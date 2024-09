Přestupy NHL ONLINE: Mistr světa z Česka míří do kempu Flames, Kubalík do Švýcarska

ONLINE | Léto pomalu končí a sezona zámořské NHL se kvapem blíží. Klíčové podpisy před ročníkem 2024/25 jsou hotové, ale to na druhou stranu neznamená, že stále ještě není k dispozici množství zajímavých tváří. S kým podepíše zkušený James van Riemsdyk (35)? Najde práci veterán Mark Giordano (40)? A co ostřílený obránce Justin Schultz (34)? Sledujte náš přestupový speciál a nic vám neunikne.

4. ZÁŘÍ

16:43 - ODCHOD Z NHL - Český útočník Dominik Kubalík (29) opouští po pěti sezonách zámořskou NHL a vrací se do Švýcarska, kde již dříve působil. Letošní mistr světa vymění Ottawu za tým Ambri-Piotta. Více informací v článku.

12:12 - ODCHOD Z NHL - Po dvou sezonách čistě na farmě v Lavalu v AHL končí se zámořským hokejem obránce Mattias Norlinder (24), jenž se upsal týmu MoDo v SHL. Majitel bronzu z MSJ v roce 2020 stihl v ročníku 2021/22 také šest utkání za Montreal Canadiens a zvládl jednu asistenci.

11:54 - POZVÁNKA DO KEMPU - Jedním z nejzajímavějších jmen mezi volnými hráči zůstává aktuálně obránce Tyson Barrie (33), mistr světa z Česka z roku 2015. Do svého kempu ho pozvalo Calgary. Barriemu sice ročník v Nashvillu úplně nevyšel a během 41 zápasů dal jediný gól a na dalších 14 nahrál, ale ještě sezonu předtím dokázal získat 55 bodů. Na více než 50 bodů v sezoně dosáhl produktivní Kanaďan hned čtyřikrát.

3. ZÁŘÍ

16:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Leon Draisaitl (28) spojil svou budoucnost s Edmontonem. Hvězdný německý útočník, který v kádru Oilers působí od roku 2014, kdy ho klub draftoval ze třetího místa, podepsal v Albertě osmiletou smlouvu v součtu za 112 milionů dolarů (přes 2,5 miliardy korun). Ročně si přijde v průměru na 14 milionů dolarů (318 milionů korun), což z něj činí nejlépe placeného hráče NHL.

2. ZÁŘÍ

14:19 - ODCHOD Z NHL - Po sedmi sezonách v zámoří opouští šestka draftu z roku 2018 český útočník Filip Zadina (24). Během té doby stihl za Detroit a San Jose odehrát 262 zápasů, vstřelit 41 gólů a přidat 50 nahrávek. Novým domovem bude švýcarský Davos. Více informací v článku.

31. SRPNA

22:05 - POZVÁNKA DO KEMPU - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay útočník Tyler Johnson (34) přijal nabídku Bostonu a zkusí si v kempu vybojovat místo na soupisce Bruins. Dosud útočník Chicaga v posledních letech stagnuje, 31 bodů z uplynulé sezony patří k jeho nejslabším kariérním výkonům. Celkem Johnson v NHL posbíral 431 bodů v základní části, dalších 65 přidal v play off.

19:21 - PŘESTUP - Hodně zkušeností získali v létě do svých zadních řad hokejisté Utahu a ještě není konec. Další posilou je vítěz Stanley Cupu z roku 2019 obránce Robert Bortuzzo (35), který podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/450 tisíc dolarů). Letitá opora St.Louis Blues dohrávala poslední sezonu v barvách New York Islanders, celkem má nebojácný kanadský obránce na svém kontě 560 utkání, ale nikdy nevynikal ve sbírání bodů. V uplynulém ročníku získal jediný, byla to jedna nahrávka v play off.

15:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Seth Jarvis (22) po nejlepší sezoně kariéry, ve které v 81 zápasech základní části získal 67 bodů (33+34) prodloužil s Carolinou o osm let. Celkem si vydělá 63,2 milionu dolarů. Jarvis, třináctý hráč draftu z roku 2020, byl stejně jako Martin Nečas chráněným volným hráčem, ale český útočník před měsícem prodloužil jen o dva roky a jeho roční výdělek bude v každé sezoně o více než milion dolarů nižší.

30. SRPNA

09:47 - PŘESTUP - Čerstvý vítěz Stanley Cupu s Floridou Nick Cousins (31) podepsal roční smlouvu s Ottawou, vynese mu 800 tisíc dolarů. Vyhlášený provokatér v NHL začal v ročníku 2014/15 ve Philadelphii, následně působil také v Arizoně, Montrealu, Vegas, Nashvillu a naposledy u Panthers. Nejvíc v jedné sezoně nasbíral 27 bodů, ke Stanley Cupu v play off přispěl jednou nahrávkou.

29. SRPNA

10:36 - POZVÁNKA DO KEMPU - Ostrý hoch Austin Watson (32) po sezoně v Tampě, kde ve 33 zápasech zapsal bilanci 2+2 a s 93 trestnými minutami byl druhým nejčastěji vysedávajícím mužem týmu na lavici hanby, zkusí štěstí v kempu Detroitu. Ostřílený mazák předtím hrál také za Nashville a Ottawu, ale na led zdaleka nechodil jen shazovat rukavice. V roce 2022 dokonce reprezentoval tým USA na mistrovství světa.

27. SRPNA

16:48 - SPEKULACE - Útočník Filip Zadina (24), který naposledy působil v San Jose, je na přelomu srpna a září stále bez dalšího angažmá. Renomovaný reportér Pavel Bárta z Deníku Sport během úterý informoval o tom, že by se měl objevit na zkoušku v kempu Buffala, ale tyto informace nebyly potvrzeny. Podle zámořského experta Kevina Weekese se o šestku draftu z roku 2018 zajímají aktuálně tři kluby. Jména ovšem neprozradil...

26. SRPNA

11:45 - PODPIS - První kompletní sezonu v AHL má za sebou stokilový švédský brankář Erik Portillo (23) a docela mu sedla. Bývalá opora juniorského celku Frölundy na farmě Los Angeles v Ontariu udržela bilanci 24-11-3 a vysloužila si od Kings nový kontrakt. Je dokonce tříletý a průměrně bude hráči vynášet 783 tisíc dolarů.

24. SRPNA

11:07 - PODPIS - Quinton Burns (19), se 120 minutami šestý nejtrestanější hráč posledního ročníku OHL, podespal tříletou nováčkovskou smlouvu se St.Louis, které ho v roce 2023 draftovalo na 74. místě. Kanadský bek má za sebou tři kompletní sezony za tým Kingstonu, bodově jde stále nahoru (4-29-35).

0:12 - VÝMĚNA - San Jose získalo ceněného ruského gólmana Jaroslava Askarova (22) z Nashvillu, který neměl šanci získat místo v kleci za jasnou jedničkou Juusem Sarosem (29). Brankář, který zažádal před pár dny o trejd, putoval do Nashvillu společně s volbou ve 3. kole draftu 2025 a forvardem Nolanem Burkem (21). Predators naopak získali útočníka Davida Edströma (19), brankáře Magnuse Chronu (23) a volbu v 1. kole příštího draftu. Český brankář Vítek Vaněček (28) tak získal u Sharks silnou konkurenci, v týmu je navíc také Mackenzie Blackwood (27). Sharks mimo jiné s Askarovem hned prodloužili, dvouletý kontrakt na čtyři miliony dolarů platí od ročníku 2025/26.

22. SRPNA

19:40 - POZVÁNKA DO KEMPU - Vítěz Stanley Cupu a mistr světa útočník Sammy Blais (28) dosud nenašel nové působiště, o další působení v NHL zabojuje ve Vancouveru. Bývalý útočník NY Rangers, ale hlavně St.Louis, odehrál v minulém ročníku 53 utkání za Blues a vstřelil jediný gól.

19:23 - VÝMĚNA - Juniorský mistr světa s týmem USA a 14. hráč draftu z roku 2022 útočník Rutger McGroarty (20) byl vyměněn z Winnipegu do Pittsburghu. Lídr týmu Michiganu z univerzitní NCAA byl s 52 body v sezoně 2023/24 devátým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže a Pens s ním hned podepsali nováčkovskou smlouvu na tři roky. Obětovali za něj také šikovného mladíka, shodou náhod čtrnáctku draftu z roku 2023 Braydena Yagera (19).

16:54 - POZVÁNKA DO KEMPU - Stokilový ruský bek Nikolaj Knyžov (26) opouští po pěti sezonách a 81 odehraných zápasech organizaci San Jose a pokusí se vybojovat si nový kontrakt v Pittsburghu. Nedraftovaný bek v NHL vstřelil tři branky a na devět nahrál. Také přidal 55 trestných minut.

21. SRPNA

19:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí nejproduktivnější hráč (27+30) Toronta Marlies v AHL útočník Alex Steeves (24) prodloužil o další rok s Torontem, v prvním týmu bude vydělávat 775 tisíc dolarů, na farmě to bude pouze 300 tisíc dolarů. V NHL dosud stihl sedm zápasů.

16:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Majitel stříbra z MS v roce 2022 kanadský útočník Cole Sillinger (21) je jednou z největších nadějí v kádru Columbusu a Blue Jackets mu to novým dvouletým kontraktem na 4,5 milionu dolarů dali najevo. Bodově má za sebou mladík nejlepší sezonu v lize, získal 32 bodů (13+19) a v bodování mužstva skončil na šestém místě.

10:51 - POZVÁNKA DO KEMPU - Vítěz Stanley Cupu s Los Angeles z roku 2014 útočník Tanner Pearson (32) zkusí proniknout na soupisku Vegas Golden Knights, kteří autora 138 branek v NHL pozvali do tréninkového kempu. Pearson poslední sezonu hrál za Montreal, ale vstřelil jen pět branek. Ve Vancouveru o rok dříve dokonce jen jednu, ale tento ročník měl zkrácený zraněním.

20. SRPNA

22:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Matty Beniers (21) se upsal Seattle Kraken na sedm let, během nichž si vydělá průměrně 7,14 milionu dolarů za sezonu. Mistr světa do 20 let z roku 2021 má za sebou v Seattlu tři roky a po vypršení tříletého nováčkovského kontraktu měl status chráněného volného hráče.

18:54 - PŘESTUP - Edmonton měl týden na rozmyšlenou, kvalifikační nabídky na Philipa Broberga (23) a Dylana Hollowaye (22) nakonec nedorovnal a dvojice mladých hráčů se tak stěhuje do St.Louis. Oba na dva roky, první jmenovaný si vydělá lehce přes 9 milionů dolarů, ten druhý lehce pod pět milionů. Oilers na oplátku získali volby ve 2. a 3. kole draftu 2025 a během následného trejdu za volbu ve 3. kole draftu 2028 ještě útočníka Paula Fischera (19).

19. SRPNA

22:04 - VÝMĚNA - Střelec Patrik Laine (26) se konečně dočkal, finský útočník, který ještě před pár lety dokázal vstřelit 44 branek za sezonu, opouští Columbus a podruhé v kariéře bude hrát za kanadský celek. Tentokrát za Montreal, který získal ještě volbu ve 2. kole draftu 2026 a přišel jen o obránce Jordana Harrise (24).

09:52 - VÝMĚNA - Tak nakonec se to přece podařilo, ačkoliv Leon Draisaitl byl proti, protože s Codym Cecim (30) ho pojí přátelské pouto, ostřílený kanadský bek byl vyměněn z Edmontonu do San Jose společně s volbou ve 3. kole draftu 2025, a to za o šest let mladšího obránce Tye Embersona, který má za sebou v sezoně 2023/24 prvních 30 zápasů v NHL.

09:47 - VÝMĚNA - Desátý hráč draftu z roku 2019 ruský útočník Vasilij Podkolzin (23) putuje z Vancouveru do Edmontonu za volbu ve 4. kole draftu 2025. Rodák z Moskvy do ligy dobře vstoupil, ale jeho čas v barvách Canucks se postupně krátil. Nejprve za tým naskočil k 79 utkáním, pak jich bylo 34 a v uplynulém ročníku pouze 19. Ani nedal gól. Teď ho čeká nový start.

17. SRPNA

13:50 - SPEKULACE - Poté, co St.Louis před pár dny předložilo kvalifikační nabídky chráněným volným hráčům Philipu Brobergovi (23) a Dylanu Hollowayovi (22) z Edmontonu, musí v Kanadě rychle jednat. Druhý jmenovaný dostal nabídku na dvouletý kontrakt v hodnotě 2,29 milionu dolarů a švédský bek stejně dlouhý, ale na 4,58 milionu. Pokud si je Edmonton bude chtít udržet, musí obě nabídky do úterý dorovnat. Jenže k tomu je třeba mít prostor pod platovým stropem, proslýchá se proto, že klub se snaží zbavit dvou obránců – veteránů Bretta Kulaka (pod platovým stropem ubírá 2,75 milionu dolarů) a Codyho Ceciho (ten dokonce 3,25 milionu).

15. SRPNA

17:18 - POZVÁNKA DO KEMPU - Český útočník Jakub Vrána (28) dostal šanci zaujmout tam, kde svou severoamerickou cestu v roce 2014 započal. Na svůj kemp ho pozvali Washington Capitals. V jejich barvách prožil forvard nejlepší roky v NHL, v roce 2021 ale zamířil do Detroitu. Odtud ho následně získalo St. Louis, kde se jeho kariéra zadrhla. V minulé sezoně naskakoval zejména v AHL, v elitní hokejové soutěži si připsal 21 zápasů a zaznamenal v nich dva góly a čtyři asistence.

09:05 - POZVÁNKA DO KEMPU - Celou sezonu zničenou operací má za sebou stokilový americký centr Logan Brown (26), kdysi jedenáctý muž draftu. Ani jeho výsadní postavení na výběru talentů mu ale nezařídilo pořádnou pozici v NHL, během sedmi ročníků v Ottawě a St.Louis odehrál jen 99 zápasů a vstřelil sedm branek. Pro další sezonu si ho pozvala do kempu Tampa Bay, může se tak poprat o šanci na kontrakt v týmu, se kterým měl v sezoně 2023/24 podepsanou smlouvu, ale neodehrál za něj ani zápas.

13. SRPNA

23:44 - VÝMĚNA - Šestý hráč draftu z roku 2017 útočník Cody Glass (25) má za sebou další neúspěšné angažmá a po sezoně s pouhými šesti góly a třinácti body opouští Nashville. Klub kanadského mistra světa vyměnil do Pittsburghu společně s volbou ve 3. kole draftu 2025 a 6. kole v roce 2026. Opačným směrem míří nedraftovaný centr Jordan Frasca (23), jenž uplynulý ročník strávil dokonce až v ECHL, za Wheeling dal 11 gólů a získal celkem 33 bodů. Jde o trejd, ve kterém si Nashville udělá prostor pod platovým stropem.

18:55 - PŘESTUP - Švédský mistr světa z roku 2018 vysoký gólman Magnus Hellberg (33) pokračuje ve "sbírání" zámořských angažmá. Poslední ročník začal jako brankář Pittsburghu (naskočil za něj do tří zápasů), ale ten ho v březnu vyměnil na Floridu, kde naskakoval jen za farmářský celek v Charlotte. Nově podepsal bývalý hráč Detroitu, Seattlu, Ottawy, Nashvillu či New York Rangers s Dallasem, smlouva je roční a dvoucestná.

16:02 - KVALIFIKAČNÍ NABÍDKA - K ne úplně běžnému kroku se odhodlalo vedení St.Louis, předložilo kvalifikační nabídky obránci Philipu Brobergovi (23) a útočníkovi Dylanu Hollowayovi (22), dvojici chráněných volných hráčů Edmontonu. Poslední finalista Stanley Cupu má teď sedm dní na to, aby nabídky dorovnal, jinak o oba mladé hráče přijde.

15:46 - VÝMĚNA - Pittsburgh se dohodl se St.Louis na trejdu, který ale zahrnoval jen volby v draftu. Pens vyměnili volby ve 2. kole draftu 2026 a 3. kole 2025 za volby ve 2. kole draftu 2025 a 5. kole 2026.

12. SRPNA

23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvoumetrový český dlouhán Adam Klapka (23) si prodlouží působení v zámoří, s Calgary podepsal na další rok. Odchovanec pražské Slavie odehrál za Flames šest utkání a v posledním zápase ročníku proti San Jose jednou skóroval a stihl se i poprat. Dařilo se mu také na farmě, v barvách Wranglers získal 46 bodů a byl nejproduktivnějším hráčem mužstva. Dalších sedm bodů získal v šesti zápasech play off. V prvním týmu si přijde na 775 tisíc dolarů, na farmě na 100 tisíc.

17:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Novou roční dvoucestnou smlouvu podepsal s New Jersey křídelník Nolan Foote (23), syn slavného obránce Adama Footea (53) a juniorský mistr světa z roku 2020. Vysoký útočník zameškal téměř úplně celou sezonu 2023/24 kvůli potížím se zády, v NHL i AHL stihl shodně odehrát čtyři utkání, do nejlepší soutěže světa se zatím prosazuje pomalu.

10. SRPNA

10:53 - PŘESTUP - Po nedávném podpisu obránce Olivera Kylingtona přivedlo Colorado dalšího hráče s minulostí v Calgary. Přichází drobný kanadský útočník Matthew Phillips (26), který podepsal roční smlouvu, jenž mu v prvním týmu zaručí 775 tisíc dolarů a na farmě 287 tisíc. Phillips je v poseldních sezonách v AHL skutečně produktivní, ale na té nejzářivější scéně se mu prosadit nedaří. U Flames to nezvládl, v posledním ročníku to zkusil ve Washingtonu a Pittsburghu, ale ve 31 zápasech dal jediný gól.

8. SRPNA

19:01 - KONEC KARIÉRY - Předčasně končí kariéru švédský obránce Oscar Klefbom (31), který kvůli chronickým potížím s ramenem poslední tři sezony za Edmonton neodehrál jediný zápas. Někdejší talent, kterého Oilers získali na draftu v roce 2011 na 19. pozici, se o pár měsíců později stal juniorským mistrem světa a v sezoně 2013/14 poprvé nakoukl do NHL. Za kanadský tým odehrál 378 zápasů a získal 156 bodů (34+122). Aktuálně mu skončil sedmiletý kontrakt, který mu zaručoval průměrně 4,167 milionu dolarů ročně.

18:38 - ODCHOD Z NHL - Zámořskou scénu poprvé opouští kanadský obránce Wyatt Kalynuk (27), který po vypršení smlouvy se St.Louis míří do finského týmu Pelicans Lahti. NHL hrál jen mezi roky 2020-2022 za Chicago, to získal 9 bodů (4+5) ve 26 zápasech.

7. SRPNA

12:42 - ODCHOD Z NHL - Po konci dvouleté smlouvy se St.Louis mění soutěž kanadský útočník William Bitten (26), hrát bude za Spartak Moskva v KHL. Na farmě ve Springfieldu ve dvou sezonách zvládl 78 bodů, v ročníku 2022/23 dokonce na čtyři bitvy oblékl dres Blues a jednou nahrával.

11:29 - PODPIS - Sedmý hráč letošního draftu a fyzický hrající ofenzivní bek Carter Yakemchuk (18) z kanadské Alberty podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Ottawou. Yakemchuk měl v uplynulé sezoně za Calgary Hitmen v juniorské WHL impozantní čísla, se 120 minutami byl pátým nejtrestanějším hráčem ligy, jenže se 71 body byl zároveň pátým nejlepším bekem a s 30 góly byl úplně nejlepší.

6. SRPNA

16:16 - ODCHOD Z NHL - Po vypršení roční smlouvy s Buffalem opouští zámořská kluziště americký útočník Justin Richards (26), který bude hrát DEL za Düsseldorf. Richardsovi ročník moc nevyšel, v AHL získal jen 16 bodů za 58 utkání. Na kontě má v NHL tři starty a dvě nahrávky, jednu získal za NY Rangers, druhou za Columbus.

5. SRPNA

22:47 - PŘESTUP - Švédský obránce s eritrejskými kořeny Oliver Kylington (27) opouští po několika sezonách Calgary, za které naskočil už v ročníku 2015/16 a za 1,05 milionu dolarů podepsal roční kontrakt s Coloradem. Zadák, který kvůli osobním problémům vynechal celou sezonu 2022/23, odehrál v posledním ročníku za Flames 33 zápasů a ke třem brankám přidal pět nahrávek.

19:19 - PODPIS - Třikrát volilo Chicago na letošním draftu v prvním kole, po 2. a 18. pozici bralo na 27. místě kanadského útočníka Marka Vanackera (18), se kterým teď podepsalo tříletou nováčkovskou smlouvu. V minulém ročníku byl oporou Brantford Bulldogs v juniorské OHL, s 82 body (36+46) byl nejproduktivnějším hráčem mužstva, ve kterém se potkával i s českým bekem Tomášem Hamarou.

10:41 - ODCHOD Z NHL - Zkušený americký zadák Steven Kampfer (35) míří podruhé v kariéře do KHL. Po roce, kdy dělal kapitána týmu Tucsonu v AHL, podepsal Traktoru Čeljabinsk. Rodák z Michiganu, který v NHL hrál za Boston, Minnesotu, Floridu a New York Rangers (231 utkání, 15+24) byl součástí týmu Bruins, který v roce 2011 vyhrál Stanley Cup. V KHL už odehrál celý ročník 2021/22, tehdy působil v Kazani.

4. SRPNA

13:43 - SPEKULACE - Umí být produktivní, ale také hodně problémový. I proto americký obránce Tony DeAngelo (28) pendluje mezi kluby a nemůže najít stálý domov. V sezoně 2023/24 odehrál za Carolinu jen 31 zápasů základní části a devět v play off a celkem vstřelil pouze tři branky. V současné době je bez smlouvy a spekulovalo se o jeho možném odchodu do ruského Petrohradu. To hráč popřel a prý se dál snaží najít práci v zámoří.

2. SRPNA

17:21 - PODPIS - Toronto na letošním draftu volilo poprvé až na 31. pozici a tam ukázalo na obránce Bena Danforda (18), se kterým nyní podepsalo tříletý nováčkovský kontrakt. Rodák z Ontaria má za sebou druhou kompletní sezonu v barvách Oshawa Generals v OHL a zatímco v základní části dal jediný gól, v play off přidal čtyři.

16:31 - ODCHOD Z NHL - Americkému obránci Bradymu Keeperovi (28) vypršel roční kontrakt s Montrealem a nově bude hrát za slovenský Poprad. Nedraftovaný bek se v NHL objevoval spíš na minuty, na kontě má dva zápasy základní části a jeden v play off za Floridu.

11:45 - ODCHOD Z NHL - Michael McLeod (26), jeden z kanadských hokejistů, který je ve své vlasti vyšetřován společně s několika bývalými spoluhráči kvůli znásilnění z roku 2018, opouští New Jersey Devils a míří do Barysu Astana. V NHL stihl někdejší dvanáctý hráč draftu 287 zápasů základní části a dal v nich 29 branek a na 56 přihrál.

09:47 - ODCHOD Z NHL - Bývalá dvanáctka draftu a někdejší dvacetigólový střelec s Dallasem útočník Denis Gurjanov (27) opouští zámořská kluziště a po nevydařených angažmá v Montrealu, Nashvillu a naposledy Philadelphii odchází hrát za CSKA Moskva. A není sám, do stejného klubu putuje také gólman Igor Prosvetov (25), který v minulé sezoně odchytal 11 zápasů za Colorado a obránce Dmitrij Samorukov (25), jenž celý uplynulý ročník strávil na farmě Pittsburghu ve Wilkes-Barre. Předtím krátce okusil NHL v Edmontonu a St.Louis.

09:30 - PODPIS - Už v osmnácti letech má parametry silového útočníka ruský forvard Igor Černyšov, i proto ho San Jose draftovalo v červnu na 33. pozici. Teď s ním celek z Kalifornie podepsal nováčkovskou smlouvu na tři sezony a hráč tak nejspíš brzy opustí Dynamo Moskva.

1. SRPNA

23:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V minulé sezoně se konečně naplno na soupisku Los Angeles prosadil kanadský obránce Jordan Spence (23), juniorský vicemistr světa naskočil do 71 zápasů, vstřelil v nich dvě branky a na 22 nahrál. Kalifornský celek s ním dál počítá, jeho nová dvouletá smlouva mu každý rok vynese 1,5 milionu dolarů.

10:14 - ODCHOD Z NHL - Olympijský šampion a dvojnásobný bronzový medailista z MS Alexander Barabanov (30) podepsal dvouletou smlouvu s týmem AK Bars Kazaň. Ruský forvard mezi lety 2021-2023 sesbíral za San Jose solidních 86 bodů, ale v ročníku 2023/24 se svezl s mizérií mužstva a ve 46 zápasech dal jen 4 branky a u 9 asistoval.

31. ČERVENCE

15:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Kaiden Guhle (22) prodloužil po dvou sezonách v Montrealu s kanadským klubem o dalších šest let, celkem mu Canadiens vyplatí 33,3 milionu dolarů. Šestnáctý muž draftu 2020 se objevil i na letošním MS v Česku a v devíti utkáních získal pět bodů (1+4). Tradiční tým si od něj hodně slibuje.

30. ČERVENCE

21:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jeden z nejlepších gólmanů AHL posledních let Dustin Wolf (23) prodloužil o dva roky smlouvu s Calgary, která je v prvním roce dvoucestná a ve druhém jednocestná. U týmu Flames by měl sdílet brankoviště s českým čahounem Danielem Vladařem (26).

19:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - New York Rangers se vyhnuli arbitráži s americkým obráncem Ryanem Lindgrenem (26) a podepsali s ním roční smlouvu na 4,5 milionu dolarů. Důrazně hrající bek má za sebou pět kompletních sezon v tradičním mužstvu, naposledy zvládl posbírat 17 bodů v základní části a tři v play off.

19:15 - KONEC KARIÉRY - V sezoně 2023/24 už sice nikde nehrál, ale oficiální konec kariéry oznámil kanadský útočník Eric Staal (39) až nyní. Člen Triple Gold Clubu podepsal zároveň denní kontrakt s Carolinou, kde strávil většinu kariéry a dres s číslem 12 zamíří v průběhu sezony pod strop haly místní. Staal do NHL vstoupil v sezoně 2003/04 a hned po výluce v roce 2006 výrazně přispěl k vítězství Canes ve Stanley Cupu. Nakonec v lize oblékal také dresy New York Rangers, Minnesoty, Buffala, Montrealu a Floridy. V 1365 zápasech základní části získal 1063 bodů (455+608).

18:27 - ODCHOD Z NHL - Zkušený americký bek Gavin Bayreuther (30) se vydává za evropským dobrodružstvím, podepsal kontrakt se švýcarským Lausanne. Bayreuther v NHL oblékal barvy Dallasu a Columbusu a ve 122 zápasech vstřelil pět branek a na 23 nahrál. Sezonu 2023/24 strávil jen na farmě v Texasu. Jeho bratrancem je mimo jiné vítěz Stanley Cupu z roku 2016 bývalý obránce Ben Lovejoy (40).

16:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Majitel zlaté medaile z MSJ v roce 2020 brankář Nico Daws (23) prodloužil s New Jersey o další dva roky a bude bojovat o co nejvíc prostoru v prvním týmu. V sezoně 2023/24 naskočil za Devils do 21 utkání a měl bilanci 9-11-0, objevil se také na MS v Česku.

15:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Arber Xhekaj (23), jehož matka pochází z Hradce Králové, prodloužil o další dvě sezony s Montrealem. Drsně hrající zadák s 95 starty v NHL, ve kterých získal 23 bodů (8+15), ale také 182 trestných minut, se může navíc těšit na sourozence Floriana (20), který s Canadiens podepsal smlouvu v dubnu. Arber si vydělá celkem 2,6 milionu dolarů. O dva roky s klubem prodloužil také obránce Justin Barron (22).

29. ČERVENCE

21:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Mistr světa Martin Nečas (25) nemění angažmá. Ačkoliv se v předchozích týdnech spekulovalo o tom, že muž, který v lize hrál jen za Carolina Hurricanes změní barvy, podepsal s klubem dvouletý kontrakt, který mu každý rok vynese 6,5 milionu dolarů. Vyhne se tak arbitrážnímu řízení, ke kterému mělo dojít 4. srpna. Více informací v článku.

19:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Druhý za Connorem Bedardem (19) skončil v hlasování o nováčka roku americký obránce Brock Faber (21) z Minnesoty. Hvězdičku Chicaga už ale strčí do kapsy hodnotou kontraktu, po jediné sezoně v NHL, ve které posbíral 47 bodů (8+39) v 82 zápasech s ním Minnesota podepsala přepychový osmiletý kontrakt s průměrným příjmem 8,5 milionu dolarů.

17:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chicago o rok dvoucestně prodloužilo se dvěma urostlými defenzivními beky Isaakem Phillipsem (22) a Louisem Crevierem (23), v obou případech budou v prvním týmu vydělávat 775 tisíc dolarů. V NHL v sezoně 2023/24 odehráli celkem 57 utkání.

15:28 - ODCHOD Z NHL - Majitel zlaté medaile z mistrovství světa juniorů z roku 2015 kanadský útočník Nic Petan (29) odchází do ruské Kazaně. Bývalý forvard Winnipegu, Toronta, Vancouveru a Minnesoty během devíti let nenašel pevné místo na soupisce některého z týmů NHL, celkem odehrál jen 170 zápasů a k sedmi brankám přidal 28 nahrávek. V AHL si držel průměr 0,98 bodu na zápas. Končí také mazák Philippe Maillet (31), který byl s 53 body druhým nejlepším hráčem záložního týmu Montrealu v Lavalu, působit bude ve švýcarském Ambri.

28. ČERVENCE

18:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Columbus přichystal prodloužení smlouvy ještě s ruským fovardem Kirillem Marčenkem (24), kterému se sezona 2023/24 celkem povedla a s 23 góly se stal nejlepším střelcem klubu. Ve dvou ročnících NHL tak dokázal nastřílet 44 branek. Bývalý útočník Petrohradu, kterého klub získal ve 2. kole draftu 2018, bude tři roky vydělávat průměrně 3,85 milionu dolarů.

27. ČERVENCE

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pětka draftu z roku 2021 útočník Kent Johnson (21) prodloužil s Columbus Blue Jackets o další tři roky s průměrným příjmem 1,8 milionu dolarů. Kanadský účastník MSJ, OH a MS v roce 2022 ještě do NHL neprorazil, v sezoně 2022/23 sice získal 40 bodů, jenže v té poslední jen 16 a část sezony strávil na farmě.

10:12 - ODCHOD Z NHL - Po šesti sezonách snahy o dres Dallasu opouští zámořskou scénu křídelník Nick Caamano (26), který bude působit v německém Wolfsburgu. Za Dallas odehrál jen 12 zápasů v ročníku 2019/20, jinak působil na farmě v Texasu a během několika sezon získal 98 bodů ve 246 zápasech.

26. ČERVENCE

09:35 - PODPIS - Čtrnáctý muž draftu 2023 kanadský útočník Brayden Yager (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Pittsburghem. Rodák ze Saskatoonu má za sebou třetí kompletní sezonu v Moose Jaw ve WHL a bodově stále stoupá, a to z 59 na 78 až na posledních 95 bodů, což byl třetí nejlepší výkon v týmu Warriors.

09:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V San Jose si stále hodně slibují od centra Thomase Bordeleaua (22), který ale ne a ne naplno prorazit. Za San Jose v NHL naposledy stihl 27 utkání (6+5) a za San Jose v AHL zase 35 utkání (11+14). Kalifornský celek s ním prodloužil o rok, smlouva je dvoucestná.

25. ČERVENCE

20:17 - PODPIS - Gólman z druhého kola letošního draftu Carter George (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles, který mu průměrně může vynášet 875 tisíc dolarů. Kanadský juniorský reprezentant chytá v juniorské OHL za Owen Sound Attack.

20:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - New York Islanders se vyhnuli arbitrážnímu řízení s útočníkem Oliverem Wahlstromem (24), kterého draftovali z 11. pozice v roce 2018 a se švédským pravým křídlem podepsali roční smlouvu na milionu dolarů. Ta značí, že někdejší talent se zatím nedokázal prosadit podle očekávání, v uplynulé sezoně například odehrál 32 utkání a vstřelil jen dvě branky.

19:06 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Spekulace o možném trejdu útočníka Travise Konecnyho (27) z Philadelphie právě končí. Kanaďan, který za klub hraje od roku 2016, prodloužil s Flyers o osm let a průměrně bude vydělávat 8,75 milionu dolarů. V předchozích dvou letech vždy pokořil hranici třiceti branek, celkem v 564 zápasech sesbíral 400 bodů (174+226).

13:15 - ODCHOD Z NHL - Člen All-Rookie Teamu z roku 2018 a majitel bronzu z MS ze stejného roku americký obránce Will Butcher (29) odchází ze Spojených států do KHL, kde bude hrát za Astanu. Od první sezony v New Jersey, ve které získal 44 bodů, se jen zhoršoval a poslední dva roky už byl pouze v AHL v Texasu, Wilkes-Barre a Iowě. Po roce na farmě Ottawy v Belleville míří do Německa veterán Josh Currie (31), který bude hrát DEL za Kolín. Kanaďan toho v NHL tolik nenahrál, jen 22 utkání se dvěma góly.

08:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Od výborné nováčkovské sezony 2018/19, kdy se do kádru Detroitu prosadil na 52 utkání, se marně snaží kanadský bek Dennis Cholowski (26) natrvalo najít pevnou pozici v NHL. Bývalé dvacítce draftu se to nepovedlo ve Washingtonu, Seattlu a zatím se to nedaří ani u New York Islanders, za které odehrál poslední ročník jen v AHL. Klub s nejproduktivnějším bekem Bridgeportu přesto prodloužil, roční smlouva je dvoucestná (775/250 tisíc dolarů).

08:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Čím dál víc se na soupisku San Jose prosazuje americký bek a bývalý juniorský mistr světa s týmem USA Henry Thrun (23). Naposledy to zvládl na 51 utkání (3+8), Sharks s ním proto o dva roky prodloužili a každý rok bude vydělávat milion dolarů. Během rozhovoru s Livesport Zprávami o něm mluvil také jeho spoluhráč Jan Rutta.

24. ČERVENCE

23:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finský brankář Ukko-Pekka Luukkonen (25) si v Buffalu vybudoval velmi dobrou pozici a Sabres mu to dali najevo novou pětiletou smlouvou s průměrným příjmem 4,75 milionu dolarů. V sezoně 2023/24 měl bilanci 27-22-4.

09:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Arbitráži se vyhnulo také Toronto s pracovitým forvardem Connorem Dewarem (25), kterého kanadský celek získal v březnu před přestupovou uzávěrkou z Minnesoty. Šlo pro něj o první změnu barev v lize, nová roční smlouva je na 1,18 milionu dolarů. Za Leafs naskočil do 17 zápasů základní části (1+4) a 6 v play off (0+1).

09:34 - PODPIS - Po červnovém získání práv na útočníka Becka Malenstyna (26) z Washingtonu se Buffalo vyhnulo arbitráži a s autorem šesti branek z posledního ročníku podepsalo dvouletou smlouvu na 2,7 milionu dolarů. Uplynula sezona pro něj byla první kompletní v NHL, odehrál 81 zápasů.

22. ČERVENCE

22:58 - PODPIS - Dvakrát volil v prvním kole posledního draftu Utah a na 24. místě sáhl po útočníkovi Colu Beaudoinovi (18) a s téměř stokilovým kanadským centrem teď podepsal tříletý nováčkovský kontrakt v hodnotě 2,925 milionu dolarů. Rodák z Ontaria nastupoval v sezoně 2023/24 v Barrie Colts s "A" na dresu a 62 bodů v 67 zápasech ho zařadilo na třetí místo v klubové produktivitě.

22:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finský obránce a majitel bronzu z MSJ v roce 2021 Santeri Hatakka (23) prodloužil o rok dvoucestným kontraktem s New Jersey Devils, za které v sezoně naskočil do 12 utkání (0+2), ale dalších 48 přidal na farmě v Utice (5+15). V NHL má na kontě 21 startů.

20. ČERVENCE

21:20 - PŘESTUP - Hodně solidní podpis má za sebou vedení Vancouveru, získalo útočníka Daniela Spronga (27), který naposledy působil v Detroitu. Rodák z Amsterdamu získal v uplynulém ročníku 43 bodů (18+25), přesto měl o slušné nabídky dosud nouzi. S Canucks podepsal jen na rok za 975 tisíc dolarů, v NHL půjde o jeho šestý klub.

16:17 - ODCHOD Z NHL - Americký útočník Karson Kuhlman (28) je dalším mužem, jenž bude hrát hokej v Evropě. New York Islanders mu nedali v sezoně vůbec čuchnout a nechali ho hrát jen za Bridgeport v AHL, a tak útočník radši zamířil do týmu Lukko ve Finsku. Kuhlman v NHL působil v Bostonu, Winnipegu a Seattlu, ve 147 zápasech vstřelil 12 branek a na 18 nahrál, s Bruins byl v roce 2019 ve finále Stanley Cupu. Zahrál si také na mistrovství světa v roce 2022.

12:43 - ODCHOD Z NHL - Bývalý americký juniorský reprezentant a účastník MSJ v roce 2012 Austin Czarnik (31) končí boj o NHL a vydává se do Švýcarska, kde bude hrát za Bern. V NHL stihl 205 utkání (18+33) a hrál za Boston, Calgary, NY Islanders, Seattle a naposledy Detroit. Bodově ale poslední dobou nezářil, v ročníku 2023/24 za Red Wings získal jedinou nahrávku ve 34 zápasech, na druhou stranu průměrně hrál jen 8 minut a 26 vteřin. Roční smlouva vypršela v Buffalu švédskému křídelníkovi Linusi Weissbachovi (26), strávil ji jen na farmě v Rochesteru a nově bude působit ve Frölundě.

12:35 - PODPIS - Na 26. místě volili na červnovém draftu poprvé hokejisté Los Angeles Kings a sáhli po kanadském pravém křídle Liamu Greentreem (18) z mužstva Windsor Spitfires, které hraje v juniorské OHL. S Kings podepsal kapitán Windsoru tříletou nováčkovskou smlouvu poté, co se s 90 body dělil o jedenáctou pozici v produktivitě celé soutěže.

19. ČERVENCE

22:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský mistr světa z loňského roku útočník Joe Veleno (24) prodloužil s Detroitem o dva roky, každý z nich si vydělá 2,275 milionu dolarů. Centr vybraný v prvním kole draftu v roce 2018 získal v uplynulé sezoně 28 bodů (12+16), což byl jeho nejlepší výkon v kariéře v NHL. Veleno se tak vyhnul arbitráži.

18:00 - PODPIS - Kanadské křídlo Cam Squires (19) má za sebou první podpis v NHL, týmu New Jersey Devils, který ho před rokem draftoval ve 4. kole, se upsal na tři další sezony. Squires dosud hrál za Cape Breton Eagles v juniorské QMJHL, v uplynulé sezoně byl se 72 body nejproduktivnějším hráčem mužstva v základní části a s 20 nejlepším v play off.

14:59 - ODCHOD Z NHL - Kanadský centr Rourke Chartier (28) opouští Ottawu a vydává se poprvé v kariéře mimo zámořskou scénu. Hrát bude v KHL za Kunlun. Účastník MSJ v roce 2016 hrál NHL za San Jose a Senators, v sezoně 2023/24 dal za kanadský celek dvě branky ve 37 zápasech.

14:40 - PODPIS - Na 44. místě si Pittsburgh na letošním draftu vybral dobře stavěného obránce Harrisona Brunickeho (18) a s kanadským teenagerem teď podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Brunicke má za sebou dvě sezony v juniorské WHL za Kamloops Blazers, naposledy byl s 21 body druhým nejproduktivnějším bekem mužstva.

18. ČERVENCE

14:54 - ODCHOD Z NHL - Mistr světa (2021) a vicemistr světa (2022) s Kanadou útočník Maxime Comtois (25) odchází po 211 zápasech a 87 bodech (38+49) z NHL, podepsal smlouvu s Dynamem Moskva. Někdejší padesátka draftu působila především v Anaheimu, poslední ročník strávil Comtois v Carolině, ale za Hurricanes si zahrál jen v jednom případě v základní části a jednom v play off.

13:03 - ODCHOD Z NHL - Dvouletá smlouva skončila kanadskému obránci Nicku Cicekovi (24), a ten opouští zámoří a vydává se do DEL, kde bude hrát za Adler Mannheim. Cicek v sezoně 2022/23 odehrál 16 utkání za San Jose a nahrál na čtyři branky. V uplynulé sezoně ho Sharks v prosinci vyměnili do Vancouveru, ale NHL si vůbec nezahrál. Odchází také Max Ellis z Dallasu (24), který byl do texaského klubu vyměněn z Toronta na konci června. Do nejlepší ligy světa nedraftovaný borec nikdy nezasáhl, míří do finského Jukuritu.

17. ČERVENCE

23:36 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na dvouleté smlouvě s průměrem 1,725 milionu dolarů se s Carolinou dohodl americký útočník Jack Drury (24). Bronzový medailista z MS v roce 2021 a mistr Švédska s Växjö má za sebou první celou sezonu v NHL, v základní části získal 27 bodů a ve vyřazovací dalších pět. Jeho otcem je Ted Drury (52), bývalý útočník Anaheimu či Ottawy a strýcem Chris Drury (47), aktuálně generální manažer New York Rangers.

23:24 - ODCHOD Z NHL - Po jedenácti sezonách se uzavírá zámořská kariéra ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova (32). Carolina zařadila veterána na seznam volných hráčů s cílem rozvázat s ním smlouvu, kterou má ještě na rok. Vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018 a dvojnásobný mistr světa se podle médií chystá vrátit do Ruska a nastupovat v KHL za Petrohrad.

16. ČERVENCE

22:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třiadvacítka draftu z roku 2019 Simon Holmström (23) už má celkem pevné místo v sestavě New York Islanders a ještě si ho upevnil novým ročním kontraktem. Bývalý hráč HV 71 má za sebou první kompletní sezonu v NHL, v 75 zápasech základní části dal 15 branek a dalších 10 připravil.

22:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční dvoucestnou smlouvu s maximálním možným výdělkem 775 tisíc dolarů podepsal s Bostonem americký útočník Marc McLaughlin (24), který za Bruins první utkání odehrál už v sezoně 2021/22. V té poslední zvládl jediný zápas, dal v něm ale branku. V barvách Providence v AHL jich přitom zvládl jen 8 v 68 zápasech... Reprezentoval tým USA na OH v roce 2022.

20:57 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Lotyšský hrdina vancouverského play off brankář Arturs Šilovs (23) prodloužil s Canucks o další dva roky a pokusí se navázat na tažení v bojích o Stanley Cup. Tam zaskočil zraněné Thatchera Demka a Caseyho DeSmithe a zaznamenal pět výher a pět proher.

18:13 - KONEC KARIÉRY - Otevřeným dvířkům k návratu je konec, necelé dva měsíce poté, co Dallas vypadl v konferenčním finále s Edmontonem, oznámil vynikající americký útočník Joe Pavelski (40) uzavření aktivní kariéry. Rodák z Wisconsinu šel na draftu na řadu až jako 205. hráč, ale přesto se zařadil mezi vůbec nejlepší americké hokejisty v NHL. Stříbrný medailista z OH v roce 2010 byl několik let kapitánem San Jose a v lize hrál jen za Sharks a právě Dallas. Nastoupil do 1332 utkání a ke 476 gólům přidal 592 nahrávek. Celkem 1068 bodů v základní části z něj dělá šestého nejlepšího amerického hráče historie, 143 bodů v play off dokonce čtvrtého.

13:03 - ODCHOD Z NHL - Americký zadák Mitch Reinke (28) odchází po 280 zápasech v AHL a jednom v NHL do Německa, kde bude hrát za Eisbären Berlín. V posledním ročníku patřil Seattlu, za který na farmě odehrál 25 utkání a k jedné brance přidal čtyři nahrávky. Po vypršení dvouleté smlouvy s NY Islanders končí také Paul LaDue (31), který ani jednou v průběhu kontraktu nedokázal povýšit do prvního týmu a v obou sezonách na farmě skončil s bilancí 0+8. V dalším ročníku bude hrát za švédské MoDo.

06:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Los Angeles si pojistilo služby svého největšího talentu. Quinton Byfield (21), kterého si celek z Kalifornie vybral na draftu v roce 2020 z celkového druhého místa, podepsal s klubem pětiletou smlouvu, díky které si ročně přijde na 6,25 milionu dolarů. Urostlý centr má za sebou životní sezonu, ve které si v 80 zápasech připsal 55 bodů (20+35).

15. ČERVENCE

23:08 - VÝMĚNA - Po trejdu s Edmontonem se Ottawa pustila také do obchodování s Coloradem. Do Denveru odeslala práva na brankáře Kevina Mandoleseho (23) a volbu v 7. kole draftu 2026 za volbu v 6. kole draftu v témže roce.

23:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dva mladíci Anaheimu se dočkali nových smluv, jde o amerického forvarda Nikitu Nesterenka (22), který podepsal na rok dvoucestně a zadáka Jacksona LaCombeho (23), který už má za sebou kompletní sezonu v barvách Ducks a podepsal tak na dva roky. O dva roky prodloužil ve Winnipegu také finský bek Ville Heinola (23), ten strávil poslední sezonu jen na farmě a bude doufat ve větší herní vytížení v prvním týmu.

22:24 - PODPIS - Na 54. místě volili New York Islanders stokilového finského obránce Jesseho Pulkkinena (19), který strávil poslední ročník v barvách JYP a stejně by tomu mělo být i v tom příštím. Jen s tím rozdílem, že Fin v zámoří podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. Nováčkovský kontrakt má také další Fin, 29. hráč letošního draftu útočník Emil Hemming (18), který podepsal s Dallasem.

19:44 - ODCHOD Z NHL - Dlouho hledal pevné místo v NHL útočník Byron Froese (33), celkově 119. muž draftu z roku 2019. Po 141 zápasech (7+13) a angažmá v Torontu, Tampě Bay, Montrealu, Calgary a naposledy Vegas se vydává do KHL. Hrát bude za Lokomotiv Jaroslavl.

18:20 - VÝMĚNA - K zajímavé výměně došlo na trase mezi Edmontonem a Ottawou. Zatímco finalista letošního Stanley Cupu získal finského útočníka Robyho Järventieho (21), který byl draftován v roce 2020 na 33. místě, a 4. kolo draftu 2025, do hlavního města Kanady míří dvojice útočníků Xavier Bourgault (21) a Jake Chiasson (21).

17:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dánský mistr z roku 2017 brankář Mads Sogaard (23) prodloužil o další dva ročníky s Ottawou, kde už několik sezon bojuje o pevné místo v lize. Celkem dres Senators oblékl ve 27 případech, ale jen v šesti případech to bylo v ročníku 2023/24. Na farmě v Belleville měl bilanci 18-9-3. Druhý rok smlouvy je jednocestný.

13:29 - ODCHOD Z NHL - Poprvé v kariéře míří hrát hokej do Evropy kanadský útočník Adam Brooks (28), který bude nově působit v DEL v Mnichově. Tam bývalý útočník Toronta, Montrealu, Vegas a Winnipegu míří se 43 starty a šesti góly v NHL. Poslední dvě sezony hrál jen na farmě Philadelphie, je vítězem AHL z roku 2018.

09:23 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt s průměrným příjmem 975 tisíc dolarů podepsal se Seattlem finský brankář Kim Saarinen (17). Kraken si odchovance HPK vytáhl na letošním draftu na 88. místě.

14. ČERVENCE

20:30 - PODPIS - Obránce Dominik Badinka (18) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Carolinou Hurricanes. Zámořský klub mladého beka draftoval ve 2. kole jako celkově 34. hráče. Pokud bude Badinka působit v elitní kanadsko-americké soutěži, vydělá si ročně 775 tisíc dolarů, v nižší AHL bude mít zajištěný příjem ve výši 85 tisíc dolarů. Smlouva odchovanci Chomutova garantuje i podpisové bonusy 282 150 dolarů.

20:18 - PODPIS - Po třech letech ve švédském Malmö se na dvoucestný kontrakt vrací do NHL obránce Joakim Ryan (31), který podepsal roční smlouvu s Carolinou, kde v roce 2020/21 odehrál čtyři utkání. Předtím působil také v Los Angeles a San Jose a celkem v lize odehrál 145 zápasů.

13. ČERVENCE

21:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chráněný volný hráč Braden Schneider (22) prodloužil s New York Rangers o dva roky a průměrně si každý rok vydělá 2,2 milionu dolarů. Mistr světa s Kanadou z roku 2021 má za sebou dvě celé sezony u slavného klubu, získal v nich 18 a 19 bodů. New York ho kdysi draftoval v prvním kole.

18:00 - ODCHOD Z NHL - Zámořskou scénu opouští po čtyřech letech švédský juniorský vicemistr světa z roku 2018 Oskar Steen (26), jenž bude hrát SHL za Färjestad. Rodák z Karlstadu patřil od 6. kola draftu roku 2016 týmu Bostonu, za který odehrál 60 zápasů (4+4), z toho 34 (1+0) v posledním ročníku.

17:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvouletou smlouvu s Columbusem má v kapse brankář Jet Greaves (23), je dvoucestná pro příští ročník a jednocestná pro ten další. Tam bude Kanaďanův výdělek 825 tisíc dolarů. Greaves v NHL odchytal 10 utkání a třikrát slavil vítězství.

12. ČERVENCE

21:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vítěz Stanley Cupu z roku 2017 s Pittsburghem zkušený obránce Chad Ruhwedel (34) zůstává u New York Rangers, ke kterým přišel během trejdu s Pens v březnu. Hrát bude za ligové minimum 775 tisíc, na farmě za 400 tisíc. Rangers si ho představují jako sedmého či osmého beka, který může schopně zaskočit, když bude třeba.

19:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Bostonu zůstávají obránci Michael Callahan (24) a Alec Regula (23), kteří podepsali roční dvoucestné kontrakty a budou bojovat o každou minutu na ledě v prvním týmu. Callahan NHL ještě nehrál, Regula stihl 22 utkání za Chicago. Na rok podepsal s Winnipegem také bek Dylan Coghlan (26), který se do týmu nedávno dostal v rámci výměny s Carolinou.

19:18 - ODCHOD Z NHL - Kanadský útočník Wade Allison (25), autor 13 branek v NHL za Philadelphii, končí v organizaci Nashvillu a stěhuje se do KHL. Hrát bude za kazašský Barys Astana.

19:11 - PODPIS - Norský útočník Michael Brandsegg-Nygärd (18), který byl na 15. místě první letošní volbou Detroitu, podepsal s Red Wings tříletý nováčkovský kontrakt. Rodák z Osla a účastník posledního MS hrál uplynulé roky v druhé nejvyšší švédské soutěži za Moru.

11. ČERVENCE

22:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější hráč Iowa Wild v AHL útočník Sammy Walker (25) zůstává v Minnesotě, kde podepsal roční dvoucestnou smlouvu. V NHL dosud Američan stihl 13 utkání, z toho čtyři v uplynulém ročníku.

22:03 - ODCHOD Z NHL - Stokilový finský útočník Otto Koivula (25) opouští po šesti letech organizaci New York Islanders, a to s 28 zápasy a čtyřmi nahrávkami. Nově bude hrát za švédské Växjö. Zámoří opouští také gólman Zane McIntyre (31) z Minnesoty, který bude působit v německém Straubingu.

18:03 - PODPIS - Jméno Iginla znovu klepe na bránu NHL. Kanadský útočník Tij Iginla (17), syn člena Síně slávy Jaromeho Iginly a šestý hráč letošního draftu, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Ve své první sezoně za Kelowna Rockets ve WHL byl se 47 góly nejlepším střelcem ligy a s 84 body jejím druhým nejproduktivnějším hráčem.

16:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bývalý americký juniorský reprezentant Ty Emberson (24) se v sezoně poprvé prosadil do sestavy San Jose, ve 30 zápasech získal bek 10 bodů (1+9) a v utrápených Sharks navíc získal jen čtyři záporné body do tabulky plus/minus. Klub mu za rok vyplatí 950 tisíc dolarů.

16:08 - PODPIS - Švýcarský bek J.J. Moser (24) opustil po třech sezonách a 205 zápasech (16+56) organizaci Arizony (nedávno se přesunula do Utahu) a podepsal dvouletou smlouvu s Tampou Bay. Ta jeho práva získala v červnu během trejdu a teď se oba vyhnuli arbitráži. První rok pro něj bude znamenat 2,7 milionu dolarů, druhý 4,05 milionu.

13:39 - PODPIS - Ve 2. kole na 46. místě letos Pittsburgh draftoval křídelníka Tannera Howea (18) a Kanaďan se velmi rychle dočkal tříleté nováčkovské smlouvy. Howe má za sebou tři sezony v juniorské WHL, v posledním ročníku byl kapitánem Regina Pats a se 77 body také nejproduktivnějším hráčem týmu. Jen o šest míst později na draftu volil Washington a získal švýcarského zadáka Leona Muggliho (18) z Zugu, také ten už je pod smlouvou.

13:33 - PŘESTUP - Juniorský i seniorský mistr světa s Kanadou útočník Liam Foudy (24) má stále problém se prosadit. Nezvládl to v Columbusu ani po říjnovém trejdu do Nashvillu. Pro sezonu 2024/25 uzavřel roční kontrakt (775/225 tisíc dolarů) s New York Islanders. Stejný klub také dvoucestně prodloužil s forvardem Tycem Thompsonem (24), jenž celý poslední ročník strávil v AHL.

10:47 - PŘESTUP - Nedlouho po vykoupení z posledního roku smlouvy s Dallasem našel práci americký veterán a majitel 1444 startů v NHL Ryan Suter (39). Někdejší dlouholetá opora Minnesoty a Nashvillu podepsala na rok za 775 tisíc dolarů se St.Louis Blues. Majitel olympijského stříbra s týmem USA z roku 2010 je také trojnásobným účastníkem Utkání hvězd, na Stanley Cup ale stále čeká.

10:30 - ODCHOD Z NHL - Český útočník Radim Zohorna (28) se po čtyřech letech v zámoří vrací z Pittsburghu do Evropy a v příští sezoně bude hrát za Lugano. Dvojnásobný extraligový šampion ve švýcarském týmu nahradí finského reprezentanta Arttua Ruotsalainena, se kterým klub naopak předčasně ukončil smlouvu. Lugano o tom informovalo na svém webu. Více informací v článku. Končí také majitel stříbra z MSJ s Amerikou z roku 2019 brankář Kyle Keyser (25) z Bostonu, ten bude chytat KHL za Kunlun.

10. ČERVENCE

19:23 - PODPIS - Dvakrát volilo San Jose na letošním draftu v prvním kole, po jedničce bralo také jedenáctku. Tou se stal obránce Sam Dickinson (18), dosud opora London Knights v juniorské OHL a se 70 body čtvrtý nejproduktivnější bek celé soutěže. Se Sharks tradičně podepsal tříletý nováčkovský kontrakt.

16:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný kanadský obránce Jake Christiansen (24) zvládl v minulém ročníku za Columbus jen 12 utkání, ale v AHL za Cleveland zářil. Celkem 46 bodů (13+33) ho v celé soutěži zařadilo na čtvrté místo v bodování mezi beky. Přesto je jeho nová roční smlouva s Columbusem jen dvoucestná.

13:14 - ODCHOD Z NHL - V březnu se Riley Damiani (24) stál součástí výměny mezi Dallasem a Calgary, ale stejně jako u Stars se nedokázal prosadit ani u Flames. Po několika zápasech na farmě Kanaďan opouští zámořskou scénu a vydává se do Evropy, hrát bude za německý Augsburg. V NHL má na kontě sedm zápasů a jeden gól.

12:30 - PODPIS - Ruský bek Arťom Duda (20) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Utahem, který ho draftoval v roce 2022 ze 36. místa. Bývalý juniorský reprezentant strávil ročník 2023/24 v barvách Toronto Metro University v USports a ve 12 zápasech základní části získal sedm bodů (2+5). Roční dvoucestnou smlouvu podepsal také Jegor Sokolov (24), který přišel před pár dny během trejdu s Arizonou za Jana Jeníka.

9. ČERVENCE

21:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Adam Raška (22) bude pokračovat v Minnesotě, český útočník podepsal novou roční dvoucestnou smlouvu, která mu v případě působení v elitní soutěži zaručuje příjem 775 tiísc dolarů (asi 18,1 milionu korun). Pokud bude hrát na farmě, inkasuje 97 500 dolarů (2,28 milionu korun). Raška, kterému po sezoně vypršel nováčkovský kontrakt, do Minnesoty přišel loni v listopadu ze San Jose. V dresu Wild v uplynulé sezoně odehrál pět zápasů, celkem má v NHL na kontě 13 startů. Gólově ani bodově se zatím mezi elitou neprosadil. O rok, ale jednocestně, prodloužil také obránce Declan Chisholm (24).

17:45 - PŘESTUP - Po třech sezonách opouští Columbus švédský obránce Adam Boqvist (23), který podepsal roční jednocestnou smlouvu s Floridou, kde se potká s bratrem Jesperem. Boqvist je osmým hráčem draftu z roku 2018, ale nedaří se mu naplno prorazit, u Blue Jackets mu počet utkání ve všech sezonách klesal (52-46-35).

10:33 - KONEC KARIÉRY - Aktivní kariéru se rozhodl ukončit americký útočník Steven Fogarty (31), který v sezoně 2023/24 patřil Minnesotě, ale hrál jen na farmě v Iowě. Rodáka z Pensylvánie si na draftu 2011 vybrali ve 3. kole New York Rangers, za které v sezoně 2017/18 debutoval v NHL. Následně oblékal také dresy Buffala, Bostonu a Minnesoty, ale vždy jen krátce. Celkem v nejlepší soutěži světa naskočil do 31 utkání, jednou skóroval a dvakrát asistoval. Za Rangers také v jednom případě okusil chuť bitev o Stanley Cup.

10:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pětka draftu z roku 2018 útočník Barrett Hayton (24) zatím v Utahu stále nedokázal, co umí. V sezoně 2023/24 například ve 33 zápasech vstřelil jen tři góly a přidal bilanci minus třináct. Ale v klubu mu věří, s juniorským mistrem světa s Kanadou z roku 2020 prodloužili smlouvu o další dva roky a celkem mu zaplatí 5,3 milionu dolarů.

10:12 - PODPIS - Na 27. místě zvolili v draftu 2023 v Coloradu kanadského forvarda Caluma Ritchieho (19). Ten následně zažil v barvách Oshawa Generals v OHL výtečnou sezonu, získal 80 bodů v 50 zápasech základní části a dalších 30 přidal v play off. Avalanche s ním podepsali na tři roky za 3,575 milionu dolarů.

8. ČERVENCE

19:11 - SPEKULACE - Ještě rok dvanáctileté smlouvy se symbolickým cap hitem 8,7 milionu dolarů (ale s příjmem pouze 3 miliony) má před sebou kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (36), vše už se ale pomalu připravuje na novou. Podle serveru The Athletic by k podpisu mohlo dojít brzy...

19:00 - ODCHOD Z NHL - Na 57 utkání zasáhl do hry v barvách Colorada v posledním ročníku švédský forvard Fredrik Olofsson (28). Třikrát skóroval a šest branek připravil. Dál bude ale rozdávat radost ve Švýcarsku, podepsal kontrakt s Zugem, který má na soupisce i české útočníky Jana Kováře s Danielem Voženílkem.

18:54 - PODPIS - První hráč, na kterého na letošním draftu ukázali Buffalo Sabres, byl na 14. pozici finský forvard Konsta Helenius (18). Odchovanec Tappary se zámoří přiblížil podpisem nováčkovského kontraktu na tři roky, jenž zaručuje 2,925 milionu dolarů. Helenius hrál v sezoně 2023/24 za Jukurit v Liize, získal 36 bodů v 51 zápasech základní části, v play off byl s šesti body druhým nejproduktivnějším mužem týmu.

18:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2020 útočník Raphaël Lavoie (23) prodloužil o rok smlouvu s Edmontonem a vydělat si podle ní může 775 tisíc dolarů. Třetí nejproduktivnější hráč Bakersfieldu v AHL zvládl v sezoně prvních sedm zápasů v NHL, na bod ale čeká.

7. ČERVENCE

19:16 - PŘESTUP - Už čtvrtému klubu bude v NHL patřit nedraftovaný kanadský brankář Zach Sawchenko (26), bývalý juniorský reprezentant po San Jose, Chicagu a Vancouveru podepsal roční smlouvu s Columbusem. Naopak setrvání v Utahu čeká 112kilového útočníka Curtise Douglase (24), prodloužil dvoucestně o dva roky a bude doufat v první start v NHL.

17:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Rodák z Čeljabinsku obránce Jegor Zamula (24) si vybojoval ve Philadelphii nový dvouletý kontrakt, který mu každý rok zaručuje 1,7 milionu dolarů. Rus má za sebou první kompletní sezonu v NHL, odehrál 66 zápasů, vstřelil svých prvních pět gólů a přidal k ním 16 nahrávek.

17:16 - PŘESTUP - Pár dní poté, co prodloužil s Carolinou o dalších osm let smlouvu obránce Jaccob Slavin (30), se může radovat znovu. K Hurricanes přichází z Toronto Marlies v AHL bývalý útočník Chicaga a jeho mladší bratr Josiah (25), který podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/150 tisíc dolarů).

11:57 - PODPIS - Na třináctém místě volili na letošním draftu hokejisté Philadelphie a sáhli po kanadském centrovi Jettu Luchankovi (17). Teď ho mají navíc pod smlouvou, naposledy se 74 body nejproduktivnější hráč Guelph Storm v juniorské OHL podepsal na tři roky za 2,925 milionu dolarů.

08:44 - PODPIS - Krátce poté, co podepsala kontrakt jednička posledního draftu, se Chicagu upsala také dvojka Arťom Levšunov (18). Běloruský obránce podepsal na tři roky a díky bonusům by si mohl vydělat až 13,425 milionu dolarů. Poslední ročník strávil v Michiganu v univerzitní NCAA a se 35 body ve 38 zápasech byl devátým nejproduktivnějším obráncem celé soutěže.

6. ČERVENCE

23:54 - PODPIS - Poslední jednička draftu Macklin Celebrini (18) má nakročeno do NHL, se San Jose mladíček podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu. "Macklin je nejen výjimečným hráčem na ledě, ale také vyrovnaným, sebevědomým a inteligentním mladíkem mimo něj," řekl generální manažer Mike Grier pro klubové stránky.

