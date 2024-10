ONLINE | Nový ročník NHL odstartoval, klíčové podpisy jsou hotové a soupisky jsou známé. Ale na trhu je stále živo, proto se vyplatí sledovat, co se bude v zákulisí dít dál. Sledujte náš aktualizovaný přestupový speciál a nic vám neunikne.

30. ŘÍJNA

09:32 – VÝMĚNA – Detroit vyměnil třicetiletého finského obránce Olliho Määttäho do Utahu za volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Määttä odehrál dosud v nové sezoně sedm utkání a nebodoval. V dresu Red Wings strávil i předchozí dva ročníky. Po sezoně mu vyprší dvouletý kontrakt na celkem šest milionů dolarů, jenž podepsal právě s Detroitem loni v únoru.

28. ŘÍJNA

17:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až americkému obránci Jakeu McCabeovi (31) vyprší po sezoně čtyřletý kontrakt, má jistotu dalšího angažmá. Fyzicky hrající bek, který má za sebou také působení v Buffalu nebo Chicagu, prodloužil s Torontem o pět let a celkem si vydělá 22,55 milionu dolarů. Majitel 586 startů v NHL sezonu odstartoval třemi nahrávkami v devíti zápasech.

27. ŘÍJNA

07:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až když se začala rozrůstat marodka, prodloužili hokejisté NY Islanders se zkušeným útočníkem Mattem Martinem (35) o další rok. Jednocestná smlouva je na ligové minimum 775 tisíc dolarů. Kanaďan jen dvě sezony z šestnácti strávil jinde než v New Yorku, do tisíce zápasů v lize mu chybí 45 zápisů.

25. ŘÍJNA

21:07 - KONEC SMLOUVY - Český útočník Pavel Novák (22) už třetí rok nováčkovské smlouvy s Minnesotou nedokončí, obě strany se dohodly na rozvázání smlouvy. Bývalý hráč Českých Budějovic, kterého Wild draftovali v roce 2020 na 146. místě, trávil poslední sezonu mezi AHL a ECHL, kde také současný ročník začal. Kam povedou jeho další kroky se jistě uvidí brzy.

21:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chvíli to trvalo, než jednička draftu z roku 2020 útočník Alexis Lafreniere (23) naplnil svůj potenciál a chvíli se dokonce mluvilo o trejdu, ale zdá se, že Kanaďan dorostl do toho, co v něm skauti dříve viděli. V ročníku 2023/24 získal 57 bodů v základní části a hlavně dalších 14 v play off. Tuto sezonu rozjel sedmi body (4+3) ve stejném počtu zápasů a NY Rangers s ním o sedm let prodloužili. Průměrně bude vydělávat 7,45 milionu dolarů.

20:56 - PODPIS - Florida podepsala tříletou nováčkovskou smlouvu s levým křídlem Hunterem St. Martinem (19), kterého v létě draftovala až v 6. kole na 194. pozici. Rodák z Edmontonu perfektně odstartoval do této sezony v barvách Medicine Hat v juniorské WHL. Nejen, že začal na dresu nosit "áčko", ale zároveň vstřelil v osmi zápasech hned sedm branek.

24. ŘÍJNA

23:02 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obrana hokejistů Vegas patří mezi nejlepší v lize a nevypadá to, že v nejbližší době by se něco mělo měnit. O dalších sedm let prodloužil kontrakt bek Shea Theodore (29), který si tak průměrně bude vydělávat 7,425 milionu dolarů. Bývalý zadák Anaheimu s klubem v roce 2023 vyhrál Stanley Cup a body sbírá pravidelně. V posledních pěti sezonách vždy pokořil hranici čtyřiceti bodů, v té současné má sedm bodů v sedmi zápasech.

21:42 - ODCHOD Z NHL - Kanadský obránce Justin Schultz (34) pro nový ročník NHL už v lize nesehnal práci a po dvanácti sezonách a 745 zápasech v NHL bude hrát za švýcarské Lugano. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem hrál také za Edmonton, Washington a poslední dva roky ze Seattle. Celkem získal 324 bodů, v roce 2013 se v NHL vešel do All-Rookie Teamu, tedy do výběru nováčků. Spolu s ním tam tehdy byli například Jonathan Huberdeau či Brandon Saad.

22. ŘÍJNA

17:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Mistr světa s Kanadou z roku 2023 útočník Jake Neighbours (22) prodloužil se St.Louis smlouvu o další dva roky a průměrně bude vydělávat 3,75 milionu dolarů ročně. Šestadvacítka draftu z roku 2020 má za sebou první kompletní ročník v NHL, s 27 góly se dělil o pozici druhého nejlepšího střelce Blues. V této sezoně skóroval dvakrát v šesti utkáních.

