentovaný bek za 116 zápasů dal jen jeden gól a takřka celý poslední ročník strávil na farmě.

23:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arbitráži se vyhnul americký zadák William Borgen (26), jenž se dohodl se Seattlem na dvouletém kontraktu, který mu každý rok zaručí 2,7 milionu dolarů. Bývalý bek Buffala má za sebou první celou sezonu v lize, v 82 zápasech vstřelil tři branky a na 17 nahrál.

22:51 - PŘESTUP - Solidní posilu do útoku přivedl Pittsburgh, jde o drobného amerického útočníka Vinnieho Hinostrozu (29), který poslední dvě sezony působil v Buffalu, ale v NHL už hrál také za Chicago, Floridu a Arizonu a nasbíral celkem 148 bodů (53+95). S Pens podepsal na rok za 775 tisíc dolarů.

21:51 - PŘESTUP - Žádný z francouzských hokejistů neodehrál v NHL tolik utkání jako útočník Pierre-Edouard Bellemare (38). Bilanci 660 utkání navíc bývalý útočník Philadelphie, Vegas, Colorada a naposledy Tampy ještě rozšíří, podepsal totiž roční smlouvu na 775 tisíc dolarů se Seattlem.

6. ČERVENCE

23:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kapitán Los Angeles Kings Anže Kopitar (35) prodloužil s klubem smlouvu o další dva roky, během kterých si vydělá 14 milionů dolarů. Kontrakt vstoupí v platnost za rok, až slovinskému útočníkovi vyprší stávající osmiletá smlouva na 80 milionů dolarů. Více informací najdete v článku. S klubem také prodloužili centr Tyler Madden (23) a křídelník Samuel Fagemo (23).

21:58 - PŘESTUP - Drsňáka získali mezi sebe hokejisté Ottawy, z Los Angeles přichází útočník Zack MacEwen (26), který v minulé sezoně za Kings a Philadelphii nasbíral 10 bodů v 56 zápasech a k tomu se stihl sedmkrát poprat. Se Senators podepsal na tři roky a přijde si na 2,325 milionu dolarů.

21:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O šanci hrát pravidelně NHL budou dál bojovat útočník Hugh McGing (24) v St.Louis a centři Ben Jones (24) a Nor Mathias Emilio Pettersen (23) v Calgary. Všichni prodloužili o rok dvoucestně.

21:00 - ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - Filip Zadina (23) skončí v Detroitu, přestože má smlouvu ještě na další dvě sezony. Klub jej zařadil na takzvaný unconditional waivers, český útočník se tak vzdá zbytku tříleté smlouvy, stane se volným hráčem a bude moci o své dalším angažmá jednat s kýmkoliv. Více informací najdete v článku.

20:38 - PODPIS - Dvě nové tváře z juniorské WHL patří do organizace Nashvillu. Jde o čtyřiadvacítku letošního draftu kanadského obránce Tannera Molendyka (18) z týmu Saskatoon Blades a šestačtyřicítku útočníka Kalana Linda (18), jehož bratr Kole v NHL patří Seattlu. Oba podepsali tříleté nováčkovské smlouvy na 2,85 milionu dolarů.

20:30 - PŘESTUP / ODCHOD Z NHL - Zajímavá škatulata hlásí ve Washingtonu. Roční dvoucestnou smlouvu podepsal obránce Chase Priskie (27), který má na kontě 4 starty v NHL, ale celý poslední ročník strávil v AHL. Nováčkovskou smlouvu na tři roky podepsal útočník Andrew Cristall (18), vybraný v letošním draftu na 40. místě. V sezoně 2022/23 byl šestým nejproduktivnějším hráčem juniorské WHL. Naopak do KHL odchází bývalý juniorský mistr světa a současný šampion AHL brankář Zach Fucale (28), podepsal s Traktorem Čeljabinsk.

18:28 - ODCHOD Z NHL - Útok Dynama Pardubice posílí Martin Kaut (23), který oblékne dres Východočechů znovu po více než dvou letech. Smlouvu s nimi podepsal smlouvu do roku 2025. Třetí tým uplynulého ročníku extraligy to uvedl na svém webu. Kaut v NHL naposledy působil po lednové výměně v San Jose, kde si připsal pouze devět zápasů. Více informací najdete v článku.

08:00 - PODPIS - Stotřiadvacátý hráč draftu 2022 útočník Tucker Robertson (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů se Seattlem. Asistent kapitána Peterborough Petes v AHL byl v posledním ročníku nejproduktivnějším hráčem mužstva, nasbíral 90 bodů (36+54).

07:44 - PŘESTUP - Švédský rychlík Rasmus Asplund (25) po březnovém trejdu z Buffala do Nashvillu nepřesvědčil, jako útočník nezískal v 19 zápasech ani bod a přestupuje. Roční dvoucestnou smlouvu podepsal s finalistou z Floridy.

5. ČERVENCE

22:14 - PŘESTUP - New York Islanders hlásí podpisy s útočným triem Julien Gauthier (25), Karson Kuhlman (27) a Brian Pinho (28). První jmenovaný, který hrál v poslední sezoně za NY Rangers a Ottawu, podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu na 1,575 milionu dolarů, druzí dva získali kontrakt roční a dvoucestný.

21:53 - PŘESTUP - Poprvé po třech sezonách se musí obránce Victor Mete (25) spokojit jen s dvoucestným kontraktem (750/450 tisíc dolarů). Důvodem je to, že v NHL za Toronto v posledním ročníku odehrál jen 11 utkání. Novým domovem bude Philadelphia, která zároveň o dva roky prodloužila s bekem Ronniem Attardem (24), druhý rok smlouvy na 1,7 milionu dolarů je jednocestný.

21:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poprvé se do kádru Winnipegu v posledním ročníku výrazněji prosadil americký defenzivní bek Dylan Samberg (24). Odehrál 63 zápasů, posbíral osm bodů a následně reprezentoval na hokejovém mistrovství světa. Jets s ním prodloužili o dva roky, přijde si na 2,8 milionu dolarů. Klub zároveň podepsal nováčkovský kontrakt s brankářem Domenicem DiVincentiisem (19), kterého v roce 2022 draftoval až v 7. kole. Dosud chytal za North Bay v juniorské OHL.

21:11 - PODPIS - David Reinbacher (18), rakouský obránce, jehož jméno nezvládl na nedávném draftu vyslovit bývalý gólman Montrealu Carey Price, podepsal nováčkovský kontrakt s Canadiens, který mu může díky bonusům vynést až 6,35 milionu dolarů. Pětka letošního draftu dosud hrála ve švýcarském Klotenu.

21:04 - KONEC KARIÉRY - Kanadský obránce Michael Stone (33) končí aktivní kariéru a chystá se na novou. V Calgary, kde dosud hrál, se bude starat o vývoj mladých hráčů. Rodák z Winnipegu odehrál v NHL celkem 552 utkání za Flames a Arizonu a vstřelil 41 branek a na dalších 104 nahrál. Jeho bratr Mark je kapitánem aktuálních vítězů Stanley Cupu z Vegas.

20:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jakub Lauko (23) bude i nadále hráčem Bostonu. Český útočník, který v minulé sezoně odehrál za Bruins 26 zápasů s bilancí 4+4, podepsal novou smlouvu na dva roky. Zaručuje mu 1,57 milionu dolarů (34,5 milionu korun).

20:49 - PŘESTUP - V květnu sice letošní stříbrný medailista z MS německý útočník Leon Gawanke (24) podepsal čtyřletou smlouvu s Adlerem Mannheim, jenže před pár dny ho majitel jeho práv v zámoří Winnipeg vyměnil do San Jose a kalifornský klub s rodákem z Berlína podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Gawanke tak využil výstupní klauzule.

10:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do nabité obrany Caroliny se znovu bude snažit prosadit nedraftovaný Kanaďan Dylan Coghlan (25), roční jednocestná smlouva má hodnotu 850 tisíc dolarů. Do sestavy Hurricanes se prosadil jen na 17 utkání a třikrát asistoval.

4. ČERVENCE

21:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Slovenský zadák Martin Fehérváry (23) zůstane další tři roky ve Washingtonu, klub mu vyplatí celkem 8,025 milionu dolarů. Rodák z Bratislavy má za sebou druhou celou sezonu v klubu, v 67 zápasech dal 6 branek a na dalších 10 nahrál.

20:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Riley Sutter (23), ze známé hokejové rodiny Sutterů, bude ještě minimálně rok působit v organizaci Washingtonu, kde podepsal dvoucestný kontrakt, který mu v prvním týmu zaručuje 775 tisíc dolarů a na farmě 90 tisíc. NHL si ještě nezahrál, už čtyři roky je členem Hershey Bears, s týmem nedávno získal Calder Cup.

19:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Kale Clague (25) zůstává další rok v Buffalu, kde už na dvoucestném kontraktu strávil předchozí ročník, a v tom nadcházejícím to nebude jiné. Kanaďan za Sabres odehrál 33 utkání a čtyřikrát nahrával.

19:12 - PŘESTUP - Po Radko Gudasovi získal Anaheim do obrany dalšího urostlého Evropana, po roce opouští Detroit švédský bek Robert Hägg (28), který s Ducks podepsal ročník kontrakt. Bývalý hráč Philadelphie, Buffala nebo Floridy v lize odehrál 338 zápasů a připsal si 63 bodů.

18:38 - PŘESTUP - Vítěz Stanley Cupu z roku 2016 a osmička draftu z rok 2012 obránce Derrick Pouliot (29) pokračuje v putování Spojenými státy. V NHL už patřil Pittsburghu, Vancouveru, St.Louis, Philadelphii, Vegas, Seattlu a San Jose. Poslední roky ale bojuje spíš v AHL, v uplynulých dvou v NHL odehrál jen 19 bitev. Jeho příštím domovem bude Dallas, kterému podepsal dvoucestnou roční smlouvu na 775 tisíc dolarů.

18:23 - ODCHOD Z NHL - Dvouletý nováčkovský kontrakt vypršel ruskému útočníkovi Maximu Maruševovi (24). NHL si za Vegas nezahrál, na farmě v Hendersonu během 118 utkání sesbíral 36 bodů (13+23), a tak se vrací domů hrát za Kazaň. Vegas útočníka draftovali v 7. kole v roce 2020.

17:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Travis Hamonic (32) podle očekávání zůstává v Ottawě, za každý z následujících dvou roků si vydělá 1,1 milionu dolarů. Bývalý bek NY Islanders, Calgary či Vancouveru nasbíral v minulé sezoně 21 bodů, to byl jeho nejlepší výkon za 7 let.

16:26 - ODCHOD Z NHL - Bronzového medailistu z letošního MS ulovil švýcarský Curych. Je jím dvojnásobný norský mistr Rudolfs Balcers (26), který v poslední sezoně hrál za Floridu a Tampu Bay. Šikovný útočník v NHL působil i v Ottawě a San Jose. Celkem má v lize na kontě 170 zápasů a 62 bodů.

16:17 - SPEKULACE - Solidní množství posil přivedlo během několika dní Toronto, nejasno je ale v brankovišti. Očekávaná jednička Ilja Samsonov je chráněným volným hráčem zatím bez smlouvy a Matt Murray (29) má před sebou jeden rok s příjmem 4,6 milionu dolarů. Maple Leafs se nicméně dvojnásobného vítěze NHL s Pittsburghem snaží zbavit. Podle renomovaného novináře Chrise Johnstona hledá kanadský klub zájemce o výměnu, mohl by ale gólmana také zkusit vykoupit ze smlouvy.

15:28 - SPEKULACE - Mezi největší jména na trhu patří pár dní po jeho otevření bezpochyby ruský útočník Vladimír Tarasenko (31). Rodák z Jaroslavle a vítěz Stanley Cupu z roku 2019 dokončil poslední ročník u New York Rangers a rozmýšlí a novém domovu. Spekuluje se o tom, že by se mohl vydat do Caroliny, kde v sobotu podepsal jeho blízký kamarád obránce Dmitrij Orlov. Velký zájem o autora 270 branek v NHL má také kanadská Ottawa, která je na vzestupu.

06:30 - PŘESTUP - Výtečný vstup do NHL měl v ročníku 2017/18 americký obránce Will Butcher (28). Nasbíral 44 bodů, po sezoně byl vybrán do All-Rookie teamu a také stihl s reprezentací získat bronz na mistrovství světa. Od té doby jeho kariéra spíš upadá, v uplynulém ročníku hrál jen na farmě Dallasu v Texasu, kde sice byl produktivní, ale povolání do prvního týmu se nedočkal. Proto odchází do Pittsburghu, i když jen na jednocestný kontrakt. V NHL si může vydělat 775 tisíc dolarů, na farmě jen 425 tisíc.

3. ČERVENCE

23:19 - PŘESTUP - Roční dvoucestnou smlouvu s Nashvillem podepsal takřka stokilový americký forvard Jasper Weatherby (25), který po svých prvních 50 zápasech v NHL v sezoně 2021/22 strávil celou minulou sezonu na farmách San Jose a Detroitu.

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédské křídlo Axel Jonsson-Fjällby (25) zůstává ve Winnipegu, za který v posledním ročníku odehrál 50 utkání a vstřelil šest branek a dalších osm připravil. Prodlouženo je o dva roky na 1,55 milionu dolarů, ale až ve druhém roce je kontrakt jednocestný.

21:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Závěr sezony se vyvedl drobnému kanadskému útočníkovi Rafaelu Harvey-Pinardovi (24), ve 34 utkáních dal nakonec 14 branek a vysloužil si od Montrealu jednocestnou dvouletou smlouvu na 2,2 milionu dolarů.

20:02 - PŘESTUP - Celkem 242 startů v NHL má na kontě obránce Connor Carrick (29), ale ač je v posledních sezonách v AHL produktivní, výš se mu nedaří prosadit. Třeba dres Bostonu oblékl v ročníku 2022/23 jen v jednom případě. I proto přijal nabídku Seattlu, je dvoucestná a na rok.

19:17 - PŘESTUP - I menším jménům a hráčům, kteří se do NHL teprve pokusí prosadit, se na trhu daří. Roční dvoucestné smlouvy podepsali například útočníci Alex Limoges (25) s Washingtonem, Nolan Stevens (26) s Detroitem, obránci Griffin Mendel (24) s Carolinou a Brady Lyle (24) s Calgary a dvouletou útočník Nathan Todd (27) se San Jose. Ani jeden ještě nehráli v NHL. V Dallasu ročně a dvoucestně prodloužili forvardi Scott Reedy (24) a Nick Caamano (24), ti mají dohromady 71 startů v lize.

17:15 - PŘESTUP - Podruhé v řadě se přes 60 odehraných utkání v základní části dostal americký útočník Dylan Gambrell (26), ale na prodloužení angažmá v Ottawě mu to nestačilo. A tak se rozhodl přijmout nabídku konkurenčního Toronta, je roční, jednocestná a vynese mu 775 tisíc dolarů.

16:44 - PŘESTUP - Veterán Marc Staal (36) ještě s hokejem nekončí, jen mění Floridu za Philadelphii. Dvojnásobný neúspěšný finalista Stanley Cupu, který hraje v NHL od roku 2007, si v sezoně 2023/24 vydělá 1,1 milionu dolarů.

09:47 - PŘESTUP - Arizona získala na roční dvoucestný kontrakt amerického forvarda Johna Leonarda (24), kterému se velmi dobře dařilo v minulém ročníku v AHL v barvách Milwaukee, ale dres Nashvillu oblékl pouze v šesti případech. S klubem podepsal také nedraftovaný obránce Montana Onyebuchi (23) a jde o jeho první smlouvu v NHL. Dosud působil v AHL, kontrakt je také dvoucestný.

08:58 - VÝMĚNA - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu útočník Patrick Maroon (35) je další obětí platového stropu, Tampa poslala siláka do Minnesoty společně se slovenským útočníkem Maximem Čajkovičem (22). Získala volbu v 7. kole draftu 2024.

06:45 - PŘESTUP - Kanadský centr Max Domi opět mění klub – Toronto se stane už jeho pátým domovem za poslední tři sezony. Útočník, který prožil bodově nejlepší sezonu v roce 2019 v konkurečním Montrealu (72 bodů), podepsal s Maple Leafs roční smlouvu na 3 miliony dolarů. Putuje navíc na místo, kde prožil velkou část kariéry jeho otec Tie.

2. ČERVENCE

23:26 - PŘESTUP - Zdálo se, že po úspěšné výpomoci Bostonu útočník Tyler Bertuzzi (28) zůstane, ale místo toho podepsal s rivalem. Agilní forvard stráví příští ročník v Torontu, kterému se upsal na 5,5 milionu dolarů.

23:15 - PŘESTUP - Nové působiště má americký útočník Kailer Yamamoto (24), po šesti letech v Edmontonu a následném vykoupení ze smlouvy v Detroitu podepsal roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů se Seattlem. Yamamoto je rodákem z města Spokane, které je jen něco málo přes 400 kilometrů vzdáleno právě od Seattlu.

22:03 - PŘESTUP - Zkušený kanadský bek Calvin de Haan (32) nezvládl přetlak v obraně Caroliny, v základní části odehrál jen 53 utkání a v play off nenastoupil vůbec. Proto Hurricanes opouští, na rok podepsal s Tampou Bay, vydělá si 775 tisíc dolarů.

21:59 - PŘESTUP - Celkem 77 bodů získal během posledních dvou sezon na farmě Dallasu v Texasu obránce Ben Gleason (25). Šanci v NHL ale nedostával, tak podepsal na dva roky s Edmontonem. Druhý rok smlouvy je jednocestný.

21:57 - PŘESTUP - Sedmý hráč draftu 2017 útočník Lias Andersson (24) se dál snaží prosadit v NHL. Nejdříve to nevyšlo u Rangers, následně ani tři roky v Los Angeles. Další štací bude Montreal, ten mu nabídl roční dvoucestnou smlouvu (775/450 tisíc dolarů).

21:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Akito Hirose (24) prodloužil o dva roky s Vancouverem. První kontakt s Canucks přitom podepsal teprve v březnu, následně v sedmi zápasech třikrát asistoval. Druhý rok kontraktu na 1,575 milionu dolarů je jednocestný.

21:45 - PŘESTUP - Detroit vyměnil za Calgary americký majitel bronzové medaile z MS 2018 obránce Jordan Oesterle (31). Za Red Wings během dvou let odehrál 97 zápasů a získal 19 bodů, roční jednocestná smlouva je na 925 tisíc dolarů.

21:35 - PŘESTUP - Po třech sezonách strávených v Columbusu se do Dallasu vrací americký obránce Gavin Bayreuther (29), který se Stars podepsal jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů. Poslední ročník NHL byl jeho nejúspěšnější, jak do počtu zápasů (51), tak bodů (14).

19:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na premiéru v NHL stále čeká slovenský útočník Martin Pospíšil (23) a ještě minimálně rok bude bojovat, s Flames prodloužil dvoucestně. Podobně je na tom obránce Colton Poolman (27). Novou tváří je útočník Dryden Hunt (27), který k Flames dorazil v průběhu minulé sezony, ale hrál jen za NY Rangers, Colorado a Toronto. Calgary ho využívalo pouze na farmě.

19:11 - PODPIS - Čtyři nové kontrakty hlásí Washington. Na rok přichází z Calgary nevyužitý útočník Matthew Phillips (25), na dvě sezony se upsali obrovitý bek Dylan McIlrath (31), brankář Hunter Shepard (27) a další útočník Pierrick Dubé (22).

19:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojka draftu z roku 2005 zadák Jack Johnson (36) zůstává v Coloradu, se kterým v roce 2022 vyhrál Stanley Cup. Stále platný veterán si příští sezonu vydělá 775 tisíc dolarů a bude rozšiřovat bilanci 1107 utkání v NHL. O rok prodloužil také finský gólman Justus Annunen (23), ten ale jen dvoucestně. V předchozích dvou sezonách odchytal v NHL čtyři utkání.