19:49 - PODPIS - Do Washingtonu má namířeno další Protas. Po metrákovém centrovi Alexeiovi přichází ke Capitals i jeho mladší bratr Ilja (17), kterého klub získal na letošním draftu na 75. pozici. Juniorský běloruský reprezentant má za sebou jeden ročník v USHL v barvách Des Moines, jeho 51 bodů (14+37) stačilo na druhé místo v klubovém bodování. Na tři roky s průměrným příjmem 886 tisíc dolarů přichází také bek Cam Allen (19), kterého Caps získali v 5. kole draftu 2023.

18:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dva chránění volní hráči zmizeli ze seznamu Winnipegu. Na dva další roky podepsal necelé dva metry vysoký obránce Logan Stanley (26) a stejně na tom je švédský útočník David Gustafsson (24). Oba dohromady v základní části odehráli 54 utkání, každý z nich si také připsal jeden bod ve vyřazovací části.

17:33 - VÝMĚNA - Takřka přesně po dvou letech byl znovu vyměněn kanadský obránce Dylan Coghlan (26), i když aktuálně je chráněným volným hráčem, takže jde jen o jeho práva. Carolina je poslala do Winnipegu a obě mužstva se za přesun vyrovnají v budoucnu. Bývalý bek Vegas čeká na novou šanci, v Carolině v sezoně stihl jediný zápas, ale na farmě ve Springfieldu se mu vedlo výtečně, získal 16 branek a 25 nahrávek.

10:42 - PODPIS - Dvakrát volili Anaheim Ducks v nedávném draftu v 1. kole. Nejprve sáhli na třetím místě po útočníkovi Beckettovi Senneckem (18) a o dvacet pozic později brali norského reprezentanta Stiana Solberga (18). Oba už jsou v Kalifornii pod smlouvou, Kanaďan si může přijít až na 5,925 milionu dolarů, jeho evropský parťák může mít příjem maximálně o tři miliony nižší.

09:15 - PŘESTUP - Po jedné sezoně v Coloradu, ve které zvládl 25 utkání za první tým a 12 za farmářský, odchází obránce Caleb Jones (27) do Los Angeles. Znovu bude pobírat 775 tisíc dolarů, ale tentokrát jen v prvním týmu, Američan musel přistoupit na dvoucestnou smlouvu, která mu v AHL zaručuje 425 tisíc dolarů. Jeho bratr Seth hraje mimo jiné za Chicago a patří mezi nejlépe placené obránce ligy.

08:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Slovenský útočník Pavol Regenda (24) bude i v nadcházející sezoně hráčem Anaheimu. S klubem se dohodl na ročním dvoucestném kontraktu, díky kterému si přijde na 775 tisíc dolarů měsíčně. V loňské sezoně Regenda zasáhl jen do pěti zápasů NHL, většinu ročníku odehrál v AHL za farmářský klub San Diego Gulls.

5. ČERVENCE

22:53 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejlepší sezonu kariéry, s 20 body a bilancí +14, má za sebou finský obránce Henri Jokiharju (25) z Buffala a Sabres za to bývalého zadáka Chicaga také odměnili. Sice jen na jediný rok, ale seveřan si vydělá celkem 3,1 milionu dolarů.

22:30 - VÝMĚNA - Finalista Stanley Cupu s Edmontonem útočník Ryan McLeod (24) mění barvy, urostlý kanadský centr, který má před sebou ještě rok smlouvy s výdělkem 2,1 milionu dolarů, putuje do Buffala. A to po nejlepší sezoně kariéry, ve které získal 30 bodů v základní části a další čtyři v play off. Spolu s ním odchází do Buffala také prospekt Tyler Tullio (22). Sabres obětovali devítku draftu z roku 2022 útočníka Matta Savoieho (20), který se v sezoně otrkával v AHL a na jedno utkání si zahrál i za Sabres.

21:33 - PODPIS - Nejvýš volený hráč Washingtonu na letošním draftu kanadský útočník Terik Parascak (18) má s Capitals podepsáno, nováčkovská smlouva na tři roky je na 2,925 milionu dolarů. Parascak nasbíral za Prince George Cougars ve WHL 105 bodů, to mu ale stačilo pouze na osmé místo v lize.

21:20 - PŘESTUP - Účastník mistrovství světa v roce 2022 obránce Jaycob Megna (31) se znovu stěhuje, poté, co v předchozích sezonách postupně vystřídal barvy San Jose, Seattlu a naposledy Chicaga, míří na Floridu. Američan ale s Panthers podepsal jen roční a dvoucestný kontrakt. Za Blackhawks nedal ve 44 zápasech základní části ani gól.

20:08 - PODPIS - Dva borce z letošního prvního kola draftu podepsalo Calgary. Nováčkovské smlouvy na tři roky dostali devátý muž Zayne Parekh (18) a osmadvacítka Matvei Gridin (18). Tři roky zůstane také Étienne Morin (19), obránce, kterého Flames brali na výběru talentů před rokem ve druhém kole.

20:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jeden a půl sezony má za sebou v Seattlu finský útočník Eeli Tolvanen (25) a díky 68 bodům ve 129 zápasech se dá říci, že vedení klubu Kraken přesvědčil. Třicítka draftu z roku 2017 si vysloužila dvouletý kontrakt s průměrným příjmem 3,475 milionu dolarů. Klub také podepsal osmičku letošního draftu Berklyho Cattona (18), jeho tříletá nováčkovská smlouva je na 2,925 milionu dolarů.

19:44 - PODPIS - Pár dní po trejdu do Ottawy podepsal s kanadským klubem roční dvoucestnou smlouvu (775/190 tisíc dolarů) český silový útočník Jan Jeník (23). Dosud hráč Arizony, která se přestěhovala do Utahu, odehrál v NHL za čtyři sezony 22 utkání a přidal 6 bodů (4+2). Nikdy se také nebál shodit rukavice. Od přesunu do nového mužstva si v podcastu Livesport Daily hodně slibuje také hráčův agent Michal Sivek.

17:51 - PŘESTUP - Do Utahu přichází americký brankář Jaxson Stauber (25), kterému skončil dvouletý kontrakt s Chicagem, ze kterého dokázal vydolovat šest utkání v NHL, ale žádné v minulém ročníku. Ten strávil celý v AHL v Rockfordu s bilancí 18-8-3. Jeho otec Robb chytal v NHL například za Los Angeles.

13:51 - PODPIS - První kontrakty do NHL podepsali i dva věkově pokročilejší hráči. Nedraftovaný americký útočník Marc Gatcomb (24) nasbíral v posledním ročníku 20 bodů v 61 zápasech za Abbotsford v AHL a dočkal se roční smlouvy s New York Islanders. Ještě starší je také nedraftovaný americký obránce Tory Dello (27), jenž se upsal Detroitu. V sezoně 2023/24 působil v AHL v Chicagu, odehrál 65 zápasů a ke třem brankám přidal deset asistencí.

13:43 - PŘESTUP - Švédský bek Robert Hägg (29) pokračuje ve střídání dresů, nově se jednocestně na jeden rok za 775 tisíc dolarů upsal Vegas. Od roku 2021 ale hrál už za Philadelphii, Buffalo, Floridu, Detroit a Anaheim. Také na rok, ale dvoucestně, podepsal útočník Callahan Burke (27), který přichází z Caroliny se třemi starty v NHL na kontě.

4. ČERVENCE

20:54 - PODPIS - Dvě nově získané akvizice San Jose mají v kalifornském klubu dvouleté kontrakty. Ty Dellandrea (23), který přišel z Dallasu podepsal s průměrem za 1,3 milionu dolarů, Carl Grundström (26) z Los Angeles ještě průměrně o půl milionu lépe. Oba dohromady v minulém ročníku získali 21 bodů.

16:46 - ODCHOD Z NHL - Sedmiletá smlouva na 31,5 milionu dolarů skončila ruskému bekovi Nikitu Zajcevovi (32) a moskveský zadák se rovnou rozhodl zamířit na další čtyři roky k SKA Petrohrad. Za Toronto, Ottawu a Chicago sehrál 482 zápasů a získal 118 bodů (22+96), ale bodově se nikdy nepřiblížil prvnímu ročníku, ve kterém získal 36 bodů.

16:38 - PŘESTUP - Výběr kvalitních hráčů na volném trhu se po prvních dnech jeho otevření výrazně ztenčil a opouští ho také americký útočník Jack Roslovic (27), který na play off posílil NY Rangers. V 18 zápasech vyřazovací části získal osm bodů (2+6), v základní části jich má v kariéře 221 za Winnipeg a Columbus. Nově ho získala Carolina, na jeden rok za 2,8 milionu dolarů.

10:45 - PŘESTUP - Dvě roční dvoucestné smlouvy na 775 tisíc dolarů podepsal Winnipeg. Jedna je pro sedmičku draftu z roku 2014 obránce Haydna Fleuryho (27), který přichází z Tampy Bay poté, co v předchozích letech vystřídal Seattle, Anaheim či Carolinu. Jeho draft podle představ vyloženě nevyšel. Druhým je agilní forvard Mason Shaw z Minnesoty (25), který se neváhá o svou šanci na ledě poprat.

10:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na 57 utkání se na soupisku Philadelphie probil drobný americký křídelník Bobby Brink (22), zaznamenal v nich prvních 11 gólů a i když část sezony stále trávil na farmě, Flyers s ním počítají. Potvrzuje to dvouletá smlouva na tři miliony dolarů.

01:01 - PŘESTUP - Pro sezonu 2023/24 se musel útočník z prvního kola draftu 2016 Kieffer Bellows (26) spokojit jen se smlouvou v AHL, za Toronto dal 27 branek a byl druhým nejlepším střelcem mužstva. Šanci na rozšíření 95 utkání v NHL dostane tentokrát v Nashvillu (775/225 tisíc dolarů). Po tříleté smlouvě na čtyři miliony dolarů se musí s jen dvoucestným ročním kontraktem v Carolině smířit obránce Riley Stillman (26), jenž strávil celou sezonu 2023/24 na farmě Buffala. A z Arizony se do Calgary také na roční dvoucestný kontrakt přesouvá forvard Justin Kirkland (27), který má na kontě zatím devět bezbodových utkání.

00:54 - PODPIS - Po několik dní staré výměně z New Jersey se podpisu nového kontraktu s Vegas Golden Knights dočkal švýcarský reprezentační brankář Akira Schmid (24), pro kterého jde o druhé angažmá v NHL. Vegas nechají majitele 43 startů v NHL za dva ročníky vydělat 1,75 milionu dolarů.

00:36 - PŘESTUPY - Floridu opouští obránce Josh Mahura (26), autor devíti nahrávek z poslední základní části ale ve vítězném play off za Panthers nenaskočil. V Seattlu si vydělá 775 tisíc dolarů. Kraken naopak opouští útočník Andrew Poturalski (30), který ještě před dvěma lety dokázal v AHL pokořit stobodovou hranici, ale v NHL se mu nedaří se prosadit. Teď to zkusí u San Jose.

3. ČERVENCE

23:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na Floridě naopak zůstane dalších šest let forvard Anton Lundell (22), který si přijde na 30 milionů dolarů. Dvanáctka draftu z roku 2020 se pod vítězství v minulém ročníku podepsala 17 body ve 24 zápasech play off, v sedmém finále nahrál Fin na úvodní zásah.

23:47 - PŘESTUP - Čerstvě dvojnásobný vítěz Stanley Cupu ruský útočník Vladimír Tarasenko (32) po jediném roce na Floridě odchází do Detroitu, který bude jeho pátým působištěm v NHL. Jeho dvouletý kontrakt má hodnotu 9 milionů dolarů. Tarasenko v play off přispěl k zisku Stanley Cupu pěti góly a čtyřmi nahrávkami.

23:31 - VÝMĚNA - Anaheim získal do svých řad ostříleného útočníka Robbyho Fabbriho (28), který posledních téměř pět ročníků strávil v Detroitu. Vítěz Stanley Cupu z roku 2019 odchází společně s volbou ve 4. kole draftu 2025 za skoro dva metry vysokého brankáře Gageho Alexandera (22), který dosud chytal v AHL a ECHL. Ducks k tomu na rok podepsali amerického útočníka Carsona Meyera (26) z Columbusu.

23:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Washington na rok dvoucestně prodloužil útočníka ze slavné hokejové rodiny Rileyho Suttera (25), který stále bojuje o svou premiéru v NHL. Roční, ale o pár set tisíc vylepšený dvoucestný kontrakt, podepsal také s obráncem Hardym Hämanem Aktellem (26), který už za Capitals v sezoně 2023/24 prvních šest utkání zvládl a jednou nahrával.

20:33 - VÝMĚNA - Český útočník Jan Jeník (23) nově patří Ottawě, která jej získala z Utahu výměnou za ruského forvarda Jegora Sokolova (23). Jeník má v NHL na kontě 22 zápasů za Arizonu, odkud se klub přestěhoval před nadcházející sezonou do Salt Lake City a bude hrát první rok pod názvem Utah HC. V současné době je bez smlouvy v pozici chráněného volného hráče. Utah také o rok prodloužil s Milošem Kelemenem (24) a Travisem Barronem (25), obě smlouvy jsou dvoucestné.

08:10 - PŘESTUP - Vítěz Stanley Cupu s Coloradem z roku 2022 americký obránce Jack Johnson (37) se po sedmi letech vrací do Columbusu, kde strávil téměř sedm ze svých osmnácti sezon v NHL. Bývalá trojka draftu a majitel stříbra z OH 2010 zažil s šestnácti body nejlepší sezonu za sedm let. Blue Jackets s ním podepsali na rok za ligové minimum 775 tisíc. Hodně s platem dolů šel také bek Nate Schmidt (32), kterého Winnipeg před pár dny vykoupil z posledního roku šestileté smlouvy a Američan podepsal s čerstvým vítězem Stanley Cupu z Floridy jen za 800 tisíc dolarů. Stejnou částku si v Detroitu vydělá také pracovitý útočník Tyler Motte (29), který za poslední tři sezony vystřídal barvy Vancouveru, NY Rangers, Ottawy a Tampy Bay.

07:56 - PŘESTUP - Na roční dvoucestné kontrakty v hodnotě 775 tisíc dolarů přichází do Toronta tři zkušenější hráči. Prvním je bek Dakota Mermis (30), který poslední roky strávil v Minnesotě a naposledy zvládl kariérní maximum 47 zápasů, dalším je další zadák Philippe Myers (27) z Tampy a nakonec centr Cédric Paré (25), pro kterého jde o první smlouvu v NHL.

07:44 - PODPIS - Obránce Adam Jiříček (18), letos nejlépe draftovaný Čech, podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt se St. Louis, které si ho vybralo v 1. kole draftu na 16. pozici. Více informací v článku.

2. ČERVENCE

23:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chvíli to trvalo, ale Ottawa se konečně dočkala prodloužení smlouvy s Shanem Pintem (23), americkým reprezentantem se slušným potenciálem. V NHL má za sebou dosud 140 zápasů a 70 bodů (30+40). Kontrakt je na dva roky s průměrným příjmem 3,75 milionu dolarů.

23:41 - PŘESTUP - Po nedávném vykoupení z posledního roku sedmileté smlouvy na více než 41 milionů dolarů ve Philadelphii útočník Cam Atkinson (35) nehledal novou štaci moc dlouho, i když s cenou šel hodně dolů. Bývalý čtyřicetigólový střelec podepsal s Tampou Bay na rok za 900 tisíc dolarů.

23:12 - PŘESTUP - Jediný zápas odehrál po březnovém přesunu z Los Angeles do Nashvillu forvard Jaret Anderson-Dolan (24) a s Predators se loučí. Míří do Kanady, na dva roky se za 1,55 milionu dolarů upsal Winnipegu, kde zkusí rozšířit bilanci 15 gólů a 28 bodů. Jeden bezgólový ročník v Pittsburghu má za sebou útočník Jansen Harkins (27), který na dva roky podepsal v Anaheimu. Příští utkání bude jeho 200. v NHL.

23:07 - PŘESTUP - Nedlouho poté, co Blues získali při trejdu s Ottawou útočníka Mathieua Josepha (27), přivedli na rok také jeho o tři roky mladšího bratra Pierrea-Oliviera z Pittsburghu. A podepsali s ním roční jednocestnou smlouvu na 950 tisíc dolarů. Josephovi se poslední sezona příliš nevyvedla, naskočil jen do 52 utkání a získal 11 bodů.

22:00 - PŘESTUP - Výtečný na farmě v AHL, ale s málo časem v NHL - to je vizitka kanadského útočníka Anthonyho Richarda (27), který mění organizaci Bostonu za Philadelphii. Bruins mu dali šanci v sezoně na 9 utkání a on vstřelil gól a přidal dvě nahrávky. S Flyers podepsal na dva roky. Po dvou sezonách a dvaadvaceti bodech opouští Chicago bývalý hráč Toronta či Nashvillu Colin Blackwell (31), který na rok podepsal v Dallasu za 775 tisíc dolarů. Blackhawks opouští i útočník Mackenzie Entwistle (24), který se přesouvá na Floridu.

21:55 - VÝMĚNA - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem obránce Brian Dumoulin (32) končí po jediném ročníku v Seattlu, který ho ještě s rokem smlouvy vytrejdoval do Anaheimu za volbu ve 4. kole draftu 2026.

21:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Mezi nejlépe placené útočníky klubu se po skončení příští sezony v St.Louis zařadí ruský hokejista Pavel Bučněvič (29). Bývalý útočník New York Rangers s mužstvem prodloužil o šest let s průměrným příjmem 48 milionů dolarů. Bučněvič potřetí v řadě překonal hranici šedesáti bodů v základní části, nový kontrakt platí od ročníku 2025/26.

21:37 - PŘESTUP - Před rokem čekal na smlouvu hodně dlouho, tentokrát si slovenský útočník Tomáš Tatar (33) moc nevybíral a sáhl po roční smlouvě na 1,8 milionu od New Jersey Devils, kde už dříve dvě sezony působil. Tatar v uplynulém ročníku hájil barvy Seattlu a po trejdu také Colorada.

20:34 - VÝMĚNA - Po devíti sezonách a 638 odehraných zápasech poprvé v kariéře mění dres český útočník Radek Faksa (30), který opouští Dallas a stěhuje se do St.Louis. Kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Blues získali také vítěze Stanley Cupu Mathieu Josepha (27), který přichází z Ottawy společně s volbou ve 3. kole draftu 2025. Také za tento trejd se vyrovnají až v budoucnu.

20:23 - PŘESTUP - Ten méně slavný Sebastian Aho (28), tedy švédský obránce dosud hrající za New York Islanders, odchází na dva roky do Pittsburghu, který ho dokonce podepsal jednocestně. Přesun hlásí také centr Dylan Gambrell (27), který mění Toronto za Columbus a NHL zatím nepolíbený obránce Colton Poolman (28), který jde z Calgary do Buffala.

19:46 - PŘESTUP - Se 44 góly nejlepší střelec AHL za sezonu 2023/24 Adam Gaudette (27) opouští organizaci St.Louis a po dvou letech se vrací do Ottawy. V NHL si může v další sezoně vydělat 775 tisíc dolarů a v AHL 450 tisíc.

19:41 - PŘESTUP - Po pěti sezonách opouští Buffalo bronzový medailista z letošního mistrovství světa Victor Olofsson (28). Švédský forvard, který má za sebou tři dvacetigólové sezony, bude nově startovat za 1,075 milionu dolarů ve Vegas. Poslední sezona se mu hodně nepovedla, vstřelil jen sedm branek a na osm nahrál.

19:29 - PŘESTUP - Třetí klub v NHL a druhý, za který nastoupí, čeká na patnáctého muže draftu 2017 obránce Erika Brännströma (24). Jde o Colorado, které Švédovi nabídlo k podpisu roční smlouvu, ale jen na 900 tisíc dolarů. Brännström má za sebou v Ottawě bodově nejlepší ročník v lize, získal 20 bodů (3+17) v 76 zápasech. To je také jeho maximum v NHL. Avs naopak opouští bek Corey Schueneman (28), který hrál jen na farmě mužstva a teď putuje do St.Louis. Také na rok, ale dvoucestně.

18:46 - PŘESTUP - Nových kontraktů se dočkali zkušení útočníci, kteří budou bojovat o každou minutu na ledě NHL. Roční dvoucestné smlouvy podepsali s Washingtonem Spencer Smallman (27), který v NHL ještě nehrál a Luka Philpa (27), jenž má za sebou tři utkání v Chicagu. Utah na dvoucestnou dvouletou smlouvu získal Andrewa Agozzina (33), který byl s 64 body nejproduktivnějším hráčem San Diega a celkově byl sedmým nejproduktivnějším hráčem celé AHL.

18:27 - PŘESTUP - Casey Fitzgerald (27), syn generálního manažera New Jersey Toma Fitzgeralda (55), přestupuje z Floridy k rivalovi New York Rangers. Druhý rok smlouvy je pro - spíš farmářského obránce - jednocestný. Tradiční klub podepsal na rok také centra Benoita Oliviera-Groulxe (24) z Anaheimu, který měl v posledním ročníku na forvarda dost nelichotivou bilanci 45 utkání a nula gólů...

15:28 - PŘESTUP - Dvouletá smlouva skončila v Chicagu švédskému obránci Filipu Roosovi (25) a nedraftovaný obránce z ní dokázal vytěžit 21 utkání a bilanci 1+2. O její rozšíření se pokusí v Ottawě, se kterou podepsal na sezonu 2024/25 na 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 100 tisíc o patro níže. Senators nalákali na rok také silově hrajícího útočníka Haydena Hodgsona (28), který má v NHL za sebou sedm utkání za Philadelphii, ale celý uplynulý ročník strávil v AHL v dresu Ontaria. V přípravě na ročník zaujal v zápase proti Vegas hitem na Marka Stona.

15:16 - PŘESTUP - Buffalo získalo do svého brankoviště zkušeného mazáka Jamese Reimera (36), protřelého borce, který v NHL chytal za Toronto, San Jose, Floridu, Carolinu a naposledy Detroit. Rodák z Manitoby v soutěži odchytal 501 utkání a 215 jich vyhrál. Celkem třicetkrát udržel nulu. Kontrakt je na milion dolarů.

15:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě rok osmileté smlouvy má před sebou v Tampě obránce Victor Hedman (33), narozdíl od Stevena Stamkose se ale určitě nebude stěhovat. Prodloužil o další čtyři roky a jeho průměrný plat bude osm milionů dolarů. Švéd je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, majitelem Conn Smythe Trophy i Norris Trophy pro nejlepšího obránce a dvojkou draftu z roku 2009. Za Lightning už odehrál 1052 zápasů. O dva roky prodloužil také Nor Emil Lilleberg (23), který má za sebou nováčkovský ročník s 37 zápasy a pěti nahrávkami. Smlouva je jednocestná.

15:01 - ODCHOD Z NHL - Kanadské křídlo Sheldon Rempal (28) opouští poprvé v kariéře kontinent a míří do ruské KHL, hrát bude za Salavat Julajev Ufa. Odnáší si zkušenosti z Los Angeles, Caroliny, Vancouveru a Vegas, za které odehrál 21 utkání a ke dvěma brankám přidal jednu nahrávku.

10:41 - PŘESTUP - Drobný nedraftovaný americký útočník Joe Snively (28) poprvé v kariéře opouští Washington. Dvouletý jednocestný kontrakt, který měl dosud s Capitals, ale dokázal využít jen na 15 utkání, proto se v novém působišti v Detroitu musí spokojit s dvoucestnou smlouvou na rok.

10:27 - PŘESTUP - Čtveřici hráčů s dvoucestnou smlouvou přivedl Nashville. Tím nejznámějším je ten nejstarší, tedy útočník Vinnie Hinostroza (30), jenž má za sebou skoro 400 startů za pět klubů NHL, ale barvy Penguins v posledním ročníku oblékl jen na 14 zápasů. Dále to jsou forvard Jacob Lucchini (29) z Minnesoty, bek Nick Blankenburg (26) z Columbusu a gólman Matt Murray (26) z Dallasu.

09:21 - PŘESTUP - Po jedné sezoně, kterou útočník Jesper Boqvist (25) rozdělil mezi Boston (47 zápasů) a farmu v Providence (31 zápasů), odchází na rok za ligové minimum 775 tisíc dolarů k vítězi Stanley Cupu z Floridy. Po třech sezonách v Seattlu se do týmu také vrací brankář Chris Driedger (30).

09:09 - PŘESTUP - Jedno z nejzajímavějších brankářských jmen na trhu Ilja Samsonov (27) se po jediném roce s bilancí 23-7-8 stěhuje z Toronta a podepsal roční kontrakt na 1,8 milionu dolarů s Vegas. Loňský finalista o dva roky prodloužil také s ruským forvardem Pavlem Dorofejevem (23), který si vydělá celkem 3,675 milionu dolarů a obráncem Kaedanem Korczakem (23), který podepsal také na dva roky. Po skončení nováčkovské smlouvy hned jednocestně. Z farmy Detroitu dorazí také útočník Zach Aston-Reese (29), který má za sebou osm sezon v NHL. Proto je jeho roční kontrakt dvoucestný.

09:01 - PŘESTUP - Poprvé v kariéře (po deseti sezonách) opouští Buffalo lotyšský útočník Zemgus Girgensons (30), který se vydává směrem Tampa Bay Lightning. Nový zaměstnavatel mu za tři roky vyplatí 2,55 milionu dolarů. Na Girgensonse čeká několik milníků, 12 bodů mu chybí do 200 a stejný počet do 700 odehraných zápasů. K tomu 11 branek do 100.

08:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Skoro dva metry vysoký útočník Brett Leason (25), kterého Anaheim získal z waiver listu v říjnu 2022 z Washingtonu, má za sebou s 11 góly a stejným počtem nahrávek nejlepší sezonu v NHL. Anaheim ho ocenil kontraktem na milion dolarů pro další ročník. U Ducks zůstává i finský bek s krkolomným jménem Urho Vaakanainen (25), jenž po 68 odehraných zápasech podepsal také na jeden rok.

07:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Adam Henrique (34) zaujal vedení Edmontonu během vydařeného play off natolik, že mu nabídlo novou dvouletou smlouvu v celkové výši 6 milionů dolarů. Zkušený hokejista má v NHL odehráno již 912 zápasů a během následujících dvou sezon by měl dosáhnout na metu 1000 utkání. Klub prodloužil i s bekem Troyem Stecherem (30), který přišel také jako výpomoc na play off, ale narozdíl od Henriqueho do něj ani nenaskočil. Tři roky zůstane také pracant Mattias Janmark (31), který si přijde na celkem 4,35 milionu dolarů.

06:40 - PŘESTUP - Posilu do defenzivy hlásí v Chicagu, kde bude nově působit T.J. Brodie (34). Zkušený Kanaďan, jenž působil v Calgary a naposledy v Torontu, se s Blackhawks dohodl na dvouletém kontraktu s ročním příjmem 3,75 milionu dolarů.

01:08 - PŘESTUP - Nedávno z Buffala vykoupený útočník Jeff Skinner (32) nehledal práci dlouho. Bývalý čtyřicetigólový střelec a nováček roku bude rozdávat příští sezonu radost v Edmontonu, kde podepsal kontrakt na tři miliony dolarů. Kanaďanovi chybí jen 30 bodů k 700 v kariéře, v uplynulé sezoně vstřelil 24 branek.

01:01 - PŘESTUP - Colorado podepsalo jednocestný dvouletý kontrakt s dosavadním útočníkem Ottawy Parkerem Kellym (25), pro kterého jde po 177 utkáních o první stěhování kariéry. Poslední ročník byl pro něj s 80 starty a 18 body (8+10) nejlepším v kariéře, smlouva mu vynese 1,65 milionu dolarů.

00:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finalista Stanley Cupu s Vegas z roku 2018 obránce Colin Miller (31) zůstává ve Winnipegu, kam ho New Jersey vyměnilo v březnu během přestupové uzávěrky. Za Jets dosud odehrál pět utkání a gól nedal, možností ale bude mít dostatek, podepsal na dva roky za tři miliony dolarů.

00:49 - PŘESTUP - S 54 body nejproduktivnější obránce AHL za sezonu 2023/24 Kyle Capobianco (26) opouští Winnipeg a vydává se na dvouleté dobrodružství do Dallasu, kde bude doufat, že rozšíří sbírku 73 zápasů v NHL. Stars přivedli na rok také další farmářskou hvězdu Kola Linda (25) ze Seattlu a k tomu dorazil i útočník Cameron Hughes (27), jenž už na start v NHL čeká tři sezony.

00:45 - PŘESTUP - Po pěti sezonách, 320 zápasech a 105 bodech opouští Los Angeles nedraftovaný útočník Blake Lizotte (26), který Kalifornii vystřídá za Pittsburgh, se kterým podepsal na dva roky za 3,7 milionu dolarů. Skromnějí roční kontrakt na 775 tisíc přijal Emil Bemström (25), který s Pittsburghem prodloužil. Do klubu přišel během trejdu v únoru.

1. ČERVENCE

23:53 - PŘESTUP - Po dvou sezonách v organizaci Anaheimu se vrací do New Jersey obránce Colton White (27). V ročníku 2022/23 sice za Ducks naskočil do 46 zápasů, v tom před pár dny skončeném byl ale jen na farmě v San Diegu. Smlouva s Devils je tedy logicky dvoucestná, celkem je na dva roky a 1,55 milionu dolarů. Devils na dva roky přivedli také křídelníka Mika Hardmana (25) z farmy Chicaga.

23:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kariéru ještě nekončí útočník Trevor Lewis (37), který bude pokračovat u LA Kings, se kterými dvakrát vyhrál Stanley Cup. Roční jednocestná smlouva pro něj bude znamenat 800 tisíc dolarů. Zůstává i gólman Pheonix Copley (32), kterého v minulém ročníku o pozici dvojky připravil David Rittich. Také on podepsal na rok jednocestně. Kings získali i několik méně významných hráčů, mezi nimi například útočníky Jacka Studnicku (25) či Glenna Gawdina (27).

23:10 - PŘESTUP - Hned sedm podpisů oznámila Minnesota, nešlo ale zrovna o významná jména. Nejzkušenějším z nich je majitel necelých 300 utkání v lize Travis Boyd (30), ale přichází také útočníci Brendan Gaunce (30), Reese Johnson (25) a Ben Jones (25). K tomu gólman Troy Grosenick (34) a obránci Cameron Crotty (25) a Joseph Cecconi (27). Jen poslední nemá žádnou zkušenost s NHL.

23:04 - PŘESTUP - Jesse Ylönen (24) opouští po 111 zápasech organizaci Montrealu a podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/250 tisíc dolarů) s Tampou Bay. Za Lightning odehrál v ročníku 2001/02 celkem 65 utkání také jeho otec Juha. Dalšími novými tvářemi jsou vítěz Stanley Cupu Derrick Pouliot (30) a další obránci Steven Santini (29) a Tobie Paquette-Bisson (27).

22:57 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pevná součást obrany Minnesoty Jake Middleton (28) má sice ještě rok platný kontrakt, ale jeho dobrá pozice u Wild se potvrdila. Vedení mužstva s poctivě hrajícím Kanaďanem prodloužilo o čtyři roky a zaplatí mu 17,4 milionu dolarů. Edmonton přivádí veterána Connora Carricka (30), který v soutěži oblékal dresy Washingtonu, Toronta, Dallasu, New Jersey a Bostonu, ale poslední ročník hrál jen na farmě Seattlu.

22:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hokejová kariéra se brankáři Mattu Murraymu (30) dávno zpomalila a očekával se spíš její konec. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem přesto prodloužil s Torontem - o rok na 875 tisíc dolarů. A to i přesto, že během minulé sezony odchytal jen tři zápasy v AHL.

22:36 - PŘESTUP - Až na farmu Buffala spadl v minulé sezoně desátý hráč draftu 2016 Tyson Jost (26). I tak si majitel 456 startů v nejlepší lize světa dokázal vybojovat jednocestnou smlouvu, s Carolinou podepsal na 775 tisíc dolarů.

22:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nashville se v pondělí skutečně činí a není to jen o příchodu nových tváří. Brankářská jednička Juuse Saros (29) má také nový kontrakt, a to rovnou osmiletý na 61,92 milionu dolarů. Zůstává i zadák Alexandre Carrier (27), příští tři roky pro něj budou znamenat 11,25 milionu dolarů.

22:28 - PŘESTUP - Přesuny obránců ještě nekončí a další vyhledávané jméno ulovila opět Carolina. Jde o Seana Walkera (29), který naposledy působil v Coloradu a podepsal na pět let a 18 milionů dolarů. V rámci Kanady se přesouvá takřka dvoumetrový Vincent Desharnais (28) z Edmontonu, jehož dvouletým kontraktem na čtyři milony zlákal Vancouver. O každou minutu v dresu Bostonu bude bojovat veterán Jordan Oesterle (32), jenž prichází dvoucestně z Calgary. V NHL naskočil do 371 zápasů.

22:21 - PODPIS - Mezi všemi přestupy málem zapadly také dva nováčkovské kontrakty. Hodně velké očekávání mají ve Philadelphii od ruského šikuly Matveie Mičkova (19), jehož nováčkovská smlouva na tři roky se díky bonusům může vyšplhat až na více než 13 milionů dolarů. Utah zase na tři roky za 2,85 milionu dolarů podepsal Fina Miko Matikku (20) z univerzitní NCAA.

22:15 - PŘESTUP - Nejproduktivnější obránce z letošního výběru Shayne Gostisbehere (31) se po jedné velmi vydařené sezoně v Detroitu vrací do Caroliny, kde dohrával ročník 2022/23. Jeho roční příjem bude ale pouze 3,2 milionu dolarů, což je po sezoně s 56 body celkem překvapení. Dalším přesouvajícím se zadákem je Jani Hakanpää (32), který Dallas na dva roky mění za kanadské Toronto.

22:10 - PŘESTUP - Nové adresy hlásí také několik gólmanů. Do Winnipegu se znovu vrací Eric Comrie (28), tentokrát z Buffala a na rok. Přichází také Fin Kaapo Kähkönen (27) z New Jersey, také na rok a také jednocestně. Spíš farmu Edmontonu zase posílí Collin Delia (30), který naopak Winnipeg opouští.

22:05 - PŘESTUP - San Jose už v předchozích dnech přivedlo několik zajímavých posil a pokračuje i v pondělí. Tou zatím poslední je švédský centr Alex Wennberg (29), který po krátkém angažmá u New York Rangers podepsal za deset milionů dolarů na dva roky. Sharks na dva roky dvoucestně berou také obránce Lucase Carlssona (26). Poslední tři roky patřil Floridě, nastupoval ale jen sporadicky.

22:02 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě jeden rok nováčkovského kontraktu má před sebou slovenská jednička draftu z roku 2022 Juraj Slafkovský (20), o budoucnosti už má ale jasno. Účastník MS v Česku prodloužil s Montrealem o osm sezon a vydělá si 60,8 milionu dolarů. V ročníku 2023/24 získal v 80 zápasech celkem 50 bodů (20+30).

21:47 - PŘESTUP - Roky je špičkou celé AHL, ale v NHL se ne a ne prosadit. Možná to drobnému Alexi Barré-Bouletovi (27) klapne mimo Tampu Bay, s Montrealem podepsal na rok jednocestně na 775 tisíc dolarů.

21:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Čtvrté finále se čtvrtým klubem sice teprve před pár dny prohrál bývalý vítěz ligového bodování Corey Perry (39), ale útok na druhý Stanley Cup nevzdává. S Edmontonem majitel 905 bodů v NHL ještě o rok prodloužil a hodnota smlouvy je 1,4 milionu dolarů. Oilers k tomu přivedli neústupného obránce Joshe Browna (30) z Arizony, ten za tři miliony dolarů zůstane tři roky.

21:28 - PŘESTUP - Několik menších jmen míří do Buffala. Prvním je vítěz Stanley Cupu z roku 2022 s Coloradem Nicolas Aubé-Kubel (28), který naposledy ve Washingtonu spadl až na farmu. Druhým je tvrdě hrající bek Dennis Gilbert (28), který přichází z Calgary. A třetím zadák Jacob Bryson (26), který u Sabres prodlužuje. Všechny smlouvy jsou roční a jednocestné.

21:20 - PODPIS - Po jednom roce ve švýcarském Rapperswilu, který se ani bodově příliš nevydařil, se za moře vrací český bombarďák Martin Frk (30). Bývalý hráč Los Angeles či Detroitu podepsal dvoucestnou smlouvu s kanadským Calgary.

21:10 - PŘESTUP - Vítěze Stanley Cupu z roku 2019 Joela Edmundsona (31) pro další čtyři roky získalo kalifornské Los Angeles. Defenzivní bek, který v minulém roce vstřelil jeden gól, si slušně vydělá. Kontrakt má hodnotu 15,2 milionu dolarů. Kings z Edmontonu přivedli také univerzálního útočníka Warrena Foegela (28) z Edmontonu, který se za tři roky obohatí o 10,5 milionu dolarů.

21:01 - PŘESTUP - Čtvrtá sezona a čtvrtý dres, tak to teď bude vypadat u kanadského obránce Calvina de Haana (33), který po Chicagu, Carolině a Tampě podepsal roční kontrakt na 800 tisíc dolarů s Coloradem. To také o rok prodloužilo s finským útočníkem Joelem Kivirantou (28), který má za sebou u Avalanche jednu sezonu.

20:55 - PŘESTUP - Za tři kluby hrál v poslední sezoně křídelník Anthony Beauvillier (27) a teď by se určitě rád usadil. V Pittsburghu podepsal bývalý hráč z prvního kola draftu kontrakt na rok a 1,25 milionu dolarů. Pens také o rok prodloužili beka Ryana Sheu (27) a na rok přivedli centra Jimmyho Huntingtona (25), který NHL ještě nehrál a minulý rok měl kontrakt jen v AHL. Dvoucestně na rok přichází také čistokrevný bitkař Bokondji Imama (27) z Ottawy.

20:45 - PŘESTUP - Novým domovem českého brankáře Jiřího Patery (25) je po odchodu z Vegas kanadský Vancouver. Odchovanec pražské Slavie podepsal roční dvoucestnou smlouvu, v prvním týmu bude znamenat 775 tisíc dolarů, na farmě slušných 400 tisíc.

20:38 - PŘESTUP - Nové tváře hlásí v Detroitu. Tou nejzajímavější je bezpochyby obránce Erik Gustafsson (32), který u Rangers po jednom roce a 31 bodech za šest branek a 25 asistencí podepsal dvouletou smlouvu na 4 miliony dolarů. Dál Red Wings přivedli na rok za 775 tisíc dolarů nedávno z Edmontonu vykoupeného brankáře Jacka Campbella (32) a z Vancouveru přichází po povedeném ročníku na farmě útočník Sheldon Dries (29). Na další dvě sezony. O rok na 1,125 milionu dolarů prodloužil s Red Wings americký křídelník Christian Fischer (27).

20:32 - PŘESTUP - Je mu sice teprve 28 let, ale přesto bude útočník Anthony Duclair v NHL oblékat už devátý dres. Naposledy útočník Tampy podepsal čtrnáctimilionovou smlouvu na čtyři roky s NY Islanders. Kariéru začínal u konkurenčních NY Rangers před deseti lety. O rok na 1,25 milionu prodloužil bek Mike Reilly (30), který se po příchodu z waiveru prosadil do základní sestavy.

20:20 - VÝMĚNA - Po jednom roce a 40 bodech (13+27) opouští Pittsburgh útočník Reilly Smith (33), který má za sebou 11 sezon v NHL. Pens ho vyměnili za volbu ve 2. kole draftu 2027 a 5. kole draftu 2025 do New York Rangers.

20:16 - PŘESTUP - Trojici zkušených obránců přivádí Dallas. Na dva roky přichází z Tampy Matt Dumba (29), kterému texaský klub vyplatí 7,5 milionu dolarů. Ilja Ljubuškin z Toronta (30) získá za stejnou dobu o jeden milion méně a tvrdý bek Brendan Smith (35) z New Jersey bude hrát jeden rok za milion dolarů. O rok navíc prodloužil Nils Lundkvist (23).

19:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bijec Garnet Hathaway (33) zůstává hráčem Philadelphie (33), která s ním prodloužila o dva roky a vyplatí bývalému hráči Washingtonu či Calgary 4,8 milionu dolarů.

19:45 - PŘESTUP - Floridu opouští po výhře Stanley Cupu důrazný útočník Ryan Lomberg (29), který se po čtyřech sezonách vrací do Calgary. Tentokrát s nejlepší smlouvou kariéry, dvouletou na čtyři miliony dolarů.

19:38 - PŘESTUP - V roce 2023 byl velmi důležitým článkem Vegas při tažení za Stanley Cupem útočník Chandler Stephenson (30), který už dříve vyhrál s Washingtonem. Zkušenosti bude sedm let předávat v Seattlu, který mu zaplatí celkem 43,75 milionu dolarů.

19:35 - PŘESTUP - Po dvou velmi vydařených sezonách v Carolině (36 a 37 bodů) se do New Jersey vrací americký forvard Stefan Noesen (31), který za Devils hrál už před pěti lety. Za tři roky si přijde na 8,25 milionu dolarů.

19:30 - PŘESTUP - Poprvé v kariéře mění v NHL dres americký obránce Matt Grzelcyk (30), který dosud hrál jen v Bostonu. S Pittsburghem ale podepsal pouze roční kontrakt na 2,75 milionu dolarů.

19:25 - PŘESTUP - Novou gólmanskou dvojku má Dallas, který získal Caseyho DeSmithe (32) z Vancouveru, a to na příští tři sezony za celkem tři miliony dolarů. DeSmith nahradí Scotta Wedgewooda (31), který za stejnou cenu, ale na dva roky, bude pracovat v Nashvillu.

19:14 - PŘESTUP - Chicago získává zkušenosti. Z Vegas na rok (4 miliony dolarů) přivedlo trojnásobného vítěze Stanley Cupu obránce Aleca Martineze (36), z Bostonu na rok (1,3 milionu) dalšího trojnásobného vítěze útočníka Patricka Maroona (36), z Dallasu také na rok (1 milion) útočníka Craiga Smithe (34) a z Winnipegu na dva roky (6,6 milionu) brankáře Laurenta Brossoita (31).

19:12 - PŘESTUP - Finalista Stanley Cupu s Edmontonem útočník Sam Carrick (32) Kanadu po krátké výpomoci opouští a na tři roky se stěhuje do New Yorku. S Rangers podepsal tříletou smlouvu na tři miliony dolarů. Carrick patří také k ceněným rváčům, v sezoně se popral devětkrát.

19:10 - PŘESTUP - Během tří sezon v Columbusu nepřesvědčil obránce Jake Bean (26) a Blue Jackets se rozhodli ho nechat jít. Calgary mu nabídlo dvouletou smlouvu na 3,5 milionu dolarů. Ze San Jose přichází brankář Devin Cooley (27), který v sezoně naskočil do NHL poprvé.

19:06 - PŘESTUP - Nestárnoucí veterán David Perron (36) bude příští dva roky za osm milionů dolarů předávat zkušenosti v Ottawě. Tým Senators získal také útočníky Noaha Gregora (25) z Toronta a Michaela Amadia (28), vítěze Stanley Cupu z Vegas. O dva roky prodloužil centr Garrett Pilon (26), obránce Jeremy Davies (27) přichází na rok z Buffala.

19:03 - PŘESTUP - V NHL zůstává český útočník Tomáš Nosek (31), kterému se minulý ročník v New Jersey kvůli zranění příliš nepovedl. Podepsal s čerstvým ligovým vítězem z Floridy na 775 tisíc dolarů. Smlouva je jednocestná. Panthers podepsali také důrazně hrajícího A.J. Greera (27) z Calgary, tomu za dva roky vyplatí 1,7 milionu dolarů a dvoucestně prodloužili s Rasmusem Asplundem (26).

18:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Úspěšné bylo roční působení Matta Duchenea (33) v Dallasu, proto bude pokračovat. Kanaďan s 1056 starty v NHL prodloužil o rok a přijde si na 3 miliony dolarů.

18:55 - PŘESTUP - Nejstarší brankář na trhu Cam Talbot (36) putuje do Detroitu, který bude jeho osmým týmem v NHL. Naposledy chytal za Detroit. Podepsal na dva roky za pět milionů. Na rok jednocestně za 775 tisíc podepsal také obránce William Lagesson (28) z Anaheimu.

18:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejprve se zdálo, že bývalá trojka draftu Jonathan Drouin (29) odejde po jedné podařené sezoně z Colorada, ale nakonec u Avalanche s platem 2,5 milionu dolarů zůstává.

18:50 - PŘESTUP - Když v roce 2017 vstupoval do NHL tým Vegas Golden Knights, byl u toho také útočník William Carrier (29). Teď klub opouští, Carolina mu nabídla dvanáctimilionovou smlouvu na šest let.

18:48 - PŘESTUP - Čerstvý vítěz Stanley Cupu obránce Brandon Montour (30) odchází z Floridy do Seattlu, kde bude hlídat zadní řady rovnou sedm let, a to za celkem 49 milionů dolarů.

18:47 - PŘESTUP - Velmi dobré jméno si svými defenzivními výkony udělal v posledních letech v obraně Los Angeles obránce Matt Roy (29). Vysloužil si tím ve Washingtonu sedmiletý kontrakt s celkovou hodnotou 38,5 milionu dolarů. Tým přivedl na rok za milion také Taylora Raddyshe (26), kterému se sezona v Chicagu příliš nepovedla a z 20 gólů spadl jen na pět.

18:45 - PŘESTUP - Vítěz Conn Smythe Trophy z roku 2023 a historicky nejproduktivnější hráč Vegas Jontahan Marchessault (33) odchází do Nashvillu. Tam podepsal na pět let a pět a půl milionu dolarů.

18:43 - PŘESTUP - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu obránce Ian Cole (35) je další posilou do obrany Utahu, která se v posledních dnech výrazně zlepšila. Jeho výdělek bude 3,1 milionu dolarů. Poseldní rok hrál ve Vancouveru. Na dva roky za čtyři miliony přichází z Floridy také útočník Kevin Stenlund (27). Po pěti letech se do klubu vrací na dva roky také bek Kevin Connauton (34), který má za sebou dva roky jen v AHL.

18:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Běloruský útočník Jegor Šarangovič (26) byl hodně milým překvapením v bídné sezoně Calgary. V chladném kanadském městě vstřelil 31 branek a pálit bude dál. Pět let bude vydělávat 28,75 milionu dolarů.

18:33 - PŘESTUP - Po sezoně, ve které bojoval se zraněním, se Viktor Arvidsson (31) dohodl s Edmontonem na dvouleté smlouvě s platem čtyři miliony dolarů ročně. Opouští tým Los Angeles Kings.

18:31 - PŘESTUP - Poprvé v kariéře opouští útočník Jake DeBrusk (27) tým Bostonu a upsal se na sedm let Vancouveru. Kanadský tým mu ročně bude platit 5,5 milionu dolarů. Po stejné trase míří do Kanady také útočník Danton Heinen (28), který dva roky bude průměrně vydělávat 2,25 milionu dolarů a obránce Derek Forbort (32). Canucks na dva roky berou také Kiefera Sherwooda (29) ze San Jose, jeho jednocestný kontrakt je na tři miliony dolarů.

18:28 - PŘESTUP - Fyzicky hrající útočník Brandon Duhaime (27) po krátkém angažmá v Coloradu přestupuje do Washingtonu, a to na dva roky za 1,85 milionu dolarů ročně.

18:27 - PŘESTUP - S kamarádem Johnnym Gaudreauem se v Columbusu znovu setká další veterán Sean Monahan (29), podepsal na pět let a vydělávat bude 5,5 milionu dolarů.

18:25 - PŘESTUP - Carolinu poprvé v kariéře opouští obránce Brett Pesce (29), který podepsal šestiletou smlouvu s průměrným příjmem 5,5 milionu dolarů s New Jersey Devils. A to není vše, klub přivedl také defenzivného odborníka Brendena Dillona (33), který poslední tři roky strávil ve Winnipegu.

18:24 - PŘESTUP - Třetí dres, který bude v NHL oblékat útočník Eric Robinson (29), je dres Caroliny. Tam dosud hráč Columbusu podepsal roční kontrakt na 950 tisíc dolarů.

18:18 - PŘESTUP - Dvě žádaná jména míří také do Bostonu a obě z Vancouveru. Švédský forvard Elias Lindholm (29) přichází na sedm let s příjmem 7,75 milionu dolarů, ruský obránce Nikita Zadorov (29) na šest let a klub mu bude průměrně vyplácet pět milionů dolarů. Na dva roky s průměrným příjmem milion dolarů přichází z Anaheimu stokilový útočník Max Jones (26), pro kterého jde o první stěhování v kariéře. Z Colorada dvoucestně dorazil také útočník Riley Tufte (26).

18:17 - PŘESTUP - Veterán Jason Zucker (32) bude za tři roky oblékat čtvrtý dres. Po Pittsburghu, Arizoně a naposledy Nashvillu míří Američan do Buffala, se kterým podepsal na rok. Na dva roky za dva miliony ročně přichází také důrazný útočník Sam Lafferty (29).

18:14 - PŘESTUP - Největší přesun je potvrzen, Steven Stamkos (34) poprvé v kariéře opouští Tampu Bay, se kterou dvakrát vyhrál Stanley Cup a vydává se do Nashvillu. Na čtyři roky za osm milionů dolarů. Predators získali také ceněného beka Bradyho Skjeie (30) z Caroliny, ten zůstane sedm let a vydělá si 49 milionů dolarů.

18:13 - PŘESTUP - San Jose, které je v přestavbě, získává mistra světa a vítěze Stanley Cupu Tylera Toffoliho (32). Ten přichází z Winnipegu na čtyři roky a nalákat se nechal na 24 milionů dolarů.

18:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě rok má platnou smlouvu v Carolině obránce Jaccob Slavin (30) a Hurricanes nehodlají nic nechat náhodě. Majiteli 37 bodů z poslední sezony předložili k podpisu osmiletý kontrakt s průměrným příjmem 6,43 milionu dolarů.

18:10 - PŘESTUP - Znovu nakopnout kariéru se pokusí kdysi nebezpečný útočník Anthony Mantha (29), který z Vegas putuje na rok do Calgary. A to jen za milion.

18:08 - PŘESTUP - Po jednom roce v dresu Toronta, ve kterém sesbíral 43 bodů (21+22) v 81 zápasech, se Tyler Bertuzzi (29) znovu stěhuje. Tentokrát míří do Chicaga, se kterým podepsal čtyřletou smlouvu na 22 milionů dolarů. K Blackhawks se navíc vrací Teuvo Teräväinen (29), který s klubem v roce 2015 vyhrál Stanley Cup. Podepsal na tři roky s průměrem 5,4 milionu dolarů.

18:07 - PŘESTUP - Ruský forvard Jakov Trenin (27) po výpomoci Coloradu v play off míří do Minnesoty. S ní bývalý útočník Nashvillu podepsal na čtyři roky, ročně mu budou Wild vyplácet 3,5 milionu dolarů.

18:05 - PŘESTUP - Oliver Ekman-Larsson (32) opouští pár dní po vítězství ve Stanley Cupu tým Floridy. Další čtyři roky bude hrát v Torontu, a to za 3,5 milionu dolarů. Z Panthers přichází také náhradní gólman Anthony Stolarz (30).

17:58 - VÝMĚNA - Dlouho spekulovaný trejd Jakoba Chychruna (26) z Ottawy se konečně uskutečnil. Ostřílený obránce míří do Washingtonu za dalšího beka Nicka Jensena (33) a volbu ve 3. kole draftu 2026.

17:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ceněný defenzivní útočník Jordan Martinook (31) si prodlouží své šestileté působení v Carolině o další tři roky, klub bude autorovi 14 gólů z ročníku 2023/24 vyplácet 3,05 milionu dolarů.

17:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kasperi Kapanen (27) není na odchodu ze St.Louis, přitom v poslední sezoně vstřelil v 73 zápasech jen šest gólů. Fin podepsal roční smlouvu na milion dolarů.

17:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jednička draftu z roku 2006 obránce Erik Johnson (36) nebude testovat svou cenu na trhu a prodloužil o rok s Philadelphií, kam byl vyměněn v březnu z Buffala. Vítěz Stanley Cupu s Coloradem z roku 2022 si vydělá 1,1 milionu dolarů.

17:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do sestavy Washingtonu se naplno probil útočník Connor McMichael (23) a Capitals si autora 18 branek pojistili dvouletým kontraktem na 4,2 milionu dolarů.

16:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Toronto prodloužilo s brankářem Josephem Wollem (25), jeho tříletý kontrakt na 3,66 milionu dolarů z něj bude nejspíš dělat týmovou jedničku. Kanadský klub k tomu podepsal také obránce Chrise Taneva (34), jehož práva získal teprve nedávno. Ten podepsal dokonce na šest let s příjmem 4,5 milionu dolarů ročně.

16:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ruský zadák Dmitry Kulikov (33) prodloužil s čerstvým vítězem Stanley Cupu z Floridy o další čtyři roky. Jeho průměrný příjem bude jen 1,15 milionu dolarů, Rus si ale během kariéry už téměř 40 milionů vydělal.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ne úplně vydařenou základní část má za sebou v Edmontonu Connor Brown (30), který první gól v sezoně vstřelil až 13. března. V play off už se převedl lépe a s Oilers došel až do finále. Klub s ním o rok prodloužil, zaplatí mu milion dolarů. U Oilers zůstává další dva roky také útočník James Hamblin (25).

15:07 - PODPIS - Tampa Bay těsně před otevřením trhu s volnými hráči získala práva na útočníka Jakea Guentzela (29) a s vítězem Stanley Cupu z roku 2017 hned podepsala sedmiletý kontrakt, který mu průměrně vynese devět milionů dolarů ročně. Američan naposledy působil v Carolině, roky byl oporou Pittsburghu.

14:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Střelec vítězného gólu ze sedmého finálového zápasu Stanley Cupu útočník Sam Reinhart (28) prodloužil s Floridou o osm let a vydělá si celkem 69 milionů dolarů. S 57 góly druhý nejlepší kanonýr poslední základní části má za sebou životní sezonu s celkem 94 body, dalších 16 jich přidal v play off.

10:28 - ODCHOD Z NHL - Dillon Dubé (25), jeden z pěti kanadských hokejistů, který byl v lednu obviněn ze sexuálního obtěžování, odchází z Calgary hrát do KHL. Podepsal s Dinamem Minsk. V NHL zvládl 325 zápasů s 57 góly a 70 zápasy.

07:56 - SPEKULACE - Vítěz Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off z roku 2023 Jonathan Marchessault (33) po sedmi letech opouští Vegas Golden Knights, za které hraje od jejich vstupu do NHL a je jejich nejproduktivnějším hráčem. S klubem se nedohodli na podmínkách nové smlouvy.

07:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Za poslední dvě sezony dal Ethen Frank (26) v AHL za Hershey celkem 59 gólů, navíc deseti brankami přispěl letos v play off ke Calder Cupu. V NHL za Washington ještě nenaskočil, ale díky další roční smlouvě - druhé v řadě - nejspíš dostane šanci. Klub prodloužil také s obráncem Chasem Priskiem (28) a brankářem Mitchellem Gibsonem (25).

07:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po dvou slušných sezonách v Arizoně Juuso Välimäki (25) přidá další dvě. Finský reprezentant sice získal v základní části jen 17 bodů, což je polovina oproti předchozí sezoně, ale zase o 22 bodů vylepšil statistiku +/-. Nově bude pobírat dva miliony ročně.

07:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský útočník Sam Steel (26) bude i v nadcházející sezoně hájit barvy Dallasu, se kterým letos došel až do finále Západní konference. S klubem z Texasu se dohodl na nové roční smlouvě, díky které si přijde na 1,2 milionu dolarů.

06:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Už je také jasno o tom, kde bude v další sezoně působit Patrick Kane (35). Americký útočník se rozhodl, že bude i nadále pokračovat v Detroitu, kde podepsal roční kontrakt na 4 miliony dolarů, přičemž na dalších 2,5 milionu si může přijít v bonusech. Loni v 50 zápasech nasbíral 47 bodů (20+27).

30. ČERVNA

23:52 - VÝMĚNA - Solidní posilu do obrany získali hokejisté New Jersey, z Montrealu přivedli metrákového obránce Jonathana Kovacevice (26), který má před sebou ještě rok tříleté smlouvy s cap hitem 766 tisíc dolarů. Kanaďan v 62 zápasech vstřelil šest branek a na sedm nahrál, Devils za něj obětovali 4. kolo draftu v roce 2026.

23:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Isac Lundeström (24) zatím nenaplňuje očekávání hráče vybraného v prvním kole draftu, ale Anaheim mu stále ještě věří. O tom svědčí roční smlouva na 1,5 milionu dolarů. Rodák z Gällivare ale musí zabrat, pět branek a šest nahrávek z posledního ročníku je prostě málo.

23:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější bek Arizony z minulé sezony Sean Durzi (25) zůstává v Utahu a jeho kontrakt vypadá slušně. Autor devíti branek a 32 asistencí podepsal na čtyři roky s průměrným příjmem šest milionů dolarů. To z něj dělá druhého nejlépe placeného beka mužstva.

23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nadaný švédský bek Timothy Liljegren (25) bude v Torontu stále víc vytěžovaný. Po sezoně s 23 body (3+20) v 55 zápasech prodloužil s kanadským mužstvem o dva roky a celkem si za tu dobu sedmnáctý hráč draftu z roku 2017 přijde na šest milionů dolarů.

22:55 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Silový útočník John Hayden (29) zůstane další rok v Seattlu, se kterým podepsal roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Přitom většinu sezony strávil bývalý hráč Chicaga, New Jersey, Arizony nebo Buffala na farmě, dres Kraken oblékl jen ve dvou případech a bod nezískal. Klub o jeden ročník prodloužil také centra Lukea Henmana (24), jenž zatím NHL neokusil. Českého fanouška potěší hlavně to, že s klubem o rok dvoucestně prodloužil také gólman Aleš Stezka (27), který odchytal první ročník v zámoří a v AHL nastoupil do 27 zápasů. Kontrakt je dvoucestný. Dva roky zůstane také veterán Max McCormick (32).

22:49 - VÝMĚNA - Americký útočník Lukas Svejkovsky (22), jehož otcem je bývalý český hokejista Jaroslav Svejkovský (47), se v NHL stěhuje z Pittsburghu do Tampy, která ho získala za kanadského forvarda Bennetta MacArthura (23). Ani jeden si dosud v NHL nezahrál, oba větší část minulé sezony strávili v ECHL.

21:40 - ODCHOD Z NHL - Slovenský útočník a několikanásobný účastník mistrovství světa Marian Studenič (25) opouští Seattle a podepsal se švédským Färjestadem. Bývalý hráč New Jersey či Dallasu odehrál za tým Kraken jen dva zápasy, ale na farmě patřil se 44 body k lepším, s Coachellou se dostal až do finále Calder Cupu.

21:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vancouver podepsal roční dvoucestnou smlouvu (775/100 tisíc dolarů) s kanadským obráncem Jettem Woo (23), kterému skončil tříletý nováčkovský kontrakt. Woo byl s 31 body nejproduktivnějším obráncem záložního celku z Abbotsfordu a s 93 minutami také zdaleka nejtrestanějším mužem. V NHL ještě nenaskočil.

19:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Agilní americký útočník Luke Kunin (26), který se představil také na MS v Česku, o rok prodloužil se San Jose, kde působí druhým rokem. V uplynulé sezoně vstřelil 11 branek, ale přidal také nehezkou bilanci třiceti záporných bodů, se kterou se společně s Dominikem Kubalíkem (28) podělil o třináctou nejhorší pozici v soutěži.

19:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Max Domi (29) v Torontu přesvědčil, syn bývalého legendárního rváče Maple Leafs z roční smlouvy vytěžil 47 bodů v základní části (také 117 trestných minut) a další čtyři v té vyřazovací a v Torontu zůstane čtyři roky. Ročně bude pobírat 3,75 milionu dolarů, polepšil si tak téměř o milion.

19:12 - VYKOUPENÍ ZE SMLOUVY - Hned několik velkých jmen se slušnými kontrakty bude měnit barvy. Winnipeg z posledního roku smlouvy (4,85 milionu dolarů) vykoupil obránce Natea Schmidta (32). Edmonton se zbavil nepotřebného gólmana Jacka Campbella (32), který hrál jen na farmě, přitom měl kontrakt ještě na tři sezony s průměrným příjmem 5 milionů dolarů. Columbus se zbavuje osmičky draftu z roku 2018 obránce Adama Boqvista (23), kterému měl v příštím ročníku vyplatit 3,2 milionu dolarů a konečně v Buffalu končí nejlepší nováček roku 2011 forvard Jeff Skinner (32), jenže měl u Sabres hrát ještě tři roky s průměrným příjmem 9 milionů dolarů.

17:29 - VÝMĚNA - Útočník Jake Guentzel (29) se v Carolině příliš dlouho neohřál. Po březnové výměně z Pittsburghu tentokrát putuje do Tampy. Carolina od floridského týmu získala za hráčova práva volbu ve třetím kole draftu 2025. Hurricanes si tím uvolnili místo pod platovým stropem. Najdou peníze na Martina Nečase?

16:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až na konci listopadu loňského roku získal smlouvu v San Jose zkušený křídelník Justin Bailey (28), a to hlavně proto, že Sharks měli našlapenou marodku. Jenže Američan si našel místo v týmu, v 59 zápasech pětkrát skóroval a dalších devět branek připravil a tým s ním podepsal na další rok. I když stále dvoucestně. Prodloužení kontraktu o další rok se v St.Louis dočkal také obránce Hunter Skinner (23), který ještě v NHL nenaskočil.

29. ČERVNA

21:15 - VÝMĚNA - Dallas se hodně snažil dohodnout před otevřením trhu se spolehlivým a velmi žádaným obráncem Chrisem Tanevem (34), kterého přivedl před play off z Calgary, ale nevyšlo to. A tak se práv na Kanaďana zbavil, odeslal je do Toronta za volbu v 7. kole draftu 2026 a útočníka Maxe Ellise (24), který v NHL dosud nenastoupil a od července má status chráněného volného hráče.

21:03 - VÝMĚNA - Po příchodu Jacoba Markströma (34) do New Jersey je jasno, kdo bude v brankovišti jedničkou. Proto se klub zbavuje švýcarského reprezentanta Akiry Schmida (24), kterého společně se švédským útočníkem Alexandrem Holtzem (22) odeslal do Vegas za volbu ve 3. kole draftu 2025 a útočníka Paula Cottera (24), který s klubem před rokem vyhrál Stanley Cup.

