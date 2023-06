Přestupy NHL ONLINE. Nejčerstvější přestupové informace z nejlepší hokejové ligy světa

Přestupy NHL ONLINE: Ve Winnipegu budou změny, Dubois chce z klubu pryč

Martin Tomaides

ONLINE | Základní část sezony 2022/23 je minulostí a do finiše pomalu míří také boje o Stanley Cup. Většina klubů má dávno hokejové prázdniny. Nic to nemění na tom, že kluby mohou pracovat se soupiskami na další ročník a nezapomínejme také na věčné spekulace. Navíc za dveřmi je draft! Proto sledujte dál aktualizovaný přestupový speciál.

11. ČERVNA

10:46 - SPEKULACE - Změny se přes léto dají očekávat ve Winnipegu a jednou z těch hlavních by měl být trejd útočníka Pierra-Luca Duboise (24). Bývalá trojka draftu, která je po skončení ročního kontraktu na 6 milionů dolarů chráněným volným hráčem, vyjádřila zájem změnit působiště. Volným hráčem by se mohl stát až příští léto a Duboisův agent Pat Brisson už informoval vedení mužstva, že jeho klient s Jets dlouhodobý kontrakt podepsat nechce. V této sezoně byl s 63 body (27+36) čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva, zájem by o něj mohl být například v Montrealu, Detroitu či Carolině.

9. ČERVNA

15:40 - VÝMĚNA - Dosud nejdéle sloužící hráč v sestavě New Jersey obránce Damon Severson (28) po devíti sezonách klub opouští. Majitel 647 startů a 263 bodů by se v týmu pravděpodobně nevešel pod platový strop, a tak s ním Devils podepsali osmiletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 6,25 milionu dolarů a obratem Kanaďana poslali do Columbusu. A to výměnou za volbu ve 3. kole letošního draftu.

10:54 - ODCHOD Z NHL - Drobný americký bek Cooper Zech (24) podruhé v kariéře míří na Slovensko, už dříve působil v Nitře, tentokrát bude hrát za Košice. Nedraftovanému rodákovi z Michiganu skončil dvouletý kontrakt, který na konci července 2021 podepisoval s Philadelpií. O rok později byl vyměněn do Chicaga a v únoru v rámci trejdu za Patricka Kanea zase k NY Rangers. NHL si nikdy nezahrál

8. ČERVNA

08:54 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po výměnách Patricka Kanea a Maxe Domiho se z rychlonohého útočníka Andrease Athanasioua (28) díky 20 brankám a stejnému počtu nahrávek stal nejproduktivnější hráč Chicaga v sezoně. To bývalému hráči Detroitu, Edmontonu či Los Angeles vyneslo dvouletou smlouvu na 8,5 milionu dolarů.

08:44 - PODPIS - Se 104 minutami nejtrestanější hráč finské nejvyšší soutěže v ročníku 2022/23 útočník Eetu Liukas (20) míří do NHL, na tři roky (2,775 milionu dolarů) podepsal s New York Islanders, kteří ho draftovali v 5. kole v roce 2021. Fyzicky hrající levé křídlo umí i bodovat, se 14 góly byl v této sezoně třetí nejlepší střelec HPK.

08:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský křídelník Anton Blidh (28) zkusí štěstí u NY Rangers, kam byl vyměněn v březnu z Colorada. S tradičním mužstvem podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Majitel 12 bodů v NHL, které posbíral mezi lety 2016 a 2022 v dresu Bostonu, působil zatím v organizaci jen na farmě v Hartfordu, ale vedl si slušně. Získal 11 bodů v 17 zápasech.

08:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Čtyři sezony v AHL v řadě už odehrál zkušený obránce Alex Petrovic (31), který dříve v barvách Floridy a Edmontonu nasbíral 263 startů v NHL. V Dallasu o šanci bojuje, jeho nový roční kontrakt je dvoucestný, v prvním týmu mu zaručuje 775 tisíc dolarů, na farmě o 400 tisíc méně. V posledním ročníku nasbíral za Texas 27 bodů.

7. ČERVNA

21:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Před přestupovou uzávěrkou posílil Los Angeles ruský obránce Vladislav Gavrikov (27) a klubu se povedlo defenzivního zadáka z Columbusu udržet. Za dva roky u Kings si vydělá 11,75 milionu dolarů a má dokonce klauzuli o nevyměnitelnosti. V základní části nasbíral za nový klub ve 20 zápasech 9 bodů za 3 branky.

6. ČERVNA

23:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V dubnu 2022 podepsalo Colorado roční dvoucestný kontrakt s nedraftovaným americkým obráncem Wyattem Aamodtem (25). Ten ho celý strávil na farmě u týmu Eagles, kde si plnil hlavně defenzivní úkoly a v 52 zápasech ke třem brankám přidal 15 asistencí. Avalanche s ním přesto o další rok prodloužili, kontrakt je opět dvoucestný (775/100 tisíc dolarů).

21:36 - VÝMĚNA - Už delší dobu se mluvilo o tom, že Philadelphia se zbaví ruského obránce Ivana Provorova (26), který má v týmu ještě dva roky platnou smlouvu s cap-hitem 6,75 milionu dolarů, a teď to konečně klaplo. Sedmičku draftu z roku 2015 získal Columbus v rámci trejdu, do kterého se zapojil ještě tým Los Angeles Kings. Jak změny vypadají? Provorov původně zamířil do Los Angeles společně s útočníkem Haydenem Hodgsonem (27). A to výměnou za brankáře Cala Petersena (28), obránce Seana Walkera (28), mladého beka Helgeho Granse (21) a volbu ve 2. kole draftu 2024. Blue Jackets získali z Philadelphie obránce Kevina Connautona (33) výměnou za dvaadvacítku letošního draftu a Connauton obratem zamířil ke Kings výměnou za Provorova.

21:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další rok zůstane v organizaci Dallasu švédský forvard Fredrik Karlström (25), který se pokusí konečně vstřelit první branku v NHL. Dosud má v osmi zápasech jen jednu asistenci. Na farmě v Texasu zvládl v tomto ročníku 26 bodů (10+16) ve 47 zápasech.

20:56 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ani jeden zápas sice v sezoně 2022/23 neodchytal Oscar Dansk (29) za první tým Calgary, vedení s jeho výkony ale bylo spokojeno a se švédským gólmanem o rok prodloužilo. Majitel dvou stříbrných medailí z MSJ tak může doufat, že naváže na dřívější starty v NHL, které nasbíral v dresu Vegas.

19:35 - ODCHOD Z NHL - Švédský obránce Lawrence Pilut (27) znovu opouští Buffalo a odchází do švýcarského Lausanne. Vítěz SHL z roku 2017 v této sezoně nasbíral 3 body za Buffalo a 28 za Rochester v AHL. O místo na soupisce Sabres bojoval podruhé, mezi lety 2018-20 už za klub odehrál 46 utkání, následně nedraftovaný bek dva roky hrál v KHL.

12:11 - PODPIS - Po dvou sezonách opouští švédský Oskarshamn norský defenzivní obránce Emil Martinsen Lilleberg (22), který podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Tampou na 1,9 milionu dolarů. Rodáka ze Sarpsborgu draftovala v roce 2021 ze 107. pozice Arizona, v sezoně 2022/23 posbíral ve 46 zápasech 11 bodů (3+8).

12:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nováčkovský kontrakt skončil kanadskému obránci Jakeu Christiansenovi (23), vytěžit ho dokázal na 32 utkání, jednu branku a čtyři asistence. V Columbusu dostane nedraftovaný bek další šanci, prodloužil na sezonu 2023/24 a vydělat si může 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 275 tisíc na farmě.

5. ČERVNA

20:28 - PODPIS - Slovenský obránce Patrik Koch (26), který poslední tři sezony působil ve Vítkovicích, podepsal roční dvoucestný kontrakt s Arizonou. V prvním týmu si účastník posledního mistrovství světa může vydělat 950 tisíc dolarů, na farmě jen 82 500. Více informací v článku.

16:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po výtečném ročníku 2021/22, ve kterém Sean Day (25) nasbíral v AHL 40 bodů a dokonce si na dvě utkání zahrál poprvé i za Tampu Bay, přišel sešup. V této sezoně za Syracuse Crunch vůbec neskóroval a zapsal jen 14 asistencí, přesto s ním Lightning prodloužili smlouvu. Je roční a dvoucestná (775/200 tisíc dolarů). Roční dvoucestný kontrakt s týmem podepsal také nedraftovaný finský útočník Waltteri Merelä (24), který dosud působil v Tappaře.

15:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník Cole Caufield (22) zůstane dalších 8 let v Montrealu, kde by měl patřit mezi největší hvězdy. Podle toho vypadá kontrakt, Canadiens majiteli 84 bodů ze 123 utkání NHL vyplatí celkem 62,8 milionu dolarů...

13:03 - SPEKULACE - Ještě rok kontraktu s cap-hitem 5,7 milionu dolarů má před sebou Anthony Mantha (28) z Washingtonu, ale možná mu vyprší někde jinde. Klub se útočníka, který přišel do mužstva v dubnu 2021 výměnou za Jakuba Vránu, dost možná zbaví a podle žurnalisty Franka Seravalliho už dal najevo, že poslouchá nabídky ostatních týmů. Bývalou dvacítku draftu trápí v posledních letech zranění a nekonzistentnost formy, v ročníku 2022/23 dal jen 11 branek v 67 zápasech.

12:17 - SPEKULACE - Gólmanem budoucích let by měl v Minnesotě být Filip Gustavsson (24), kterého klub získal před rokem v rámci trejdu s Ottawou. Za Wild odchytal v tomto ročníku 39 utkání s bilancí 22-9-7 a aktuálně je chráněným volným hráčem. "Komunikace ohledně nové smlouvy už začala a vypadá to dobře," řekl pro The Athletic brankářův agent Kurt Overhardt. "Je spíš otázkou, kdy k podpisu dojde, než jestli k němu dojde. Času je zatím dost," dodal. Wild mají ještě rok pod smlouvou Marc-André Fleuryho (38). Na svou šanci čeká navíc talentovaný Jesper Wallstedt (20), který má za sebou první ročník na farmě v AHL.

2. ČERVNA

23:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský ranař Michael Pezzetta (25) prodloužil s Montrealem o dvě sezony, jednocestný kontrakt mu vynese 1,625 milionu dolarů. Rodák z Toronta má za sebou druhý ročník v NHL, odehrál 63 zápasů a připsal si 15 bodů (7+8) a 77 trestných minut. S devíti bitkami se dělil o páté místo v lize.

1. ČERVNA

23:43 - PODPIS - Vegas podepsali tříletý nováčkovský kontrakt se švédským gólmanem Carlem Lindbomem (20), má hodnotu 2,775 milionu dolarů. Bronzový medailista z MSJ v roce 2022 dosud chytal za Djurgardens, v základní části měl bilanci 25-11-0. Golden Knights rodáka ze Stockholmu draftovali v 7. kole v roce 2021.

20:56 - ODCHOD Z NHL - Čerstvý vicemistr světa s Německem defenzivní obránce Kai Wissmann (26) po jednom roce opouští organizaci Bostonu a vrací se do Eisbärenu Berlín, se kterým dvakrát ovládl německou DEL. Za Bruins neodehrál ani zápas, působil pouze na farmě v Providence, kde za 31 utkání získal 9 bodů. Stejný počet jich zvládl na nedávno skončeném světovém šampionátu, tam mu stačilo ale jen 10 utkání.