19:00 - PŘESTUP - Jediný rok strávil v Coloradu útočník Evan Rodrigues (29), posbíral 39 bodů v 69 utkáních a odchází hrát na Floridu. Tam se hodlá usadit, čtyřletá smlouva je na 12 milionů dolarů. Panthers také přivedli křídelníka Willa Lockwooda (25) z Vancouveru, na dva roky dvoucestně. V NHL má na kontě 28 zápasů a nahrávku. O rok klub prodloužil s třetím nejproduktivnějším hráčem z farmy v Charlotte Gerrym Mayhewem (30).

18:50 - VÝMĚNA - Práva na německého útočníka Leona Gawankeho (24), který před pár týdny opustil Winnipeg a vydal se do Mannheimu, získalo San Jose. A to výměnou za obránce Artěmiho Kňazeva (22), který celou poslední sezonu strávil v AHL.

18:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane ve Vegas český brankář Jiří Patera (24), který si v poslední sezoně odbyl premiéru v NHL a oba starty vyhrál. Nová smlouva je dvoucestná, v prvním týmu si gólman vydělá 775 tisíc dolarů.

16:42 - PŘESTUP - V sezoně 2022/23 si prvních šest zápasů v NHL zahrál obránce Mac Hollowell (24) a za Toronto zapsal dvě nahrávky. Další starty a body se pokusí přidat v barvách New York Rangers, upsal se na rok dvoucestně.

16:07 - PŘESTUP - Útočník Radim Zohorna (27) se vrací do Pittsburghu, s kterým podepsal jako volný hráč roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů (17 milionů korun). Účastník letošního mistrovství světa v sezoně 2020/21 v Pittsburghu debutoval v NHL, před minulým ročníkem odešel do Calgary a na začátku března se stěhoval do Toronta. Pens přivedli na stejný kontrakt také brankářského veterána Magnuse Hellberga (32) z Detroitu a na dva roky také útočníka Marca Johnstoneho (27), který dosud hrál na farmě Toronta a jde o jeho první kontrakt v NHL.

16:00 - PŘESTUP - Americký silově hrající útočník poprvé v kariéře mění v NHL dres, Christian Fischer (26) bude po 398 odehraných bitvách v Arizoně působit v Detroitu. Tam podepsal smlouvu na 1,125 milionu dolarů, tedy úplně totožnou, s jakou nastupoval během ročníku 2022/23.

11:35 - PŘESTUP - Bitkař Mason Geertsen (28) mění New Jersey za Vegas, kde si může v příštích dvou letech vydělat 1,55 milionu dolarů. Pokusí se také rozšířit bilanci 25 utkání a 77 trestných minut. Stejný kontrakt podepsal také nedraftovaný americký útočník Mason Morelli (27), pro kterého jde o první smlouvu v NHL. S týmem Hershey nedávno v AHL vyhrál Calder Cup.

11:25 - PŘESTUP - Pětici ne příliš známých posil získalo Colorado. Z Montralu přichází obránce Corey Schueneman (27), z Winnipegu švédský brankář Arvid Holm (24), z Dallasu útočník kdysi volený v 1. kole Riley Tufte (25) a z Bostonu dvojice Jack Ahcan (26) a útočník Chris Wagner (32). Ten jediný má s ligou pořádné zkušenosti, odehrál v ní 360 utkání a působil už dokonce i u Avalanche. O rok navíc prodloužil veterán Andrew Cogliano (36), vydělá si 825 tisíc dolarů.

11:17 - PŘESTUP - Pittsburgh posiluje své záložní řady, z Dallasu přichází obránce Ryan Shea (26), který sice ještě nehrál v NHL, ale je majitelem bronzové medaile z MS 2021 s Amerikou. Doplnil ho finský útočník Joona Koppanen z Bostonu (25), ten má na kontě utkání pět.

11:11 - PŘESTUP - Po čtyřech sezonách v Torontu mění barvy útočník Alex Kerfoot (28), na další dva ročníky podepsal s Arizonou a vydělá 7 milionů dolarů. V příštím ročníku by měl přesáhnout limit 500 utkání v NHL.

9:34 - PŘESTUP - Obránce Shayne Gostisbehere (30) podepsal roční smlouvu s Detroitem. Američan si podle informací zámořských médií vydělá 4,125 milionu dolarů.

8:36 - PŘESTUP - Útočník Garnet Hathaway (31) bude nově hájit barvy Philadelphie. Američan, který dokončil minulou sezonu v Bostonu, podepsal s Flyers dvouletou smlouvu na 4,75 milionu dolarů.

Garnet Hathaway dosud v NHL odehrál 490 zápasů. nhl.com

7:09 - VÝMĚNA - San Jose si pořídilo kanadského útočníka Panthers Anthonyho Duclaira (27). Opačným směrem za něj na zamířil útočník Steve Lorentz (27) a Florida získala také volbu v 5. kole draftu 2025.

0:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Fabian Zetterlund (23), který přišel do San Jose v únoru během trejdu s týmem New Jersey, podepsal s Sharks dvouletý kontrakt na 2,9 milionu dolarů. Za klub dosud odehrál 22 utkání, ale ještě nedal ani gól.

0:04 - PŘESTUP - Řízný křídelník Scott Sabourin (30) se na dva roky upsal San Jose, smlouva je dvoucestná a má celkovou hodnotu 1,55 milionu dolarů. Bývalý útočník Toronta a Ottawy poslední sezonu strávil jen na farmě v Belleville, k 51 zápasům dodal 33 bodů a 177 trestných minut.

0:01 - PŘESTUP - Dlouholetá opora Dallasu obránce John Klingberg (30) odchází po jedné sezoně rozdělené mezi Anaheim a Minnesotu pracovat do Toronta. Stejně jako před rokem podepsal jen roční smlouvu, tentokrát na 4,15 milionu dolarů. V NHL nasbíral ofenzivní bek za 619 zápasů celkem 407 bodů.

1. ČERVENCE

23:55 - PŘESTUP - Po čtyřech sezonách opouští Anaheim náhradní gólman Anthony Stolarz (29), který už nadobro uvolňuje pozici české naději Lukáši Dostálovi. Bývalý gólman Edmontonu či Philadelphie bude nově rok chytat na Floridě za 1,1 milionu dolarů. K Panthers míří také dánský útočník Alex True (25), který má zkušenosti ze San Jose a Seattlu, ale ročník 2022/23 strávil pouze v AHL. S týmem Coachelly se dostal do finále.

23:42 - PŘESTUP - Švédský obránce Erik Gustafsson (31) podepsal roční smlouvu s New York Rangers na 825 tisíc dolarů, a to i přesto, že za Washington a Toronto získal v posledním ročníku hodně dobrých 42 bodů (7+35).

23:38 - PŘESTUP - Novou práci si našel český brankář David Rittich (30), roční smlouvu na 875 tisíc dolarů podepsal s Los Angeles, kam putuje z Winnipegu. U Kings ale má silnou konkurenci, v minulém ročníku slušně chytal Pheonix Copley a v sobotu tým podepsal také s Camem Talbotem. S dvoucestným kontraktem přichází ze St.Louis obránce Steven Santini (28).

23:30 - PODPIS - Roční nováčkovský kontrakt podepsal s Edmontonem kanadský útočník Noel Hoefenmayer (24), kterého v roce 2017 draftovala ve 4. kole Arizona. Poslední sezonu strávil v Torontu v AHL a v 65 zápasech nasbíral 38 bodů (11+27).

23:25 - PŘESTUP - Po kariérní sezoně opouští Colorado útočník J.T. Compher (28), jenž bude v příštích pěti letech válčit v dresu rivala z Detroitu. Loňský vítěz Stanley Cupu, který v posledním ročníku posbíral 52 bodů, si vydělá 25,5 milionu dolarů.

23:23 - PŘESTUP - Do organizace Anaheimu se vrací produktivní bek Trevor Carrick (28), který ale tři poslední ročníky hrál jen v AHL. Ducks s Kanaďanem podepsali roční dvoucestnou smlouvu.

23:19 - PŘESTUP - Poprvé opouští Pittsburgh obránce Brian Dumoulin (31), který za klub hrál od sezony 2013/14 a získal s ním dva Stanley Cupy. Nově bude působit v Seattlu a slušně si u toho vydělá, za dva roky celkem 6,3 milionu dolarů.

23:04 - PŘESTUP - Zkušené dánské křídlo Lars Eller (34) se pokusí na hranici 1000 utkání, ke které mu chybí 46, dosáhnout v Pittsburghu. Dosud hráč Colorada podepsal s Penguins na dva roky a 4,9 milionu dolarů. Eller je vítězem Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY / PŘESTUP - V defenzivě hodlají v Coloradu v příštích letech sázet mimo jiné na čtyřku draftu 2019 Bowena Byrama (22), ten teď podepsal na dva roky a 7,7 milionu dolarů. Naopak znovu nakopnout kariéru se pokusí vadnoucí talent Jonathan Drouin (28), který přichází z Montrealu na rok. Nalákat se nechal na 825 tisíc dolarů.

22:56 - PŘESTUP - Po třech solidních sezonách v Anaheimu vítěz Stanley Cupu z roku 2020 obránce Kevin Shattenkirk (34) přestupuje do Bostonu. V NHL už si vydělal přes 50 milionů dolarů, vzal tedy zavděk roční smlouvou na milion.

22:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O jedničce svého brankoviště mají u New York Islanders na příštích osm let jasno. Půjde o Rusa Ilju Sorokina (27), který si vydělá celkově 66 milionů dolarů. V klubu má za sebou tři sezony. Zůstává také švédský útočník Pierre Engvall (27), kterého klub získal v únoru z Toronta. A také pěkně dlouho, za sedm let si přijde na 21 milionů. O dalších sedm let si angažmá prodlouží i obránce Scott Mayfield (30), platově Engvalla o kousek trumfne. Klub mu vyplatí 24,5 milionu dolarů. Ještě čtyři roky zůstane v klubu i brankář Semjon Varlamov (35) a na konto mu přiskočí 11 milionů.