20:32 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění v NHL barvy urostlý kanadský útočník Beck Malenstyn (26), jenž má za sebou první kompletní ročník v lize v barvách Washingtonu. Posbíral 21 bodů (6+15) v 81 zápasech a Capitals ho teď vytrejdovali do Buffala za volbu číslo 43 na draftu. Tam zvolili obránce Colea Hutsona (18). Malenstyn bude chráněným volným hráčem.

20:03 - VÝMĚNA - Jen jednu sezonu vydržel v St.Louis útočník Kevin Hayes (32). Získal v ní pouhých 29 bodů v 79 zápasech a klub účastníka posledního MS v barvách USA vyměnil do Pittsburghu. Blues byli za trejd vděční, k býalému hráči Winnipegu či Philadelphie přihodili ještě volbu ve 2. kole draftu 2025.

19:52 - VÝMĚNA - Útočník Jakub Lauko opouští Boston, Bruins jej vyměnili do Minnesoty za Vinniho Lettieriho. Oba kluby si vedle toho prohodily i práva volby ve čtvrtém kole letošního draftu. Lauko v uplynulé sezoně odehrál za Boston 60 zápasů s bilancí 2+8, jednou skóroval i v play off, v němž zasáhl do pěti utkání. Více informací najdete v článku.

19:05 - VÝMĚNA - Washington získal brankáře Logana Thompsona (27) z Vegas. Tým z Nevady za sedmadvacetiletého gólmana získal výběr ve třetím kole letošního draftu a výběr ve třetím kole draftu 2025. Vítěz Stanley Cupu se o výměně dozvěděl během podpisové akce Golden Knights...

18:22 - VÝMĚNA - Hned dva hokejisty základního kádru uvolnila Tampa. Vedení Lightning vyměnilo do Utahu ruského obránce Michaila Sergačeva (26) a do Los Angles poslalo útočníka Tannera Jeannota (27). Z Utahu Tampa získala obránce J.J. Mosera (24), útočníka Conora Geekieho (20) a práva volby draftu letos i příští rok, od Los Angeles poté další dvě volby draftu. Tým Lightning ale zároveň získal úsporu pod platovým stropem.

28. ČERVNA

23:32 - VÝMĚNA - Francouzský reprezentant Alexandre Texier (24) se stěhuje do St.Louis, kam ho Columbus vyměnil za volbu ve 4. kole draftu 2025 a padl tak za oběť prostoru pod platovým stropem, který klub nemá. Majitel 30 bodů (12+18) z před pár dny skončené sezony hned s Blues podepsal na dva roky s průměrným příjmem 2,1 milionu dolarů. Pro bývalého forvarda švýcarského Curychu půjde o druhou štaci v NHL.

23:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Edmontonu je o brankářském složení pro nadcházející ročník jasno, mistr světa s Kanadou z roku 2016 Calvin Pickard (32) u Oilers zůstane minimálně dva roky a každý z nich pro něj bude znamenat milion dolarů.

21:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Čerstvý vítěz Stanley Cupu z Floridy prodloužil s obráncem Mattem Kierstedem (26), který už sice za klub odehrál 37 zápasů, ale v posledním ročníku ani jeden. Proto je kontrakt dvoucestný. Další dvě sezony zůstane také americký centr Patrick Giles (24), jenž zatím zkušenost s NHL nemá.

20:14 - ODCHOD Z NHL - Americký bek Jordan Gross (29) mění organizaci Nashville Predators za běloruské Dinamo Minsk a poprvé v kariéře si zkusí hokej mimo Severní Ameriku. Nedraftovaný bek strávil sezonu 2023/24 jen v AHL, v NHL dříve za Arizonu, Colorado a Predators odehrál 25 bitev s bilancí 3+4.

19:55 - VÝMĚNA - Montreal zbrojí na draft, z Los Angeles získal volbu číslo 21 a obětoval volby 26, 57 a 198.

19:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Účastník posledního MS v barvách USA obránce Michael Kesselring (24) se v sezoně naplno prosadil do kádru Arizony, v 65 zápasech získal 21 bodů a s bilancí +11 byl druhý nejlepší v týmu. Proto s ním Utah o dva roky prodloužil, zaplatí mu celkem 2,8 milionu dolarů.

19:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Několik méně důležitých jmen prodloužilo ve stávajících klubech. Obránce Kale Clague (26) zůstane další sezonu v Buffalu, bek Alex Petrovic (32) příští dvě v Dallasu a další zadák Cam Dineen (26) také dva roky v Edmontonu. Všichni tři dohromady v sezoně 2023/24 odehráli v NHL celkem čtyři zápasy základní části (Petrovic dalších sedm v play off), Dineen byl jen v AHL.

09:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejlepší nováček roku 2010 obránce Tyler Myers (34) zůstává v Kanadě, s Vancouverem, kde působí od roku 2019, prodloužil spolupráci o další tři roky a průměrně bude vydělávat 3 miliony dolarů ročně. Myersovi chybí pouhých pět utkání k tisíci v základní části.

08:04 - VÝMĚNA - Útočník Andrew Mangiapane (28) se stěhuje z Calgary do Washingtonu. Capitals mistra světa z roku 2021 získali výměnou za volbu ve druhém kole draftu v roce 2025. Informoval o tom web ligy. Mangiapane všech dosavadních sedm sezon v NHL strávil v Calgary. V minulé sezoně v dresu Flames zaznamenal v 75 zápasech 14 branek a 26 přihrávek. Celkem má v základní části zámořské soutěže na kontě 417 utkání s bilancí 109 gólů a 106 asistencí.

27. ČERVNA

20:35 - VÝMĚNA - A ještě jeden trejd v podání San Jose. Nejhorší tým uplynulého ročníku NHL získal do svých řad švédského útočníka Carla Grundstroma (26) z Los Angeles. Jako protihodnotu obdrželi Kings zkušeného obránce Kylea Burroughse (28).

20:30 - VÝMĚNA - San Jose, které v noci na sobotu bude vybírat letošní jedničku draftu, má v prvním kole ještě jednu volbu, kterou se rozhodlo vylepšit. Za 11. místo na draftu, poslali Žraloci do Buffala pozice číslo 14 a 42.

19:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ve Vancouveru bude i v dalších letech pokračovat Dakota Joshua (28), jenž s kanadským klubem, ve kterém působí i Filip Hronek, podepsal nový čtyřletý kontrakt, přičemž si ročně přijde na 3,25 milionu dolarů. Americký útočník, který u Canucks hraje od sezony 2022/23, v minulém ročníku zaznamenal bodové maximum, když v 63 zápasech nasbíral 32 bodů (18+14).

18:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vedení Ottawy si pojistilo služby Matthewa Highmorea (28), se kterým podepsalo roční dvoucestný kontrakt. Kanadský útočník, jenž v NHL odehrál 146 zápasů, bude většinu sezony velmi pravděpodobně působit na farmě Belleville Senators.

10:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vítěz Stanley Cupu z roku 2023 útočník Teddy Blueger (29) po jedné sezoně s 28 body (6+22) prodloužil s Vancouverem o další dvě. Během nich si každý rok vydělá 1,8 milionu dolarů.

09:55 - VÝMĚNA - Vancouver si dělá prostor pod platovým stropem a rozhodl se odeslat do Chicaga útočníky Ilju Michejeva (29), který se musel vzdát klauzule o nevyměnitelnosti a Sama Laffertyho (29), který už před dvěma roky za klub hrál. Klub k tomu přihodil ještě volbu ve 2. kole draftu 2027 a získal jen volbu ve 4. kole draftu 2027.

26. ČERVNA

21:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Populární ranař Liam O’Brien (29) zůstává v Utahu pro příští tři roky, podepsal kontrakt, který mu každý rok zaručí milion dolarů. Kanadský rváč má za sebou nejlepší ročník v soutěži, odehrál 75 zápasů, získal 14 bodů (5+9) a se 153 trestnými minutami byl nejtrestanějším hráčem NHL. Poprat se zvládl jedenáctkrát.

25. ČERVNA

21:40 - VÝMĚNA - Detroit se pustil do výměn, obránce Jakea Walmana (28), který dal v základní části 12 gólů, odeslal do San Jose a za výměnu se s Sharks vyrovná později. San Jose navíc od Detroitu získalo volbu ve 2. kole draftu 2024. K tomu se Red Wings zbavili obránce Andrewa Gibsona (19), kterého poslali do Nashvillu za útočníka Jesseho Kiiskinena (18).

21:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Běloruský zadák Vladislav Koljačonok (23) po skončení nováčkovské smlouvy prodloužil o dva roky s Utahem. V posledním ročníku za Arizonu naskočil jen do pěti utkání, produktivní ale byl. K brance přidal tři asistence.

21:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Během přestupové uzávěrky zamířil do Colorada z Buffala osmý hráč draftu z roku 2017 Casey Mittelstadt (25), za Avalanche získal 10 bodů v 18 zápasech základní části a devět v 11 zápasech play off a Colorado se rozhodlo, si ho nechat. V týmu Američan zůstane tři sezony, vydělá si 17,25 milionu dolarů.

21:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Druhý nejlepší hráč NHL v hodnocení +/- v poslední základní části (+46) obránce Dylan DeMelo (31) nebude volným hráčem, Winnipeg s kanadským zadákem prodloužil rovnou o čtyri roky. Kontrakt má celkovou hodnotu 19,6 milionu dolarů. DeMelo má za sebou u Jets čtyři kompletní ročníky.

16:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný rodák ze státu Michigan Wyatt Bongiovanni (24) podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Ottawou, která ho získala v půlce března během trejdu s Winnipegem. Američan má za sebou druhý kompletní ročník v AHL, získal v něm 25 bodů (16+9) ve 48 zápasech základní části.

15:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poprvé v kariéře se v NHL dočkal jednocestné smlouvy nedraftovaný americký obránce Nick DeSimone (29), který poslední sezonu rozdělil mezi Calgary a následně New Jersey. To s ním podepsalo kontrakt na ročník 2024/25 s hodnotou 775 tisíc dolarů. O rok, ale dvoucestně, prodloužil s Los Angeles švédský útočník Samuel Fagemo (24), který poslední ročník rozdělil mezi Kings a Nashville, ale hlavně byl se 43 brankami druhým nejlepším střelcem celé AHL. V Utahu další rok zůstane křídelník Ben McCartney (22), který už ale dvě sezony čeká na další zápasy v NHL. V sezoně 2021/22 odehrál za Arizonu dva.

05:35 - VÝMĚNA - Boston poslal vítěze Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana z roku 2023 Linuse Ullmarka (30) do Ottawy výměnou za dalšího gólmana Joonase Korpisala (30), ranaře Marka Kastelice (25) a volbu číslo 25 na letošním draftu. Více informací v článku. Bruins také o rok prodloužili s farmářským brankářem Brandonem Bussim (26), znovu jde o dvoucestný kontrakt, ale tentokrát o lehce vylepšený.

24. ČERVNA

09:58 - KONEC KARIÉRY - V aktuálním ročníku už sice nehrál, ale oficiálně to Derick Brassard (36) oznámil až teď. S aktivní kariérou je konec. Šestý hráč draftu 2006 se v NHL pořádně nacestoval, hrál za deset klubů. Začínal v Columbusu, pak se postupně přesunul do NY Rangers, Ottawy, Pittsburghu, Floridy, Colorada, NY Islanders, Arizony, Philadelephie, Edmontonu a nakonec znovu do Ottawy. Celkem zvládl 1013 utkání, ve kterých dal 215 gólů a na 330 nahrál. S Rangers byl před deseti lety ve finále Stanley Cupu. Brassard je také mistrem světa z roku 2016.

23. ČERVNA

21:23 - VÝMĚNA - Kanadský útočník Ozzy Wiesblatt (22), kterého San Jose získalo na konci prvního kola draftu v roce 2020, odchází bez jediného utkání v lize do Nashvillu. Autor pouhých čtyř gólů v poslední základní části AHL míří do Nashvillu za urostlého ruského forvarda Yegora Afanasejeva (23), který už má za sebou 18 zápasů v NHL a jeho 27 zásahů v ročníku 2023/24 v AHL stačilo v celé soutěži na třináctou pozici.

18:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský bek Ian Mitchell (25) zůstává v Bostonu, prodloužil o sezonu 2024/25, ale smlouva je pouze dvoucestná. Bývalý hráč Chicaga sehrál za Bruins v tomto ročníku 13 utkání a dvakrát nahrál na gól, celkem mu v NHL chybí pět zápasů ke stovce.

22. ČERVNA

23:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Pátý hráč draftu roku 2019 Alex Turcotte (23) se zatím do kádru Los Angeles příliš prosadit nedokázal. Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2021 v NHL dosud odehrál 32 utkání a vstřelil jediný gól, Kings mu přesto věří. Klub s ním podepsal rovnou na další tři roky, průměrný příjem bude 775 tisíc dolarů.

21. ČERVNA

23:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vynikající sezonu v Texasu v AHL má za sebou český útočník Matěj Blümel (24), který získal 31 branek a 31 nahrávek. Jenže v našlapaném záložním celku Dallasu mu to tak tak stačilo na druhé místo v produktivitě a do prvního týmu se nezvládl podívat vůbec. I tak se nevzdává, se Stars o rok prodloužil. V prvním týmu si vydělá 775 tisíc dolarů, na farmě to bude 175 tisíc.

23:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční smlouvu na 775/200 tisíc dolarů podepsal s Carolinou americký zadák Ty Smith (24), který se snaží znovu nakopnout kariéru. Bývalý hráč z prvního kola draftu do NHL velmi úspěšně vstoupil v roce 2020 v dresu New Jersey, jenže po trejdu do Pittsburghu v létě 2022 jen stagnoval a poslední zápas v nejlepší lize světa si zahrál v lednu loňského roku. V AHL se mu dařilo, vrátí se znovu o patro výš?

18:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Columbusu se v posledních letech daří ruským hokejistům, a to potvrdil i Jegor Činakov (23). Nadějný útočník z prvního kola draftu 2020 pomalu začal naplňovat potenciál, v 53 zápasech získal 29 bodů (16+13) a Blue Jackets s ním prodloužili o dva roky. Průměrně bude vydělávat 2,1 milionu dolarů. V Ottawě zase o rok dvoucestně prodloužili s centrem Jamiesonem Reesem (23), který na první zápasy v lize čeká a Tampa Bay si na další rok nechává nejproduktivnějšího hráče záložního celku ze Syracuse Gageho Goncalvese (23).

17:28 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy v NHL kanadský křídelník Adam Beckman (23), který opouští Minnesotu s bilancí 23 zápasů a 0+3 a odchází do New Jersey. To za něj obětovalo stejně starého útočníka Graema Clarka, který v ročníku debutoval v NHL. Body nezískal, ale na farmě se mu dařilo velmi dobře. Oba hráči jsou bez smlouvy.

17:21 - KONEC KARIÉRY - Dvojnásobný juniorský mistr světa s kanadou a vítěz Stanley Cupu s Coloradem z roku 2022 Andrew Cogliano (37) končí kariéru a nastupuje u Avalanche na pozici hráčského vývoje. Pětadvacátý hráč draftu z roku 2005 začínal v roce 2007 v dresu Edmontonu, následně byl dlouhé roky oporou Anaheimu a zahrál si také za Dallas a San Jose. Poslední roky hrál za Avalanche. Během 1294 utkání vstřelil 190 branek a dalších 274 připravil.

16:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Norský útočník a účastník MS v Česku Mathias Emilio Pettersen (24) prodloužil o jeden rok s Dallasem (775/120 tisíc dolarů), kam se dostal během březnového trejdu s Calgary. V NHL si ještě nezahrál, ale v AHL si za Calgary a Texas vedl slušně, v 66 zápasech vstřelil 11 gólů a na 27 nahrál. V reprezentačních barvách nebodoval.

10:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční smlouvy na 775 tisíc dolarů podepsali s Vancouverem útočník Linus Karlsson (24) a o rok mladší obránce Cole McWard. Karlsson v sezoně poprvé na čtyři zápasy nakoukl do NHL, na farmě v Abbotsfordu byl s 60 body nejproduktivnějším mužem. McWard naskočil za Canucks k jednomu utkání, celkem jich má v NHL šest.

0:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Účastník posledního MS v barvách týmu USA Alex Nedeljkovic (28) dál bude střežit tři tyče Pittsburghu, se kterým prodloužil o dvě sezony a vydělá si díky tomu pět milionů dolarů. Bývalý gólman Caroliny a Detroitu má za sebou první ročník v dresu Penguins, zakončil ho s bilancí 18-7-7 a vychytal jedno čisté konto.

0:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Bývalý obránce Vítkovic Patrik Koch (27) zůstává v Utahu, se kterým prodloužil dvoucestně o rok smlouvu. Koch má za sebou jedno utkání v barvách Arizony, ve kterém posbíral 10 trestných minut. Poseděl si také v AHL, za Tucson získal 97 minut v 63 utkáních, k tomu přidal gól a 14 asistencí.

20. ČERVNA

19:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chicago v sezoně ničila zranění, i díky tomu se trochu víc do akce dostal americký útočník Cole Guttman (25). Ve 27 zápasech vstřelil čtyři branky a přidal stejný počet nahrávek a i když v kolonce plus/minus mu svítilo sedmnáct záporných bodů, Blackhawks s ním o rok prodloužili. Hráč si vydělá 775 tisíc dolarů. O rok s Ottawou prodloužil také stejně starý finský obránce Nikolas Matinpalo, který se v ročníku dočkal prvních čtyř zápasů v lize.

11:19 - ODCHOD Z NHL - Sedmička draftu z roku 2017 útočník Lias Andersson (25) je jedním z velkých draftových zklamání předchozích sezon. V minulých letech se neprosadil do kádru NY Rangers ani Los Angeles a celý ročník 2023/24 strávil jen na farmě Montrealu v Lavalu. Tam se mu dařilo výborně, v 53 zápasech získal 45 bodů (21+24), ale Canadiens ho ani jednou do prvního mužstva nepovolali. Pro následující sezonu zámoří opouští, podepsal ve švýcarském Bielu.

11:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - S Utahem o další dvě sezony prodlužuje brankář Matt Villalta (25), jenž se za Arizona Coyotes v sezoně poprvé v kariéře dostal do klece NHL. V únoru odchytal během dvou utkání 71 minut a pětkrát inkasoval. Jeho dvouletý dvoucestný kontrakt je na 1,55 milionu dolarů.

10:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský mistr z roku 2022 obránce Albert Johansson (23) nevzdává boj o dres Detroitu a po dvou sezonách na farmě v Grand Rapids podepsal bez jediného utkání v NHL s Red Wings i pro ročník 2024/25, a to dvoucestně (775/90 tisíc dolarů). S 21 body (6+15) byl třetím nejproduktivnějším zadákem mužstva.

19. ČERVNA

23:11 - WAIVERS LISTINA - Po třech sezonách šestileté smlouvy odchází nedobrovolně z New York Rangers ceněný bojovník a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Barclay Goodrow (31). Slavný klub potřebuje prostor pod platovým stropem, a tak zařadil nedraftovaného Kanaďana na listinu volných hráčů, odkud ho získalo San Jose. Goodrow v ročníku 2014/15 do NHL vstupoval.

21:12 - VÝMĚNA - Zajímavý trejd se upekl na trase Washington – Los Angeles. Ke Capitals se přesouvá kanadský útočník Pierre-Luc Dubois (25), opačným směrem putuje brankář Darcy Kuemper (34). Ten už za Kings odchytal 19 utkání v sezoně 2017/18. Dubois se stěhuje po jednom roce osmiletého kontraktu na 68 milionů dolarů.

21:00 - VÝMĚNA - Poprvé v NHL mění dres útočník Ty Dellandrea (23). San Jose za něj do Dallasu poslalo volbu ve čtvrtém kole příštího draftu. Bývalá třináctka draftu bude od července chráněným volným hráčem.

18:21 - VÝMĚNA - Dlouho očekávaný trejd je tu a New Jersey Devils mají nového gólmana. Jedničkou Devils se stane zkušený Švéd Jacob Markström (34). Jeho dosavadní zaměstnavatel Calgary Flames za něj dostane obránce Kevina Bahla (23) a volbu v prvním kole draftu v příštím roce.

17:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až v pozdějším věku se do NHL prosadil útočník Kyle MacLean (25), za NY Islanders v sezoně 2023/24 naskočil do 32 utkání, ve kterých vstřelil čtyři branky a přidal také pět asistencí. Jeden gól dal i v play off. S týmem prodloužil jednocestně o tři roky, pravidelně bude pobírat 775 tisíc dolarů.

18. ČERVNA

23:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po životní sezoně spojil obránce Filip Hronek (26) svou budoucnost s Vancouverem. S kanadským klubem podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 58 milionů dolarů (přes 1,3 miliardy korun). Bývalý bek Detroitu ve své první kompletní sezoně za Vancouver v 81 zápasech základní části k pěti gólům přidal 43 asistencí. Kromě Hronka o rok jednocestně prodloužil také obránce Mark Friedman (28), ten si ale vydělá jen 775 tisíc dolarů.

23:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O další rok prodloužil se St.Louis kontrakt americký obránce Scott Perunovich (25), který se pomalu ale jistě prosazuje napevno na soupisku mužstva. Jediné, na co zatím čeká, je gól. V 73 zápasech základní části má dosud bilanci 0+23, v play off pro změnu 0+4. Kontrakt má hodnotu 1,150 milionu dolarů.

22:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský obránce Maxence Guénette (23), který v předchozích dvou sezonách zasáhl v NHL do osmi utkání za Ottawu, prodloužil s kanadským týmem o další rok. V prvním týmu si může vydělat až 775 tisíc dolarů, na farmě to bude 120 tisíc. Na první bod v NHL 187. muž draftu 2019 zatím čeká.

16:08 - SPEKULACE - Ještě rok ze sedmileté smlouvy zbývá americkému útočníkovi Camu Atkinsonovi (35), ale protože je Philadelphia v přestavbě, je šance, že bývalý čtyřicetigólový střelec by mohl klub brzy opustit. Zájem má údajně San Jose, jenže někdejší hráč Columbusu a majitel 480 bodů v NHL má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti a k Sharks se mu údajně nechce.

17. ČERVNA

18:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ani jeden zápas v prvním týmu Tampy Bay nezvládl v sezoně 2023/24 útočník Gabriel Fortier (24), přitom v předchozích dvou sezonách jich bylo jedenáct. I tak s ním Lightning o rok prodloužili, i když jen dvoucestně. Za Syracuse v AHL získal 26 bodů v 62 zápasech základní části, v osmi bitvách play off jich pak zvládl pět.

17:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský zadák Adam Ginning (24) prodloužil o další dvě sezony s Philadelphií. Smlouva je na 1,575 milionu dolarů a ve druhém roce je dokonce jednocestná. Bývalý hráč Linköpingu či Färjestadu má za sebou v NHL 10 utkání a 6. dubna vstřelil proti Columbusu (2:6) svůj první gól v lize. Jinak vyniká spíš v defenzivě.

12:44 - ODCHOD Z NHL - Bývalý juniorský reprezentant Finska Robin Salo (25) vzdává boj o pevné místo v sestavě New York Islanders, za které od roku 2021 odehrál 32 utkání s bilancí 3+6 a odchází do švédské SHL. Podepsal s Malmö. Celou sezonu 2023/24 se do NHL vůbec nepodíval, za Bridgeport v AHL během 68 zápasů přidal k pěti brankám ještě 19 nahrávek.

15. ČERVNA

20:23 - PODPIS - Další tři účastníci nedávno skončeného MS v Česku podepsali kontrakty v NHL. Dánský mladík Oscar Fisker Molgaard (19) se upsal na tři roky a 2,85 milionu dolarů Seattlu, který ho získal na loňském draftu na 52. pozici. Perfektně se na turnaji prezentoval Oliver Kapanen (20), který byl s šesti góly nejlepším střelcem Finska a Montreal ho za to odměnil také tříletou smlouvou. Naopak zkušený Lotyš Rodrigo Abols (28) už se mezi lety 2019-2021 snažil probít do kádru Florida Panthers, což se mu nepovedlo. Teď to zkusí ještě ve Philadelphii, se kterou naposledy hráč švédského Rögle podepsal roční dvoucestný kontrakt.

14. ČERVNA

22:00 - PODPIS - Za moře se vydávají dva Finové v rozdílných pozicích. Zatímco Jesse Nurmi (19) jako teenager svou kariéru teprve rozjíždí a pokusí se prosadit do kádru NY Islanders, kteří ho draftovali v roce 2023 ve 4. kole, Jere Innala (26) to má jinak. Mistr světa z roku 2022 podepsal v NHL svůj první kontrakt, je dvoucestný, roční a s Coloradem. Naposledy forvard Frölundy si zahrál i na nedávném mistrovství světa v Česku a v osmi zápasech dvakrát skóroval.

16:04 – ODCHOD Z NHL – Obránce Radim Šimek (31) posílil Liberec, odkud se v roce 2017 vydal bojovat o NHL. V nejlepší lize světa sehrál za San Jose 209 utkání, ale uplynulý ročník strávil celý v nižší AHL v celku San Jose Barracuda a po březnové výměně do Detroitu také v týmu Grand Rapids. S Bílými Tygry se dohodl na tříleté smlouvě. Více informací najdete v článku.

13. ČERVNA

21:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - New York Rangers prodloužili o rok s dvojkou draftu z roku 2019 Kaapem Kakkem (23), a to i přesto, že se spekulovalo o tom, že Fin bude vyměněn. Smlouva pro majitele pouhých 19 bodů ze základní části má hodnotu 2,4 milionu dolarů. Prodloužení se dočkal také americký obránce Jalen Chatfield (28), který se napevno usadil v obraně Caroliny a 22 body si vytvořil kariérní maximum. V týmu zůstane tři roky, průměrně bude vydělávat 3 miliony dolarů.

19:36 - SPEKULACE - Nedraftovaný rodák z Omsku Ilja Michejev (29) odkrojil ve Vancouveru dva roky za čtyřleté smlouvy na 19 milionů dolarů, ale podle Daily Faceoff se ho kanadský klub snaží vyměnit. Neúspěšně se pokoušel o totéž údajně již během přestupové uzávěrky. Michejev má za sebou s 31 body druhý nejúspěšnější ročník v NHL, nicméně ve vyřazovací části v 11 zápasech nebodoval a Vancouver má před sebou náročné léto plné podpisů.

17:07 - ODCHOD Z NHL - Po jediné sezoně v organizaci Ottawy opouští zámoří český reprezentační útočník Jiří Smejkal (27), který podepsal víceletou smlouvu s Pardubicemi. Bronzový medailista z MS v roce 2022 za Senators odehrál 20 zápasů (1+1), za Belleville v AHL jich bylo 47 (9+13). Více v článku.

13:46 - ODCHOD Z NHL - Tříletý nováčkovský kontrakt nevyužil k jedinému zápasu NHL švédský centr Karl Henriksson (23) a z organizace New York Rangers odchází do Växjö Lakers. Majitel bronzové medaile z MSJ v roce 2020 v barvách Hartfordu v AHL odehrál 134 utkání a zaznamenal 18 gólů a 40 bodů.

10:28 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ještě minimálně rok bude v Ottawě hrát kanadský útočník Angus Crookshank (24), který v sezoně naskočil za Senators k prvním 13 utkáním a ke dvěma brankám přidal nahrávku. Na farmě v Bellevile byl se 24 góly nejlepším střelcem. Dvoucestný kontrakt mu v prvním týmu vynese 775 tisíc dolarů a na farmě 120 tisíc.

12. ČERVNA

23:49 - SPEKULACE - Dvě solidní útočná jména by mohla brzy změnit barvy. Patrik Laine (26) za sebou nemá v Columbusu dobré období, musel dokonce nastoupit do asistenčního programu, takže není velkým překvapením, že by chtěl někde jinde začít znovu. Majitel 204 gólů v NHL zatím kromě Blue Jackets hrál jen za Winnipeg. Podle TSN by se mohl stěhovat i dánský šikula Nikolaj Ehlers (28), generální manažer Jets Kevin Cheveldayoff je údajně otevřený diskuzím. Bývalá devítka draftu má před sebou ještě rok smlouvy, v ní je také klauzule o nevyměnitelnosti do deseti klubů.

11. ČERVNA

17:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po konci nováčkovského kontraktu kanadský brankář Colten Ellis (23) podepsal se St.Louis další, tentokrát pouze roční (775/80 tisíc dolarů). Rodák z Nového Skotska v uplynulé sezoně pendloval mezi AHL a ECHL, k NHL se zatím nepřiblížil.

09:50 - ODCHOD Z NHL - Po jediné sezoně v NHL opouští scénu dvojnásobný finský šampion Waltteri Merelä (25), který bude v sezoně 2024/25 působit ve švýcarském Bernu. Účastník MS v roce 2023 stihl odehrát 19 zápasů za Tampu a vstřelil jeden gól, v 55 utkáních za Syracuse v AHL zvládl sesbírat 34 bodů (15+19). Tampu opouští také švédský brankář Hugo Alnefelt (23), který během dvou sezon v barvách Lightning odehrál za tým 20 minut. Vrací se do HV71.

10. ČERVNA

10:16 - SPEKULACE - Pět brankářů naskočilo v základní části za New Jersey Devils, ale ani jeden z nich pro sebe nedokázal uzmout pozici brankářské jedničky. Generální manažer týmu Tom Fitzgerald proto nedávno ohlásil, že je ochoten vzdát se desáté pozice na letošním draftu výměnou za kvalitního brankáře. A nebude sám, kdo bude shánět osvědčené jméno mezi tři tyče, Ottawa sice vloni v létě podepsala na pět let Joonase Korpisala (30), ale ten zatím výrazně nepřesvědčil a Senators prý mají podle deníku Ottawa Citizen velký zájem o Jacoba Markströma (34) z Calgary. Stejně tak sondují situaci kolem Juuseho Sarose (29) z Nashvillu a Linuse Ullmarka (30) z Bostonu.

9. ČERVNA

22:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí kontrakt podepsal se St.Louis kanadský útočník Mathias Laferriére (23) a bude doufat, že mu konečně vynese aspoň jeden zápas v NHL. Celkově 169. hráč draftu v roce 2018 má za sebou tři kompletní sezony ve Springfieldu v AHL a boduje stabilně, v tomto ročníku zapsal 25 bodů, v předchozím o bod více. Nový roční kontrakt je dvoucestný (775/100 tisíc dolarů).

7. ČERVNA

23:52 - SPEKULACE - Na play off přišel Carolinu posílit z Pittsburghu americký útočník Jake Guentzel (29) a tenhle přesun se vydařil. V 17 zápasech základní části získal 25 bodů a dalších devět přidal v bojích o Stanley Cup. Jenže u Hurricanes nejspíš nezůstane, a protože od 1. července z něj bude volný hráč, snaží se tým jeho práv zbavit. Podle webu Sportsnet žádá volby v draftu.

14:38 - SPEKULACE - Ještě dva roky smlouvy s průměrným příjmem 5,75 milionu dolarů má před sebou americký útočník a účastník posledního MS Trevor Zegras (23). Je ale velká šance, že šikovný forvard sezony dohraje jinde než v Anaheimu, tedy v jediném místě, kde dosud v NHL působil. Bývalá devítka draftu má za sebou nepovedený ročník, i kvůli zranění zvládl Zegras jen 31 zápasů a získal jen 15 bodů (6+9). Hovoří se také o tom, že jeho herní styl příliš nesedí generálnímu manažerovi Patu Verbeekovi. "Rád bych získal zkušeného útočníka do prvních dvou formací a zkušeného obránce do prvních dvojic," řekl pro The Athletic. Opustí tedy Zegras tým Ducks?

09:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2020 Akil Thomas (24) poprvé v kariéře v tomto ročníku prorazil do NHL. Dařilo se mu v Ontariu v AHL, a tak mu v Los Angeles dali šanci a on se odměnil třemi góly v sedmi zápasech. Proto s ním klub o dva roky prodloužil, kontrakt na 1,55 milionu dolarů je ve druhém roce jednocestný. O pár dní dříve kalifornský klub podepsal na rok také urostlého Švéda Andre Leeho (23), hráč ze sedmého kola draftu 2019 podepsal smlouvu v NHL poprvé.

6. ČERVNA

22:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na začátku ledna odehrál první - a dosud jediný - zápas v NHL nedraftovaný americký obránce Declan Carlile (24). Během jedenácti minut a 27 vteřin nebodoval a zapsal jeden kladný bod. Brzy by mohl dostat v Tampě šancí víc, dvoucestně prodloužil o další dva roky.

4. ČERVNA

15:08 - PODPIS - Stokilový kanadský brankář Connor Hughes (27) opouští po sedmi sezonách Švýcarsko a zkusí štěstí v Montrealu, se kterým podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Rodák z provincie Ontario vystřídal v alpské zemi několik mužstev, naposledy hrál za Lausanne. V základní části měl bilanci 10-6-1, ale zářil hlavně v play off, kde měl bilanci 11-6-1 a pomohl týmu až do finále, kde padl v sedmi zápasech s Curychem.

3. ČERVNA

22:45 - PODPIS - Se 26 góly nejlepší střelec poslední extraligové základní části útočník Jakub Rychlovský (22) opouští po 189 odehraných zápasech Liberec a na dva ročníky se upsal Detroitu. Rychlovského do zámoří katapultoval životní ročník, ke 26 zásahům v základní části jich přidal ještě pět v play off.

22:34 - ODCHOD Z NHL - Nováčkovský kontrakt na tři roky skončil ruskému útočníkovi Michajlu Abramovovi (23) a moskveský rodák, který patřil týmům Toronta a St.Louis na další čekat nebude. Pro následující ročník se upsal Nižnému Novgorodu v KHL. Abramov, v roce 2019 draftovaný ve 4. kole, NHL neokusil a v AHL získal 88 bodů (32+56) ve 180 zápasech.

19:41 - PODPIS - Český reprezentační brankář Lukáš Dostál má v Anaheimu dalšího konkurenta, Ducks podepsali nadějného italského brankáře Damiana Claru (19), kterého tým získal na loňském draftu z 60. místa. Téměr dva metry vysoký gólman původem z Brunica se herně zdokonaluje ve Švédsku, v aktuálním ročníku působil v druholigovém Brynäs, pro další by to měl být Färjestad z SHL.

16:56 - ODCHOD Z NHL - Dvouletý dvoucestný kontrakt skončil v Pittsburghu zkušenému obránci Xavieru Ouelletovi (30), bývalý hráč Montrealu a Detroitu z něj ale nevytěžil ani jeden zápas v NHL a hrál jen na farmě ve Wilkes-Barre. V sezoně 2024/25 bude hrát KHL za Dinamo Minsk. Z nejlepší ligy světa odchází se 178 starty a 28 body (5+23), dalších 11 utkání zvládl v play off.

2. ČERVNA

09:52 - PODPIS - Tři sezony ve švédském Växjö Lakers má za sebou český juniorský reprezentant a bronzový medailista z posledního MSJ Jakub Štancl (19). Odchovanec pražské Slavie byl před rokem draftován ve 4. kole týmem St.Louis, a ten s ním teď podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,75 milionu dolarů. Urostlý Štancl má za sebou 15 utkání v SHL, ve které dal dvě branky.

1. ČERVNA

19:15 - ODCHOD Z NHL - Švédský mistr a bývalý juniorský reprezentant Jacob Larsson (27) se po celém roce na farmě v Belleville rozhodl zámoří opustit. Sedmadvacátý hráč draftu z roku 2015 se do NHL nikdy naplno neprosadil, celkem v NHL za Anaheim a Ottawu od ročníku 2016/17 odehrál 172 zápasů (3+21), nejvíc jich bylo 60 v sezoně 2019/20. Jeho dalším domovem bude švýcarský Rapperswil-Jona.

31. KVĚTNA

16:12 - PODPIS - Někdejší dlouholetá opora Seattle Thunderbirds ve WHL útočník Jared Davidson (21) je pod smlouvou v Montrealu, s kanadským klubem podepsal na příští dva ročníky. Útočník rozený v Edmontonu má za sebou rok v Laval Rocket v AHL, ve 38 zápasech vstřelil 11 branek. Na draftu v roce 2022 byl vybrán na 130. místě.

30. KVĚTNA

12:47 - PODPIS - Další talentovaný slovenský hokejista se přiblížil NHL, útočník Juraj Pekarčík (18) na příští tři sezony podepsal se St.Louis, tedy s klubem, který ho v roce 2023 draftoval ve třetím kole. Bývalý juniorský reprezentant má za sebou jeden rok v Dubuque Fighting Saints v USHL, kde sesbíral 59 bodů (9+50) ve 43 zápasech a byl pátým nejproduktivnějším hráčem klubu. U Blues by si mohl přijít až na 2,85 milionu dolarů.

29. KVĚTNA

18:42 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Méně slavný bratr z dvojice Suzukiových útočník Ryan (23) má za sebou nováčkovský kontrakt s Carolinou, která s ním o další sezonu prodloužila. Kanadský centr, který byl v roce 2019 vybrán ze 28. pozice, zatím na NHL nedosáhl a extrémně nezáří ani v AHL. V této sezoně sesbíral 30 bodů, v té předchozí to bylo 32.

12:15 - PODPIS - Nadaný slovenský mladík Martin Mišiak (19) se brzy může začít prát o své místo na výslunní, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Chicagem, které ho před rokem draftovalo ve 2. kole. Současný ročník strávil v juniorské OHL, na jeden zápas zkusil v barvách Rockfordu také hraní v AHL. Blackhawks zároveň o rok dvoucestně prodloužili s vítězem Stanley Cupu z roku 2019 Zachem Sanfordem (29), jehož kariéra ale v posledních letech výrazně stagnuje.

11:50 - PODPIS - Čtvrtý hráč posledního draftu NHL centr Will Smith (19) podepsal se San Jose povedený nováčkovský kontrakt, který se díky bonusům může vyšplhat až na 12,45 milionu dolarů. Rodák z amerického Lexingtonu a juniorský mistr světa byl v ročníku 2023/24 nejproduktivnějším hráčem celé NCAA, v barvách Bostonu získal 71 bodů (25+46).

10:00 - PODPIS - Na další tři ročníky se upsal St.Louis Blues finský útočník Aleksanteri Käskimäki (20), který má za sebou aktuálně dvě kompletní sezony v HIFK Helsinky, ve kterých dal 13 branek. Blues by mu mohli vyplatit až 2,85 milionu dolarů.

28. KVĚTNA

08:46 - SPEKULACE - Vynikající výkon a sedm bodů Martina Nečase (25) v pěti zápasech na letošním MS ještě více rozvířilo už tak sílící spekulace o možném konci čerstvého mistra světa v Carolině, kde je aktuálně chráněným volným hráčem. Podle váženého experta Pierra LeBruna z webu The Athletic už se Hurricanes ozvalo několik zájemců. V zákulisí se nejvíc mluví o zájmu Vancouveru, Philadelphie, Nashvillu či Montrealu s Utahem.

26. KVĚTNA

14:19 - ODCHOD Z NHL - Po šesti letech v zámoří se do Ruska vrací obránce Nikita Ochoťuk (23). Tři sezony hrál rodák z Čeljabinsku v juniorské OHL, pak se snažil probít na soupisky New Jersey, San Jose a Calgary a celkem v NHL odehrál 67 utkání s bilancí tři branky a devět asistencí. Pro další dva ročníky se upsal CSKA Moskva.

24. KVĚTNA

22:53 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí roční kontrakt s Los Angeles podepsalo pravé křídlo Taylor Ward (26). Nedraftovaný Kanaďan na ligovou premiéru čeká. Dalším veteránem, který prodloužil s Kings, je obránce Joe Hicketts (28), který je sice v AHL pravidelně produktivní, ale v NHL si zahrál naposledy v ročníku 2019/20 za Detroit. Naopak nováčkem v kalifornském týmu bude metrákový útočník Kaleb Lawrence (21), kterého klub získal v 7. kole draftu 2022 a podepsal ho na tři roky.

22:25 - VÝMĚNA - Letošní draft se pomalu blíží, startuje už téměř za měsíc a někteří manažeři se na něj pomalu začínají připravovat. Chicago provedlo zajímavou rošádu s New York Islanders, do které bylo zapojeno pět voleb v draftu pro rok 2024. Blackhawks získali čísla 18 a 50 a zbavili se naopak pozic 20, 54 a 61.

23. KVĚTNA

10:46 - PODPIS - Pouhých 175 centimetrů vysoký obránce Luca Cagnoni (19) bude v dalších letech bojovat o místo na soupisce San Jose Sharks, se kterými podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů. Nejproduktivnější bek celé WHL nasbíral v ročníku 2023/24 za Portland Winterhawks 90 bodů (18+72), Sharks ho přitom v roce 2023 draftovali až ve 4.kole.

22. KVĚTNA

10:19 - PODPIS - Kanadský zadák Dyllan Gill (19) se pro další tři ročníky upsal Tampě, která mu může vyplatit až 2,85 milionu dolarů. Naposledy kapitán týmu Rouyn-Noranda Huskies z juniorské QMJHL prošel draftem v roce 2022 a byl vybrán jako číslo 223, po něm už přišli na řadu pouze dva další hokejisté.

10:12 - PODPIS - Až v sedmém kole draftu roku 2020 přišel na řadu finský křídelník Aatu Jämsen (21), ale přechod z juniorů mezi dospělé se mu skvěle vydařil. Za Pelicans Lahti zvládl během dvou sezon 79 utkání, vstřelil 28 branek a přidal 29 nahrávek a vysloužil si smlouvu s Los Angeles Kings. Je na dva roky a mladíkovi může vynést 1,7 milionu dolarů.

21. KVĚTNA

22:59 - PODPIS - Po jednom roce ve finské nejvyšší soutěži, kde byl v barvách Pelicans se 37 body čtvrtým nejproduktivnějším obráncem celé soutěže, se Filip Král (24) vrací do NHL. Bývalý bek Toronta podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Pittsburghem. Tým Penguins zároveň o tři roky prodloužil s bekem Jackem St.Ivanym (24) a útočníkem Jonathanem Grudenem (24).

19:05 - VÝMĚNA - Po dvou sezonách v Nashvillu se do Tampy Bay vrací americký obránce Ryan McDonagh (34), který s týmem Lightning dvakrát vyhrál Stanley Cup. Odchází společně s letošní volbou ve 4. kole draftu za volby ve 2. kole 2025 a 7. kole 2024. Bývalý kapitán New York Rangers má před sebou ještě rok sedmileté smlouvy, jeho příjem v ročníku 2024/25 bude 4,2 milionu dolarů. V další sezoně také může dosáhnout na tisíc utkání v NHL.

18:47 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt skončil v Coloradu brankáři Trentu Minerovi (23) a Kanaďan ho nedokázal proměnit v jediný zápas v NHL. Jenže šanci ještě dostane, Avalanche podepsali s rodákem z Manitoby na další rok. Miner v posledních letech střídá AHL a ECHL, v této sezoně poprvé chytal spíš za Colorado než za nižší Utah.

20. KVĚTNA

23:53 - PODPIS - Dvoumetrový kanadský centr Dylan Roobroeck (19) se přiblížil NHL, na další tři roky podepsal s organizací New York Rangers, která dosud oporu Oshawa Generals v OHL draftovala v roce 2023 až v 6. kole. Rodák z Ontaria nicméně za Oshawu zářil, v sezoně sesbíral 72 bodů (druhý nejlepší v týmu) a 101 trestných minut ho dokonce zařadilo na třinácté místo v lize.

23:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Chicago si i pro další ročník ponechá ostříleného kanadského útočníka Bretta Seneyho (28), který do organizace Blackhawks patří už dva roky a během nich za tým dal jeden gól v 11 zápasech. Na farmě v Rockfordu byl bývalý útočník Toronta či New Jersey v tomto ročníku jednoznačně nejproduktivnějším hráčem. Roční kontrakt je dvoucestný.

19:12 - SPEKULACE - Vynikající ročník, během kterého Ondřej Kaše (28) v barvách Litvínova nasbíral 54 bodů (23+31), stal se třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy a nominoval se poprvé v kariéře na mistrovství světa, neunikl pozornosti ani v zámoří. A pomalu se začíná spekulovat o tom, že by se tam bývalý útočník Anaheimu, Bostonu, Toronta a Caroliny mohl vrátit. "Stále to mám v hlavě. Uvidíme, jak to bude vypadat po mistrovství světa a s mým agentem se rozhodneme," řekl pro The Athletic.

12:07 - ODCHOD Z NHL - Nedraftovaný kanadský zadák Brady Lyle (24) dostal na tuto sezonu další šanci bojovat o NHL, ale stejně jako před třemi lety v Bostonu ani v Calgary neuspěl a hrál jenom v AHL. Na další ročník podepsal s Dinamem Minsk. Zámoří opouští také 24. hráč draftu z roku 2018 Filip Johansson (24), který zkusil štěstí ve Vancouveru, ale také on hrál pouze na farmě, navíc v Abbotsfordu nijak nezářil. Získal 18 bodů v 55 zápasech. Na ročník 2024/25 se přesune do švédského Rögle.

18. KVĚTNA

11:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jedním z posledních rváčů v lize je obránce Kurtis MacDermid (30) z New Jersey, který prodloužil s klubem, kam byl vyměněn z Colorada v březnu. Hlídat hvězdy Devils by měl další tři sezony a průměrně bude vydělávat 1,15 milionu dolarů. Za New Jersey stihl vítěz Stanley Cupu z roku 2022 odehrát 16 zápasů, přidal jednu nahrávku a 50 trestných minut. Důležitý byl hlavně v soubojích s NY Rangers, kde bojoval s mladíkem Mattem Rempem (21).

10:14 - PODPIS - Švýcarský reprezentant narozený v americkém Newarku Rodwin Dionicio (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Anaheimem, která mu může vynést až 2,85 milionu dolarů. Kreativní bek má za sebou tři sezony v juniorské OHL, ve 167 zápasech získal solidních 154 bodů, pro další sezonu se upsal švýcarskému Bielu.

16. KVĚTNA

21:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na 30 zápasů se na soupisku Tampy Bay probojoval americký forvard Mitchell Chaffee (26), který měl do této sezony na kontě jen dvě utkání NHL z ročníku 2021/22 z dob působení v Minnesotě. Čtyři branky vstřelil, na tři nahrál a Lightning s ním prodloužili na další dva ročníky. A rovnou jednocestně a celkem na 1,6 milionu dolarů.

20:52 - PODPIS - Až ve svých 25 letech se do zámoří poprvé vydává nedraftovaný ruský útočník Maxim Cypljakov, který dosud působil v KHL ve Spartaku Moskva, kde v této sezoně dělal asistenta kapitána. Jeho 31 branek bylo čtvrtým nejlepším výkonem celé soutěže. Moskveský rodák podepsal roční dvoucestnou smlouvu s New York Islanders.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký útočník s finským jménem Brian Halonen (25) se v aktuálním ročníku poprvé prosadil do NHL, za New Jersey naskočil do dvou utkání, ve kterých nebodoval. Ale na farmě v Utice se mu dařilo výtečně, dokázal vstřelit 20 branek v pouhých 35 zápasech a vysloužil si tak novou dvouletou smlouvu na 1,55 milionu dolarů. Stále je dvoucestná, ale na farmě už bude pobírat slušný plat (175 tisíc v prvním ročníku a 275 tisíc ve druhém). Devils na rok dvoucestně prodloužili také s centrem Samuelem Labergem (27), jenž v sezoně shodně zvládl první dva zápasy v soutěži.

08:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Novou roční smlouvu na milion dolarů si skvělými výkony v uplynulé sezoně vysloužil David Rittich (31). Český gólman, jenž loni v dresu Los Angeles nastoupil do 26 zápasů a připsal si mimo jiné i tři shutouty, začal sezonu na farmě, nicméně postupně dostával v brance Kings stále více prostoru a nakonec se stal rovnocenným parťákem Camu Talbotovi. Více informací najdete v článku.

15. KVĚTNA

20:01 - PODPIS - Posledním mužem draftu 2021 se stal finský útočník Niko Huuhtanen (21), z pozice číslo 224 si ale nic nedělal. Ve finské nejvyšší soutěži sesbíral za Jukurit během posledních dvou sezon 36 branek a 40 nahrávek (zároveň také 118 trestných minut) a teď podepsal s Tampou Bay tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,775 milionu dolarů.

14. KVĚTNA

12:59 - ODCHOD Z NHL - Několik zajímavých hráčů se v předchozích dnech rozhodlo vzdát boj o NHL. Tím největším je devatenáctý muž draftu z roku 2019 finský obránce Lassi Thomson (23), který si nedokázal během předchozích let vybojovat prostor v lize, odehrál jen 18 zápasů (0+5) a nově bude působit ve švédském Malmö. Do SHL putuje také další švédský obránce Calle Själin (24), jemuž skončila dvouletá smlouva, kterou podepisoval s Floridou a hrát bude v Rögle. Tým Panthers ho mimo jiné v březnu vyměnil za Kyla Okposa do Buffala. V NHL neodehrál ani zápas. A do třetice Švédsko, se Södertälje podepsal kanadský útočník Nolan Stevens (27), který měl v NHL pět kontraktů, ale v lize si také nikdy nezahrál. Zato v AHL má za sebou 293 utkání.

10. KVĚTNA

18:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ve své druhé sezoně v zámoří se celkem slušně do kádru Pittsburghu prosadil finský útočník Valtteri Puustinen (24), který během 52 zápasů vstřelil pět branek a dalších 15 pomohl připravit. Penguins s mužem ze sedmého kola draftu o další dva roky prodloužili, jeho výdělek bude 1,55 milionu dolarů.

13:32 - ODCHOD Z NHL - Zkušenou posilu ulovil švédský Brynäs, ze San Jose přichází útočník Oskar Lindblom (27), kter�� v NHL především v barvách Philadelphie odehrál 337 utkání a k 56 brankám přidal stejný počet nahrávek. V roce 2021 získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji, porazil totiž vzácný typ rakoviny. V sezoně 2023/24 odehrál za Sharks jediný zápas, zbytek ročníku strávil na farmě.

12:24 - ODCHOD Z NHL - Po třech sezonách vzdává boj o NHL švédský brankář Arvid Holm (25), který působil v organizacích Winnipegu a Colorada, ale do nejlepší ligy světa nikdy nezasáhl. V AHL odchytal 71 utkání s bilancí 36-27-6, pro další ročník podepsal s Rögle v SHL.

9. KVĚTNA

11:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Už čtvrtý kontrakt v kariéře podepisuje s týmem St.Louis Blues útočník Hugh McGing (25). Drobný rodák z Chicaga zůstává u mužstva další dva roky, v prvním týmu bude vydělávat 775 tisíc dolarů na farmě 250 tisíc. V této sezoně se dostal k pěti utkáním a nebodoval, celkově jich v NHL má na kontě šest. V AHL v obou posledních sezonách nasbíral 39 bodů.

8. KVĚTNA

12:29 - PODPIS - Švédský mistr z roku 2022 obránce Joel Nyström (21) se pro další dva roky upsal mužstvu Carolina Hurricanes, které ho draftovalo v 7. kole v roce 2021. Kontrakt má hodnotu 1,85 milionu dolarů. Odchovanec Färjestadu má za sebou několik sezon v SHL, ta poslední byla nejlepší, sesbíral v ní 26 bodů za osm branek.

7. KVĚTNA

20:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Německý forvard Lukas Reichel (21) ještě v NHL úplně neprorazil a během tří sezon a 99 odehraných zápasů zatím získal jen 32 bodů. V talentovaném Chicagu bude mít další dva roky na to, se prosadit. Sedmnáctka draftu z roku 2020 prodloužila o dva roky a vydělá si 2,4 milionu dolarů.

17:18 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - New Jersey Devils o další rok dvoucestně prodloužili s křídelníky Maxem Willmanem (29) a Nathanem Légarém (23). Druhý jmenovaný přišel v březnu během trejdu s Montrealem a na premiéru v NHL čeká, první oblékl v sezoně trikot Devils v 18 případech a vstřelil tři góly.

16:26 - PŘESTUP - Po třech sezonách ve švédském Linköpingu se do NHL vrací brankář Marcus Högberg (29), který podepsal dvouletý kontrakt s New York Islanders. Tedy s klubem, kde o svou šanci bojuje také český gólman Jakub Škarek (24), který má platnou smlouvu ještě pro další sezonu. Högberg mezi lety 2018-2021 odchytal za Ottawu 42 zápasů s bilancí 9-17-9.

12:02 - PODPIS - Dobře stavěný kanadský obránce Charles-Alexis Legault (20) se díky podpisu tříleté nováčkovské smlouvy s Carolinou přiblížil NHL. Bek původem z Lavalu prošel draftem v roce 2023, vybrán byl v 5. kole a poslední dva ročníky hrál za Quinnipiac v NCAA.

11:28 - SPEKULACE - První rok osmiletého kontraktu na 68 milionů dolarů má za sebou v Los Angeles bývalá trojka draftu Pierre-Luc Dubois (25). A nedá se nazvat jinak než zklamáním. Kanadský útočník, který se zúčastní blížícího se MS v Praze, dal v základní části jen 16 branek a v play off přidal jediný bod v pěti utkáních, přesto vedení klubu sdělilo, že neuvažuje, že by ho vykoupilo ze smlouvy. S informací přišel Sportsnet.

6. KVĚTNA

18:30 - PODPIS - Reprezentační brankář Jakub Málek (22) podepsal dvouletou dvoucestnou smlouvu s týmem New Jersey Devils. Málek dosud chytal ve finském Ilvesu Tampere. Více informací v článku.

17:10 - PODPIS - Sedmnáctý hráč draftu 2023 švédský zadák Axel Sandin Pellikka (19) podepsal nováčkovskou smlouvu s Detroitem. Talentovaný teenager má za sebou první celou sezonu v SHL, v barvách týmu Skelleftea udivoval svou střeleckou potencí. Z 18 získaných bodů bylo hned 10 za góly.

17:03 - PODPIS - Aktuální juniorský mistr světa s Amerikou obránce Seamus Casey (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s New Jersey Devils. Casey se umí prezentovat kromě defenzivy také v útoku, se 45 body byla opora University of Michigan v NCAA třetím nejproduktivnějším bekem celé soutěže.

11:23 - ODCHOD Z NHL - Nejlepší ročník v AHL v barvách Manitoba Moose má za sebou útočník Kristian Reichel (25), přesto se ani jednou nedočkal povolání do prvního týmu Winnipegu. I proto se syn legendárního Roberta Reichela rozhodl pro odchod a nově bude hrát za německý Adler Mannheim. Nedrafotvaný rodák z Litvínova v NHL za Winnipeg zvládl 15 utkání, jednou skóroval a na dvě branky nahrál.

5. KVĚTNA

22:40 - ODCHOD Z NHL - Vysoký dánský centr Alexander True (26), který v zámoří působil předchozích devět sezon, končí angažmá na Floridě a odchází do švédského MoDo. V NHL za San Jose a Seattle zvládl 27 utkání a pětkrát nahrával. Víc se prosadil o rok starší brankář Erik Källgren, jenž za Toronto stihl 24 zápasů s bilancí 11-6-5 a dokonce jednou udržel čisté konto. Tuto sezonu trávil na farmě New Jersey v Utice a do NHL nenakoukl, v sezoně 2024/25 bude hrát za Brynäs.

21:19 - PODPIS - První podpis po přesunu Arizony do Utahu je tady. "Nový" klub, který ještě ani nemá jméno, pro další tři sezony získal švédského útočníka a rodáka ze Söderhamnu Noela Nordha (19). Toho bral na draftu 2023 na 72. pozici. Za Brynäs v druhé nejvyšší švédské soutěži získal naposledy 15 bodů (6+9) v 50 zápasech.

3. KVĚTNA

19:53 - PODPIS - Ve dvaceti letech se poprvé do zámoří vydává švédský obránce Adam Engström, který má za sebou druhý kompletní ročník v Rögle v SHL. S 22 body (4+18) byl druhým nejproduktivnějším obráncem klubu. Montreal, který ho v roce 2022 draftoval z 92. pozice, s ním podepsal tříletou smlouvu.

2. KVĚTNA

10:38 - PODPIS - Brankoviště organizace Anaheim Ducks pro další dvě sezony posiluje ruský gólman Vjačeslav Butejec (21), kterého klub v roce 2022 draftoval ze 178. místa. Celkem 193 centimetrů vysoký brankář odchytal poslední ročník ve VHL za Čeljabinsk, v KHL zvládl jediné utkání.

1. KVĚTNA

18:40 - PODPIS - Pro tři příští ročníky si Carolina pojistila služby ruského gólmana Ruslana Chažejeva (19), kterého získala na posledním draftu v 5. kole. Vytáhlý rodák z Čeljabinsku si podle kontraktu může vydělat až 2,85 milionu dolarů. Dosud hrál v Rusku v MHL.

12:46 - PODPIS - Po dvou sezonách v SHL, ve kterých získal shodně 41 bodů, zkusí poprvé v kariéře štěstí v zámoří útočník Marcus Sylvegard (24), který podepsal roční dvoucestnou smlouvu se St.Louis (872 500/82 500). Poprvé se lize přiblížil také krajan Samuel Johannesson (23), který podpesal na dva roky shodně po dvou vydařených ročnících v nejvyšší švédské soutěži. Rodák z Halmstadu prošel v roce 2020 draftem, v 6. kole si ho vybral Columbus, ale nikdy ho nepodepsal. Na tři roky pak podepsali mladíci Simon Robertsson (21) a Otto Stenberg (18).

30. DUBNA

19:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Osmadvacítka draftu z roku 2017 útočník Shane Bowers (24) po vypršení roční smlouvy s New Jersey prodloužil dvoucestně o další dva roky. Bývalý hráč Colorada zvládl za Devils osm bezbodových duelů, na první bod v NHL čeká. Novou tváří v mužstvu se stal veterán Ryan Schmelzer (30), který se NHL přiblížil díky dvoucestné dvouleté smlouvě vůbec poprvé. Američan je kapitánem Utica Comets v AHL a s 52 body byl v ročníku 2023/24 také jejím nejproduktivnějším hráčem.

08:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První volba (celkově 21. pozice) Pittsburghu v draftu 2019 levé křídlo Samuel Poulin (23) má za sebou nováčkovskou smlouvu a Pens s ním prodloužili o další dva roky. Ale pouze dvoucestně, Kanaďan se zatím v lize neprosadil, na kontě má šest bezbodových zápasů. O dva roky prodloužil klub také s o dva roky starším švédským brankářem Filipem Larssonem, který byl naposledy oporou Leksandu a s průměrem 1,93 branky na zápas byl čtvrtý nejlepší v celé SHL.

29. DUBNA

19:48 - PODPIS - Čerstvý vítěz KHL s Magnitogorskem Nikita Grebjonkin (21) podepsal tříletou smlouvu s Torontem, která je platná už pro ročník 2023/24. Šikula původem ze Serova pomohl Metallurgu k titulu 41 body (19+22) v základní části a šesti (3+3) v play off.

28. DUBNA

21:42 - PODPIS - Dobře stavěný kanadský obránce Andrew Gibson (19) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Detroitem, který ho v roce 2023 draftoval ve 2. kole ze 42. pozice. Tento ročník dohraje v AHL v barvách Grand Rapids.

26. DUBNA

09:46 - KONEC V TÝMU - Nejhorší tým základní části San Jose čeká v létě pokračování v přestavbě, to znamená, že pryč musí i několik zkušených hráčů. První stěhování kariéry čeká na amerického útočníka se slovenskými kořeny Kevina Labance (28). Za Sharks odehrál 478 zápasů, ale v ročníku dal jen dvě branky. Zůstat by neměl ani kdysi sedmdesátibodový Mike Hoffman (34), ten byl s 23 body až sedmým nejproduktivnějším hráčem klubu. Dres San Jose po třech sezonách opustí také olympijský vítěz Alexander Barabanov (29), kterému poslední sezona též nevyšla.

25. DUBNA

21:52 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Alex Vlasic (22) se dočkal v Chicagu nové smlouvy, a to na šest let. Klub bude mladíkovi platit průměrně 4,6 milionu dolarů ročně. Novou dohodu oznámili Blackhawks na webu. Vlasic za Chicago odehrál v NHL první celou sezonu a s průměrnou porcí 21,5 minuty na zápas byl druhým nejvytíženějším hráčem týmu.

09:30 - PODPIS - Výtečný v defenzivě, velmi dobrý při hře s kotoučem. Tak skauti hodnotí obránce Cadena Priceho (18) čerstvou akvizici Seattlu. Celkově 84. hráč loňského draftu podepsal tříletou smlouvu na 2,725 milionu dolarů. Price dosud hrál v juniorské WHL, v Kelowna Rockets byl v ročníku 2023/24 nejproduktivnějším zadákem základní části (55) i play off (11).

23. DUBNA

22:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V NHL odchytal zatím jen 121 minut, na první výhru čeká, ale ve Philadelphii se jí nejspíš dočká brzy. Ivan Fedotov (27) s Flyers podepsal dvouletou smlouvu na 6,5 milionu dolarů a kontrakt jasně naznačuje, že takřka dvoumetrový ruský gólman, který se k týmu připojil nedávno po sezoně strávené v CSKA Moskva, by měl minimálně zabojovat o pozici jedničky.

21:36 - PODPIS - Jen 175 centimetrů vysoký kanadský útočník Luca Pinelli (19) je nově v Columbusu pod tříletým kontraktem na 2,85 milionu dolarů. Pinelli dosud hrál v OHL za Ottawu, kde dělal kapitána. Jeho 48 branek z ročníku 2023/24 bylo třetím nejlepším výkonem soutěže.

22. DUBNA

12:27 - KONEC KARIÉRY - S hokejem končí kanadský bojovník Brad Malone (34), který má posledních několik sezon spojených s Edmontonem a jeho farmářským týmem v Bakersfieldu. V NHL začínal v sezoně 2011/12 jako hráč Colorada a zahrál si i za Carolinu. Celkem naskočil do 217 zápasů základní části a získal 32 bodů (14+18) a 206 trestných minut. V bojích o Stanley Cup se objevil v osmi případech, naposledy před dvěma lety.

09:03 - PODPIS - Účastník posledního MSJ v barvách Kanady útočník Carson Rehkopf (19) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů se Seattlem, který ho v roce 2023 draftoval ve 2. kole. Více než 190 centimetrů vysoký forvard byl s 95 body (52+43) v 60 zápasech nejlepším hráčem Kitcheneru v juniorské OHL.