21. ŘÍJNA

22:34 - PODPIS - Poslední muž prvního kola draftu 2024 útočník Sam O’Reilly (18) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s posledním finalistou NHL z Edmontonu. Rodák z Toronta načal druhý kompletní ročník v barvách London Knights v OHL, naposledy získal 56 bodů v 68 zápasech. V tomto ročníku během sedmi utkání dvakrát skóroval a třikrát nahrával.

20. ŘÍJNA

17:38 - ODCHOD Z NHL - Obránce Jakub Zbořil hlásí návrat do Čech, dlouhodobý kontrakt s ním podepsalo pardubické Dynamo. Odchovanec brněnské Komety strávil posledních 10 sezon v zámoří, kde si v dresu Bostonu vyzkoušel i NHL. Minulý ročník ale nastupoval výhradně v AHL, nejprve v dresu Providence a později na farmě Columbusu v Clevelandu. V předsezonním kempu neuspěl u New Jersey. Více informací v článku.

19. ŘÍJNA

10:23 - PODPIS - Už čtvrtým rokem v řadě je oporou Seattlu ve WHL kanadský brankář Scott Ratzlaff (19), teď se navíc přiblížil NHL, protože podepsal na tři roky s Buffalo Sabres. Americký celek ho draftoval ze 141. pozice v roce 2023, tento ročník odstartoval za Thunderbirds výtečně, ve čtyřech zápasech třikrát slavil vítězství.

10:12 - PODPIS - Fyzicky hrající kanadský obránce Terrell Goldsmith (19), kterého Utah ještě jako Arizona získal v roce 2023 ve 4. kole draftu, podepsal s "novým" celkem NHL tříletou nováčkovskou smlouvu. Aktuálně hraje v juniorské WHL za Tri-City, ale předchozí ročníky strávil ve stejné lize v barvách Prince Albert. V sezoně 2023/24 sesbíral v 66 zápasech 15 bodů (3+12) a se 122 trestnými minutami byl čtvrtým nejtrestanějším mužem soutěže.

17. ŘÍJNA

18:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dallas si pojistil svou brankářskou jedničku, rostoucí americká hvězda jménem Jake Oettinger (25) zůstane v Texasu dalších osm let a každý rok si vydělá 8,25 milionu dolarů. Juniorský mistr světa z roku 2017 a účastník Utkání hvězd z posledního ročníku je jedničkou Stars už několik let, v posledních třech sezonách se vždycky dostal minimálně na metu třiceti výher.

11. ŘÍJNA

20:38 - WAIVERS LISTINA - Kaapo Kähkönen (28) překvapivě prohrál ve Winnipegu souboj s Ericem Comriem (29), ale na farmu Fin nemíří. Juniorský mistr světa z roku 2016 putuje do Colorada, které bude jeho dalším působištěm. V NHL už hrál také za Minnesotu a San Jose a naposledy za New Jersey.

20:19 - WAIVERS LISTINA - Náročné dny zažívá útočník Raphaël Lavoie (24). Edmonton ho zařadil v neděli na listinu nechráněných hráčů, odkud si ho o den později stáhlo Vegas. Jenže Golden Knights ho v úterý také umístili na waivers listinu a Edmonton si ho o den později vzal zpět. Jenže to stále nebyl konec. Celá akce proběhla znovu a juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2020, který má na kontě jen sedm bezbodových zápasů v NHL, už zase patří Vegas.

10. ŘÍJNA

10:05 - SPEKULACE - Server Sportsnet inforumje o tom, že Toronto se snaží najít zájemce o švédského obránce Timothyho Liljegrena (25), který sice v létě s klubem podepsal dvouletou smlouvu na šest milionů dolarů, jenže klub další beky následně přivedl a 17. muž draftu z roku 2017 najednou nemá na soupisce místo. Ve středečním utkání proti Montrealu se ani nevešel mezi šestici obránců. Uplynulá sezona v NHL pro něj byla dosud nejlepší, v 55 zápasech dal tři góly a na dvacet nahrál.

09:53 - PŘESTUP - Po devíti měsících se do Montrealu vrací švédský obránce Gustav Lindström (25), který sice v klubu předchozí ročník načal, ale dohrával ho v Anaheimu, kde ve 32 zápasech získal šest asistencí. Kalifornský klub už o bývalého beka Detroitu nestál, a ten se tak vrátil do Montrealu. Smlouva je roční a dvoucestná.

9. ŘÍJNA

17:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dva gólmani prodloužili ve svých stávajících klubech. Linus Ullmark (31), od léta jednička Ottawy, zůstane s klubem až do roku 2029, po skončení aktuální smlouvy vstoupí v platnost nová s průměrným platem 8,25 milionu dolarů. Náhradní gólman Seattlu Joey Daccord (28) zůstane u týmu Kraken až do roku 2030, každý rok si vydělá 5 milionů dolarů.

10:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Perfektně začal nový ročník pro útočníka Cartera Verhaegheho (29) z Floridy. Proti Bostonu při výhře 6:4 sice nebodoval, ale Panthers po zápase oznámili, že s dvojnásobným vítězem Stanley Cupu prodloužili smlouvu o dalších osm let a každý rok mu budou vyplácet 7 milionů dolarů. V minulém ročníku sesbíral Verhaeghe 72 bodů, v tom předchozím ještě o bod více.

8. ŘÍJNA

23:37 - PŘESTUP - Barvy posledního finalisty Stanley Cupu z Edmontonu bude oblékat obránce Travis Dermott (27), který přesvědčil v kempu. Do Kanady, kde už dříve hrával za Vancouver a především Toronto, míří po roce v barvách Arizona Coyotes, kde získal sedm bodů (2+5) v 50 zápasech. Nová smlouva je pro majitele 329 startů v NHL přesto jen dvoucestná.

15:55 - PŘESTUP - Podpis rychlíka Jakuba Vrány (28) s Washingtonem Capitals je potvrzen, bývalý třináctý hráč draftu skutečně získal roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Vrána má za sebou kromě Capitals působení v Detroitu a St.Louis, v lize začal hrát v sezoně 2016/17 a vstřelil celkem 110 branek.

7. ŘÍJNA

23:50 - PŘESTUP - Útočník Jakub Vrána (28) uspěl na zkoušce v přípravném kempu Washingtonu a po třech a půl letech se vrací do klubu, s kterým získal v roce 2018 Stanleyův pohár. Podle zámořských médií podepsal český hráč s Capitals roční smlouvu na 775 tisíc dolarů (téměř 18 milionů korun).

21:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský brankář a budoucnost Minnesoty Jesper Wallstedt (21) prodloužil s Wild o dva roky, průměrně to pro něj bude znamenat 2,2 milionu dolarů ročně. Dvacátý muž draftu z roku 2021 odchytal v posledním ročníku první tři utkání v NHL, dvě vyhrál a jedno prohrál. Navíc udržel také čisté konto.

20:05 - WAIVERS LISTINA - Těsně před startem nové sezony týmy ladí soupisky a živo je také na listině nechráněných hráčů. Jen pět dní byl majetkem Bostonu český brankář Jiří Patera (25), zpět si ho stáhl Vancouver. Novou konkurenci bude mít Lukáš Dostál (24) v Anaheimu, kvůli zranění Johna Gibsona (31) berou Ducks z Buffala veterána Jamese Reimera (36), který byl se Sabres na zápasech v Praze, ale do akce se nedostal. Útočník Cole Schwindt (23) míří z Calgary do Vegas, to zase opouští forvard Zach Aston-Reese (30), jenž bude působit v Columbusu.

16:25 - PŘESTUP - Bývalý kapitán Montrealu útočník Max Pacioretty (35) uspěl na zkoušce a míří do konkurenčního Toronta, se kterým podepsal roční smlouvu na 873 tisíc dolarů a dalších 626 tisíc si může vydělat na bonusech. V přípravě naskočil do čtyř zápasů a získal pět bodů. Na rok Maple Leafs podepsali také silově hrajícího útočníka Stevea Lorentze (28), který v červnu slavil s Floridou zisk Stanley Cupu. O dva roky prodloužil ještě americký obránce Cade Webber (23), který si v NHL ale narozdíl od předchozí dvojice ještě nezahrál.

12:19 - PODPIS - Minulý ročník sice strávil v nižší farmářské soutěži ECHL v barvách South Carolina Stingrays, ale přesto více než sto kilogramů vážící americký obránce Bryce Montgomery (21) nakročil k NHL, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Carolinou, která ho draftovala v 6. kole v roce 2021. S Coloradem na stejně dlouhou dobu podepsal rodák z ruského Orenburgu Nikita Prishchepov (20). Ten byl na dražbě talentů ještě dál, v letošním roce ho Avalanche získali v 7. kole a po třech letech v juniorské QMJHL by měl okusit AHL v dresu Colorado Eagles.

09:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejlepší sezonu v NHL má za sebou švédský útočník Nils Höglander (23) z Vancouveru, v základní části vstřelil 24 branek a jednu přidal také v play off. Bývalý juniorský reprezentant prodloužil o tři roky, vydělávat by si měl tři miliony ročně.