22:48 - PŘESTUP - Jen kanadské kluby střídá v NHL švédský obránce William Lagesson (27). Po Edmontonu a Montrealu to bude Toronto. V minulé sezoně sice patřil Carolině, ale hrál pouze na farmě. Na první gól v NHL čeká, v 60 zápasech jen sedmkrát nahrával. Roční smlouva je dvoucestná. Z farmy Caroliny přichází bývalý bek Ottawy Maxime Lajoie (25).

22:42 - PŘESTUP - Vydařený byl únorový trejd obránce Nika Mikkoly (27) ze St.Louis do NY Rangers, zadák si našel stabilní místo a měl důvěru trenéra. Pro další roky ale zvolil spolupráci s Floridou, kde bude hrát tři následující sezony a za svou práci bude pobírat 7,5 milionu dolarů.

22:34 - PŘESTUP - Hodně slušně se v play off v barvách Floridy prezentoval náhradník Alex Lyon (30), ale u Panthers je v brankovišti plno. Bývalý brankář Philadelphie či Caroliny tak sáhl po dvouleté nabídce Detroitu, ta je jednocestná a na 1,8 milionu dolarů.

22:31 - PŘESTUP - Po sedmi ročnících opouští barvy New Jersey důrazný americký forvard Miles Wood (27) a poprvé v kariéře se v NHL stěhuje. Novým domovem majitele 78 branek v NHL je předposlední vítěz Stanley Cupu tým Colorada. Tam podepsal na šest let s příjmem 15 milionů dolarů.

22:27 - PŘESTUP - Ruský mazák Dmitrij Kulikov (32) po sedmi sezonách znovu oblékne barvy Floridy, kam zamířil z Pittsburghu, kterému byl vypomáhat v nakonec neúspěšném boji o play off. Smlouva je jen na rok a milion dolarů.

22:18 - PŘESTUP - Poprvé od draftu 2016 opouští organizaci Dallasu útočník Rhett Gardner (27), který za Stars odehrál 40 utkání a dal jeden gól a na jeden nahrál. Na dva roky se upsal Philadelphii.

22:11 - PŘESTUP - Čtvrtý nejprodkutivnější obránce AHL z minulé sezony Brogan Rafferty (28) podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s Detroitem. Celková hodnota je 1,55 milionu dolarů. Dosud bek patřil Seattlu. Rok dvoucestně podepsal útočník Tim Gettinger (25) z New York Rangers, který celou poslední sezonu strávil v AHL.

22:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY/PŘESTUP - Brankářskou jedničkou Pittsburghu zůstane Tristan Jarry (28). S klubem, kde odchytal přes 200 utkání, prodloužil smlouvu o pět let a jeho výdělek bude 26,875 milionu dolarů. Do brankoviště dostane posilu v podobě nedávného finalisty Calder Trophy Alexe Nedeljkovice (27) z Detroitu. Do obrany přichází schopný Ryan Graves (28) z New Jersey. Druhý jmenovaný přichází na 6 let za 27 milionů dolarů.

22:05 - PŘESTUP - Bod na zápas sbíral v záložním týmu Bostonu zkušený útočník Vinni Lettieri (28), prosadit se zkusí v Minnesotě, kde podepsal na dva roky. Příjem v prvním týmu bude 775 tisíc dolarů, na farmě solidních 550 tisíc. Na rok přichází také útočník Jakob Lucchini (28), v minulé sezoně dal první gól v NHL v Ottawě.

22:02 - PŘESTUP - Hodně práce odvedl v minulé sezoně v St.Louis a Torontu pracovitý forvard Noel Acciari (31), proto mu Pittsburgh během příštích tří let vyplatí 6 milionů dolarů.

21:58 - PŘESTUP - New Jersey Devils přivedli posily, které budou muset o své místo v prvním týmu hodně bojovat. Jde o švédského brankáře Erika Källgrena (26) z Toronta, útočníka Justina Dowlinga (32) z Vancouveru a útočníka Kyla Criscuola (31) ze San Jose. Všichni dorazili na jeden rok s dvoucestným kontraktem.

21:55 - PŘESTUP - Boston posiluje i záložní mužstvo, z Montrealu přivedl útočníka Anthonyho Richarda (26) a z New York Islanders obránce Parkera Wotherspoona (25). Oba dorazili na rok dvoucestně. Stejně tak útočník Jayson Megna (33) z Anaheimu. Novou tváří je americký útočník Luke Toporowski (22), který podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,7 milionu dolarů. Má za sebou jeden celý ročník v Providence v AHL.

21:52 - PŘESTUP - Nejproduktivnější muž letošního výběru volných hráčů útočník Alex Killorn (33) mění poprvé v kariéře v NHL barvy. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu opouští Tampu a podepsal s Anaheimem, který mu zaplatí za čtyři roky 25 milionů dolarů.

21:43 - PŘESTUP - Na play off vyrazil vypomoci Edmontonu, ale teď je americký útočník Nick Bjugstad (30) zpět v Arizoně. Za Coyotes bude hrát dva roky, hodnota jeho kontraktu je 4,2 milionu dolarů. Vrací se také útočník Alex Galchenyuk (29) z Nashvillu. Z farmy Kings dorazil gólman Matt Villalta (24), který ještě v NHL nehrál.

21:37 - PŘESTUP - Do Winnipegu se po dvou sezonách vrací brankář Laurent Brossoit (30), veze si sebou z Vegas prsten pro vítěze NHL. Podepsal roční jednocestnou smlouvu na 1,75 milionu dolarů. V klubu zůstává ruský útočník Vladislav Namestnikov (30), který přišel na play off a za dva roky si vydělá 4 miliony dolarů. Po třech sezonách opouští organizaci San Jose bijec Jeffrey Viel (26), ve Winnipegu podepsal na rok jednocestně a vydělá si 775 tisíc dolarů.

21:15 - VÝMĚNA - Mistr světa z roku 2021 obránce Colin Miller (30) strávil v Dallasu jen jeden povedený ročník a míří do New Jersey. Tam byl vyměněn za volbu v 5. kole draftu 2025.

21:14 - PŘESTUP - Ceněný defenzivní forvard Luke Glendening (34) mění Dallas, kde strávil poslední dva roky, za Tampu Bay. Podepsal na dva roky s průměrným příjmem 1,6 milionu dolarů. Příchází také brankář Jonas Johansson (27) z Colorada a útočník Logan Brown (25) ze St.Louis.

21:10 - PŘESTUP - Čtveřici hráčů, kteří budou bojovat o místo, přivedli v St.Louis. Jde o gólmana Malcolma Subbana (29), obránce Wyatta Kalynuka (26) a Joshe Jacobse (27) a útočníka Mackenzieho MacEacherna (29), který se k Blues vrací z Caroliny.

21:07 - PŘESTUP - Chicago pro příští dva roky posílí útočník Ryan Donato (27), dosud opora Seattlu. Celkem Američanovi smlouva vynese 4 miliony dolarů.

21:02 - PŘESTUP - Kanadský útočník Ryan Carpenter (32) u NY Rangers moc šancí nedostal, ačkoliv na farmě v AHL válel. V San Jose by měl dostat prostoru víc. S klubem, kde už hrával, podepsal na rok dvoucestně.

21:00 - PŘESTUP - Slovenský forvard Marián Studenič (24) už nepatří Dallasu, novým domovem se stal Seattle, který mu nabídl roční dvoucestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Kraken také prodloužil s útočníkem Johnem Haydenem (28) a farmářským bekem Jimmym Schuldtem (28).

20:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Šestka draftu z roku 2017 útočník Cody Glass (24) prodlužuje po nejlepší sezoně v NHL s 35 body v Nashvillu. Za dvě sezony si vydělá 5 milionů dolarů. Zůstává také útočník Anthony Angello (27), který dorazil během březnového trejdu se St. Louis a z farmy Seattlu posílí brankoviště veterán Troy Grosenick (33). Oba přišli na rok dvoucestně.

20:57 - PŘESTUP - Letošní kapitán týmu USA na MS útočník Nick Bonino (35) opouští Penguins a zkusí třetí Stanley Cup vybojovat u New York Rangers. Roční smlouva je jen na 800 tisíc dolarů. Klub na rok posílí také obránce Connor Mackey (26) z Arizony.

20:45 - PŘESTUP - Americký střelec Jason Zucker (31) po sezoně s 27 góly opouští Pittsburgh a bude hrát za 5,3 milionu dolarů v Arizoně. U Coyotes ho doplní obránce Troy Stecher (29), jenž se do klubu vrací po krátkém působení v Calgary. A to minimálně na rok za 1,1 milionu dolarů.

20:40 - PŘESTUP - Kontroverzní forvard Michael Bunting (27) nakonec v Torontu nezůstane, Stanley Cup se pokusí vybojovat se silnou Carolinou. Černý kůň posledního ročníku hráče podepsal na tři roky za 10,5 milionu dolarů.

20:31 - PŘESTUP - Trochu překvapivě opouští Seattle majitel 21 branek z poslední sezony holandský forvard Daniel Sprong (26), novým domovem bude tradiční Detroit. Za rok si bývalý hráč Pittsburghu vydělá 2 miliony dolarů.

20:29 - PŘESTUP - Krátce byl bez práce olympijský vítěz s Kanadou Matt Duchene (32), po čtyřech slušných sezonách v Nashvillu se upsal pro další ročník Dallasu, a to jen za 3 miliony dolarů. Jen 24 utkání mu chybí k 1000 v NHL. Za 850 tisíc na rok přivedl klub také Sama Steela (25) z Minnesoty.

20:09 - PŘESTUP - Po třech sezonách skončil ve Washingtonu nedraftovaný americký útočník Conor Sheary (31). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se upsal Tampě, na tři roky za šest milionů dolarů. Lightning také přetáhli z Pittsburghu útočníka Joshe Archibalda (30), který podepsal jednocestně na dva roky.

19:58 - PŘESTUP - Obávaný ranař Bokondji Imama (26) opouští Arizonu po dvou sezonách a devíti odehraných utkáních. Novým domovem bude kanadská Ottawa, smlouva je dvoucestná. Senators získali také útočníka Joshe Currieho (30), který přišel z Magnitogorsku. Dříve hrál za Edmonton a Pittsburgh. Senators přivedli také útočníky Matthewa Highmorea (27) ze St.Louis a Garretta Pilona (25) z Washingtonu.