21. DUBNA

23:12 - PODPIS - Po třech sezonách opouští univerzitní NCAA americký forvard Tristan Broz (21). Dynamicky hrající útočník se na tři sezony upsal Pittsburghu a jeho výdělek může být 2,775 milionu dolarů. V Denveru byl se 40 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem.

20. DUBNA

09:30 - PODPIS - Dva dvouleté kontrakty dalo k podpisu vedení NY Islanders. Nově jsou pod smlouvou americký útočník Alex Jefferies (22) a vysoký finský brankář Henrik Tikkanen (23). Ten už má za sebou celý ročník v AHL a ECHL.

08:48 - PODPIS - Majitel bronzové medaile z juniorského šampionátu v roce 2023 americký obránce Sean Behrens (21) se přiblížil NHL, a to díky tříleté smlouvě s Coloradem, které ho získalo na draftu 2021 na 61. pozici. Výtečný bruslař to nemá daleko, roky hraje univerzitní NCAA za Denver a v závěru základní části oblékl i dres Colorada v AHL.

19. DUBNA

09:12 - PODPIS - Skoro dva metry vysoký defenzivní obránce Cade Webber (23) podepsal na dva roky s Torontem, kontrakt je platný okamžitě. Rodák z Pensylvánie byl draftován Carolinou v roce 2019 z 99. pozice, ale s Hurricanes nikdy smlouvu nepodepsal a tým jeho práva v březnu vyměnil do Toronta. Poslední roky hrál v NCAA za Boston.

09:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nováčkovská smlouva na tři roky skončila ve Vancouveru ruskému útočníkovi Vasiliji Podkolzinovi (22), ale s Canucks rovnou o dva roky prodloužil. Jednocestně s průměrným příjmem dva miliony dolarů. V sezoně bývalá desítka draftu naskočila jen na 19 zápasů, na farmě v AHL pak dal 15 gólů.

18. DUBNA

08:55 - KONEC KARIÉRY - V příští sezoně už na kluzištích NHL nebudeme vídat ani Zacha Pariseho (39), jenž oznámil, že po letošní sezoně pověsí brusle na hřebík. Americký hokejista, který byl v roce 2003 draftován ze 17. pozice NJ Devils, odehrál v NHL doposud 1253 zápasů v nichž posbíral 888 bodů (433+455). V play off přidal dalších 111 utkání a 80 bodů. Ve sbírce mu nechybí ani stříbrná olympijská medaile z Vancouveru.

08:23 - KONEC KARIÉRY - Ve 39 letech se rozhodl ukončit profesionální kariéru kanadský útočník Jeff Carter. "Už na začátku roku jsem měl takové tušení, že se blíží konec. Nastal ten správný čas," řekl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Los Angeles Kings po svém posledním utkání v NHL. V něm se při prohře Pittsburghu 4:5 s NY Islanders jednou prosadil, a svou bilanci tak po 19 sezonách vylepšil na 851 bodů (442 gólů a 409 asistencí) napříč 1324 zápasy základní části soutěže. V play off odehrál 133 utkání a zaznamenal v nich 47 branek a 37 asistencí.

17. DUBNA

17:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Přestože Marc-André Fleury letos oslaví už 40. narozeniny, v uplynulé sezoně jasně ukázal, že do starého železa ještě nepatří. V dresu Minnesoty naskočil do 39 zápasů, přičemž 17 z nich dovedl do vítězného konce a jako bonus si připsal i dva shutouty. I proto se s ním vedení klubu dohodlo na nové roční smlouvě, díky níž si přijde na 2,5 milionu dolarů.

17:17 - PODPIS - Kanadský centr Massimo Rizzo (22) má za sebou tři velmi povedené sezony v NCAA, ale kontraktu v NHL se dočkal až teď. Na další dvě sezony podespal za 1,85 milionu dolarů s Philadelphií. Draftovala ho ale Carolina, a to z 216. místa v roce 2019.

16:52 - PODPIS - Průlomový ročník má za sebou americký obránce s izraelskými kořeny Shai Buium (21). Šestatřicátý hráč draftu 2021 se s 36 body stal osmým nejproduktivnějším obráncem celé NCAA a teď podepsal tříletý kontrakt s Detroitem. Přinést by mu mohl 2,85 milionu dolarů.

12:35 - PODPIS - Pět let poté, co byl v 6. kole draftován Minnesotou, podepsal americký obránce Marshall Warren (22) dvouletou smlouvu na 1,9 milionu dolarů s New York Islanders. Bývalý juniorský reprezentant hrál posledních pět sezon v NCAA, v Bostonu byl v roce 2023 kapitánem, v Michiganu naposledy kapitánovým zástupcem.

10:27 - PODPIS - Do NHL pomalu míří další Tuch. Křídelník Luke Tuch (22), bratr Alexe Tucha z Buffala, podepsal na dva roky s Montrealem, který ho draftoval ve 2. kole v roce 2020. Smlouva je na 1,85 milionu dolarů. Tuch má za sebou čtyři sezony v NCAA v barvách Bostonu, v posledním ročníku vstřelil deset branek a na dvacet nahrál.

16. DUBNA

09:40 - PODPIS - V pondělí bylo na podpisovém poli pořádně rušno, nové tváře získalo hned pět klubů. Na tři roky se upsal křídelník Dylan Duke (21) Tampě Bay a centr Gavin Brindley (19) Columbusu, na dva roky útočník Arttu Hyry (23) Dallasu a obránce Hunter McDonald (21) Philadelphii a na rok brankář Waltteri Ignatjew (24) Calgary.

15. DUBNA

10:40 - PODPIS - Kontroverzní americký útočník Cutter Gauthier (20) má na tři roky podepsáno s Anaheimem (2,85 milionu dolarů), kontrakt platí okamžitě. Pátý hráč draftu 2022 si v lednu vynutil výměnu z Philadelphie, která za něj získala beka Jamieho Drysdalea. Juniorský mistr světa hraje za Boston v NCAA, s 38 góly je nejlepším střelcem a s 65 body druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

14. DUBNA

21:05 - PODPIS - Až ve 26 letech se NHL přiblížil stokilový kanadský útočník Nicolas Mattinen, kterého Toronto draftovalo už v roce 2016 až v 6. kole. Rodák z Ontaria má za sebou několik sezon v OHL, hrál také v USports a naposledy v rakouském Villachu a německém Straubingu. Tam byl v sezoně 2023/24 se 46 body nejproduktivnějším hráčem.

13. DUBNA

22:45 - PODPIS - Nejnovějším členem organizace Chicago Blackhawks je třináctý hráč draftu z roku 2022 a juniorský mistr světa s týmem USA Frank Nazar (20). Opora Michiganu z NCAA podepsala na tři sezony s okamžitou platností, premiéru v NHL tak pravděpodobně stihne v příštích dnech.

17:10 - PODPIS - Dobře stavěný americký centr Dylan Peterson (22) má na příští dvě sezony NHL podepsanou smlouvu se St.Louis Blues. Vynést mu může 1,85 milionu dolarů. Solidní předbrankový hráč byl zvolen na draftu 2020 ve 3. kole z 86. místa. Za sebou má čtyři sezony v Bostonu v NCAA.

12. DUBNA

21:11 - PODPIS - Ceněný mladík a majitel zlata i bronzu z MSJ Lane Hutson (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Montrealem, který ho draftoval v roce 2022 ve druhém kole a očekává se, že v příštích dnech naskočí do NHL. Americký bek byl druhým rokem za sebou nejproduktivnějším obráncem celé univerzitní NCAA, kde hrál za Boston.

16:20 - PODPIS - Slovenský útočník Oliver Okuliar (23) se loučí po dvou sezonách s hradeckým Mountfieldem a míří do NHL, kde podepsal roční kontrakt s Florida Panthers. Rodák z Trenčína byl se 45 body a 24 góly nejlepším hráčem mužstva.

12:49 - PODPIS - Juniorský mistr světa z roku 2020 s týmem USA Sam Colangelo (22) podepsal dvouletou smlouvu s okamžitou platností s Anaheim Ducks, kteří ho draftovali v roce 2020 ze 36. místa. Po konci sezony v NCAA se přesunul do San Diega v AHL, ale chystá se i na premiéru v NHL. Naskočit by měl s číslem 66 a měl by se stát – od konce kariéry Maria Lemieuxe v roce 2006 – teprve třetím hokejistou, který tuto cifru oblékne.

09:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedávno získaný obránce Noah Hanifin (27) spojil svou budoucnost na dalších osm sezon s Vegas. S aktuálním šampionem podepsal smlouvu na 58,8 milionu dolarů. Pětka draftu z roku 2015 přišla v březnu během velkého trejdu s Calgary a Philadelphií, kariéru začínal v roce 2016 v Carolině. U Golden Knights se mu hned začalo dařit, v 16 zápasech získal 9 bodů (2+7).

11. DUBNA

11:01 - PODPIS - Americký forvard Jackson Blake (20), bronzový medailista z MSJ 2023, se díky 60 bodům (22+38) stal čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NCAA, kde hrál za tým North Dakota a výrazně se přiblížil NHL. Podepsal tříletou smlouvu na 2,775 milionu dolarů s Carolinou, která je platná okamžitě. Blakea Hurricanes draftovali v roce 2021 ze 109. pozice, jeho otcem je Jason Blake, bývalý útočník Los Angeles, NY Islanders, Toronta a Anaheimu. V NHL dal 213 gólů.

10. DUBNA

17:18 - PODPIS - Obránce Mikuláš Hovorka (22) z Českých Budějovic podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s loňským finalistou Stanleyova poháru Floridou. Hovorka má za sebou druhou sezonu v extralize, v 51 zápasech dal pět branek a na dalších 11 nahrál. Více informací v článku.

9. DUBNA

21:27 - PODPIS - Rodina Xhekajů se v Montrealu rozrůstá. Obránce Arber už se u Canadiens zabydlel, od další sezony má v organizaci smlouvu také útočník Florian (19), který se upsal na tři ročníky a vydělat si může 2,85 milionu dolarů. Mladý forvard se v juinorské OHL v barvách Hamiltonu zlepšuje, vloni vstřelil 13 branek, v tomto ročníku už 34.

18:09 - PODPIS - Dlouholetá opora HIFK ve finské nejvyšší soutěži útočník Juha Jääskä (26) poprvé v kariéře opouští kvůli práci rodnou zemi a vydává se do Caroliny, kde majitel 30 bodů (10+20) z této sezony podepsal roční dvoucestný kontrakt. "Juha je veterán, který přinese do sestavy energii a sílu. Ve Finsku to tak předváděl pravidelně, uvidíme, co ukáže u nás," řekl pro klubové stránky generální manažer Don Waddell.

8. DUBNA

23:01 - PODPIS - Stokilový švédský útočník Oscar Eklind (25) podepsal roční smlouvu (950/82 500 tisíc dolarů) ve Philadelphii a zažívá parádní vzestup kariéry. Ještě v roce 2021 hrál až druhou nejvyšší švédskou soutěž, v ročníku 2023/24 už za Luleu v SHL nastřílel 17 branek a stal se nejlepším kanonýrem mužstva. Ačkoliv následně v play off v sedmi utkáních nezískal ani bod.

10:52 - PODPIS - Dva tříleté nováčkovské kontrakty se podepsaly v Carolině. Tým Hurricanes poprvé na draftu 2023 volil ze 30. pozice, kde ukázal na levé křídlo Bradlyho Nadeaua (18), jehož smlouva je platná už pro tuto sezonu. Kanadský útočník byl v NCAA nejproduktivnějším hráčem týmu z Maine, vstřelil 19 branek a přidal 27 nahrávek. Od další sezony platí kontrakt rodákovi z ruského Omsku Glebovi Trikozovovi (19), jenž v tomto ročníku hrál v KHL, VHL i MHL.

5. DUBNA

20:00 - PODPIS - Plzeň přijde o slovenského brankáře Samuela Hlavaje (22), který podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Americký klub to uvedl na svém webu. Slovenský reprezentant neprošel draftem, ale v zámoří již působil v juniorských soutěžích USHL a QMJHL. Více informací v článku.

4. DUBNA

21:00 - PODPIS - Desátý nejlepší střelec NCAA sezony 2023/24 americký křídelník Dylan Wendt (23) se dočkal a ačkoliv draftem nikdy neprošel, pro nadcházející dva ročníky podepsal kontrakt s New Jersey Devils na 1,9 milionu dolarů. Sezonu dohraje v Utice v AHL.

18:52 - PODPIS - Premiéra v lize nejspíš brzy čeká na nedraftovaného amerického útočníka Collina Grafa (21), který opouští Quinnipiac v NCAA, kde byl v sezoně 2023/24 se 49 body nejproduktivnějším útočníkem a míří rovnou do NHL. Smlouvu s ním podepsalo San Jose a forvard se hned připojil k týmu. Ze stejného univerzitního týmu míří o několik pater výše také křídelník Sam Lipkin (21), s Arizonou podepsal až 223. hráč draftu 2021 na tři sezony.

3. DUBNA

22:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až v pondělí se prvního zásahu v sezoně dočkal veterán Chris Wagner (32) z Colorada, budoucnost v klubu ale má. Bývalý útočník Anaheimu či Bostonu, který v NHL hraje od ročníku 2014/15, prodloužil o další rok a znovu bude vydělávat 775 tisíc doalrů.

22:10 - PODPIS - Po čtyřech úspěšných sezonách v NCAA se své velké šance dočká urostlý švédský brankář Victor Östman (23). Nedraftovaný rodák z Danderydu podepsal na příští dva roky se Seattlem, vydělat si může celkem 1,9 milionu dolarů.

21:27 - PODPIS - Kanadský juniorský reprezentant Nick Lardis (18) se na další tři ročníky upsal Chicagu a může si vydělat až 2,85 milionu dolarů. Lardis zvládl v OHL za Brentford odehrát jen 37 utkání, ale přesto dal 29 gólů a na dalších 21 nahrál.

21:20 - PODPIS - Běloruský forvard Jegor Sidorov (19) se přiblížil NHL, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Anaheimem, který kreativní křídlo draftoval ve 3. kole v roce 2023. Sidorov má za sebou dvě sezony v Saskatoon Blades ve WHL, v první získal 76 bodů, v té aktuální dokonce 88. Ducks podepsali také pravé křídlo Coulsona Pitreho (19), také na tři roky.

10:28 - PODPIS - Rovnou dva podpisy zvládlo vedení týmu New York Rangers. Na dva roky (celkem 1,9 milionu dolarů) podepsalo amerického beka Victora Manciniho (21), který má za sebou tři ročníky v NCAA, ale už předtím si zkusil hraní v mládežnických barvách švédské Frölundy. O rok delší kontrakt podepsal Fin Kalle Väisänen (21), který odehrál tři sezony ve finské nejvyšší soutěži v barvách TPS Turku a je také majitelem stříbra z MSJ.

09:06 - PODPIS - Nejproduktivnější obránce týmu UMass z NCAA Scott Morrow (21) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Carolinou, která ho draftovala na 40. místě v roce 2021. "Jsem strašně nadšený, že se můžu připojit k organizaci Canes," napsal na sociální síti X.

08:59 - PODPIS - Parametry 202 centimetrů a 109 kilogramů má rodák z Michiganu Cooper Black (21), který pro příští dva ročníky podepsal kontrakt na 1,9 milionu dolarů s Floridou. Vytáhlý gólman v sezoně zářil v NCAA v barvách Dartmouthu a měl bilanci 13-8-8. Přitom v sezoně předtím to bylo 5-23-1.

2. DUBNA

20:00 - PODPIS - Kapitán University of Minnesota z NCAA americký centr Jaxon Nelson (24) se až v pokročilejším věku dočkal prvního kontraktu v NHL. Více než 190 centimetrů vysoký útočník podepsal pro ročník 2024/25 smlouvu s Boston Bruins, tuto sezonu si autor 19 branek z ročníku ještě zahraje za Providence v AHL.

12:46 - PODPIS - Útočník Jacob Quillan (22) podepsal dvouletou smlouvu na 1,875 milionu dolarů s Torontem. Nedraftovaný forvard byl dosud asistentem kapitána v týmu Quinnipiac v NCAA, ročník dokončí v AHL v barvách Toronto Marlies.

31. BŘEZNA

10:44 - PODPIS - Ze 105. místa na draftu 2023 získal Vancouveru kanadského forvarda Tye Muellera (21), se kterým v sobotu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Rodák z Alberty válí čtvrtým rokem v NCAA za Nebrasku, v 98 zápasech získal celkem 64 bodů. Vyniká na obou stranách kluziště.

30. BŘEZNA

17:53 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Už třetí kontrakt podepsal s Edmontonem kanadský brankář Olivier Rodrigue (23) a teď bude doufat, že se konečně poprvé podívá do NHL. Rodáka z Quebecu tým draftoval už v roce 2018, v této sezoně má v AHL v Bakersfieldu bilanci 17-10-4. Smlouva má hodnotu 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 100 tisíc na farmě.

11:17 - PODPIS - Poslední muž, který se nevešel do prvního kola draftu 2023, byl kanadský křídelník Nico Myatovic (19). Na 33. pozici ho tak zvolil Anaheim, který si ho na příští tři ročníky pojistil smlouvou v hodnotě 2,85 milionu dolarů. Ročník dokončí v AHL v týmu San Diego Gulls, dosud působil v juniorské WHL v Seattlu.

11:11 - PODPIS - Majitel bronzové medaile z MSJ v roce 2023 americký obránce Ryan Ufko (20) podepsal pro další tři sezony nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů s Nashvillem, jenž ho v roce 2021 draftoval ze 115. pozice. Ufko je kapitán UMass v NCAA a jako zadák přispívá i bodově, ve 37 zápasech dokázal desetkrát skórovat.

29. BŘEZNA

15:32 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Až jako doplněk sestavy přišel v srpnu do Toronta obránce Simon Benoit (25), a to na rok za ligové minimum 775 tisíc dolarů. Vedení Maple Leafs je s houževnatým bekem nicméně spokojené a prodloužilo s ním rovnou o tři roky, a to s průměrným příjmem 1,35 milionu dolarů. V tomto ročníku získal bývalý bek Anaheim Ducks v 54 zápasech pět bodů (1+4) a čtyřikrát se popral.

28. BŘEZNA

10:17 - PODPIS - Nedraftovaný americký forvard Lleyton Roed (21) se přiblížil NHL, podepsal na následující dvě sezony smlouvu s týmem Seattlu a vydělat by si mohl až 1,9 milionu dolarů. Roed má za sebou dvě sezony v NCAA, během 74 utkání sesbíral 61 bodů (27+34). Dokonce na tři sezony (2,85 milionu dolarů) podepsal kanadský útočník Lukas Dragicevic (18).

26. BŘEZNA

19:19 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zdá se, že dny Pavla Francouze (33) v Coloradu jsou skutečně u konce. Avalanche prodloužili s náhradním brankářem Justusem Annunenem (24) o dva roky jednocestně, průměrně si bude vydělávat 833 tisíc dolarů. Fin má v sezoně bilanci 5-2-1 a k tomu dvě čistá konta.

17:48 - PODPIS - Majitel bronzu z MSJ v roce 2023 obránce Jack Peart (20) se upsal na tři roky (2,775 milionu dolarů) Minnesotě, která ho získala ve 2. kole draftu před třemi lety. Rodák z Grand Rapids je oporou St. Cloud State v NCAA, za sebou má tři kompletní ročníky.

16:15 - PODPIS - Poslední volbou Detroitu na posledním draftu byl na 201. místě kanadský útočník Emmitt Finnie (18), narozdíl od mnoha před ním vybraných už ale má s Red Wings kontrakt. Platí od dalšího ročníku a za tři roky může mladíkovi vynést 2,85 milionu dolarů. Finnie byl dosud asistentem kapitána v Kamloops Blazers v juniorské WHL, s 59 body za 19 branek byl v tomto ročníku nejproduktivnějším hráčem klubu. Sezonu dohraje v AHL v Grand Rapids.

25. BŘEZNA

20:01 - PODPIS - Talentovaný a urostlý americký brankář Ben Kraws (23), který v NCAA patří mezi nejlepší, se přiblížil NHL. V příštích dvou sezonách se bude snažit prosadit do kádru Dallas Stars. Tam je nicméně v brankovišti dost nabito, Jake Oettinger patří mezi nejlepší gólmany ligy...

15:14 - PODPIS - Jen 173 centimetrů vysoký útočník Ben Steeves (21) se po dvou výtečných sezonách v NCAA v týmu Minnesota-Duluth pro příští dva ročníky upsal Floridě. Rodák z New Hampshiru dal v 72 zápasech 48 branek, ročník dohraje v AHL za Charlotte. Jeho bratr Alex bojuje o svou šanci v Torontu.

08:26 - PODPIS - Univerzitu v Providence v NCAA opouští americký útočník Riley Duran (22) a po 35 utkáních a devíti vstřelených brankách odchází dokončit sezonu takřka "o dveře" vedle. Hrát bude v AHL za Providence Bruins, protože s ním Boston podepsal dvouletou nováčkovskou sezonu. Rodáka z Massachussetts klub draftoval ze 182. místa v roce 2020.

08:15 - PODPIS - Když v lednu Calgary vyměnilo Eliase Lindholma do Vancouveru, jedním z hráčů, kterého Flames získali, byl také finský obránce Joni Jurmo (21). Stříbrný z MSJ v roce 2022 teď podepsal s klubem dvouletou nováčkovskou smlouvu, která vstupuje v platnosti další sezonou. Defenzivně laděný Jurmo hraje čtvrtým rokem v nejvyšší finské soutěži, v probíhající sezoně sesbíral pět bodů, skóroval jednou.

24. BŘEZNA

20:10 - PODPIS - Osmnáctiletý kanadský útočník Riley Heidt v kanadské WHL září, se 117 body jsou před ním v celé soutěži jen dva muži, a tak se až 64. hráč poslední dražby talentů dočkal smlouvy v NHL. Je platná od další sezony a Minnesota mu během ní může za tři roky vyplatit až 2,85 milionu dolarů.

10:00 - PODPIS - Nejproduktivnější hráč Ohio State v NCAA silový kanadský forvard Stephen Halliday (21) se necelé dva roky po draftu, kde ho ze 104. pozice volila Ottawa, dočkal smlouvy v NHL. Je dvouletá a má hodnotu 2,4 milionu dolarů. Rodák z Toronta v ročníku získal 36 bodů (10+26).

23. BŘEZNA

09:12 - PODPIS - Americký centr Cam Thiesing (22) sice v této sezoně v NCAA v dresu Ohio State posbíral jen 16 bodů (9+7) a zhoršil si statistiky z uplynulého ročníku, ale zároveň nově nosil na dresu "áčko" a poctivě sbíral trestné minuty. Draftem neprošel, ale i tak se rodáka z Tennessee chopili New York Islanders a podepsal s ním dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,85 milionu dolarů.

22. BŘEZNA

08:51 - PODPIS - Nedraftovaný syn bývalé jedničky draftu Patrika Štefana James Stefan (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Edmontonem. Americký forvard hraje třetí kompletní sezonu za Portland Winterhawks v OHL, aktuálně je s 99 body (48+51) druhým nejproduktivnějším hráčem týmu.

21. BŘEZNA

20:24 - PODPIS - Juniorský reprezentant Tomáš Suchánek (20) se draftu sice nedočkal, ale celý ročník válí na farmě Anaheimu v San Diegu a Ducks s ním teď podepsali nováčkovský kontrakt. A to rovnou na tři sezony. Jeho bilance v sezoně AHL je 12-6-3, k tomu přidal navíc dvě čistá konta. Smlouva je platná od ročníku 2024/25. V týmu se potká s dalším českým gólmanem Lukášem Dostálem.

20. BŘEZNA

22:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Boston prodloužil o další ročník smlouvu s gólmanem Michaelem Dipietrem (24), mistrem světa s Kanadou z roku 2021, který hlídá klec záložního celku Providence Bruins. V tomto ročníku má bilanci 17-8-0, NHL si zahrál naposledy v ročníku 2021/22 za Vancouver. Smlouva je dvoucestná.

21:50 - PODPIS - Kanadský útočník s krkolomným jménem Justin Hryckowian (23) je pro příští dvě sezony členem organizace Dallas Stars a vydělat si může až 1,9 milionu dolarů. Rodák z Montrealu je se 43 body nejproduktivnějším mužem týmu Northeastern University v NCAA.

15:40 - PODPIS - Dvě sezony v univerzitní NCAA v týmu Providence Friars má za sebou český útočník Jaroslav Chmelař (20), teď se ale výrazně přiblížil vysněné NHL. S týmem New York Rangers, který ho draftoval na 144. místě v roce 2021, podepsal tříletý kontrakt na 2,775 milionu dolarů, který vstoupí v platnost další sezonou. V té současné ve 26 zápasech dal pět branek a dalších deset připravil.

15:38 - PODPIS - Jeden z nejlepších obránců posledního juniorského mistrovství světa Theo Lindstein (19) je v St. Louis Blues pod smlouvou. Klub ho draftoval z 29. místa v roce 2023 a podepsal s ním tříletou nováčkovskou smlouvu. Sezonu 2023/24 strávil v druhé nejvyšší švédské soutěži v Brynäs a ve 49 zápasech získal 15 bodů (4+11).

12:41 - PODPIS - Až v 7. kole draftoval Detroit v roce 2019 kanadského brankáře Cartera Gylandera (22), ale rodák z Alberty se dokázal prosadit a s Red Wings podepsal na další dva ročníky dvoucestný kontrakt, který by pro něj v nejlepším případě mohl znamenat 1,71 milionu dolarů. NCAA aktuálně vymění za AHL.

12:36 - PODPIS - Roční dvoucestnou smlouvu (950/82 500 dolarů) pro sezonu 2024/25 podepsal s Calgary americký útočník Sam Morton (24). Nedraftovaný forvard září v univerzitní NCAA v dresu Minnesoty, s 24 góly se dělí o pozici pátého nejlepšího střelce celé soutěže.

19. BŘEZNA

23:31 - PODPIS - Univerzitní hokej opouští po třech ročnících americký obránce Luke Krys (23), který v této sezoně za Providence College vytáhl své kariérní sezonní maximum na 17 bodů (6+11). V příštích dvou sezonách patří Dallas Stars a může si vydělat až 1,85 milionu dolarů. Tento ročník dohraje za Texas Stars v AHL.

18. BŘEZNA

19:41 - PODPIS - Na 53. místě draftovala Minnesota v roce 2023 finského centra a rodáka z Lahti Rasmuse Kumpulainena (18), teď je útočník Oshawa Generals z juniorské OHL pod smlouvou. Je tříletá, má hodnotu 2,85 milionu dolarů a platí od dalšího ročníku. Fin v 56 utkáních této sezony získal 55 bodů (28+27).

17:56 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský brankář Connor Ungar (22) podepsal na další dvě sezony kontrakt s Edmonton Oilers, který mu může vynést až 1,85 milionu dolarů. Ungar má za sebou několik sezon v juniorské WHL, aktuální sezonu ale tráví na univerzitě a chytá za tým Brock. Jeho bilance je 20-6-0.

17:24 - KONEC KARIÉRY - Už celý aktuální ročník nikde nehraje bývalý útočník Los Angeles, Philadelphie, Toronta, New Jersey, Nashvillu, Buffala ale také Liberce Wayne Simmonds (35), oficiální konec kariéry nicméně oznámil juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2008 až teď. V NHL zvládl silový útočník odehrát 1037 utkání a ke 263 brankám přidal stejné množství asistencí. Nebál se hrát do těla a shodit rukavice, celkem 1313 minut si odseděl na trestné lavici. Dvakrát zvládl v jedné sezoně posbírat 60 bodů, ve dvou případech také pokořil hranici 30 vstřelených branek.

16. BŘEZNA

17:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Brankáře Spencera Martina (28) získala Carolina v polovině ledna z Columbusu, stáhla si ho z listiny nechráněných hráčů. Od té doby odchytal 5 utkání (4-0-1) a držel si průměr 1,97 gólu na zápas. Díky tomu s ním Hurricanes o rok jednocestně prodloužili, Kanaďan si vydělá 775 tisíc dolarů.

15. BŘEZNA

21:31 - PODPIS - 201 centimetrů a 100 kilogramů, to jsou parametry švédského brankáře Huga Ollase (21), kterého NY Rangers draftovali až v 7. kole v roce 2020 a teď s ním podepsali dvouletou nováčkovskou smlouvu na 1,85 milionu dolarů. Rodák z Linköpingu za sebou má tři kompletní sezony v NCAA v Merrimacku, v tomto ročníku měl bilanci 7-12-0.

21:23 - PODPIS - Dallas má pod smlouvou mladého kanadského reprezentačního obránce Tristana Bertucciho (18), kterého podepsal na příští tři sezony. Asistent kapitána v týmu Flint Firebirds v OHL je se 41 body nejproduktivnějším bekem mužstva a se 77 trestnými minutami nejtrestanějším hráčem týmu.

19:10 - VÝMĚNA - Ottawa získala během výměny s Winnipegem amerického útočníka Wyatta Bongiovanniho (24), kterému právě běží druhý rok nováčkovské smlouvy. Aktuálně hraje na farmě Winnipegu v Manitobě, v sezoně získal 15 bodů (8+7). Za výměnu se kluby vyrovnají v budoucnu, také Bongiovanni kvůli trejdu po uzávěrce nemůže už do této sezony NHL zasáhnout. Senators také získali útočníka Jamiesona Reese (23), do Caroliny za něj odeslali volbu v 6. kole letošního draftu.

13:54 - PODPIS - Nedraftovaný rodák z amerického Ohia Christian Felton (24) se na jeden rok upsal Vancouveru, o jehož barvy obránce bojoval už před sezonou. "Celý rok jsme hodně zblízka sledovali jeho progres, těšíme se na další spolupráci," řekl generální manažer Patrick Allvin pro klubový web. Felton hraje čtvrtým rokem v NCAA, v bravách Merrimacku vyniká hlavně defenzivními čísly.

13:42 - PODPIS - Americký teenager Hunter Brzustewicz (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionů dolarů s Calgary, v platnost vstoupí od další sezony. Celkově pětasedmdesátý hráč posledního draftu se k Flames dostal v lednu během velkého trejdu, který do Vancouveru odeslal útočníka Eliase Lindholma. Opora Kitchener Rangers má v celé OHL v této sezoně nejvíce nahrávek (73).

13. BŘEZNA

20:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný křídelník Bobby McMann (27) bude členem Toronta i v následujících dvou ročnících, kanadský tým mu vyplatí celkem 2,7 milionu dolarů. Metrákový Kanaďan už za Leafs v sezoně 2023/24 vstřelil deset branek. Zaválel 13. února proti St.Louis, to dal svůj první hattrick v NHL.

20:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Matthew Kessel (23) se pomalu zabydluje v obraně St.Louis, vedení Blues s ním prodloužilo jednocestně (průměrně 800 tisíc dolarů) na příští dvě sezony. V tomto ročníku zatím ve 23 zápasech třikrát nahrával, na první zásah v NHL čeká.

11. BŘEZNA

16:56 - PODPIS - Boston podepsal roční dvoucestnou (867 500/82 500 dolarů) smlouvu s nedraftovaným obráncem Drewem Bavarem (24), který poslední dvě sezony tráví v univerzitní NCAA v barvách týmu Notre Dame. S deseti góly je aktuálně čtvrtým nejlepším střelcem ligy mezi obránci.