31. KVĚTNA

21:25 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - O další rok prodloužil Vancouver kontrakt s obráncem Jetem Woo (22), druhým nejproduktivnějším (7+14) bekem farmy v Abbotsfordu a jeho vůbec nejtrestanjějším hráčem (96) této sezony. NHL si sedmatřicítka draftu 2018 dosud nezahrála, nová roční dvoucestná smlouva je na 775 tisíc dolarů.

19:49 - VÝMĚNA - Už jen měsíc zbývá do draftu, a některá mužstva tak pomalu začínají pilovat strategii a sledovat možnosti. A začne docházet i na výměny. Jednu malou provedli zástupci NY Rangers a Edmonton Oilers. Kanadský klub získal práva na útočníka Jaydena Grubbeho (20), kapitána týmu Red Deer Rebels z WHL, který byl v posledním ročníku jejich druhým nejproduktivnějším hráčem. A to výměnou za volbu v 5. kole draftu 2023. Grubbe obratem podepsal s klubem tříletou smlouvu na 2,775 milionu dolarů.

16:52 - PODPIS - Carolina Hurricanes podepsali nováčkovskou smlouvu s texaským rodákem Justinem Robidasem (20), kterého draftovali v 5. kole v roce 2021. Útočník Quebec Remparts vyhrál díky 27 bodům v 18 zápasech bodování play off juniorské QMJHL. Jeho otcem je bývalý obránce Dallasu či Chicaga Stéphane Robidas, aktuálně asistent trenéra Montrealu, za který kdysi také hrál.

10:51 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - První kompletní ročník v AHL v dresu Colorado Eagles má za sebou obránce Nathan Clurman (25). V 57 zápasech posbíral 15 bodů (3+12) a ač sezonu předtím strávil pouze v ECHL a skončil mu nováčkovský kontrakt, Avalanche se rozhodli s rodákem ze státu Colorado prodloužit. Roční dvoucestná smlouva je na 775/100 tisíc dolarů.

30. KVĚTNA

22:43 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Philip Kemp (24) má za sebou tříletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem, během kterého ale neodehrál za klub ani jeden zápas. Oilers se jeho výkony v Bakersfieldu v AHL líbily, v sezoně 2021/22 nasbíral pouze 9 bodů (3+6), v té letošní už to bylo 21 (6+15). I proto s 208. hráčem draftu v roce 2017 prodloužili o další dva roky, dvoucestný kontrakt je na 1,55 milionu dolarů.

27. KVĚTNA

15:05 - PODPIS - Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2021 obránce Ryan Johnson (21) podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Buffalem. Tým ho draftoval v roce 2019 z 31. pozice, stal se tedy posledním voleným hráčem v 1.kole. Otcem opory University of Minnesota z NCAA je Craig Johnson, bývalý útočník Los Angeles či St. Louis a aktuálně asistent trenéra Anaheim Ducks.

26. KVĚTNA

21:23 - SPEKULACE - Sezona hokejistům Caroliny sotva skončila a na bilancování je zatím brzy, přesto se už pomalu hledí i do budoucna. Bez smlouvy pro další ročník je několik opor, včetna kapitána Jordana Staala (34) či dánského gólmana Frederika Andersena (33). Oba projevili zájem zůstat. "Nemám v plánu jít jinam, jsem tu dlouho a nevidím důvod odcházet. Chtěl bych tu dokončit kariéru," řekl Staal, vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem.

13:08 - ODCHOD Z NHL - Tři roky se snažil prosadit do NHL finský útočník Sampo Ranta (22), ale po 16 bezbodových utkáních za Colorado pomalu Denver opouští. Ale domů se 78. hráč draftu 2018 také nevrací, místo toho bude hrát za švédské MoDo, které se po sedmi letech vrátilo do SHL.

12:51 - PODPIS - Nedraftovaný finský obránce Nikolas Matinpalo (24) sice musel ve čtvrtek na MS strávit vyřazení od Kanady, ale radost může mít z něčeho jiného. Obránce Ässätu Pori podepsal roční dvoucestný kontrakt (885/80 tisíc dolarů) s Ottawou.

25. KVĚTNA

08:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kapitán Buffala Kyle Okposo (35) prodloužil s klubem smlouvu i na příští sezonu. Zkušený útočník si vydělá 2,5 milionu dolarů. Dosavadní sedmiletý kontrakt mu zaručoval v průměru šest milionu dolarů za rok. Američana čeká sedmnáctá sezona v NHL, v té poslední posbíral 28 bodů v 75 zápasech. Jen 16 zápasů mu chybí do tisíce NHL. Klub podepsal také tříletý nováčkovský kontrakt s ruský obráncem Vševolodem Komarovem (19), který má za sebou dvě sezony v juniorské QMJHL.

23. KVĚTNA

09:28 - ODCHOD Z NHL - Devítka draftu z roku 2018 ruský útočník Vitalij Kravcov (23) opouští bez větších fanfár NHL, kde se neprosadil a podepsal kontrakt s Traktorem Čeljabinsk. Rodák z Vladivostoka odehrál za New York Rangers a naposledy Vancouver Canucks celkem 64 utkání, ve kterých šestkrát skóroval a přidal stejný počet asistencí.

20. KVĚTNA

21:19 - PODPIS - Druhou kompletní sezonu v KHL má za sebou reprezentační obránce Nikita Novikov (19) a vypadá to, že další nepřidá. Moskevský rodák, který v minulém ročníku posbíral 5 bodů v 62 zápasech za Dynamo Moskva, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů s Buffalem. Tým Sabres ho draftoval na 188. místě v roce 2021.

21:15 - PODPIS - Dvojici levých křídel mají nově pod smlouvou New York Islanders. Starší z nich Kyle MacLean (24) nebyl nikdy draftován, jeho otcem je někdejší slavný kanonýr a majitel 413 gólů v NHL John MacLean (58), aktuálně asistent trenéra týmu. Jeho roční kontrakt je dvoucestný. O tři roky mladší Dylan Kuefler (21) prošel draftem v minulé sezoně, a to v 6. kole. V posledním ročníku byl asistentem kapitána v Kamloops Blazers ve WHL, tříletá smlouva je na 2,52 milionu dolarů.

19. KVĚTNA

19:51 - ODCHOD - Po pěti sezonách končí v organizaci Toronta generální manažer Kyle Dubas (37), jeho odchod v pátek oficiálně oznámilo vedení Maple Leafs. Dubas měl v klubu smlouvu do konce června a už v pondělí naznačil, že z rodinných důvodů pokračovat nebude. Toronto v této sezoně NHL poprvé po takřka dvou desetiletích postoupilo přes první kolo play off, v němž vyřadilo Tampu Bay. Ve druhém ale v pěti zápasech vypadlo s Floridou.

18. KVĚTNA

10:42 - ODCHOD Z NHL - Slušně měl před lety našlápnuto kanadský útočník Max Veronneau (27). Když 12. března 2018 podepisoval první smlouvu v NHL s Ottawou, stačilo mu osm dní k první brance v soutěži. Od té doby dal jenom jednu, protloukal se spíš po farmách a v této sezoně se i kvůli zranění ani nepodíval do kádru San Jose, hrál pouze v AHL. Pro další ročník míří nedraftovaný útočník do Leksandu. Ve Švédsku už působil, v sezoně 2021/22 byl dokonce nejlepším střelcem SHL.

16. KVĚTNA

17:34 - PODPIS - Dosud brankář Kazaně Vjačeslav Peksa (20) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,55 milionu dolarů s Torontem. Kanadský klub odchovance Magnitogorsku draftoval v roce 2021 na 185. pozici. Uplynulý ročník strávil pouze v ruské VHL.

11. KVĚTNA

14:43 - PODPIS - Dva novice v týmu hlásí stále o Stanley Cup bojující tým Seattlu. Z Finska přichází mladý gólman Niklas Kokko (19), kterého klub získal na posledním draftu na 58. místě. Z OHL zase kanadský zadák Ty Nelson (19), který byl na stejném draftu volen o 10 pozic později. Takřka totožné jsou i kontrakty, oba jsou na tři roky, první na 2,85 milionu dolarů, druhý o necelých 100 tisíc méně.

10:12 - PODPIS - Po dvou letech ve Švédsku, které strávil ve Frölundě a Färjestadu, se za moře vrací stříbrný medailista z loňského MS kanadský brankář Matt Tomkins (28). Někdejší naděje Chicaga míří s dvoucestným dvouletým kontraktem do Tampy a bude doufat, že si konečně zachytá v NHL.

10:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V Chicagu další dva roky zůstane brankář Arvid Söderblom (23), jenž za tým letos odchytal 15 zápasů s bilancí 2-10-2. Kontrakt je už jednocestný a zaručuje 1,925 milionu dolarů.

09:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tříletý nováčkovský kontrakt se St.Louis vypršel kanadskému centrovi Mathiasovi Laferriérovi (22). Nedokázal ho vytěžit ani na jediný zápas v NHL, ale klub mu stále důvěřuje a prodloužil s ním dvoucestně o další rok. Rodák z Quebecu nasbíral v 50 zápasech za Springfield v AHL celkem 26 bodů (9+17).

10. KVĚTNA

23:18 - PODPIS - Urostlý americký zadák Mason Lohrei (22) po dvou vydařených sezonách v NCAA v barvách Ohia podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt (2,1 milionu dolarů) s Bostonem. Klub desátého nejproduktivnějšího beka sezony draftoval v roce 2020 na 58. místě.

07:30 - PODPIS - Nedraftovaný švýcarský útočník a ligový mistr z roku 2019 André Heim (25) jde zkusit štěstí do NHL. Po dvou vydařených letech v Ambri-Piottě, kde posbíral celkem 60 bodů, podepsal roční dvoucestnou smlouvu se St.Louis Blues.

9. KVĚTNA

16:33 - ODCHOD Z NHL - Reprezentační obránce Ronald Knot (28) se vrací po dvou letech do Liberce, smlouvu má na tři roky. V uplynulé sezoně hrál na farmě Arizony v Tucsonu AHL, v prvním týmu šanci nedostal.

14:20 - ODCHOD Z NHL - Jakub Galvas (23) se po dvou sezonách v zámoří vrací do Evropy a nově bude hrát za švédské Malmö. Český obránce, který se neprosadil do sestavy Chicaga, podepsal s Redhawks smlouvu na dva roky. Klub o tom informoval na svém webu. Více informací najdete v článku.

12:05 - ODCHOD Z NHL - Fyzicky hrající kanadský obránce Frédéric Allard (25) končí s bojem o nejlepší ligu světa a příští ročník bude hrát za švédskou Luleu. Rodákovi z Quebecu skončil roční dvoucestný kontrakt s Montrealem, který využil jen na tři bezbodová utkání v barvách Canadiens a pět v dresu Lavalu v AHL. Na kontě má také jeden zápas za Nashville z ročníku 2020/21, Predators ho mimo jiné v roce 2016 draftovali, a to na 78. místě.

8. KVĚTNA

20:14 - PODPIS - Americký útočník a bývalý juniorský reprezentant Mackie Samoskevich (20) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Floridou. Tým Panthers útočníka University of Michigan draftoval v roce 2021 z 24. místa. V tomto ročníku nasbíral 43 bodů ve 39 zápasech, to ho zařadilo na 14 místo v NCAA.

7. KVĚTNA

15:59 - PODPIS - Švýcarský obránce Lian Bichsel (18), kterého Dallas draftoval v roce 2022 z 18. místa, podepsal s texaským klubem tříletý kontrakt na 4,35 milionu dolarů. Poslední dva ročníky strávil rodák z Oltenu ve švédském Leksandu a ve 42 zápasech jednou skóroval.