19:53 - PŘESTUP - Žádaný obránce Carson Soucy (28) po dvou výtečných sezonách v Seattlu mění barvy a další tři roky bude ve Vancouveru pobírat průměrně 3,25 milionu dolarů. Z Washingtonu přichází také veterán mezi obránci Matt Irwin (35), na rok dvoucestně a z farmy San Jose brankář Zach Sawchenko (25).

19:50 - PŘESTUP - Roční dvoucestné kontrakty s maximální hodnotou 775 tisíc dolarů podepsal Montreal s obráncem Bradym Keeperem (27) a útočníkem Philippem Mailletem (30). První přichází z Vancouveru, ten druhý z ruského Magnitogorsku. Předtím hrál za Washington.

19:47 - PŘESTUP - Po třech sezonách se do Los Angeles vrací Trevor Lewis (36), který s ním získal dva Stanley Cupy. Podepsal na 775 tisíc dolarů. Kings podepsali na dva roky také urostlého švédského obránce Andrease Englunda (27).

19:44 - PŘESTUP - Brankoviště Winnipegu posílilo o náhradního gólmana Vancouveru Collina Deliu (29). Jednocestný kontrakt má hodnotu 775 tisíc dolarů.

19:41 - PŘESTUP - Novou posilou Dallasu je veterán Craig Smith (33), který se v Texasu pokusí oživit kariéru, jenž v posledních letech upadá. Nedařilo se mu v Bostonu ani Washingtonu. Za rok si vydělá milion dolarů.

19:34 - PŘESTUP - Po sérii zranění a další sezoně na marodce míří zkušený Max Pacioretty (34) do Washingtonu. Naposledy hráč Caroliny podepsal na rok za dva miliony dolarů, díky bonusům si může vydělat jednou tolik.

19:32 - PŘESTUP - Jediný rok strávil v Pittsburghu americký útočník Ryan Poehling (24) a v 53 zápasech získal 14 bodů. Přestupuje do Philadelphie, hodnota smlouvy je 1,4 milionu dolarů.

19:30 - PŘESTUP - Krátce po vykoupení ze smlouvy v Bostonu podepsal obránce Mike Reilly (29) na Floridě. Majitel 98 bodů v NHL bude vydělávat milion dolarů, a to jak v NHL tak AHL. O dva roky s týmem prodloužil ruský útočník Grigori Denisenko (23), smlouva je jednocestná na 1,55 milionu dolarů. Zůstává i i na farmě produktivní Lucas Carlsson (25), a to další rok.

19:28 - PŘESTUP - Už takhle dost nadupanou obranu Caroliny posílil ruský bek Dmitrij Orlov (31), který přichází z Bostonu na dva roky. Vydělá si slušně, celkem 15,5 milionu dolarů.

19:26 - PŘESTUP - Obránce Justin Holl (31) po 285 zápasech opouští Toronto, mění ho za další tradiční klub, konkrétně Detroit. A to na tři roky. Smlouva má hodnotu 10,2 milionu dolarů.

19:23 - PŘESTUP - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu obránce Ian Cole (34) mění Tampu za Vancouver. Následuje ho lotyšský útočník Teddy Blueger (28) z Vegas a svůj první kontrakt v lize podepsal také Tristen Nielsen (23). Všichni podepsali na rok.

19:20 - PŘESTUP - Po osmi letech se do Bostonu vrací současný mistr světa a muž, který s klubem vyhrál Stanley Cup, útočník Milan Lucic (35). Tvrďák opouští Calgary, podepsal jen za milion dolarů. Tým přivedl také útočníka Patricka Browna (31) z Ottawy, a to na dva roky za 1,6 milionu.

19:15 - PŘESTUP - Nashville si udělal před pár dny prostor pod platovým stropem a pracuje na změně kádru. Dalším, kdo přichází, je švédský střelec Gustav Nyquist (33), který na poslední vyřazovací část posílil Minnesotu a vedl si solidně. Hodnota dvouleté smlouvy je 6,37 milionu dolarů.

19:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Joel Hanley (32) zůstane v Dallasu, kde hraje posledních pět sezon. V příštích dvou si bývalý hráč Arizony a Montrealu vydělá 1,55 milionu dolarů, smlouva je jednocestná.

19:06 - PŘESTUP - Na veterána Rileyho Nashe (34) čekají po sezoně bez kontraktu v NHL dva roky u New York Rangers, kde si přijde na 1,55 milionu dolarů. V Charlotte si připsal v posledním ročníku 59 bodů v 66 zápasech. Na dva roky přichází také Alex Belzile (31), který se v minulém roce prosadil do kádru Montrealu a dal šest gólů.

19:02 - PŘESTUP - Někdejší dvacetigólový střelec Connor Brown (29) kvůli zranění minulý ročník takřka nenastupoval, proto podepsal s Edmontonem roční smlouvu jen na 775 tisíc dolarů. Díky bonusům se nicméně může vyšplhat přes 4 miliony. Po více než třech sezonách se navíc vrací útočník Drake Caggiula (29), jenž zářil na farmě Pittsburghu.

19:00 - PŘESTUP - Nejlepší sezonu kariéry má za sebou útočník Morgan Geekie (24), který se v Seattlu prosazoval v základní části i play off. Jeho služby bude v dalších dvou letech využívat za dva miliony ročně tým Bostonu.

18:58 - PŘESTUP - James Reimer (35) si balí lapačku a betony a mění San Jose za tým Detroitu. Ve státě Michigan by měl veterán působit rok, klub mu vyplatí 1,5 milionu dolarů.

18:57 - PŘESTUP - Jednička draftu z roku 2006 obránce Erik Johnson (35) bude své zkušenosti předávat talentovanému týmu Buffala, kam přichází z Colorada. Navíc si stále přijde na slušný peníz, a to 3,25 milionu dolarů. Sabres přivedli také beka Connora Cliftona (28) z Bostonu, tomu vyplatí přesně 9,999,999 milionu dolarů. Po roce v Pittsburghu se do Buffala vrací brankář Dustin Tokarski (33), z farmy Columbusu dorazil forvard Justin Richards (25) a záložního týmu Nashvillu brankář Devin Cooley (26).

18:54 - PŘESTUP - Radko Gudas (33) mění barvy, ale o slunce nepřijde. Místo Floridy bude hrát za Anaheim, kde si nedávný finalista Stanley Cupu za tři roky vydělá 12 milionů dolarů.

18:51 - PŘESTUP - Drsně hrající bek Kyle Burroughs (27), který nejde pro ránu daleko, končí ve Vancouveru a další tři roky stráví ve slunném San Jose. To vše za celkem 3,3 milionu dolarů. Sharks na dva roky získali také útočníka Givani Smithe (24) z Floridy, smlouva je na 1,6 milionu a je jednocestná.

18:49 - PŘESTUP - Veterán Cam Talbot (35) si ještě v NHL našel práci, za posledních pět sezon vystřídal stejný počet klubů a pokračuje. V dalším ročníku bude pracovat za milion dolarů pro LA Kings.

18:47 - PŘESTUP - Joonas Korpisalo (29) opouští Los Angeles, kde vypomáhal na play off a stal se novou brankářskou jedničkou stále se zlepšující Ottawy. Kanadský klub podepsal s Finem pětiletou smlouvu a vyplatí mu 20 milionů dolarů.

18:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kvalifikační nabídku od Buffala neobdržel, přesto útočník Tyson Jost (25) zůstává. Někdejší desítka draftu podepsala na rok a dva miliony dolarů.

18:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankářský tandem v Carolině zůstává, po Raantovi se upsal i Dán Frederik Andersen (33), a to na dva roky s průměrným příjmem 3,4 milionu dolarů.

18:40 - PŘESTUP - V minulém ročníku vystřídal Lane Pederson (25) Vancouver a Columbus, ale nikde se neusadil. Nedraftovaný forvard se tak pro příští dva roky stěhuje do Edmontonu, kde podepsal dvouletou jednocestnou smlouvu na 1,55 milionu dolarů.

18:38 - PODPIS - Gólman Mackenzie Blackwood (26), kterého San Jose nedávno získalo z New Jersey, i přes spekulace o nezájmu Sharks v Kalifornii zůstává. Upsal se na dva roky, hodnota smlouvy je 4,7 milionu dolarů.

18:31 - PŘESTUP - Blake Wheeler (36) dlouho práci nehledal, den po vykoupení smlouvy ve Winnipegu se upsal New York Rangers, tam si majitel 922 bodů v lize vydělá 800 tisíc dolarů. O 25 tisíc dolarů více si vydělá brankář Jonathan Quick (37), jenž přišel z Vegas. Klub získal i útočníka Tylera Pitlicka (31) ze St.Louis.

18:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvanáctka draftu z roku 2016 útočník Michael McLeod (25) prodloužil o rok s New Jersey, kde už odehrál 242 utkání a získal 66 bodů. Přijde si na 1,4 milionu dolarů. Zůstává i forvard Nathan Bastian (25), ten ještě o rok déle.

18:24 - PŘESTUP - Stárnoucí, ale stále dobře hrající americký útočník James van Riemsdyk (34) posílí silný Boston, kde podepsal majitel 300 gólů v NHL smlouvu jen za milion. V minulém ročníku dal za Philadelphii 12 gólů.

18:22 - PŘESTUP - Průměrný ročník zažil ve Winnipegu švédský forvard Kevin Stenlund (26), získal jen 10 bodů a u Jets dohrál. Místo toho podepsal roční milionovou smlouvu s Floridou.

18:19 - PŘESTUP - Ceněné zboží jménem Ryan O’Reilly (32) končí po krátké výpomoci v Torontu a odchází do Nashvillu. Bývalý kapitán St.Louis bude čtyři roky průměrně vydělávat 4,45 milionu dolarů.

18:16 - VÝMĚNA - Vítěz Stanley Cupu se St.Louis obránce Joel Edmundson (30) končí v Montrealu a bude své zkušenosti předávat ve Washingtonu. Opačným směrem putují volby ve 3. a 7. kole draftu 2024.

18:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane v Los Angeles útočník Jaret Anderson–Dolan (23). Poprvé podepsal jednocestnou smlouvu, a to na 775 tisíc dolarů. Přichází také ruský útočník Michail Malcev (25), který během dvou sezon v Coloradu neposbíral za 23 zápasů ani bod.

18:08 - PŘESTUP - Nejostřejší hoch posledních let Ryan Reaves (36) opouští Minnesotu a podle očekávání podepsal tříletý kontrakt s Torontem. A to na 4,05 milionu dolarů.

18:05 - PŘESTUP - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou obránce Luke Schenn (33) opouští Toronto a na tři roky podepsal s Nashvillem. Průměrně bude vydělávat 2,75 milionu dolarů.

18:03 - PŘESTUP - Americký útočník Matt Nieto (30) za deset let v NHL dvakrát vystřídal San Jose a Colorado, ale teď poprvé putuje jinam. Na dva roky podepsal s Pittsburghem, vydělá si 1,8 milionu dolarů.

18:01 - PŘESTUP - Po vykoupení ze smlouvy ve Vancouveru mění zkušený Švéd Oliver Ekman–Larsson (31) zimu za teplo. Z Vancouveru odchází na Floridu, kde bývalý kapitán Arizony podepsal roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů.

17:50 - PODPIS - Letošní mistr světa s Kanadou a aktuální trojka draftu útočník Adam Fantilli (18) podepsal nováčkovský kontrakt s Columbusem, který mu vynese 2,85 milionu dolarů.

17:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po třech letech v Carolině žádaný švédský útočník Jesper Fast (31) přidá další dva. Průměrně si vydělá 8,2 milionu dolarů. Během tří sezon v klubu posbíral 82 bodů. Zůstává také finský gólman Antti Raanta (34), který si v dalším ročníku vydělá 1,5 milionu dolarů.

16:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský obránce Erik Brännström (23) prodloužil o další rok kontrakt s Ottawou a přijde si na dva miliony dolarů. Patnáctý hráč draftu 2017 má za sebou nejlepší sezonu v lize, v 74 zápasech získal 18 bodů. Zůstává i kanadský bek Jacob Bernard-Docker (23), ten ještě o rok déle.

16:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trio Matt Luff (26), Klim Kostin (24) a Gustav Lindström (24) zůstává u Red Wings. Ruský forvard Kostin, získaný před pár dny z Edmontonu, podepsal na dva roky, Luff a Lindström na rok. Jediná smlouva pro Švéda je dvoucestná.

09:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Náhradní gólman Joey Daccord (26) o dva roky prodloužil se Seattlem a každý rok si přijde na 1,2 milionu dolarů. Za tým Kraken odehrál pět utkání, ale zářil na farmě, kde měl bývalý gólman Ottawy bilanci 26-8-3 a 15-11 v play off.

0:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Generální manažeři se před otevřením trhu činí, nové kontrakty podepsali například útočník Mattias Jänmark (30) s Edmontonem, obránce Noah Juulsen (26) s Vancouverem, další bek Jerad Rosburg (27) s Dallasem, útočník Taylor Ward (25) s Los Angeles, či beci Marcus Bjork (25) s Columbusem, Tyler Tucker (23) se St.Louis a Cameron Crotty (24) s Arizonou.

0:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční dvoucestné smlouvy na 775 tisíc dolarů podepsalo vedení kalifornského klubu San Jose s finským gólmanem Eetu Mäkiniemim (24) a útočníkem Jacobem Petersonem (23). Oba budou bojovat o každou minutu v NHL.

0:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Minnesota si ponechá brankáře Zaneho McIntyrea (30), obránce Dakotu Mermise (29) a křídelníka Nicka Swaneyho (25), se všemi podepsala roční dvoucestné smlouvy. Ani jeden z trojice není pevným členem kádru.

0:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankář Adin Hill (27), který vychytal Vegas Stanley Cup, podepsal s klubem dvouletou smlouvu na 4,9 milionu dolarů.

30. ČERVNA

23:31 - KONEC KARIÉRY - Kvůli přetrvávajícím problémům s otřesy mozku končí kariéru důrazný švédský útočník Patric Hörnqvist (36). Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem v NHL odehrál 901 utkání a získal 543 bodů, v posledním ročníku ale zvládl za Floridu jen 22 utkání a jedinkrát skóroval. Do play off nezasáhl vůbec. S hokejem končí i obránce Markus Nutivaara (29) ze San Jose, a také v jeho případě jsou důvodem zdravotní potíže. V lize nastoupil za Columbus a Floridu celkem do 275 zápasů a nasbíral 71 bodů, za Sharks v této sezoně vůbec nenaskočil.

22:20 - PODPIS - Den po výměně z Tampy Bay do Chicaga podepsal dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Corey Perry (38) s Blackhawks roční smlouvu na čtyři miliony dolarů. V novém týmu tak bude rozšiřovat bilanci 1257 zápasů a 883 bodů.

18:25 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Útočníci Matt Duchene (32) z Nashvillu, Blake Wheeler (36) z Winnipegu, Kailer Yamamoto (24) z Detroitu a obránce Bostonu Mike Reilly (29) budou vykoupeni ze svých smluv a od soboty se z nich stanou volní hráči.

29. ČERVNA

18:33 - VÝMĚNA - Někdější vítěz kanadského bodování i Stanley Cupu útočník Corey Perry (38) míří do Chicaga. Stále platný veterán hrál dosud v Tampě, ale tam mu skončila smlouva, a Lightning z něj ještě dokázali vydolovat volbu v 7. kole draftu 2024.

17:31 - VÝMĚNA - Edmonton opouští dva útočníci, kteří za sebou mají slušnou sezonu. Drobný Kailer Yamamoto (24) i důrazný ruský křídelník Klim Kostin (24) budou nově hrát v Detroitu. Za výměnu se kluby vyrovnají v budoucnu.

16:57 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Ottawě minimálně pro další ročník zůstane švédský obránce Jacob Larsson (26), který s klubem podepsal roční dvoucestný kontrakt. V uplynulé sezoně hrál především na farmě, kde posbíral v 55 zápasech 17 bodů. V prvním týmu během sedmi bitev nebodoval.

16:51 - VÝMĚNA - Po 1057 odehraných utkáních končí u New York Islanders útočník Josh Bailey (33), který společně s volbou ve 2. kole draftu 2026 putuje do Chicaga. Kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Bailey je devítkou draftu 2008, v NHL nasbíral 580 bodů. Blackhawks obratem oznámili, že hráče vykoupí z posledního roku kontraktu, ve kterém pobírá 3,5 milionu dolarů.

28. ČERVNA

23:32 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Z posily na play off se stává plnohodnotný člen kádru. Ruský útočník a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Ivan Barbašev (27) zůstává po únorovém trejdu ze St.Louis hráčem Vegas. S týmem Golden Knights podepsal pětiletý kontrakt na 25 milionů dolarů.

22:09 - VÝMĚNA - Česrtvý vítěz Stanley Cupu útočník Reilly Smith (32) opouští po šesti sezonách Vegas (za klub hrál od jeho začátku v lize) a míří do Pittsburghu výměnou za volbu ve 3. kole draftu. Smith pomohl v play off k Poháru celkem 14 body ve 22 zápasech.

20:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný kanadský bek Brayden Pachal (23) se dál bude prát o dres týmu Vegas, kapitán záložního celku z Hendersonu podepsal s týmem dvouletý kontrakt.

19:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švýcarský útočník Timo Meier (26) našel po jarním trejdu ze San Jose nový domov v New Jersey. Se 40 góly sedmnáctý nejlepší střelec posledního ročníku NHL podepsal s klubem osmiletý kontrakt s průměrným příjmem 8,8 milionu dolarů.

18:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Český univerzál David Kämpf (28) se na volný trh nechystá, krátce před vypršením smlouvy podepsal nový kontrakt s Torontem. Je na čtyři roky a 9,6 milionu dolarů. Za Maple Leafs dosud odehrál 164 zápasů a nasbíral 53 bodů (18+35). V klubu další dva roky zůstane také švédský útočník Pontus Holmberg (24), který v posledním ročníku v NHL debutoval a ve 37 zápasech pětkrát skóroval.

18:01 - VÝMĚNA - Vítěz Stanley Cupu z roku 2021 a dokonce střelec vítězného gólu v posledním utkání tehdejší sezony Ross Colton (26) se po třech sezonách v Tampě stěhuje do Colorada. Tým z Denveru za Američana obětoval volbu ve 2. kole letošního draftu.

17:56 - PODPIS - Den po trejdu z New Jersey podepsal dvouletou smlouvu s novým chlebodárcem z Calgary běloruský útočník Jegor Šarangovič (25). Majitel 205 startů v NHL si vydělá celkem 6,2 milionu dolarů.

10:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nováčkovská smlouva skončila v Arizoně kanadskému centrovi Ryanu McGregorovi (24), ale u Coyotes zůstává, podepsal na další rok (775/90 tisíc dolarů). NHL si dosud nezahrál, na farmě v Tucsonu dal v sezoně 2022/23 v 59 zápasech dvanáct branek.

10:28 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Boj o NHL nevzdává švédský obránce Gustav Olofsson (28), který v Seattlu prodloužil o další dvě sezony, ale pouze dvoucestně. Za tým Kraken v uplynulém ročníku NHL odehrál jen tři bezbodové zápasy, dařilo se mu ale hlavně v play off AHL, kde se s týmem Coachella Valley Firebirds dostal až do finále.

07:30 - VÝMĚNA - Poměrně významný trejd proběhl na trase New Jersey – Calgary. Tyler Toffoli (31), který na nedávném MS v Rize a Tampere z pozice kapitána dovedl Kanadu ke zlatým medailím, se stal novým spoluhráčem Vítka Vaněčka a Ondřeje Paláta. Do Alberty na oplátku zamířil běloruský útočník Jegor Šarangovič (25) a třetí kolo letošního draftu. Více informací najdete v článku.