11. BŘEZNA

22:00 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt se startem platnosti v sezoně 2024/25 podepsal s Dallasem kanadský křídelník Justin Ertel (20), kterého Stars zvolili na draftu 2021 na 79. místě. Ertel hraje druhým rokem za North Bay Battalion v OHL, s 66 body je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem klubu, se 72 trestnými minutami zároveň tím třetím nejtrestanějším.

20:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Skoro dvoumetrový americký křídelník původem z Ohia Tim Gettinger (25) zůstane i v sezoně 2024/25 majetkem Detroitu. Celkově 141. hráč draftu 2016 má na kontě 16 startů v NHL za NY Rangers, organizaci Red Wings zatím poznává jen jako hráč Grand Rapids Griffins v AHL, kde získal 25 bodů (12+13). Roční smlouva má hodnotu 775 tisíc dolarů.

20:24 - VÝMĚNA - Kanadský Montreal opouští důrazný útočník Nathan Légaré (23), který byl v roce 2019 draftovaný Pittsburghem a od té doby čeká na premiéru v NHL. V tomto ročníku za Laval Rockets v AHL vstřelil šest branek. Canadiens za něj z New Jersey získali jiného forvarda Arnauda Durandeaua (25), který v minulé sezoně odehrál čtyři zápasy za New York Islanders. V té současné se mu ale v AHL nedařilo a vstřelil dosud jen čtyři branky a vytrejdován byl už podruhé. Protože byli hráči vyměněni po uzávěrce přestupů, do tohoto ročníku NHL už zasáhnout nemohou.

15:36 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Brendan Lemieux (27) bude pokračovat v Carolině, kde působí prvním rokem. Syn známého provokatéra Claudea Lemieuxe podepsal jednocestný kontrakt na 775 tisíc dolarů a o 25 tisíc si oproti této sezoně pohorší. Za Canes naskočil jen do 25 zápasů, dvakrát skóroval a nasbíral 55 trestných minut.

13:27 - PODPIS - Juniorský mistr světa s týmem USA z roku 2021 útočník Landon Slaggert (21) podepsal dvouletou smlouvu na 1,85 milionu dolarů s Chicagem. Rodák ze státu Indiana hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Notre Dame, aktuálně je s 20 góly dvanáctým nejlepším střelcem soutěže. Smlouva je platná okamžitě.

10. BŘEZNA

21:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený kanadský gólman Louis Domingue (32) má jistotu na další sezonu, prodloužil o rok s New York Rangers, a to znovu jednocestně (775 tisíc dolarů). Bývalý brankář Arizony, Tampy Bay, Vancouveru, New Jersey, Calgary a Pittsburghu v sezoně naskočil do jediné bitvy, a to 9. listopadu proti Minnesotě. Inkasoval jediný gól z 26 střel a pomohl k vítězství 4:1.

8. BŘEZNA

23:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nashville jen pár hodin po přestupové uzávěrce oznámil prodloužení smlouvy s útočníkem Markem Jankowskim (29) a obráncem Dantem Fabbrem (25). První jmenovaný prodloužil o dva roky, ten druhý o rok. Obránce je ale narozdíl od forvarda tím, který v prvním týmu pravidelně hraje, jeho smlouva má hodnotu 2,5 milionu dolarů.

23:09 - PODPIS - Boston skutečně před play off přitvrzuje, dalším ostrým hochem, kterého přivedl, je útočník Joey Abate (25), který v NHL ještě žádnou smlouvu nikdy podepsanou neměl. Dosud hrál v AHL za Providence, v této sezoně ve 40 zápasech získal 10 bodů a 104 trestných minut. Kontrakt je roční, dvoucestný a do konce ročníku.

22:10 - VÝMĚNA - A ještě jeden český přestup. Třetím českým působištěm brankáře Vítka Vaněčka (28) v NHL bude San Jose, které ho získalo z New Jersey za jiného gólmana Kaapa Kähkönena (27).

21:58 - VÝMĚNA - Calgary získalo ze San Jose ruského beka Nikitu Ochoťuka (23), a to pouze za volbu v 5. kole letošního draftu. Flames také prodloužili o rok s americkým útočníkem Kevinem Rooneyem (30). Znovu bude vydělávat 1,3 milionu dolarů. Flames s ním prodloužili i přesto, že v sezoně odehrál jen 13 zápasů za první tým a jedinkrát skóroval.

21:19 - VÝMĚNA - Minnesota patřila během uzávěrky k nejaktivnějším, zbavila se také útočníka Connora Dewara (24), který hraje NHL třetím rokem a v této sezoně dal 10 gólů. To se mu předtím ještě nepovedlo. Hrát bude za Toronto. To obětovalo volbu ve 4. kole 2026 a hráče.

21:15 - VÝMĚNA - Překvapivá zpráva dorazila na konec přestupové uzávěrky NHL. Hvězdný český útočník Tomáš Hertl (30), který celou dosavadní zámořskou kariéru spojil se San Jose Sharks, byl vyměněn do Vegas Golden Knights. Tedy k aktuálním ligovým šampionům. Více informací v článku.

21:11 - VÝMĚNA - Na trase New Jersey - Winnipeg bylo v pátek rušno. Po výměně Tylera Toffoliho putuje do Kanady z Devils také zkušený obránce Colin Miller (31). Jets obětovali volbu ve 4. kole 2026.

20:55 - VÝMĚNA - Columbus se zbavil rodáka z Ohia a pětadvacítky draftu 2015 Jacka Roslovice (27) a po čtyřech společných sezonách (z nichž ta aktuální byla nejslabší) ho odeslala k Rangers. Opačným směrem jde volba ve 4. kole draftu 2026.

20:50 - VÝMĚNA - Florida bere z Pittsburghu zkušeného švédského brankáře Magnuse Hellberga (32), který poslední roky střídá působiště a patřil například také Detroitu či Ottawě. Pens za něj získali podstatně méně zkušeného švýcarského gólmana Ludovica Waebera (27), který chytá v zámoří prvním rokem a na premiéru v NHL čeká. Pens berou i volbu v 7. kole draftu 2025.

20:40 - VÝMĚNA - Zkušenosti do obrany, které jí poslední dobou tolik chybí, získala Tampa Bay. Z trápící se Arizony přivedla dlouholetého beka Arizony Matta Dumbu (29). Kdysi padesátibodový zadák v posledních letech bodově stagnuje, v sezoně 2023/24 ke čtyřem brankám přidal jen šest nahrávek. Coyotes k němu přibalili volbu v 7. kole draftu 2025 a získali volbu v 5. kole draftu 2027.

20:06 - WAIVERS LISTINA - Nejen trejdy je dnešní přestupová scéna živa. Ottawa si z listiny volných hráčů stáhla z Chicaga útočníka Borise Katchouka (25) a Anaheim z Toronta zase švédského obránce Williama Lagessona (28). Vegas zase opouští obránce Tobias Björnfot (22), kterého si sebrala Florida.

20:03 - VÝMĚNA - Asi poslední šanci chytit se v NHL má český obránce Jakub Zbořil (27), poté, co se neprosadil v Bostonu míří do Columbusu, a to společně s volbou ve 3. kole draftu 2027. Bruins za něj získali jiného beka Andrewa Peekea (25), který má za sebou dvě celé sezony v NHL, ale v tomto ročníku odehrál jen 23 zápasů.

19:51 - VÝMĚNA - Philadelphia zažívá nad očekávání dobrý ročník a zdá se, že Flyers hodlají aktivně bojovat o play off. Získali jedničku draftu z roku 2006 a předloňského vítěze Stanley Cupu obránce Erika Johnsona (35), který tak po jediné sezoně opouští Buffalo. Dlouholetý obránce Colorada v této sezoně získal jen tři body, všechny za branky. Třicet utkání mu v NHL chybí k 1000. Sabres za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2024.

19:44 - VÝMĚNA - Bývalý dvacetigólový střelec v Dallasu Denis Gurjanov (26) se v Nashvillu neprosadil, ve 14 zápasech dal jen gól a hrál spíš na farmě. Klub ho raději odeslal do Philadelphie za útočníka Wadea Allisona (26). Ten v tomto ročníku působí jen v AHL.

19:41 - VÝMĚNA - New Jersey Devils přece jen posilují v brance, získali vítěze Stanley Cupu Jakea Allena (33) z Montrealu. Do Kanady poslali volbu ve 3. kole draftu, která se může změnit na volbu ve 2. kole. Záleží, kolik utkání za Devils bývalý brankář St.Louis odehraje. Půl jeho platu dál bude pokrývat Montreal.

19:05 - VÝMĚNA - Celou sezonu trávil na farmě San Jose český reprezentační zadák Radim Šimek (31), teď by ale mohl povýšit zpět do NHL. Sharks ho totiž vyměnili do Detroitu společně s volbou v 7. kole draftu 2024, a to za ruského útočníka Klima Kostina (24).

18:26 - VÝMĚNA - Dva zápasy proseděl jako zdravý náhradník veterán Jason Zucker (32), Arizona totiž nechtěla, aby se zranil. Brzy se Američan vrátí do hry jako člen Nashville Predators. Coyotes za autora devíti branek získali pouze volbu v 6. kole draftu.

18:06 - VÝMĚNA - Nenápadnou posilu do obrany získal klub New York Rangers, který ze skomírajícího Pittsburghu přivedl beka Chada Ruhwedela (33). Rodák z Kalifornie a vítěz Stanley Cupu z roku 2017 v NHL nahrál 359 utkání a bodoval ve 49 případech. Pens za něj získali volbu ve 4. kole draftu 2027. New York zároveň získal juniorského mistra světa s Kanadou Nica Petana (28) z Minnesoty, vyměnil ho za útočníka Turnera Elsona (31).

17:59 - VÝMĚNA - Mezi velkými jmény se občas objeví i ta menší. Anaheim posílil útočník Ben Meyers (25) z Colorada, který v prvním týmu vstřelil v sezoně jeden gól a na farmě jich přidal dalších 11. Vyměněn byl za volbu v 5. kole draftu 2024.

17:54 - VÝMĚNA - Buffalo opouští kapitán Kyle Okposo (35), který bude bojovat o Stanley Cup s loňskými finalisty Florida Panthers. Vyměněn byl za volbu v 7. kole draftu, která se změní na volbu v 5. kole v případě, že Florida vyhraje Stanley Cup. Sabres posílil také prospekt Calle Själin (24).

17:39 - VÝMĚNA - Boston přivedl na play off trochu svalů, z Minnesoty získal trojnásobného vítěze Stanley Cupu útočníka Patricka Maroona (35). Více než metrákový Američan dal za Wild ve 49 zápasech čtyři branky, ligu dvakrát vyhrál s Tampou Bay a jednou se St.Louis. Bruins obětovali volbu v 6. kole draftu 2026 a útočníka Lukea Toporowskiho (22).

17:28 - VÝMĚNA - Ani jednu sezonu neodehrál v New Jersey útočník Tyler Toffoli (31), který za Devils dal 26 gólů v 61 zápasech, ale další přidá ve Winnipegu. Klub za vítěze Stanley Cupu s Los Angeles obětoval volby ve 2. kole draftu 2025 a 3. kole 2024.

17:26 - VÝMĚNA - Columbus posiluje brankoviště, ze St.Louis přivedl brankáře Malcolma Subbana (30), který už druhým rokem chytá pouze v AHL. Oba kluby se za tento přesun vyrovnají v budoucnu, Subban rovnou zamířil do AHL.

17:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kdo má jistotu, že se stěhovat nebude, je mistr světa s Kanadou z roku 2015 útočník Jordan Eberle (33). Borec, kterého čeká brzy několik milníků (v NHL odehrál 998 zápasů, dal 296 gólů na 399 narál a získal 695 bodů) o další dva roky prodloužil se Seattlem. Klub mu vyplatí celkem 9,5 milionu dolarů.

16:40 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy hvězdný ruský útočník Jevgenij Kuzněcov (31), vítěz Stanley Cupu s Washingtonem, který se v klubu stal nechtěným a dokonce skončil na farmě v AHL. Teď bude hrát za Carolinu, která za něj ke Caps poslala volbu ve 3. kole draftu 2025. Veterán 11 sezon, který v lize sesbíral 568 bodů, má před sebou ještě rok smlouvy, Washington bude polovinu platit.

15:47 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trochu překvapivě si v průběhu podzimu vybojoval místo na soupisce Bostonu kanadský obránce Parker Wotherspoon (26) a Bruins ho odměnili kontraktem i pro ročník 2024/25. Stále je ale dvoucestný, v prvním týmu bývalému bekovi NY Islanders vynese 775 tisíc dolarů a na farmě 450 tisíc. Wotherspoon v sezoně ve 32 zápasech šestkrát nahrával, na svůj první gól v NHL čeká.

06:45 - VÝMĚNA - Šanci zabojovat o Stanley Cup dostal také útočník Anthony Duclair (28), který společně s volbou v 7. kole draftu 2025 opustil San Jose a zamířil do Tampy Bay. Ta za něj obětovala defenzivní prospekt Jacka Thompsona (21) a volbu ve 3. kole draftu 2024. Duclair je u Sharks s 16 góly nejlepším střelcem mužstva, v NHL půjde už o jeho osmý klub během devíti sezon.

06:07 - VÝMĚNA - Další velký artikl mizí z trhu, hvězdný střelec Jake Guentzel (29) podle očekávání opouští Pittsburgh a míří do Caroliny. Tam autor 219 branek v 503 zápasech ligy vystřídá Michaela Buntinga (28), který tak u Canes nedohrál ani jednu celou sezonu. V 60 zápasech zaznamenal 13 branek a na dalších 23 nahrál. Do Caroliny zamířil rovněž obránce Ty Smith (23), zatímco Pittsburgh získal ještě Villeho Koivunena (20), Vasilije Ponomaryova (21), Cruze Luciuse (19), podmíněný výběr v prvním kole draftu 2024 a podmíněný výběr v pátem kole draftu 2025.

05:38 - VÝMĚNA - Trejd v rámci AHL upekly kluby Dallasu a Calgary. Texaský klub opustil útočník Riley Damiani (23), který v AHL hraje čtvrtou sezonu a pokaždé pokořil hranici 10 branek. Flames se zase vzdali norského forvarda Mathiase Emilia Pettersena (23), účastníka MS v roce 2021.

7. BŘEZNA

23:19 - VÝMĚNA - Toronto získalo z Caroliny skoro dvoumetrového obránce Cadea Webbera (23). Američan volený Carolinou ve 4. kole draftu 2019 hraje čtvrtým rokem v univerzitní NCAA za Boston a stará se hlavně o defenzivu. O body méně. Toronto stál volbu v 6. kole draftu 2026.

20:09 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění barvy Brandon Duhaime (26), útočník známý svou fyzickou hrou střídá Minnesotu za Colorado. Kanaďan nasbíral v tomto ročníku 4 góly a 4 nahrávky. Stihl se také sedmkrát poprat. Wild za něj získali volbu ve 3. kole v roce 2026. Avalanche získali také dalšího pořízka, Jakova Trenina (27) z Nashvillu. Také on se stěhuje poprvé. A to společně s prospektem Grahamem Swardem (20). Opačným směrem putuje Jeremy Hanzel (21), kterého Predators podepsali jen před pár hodinami a volba ve 3. kole draftu 2025.

19:47 - VÝMĚNA - Edmonton pokračuje v posilování, tentokrát místo útoku ale vylepšil obranu. Z Arizony získal spolehlivého zadáka Troye Stechera (29), jenž v sezoně vstřelil jeden gól ve 47 zápasech. Předtím hrál také za Calgary, Detroit, Vancouver či Los Angeles. Coyotes ke Stecherovi přibalili volbu v 7. kole draftu a získali volbu ve 4. kole.

19:23 - PODPIS - Až na 187. místě draftovalo Colorado v roce 2023 kanadského obránce Jeremyho Hanzela (21), přesto je bek už u Avalanche pod smlouvou. Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů je platný od sezony 2024/25. Hanzel hraje za Seattle ve WHL a je devátým nejproduktivnějším bekem ligy.

18:28 - VÝMĚNA - Český útočník Jan Myšák (21) mění barvy, v Montrealu se neprosadil a štěstí zkusí v Anaheimu. Ten za něj obětoval útočníka Jacoba Perreaulta (21). Myšák byl zvolen Canadiens ve 2. kole draftu v roce 2020, k NHL se zatím nepřiblížil. Poslední dva ročníky tráví v Hamiltonu v AHL, v této sezoně dal už třináct gólů. Více informací najdete v článku.

18:01 - VÝMĚNA - Podruhé v sezoně se stěhuje útočník Anthony Beauvillier (26), ročník začal ve Vancouveru, následně putoval do Chicaga, ale teď bude bojovat o play off v Nashvillu. Klub za autora pouhých čtyř branek v této sezoně obětoval volbu v 5. kole draftu 2024. Preds také z waivers listiny stáhli Jareta Andersona-Dolana (24) z Los Angeles, útočník mění barvy v NHL poprvé.

17:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Vítěz Stanley Cupu se St. Louis útočník Oskar Sundqvist (29) bude za Blues bojovat i v dalších dvou sezonách a přijde si celkem na 3 miliony dolarů. Sundqvist v sezoně zatím vstřelil šest branek, v lize hrál také ze Detroit a Minnesotu.

17:29 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Životní sezonu zažívá na Floridě obránce Gustav Forsling (27). Aktuálně má na kontě 31 bodů a vládne lize s bilancí + 44. Klub s ním prodloužil rovnou o osm let, průměrně si bude vydělávat 5,75 milionu dolarů. Dva roky zůstane taky drsňák Jonah Gadjovich (25), který je s 90 trestnými minutami nejtrestanějším hráčem klubu. Vydělávat bude 775 tisíc dolarů ročně.

17:23 - VÝMĚNA - Ostřílený veterán a vítěz Stanley Cupu z roku 2019 obránce Joel Edmundson (30) opouští po necelé jedné sezoně Washington a posílí v boji o Stanley Cup silné Toronto. Defenzivně laděný Edmundson kvůli zranění v sezoně odehrál jen 44 utkání a přidal jednu branku. Více informací v článku.

13:17 - PODPIS - Jeden z nejproduktivnějších obránců OHL Connor Punnett (20) z týmu Oshawa Generals podepsal kontrakt s týmem Dallas Stars. Nedraftovaný kanadský bek v sezoně už nasbíral 50 bodů a 108 trestných minut. Ročník odstartoval jako kapitán Barrie Colts, trejdován byl na začátku ledna.

06:55 - VÝMĚNA - Obhájci Stanley Cupu z Vegas stále nemají dost. Do svého týmu se jim podařilo získat amerického obránce Noaha Hanifina (27) z Calgary, kde strávil posledních šest sezon. Kanadský tým za to obdržel Daniila Miromanova (26), který odehrál část své kariéry i v Pardubicích, a 1. a 3. výběr draftu v roce 2025. Do výměny byla zainteresována i Philadelphia, jež získala 5. kolo draftu 2024.

6. BŘEZNA

23:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Smlouvu do konce tohoto ročníku podepsal s Los Angeles brankář Jacob Ingham (23). Kanaďan už s klubem měl podepsaný tříletý nováčkovský kontrakt, jenže ten mu před touto sezonou skončil a Ingham teď chytal jen v AHL a ECHL. Na premiéru v soutěži čeká. Smlouvu navíc prodloužil švédský obránce Jacob Moverare (25), a to o dva roky. Je jednocestná a zadákovi vynese celkem 1,5 milionu dolarů. V této sezoně v NHL v deseti zápasech nebodoval.

21:57 - VÝMĚNA - Ve čtvrtém klubu NHL bude působit švédský útočník Alex Wennberg (29), po Columbusu, Floridě a Seattlu to budou New York Rangers. Majiteli 90 gólů a 330 bodů v NHL končí po sezoně tříletý kontrakt na 13,5 milionu dolarů. Tým Kraken za něj získal volby ve 2. a 4. kole draftu.

21:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tvrďák Nick Seeler (30) z Philadelphie není na odchodu, bývalý bek Minnesoty, který se nebojí shodit rukavice, prodloužil s klubem o čtyři roky a průměrně bude vydělávat 2,7 milionu dolarů. V NHL zažívá nejlepší sezonu, gól dal zatím jen 1, ale přidal jedenáct nahrávek, patnáct kladných bodů a čtyřikrát se popral. A prohrává zřídka.

20:19 - VÝMĚNA - V Coloradu měli ve středu hodně napilno, zbavili se také veterána Ryana Johansena (31), čtyřky draftu z roku 2010 a muže, který za klub v sezoně nasbíral 23 bodů v 63 zápasech. Společně s volbou v 1. kole draftu ho odeslali do Philadelphie za žádaného obránce Seana Walkera (29) a volbu v 5. kole draftu.

20:07 - VÝMĚNA - Do zajímavé výměny se pustily týmy Colorada a Buffala. Nadějný obránce Bowen Byram (22) opouští Avalanche a míří do Buffala za útočníka Caseyho Mittelstadta (25). Ten je rozjetý na 61 bodů v sezoně, což by bylo jeho nové kariérní maximum.

19:55 - VÝMĚNA - Edmonton získal z Anaheimu dva kvalitní útočníky pro boje o Stanley Cup. Veterán Adam Henrique (34) si zahrál finále Stanley Cupu s New Jersey už v roce 2012 a má za sebou 14 sezon v lize. Agresivně hrající Sam Carrick (32) neuhne v žádném souboji, v play off ale bude hrát poprvé. Oilers za ně obětovali volby v 1. a 5. kole draftu, sami navíc ještě odeslali volbu v 7. kole.

17:55 - VÝMĚNA - Aktuálně nejlepší tým NHL bude ještě o něco silnější. Florida Panthers totiž z Ottawy získala Vladimira Tarasenka (32). Kanadský tým za ruského kanonýra obdrží 4. kolo draftu 2024 a 3. kolo draftu 2025, přičemž si Ottawa ponechá 50 % Tarasenkova platu. Vítěz Stanley Cupu se St. Louis v letošní sezoně odehrál 57 utkání ve kterých si připsal 41 bodů za 17 gólů a 24 asistencí.

15:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Rasmus Sandin (23) spojil svou budoucnost s Washingtonem, švédský obránce prodloužil s Capitals kontrakt o dalších pět sezon s průměrným příjmem 4,6 milionu dolarů. Bývalý bek Toronta v 52 zápasech sezony vstřelil tři branky a na dalších 17 nahrál.

09:40 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Třetí hráč draftu z roku 2008 obránce Zach Bogosian (33) zůstane v dalších dvou sezonách v Minnesotě, kam byl v lednu vyměněn z Tampy, se kterou v roce 2020 vyhrál Stanley Cup. Metrákový Američan, který v sezoně ve 47 zápasech získal devět bodů (1+8), si vydělá celkem 2,5 milionu dolarů.

06:30 - VÝMĚNA - Vedení Vegas Golden Knights se povedlo před přestupovou uzávěrkou přivést velkou posilu v podobě Anthonyho Manthy (29), který po třech letech opouští Washington. Vegas do hlavního města USA za kanadského útočníka poslali 2. kolo draftu 2024 a 4. kolo draftu 2026. Mantha letos v 56 zápasech zaznamenal 34 bodů za 20 branek a 14 asistencí.

5. BŘEZNA

21:41 - WAIVERS LISTINA - Na trase Dallas-Calgary je po krátké době znovu rušno. Poté, co se před pár dny ke Stars připojil obránce Chris Tanev, lovil tentokrát kanadský tým v Texasu. Po pěti letech opouští zelený dres zadák Joel Hanley (34), na kterého čeká po Montrealu a Arizoně čtvrtý klub NHL. Hanley v sezoně ve 32 zápasech jen třikrát nahrával.

20:33 - PODPIS - Po Gabrielu Szturcovi podepsal smlouvu v NHL další nedraftovaný český útočník. Bývalý juniorský reprezentant Ivan Ivan (21) se od sezony 2024/25 připojí k organizaci Colorado Avalanche, se kterou podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt na 1,9 milionu dolarů. Ivan se v sezoně rozehrával na farmě Colorada u týmu Eagles v AHL, v 51 utkáních vstřelil 12 branek a na 15 nahrál.

09:23 - PŘESTUP - Zkušený brankář Aaron Dell (34) se vrací do NHL, do konce této sezony podepsal roční dvoucestný kontrakt (775/250 tisíc dolarů) s Los Angeles Kings. Dell už v lize hrál za San Jose, New Jersey a Buffalo, aktuálně oblékal barvy Ontaria v AHL.

09:18 - PŘESTUP - Jen hraním v nižší AHL musel vzít pro aktuální ročník zavděk kanadský mistr světa v juniorské i dospělé kategorii Maxime Comtois (25). Agilní forvard, který hrál dosud v NHL jen v Anaheimu, za Chicago Wolves sesbíral 28 bodů (12+16) ve 45 zápasech. S Carolinou podepsal roční dvoucestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů.

4. BŘEZNA

22:38 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký centr Tommy Novak (26) zažívá skvělou sezonu a Nashville ho za to ocenil. V této sezoně vydělával 800 tisíc dolarů, v dalších třech to bude vždy 3,5 milionu dolarů ročně. Novak v ročníku posbíral 34 bodů, za 13 branek a 21 nahrávek a je pátým nejproduktivnějším hráčem Predators. Vstřelil také jeden vítězný gól.

3. BŘEZNA

20:35 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt s platností od ročníku 2024/25 podepsal s Philadelphií jen 174 centimetrů vysoký kanadský centr Denver Barkey (18). Toho klub draftoval ve 3. kole v roce 2023. Barkey válí v OHL za London Knights, aktuálně je s 87 body (31+56) třetím mužem ligového bodování.

17:49 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu americký brankář Jontahan Quick (38) stále potvrzuje, že na nejlepší soutěž světa má. S průměrem 2,45 gólu na zápas je šestý v lize, v sezoně má za NY Rangers bilanci 13-5-2. I proto s ním slavný klub prodloužil o další rok, vydělá si během něj 1,275 milionu dolarů.

07:30 - PODPIS - Český útočník Gabriel Szturc (20) byl za své výkony ve WHL odměněn tříletou nováčkovskou smlouvou, kterou mu nabídla Tampa Bay. Rodák z Českého Těšína, jenž nebyl draftován, se v Kelowně Rockets vypracoval v klíčového hráče, kde v současné chvíli zastává i roli kapitána týmu. Byl také součástí stříbrného týmu na mistrovství světa juniorů.

2. BŘEZNA

20:39 - WAIVERS LISTINA - Jevgenij Kuzněcov (31), jedna z hvězd Washingtonu z let předchozích, byl po návratu z asistenčního programu umístěn týmem Capitals na listinu volných hráčů. Odtud si ho může kterýkoliv tým vzít. Delší dobu se v kuloárech hovoří o tom, že vítěz Stanley Cupu z roku 2018 a dvojnásobný mistr světa má potíže s návykovými látkami. Smlouvu má platnou další rok.

19:18 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský obránce Mikael Diotte (20) je nejnovější posilou New Jersey Devils, od ročníku 2024/25 mu vstoupí v platnost tříletý kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Diotte čtvrtým rokem hájí barvy Drummondville v QMJHL a aktuálně zažívá bodově nejlepší sezonu, v 50 zápasech už získal 37 bodů (10+27) a je druhým nejproduktivnějším zadákem týmu.

17:25 - PODPIS - Lotyšský křídelník Sandis Vilmanis (20) podepsal nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Floridou, která ho draftovala v roce 2022 ze 157. místa. Platná je od další sezony. Rodák z Rigy hraje v juniorské OHL za North Bay, kam byl v lednu vytrejdován ze Sarnie. Na posledním MSJ získal čtyři body (2+2) v pěti zápasech, na dresu také nosil áčko.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Elias Pettersson (25) zůstává ve Vancouveru, s jediným klubem, za který kdy v zámoří hrál, prodloužil o dalších osm let. Jeho průměrný příjem by měl činit 11,6 milionu dolarů. V tomto ročníku v 62 zápasech získal 75 bodů (29+46). Více informací v článku.

15:31 - PODPIS - Jméno Roest by se brzy mohlo vrátit do NHL, tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů uzavřel s Nashvillem útočník Austin Roest (20), syn bývalého útočníka Minnesoty či Detroitu Stacyho Roesta. Kanaďan volený v 6. kole draftu 2023 je kapitánem Everett Silvertips ve WHL, s 63 body je v sezoně třetím nejproduktivnějším hráčem, deset jich ztrácí na Dominika Rymona (19).

1. BŘEZNA

23:43 - VÝMĚNA - Jednoho z nejtvrdších hráčů a nejobávanějších bijců současnosti Kurtise MacDermida (29) vyměnilo Colorado do New Jersey. Získalo za něj volbu v 7. kole draftu 2024 a ruský prospekt Zachara Bardakova (23), který hraje v KHL za Petrohrad. MacDermid v sezoně odehrál 29 zápasů, vstřelil dva góly a zapsal 23 trestných minut. Průměrně hrál ale jen přes pět minut.

19:14 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský křídelník Zac Funk (20) podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,43 milionu dolarů s Washingtonem. Funk je aktuálně s 99 body třetím nejproduktivnějším hráčem celé WHL, kde hraje za Prince George Cougars. Na tři roky podepsal s Tampou Bay taky téměř dvoumetrový kanadský centr Miro Roelens (21) z QMJHL, vydělat si může o trochu více, celkem 2,85 milionu dolarů. Obě smlouvy jsou platné od sezony 2024/25.

19:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Connor Mackey (27) zůstává u New York Rangers, za které bývalý bek Calgary a Arizony v sezoně odehrál jediné utkání. Nová dvouletá smlouva má hodnotu 1,55 milionu dolarů. Rodák z Illinois v AHL v tomto ročníku ve 36 zápasech získal 11 bodů (2+9), 62 trestných minut a má bilanci + 13.

18:17 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s platností od příští sezony podepsal s Columbusem kanadský centr Max McCue (21). Hráč London Knights v OHL byl draftován San Jose v roce 2021 ze 156. místa, v tomto ročníku nasbíral v 52 zápasech 50 bodů (24+26) a s 92 trestnými minutami je devátý v celé soutěži.

16:59 - SPEKULACE - Generální manažer Edmontonu Ken Holland je určitě spokojený, Oilers se ve druhé polovině sezony daří a pozici před play off mají výtečnou. I tak ale před přestupovou uzávěrkou bude Holland dost možná aktivní. "Želízek v ohni mám hned několik, ale nedokážu vám říct, co se stane," řekl pro Sportsnet.

15:12 - SPEKULACE - Calgary už se zbavilo obránce Chrise Taneva (34), ale s odchody ještě nemusí být hotovo. Velký zájem totiž budí ještě jeden obránce Flames, a tím je Noah Hanifin (27). Pětka draftu z roku 2015 bude po sezoně bez smlouvy a čerstvě kolem něj krouží například Boston či Tampa. Boston hledá náhradu za zraněného Hampuse Lindholma (30), Tampa zase za Michajla Sergačjova (25). Produktivní Hanifin například jen v posledních třech sezonách (včetně té současné) sesbíral hodně pěkných 120 bodů.

06:10 - VÝMĚNA - Hned tři týmy se zapojily do trejdu, kde byl hlavním obchodním artiklem Ilja Ljubuškin (29). Zkušený obránce, který letos hájil barvy Anaheimu, bude nově oblékat dres Toronta. Ducks jako protihodnotu získali od Maple Leafs volbu ve 3. kole draftu 2025. Třetím celkem zainteresovaným do této výměny byla Carolina, jež od Toronta získala volbu v 6. kole draftu 2024, do Toronta naopak míří perspektivní útočník Kirill Slepec (24).