08:59 - PŘESTUP - Kailer Yamamoto (26) odehrál v přípravě za Utah šest utkání a třikrát skóroval. Díky tomu si naposledy forvard Seattlu vysloužil roční kontrakt, který je sice dvoucestný, ale i v AHL pro něj má slušné parametry. Tam bude pobírat 500 tisíc dolarů ročně, v prvním týmu 775 tisíc. V nejbližší době by měl podepsat s Detroitem také drsňák Austin Watson (32), i on uspěl v kempu.

6. ŘÍJNA

22:46 - KONEC V KEMPU - Další hráči, kteří pobyt v kempu neproměnili ve smlouvu, jsou útočníci Sam Gagner (35) a Rocco Grimaldi (31) v Carolině. Gagnera nezachránily ani tři body v poslední přípravě proti Nashvillu. Oba hráči dohromady v NHL odehráli přes 1200 zápasů.

22:40 - VÝMĚNA - Švédský obránce Erik Brännström (25) sice na začátku července podepsal roční kontrakt s Coloradem, ale nakonec za něj naskočil jen do čtyř přípravných zápasů a stěhuje se. Švédovým novým domovem je Vancouver, který za něj obětoval beka Tuckera Poolmana (31) a volbu ve 4. kole draftu 2025. Canucks hned zařadili novou akvizici na waivers listinu a Brännström by měl zamířit na farmu.

14:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Krátce po startu nové sezony NHL se Boston dohodl na prodloužení smlouvy s brankářskou jedničkou Jeremym Swaymanem (25) a ukončil tak ságu, která se táhla celé léto. Rodák z Aljašky měl v minulém ročníku bilanci 25-10-8 a střídal se v Linusem Ullmarkem. Toho už Bruins v červnu vyměnili do Ottawy a jasně dali najevo, kdo bude jedničkou. Nová smlouva je na osm let, průměrně gólmanovi vynese 8,25 milionu dolarů.

10:20 - PODPIS - Sedm let po draftu se prvního kontraktu v NHL dočkal centr Skyler Brind'Amour (25), který podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Carolinou a v případě, že se objeví v prvním týmu Hurricanes, povede ho jeho otec Rod. Brind'Amour má za sebou čtyři sezony v univerzitní NCAA a ročník 2023/24 strávil v AHL, v dresu Charlotte Checkers v 54 zápasech základní části vstřelil tři branky a na pět nahrál.

5. ŘÍJNA

21:33 - WAIVERS LISTINA - Řízný kanadský obránce John Ludvig (24), syn bývalého českého útočníka Jana Ludviga, mění po jednom ročníku v NHL v dresu Pittsburghu barvy. Hrát bude za Colorado, které si ho stáhlo z listiny nechráněných hráčů. V ročníku 2023/24 odehrál 33 utkání (3+2) a přidal také 47 trestných minut.

21:25 - PŘESTUP - Šest branek včetně jednoho hattricku dal v přípravných zápasech za New Jersey americký útočník Kevin Labanc (28). Devils s ním přesto nepodepsali smlouvu, ale na ocet nezůstal, roční kontrakt za ligové minimum 775 tisíc dolarů podepsal s Columbus Blue Jackets. V NHL hrál forvard se slovenskými předky jen za San Jose, během devíti sezon dal 82 gólů.

21:17 - KONEC V KEMPU - Na zkoušce v Ottawě neuspěl obránce Calen Addison (24), který naposledy hrál za San Jose. V přípravě za Senators majitel padesáti bodů v NHL naskočil do tří zápasů, nebodoval a přidal dva záporné body. Neuspěl ani gólman Dustin Tokarski.

4. ŘÍJNA

21:32 - PŘESTUP - Po bídném ročníku, ve kterém vstřelil v Montrealu jen pět branek, musel někdejší muž z prvního kola draftu a vítěz Stanley Cupu s Los Angeles útočník Tanner Pearson (32) bojovat o další ligovou šanci v kempu. U Vegas ale uspěl a podepsal s týmem Golden Knights roční smlouvu na 775 tisíc dolarů a pokusí se zavzpomínat na úspěšnější časy. Ještě v ročníku 2019/20 dokázal vstřelil 21 branek.

09:39 - PŘESTUP - Obránce Tyson Barrie (33), kanadský mistr světa z Česka z roku 2015, uspěl v kempu Calgary a podepsal roční smlouvu na 1,25 milionu dolarů. Poslední ročník v Nashvillu mu úplně nevyšel, ale ještě sezonu předtím dokázal získat 55 bodů. Na více než 50 bodů v sezoně dosáhl produktivní Kanaďan hned čtyřikrát.