15:48 - PODPIS - Nejvýše draftovaný Švéd poslední volby talentů patnáctý Jonathan Lekkerimäki (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 4,275 milionu dolarů s Vancouverem. Šikovný forvard s tvrdou střelou je majitelem bronzu z MSJ v roce 2022.

6. KVĚTNA

15:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dva roky zůstane ve Washingtonu forvard Michael Sgarbossa (30). Ačkoliv smlouva pro nedraftovaného Kanaďana je znovu pouze dvoucestná, i na farmě si bude vydělávat slušně - celkem 525 tisíc dolarů, tedy o 245 tisíc méně, než v prvním týmu. V této sezoně bývalý borec Floridy, Colorada či Anaheimu hrál jen na farmě v Hershey, ale s 58 body tam byl nejproduktivnějším hráčem.

15:36 - PODPIS - Talentovaný ruský útočník Fjodor Svečkov (19), který kromě útoku umí hrát výborně také do obrany, se upsal na další tři ročníky Nashvillu a díky bonusům si může přijít až na 3,2 milionu dolarů. Predators získali dosud hráče Spartaku Moskva na draftu 2021, na 19. místě byl jejich první volbou.

5. KVĚTNA

22:07 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Během přestupové uzávěrky získala Tampa Bay ze San Jose útočníka Michaela Eyssimonta (26) a s jeho službami byla spokojená. Bývalý hráč Los Angeles či Winnipegu sesbíral za 15 zápasů základní části v barvách Lightning gól a nahrávku, stejně se mu dařilo ve třech duelech play off proti Torontu. Mužstvo s ním podepsalo dvouletou jednocestnou smlouvu, vydělá si 1,6 milionu dolarů.

21:58 - PODPIS - Kanadský centr Matthew Poitras (19), draftovaný Bostonem v roce 2022 z 54. pozice, podepsal s Bruins tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Rodák z Ontaria dal sice v sezoně 2022/23 za Guelph Storm v OHL jen 16 branek, ale jeho 79 asistencí byl druhý nejlepší výkon v soutěži.

15:38 - PODPIS - Český reprezentační útočník Jiří Smejkal (26) opouští po jedné vydařené sezoně švédský Oskarshamn a zkusí štěstí v NHL. Majitel bronzové medaile z posledního MS v hokeji podepsal roční dvoucestný kontrakt s Ottawou. V prvním týmu může vydělávat 950 tisíc dolarů, na farmě to bude 82.500.

4. KVĚTNA

22:00 - PODPIS - Ruskou Kazaň opouští majitel olympijského stříbra z roku 2022 útočník Dmitrij Voronkov (22), který podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Columbusem. Ten ho draftoval ve 4. kole v roce 2019. V ročníku 2022/23 odehrál za AK Bars 54 zápasů a vstřelil 18 branek.

3. KVĚTNA

21:20 - KONEC KARIÉRY - Kanadský hokejový válečník Mark Borowiecki (33) končí s hokejem. Naposledy hráč Nashvillu a letitá opora zadních řad Ottawy v sezoně naskočil jen do čtyř utkání a nebodoval, jinak ho trápilo zranění. V NHL zvládl za 12 sezon celkem 458 zápasů, ve kterých vstřelil 15 branek a na 41 nahrál. Byl vyhlášený drtivými hity a nebál se shodit rukavice, v základní části posbíral 848 trestných minut.

19:05 - PODPIS - Obrovitý finský zadák Valtteri Pulli (22) opouští TPS Turku a zahraje si v Kalifornii. Podepsal totiž dvouletou nováčkovskou smlouvu se San Jose. Nedraftovaný reprezentant získal v 53 zápasech sezony 17 bodů a byl třetím nejproduktivnějším bekem klubu. Sharks podepsali také urostlého ruského brankáře Georgiho Romanova (23), který nikdy neprošel draftem a dosud chytal za Jekatěrinburg.

18:31 - PODPIS - Aku Räty (21), starší bratr finského útočníka Aatu Rätyho z Vancouveru, se přiblížil zámořské soutěži. Majitel bronzu z MSJ v roce 2021 a dosud útočník Ilvesu Tampere po 42bodové sezoně podepsal tříletý nováčkovský na 2,775 milionu dolarů s Arizonou.

07:42 - PODPIS - První celý ročník v KHL v barvách Jekatěrinburgu odehrálo ruské křídlo Viktor Neučev (19), které si na draftu v roce 2022 vyhlídlo Buffalo a hráče získalo ve 3. kole. Teď s ním Sabres podepsali tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů. V NHL zůstává jiný Rus, obránce Jegor Zamula (23) se už tři sezony snaží naplno prosadit do kádru Philadelphie, v příští sezoně bude poprvé hrát s jednocestným kontraktem. Flyers mu vyplatí 775 tisíc dolarů.

07:30 - PODPIS - Český brankář Aleš Stezka (26) uzavřel v úterý roční dvoucestnou smlouvu s vedením týmu Seattle Kraken. Člen širšího reprezentačního kádru, který má za sebou dvě povedené sezony v dresu extraligových Vítkovic, si díky ní může vydělat 950 tisíc dolarů. Klub o dohodě informoval na sociálních sítích. Více informací najdete v článku.

2. KVĚTNA

23:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poslední muž 1. kola draftu 2018 obránce Alexandr Alexejev (23) se zatím úplně v nejlepší lize světa neprosadil a během 33 startů nasbíral pouze pět nahrávek, přesto s ním Washington po konci jeho nováčkovské smlouvy prodloužil. Dvouletá smlouva je jednocestná a znamená pro hráče 1,65 milionu dolarů. Nově Capitals podepsali také útočníka Ivana Mirošničenka (19), který byl na draftu ještě výše, v roce 2022 byl dvacátý. Ten podepsal nováčkovskou smlouvu, která mu s bonusy může vynést přes 5 milionů dolarů.

20:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zkušený švédský útočník Marcus Johansson (32) se během březnové přestupové uzávěrky vrátil po dvou letech do Minnesoty a následně ve 20 zápasech nasbíral 18 bodů (6+12). Tím si majitel 833 startů v NHL vysloužil nový dvouletý kontrakt na 4 miliony dolarů.

09:20 - PODPIS - Bývalý kapitán ruské reprezentační osmnáctky a vynikající bruslař Nikita Čibrikov (20) se chystá na kariéru ve Winnipegu, který ho získal na tradiční dražbě talentu v roce 2021 na 50. místě. Aktuální ročník strávil ve Spartaku Moskva a k jedné brance přidal jednu asistenci, smlouva v NHL je na tři roky.

09:14 - PODPIS - Německý zadák s polskými kořeny Maksymilian Szuber (20) opouští po dvou ročnících EHC Mnichov a zkusí štěstí v Arizoně, které se upsal na tři další sezony. Juniorský reprezenant by si mohl vydělat 2,577 milionu dolarů. V tomto ročníku nasbíral v základní části DEL celkem 10 bodů ve 46 zápasech.

09:00 - PODPIS - Krátce poté, co vypadli z play off, už v Tampě začínají řešit budoucnost. Podepsali totiž nováčkovský kontrakt na tři sezony s ruským útočníkem Maximem Groševem (21), který v této sezoně v barvách Petrohradu vstřelil 4 branky. Lightning ho na draftu v roce 2020 získali ve 3. kole.

08:53 - PODPIS - Juniorský vicemistr světa s Ruskem z roku 2020 obránce Daniil Misjul (22) po třech sezonách v barvách Lokomotivu Jaroslavl opouští KHL a míří za moře, na další dvě sezony podepsal s New Jersey Devils. Defenzivně laděného zadáka, který v ročníku 2022/23 nasbíral jen sedm asistencí a vůbec neskóroval, si klub vybral na draftu 2019 na 70. místě.

1. KVĚTNA

23:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Od ročníku 2015/16 se o pevné místo v NHL uchází americký útočník Hudson Fasching (27). Nevyšlo to v Buffalu ani Arizoně, ale zadařilo se u NY Islanders. Tam ve 49 zápasech základní části nasbíral 10 branek a 9 nahrávek a klub s ním podepsal dvouletý jednocestný kontrakt s ročním příjmem 775 tisíc dolarů. Nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů podepsal též kanadský nováček Matthew Maggio (20).

10:14 - SPEKULACE - Neděle byla možná tím dnem, kdy hokejoví fanoušci naposledy viděli na ledě bostonského kapitána a klubovou legendu Patrice Bergerona (37). Zdravotně poničenému utočníkovi, který se jistě stane členem Síně slávy v Torontu, po sezoně končí smlouva a je velká šance, že dres Bruins už nikdy neoblékne a pověsí brusle na hřebík. "V tuto chvíli je těžké k tomu něco říkat, po vyřazení jsem zaskočený. Musím si vzít čas na přemýšlení," řekl po prohře s Floridou.

29. DUBNA

17:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Švédský útočník Alexander Nylander (25), který se chystá na blížící se mistrovství světa, prodloužil o rok smlouvu s Pittsburghem a tentokrát je jednocestná (775 tisíc dolarů). Osmička draftu z roku 2016 odehrála v této sezoně v prvním týmu 9 zápasů (1+1), dalších 55 pak na farmě ve Wilkes-Barre, kde získal 50 bodů.

11:12 - SPEKULACE - Minnesota znovu vypadla v 1. kole play off a ze střídačky sledoval vyřazení Dallasem také zkušený gólman Marc-Andre Fleury (38). U Wild má ještě rok platný kontrakt na 3,5 milionu dolarů a měl by ho dodržet. Ale po jeho skončení pravděpodobně s hokejem sekne.

11:03 - PODPIS - Osmý nejlepší střelec juniorské WHL útočník Jagger Firkus (19) se chystá na kariéru v Seattlu, který ho vloni draftoval ve 2. kole a teď s ním podepsal nováčkovský kontrakt na tři roky a 2,85 milionu dolarů. Majitel 40 branek za Moose Jaw zářil i ve vyřazovací části, průměr 2,10 bodu na zápas ho zařadil na páté místo v lize.

10:57 - PODPIS - Bronzový medailista z MSJ v roce 2022 švédský obránce Leo Lööf (21) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů se St.Louis. Tým Blues draftoval rodáka z Karlstadu v roce 2020 až na 88. místě. Poslední dvě sezony odehrál ve finském Ilvesu a dohromady ve 103 zápasech sesbíral 26 bodů (8+18).

28. DUBNA

11:47 - PODPIS - Roční smlouvu na 950 tisíc dolarů podepsal s Washingtonem švédský obránce Hardy Haman Aktell (24). Dosud hráč Växjö Lakers prošel draftem v roce 2016, to si ho ze 108. pozice vzal Nashville. Jenže čerstvě dvojnásobný švédský mistr musel ještě dozrát a za moře se vydává jako třetí nejproduktivnější obránce tohoto ročníku SHL, získal 36 bodů v 51 zápasech.

24. DUBNA

23:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký forvard Walker Duehr (25), který v této sezoně konečně více přičichl k NHL a v barvách Calgary odehrál 27 utkání (7+4), prodloužil s Flames o další dva ročníky. Jednocestná smlouva má pro majitele dvou vítězných branek hodnotu 1,65 milionu dolarů.

18:19 - KONEC KARIÉRY - Po třinácti sezonách v NHL se s hokejem loučí americký zadák Justin Braun (36). Na volbu v 7. kole draftu to dotáhl rodák z Minnesoty daleko, v barvách San Jose, Philadelphie a NY Rangers odehrál 842 zápasů základní části a přidal 199 bodů (34+165). S Sharks si v roce 2016 zahrál ve finále Stanley Cupu, v tomto ročníku v barvách Flyers nedal v 51 zápasech ani jednu branku. Byl také na mistrovství světa v roce 2012.