Velká výměna mezi Devils a Flames. Twitter @NHL

27. ČERVNA

23:13 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Když Dallas na konci února z Montrealu získal v rámci vyměny ruského útočníka Jevgenije Dadonova (34), asi netušil, jak se mu bude dařit. Rodák z Čeljabinsku získal ve 23 zápasech základní části 15 bodů a dalších 10 bral v 16 zápasech play off. Proto s ním texaský klub prodloužil o další dvě sezony, útočník si celkem vydělá 4,5 milionu dolarů.

23:05 - VÝMĚNA - Přetlak v brankovišti vyřešili v New Jersey výměnou kanadského gólmana Mackenzieho Blackwooda (26). Majitel stříbra z mistrovství světa v roce (2019) se stěhuje do San Jose za volbu v 6. kole draftu. U Devils ho vytlačili Vítek Vaněček a Akira Schmid.

23:00 - VÝMĚNA - San Jose získalo práva na českého obránce Andreje Šustra (32) z Anaheimu, kterému za pár dni končí smlouva. Ducks za beka berou útočníka Andrewa Agozzina (32). Ten má platnou dvoucestnou smlouvu ještě na jeden rok. Více informací najdete v článku.

22:40 - VÝMĚNA - Spekulace ohledně výměny útočníka Pierra-Luca Duboise (25) - třetího muže draftu 2016 - je u konce. Putuje z Winnipegu do Los Angeles, ale cena byla vysoká. Kalifornský tým musel obětovat útočníky Alexe Iafalla (29), Gabea Vilardiho (23) a Rasmuse Kupariho (23) a k tomu volbu ve 2. kole draftu 2024. Nová Duboisova smlouva je na 8 let s průměrným příjmem 8,5 milionu dolarů ročně.

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský křídelník Trey Fix-Wolansky (24) prodloužil o další dva roky smlouvu s Columbusem, hodnotu má 1,55 milionu dolarů, ale je pouze dvoucestná. V prvním týmu dal v ročníku 2022/23 jeden gól v devíti zápasech, na farmě v Clevelandu byl se 71 body nejlepší.

20:50 - VÝMĚNA - Šestnáctka draftu z roku 2019 útočník Alex Newhook (22) mění barvy, Colorado loňského vítěze Stanley Cupu poslalo do Montrealu za volby v 1. a 2. kole letošního draftu a za farmářského obránce Gianniho Fairbrothera (22). Newhook má za sebou druhou kompletní sezonu, odehrál všech 82 utkání a posbíral 30 bodů (14+16).

20:41 - VÝMĚNA - Několik dní diskutovaný trejd útočníka Kevina Hayese (31) z Philadelphie do St.Louis se konečně uskutečnil. Blues za druhého nejproduktivnějšího hráče minulé sezony obětovali jen volbu v 6. kole draftu 2024. Hayes má smlouvu s cap hitem přes 7 milionů dolarů ještě na tři ročníky, Flyers navíc půlku budou platit.

17:26 - PODPIS - Ještě v pondělí byl majetkem Bostonu, v úterý už veterán Nick Foligno (35) podepsal roční kontrakt na 4 miliony dolarů s Chicagem, kde bude mentorovat tým, jenž se nově skládá. V posledním ročníku nasbíral bývalý kapitán Columbusu 10 branek a 16 nahrávek.

17:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dvě sezony v organizaci Nashvillu má před sebou nedraftovaný obránce Jake Livingstone (24), který ještě v minulém ročníku působil v NCAA. S Predators ale v březnu podepsal smlouvu do konce sezony a následně ve 4 zápasech jednou nahrával. Dvoucestný kontrakt má hodnotu 1,55 milionu dolarů.

12:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane v Buffalu obránce Jeremy Davies (26), který byl v posledním ročníku na farmě v AHL v Rochesteru s 11 góly nejlepším obráncem a s 90 minutami nejtrestanějším hráčem. Dres Sabres oblékl v jednom případě. V prvním týmu si přijde na 775 tisíc dolarů, na farmě na 425 tisíc.

26. ČERVNA

22:09 - VÝMĚNA - Slušnou posilu získali pro další ročníky hokejisté Chicaga. Ti využili toho, že Boston si potřebuje udělat prostor pod platovým stropem a přivedli jedničku draftu z roku 2010 útočníka Taylora Halla (31) a k tomu také práva na veterána Nicka Foligna (35), kterému ale v příštích dnech skončí smlouva. Bruins za ně získali méně využívané obránce Aleca Regulu (22) a Iana Mitchella (24). Oběma končí v červenci kontrakty. Bruins se následně také zbavili forvarda Shanea Bowerse (23), kterého poslali do New Jersey za beka Reillyho Walshe (24). Bowers pak s klubem podepsal roční dvoucestnou smlouvu.

18:11 - ODCHOD Z NHL - Když v dubnu, po celé sezoně na farmě v Hershey, nastoupil Henrik Borgström (25) za Washington, stal se prvním Finem od roku 2009, který barvy Capitals oblékl. Ale ačkoliv nakonec s Hershey celou AHL ovládl, dál se na farmě potácet nehodlá, a tak bývalý útočník Floridy a Chicaga podepsal se švédským HV71.

25. ČERVNA

23:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arizona by měla vstoupit do další sezony se stejným brankářským tandemem, Karlu Vejmelkovi bude dál krýt záda Connor Ingram (26), někdejší velký talent, který má za sebou první kompletní ročník v NHL. Zakončil ho s bilancí 6-13-8 a vysloužil si tříletý jednocestný kontrakt s cap-hitem 1,95 milionu dolarů.

17:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Carolina rozhodně nechystá změny na pozici kapitána, Jordan Staal (34), který už týmu šéfuje čtvrtým rokem, s ním o další čtyři prodloužil. Vítěz Stanley Cupu z roku 2009 už má přitom v NHL na kontě 1173 utkání, teď bude vydělávat průměrně 2,9 milionu dolarů.

10:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký bek Louis Belpedio (27) má za sebou dvě povedené sezony na farmě Philadelphie a bude pokračovat, podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s příjmem 775 tisíc v prvním týmu a 450 tisíc v AHL. V nejlepší lize světa má na kontě jen čtyři zápasy v barvách Minnesoty mezi lety 2017 a 2021. V Lehigh Valley na farmě byl s 27 body v minulé sezoně druhým nejproduktivnějším zadákem.

24. ČERVNA

23:04 - VÝMĚNA - Los Angeles Kings si nezvládnou udržet obránce Seana Durziho (24), který ve svých prvních dvou sezonách v NHL sesbíral 65 bodů, a tak ho raději před vypršením kontraktu vyměnili do Arizony. A to za volbu ve 2. kole draftu 2024.

22:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Letošní účastník mistrovství světa obránce Scott Perunovich (24) zůstává v St.Louis. Ofenzivní kreativní bek podepsal jednocestný roční kontrakt na 775 tisíc dolarů a o 25 tisíc si tak polepší. V minulém ročníku hrál vinou zranění pouze na farmě, ve 22 zápasech sesbíral 20 bodů.

18:04 - VÝMĚNA - Nashville si dělá prostor pod platovým stropem, do Colorada odeslal zkušeného kanadského centra a čtyřku draftu z roku 2010 Ryana Johansena (30), který má před sebou ještě dva roky smlouvy celkem na 16 milionů dolarů. Avalanche obětovali pro změnu trojku draftu 2012 Alexe Galchenyuka (29), který už se ale spíš potácí v AHL a roční dvoucestná smlouva mu navíc za necelý týden vyprší. Nicméně Predators zaplatí 50% Johansenova kontraktu.

11:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2017 obránce Joseph Cecconi (26) stále bojuje o NHL. V prosinci ho vyměnil Dallas do Buffala a na farmě Sabres přidal 8 bodů v základní části a dalších 5 v play off. A vysloužil si tak slušné roční dvoucestné prodloužení (775/325 tisíc dolarů).

11:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený obránce Ashton Sautner (29) má za sebou první celý ročník v organizaci Winnipegu, do NHL sice nezasáhl (68 utkání a 12 bodů za Manitobu v AHL), ale Jets mu přesto předložili k podpisu novou dvoucestnou smlouvu, která zaručuje 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 225 tisíc v AHL. V NHL má na kontě 23 utkání, mezi lety 2017-2020 je nasbíral v dresu Vancouveru.

11:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský brankář Hunter Jones (22) má za sebou tři roky v organizaci Minnesoty, do NHL ještě nezasáhl, ale Wild s ním prodloužili o další rok (787 500/70 tisíc dolarů). Přitom v poslední sezoně ani pořádně nechytal v AHL, za Iowu Wild nastoupil do jediného utkání, celou sezonu strávil o patro níže v ECHL.

23. ČERVNA

19:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Columbusu o rok prodloužili smlouvu s americkým útočníkem Carsonem Meyerem (25). V další sezoně si vydělá 775 tisíc v prvním týmu a 190 tisíc na farmě. V NHL odehrál celkem 27 bodů a k jedné brance přidal tři nahrávky.

18:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Za posledních pět sezon vystřídal finský útočník Erik Haula (32) v NHL šest klubů, teď se ale zdá, že se konečně usadil. Muž, který do New Jersey přišel před rokem výměnou za Pavla Zachu a následně nasbíral 41 bodů v základní části a dalších šest v play off, prodloužil o tři roky a vydělá si celkem 9,45 milionu dolarů.

12:08 - SPEKULACE - Dny bývalého kapitána Winnipegu Blaka Wheelera (36) u kanadského klubu se krátí, po třinácti sezonách by bývalá pětka draftu měla změnit barvy. Zatím ale není jasné, jestli ho klub vykoupí z posledního roku smlouvy, ve kterém má inkasovat 8,25 milionu dolarů, či ho trejduje.

11:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Joey Anderson (25) zůstává majetkem Chicaga, se kterým prodloužil o další sezonu (800/475 tisíc dolarů). K týmu se dostal v rámci trejdu v únoru z Toronta a za 24 utkání vstřelil čtyři branky a na další dvě nahrál. Kromě Maple Leafs nastupoval v kariéře také za New Jersey.