3. ŘÍJNA

19:01 - KONEC V KEMPU - Francouzský mazák Pierre-Edouard Bellemare (39), který si mimochodem zahrál už na mistrovství světa v roce 2004, se po třech sezonách, které rozdělil mezi Tampu Bay a Seattle, nevrátí do kabiny Colorado Avalanche, kde působil mezi lety 2019-2021. Jeden z nejstarších mužů celé NHL už bude nejspíš mít potíže najít v zámoří práci... V přípravě ve třech utkáních nebodoval.

2. ŘÍJNA

22:03 - KONEC V KEMPU - Veterán Alex Chiasson (34) si nevybojoval další smlouvu v Detroitu, kde celkem úspěšně dohrával poslední sezonu. Naskočil do tří přípravných zápasů a ani jednou nebodoval. Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 v NHL vstřelil 120 branek v 651 zápasech.

20:12 - WAIVERS LISTINA - Český gólman Jiří Patera (25) sice v létě podepsal dvouletou smlouvu s Vancouverem, ale po tréninkovém kempu neprošel listinou nechráněných hráčů, odtamtud si ho totiž stáhl Boston. Ten stále nemá pod smlouvou jedničku Jeremyho Swaymana a bývalý gólman Vegas by tak mohl u Bruins krýt záda Joonasi Korpisalovi.

1. ŘÍJNA

20:15 - KONEC V KEMPU - Dalším veteránem, který si v kempu nevybojoval smlouvu, je brankář Michael Hutchinson (34), který se neprosadil v New Jersey. Kanaďan, který kdysi dělal parťáka Ondřeji Pavelcovi ve Winnipegu, naposledy působil v organizaci Detroitu. Končí také dvojice u konkurenčních New York Rangers. Neuspěl vítěz Stanley Cupu s Washingtonem obránce Madison Bowey (29), ani útočník Adam Erne (29), který se ještě v nočním zápase proti Devils stihl poprat.

30. ZÁŘÍ

23:51 - KONEC V KEMPU - Kanadský veterán Mike Hoffman (34), který nosí na zádech číslo 68, neuspěl v kempu Edmontonu. Autor 228 branek v NHL se objevil ve čtyřech z pěti přípravných utkání týmu a dařilo se mu, celkem zaznamenal bilanci 1+3. Gól dal během prohry 1:6 s Calgary. Končí také útočník Sammy Blais (28), vítěz Stanley Cupu a mistr světa s Kanadou se neprosadil do kádru Vancouveru. Ve čtyřech přípravných zápasech nebodoval. Návrat po šesti letech v KHL nevyšel ruskému forvardovi Nikolaji Kuljominovi (38), v Ottawě odehrál dva přípravné zápasy a nahrál na jednu branku.

17:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ruský útočník Nikita Alexandrov (24) prodloužil o rok dvoucestně se St.Louis Blues, v prvním týmu to pro něj znamená 775 tisíc dolarů, na farmě pak 150 tisíc. Juniorský vicemistr světa čeká na větší šanci, naposledy zvládl v NHL jen 23 utkání a zapsal dvě nahrávky, na farmě ve Springfieldu pak zvládl jediný duel. Alexandrov byl předposledním chráněným volným hráčem před novou sezonou, posledním zůstal brankář Jeremy Swayman (25) v Bostonu.

29. ZÁŘÍ

21:10 - PODPIS - Slušně se v přípravných zápasech Vancouveru prezentoval skoro stokilový švédský útočník Vilmer Alriksson (19), dokonce se proti Seattlu i popral. Proto Canucks se 107. hráčem draftu 2023 podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu, která mu může ročně vynášet 775 tisíc dolarů. Bývalý juniorský reprezentant má za sebou jednu sezonu v OHL v barvách Guelphu Storm, se 33 body byl sedmý v bodování mužstva. Nový tříletý kontrakt má také v konkurenčním Calgary jedenačtyřicátý hráč letošního draftu Andrew Basha (18).

27. ZÁŘÍ

19:55 - PODPIS - Lotyšské křídlo Eriks Mateiko (18), které Washington draftoval ve 3. kole v roce 2024, má podepsanou smlouvu v NHL. A to na tři roky. Rodák z Jelgavy má za sebou dvě sezony v Saint John v QMJHL, naposledy dělal dokonce asistenta kapitána. S 23 góly byl nejlepším střelcem mužstva. Nováčkovský kontrakt podepsal s Philadelphií také obránce Spencer Gill (18), který byl letos zvolen z 59. pozice.

25. ZÁŘÍ

09:50 - SPEKULACE - Železný muž NHL a trojnásobný vítěz Stanley Cupu útočník Phil Kessel (36) sice v celém minulém ročníku nikde nehrál, ale o hokej má stále zájem. Hokejový expert Pierre LeBrun sdělil, že by Američan klidně přijal pouhou pozvánku do kempu, kdyby cítil, že by se do týmu mohl hodit.