12:00 - ODCHOD Z NHL - Útočník Martin Frk (29) bude v příští sezoně hrát za Bern. Borec s dělovou střelou potvrdil, že se rozhodl opustit zámoří, kde působil na farmě St. Louis ve Springfieldu, a získal angažmá ve Švýcarsku.

23. DUBNA

07:52 - PODPIS - Skoro dvoumetrový švédský gólman Erik Portillo (22) podepsal dvouletý kontrakt na 1,85 milionu dolarů s Los Angeles, kteří ho draftovali v roce 2019 z 67. pozice. Majitel bronzové medaile z MSJ v roce 2020 vyniká při hře svým klidem, navíc je tím typem, který občas dokáže - jak se říká - sám vyhrát zápas. Poslední tři sezony chytal v NCAA na University of Michigan.

20. DUBNA

11:23 - SPEKULACE - Kanadský mazák mezi třemi tyčemi Cam Talbot (35) je bez práce, vedení Ottawy, kde v aktuální sezoně odchytal 36 utkání s bilancí 17-14-2 oznámilo, že s mistrem světa z roku 2016 neprodlouží smlouvu. Ta právě končící - tříletá - měla hodnotu 11 milionů dolarů.

19. DUBNA

23:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - V průběhu vyřazovací části prodloužil s Winnipegem o další dva roky smlouvu americký útočník Dominic Toninato (29), ale tentokrát je jenom dvoucestná. V NHL zaručuje 775 tisíc dolarů, na farmě 350 tisíc. Zatímco v minulé sezoně bývalý hráč Colorada a Floridy za Jets odehrál 77 utkání, v té aktuální pouze 5, zbytek byl na farmě.

21:07 - PODPIS - Proč mít jednoho Eliase Petterssona, když můžete mít dva? Tímto heslem se nejspíš řídili ve Vancouveru a ke své hlavní hvězdě přidali ještě obránce (19) se shodným jménem, příbuzní ovšem nejsou. Zadák původem z Vasteras podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů.

18. DUBNA

20:31 - PODPIS - Nejproduktivnější obránce uplynulého ročníku extraligy Uvis Janis Balinskis (26) mění Liberec za Floridu v NHL. Oba kluby oznámily, že Lotyš s Panthers podepsal roční nováčkovský kontrakt. Balinskis v základní části odehrál za Bílé Tygry 50 zápasů, v nichž nasbíral 35 bodů (11+24). Mezi obránci byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem a celkově byl pátým nejproduktivnějším cizincem v soutěži.

17. DUBNA

13:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvě totožné jednocestné roční smlouvy na 775 tisíc dolarů podepsal Nashville s útočníky Michaelem McCarronem (28) a Kieferem Sherwoodem (28). První jmenovaný byl draftován v 1. kole v roce 2013, ale díky svým parametrům je spíš známý jako obstojný rváč, ten druhý byl v Praze střelcem vůbec prvního gólu aktuálního ročníku NHL. Sezonu uzavřel sedmi góly, tři z nich vstřelil v posledních dvou zápasech sezony.

12:13 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Během poslední přestupové uzávěrky získal Edmonton z Arizony obránce Cama Dineena (24), který si v této sezoně v základní části nezahrál, ale v AHL byl se 47 body šestým nejproduktivnějším bekem. Šanci dokázat, že něco takového dovede i o patro výše, u Oilers dostane. Kanadský klub s rodákem z New Jersey podepsal roční dvoucestný kontrakt (775/210 tisíc dolarů).

16. DUBNA

20:27 - PODPIS - New Jersey Devils ještě před startem play off stihli jeden gólmanský podpis, na další tři ročníky získali mladíka Tylera Brennana (19), který byl v uplynulých dvou sezonách oporou Prince George Cougars ve WHL. Kanadský juniorský reprezentant byl draftován ve 4. kole posledního draftu.

10:33 - PODPIS - Drobný americký obránce Domenick Fensore (21) patří pro příští dvě sezony Carolina Hurricanes, kteří ho v roce 2019 draftovali z 90. pozice. V ročníku 2022/23 byl kapitánem Boston University v NCAA, dvakrát v řadě bral v jedné sezoně 31 bodů. Kontrakt má hodnotu 1,85 milionu dolarů.

14. DUBNA

20:40 - KONEC KARIÉRY - Nejstarší hráč letošní sezony NHL gólman Craig Anderson (41) byl v bráně, když Buffalo ve čtvrtek porazilo Ottawu 4:3 v prodloužení a v posledním zápase bohaté kariéry vychytal vítězství. Rodák z Illinois poprvé v lize chytal v sezoně 2002/03, postupně hájil barvy Chicaga, Floridy, Colorada, Ottawy a Sabres, jeho bilance je 319 výher, 275 proher, 71 porážek v prodloužení a 2 remízy. Vychytal také 43 čistých kont.

20:35 - PODPIS - Dva nové podpisy hlásí v San Jose, jednomu z nejslabších celků sezony se na tři roky upsali mladíci Ethan Cardwell (20) a Artěm Gurjev (19). Oba dva Sharks získali na draftu 2021, Kanaďana ze 121. pozice a Rusa ze 135.

09:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Frédérick Gaudreau (29) se upsal Minnesotě na dalších pět sezon, do roku 2028 si vydělá celkem 10,5 milionu dolarů. Kanaďan se po skončení ročníku mohl stát volným hráčem. Minnesota oznámila podpis smlouvy ve čtvrtek během závěrečného utkání základní části v Nashvillu krátce poté, co Gaudreau vstřelil svůj 18. gól sezony. Bývalý hráč Pittsburghu a Nashvillu působí u Wild od roku 2021 a v ročníku odehrál všech 82 utkání. V této sezoně je nejlepší v NHL s osmi góly vstřelenými v penaltových rozstřelech.

13. DUBNA

16:19 - SPEKULACE - S Chicagem vyhrál tři Stanley Cupy, je majitelem Conn Smythe Trophy či Selke Trophy a kapitánem slavných Blackhawks byl patnáct ze svých šestnácti sezon v NHL. Teď vedení týmu oznámilo, že pro příští ročník s Jonathanem Toewsem (34) už nepočítá a smlouvu s členem Triple Gold Clubu a jedním z klíčových mužů poslední dekády soutěže neprodlouží. Hráč se bude přes léto rozhodovat, jestli v kariéře hodlá pokračovat.

11:39 - PODPIS - Jeden z nejlepších brankářů NCAA posledních dvou sezon Yaniv Perets (23) se upsal Carolině. A to na dva roky, smlouva je na 1,6 milionu dolarů. Dosud chytal na Quinnipiac University.

11:29 - PODPIS - Už třetí roční kontrakt podepsal s Coloradem útočník Callahan Burke (26). Nedraftovaný Američan v tomto ročníku poprvé hrál za Avalanche, ve dvou utkáních nebodoval. Na farmě je s 37 body (16+21) třetím nejproduktivnějším hráčem.

12. DUBNA

23:18 - PODPIS - Kanadský zadák Michael Benning je čerstvou posilou Floridy, s klubem podepsal na tři sezony a zahrát si může okamžitě. Produktivní bek, který je častým střelcem branek, dosud působil v NCAA v University of Denver. Jeho bratrem je Matt Benning, který hraje za San Jose.

19:40 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský centr Logan Morrison (20) podepsal pro příští tři ročníky kontrakt se Seattlem, který mu může na účet poslat 2,85 milionu dolarů. Dlouholetý forvard Hamilton Bulldogs v OHL, který byl v průběhu ročníku vyměněn do Ottawa 67´s, je synovcem bývalého dlouholetého útočníka NHL Johna Cullena.

11:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Jeden z největších a nejsilnějších hráčů současné NHL obránce Jarred Tinordi (31) zůstane minimálně další rok hráčem Chicaga, se kterým o rok prodloužil smlouvu a vydělá si 1,25 milionu dolarů. Dvaadvacítka draftu si o 300 tisíc polepší. V tomto ročníku Američan odehrál 44 utkání a přidal dvě branky a šest nahrávek. Všechny tyto cifry jsou jeho sezonním maximem.

11. DUBNA

18:43 - PODPIS - Majitel bronzové medaile z MS v hokeji v roce 2021 brankář Drew Commesso (20) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Chicagem na 2,775 milionu dolarů. Klub rodáka z Bostonu draftoval v roce 2020 ze 46. pozice, dosud chytal za Boston University v NCAA, kde netradičně byl dokonce asistentem kapitána.

12:28 - PODPIS - Na další tři sezony podepsal tým Vegas vytáhlého švédského gólmana Jespera Vikmana (21) a může mu vyplatit až 2,775 milionu dolarů. Poslední dva ročníky chytal v juniorské WHL za Vancouver Giants, na draftu ho Golden Knights získali v roce 2020 na 125. místě.

12:21 - PODPIS - Americký centr David Goyette (19) se upsal na tři ročníky Seattlu, který ho v létě draftoval ve 3. kole. S 92 body (41+51) devátý nejproduktivnější hráč celé OHL si může vydělat až 2,85 milionu dolarů.

10. DUBNA

19:01 - PODPIS - Juniorský mistr světa s USA z roku 2021 Jackson LaCombe (22) podepsal dvouletý kontrakt s Anaheimem, který je platný už pro závěr této sezony. Ducks šikovného beka draftovali na 39. místě v roce 2019, aktuálně byl asistentem kapitána v University of Minnesota v NCAA a ve 37 zápasech sesbíral 35 bodů (9+26).

18:53 - PODPIS - Dvouletý kontrakt na 1,85 milionu dolarů podepsal se San Jose švédský brankář Magnus Chrona (22), který má za sebou čtyři ročníky v NCAA na University of Denver. Do NHL ho draftovala v roce 2018 až v 5. kole Tampa Bay, k Sharks se dostal v rámci trejdu za obránce Fredrika Claessona v dubnu 2021.

11:33 - PODPIS - Finalista Hobey Baker Award pro nejlepšího hráče NCAA útočník Matthew Knies (20) podepsal na tři roky s Torontem (2,775 milionu dolarů), které ho na draftu 2021 volilo na 57. pozici. Silový forvard, který se v minulé sezoně účastnil kromě MSJ také olympijských her získal v barvách University of Minnesota 42 bodů ve 40 zápasech.

09:32 - PODPIS - Minnesota podepsala tříletou nováčkovskou smlouvu s obráncem Brockem Faberem (20), kterého získala vloni v létě z Los Angeles za útočníka Kevina Fialu. Kontrakt pro juniorského mistra světa s Amerikou z roku 2021 platí okamžitě, dosud dělal kapitána v University of Minnesota v NCAA.

9. DUBNA

19:47 - PODPIS - Americký křídelník Alex Laferriere (21), kterého Los Angeles Kings získali na draftu 2020 ve 3. kole, podepsal s kalifornským mužstvem nováčkovskou smlouvu na tři sezony v hodnotě 2,6 milionu dolarů. Platná je okamžitě. V tomto ročníku byl se 42 body druhým nejproduktivnějším hráčem Harvardu v NCAA.

8. DUBNA

21:12 - PODPIS - Další Hughes míří do New Jersey, obránce Luke, bratr hvězdy Devils Jacka, podepsal s klubem tříletý nováčkovský kontrakt, který platí už pro tuto sezonu. Čtyřka draftu z roku 2021 se se 48 body dělí o pozici nejproduktivnějšího beka celé NCAA, kde patří Michiganu.