22. ČERVNA

17:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další šanci v Tampě dostane útočník Gabriel Fortier (23), který po skončení nováčkovské smlouvy podepsal s klubem roční dvoucestný (775/100 tisíc dolarů) kontrakt. Devětapadesátý hráč draftu 2018 dosud za Lightning odehrál 11 utkání a jednou skóroval.

15:26 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvouletý kontrakt na 1,55 milionu dolarů podepsal s Arizonou útočník Michael Carcone (27). Aktuální mistr světa s Kanadou se chystá naplno prorazit, v poslední sezoně odehrál za Arizonu jen 9 zápasů, ale v AHL byl vůbec nejlepší s 85 body. Jeho 127 trestných minut také stačilo na 9. místo v soutěži.

15:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První kompletní sezonu v NHL má za sebou ranař Mathieu Olivier (26), po přesunu z Nashvillu do Columubusu ho tým z Ohia využil v 66 zápasech a Američan přidal k pěti brankám taky deset nahrávek a devětkrát se popral. V tom byli lepší jen čtyři hráči v celé lize. Blue Jackets s ním podepsali dvouletou smlouvu na 2,2 milionu dolarů.

21. ČERVNA

21:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O místo na výsluní se pokusí v St.Louis poprat útočník Adam Gaudette (26), kterého klub získal v únoru z Toronta v rámci velkého trejdu, během kterého mužstvo opustil kapitán Ryan O´Reilly. Američan má v barvách Vancouveru, Chicaga a Ottawy nahráno přes 200 zápasů NHL, poslední sezonu ale celou strávil jen v AHL. Roční smlouva mu zaručuje 775 tisíc dolarů v NHL a 400 tisíc na farmě.

08:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Lukáš Rousek (24) bude pokračovat v NHL v Buffalu. Vedení Sabres prodloužilo se čtyřiadvacetiletým českým hráčem smlouvu o dva roky. Za sezonu si Rousek může vydělat 775.000 dolarů (téměř 17 milionů korun). Klub to oznámil na svém webu.

20. ČERVNA

22:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější hráč záložního týmu Pittsburghu z Wilkes-Barre finský útočník Valtteri Puustinen (24) s Penguins o rok prodloužil. Stříbrný medailista z MS 2021 má za sebou zatím jediný zápas v NHL, a to v sezoně 2021/22.

22:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Lotyšský veterán Zemgus Girgensons (29) se chystá na jubilejní desátou sezonu v dresu Buffala, s klubem prodloužil o další rok a přijde si na 2,5 milionu dolarů. Dosud za Sabres odehrál 625 utkání a přidal 81 branek a 93 nahrávek.

18:40 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Jen rok vydrželi v Arizoně drsňák Zack Kassian (32) a švédský obránce Patrik Nemeth (31). Zadák byl vykoupen z posledního roku smlouvy, ve kterém si měl vydělat 3,5 milionu dolarů a forvard také. Jeho příjem měl být o 1,2 milionu nižší. Oba dohromady v uplynulém ročníku zapsali jen sedm bodů. Klub naopak podepsal roční kontrakt s veteránem Stevenem Kampferem (34). Obránce byl například u bostonského Stanley Cupu v roce 2011.

16:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V nedávno skončené sezoně si na prvních 17 zápasů vyzkoušel NHL v barvách New York Islanders produktivní obránce Samuel Bolduc (22) a ke dvěma brankám přidal také asistenci. Klub s ním prodloužil po skončení nováčkovské smlouvy o další dva roky.

15:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po konci sedmiletého kontraktu na více než 44 milionů dolarů podepsal forvard Sean Monahan (28) s Montrealem jen roční, a to na 1,985 milionu dolarů. V minulé sezoně, která byla jeho první v NHL mimo Calgary, odehrál kvůli zranění pouze 25 utkání, ale nevedl si špatně, dal šest branek a dalších 11 připravil.

12:17 - SPEKULACE - Hrdina čerstvých vítězů Stanley Cupu brankář Adin Hill (27) je od 1. července nechráněným volným hráčem. Jeho agent Gerry Johannson dal nicméně pro The Athletic jasně najevo, že Hill by ve spolupráci s Vegas rád pokračoval. "Sledujeme i všechno ostatní, ale pokud se nám to podaří ve Vegas, bude to nejlepší, ne?" řekl Johannson. V této sezoně byl jeho příjem 2,675 milionu dolarů.

19. ČERVNA

19:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký brankář Brandon Bussi (24) o rok prodloužil smlouvu s Bostonem, kontrakt je nicméně dvoucestný. Téměř dva metry vysoký gólman má za sebou výtečný ročník na farmě v Providence, v základní části měl bilanci 22-5-4. Dočkal se i několika povolání do hlavního týmu, na první minuty v lize ale ještě čeká.

12:56 - SPEKULACE - Carolina má v posledních letech jednu z nejstabilnějších obran v celé soutěži, ale o jeden z pilířů možná přijde. Poslední rok smlouvy má před sebou například Brett Pesce (28), kterého by si klub chtěl nechat, ale v případě, že během léta smlouvu neprodlouží, je vedení dle TSN přikloněné k trejdu. Podobně je na tom Noah Hanifin (26), také on má v Calgary před sebou poslední ročník kontraktu, podle The Athletic už ale dal najevo, že nehodlá u Flames pokračovat, takže také tady se očekává výměna. Kdo by naopak chtěl zůstat, je švýcarský kanonýr Timo Meier (26), který je po jarním trejdu ze San Jose do New Jersey spokojen a oba kluby se snaží najít společnou řeč a podepsat víceletý kontrakt.

17. ČERVNA

07:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký bek Zac Jones (22) si po vypršení nováčkovské smlouvy s New York Rangers vysloužil v klubu rovnou jednocestný kontrakt. Ten je na dva roky a má hodnotu 1,625 milionu dolarů. Jones poslední tři sezony bojuje o pevné místo, v prvním týmu odehrál postupně 10, 12 a 16 zápasů, v ročníku 2022/23 také poprvé v NHL skóroval.

05:14 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Ještě čtyři roky měl platný kontrakt s Vancouverem švédský veterán Oliver Ekman-Larsson (31) a vydělat si měl přes 28 milionů dolarů, ale Canucks se rozhodli bývalého kapitána Arizony vykoupit ze smlouvy. Za dva roky v klubu dal obránce jen sedm branek, teď je z něj volný hráč.

16. ČERVNA

21:03 - PODPIS - Bývalý útočník Jarome Iginla (45) se vrací do Calgary, za které odehrál v NHL 16 sezon. Dvojnásobný olympijský vítěz bude zvláštním poradcem nového generálního manažera Craiga Conroye, s nímž za Flames nastupoval na ledě. Iginla vedl Flames od roku 2003 až do své výměny v roce 2013 v roli kapitána, drží klubové rekordy v počtu odehraných utkání, bodech a brankách. Více informací najdete v článku.

14:36 - SPEKULACE - I po životní sezoně, ve které obránce Erik Karlsson (33) nasbíral celkem 101 bodů (25+76) a stal se nejstarším obráncem historie, jenž kdy magickou hranici překročil, to stále vypadá, že Sharks veterána vymění. Bývalý kapitán Ottawy má před sebou ještě čtyři roky smlouvy s cap-hitem 11,5 milionu dolarů, navíc chce hrát pro klub, se kterým by ještě mohl získat Stanley Cup. Kalifornský tým naopak čeká přestavba.

14:30 - PODPIS - Švédský juniorský reprezentant Fabian Wagner (19) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Winnipegem, jenž rodáka z Nyköpingu v roce 2022 draftoval až na 175. pozici. Wagner v uplynulé sezoně odehrál 22 zápasů za Linköping, ale vůbec nebodoval. Smlouva mu může vynést až 2,575 milionu dolarů.

15. ČERVNA

20:11 - VÝMĚNA - Prvních 28 utkání v NHL odehrál v právě skončené sezoně švédský útočník Fredrik Olofsson (27), v dresu Dallasu dal gól a na tři nahrál. V Texasu mu skončila smlouva a klub jeho práva vyměnil do Colorada. Obě mužstva se za trejd vyrovnají v budoucnu. Stars zároveň o rok prodloužili s brankářem Matthewem Murraym (25). Smlouva je dvoucestná.

19:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po dvou sezonách se 73 body v řadě dostal Jesper Bratt (24) v New Jersey pořádně nasypáno, jeho nový osmiletý kontrakt má hodnotu 63 milionů dolarů. Stejné číslo nosí rodák ze Stockholmu také na dresu.

19:14 - PODPIS - Ottawa podepsala tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů se 72. hráčem loňského draftu švédským křídelníkem Oskarem Petterssonem (19). Juniorský reprezentant hrál v sezoně 2022/23 na 29 zápasů v prvním týmu Rögle a k jedné brance přidal i jednu asistenci. S 33 trestnými minutami byl třetím nejtrestanějším hráčem mužstva.

12:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tampa prodloužila o další rok smlouvu s americkým útočníkem Colem Koepkem (25), v prvním týmu si vydělá 775 tisíc a na farmě v AHL 100 tisíc. Tam strávil také většinu minulé sezony, ale dočkal se i prvních startů v týmu Lightning. Odehrál celkem 17 utkání a 13. listopadu proti Washingtonu vstřelil první gól v NHL.

12:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký centr Joshua Dunne (24) o rok prodloužil s Columbusem a vydělá si 775/125 tisíc dolarů. Nedraftovaný forvard má v NHL na kontě jen 14 bezbodových zápasů, na farmě v Clevelandu byl v sezoně 2022/23 s 20 góly druhým nejlepším střelcem a se 71 minutami nejtrestanějším hráčem.

12:16 - ODCHOD Z NHL - Poprvé v kariéře se ve svých 30 letech pouští do evropského angažmá nedraftovaný kanadský gólman Max Lagacé, který v předchozích sezonách patřil Dallasu, Vegas, Bostonu, Pittsburghu a Tampě. V NHL ale odchytal jen 20 utkání, naposledy se v akci objevil v sezoně 2021/22 v dresu Lightning. Novým domovem bude švédský Färjestad.

Informace o dřívějších přestupových událostech se dočtete v dalším článku.