09:46 - PODPIS - Prvním, kdo si vybojoval smlouvu v přípravném kempu některého z týmů NHL, se stal finský brankář Eetu Mäkiniemi (26), který s Philadelphií podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/200 tisíc dolarů). Někdejší 104. hráč draftu 2017 odchytal v sezoně 2022/23 dva zápasy za San Jose Sharks, v uplynulém ročníku ale spadl až do ECHL.

24. ZÁŘÍ

08:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Cole Perfetti (22) podepsal novou dvouletou smlouvu s Winnipegem na celkem 6,5 milionu dolarů (147 milionů korun). Kanaďan byl chráněným volným hráčem a dosud chyběl v přípravném kempu na novou sezonu NHL, který zahájili Jets ve čtvrtek. O dohodě s mistrem světa z roku 2021 informoval klub na webu.

08:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Colorado Avalanche si pojistilo novou šestiletou smlouvou útočníka Logana O'Connora (28), který klubu pomohl předloni získat Stanleyův pohár. Zkušený hokejista si díky kontraktu platnému od příští sezony vydělá celkem 15 milionů dolarů (339 milionů korun). V Coloradu je nyní vázán až do roku 2031. Minulý ročník NHL pro O'Connora skončil předčasně kvůli operaci kyčle. I když odehrál jen 57 zápasů, s 13 góly si vytvořil osobní rekord a s 25 body zaostal o jeden za svým maximem.

00:14 - PODPIS - Nedraftovaný slovenský zadák Viliam Kmec (20) po třech slušných sezonách v Prince Cougar v juniorské WHL podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s předposledním vítězem Stanley Cupu týmem Vegas Golden Knights. Rodák z Košic se představil na posledních třech juniorských mistrovstvích světa, s bilancí +39 skončil v minulé sezoně WHL na dvanáctém místě.

23. ZÁŘÍ

22:00 - KONEC V KEMPU - Krátce se ucházel o práci v San Jose kanadský brankář Aaron Dell (35). Veterán, který u Sharks strávil velkou část kariéry v NHL tentokrát prostor u Sharks nezískal. Blíží se konec kariéry?

21:41 - ODCHOD Z NHL - Finský gólman Antti Raanta (35) sice mluvil o tom, že by mohl zamířit také do Česka, nakonec z toho ale je Švýcarsko. Majitel 139 vítězství v NHL, který naposledy působil v Carolině, míří do Servette Ženeva. Další práci v NHL nenašel ani kanadský všestranný centr Chris Tierney (30), který nově bude hrát za Dinamo Minsk. V NHL během 649 zápasů sesbíral 248 bodů, jeho posledním působištěm bylo New Jersey, za které vstřelil čtyři góly v 52 zápasech.

17:05 - PODPIS - Silový útočník Hiroki Gojsic (18), kterého Nashville získal na letošním draftu na 94. pozici, podepsal s týmem tříletou nováčkovskou smlouvu. Kanadské pravé křídlo má za sebou jednu sezonu v juniorské WHL v barvách Kelowna Rockets, kde si zahrál i s Čechy Gabrielem Szturcem a Markem Ročákem. S 50 body skončil na pátém místě v týmovém bodování.

11:52 - ODCHOD Z NHL - Dlouho se snažil najít práci v NHL, ale nakonec se americký obránce Tony DeAngelo (28) musel spokojit jen s KHL a podepsal smlouvu s SKA Petrohrad. Bývalý juniorský reprezentant a muž z prvního kola draftu sice umí sbírat body a dvakrát dokonce překročil padesátibodovou hranici za sezonu, ale má zároveň pověst problémového muže. Během osmi sezon se několikrát stěhoval a usadil se vlastně jen u New York Rangers. Naposledy hájil barvy Caroliny a ve 31 zápasech zapsal bilanci 3+8. Kontrakt je na jeden rok.

22. ZÁŘÍ

10:00 - PŘESTUP - Nejprve to nevypadalo, ale Vancouver nakonec přihodil nějaký ten peníz, splnil požadavky a finského gólmana Kevina Lankinena (29) podepsal. Na rok a za milion dolarů. Mistr světa z roku 2019 má v NHL za sebou čtyři ročníky, dva strávil v Chicagu a dva v Nashvillu. Jeho bilance v soutěži je 45-43-12, třikrát udržel čisté konto.

21. ZÁŘÍ

09:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Klub z Utahu si pojistil na dalších osm let služby mladého útočníka Dylana Guenthera (21). Kanaďan se týmu upsal do roku 2033 a vydělá si celkem 57,14 milionu dolarů (1,28 miliardy korun), tedy 7,14 milionu za sezonu. V NHL přitom dosud odehrál jen 78 utkání, což není ani jedna kompletní sezona.