6. DUBNA

11:44 - PODPIS - Talentovaný finský gólman a majitel bronzu z MSJ v roce 2021 Joel Blomqvist (21) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Pittsburghem, který mu může vynést až 2,775 milionu dolarů. Dosud chytal za finský Kärpät, v ročníku 2022/23 naskočil do 21 utkání základní části s bilancí 6-5-8. Pens ho draftovali z 52. pozice v roce 2020.

5. DUBNA

14:33 - PODPIS - Na premiéru v NHL se v nejbližší době chystá americký obránce Cole McWard (21), který podepsal dvouletou smlouvu s Vancouverem, jenž je platná už pro tento ročník. Nedraftovaný bek naposledy hrál za Ohio v NCAA, ve 39 zápasech sesbíral 21 bodů.

14:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Columbus o rok prodloužil smlouvu s talentovaným ruským útočníkem Jegorem Činakovem (22), který byl draftován Blue Jackets v prvním kole v roce 2020, ale čeká na výraznější průlom. Za 92 utkání NHL má na kontě jen 27 bodů (11+16). Jednocestný kontrakt má hodnotu 800 tisíc dolarů.

3. DUBNA

23:05 - PODPIS - Prvním rokem působí v NCAA americký centr Ryan McAllister (21), prezentuje se ale skvěle. Nedraftovaný útočník je díky 49 bodům šestým nejproduktivnějším mužem soutěže a všimla si ho Florida. Nedraftovaného hráče podepsala na tři roky (2,850 milionu dolarů).

21:57 - PODPIS - Šestašedesátý hráč posledního draftu Gavin Hayes (18) se přiblížil angažmá v Chicagu, klub s ním podepsal tradiční tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů. Rodák ze státu Michigan je s 81 body (41+40) druhým nejproduktivnějším hráčem Flint Firebirds v OHL.

31. BŘEZNA

21:27 - VÝMĚNA - Týmy Anaheimu a Pittsburghu si vyměnily své mladé hráče. Ducks získali bývalého amerického juniorského reprezentanta Judda Caulfielda (22) z University of North Dakota, obětovat museli rakouského zadáka Thimo Nickla (21), který působí ve švédském AIK.

21:12 - PODPIS - Další den, další český podpis do NHL. Slavnému Montrealu se na dvě sezony upsal havířovský odchovanec Jakub Dobeš (21), kterého klub draftoval v roce 2020 v 5. kole. Český gólman poslední dva roky chytal za Ohio State v NCAA, ročník dochytá v AHL za Laval Rockets. Vydělat si může až 1,85 milionu dolarů.

19:51 - PODPIS - Metrákový běloruský gólman Nikita Tolopilo (22) po dvou letech opustí švédské Södertälje a druhou nejvyšší soutěž vymění za zámoří. Jako nedraftovaný hráč podepsal dvouletou smlouvu na 1,9 milionu dolarů s Vancouverem.

18:04 - PODPIS - New York Islanders podepsali dvouleté nováčkovské smlouvy s nedraftovanými americkými obránci Aidanem Fulpem (23) a Travisem Mitchellem (23). Oba jsou v hodnotě 1,9 milionu dolarů.

16:14 - PODPIS - Celkově 166. hráč draftu 2022 útočník Josh Filmon (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s New Jersey. Hbitý forvard původem z Winnipegu je asistentem kapitána týmu Swift Current ve WHL a je v lize díky 47 gólům pátým nejlepším střelcem.

12:33 - SPEKULACE - Nejlepší sezonu za sedm let zažívá kanadský obránce Travis Hamonic (32) z Ottawy. V 75 zápasech získal 21 bodů (6+15). Po sezoně veteránovi končí dvouletá smlouva na 6 milionů, kterou podepisoval ještě ve Vancouveru, ale u Senators by rád zůstal. "Zbožňuju to tady, a to myslím upřímně. Zabydleli jsme se tu, moje ženy i děti jsou tu šťastné. Navíc klub míří správným směrem," řekl pro The Athletic.

30. BŘEZNA

23:54 - PODPIS - Odchovanec Kobry Praha útočník Ondřej Pavel (22) po třech sezonách v univerzitní NCAA v dresu Minnesota State míří ke svému snu, podepsal dvouletý kontrakt na 1,9 milionu dolarů s Coloradem. Rodák z Prahy a účastník MSJ v ročníku 2019/20 nasbíral za Minnesotu během 94 zápasů celkem 41 bodů (18+23). Draftem neprošel. Na dva roky s klubem podepsal také americký útočník Sam Malinski (24).

10:52 - PODPIS - Z Boston College v NCAA si to přímo k Boston Bruins namířil americký útočník Trevor Kuntar (21), kterého klub draftoval z 89. pozice v roce 2020. Rodák z Buffala se vyznačuje hlavně tvrdou střelou, klub ho získal pro příští dva ročníky.

10:39 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Ruský obránce Nikolaj Kňyžov (25) ze San Jose se podruhé v kariéře dočkal jednocestné smlouvy. Po té roční, jenž mu po sezoně skončí, vstoupí v platnost dvouletá na celkem 2,5 milionu dolarů. Nedraftovaný bek byl většinu sezony zraněný, aktuálně dal v devíti zápasech jeden gól a má bilanci -13.

07:50 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Filip Chytil (23) uzavřel novou čtyřletou smlouvu s klubem New York Rangers. Vydělá si díky ní celkem 17,75 milionu dolarů (přibližně 385 milionů korun). V průměru se tak může těšit na takřka 4,5 milionu dolarů za sezonu.

07:45 - PODPIS - Švédský útočník William Strömgren (19) odchází zkusit štěstí do zámoří, podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu v hodnotě 1,85 milionu dolarů s Calgary. Rodák z Örnsköldsviku má za sebou první sezonu v SHL, ve 45 zápasech sesbíral jen 8 bodů (3+5).

07:14 - PODPIS - Smlouvu pouze do konce této sezony podepsal s Vancouverem kanadský obránce Akito Hirose (23), který má za sebou tři solidní ročníky v NCAA. V klubu se hlásil okamžitě, jeho bratr Taro patří Detroitu. Podobně to udělal Nashville s obráncem Jakem Livingstonem (23).

06:48 - PODPIS - Nedraftované americké křídlo Jason Polin (23) podepsalo pro další ročník smlouvu s aktuálním vítězem Stanley Cupu z Colorada. Polin do klubu přichází jako kapitán Western Michigan University v NCAA a autor 30 branek v 39 zápasech.

29. BŘEZNA

23:30 - PODPIS - Na posledním draftu sice přišel na řadu až jako hráč číslo 179, jeho progres je přesto tak dobrý, že Dallas s americkým útočníkem Matthewem Seminoffem (19) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,55 milionu dolarů. Asistent kapitána v Kamloops Blazers ve WHL nasbíral v sezoně 82 bodů a je třetí nejproduktivnější v týmu.

28. BŘEZNA

21:05 - PODPIS - Útočník Aleksi Saarela (26) se sice snažil, ale do NHL se naplno nikdy neprosadil, tak teď se o to pokusí jeho mladší bratr Antti (21). Po čtvrté sezoně ve finské nejvyšší soutěži opouští útočník domovinu a na dva roky se upsal Chicagu, které ho získalo na draftu 2019 ve 4. kole. S Blackhawks také o rok prodloužil drobný forvard Brett Seney (27), který v AHL bral skoro bod na zápas, ale v prvním týmu zapsal jen gól v sedmi utkáních. Svůj šestý v kariéře.

15:04 - PODPIS - Švédská kolonie v Detroitu se možná brzy rozroste, Red Wings podepsali tříletý kontrakt s urostlým zadákem Williamem Wallinderem (20), kterého draftovali v roce 2020 ze 32. místa. Juniorský reprezentant přichází z Rögle, sezonu dokončí v AHL v barvách Grand Rapids. Na tři roky se upsal také útočník Carter Mazur (21), asistent kapitána University of Denver v NCAA.

14:53 - PODPIS - Kapitán švédské dvacítky z MS v ročníku 2021/22 obránce Emil Andrae (21) opouští tým HV71 a podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Philadelphií. Platný je od další sezony, Andrae už se ale zoceluje v AHL v týmu Philadelphia Phantoms. S 26 body byl v ročníku 2022/23 druhým nejproduktivnějším bekem HV71, s 67 minutami nejtrestanějším hráčem.

14:31 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Kanadský veterán Zac Dalpe (33) se nevzdává, dál se bude snažit urvat co nejvíce času v NHL. S Floridou prodlužil svůj aktuální dvoucestný kontrakt o další dva roky, výdělek by mohl být až 1,55 milionu dolarů. Dalpe od ročníku 2010/11 působil v Carolině, Vancouveru, Buffalu, Minnesotě, Columbusu a Floridě, ale je spíš věčným náhradníkem. V lize odehrál jen 168 zápasů a přidal 32 bodů (16+16).

27. BŘEZNA

09:14 - PODPIS - Kanadské kluby obohacují své soupisky mladými talentovanými hráči. Calgary na tři roky podepsalo jedenadvacítku draftu 2021 Matta Corronata (20) z Harvard University a Američan se v prvním týmu má hlásit okamžitě. Vancouver si ze stejné soutěže vytáhl nedraftovaného centra Maxe Sassona (22) a získal ho na příští dva ročníky. A Montreal podepsal pátého nejproduktivnějšího hráče NCAA Seana Farrella (21) a jeho tříletá smlouva podobně jako u Corronata startuje okamžitě.

25. BŘEZNA

22:56 - PODPIS - Hned čtyři nové podpisy přinesl sobotní večer. San Jose podepsalo amerického útočníka Henryho Thruna (22), Los Angeles nedávno z Floridy získaného obránce Cola Krygiera (22), Winnipeg centra Parkera Forda (22) a Chicago kanadského útočníka Paula Ludwinskiho (23). Až na posledního jmenovaného, jenž se upsal na tři roky, jde o dvouleté kontrakty. Ten Thrunův navíc platí okamžitě, zbytek až od následující sezony.

22. BŘEZNA

21:46 - PODPIS - Kanadský centr Bryce McConnell-Barker (18) je dalším mladíkem, který opouští univerzitní NCAA a míří do NHL. Na tři roky se upsal New York Rangers, tedy klubu, který ho před necelým rokem draftoval ve 3. kole. Aktuálně je kapitánem týmu Soo Greyhounds v OHL.

21:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dva roky stráví v organizaci Vancouveru americký obránce Christian Wolanin (28). Stejně jako pro tento ročník podepsal jen dvoucestný kontrakt, v NHL bude vydělávat 775 tisíc dolarů a na farmě 500 tisíc. V NHL v sezoně odehrál 15 zápasů a nebodoval, v AHL je s 55 nejproduktivnějším bekem ligy.

15:15 - PODPIS - Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2021 obránce Tyler Kleven (21) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Ottawou, která ho draftovala na 44. místě v roce 2020. Rodák ze Severní Dakoty ve 35 zápasech nasbíral 18 bodů (8+10) a je druhým nejproduktivnějším bekem mužstva.

22. BŘEZNA

16:21 - PODPIS - Kapitán klubu UMass-Lowell z NCAA švédský centr Carl Berglund (23) se upsal na další dvě sezony Edmontonu. Tento ročník dohraje na jeho farmě v Bakersfield.

12:51 - PODPIS - Dalším, kdo opouští Providence College v NCAA, je klíčový obránce Max Crozier (22). Ten se upsal Tampě, které patří od draftu 2019. Tehdy si ho Lightning vybrali na 120. místě. Klub s ním podepsal dvouletou smlouvu na 1,85 milionu dolarů, která platí od další sezony.

12:42 - PODPIS - Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2021 Brett Berard (20) podepsal nováčkovský kontrakt s NY Rangers. Je platný příští tři sezony a pro 134. hráče draftu 2020, který třetím rokem hraje za Providence College v NCAA, může znamenat až 2,775 milionu dolarů.

10:00 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hokejový trenér Jared Bednar (51) se dohodl na tříletém prodloužení smlouvy s Coloradem, které loni dovedl k triumfu ve Stanley Cupu. Kanaďan se Avalanche upsal do roku 2027, nový kontrakt vstoupí v platnost za rok po vypršení současné smlouvy. Více informací najdete v článku.

21. BŘEZNA

11:49 - VÝMĚNA - Los Angeles Kings získali práva na obránce Cola Krygiera (22), který dosud patřil Floridě. Kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Krygier hraje pátým rokem v univerzitní NCAA, tato sezona je jeho bodově nejlepší a je dokonce asistentem kapitána. Jeho otec Todd odehrál v NHL 543 zápasů, aktuálně je asistentem trenéra v Grand Rapids v AHL.

20. BŘEZNA

21:50 - PODPIS - Nedraftovaný americký centr Hunter McKown (20), který se s 21 góly aktuálně dělí o pozici sedmého nejlepšího střelce univerzitní NCAA, opouští Colorado College a míří rovnou do NHL. Columbus s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který je platný okamžitě.

21:36 - PODPIS - Skoro stokilový finský obránce Ville Ottavainen (20) dokončil třetí ročník za JYP, který byl pro něj s 16 body nejúspěšnější a má nakročeno do zámoří. Se Seattlem, který ho získal na draftu v roce 2021 z 99. pozice, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů.

19. BŘEZNA

23:59 - PODPIS - Urostlý obránce Antti Tuomisto (22) opouští finské Turku, kde se v sezoně s 20 body dělil o pozici nejproduktivnějšího obránce klubu a pro příští dva ročníky odchází do organizace Detroitu, která ho v roce 2019 draftovala ze 35. pozice. Rodák z Pori, který už má zkušenosti i s NCAA, si může vydělat až 1,85 milionu dolarů.

18. BŘEZNA

19:19 - PODPIS - NHL se přiblížil kanadský centr Jake Chiasson (19), borec, draftovaný ve 4. kole v roce 2021 podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Aktuálně hraje ve WHL, kde v 66 duelech posbíral 54 bodů.

17:37 - PODPIS - Dallas Stars podepsali nováčkovský kontrakt na tři roky s útočníkem Chasem Wheatcroftem (20), druhým nejproduktivnějším mužem juniorské WHL. Před ním je pouze Connor Bedard. Draftem kanadský útočník nikdy neprošel.

17. BŘEZNA

19:21 - PODPIS - Nejlepší gólman juniorského mistrovství světa v roce 2021 Devon Levi (21) se upsal na další tři roky Buffalu. Hvězda juniorské NCAA draftovaná v 7. kole 2020 Floridou září druhým rokem v NCAA v barvách Northeastern University.

12:50 - PODPIS - Kapitán Arizona State University útočník Josh Doan (21) podepsal tříletý kontrakt na 2,775 milionu dolarů s Arizona Coyotes. Tam je jméno Doan známou firmou, Joshův otec Shane je u Coyotes majitelem rekordu v počtu odehraných zápasů, gólů, nahrávek a mnoha dalších.

12:30 - PODPIS - Nedraftovaný kanadský křídelník Cameron Butler (20), který si i díky svým fyzickým parametrům užívá hru do těla, podepsal nováčkovský kontrakt na tři roky a 2,575 milionu dolarů s Columbusem. Opora Oshawa Generals v OHL má kromě 49 bodů na kontě v sezoně 2022/23 také 111 trestných minut. To stačí na druhé místo v celé soutěži.

16. BŘEZNA

08:04 - PODPIS - Během březnové přestupové uzávěrky získal Anaheim z Minnesoty amerického útočníka Nikitu Nesterenka (21). Aktuálně druhý nejproduktivnější hráč Boston College z NCAA hned s Ducks podepsal dvouletý kontrakt na 1,85 milionu dolarů, který je platný hned.

15. BŘEZNA

17:00 - PODPIS - Tradiční kanadské kluby lovily v univerzitní lize NCAA. Toronto podepsalo tříletý nováčkovský kontrakt na 2,55 milionu dolarů s útočníkem Ryanem Tvarbergem (21), oporou University of Connecticut, kterého draftovalo v 7. kole v roce 2020. Montreal si zase pojistil služby stejně starého amerického obránce Jaydena Strubleho, kterého draftoval ve 2. kole v roce 2019. Asistent kapitána v Northeastern University se upsal jen na dva roky. Oba kontrakty platí od dalšího ročníku.

14. BŘEZNA

22:34 - PODPIS - Americký juniorský reprezentant Wyatt Kaiser (20) je v Chicagu pod smlouvou, upsal se na tři roky a vydělat si může 3,6 milionu dolarů. Kontrakt je platný okamžitě. Celkově 81. hráč draftu 2020 hraje třetím rokem za University of Minnesota-Duluth.

13. BŘEZNA

21:42 - PODPIS - Chicago podepsalo tříletý nováčkovský kontrakt s americkým útočníkem Ryderem Rolstonem (21), který byl draftován Coloradem v roce 2020 v 5. kole na 139. pozici. Rolston hraje třetím rokem na University of Notre Dame v NCAA, jeho otcem je bývalý útočník Brian Rolston (50), vítěz Stanley Cupu s New Jersey z roku 1995.

16:09 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Před pár týdny ho sice Nashville zařadil na listinu nechráněných hráčů, teď je ale všechno jinak. Kanadský útočník Mark Jankowski (28) místo toho s Predators o rok prodloužil a tentokrát navíc získal jednocestnou smlouvu. Autor pěti branek v této sezoně si vydělá 775 tisíc dolarů.

15:25 - PODPIS - Juniorský reprezentant Marek Alscher (18) je dalším českým hráčem, který by si v příštích letech mohl zahrát NHL. Florida s obráncem Portland Wintehawks z juniorské WHL podpesala tříletý nováčkovský kontrakt. Účastník posledního MSJ, který díky výborné fyzické výbavě umí rozdávat slušné hity, byl Panthers draftován v roce 2022 z 93. pozice.

11:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dvě sezony bude v organizaci Vancouveru kanadský útočník Phil Di Giuseppe (29). Bývalý hráč Caroliny, Nashvillu či NY Rangers hraje na hraně sestavy, čtyři body v sezoně posbíral v NHL a 32 za Abbotsford v AHL. Podle toho vypadá i smlouva, v prvním týmu bude vydělávat 775 tisíc dolarů, na farmě slušných 500 tisíc. Na dva roky podepsal také nováček Aidan McDonough (23) z univerzitní NCAA.

11. BŘEZNA

21:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Opora zadních řad Washingtonu obránce Trevor van Riemsdyk (31) zůstává u Capitals. Vítěz Stanley Cupu z roku 2015 zažívá bodově nejlepší sezonu kariéry, po tomto ročníku by se stal nechráněným volným hráčem, a tak s ním Washington prodloužil o tři roky a každý z nich mu vyplatí 3 miliony dolarů.

11:11 - PODPIS - Jen sedmnáct hráčů šlo na řadu na posledním draftu po ruském obránci Kirillovi Kudrjavcevovi (19), přesto právě on se NHL přiblížil. Opora juniorského týmu Soo Greyhounds podepsala na tři roky s Vancouverem s možným výdělkem 2,55 milionu dolarů. Smlouva vstoupí v platnost příští sezonu.

11:06 - VÝMĚNA - Ottawa se zbavila rovnou dvou svých hráčů. Nejprve vyměnila útočníka Jayce Hawryluka (27) do New Jersey a následně lotyšského obránce Kristianse Rubinse (25) do Calgary. Oba mají zkušenosti s NHL, ale v této sezoně ji ani jeden nehrál. V obou případech se kluby za trejd vyrovnají v budoucnu.

10:55 - VÝMĚNA - New Jersey Devils se zbavili útočníka Jacka Dugana (24), který nemá žádné zkušenosti s NHL a zatím hraje jen na farmě a poslali ho do Caroliny za o rok mladšího obránce Zacka Hayese, který v nejlepší lize světa odehrál v minulé sezoně 3 bezbodové zápasy ještě jako člen týmu Vegas Golden Knights.

10. BŘEZNA

16:35 - PODPIS - Stars jsou v podpisové ráži, jen pár hodin poté, co získali Christiana Kyroua (19) podepsali také křídelníka Kyla McDonalda (21), který nikdy neprošel draftem a v této sezoně je asistentem kapitána v mužstvu North Bay Battalion v OHL. Za ně skoro metrákový rodák z Ottawy nastřílel 28 gólů ve 38 zápasech.

11:55 - PODPIS - Minnesota podepsala tříletý nováčkovský kontrakt na 2,7 milionu dolarů s ofenzivně laděným obráncem Kylem Mastersem (19), kterého draftovala ve 4. kole v roce 2021. Masters je s 59 body šestým nejproduktivnějším hráčem celé OHL a vůbec nejproduktivnějším obráncem.

11:41 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dva zápasy v NHL (oba v této sezoně) má za sebou nedraftovaný útočník Luke Philp (27) z Chicaga a jejich sbírku by mohl rozšířit. Čtvrtý nejproduktivnější hráč záložního týmu z Rockfordu s Blackhawks prodloužil o další rok, v prvním týmu si přijde na 775 tisíc dolarů a na farmě na 375 tisíc.

9. BŘEZNA

19:23 - VÝMĚNA - Zkušený obránce Steven Kampfer (34), který se účastnil bostonského tažení za Stanley Cupem v roce 2011, mění barvy. V sezoně 2022/23 hrál na farmě Detroitu v Grand Rapids, kde ve 44 zápasech sbíral průměrně půl bodu na zápas, klub ho ale vyměnil do Arizony. Za tu si nejspíš nezahraje, po sezoně mu končí smlouva, a protože byl vyměněn po přestupové uzávěrce, do této už v NHL nezasáhne.

19:15 - SPEKULACE - V minulém ročníku zažil průlomovou sezonu útočník Jesper Bratt (24) a v současné si drží podobné tempo. V 63 zápasech nasbíral Švéd z New Jersey 58 bodů. Po sezoně mu končí roční kontrakt na 5,4 milionu dolarů a podle webu Sportsnet už s klubem začalo vyjednávání o novém.

08:12 - VÝMĚNA - Nashville získal útočníka Anthonyho Angella (27) ze St.Louis, oba kluby se za trejd vyrovnají v budoucnu. Americký forvard v této sezoně hraje jen v AHL, ale i v NHL už stihl nabrat nějaké zkušenosti, za Pittsburgh mezi lety 2019-22 odehrál 31 zápasů a vstřelil 3 branky. Protože byl vyměněn po přestupové uzávěrce, nesmí v tomto ročníku NHL nastoupit.

08:10 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt podepsal s Dallasem obránce Christian Kyrou (19), bratr ofenzivní hvězdy St.Louis útočníka Jordana. Stars si drobného beka vybrali na posledním draftu z 50. místa, tomto ročníku v OHL v barvách Erie a Sarnie posbíral 57 bodů v 56 zápasech.