20. ZÁŘÍ

17:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Seznam chráněných volných hráčů bez smlouvy se stále tenčí, naposledy z něj zmizel kanadský útočník a účastník posledního mistrovství světa Dawson Mercer (22). Osmnáctý muž draftu 2020 prodloužil s New Jersey o tři roky a celkem si přijde na 12 milionů dolarů. Během tří sezon v NHL vstřelil vicemistr světa 64 branek a na dalších 67 nahrál.

19. ZÁŘÍ

20:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nováček roku 2022 německý obránce Moritz Seider (23) po třech výborných sezonách v Detroitu, ve kterých posbíral 50 a dvakrát 42 bodů, prodloužil s Red Wings o dalších sedm let. Čtyřnásobný účastník mistrovství světa si celkem vydělá 59,85 milionu dolarů.

18:06 - KONEC KARIÉRY - Dlouholetý útočník New York Islanders, nedávný kapitán Buffala a aktuální vítěz Stanley Cupu s Floridou útočník Kyle Okposo (36) se rozhodl, že utkání, po kterém se určilo, že Panthers se stali vládcem ligy, bylo jeho posledním v NHL. Sedmý hráč draftu z roku 2006 začal v lize hrát v ročníku 2007/08, naskočil celkem do 1051 zápasů základní části a k 242 brankám přidal také 372 asistencí. Florida získala účastníka All-Star Game z roku 2017 v březnu jako posilu pro play off, pro Okposa mělo jít o jednu z posledních šancí na Stanley Cup. A vydařilo se.

15:52 - POZVÁNKA DO KEMPU - Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2009 kanadský brankář Dustin Tokarski (35) zkusí získat v kempu Ottawy kontrakt pro další ročník. Dvojnásobný vítěz AHL hrál v lize za Tampu, Montreal, Anaheim, Buffalo a Pittsburgh a vychytal 23 vítězství.

10:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Běloruský obránce Ilja Solovjov (24) se v Calgary dočkal dvouletého prodloužení smlouvy s tím, že druhý ročník kontraktu s průměrným příjmem 775 tisíc dolarů je jednocestný. Muž ze sedmého kola draftu 2020 v ročníku 2023/24 v NHL debutoval, v deseti zápasech třikrát nahrával. O rok prodloužili Flames také s útočníkem Colem Schwindtem (23), jenž v minulé sezoně stihl za první tým čtyři bezbodové zápasy.

18. ZÁŘÍ

21:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Čtyřiadvacátý hráč draftu 2019 kanadský útočník Philip Tomasino (23) se stále víc prosazuje do kádru Nashvillu a Predators ho ocenili novou roční smlouvou na 825 tisíc dolarů. Majitel stříbra z MSJ zvládl v sezoně 2023/24 celkem 41 zápasů za Nashville (7+13) a dalších 22 za Milwaukee v AHL (11+7).

20:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Rodák z Taškentu útočník Arthur Kalijev (23) podepsal novou roční smlouvu s Los Angeles Kings. Předchozí ročník se mu nicméně moc nevydařil, odehrál jen 51 zápasů a k sedmi brankám přidal osm asistencí. Od bývalé třiatřicítky draftu toho v Los Angeles budou chtít víc... Za rok si vydělá 825 tisíc dolarů.

16:48 - POZVÁNKA DO KEMPU - Našlapanou soupisku Edmontonu se pokusí prorazit veterán Mike Hoffman (34), muž, který v NHL vstřelil 228 branek a 259 jich připravil. Kdysi sedmdesátibodový hráč poslední ročníky bodově klesá, naposledy v barvách San Jose jich získal jen 23 (10+13) v 66 zápasech.

09:09 - KONEC KARIÉRY - Majitel bronzové medaile z MS v hokeji 2021 obránce Chris Wideman (34) končí kvůli zranění kariéru. Američan už do posledního ročníku za Montreal vůbec nenastoupil, v NHL hrál také za Edmonton, Floridu a Ottawu a ve 291 zápasech sesbíral 78 bodů (20+58). Jeden ročník odehrál také v KHL. Končí také dosud brankář Anaheimu Alex Stalock (37), který od sezony 2010/11 chytal za San Jose, Minnesotu a Chicago a v 70 utkáních se radoval z výhry.

08:58 - POZVÁNKA DO KEMPU - Carolina nabízí šanci třem útočníkům. Největším jménem je bezpochyb útočník Sam Gagner (35), naposledy hráč Edmontonu a majitel 1043 startů v lize. Dorazí také účastník předposledního MS v hokeji Rocco Grimaldi (31), který dvakrát v řadě získal v AHL 73 bodů, ale do NHL naskočil naposledy v sezoně 2021/22. A o šanci se porve také Skyler Brind’Amour (25), syn trenéra Hurricanes ještě NHL nehrál. Kemp Toronta navštíví skoro dva metry vysoký brankář Jon Gillies (30). Juniorský mistr světa s Amerikou v minulém ročníku nikde nechytal.

08:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Novou pětiletou smlouvu podepsalo vedení Dallasu také s finským obráncem Esou Lindellem (30). Zkušený zadák, který celou kariéru působí právě u Stars, si přijde ročně na 5,25 milionu dolarů. V NHL už má odehráno 604 zápasů ve kterých si připsal 191 bodů (49+142).

08:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Thomas Harley (23) uzavřel novou smlouvu s Dallasem. Kanadský hokejista, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, podepsal dvouletý kontrakt s celkovým příjmem osm milionů dolarů. Harleyho si Dallas vybral v draftu 2019 z 18. místa. V minulé sezoně odehrál v základní části 79 zápasů a připsal si 47 bodů za 15 gólů a 32 asistencí, což byla vesměs jeho osobní maxima. Více bodů z beků Stars nastřádal jen Miro Heiskanen. V 19 duelech play off přidal Harley čtyři nahrávky.

17. ZÁŘÍ

23:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Buffalo si pojistilo služby forvarda Peytona Krebse (23), kterému bude v příštích dvou sezonách vyplácet průměrně 1,45 milionu dolarů. Sedmnáctý hráč draftu z roku 2019 a bývalý hráč Vegas v minulém ročníku zvládl své maximum v počtu odehraných utkání (80), ale vstřelil k tomu jen čtyři branky.

08:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější hráč Detroitu z minulé sezony útočník Lucas Raymond (22) spojil s Red Wings svou budoucnost na dalších osm sezon a každý rok si vydělá 8,075 milionu dolarů. Švéd patří Detroitu od draftu 2020, kde ho celek z Michiganu získal na čtvrtém místě. Od té doby získal 174 bodů (71+103) ve 238 zápasech.

16. ZÁŘÍ

19:50 - POZVÁNKA DO KEMPU - New Jersey Devils vyzkouší v předsezonním kempu dlouholetého útočníka San Jose Kevina Labance (28), který má za sebou s devíti body nejhorší ročník kariéry a pozvali si také o tři roky staršího zadáka Andyho Welinskiho (31), který poslední tři sezony hrál jen v AHL. V NHL má nahráno 46 zápasů. Po jedné sezoně v KHL se pokusí vybojovat si místo u NY Rangers vítěz Stanley Cupu s Washingtonem obránce Madison Bowey (29).

18:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Sidney Crosby (37) se dohodl na prodloužení smlouvy s Pittsburghem. Dlouholetý kapitán Penguins podepsal nový dvouletý kontrakt v celkové hodnotě 17,4 milionu dolarů, který začne platit od sezony 2025/26. Kanadský centr si tak vydělá v průměru 8,7 milionu dolarů ročně. Více informací najdete v článku.

15. ZÁŘÍ

22:50 - PŘESTUP - Krátce před startem nové sezony se ročního kontraktu od Columbusu v hodnotě 900 tisíc dolarů dočkal americký útočník James Van Riemsdyk (35), který poslední ročník odehrál v barvách Bostonu. Druhý hráč draftu 2007 a bývalá opora Toronta či Philadelphie má za sebou v NHL celkem 1011 utkání a 311 vstřelených branek, v roce 2010 neúspěšně bojoval s Flyers ve finále Stanley Cupu.

20:57 - ODCHOD Z NHL - Jedenáctý muž draftu z roku 2019 obránce Victor Söderström (23) se vrací do Švédska, podepsal dvouletou smlouvu s Brynäs. Bývalý juniorský reprezentant se během čtyř ročníků nedokázal prosadit do sestavy Arizony naplno a během 53 zápasů vstřelil jediný gól. Dalších 170 zápasů a 82 bodů přidal na farmě v Tucsonu.

12:45 - SPEKULACE - Finský veterán a majitel Jennings Trophy z roku 2022 gólman Antti Raanta (35) by po deseti sezonách v NHL a působení v Chicagu, New York Rangers, Arizoně a naposledy Carolině měl zamířit do Evropy. Sdělil to nedávno pro finský server is.fi poté, co odmítl nabídku Vancouveru na pozvánku do tréninkového kempu. Zájemců měl majitel 139 vítězství v NHL více, ale chytat bude nejspíš v Evropě. "Už to v sobě nemám, nechci se zase naplno rvát o místo na soupisce," sdělil Fin a dodal, že by se s rodinou raději vydal do Švýcarska, Česka či Německa.

Další přestupy a spekulace.