8. BŘEZNA

13:12 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Další dva roky v organizaci Vancouveru má před sebou obránce Guillaume Brisebois (25), podepsal kontrakt na 1,55 milionu dolarů, který je v druhém roce jednocestný. Do kádru Canucks se snaží prosadit čtvrtým ročníkem, zatím zvládl jedinou asistenci v 19 zápasech.

08:42 - PODPIS - Philadelphia Flyers podepsali roční dvoucestný kontrakt (825/82,5 tisíc dolarů) pro ročník 2023/24 se zadákem Willem Zmolkem (23), jenž čtvrtým rokem působí v NCAA v Bemidji State University. V aktuálním ročníku je navíc asistentem kapitána a s 21 body (4+17) druhým nejproduktivnějším obráncem. Jeho otcem je Doug Zmolek (52), sedmý hráč draftu 1989, který za San Jose, Dallas, Los Angeles a Chicago odehrál 467 zápasů.

7. BŘEZNA

23:18 - PODPIS - Jako číslo 25 šel na draftu v roce 2021 na řadu kanadský obránce Corson Ceulemans (19), borec s výbornou střelou a čtením hry. Columbus s bekem, který druhým rokem hraje v NCAA za University of Wisconsin, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů platný od dalšího ročníku.

6. BŘEZNA

22:08 - PODPIS - Český juniorský reprezentant a majitel stříbra z posledního MSJ David Špaček (20) se přiblížil NHL. Minnesota, která ho draftovala v roce 2022 ze 153. pozice, s ním podepsala tříletou nováčkovskou smlouvu platnou od další sezony. Syn bývalého českého obránce Jaroslava Špačka je druhým rokem oporou Sherbrooku v QMJHL, v minulém ročníku posbíral 50 bodů v 57 zápasech, v tom aktuálním má na kontě 46 ve 49 zápasech.

21:21 - PODPIS - Blues podepsali nedraftovaného švédského obra Antona Malmströma (22), který třetím rokem hraje NCAA za Bowling Green State a v sezoně 2022/23 tam dokonce dělá asistenta kapitána. Dres St.Louis oblékl už v nováčkovském kempu loni v létě, tuto sezonu dohraje v AHL ve Springfieldu, kde mají Blues farmářský tým. Nováčkovská smlouva je na dva roky a 1,9 milionu dolarů a platí od další sezony.

4. BŘEZNA

11:05 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nashville je spokojený s výkony své brankářské dvojky Kevina Lankinena (27), který chytá za Predators prvním rokem s bilancí 7-5-1. A proto s ním o rok prodloužil smlouvu. Navíc ušetřil, aktuálně bere mistr světa z roku 2019 dva miliony za rok, pro příští ročník to bude o půl milionu méně.

3. BŘEZNA

22:10 - VÝMĚNA - Druhý ročník tráví jen na farmě Los Angeles americký útočník Austin Wagner (25), přitom předtím tři sezony působil v prvním týmu. Klub ho poslal do Chicaga za budoucí vyrovnání.

21:58 - VÝMĚNA - Švédský útočník Anton Blidh (27), který sedmým rokem bojuje o NHL, opouští Colorado a putuje k NY Rangers. K Avalanche míří o rok starší Gustav Rydahl, jenž prvním rokem hraje v zámoří v AHL. Do té doby byl oporou Frölundy. New York získal také beka Wyatta Kalynuka (25) z Vancouveru, a to pouze za budoucí vyrovnání.

21:37 - PŘESTUP - Detroit podepsal roční jednocestný kontrakt na 750 tisíc dolarů s vítězem Stanley Cupu z roku 2017 Alexem Chiassonem (32). Americký útočník nenašel před sezonou práci v NHL a hrál v AHL za Grand Rapids. Ve 29 utkáních zapsal 20 bodů (9+11).

21:26 - VÝMĚNA - Solidní ofenzivní posilu do obrany má Minnesota, která z Anaheimu přivedla produktivního Švéda Johna Klingberga (30), který byl dlouhé roky oporou Dallasu. Ducks získali volbu ve 4. kole draftu 2025, českého beka Andreje Šustra (32), který už v klubu působil a v této sezoně hrál jen na farmě a práva na centra Nikitu Nesterenka (21).

21:04 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY + VÝMĚNA - Kanaďan Dante Fabbro (24) by měl být dál oporou zadních řad Nashvillu, klub s obráncem, který už za něj hraje čtvrtým rokem, prodloužil kontrakt o rok a vyplatí mu 2,5 milionu dolarů. Navíc získal z Buffala finského útočníka Rasmuse Asplunda (25), a to za 7. kolo draftu 2025.

20:59 - VÝMĚNA - Americký veterán Patrick Brown (30) bude bojovat o play off, slabou Philadelphii mění za Ottawu. Bývalý hráč Vegas či Caroliny byl vyměněn za 6. kolo draftu 2023.

20:58 - VÝMĚNA - Na poslední chvíli se do dění zapojilo Calgary, které si také ulomilo kousíček z vybrakované Arizony. Získalo obránce Troye Stechera (28), který v tomto ročníku v 61 zápasech nedal ani gól a zbavilo se také útočníka Nicka Ritchieho (27), za které získalo jeho bratra Bretta Ritchieho (29) a beka Connora Mackeye (26).

20:48 - VÝMĚNA - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Oskar Sundqvist (28) opouští Detroit a nově bude oblékat dres Minnesoty. Red Wings získali volbu ve 4. kole draftu 2023.

20:42 - VÝMĚNA - Švédský útočník Jacob Peterson (23) po slibném nováčkovském ročníku v Dallasu skončil jen na farmě, a teď ho klub vytrejdoval do San Jose. Stars za bývalého hráče Frölundy či Färjestadu získali stejně starého útočníka Scotta Reedyho, který v této sezoně hraje také pouze v AHL.

20:37 - VÝMĚNA - Podruhé v sezoně mění barvy útočník Radim Zohorna (26). Na začátku sezony si ho z Pittsburghu vzalo Calgary, za které odehrál osm bezbodových zápasů, teď míří do Toronta za Drydena Hunta (27).

20:21 - PODPIS - Aktuální vítěz Stanley Cupu a muž, který krátce po loňském vítězství s Colorademslavnou trofej upustil na zem, prodloužil o rok smlouvu s Washingtonem. Nicolas Aubé-Kubel (26) si vydělá 1,225 milionu dolarů. Do klubu přišel v průběhu sezony z Toronta.

20:16 - VÝMĚNA - Buffalo si pořídilo do útoku důrazného útočníka Jordana Greenwaye (26) z Minnesoty. Ten má platný kontrakt ještě na dva roky, v každém má cap-hit 3 miliony dolarů, produktivita tomu ale v této sezoně neodpovídá. Dal jen dvě branky... Wild za Američana získali volby ve 2. kole draftu 2023 a 5. kole draftu 2024. Buffalo také získalo z Anaheimu beka Austina Stranda (26), a to za obránce Chase Priskieho (26).

19:39 - PODPIS - Až v šestadvaceti letech se dostal k první smlouvě v NHL americký brankář John Lethemon. Opora Toleda v ECHL podepsala dvoucestnou smlouvu (750/65 tisíc dolarů) do konce sezony s Detroitem. Lethemonova letošní bilance je 16-1-3.

19:23 - VÝMĚNA - Anaheim už nemá důvod držet v týmu veterány, a tak vyměnil ruského zadáka a majitele 866 ligových zápasů Dmitrije Kulikova (32) do Pittsburghu. Opačným směrem putuje útočník Brock McGinn (29), kterého Penguins před pár dny neúspěšně zapsali na waivers listinu. A také volba ve 3. kole draftu.

19:05 - VÝMĚNA - Trejd na farmářské úrovni se odehrál mezi Montrealem a Los Angeles. Do Kanady putuje obránce Frédéric Allard (25), do Kalifornie zase útočník Nate Schnarr (24). Jen Allard má zkušenosti s NHL, v sezoně 2020/21 odehrál jeden zápas za Nashville.

18:26 - VÝMĚNA - Jen pár hodin se v San Jose ohřál ruský útočník Vladislav Namestnikov (30). Místo tepla se musí připravit na pořádnou zimu, vyžádal si ho totiž Winnipeg. K Sharks poslal volbu ve 4. kole draftu 2025. V sezoně zůstává hráč za očekáváním, s příjmem 2,5 milionu dolarů vstřelil pouhých šest gólů.

17:58 - VÝMĚNA - Los Angeles a Philadelphia si prohodily ostré hochy. Tým Kings opouští Brendan Lemieux (26), který v této sezoně čeká na gól. Získal stejně starého Zacka MacEwena, který v ročníku posbíral devět bodů a šestkrát se popral. Flyers získali také volbu v 5. kole draftu 2024.

17:47 - VÝMĚNA - Posilu do nižších útočných formací získalo New Jersey, z Vancouveru přivedlo někdejšího kapitána zlatého kanadského týmu na MSJ 2015 Curtise Lazara (28). Canucks za autora tří branek v sezoně získali volbu ve 4. kole draftu 2024. Lazar má smlouvu na další dvě sezony, pokaždé v hodnotě milion dolarů.

15:33 - VÝMĚNA - Po šesti sezonách se do Pittsburghu, se kterým vyhrál dva Stanley Cupy, vrací pracovitý útočník Nick Bonino (34). Americký hokejista opouští po dvou sezonách San Jose, které získává volby v 5. a 7. kole draftu. Do trejdu se zapojil i Montreal.

15:23 - VÝMĚNA - Jakub Vrána (27) se stěhuje z Detroitu do St. Louis. Red Wings šikovného útočníka vyměnili za Dylana McLaughlina (27) a výběr v 7. kole draftu 2025. Výměnu oznámily oba kluby na sociálních sítích.

0:17 - VÝMĚNA - Dylan Sikura (27) podruhé v kariéře opouští Chicago, tým Blackhawks odeslal forvarda do Anaheimu. Získal za něj nedraftovaného kanadského útočníka Maxe Goloda (22), který na NHL čeká. Zatím hraje pouze v ECHL.

2. BŘEZNA

23:52 - PODPIS - Finský zadák Christoffer Sedoff (21) proměnil třetí rok v juniorském týmu Red Deer v kontrakt s týmem NHL. Nedraftovaný odchovanec HIFK, který si ve WHL drží průměr 0,7 bodu na zápas, se upsal Vegas. Na tři roky.

23:50 - PODPIS - Kanadský útočník Jaxsen Wiebe (20) sice neprošel draftem, ale zaujal zástupce Anaheimu. V juniorské WHL posbíral v ročníku 2022/23 už 31 bodů a 81 trestných minut a byl odměněn tříletou smlouvou.

23:19 - VÝMĚNA - Před play off také posiluje jeden z favoritů Západní konference Dallas, který získal z Chicaga důrazného útočníka Maxe Domiho (28), jenž zažívá se 49 body výborný ročník. Do Dallasu společně s Domim míří i gólman Dylan Wells (25). Stars se konečně zbavili brankářského veterána Antona Chudobina (36), který chytá jen na farmě a obětovali také volbu ve 2. kole draftu.

21:39 - VÝMĚNA - Arizona se rozpadá. Dalšími, kdo odchází, jsou obránce Cam Dineen (24) a americký útočný veterán Nick Bjugstad (30), kteří posílí Edmonton. Autor 13 gólů a 10 nahrávek stál Oilers třetí kolo draftu a stokilového obránce Michaela Kesselringa (23) z AHL.

21:13 - VÝMĚNA - Americký útočník a majitel bronzu z MSJ v roce 2016 Anders Bjork (26) se neprosadil před sezonou do kádru Buffala, a tak Sabres oporu záložního celku v Rochesteru poslali do Chicaga. Za trejd se mužstva vyrovnají v budoucnu.

20:23 - PŘESTUP - Zranění a nejisté výkony v brankovišti vedou vedení Floridy ke změnám. Klub podepsal dvoucestné smlouvy do konce sezony s J.-F. Berubem (31) a Evanem Fitzpatrickem (25). Zkušený je hlavně první jmenovaný, ligu už chytal za NY Islanders, Chicago a Columbus.

20:12 - PŘESTUP - Dvoucestný kontrakt do konce sezony podepsal s Ottawou kanadský brankář Dylan Ferguson (24). V NHL si dosud zachytal jeden zápas, za Vegas v sezoně 2017/18. Teď působí na farmě v Belleville.

20:09 - PODPIS - Produktivní obránce z juniorské OHL Gavin White (20) se přiblížil NHL, podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů s Dallasem.

20:01 - VÝMĚNA - Podle očekávání je tu další trejd gólmana Jonathana Quicka (37), který po nečekaném odchodu z Los Angeles dal najevo, že v Columbusu hrát nechce. Klub ho proto poslal do Vegas. A to za dalšího brankáře Michaela Hutchinsona (33) a volbu v 7. kole draftu 2025.

19:51 - PŘESTUP - Někdejší osmička draftu a vítěz Stanley Cupu obránce Derrick Pouliot (29) podepsal dvoucestnou smlouvu do konce sezony se San Jose. V této sezoně hrál jen na farmě Sharks v týmu Barracuda, ve 26 zápasech nasbíral 18 bodů (2+16).

19:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Po necelých dvou letech u NY Rangers se na začátku února do St.Louis vrátil útočník Sammy Blais (26). Zatímco za New York nedal jediný gól, za Blues v devíti zápasech už dva. I proto s ním klub prodloužil, roční smlouva je na milion dolarů.

18:32 - VÝMĚNA - Columbus vyměnil dlouhodobě zraněného Jakuba Voráčka (33) do Arizony, a to společně s volbou v 6. kole draftu 2023. Coyotes za něj obětovali brankáře Jona Gilliese (29). Český útočník má platný kontrakt ještě na další ročník, trejd ale značí, že se k hokeji v NHL už nevrátí.

18:00 - PODPIS - Až ve 25 letech podepsal první smlouvu v NHL rodák z amerického státu Nevada Ethen Frank. Washingtonu se upsal na rok (775/205 tisíc dolarů). Frank dal během první kompletní sezony v AHL v Hershey zatím 24 gólů ve 45 zápasech, v týmu Bears je nejlepší.

16:30 - PODPIS - Kanadský centr vyhlášený šikovnýma rukama Hunter Haight (18) byl sice Minnesotou na posledním draftu vybrán až na 47. pozici, ale Wild si služby útočníka týmu Saginaw z OHL raději brzy pojistili. Nováčkovský kontrakt na tři roky za 2,85 milionu platí od dalšího ročníku.

16:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nejproduktivnější Čech v NHL si vysloužil prodloužení smlouvy. David Pastrňák (26) podepsal s Bostonem nový kontrakt, díky němuž si během osmi let vydělá 90 milionů dolarů (1,99 miliardy korun).

15:24 - VÝMĚNA - Když posilují ostatní, musí i nejlepší tým ligy. Podobné smýšlení mají v Bostonu, kam přichází agilní útočník Tyler Bertuzzi (28) z Detroitu. Synovec někdejšího slavného útočníka Todda Bertuzziho se v NHL stěhuje poprvé. Boston obětoval volbu v 1. kole 2024 a 4. kole 2025.

11:01 - PODPIS - Ve 3. kole na 88. místě si na posledním draftu St.Louis Blues zvolili obránce Michaela Buchingera (18). Ten hraje druhým rokem v juniorské OHL za tým Guelph a dohromady stihl posbírat už 110 bodů. Tříletá smlouva na 2,85 milionu dolarů platí od dalšího ročníku.

09:17 - VÝMĚNA - Jeden z pouhých pěti lotyšských hokejistů NHL v tomto ročníku Teddy Blueger mění barvy. Letos se mu moc nedaří a zatím vstřelil jen 2 branky, možná proto ho Pittsburgh poslal do Vegas. Na druhou stranu putuje volba ve 3. kole draftu 2024 a obránce Peter DiLiberatore (22). Defenzivní bek, který druhým rokem působí v AHL a čeká na první povolání o patro výš.

06:42 - VÝMĚNA - Zajímavý obchod pro San Jose. Žraloci získávají útočníka Vladislava Namestnikova (30) z Tampy Bay, zatímco Lightning posílí forvard Michael Eyssimont (26). Ten přišel k Sharks na začátku ledna z Winnipegu, který ho zařadil na listinu volných hráčů. Hned se mu začalo dařit a ve 20 zápasech získal 8 bodů (3+5). Teď má šanci zaútočit na Stanley Cup.

06:38 - VÝMĚNA - Další velmi zajímavá výměna se urodila na trase Pittsburgh – Nashville. Právě z Tennessee se do Pensylvánie stěhuje finský útočník Mikael Granlund (31), který byl Predators vyměněn za druhou volbu draftu z roku 2023. Dvojnásobný mistr světa hrál v Nashvillu od roku 2019, jen 21 bodů mu chybí k 500 v NHL. Kontrakt s cap-hitem 5 milionů dolarů má platný ještě na další dvě sezony.

0:12 - VÝMĚNA - Přestupová sága Jakoba Chychruna (24) končí. Opora Arizony mění poušť za zimu, nově bude jeho domovem Ottawa. Obětovat za Chychruna musela volbu v 1. a dvě volby ve 2. kole draftu.

1. BŘEZNA

23:30 - PODPIS - Bodový průměr 0,91 bodu na zápas si v této sezoně QMJHL udržuje kanadský obránce Isaac Belliveau (20), kterého Pittsburgh draftoval v 5. kole v roce 2021. Teď s hráčem Gatineau klub podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů, která je platná od sezony 2023/24.

23:08 - PODPIS - Aktuální juniorský mistr světa Caedan Bankier (20) z Kanady podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s Minnesotou. V platnost vstupuje příštím ročníkem. Bankier je asistentem kapitána v týmu Kamloops Blazers ve WHL, a také třetím nejproduktivnějším hráčem týmu.

22:56 - VÝMĚNA - K překvapivému kroku se odhodlal Detroit, svého nejproduktivnějšího obránce Filipa Hronka (25) vyměnil do Vancouveru. Součástí trejdu jsou také tři volby v draftu.

22:40 - VÝMĚNA - Ofenzivní obránce Shayne Gostisbehere (29) dostane šanci zabojovat o Stanley Cup, Arizona autora deseti branek v tomto ročníku totiž posílá do Caroliny. Za někdejší oporu Philadelphie ani nemusela moc platit, Coyotes získali volbu ve 3. kole draftu 2026.

20:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Tři roky už je kapitánem Red Wings útočník Dylan Larkin (26) a ani v příštích letech se nic měnit nebude. Tradiční tým z Michiganu s bývalou patnáctkou draftu prodloužil o dalších 8 let a cap-hit jeho kontraktu je 8,7 milionu dolarů. Larkin hraje za Detroit od roku 2015 a za 563 zápasů zvládl nasbírat 415 bodů.

20:09 - PODPIS - Zkušený kanadský gólman Evan Cormier (25) by mohl v závěru sezony okusit NHL, kterou si od svého draftu týmem New Jersey v roce 2016 nikdy nezahrál. Roční dvoucestný kontrakt podepsal gólman aktuálně chytající v nižší farmářské ECHL s týmem Winnipegu.

19:19 - VÝMĚNA - Colorado získává před play off zkušenosti, přichází vítěz Stanley Cupu a Dán s historicky nejvíce zápasy v NHL Lars Eller (33). Do Washingtonu za střelce pouhých sedmi gólů v této sezoně míří volba ve 2. kole draftu 2025.

18:35 - PODPIS - Konkurenci dostane v organizaci New York Islanders brankář Jakub Škarek. Tým podepsal nováčkovskou smlouvu na tři roky s Tristanem Lennoxem (20). Třiadevadesátý muž draftu 2021 chytá za Saginaw v juniorské OHL, bilanci má 22-15-1.

17:47 - PODPIS - Kanadský centr Ryan Hofer (20), který si libuje kromě sbírání bodů také ve fyzické hře, se na tři roky upsal Washingtonu, který ho v létě draftoval ze 181. místa. V tomto ročníku v juniorské WHL za Everett a Kamloops nasbíral 58 bodů a 94 trestných minut.

16:56 - VÝMĚNA - Trejd je oficiálně potvrzen, Jonathan Quick (37) z Los Angeles skutečně míří do Columbusu výměnou za Vladislava Gavrikova (27) a Joonase Korpisala (28). Americký gólman ale s výměnou není spokojený a je velká šance, že do páteční uzávěrky ještě klub v rámci trejdu zase opustí.

16:34 - PODPIS - Detroit podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s nedraftovaným útočníkem Alexandre Doucetem (21), aktuálně pátým nejproduktivnějším mužem juniorské QMJHL. Smlouva je platná až od dalšího ročníku.

15:59 - PODPIS - Sice neměří ani 170 centimetrů, přesto se kanadský centr Xavier Simoneau (21) přiblížil NHL. S Montrealem, který ho draftoval v 6. kole v roce 2021, podpesal dvouletou smlouvu na 1,7 milionu dolarů, která bude platná od sezony 2023/24. V tomto ročníku hraje v AHL za Laval, s 28 body je šestým nejproduktivnějším hráčem.

09:38 - SPEKULACE - K nečekanému kroku se chystají v Los Angeles, zámořské zdroje říkají, že Kings se v posledním roce smlouvy zbavují své gólmanské legendy Jonathana Quicka (37), který klub dovedl ke dvěma Stanley Cupům. Údajně míří do Columbusu za gólmana Joonase Korpisala (28), žádaného obránce Vladislava Gavrikova (27) a nejspíš i za volbu v 1. kole draftu.

08:33 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Mezi atraktivní výměny nacpal Washington také jedno prodloužení kontraktu. Americký brousek Nick Jensen (32) zůstane u Capitals příští tři sezony a celkem si polepší. Smlouva majitele 24 bodů, kterému chybí 31 utkání k 500 v NHL, je na 12,1 milionu dolarů.

0:49 - VÝMĚNA - Utrápený Columbus opouští aktuálně zraněný švédský útočník Gustav Nyquist (33), který v tomto ročníku ve 48 zápasech získal jen 10 gólů a 22 bodů. Služby bývalého borce Detroitu a San Jose bude využívat Minnesota. Obětovat musela jen volbu v 5. kole draftu 2023.

28. ÚNORA

23:52 - VÝMĚNA - Desátou sezonu načal v barvách Nashvillu spolehlivý obránce Mattias Ekholm (32), ale už ji nedokončí. Predators letitou oporu a majitele 719 startů poslali do Edmontonu společně s volbou v 6. kole draftu. Predators naopak získají ofenzivního zadáka Tysona Barrieho (31), talentovaného útočníka Reida Schaefera (19) a volby v 1. a 4. kole draftu.

23:32 - VÝMĚNA - Nashville získal dvoumetrového a metrákového amerického útočníka Austina Rueschoffa (25) z NY Rangers, kluby se za farmářského forvarda, který nikdy NHL nehrál, vyrovnají v budoucnu.

22:42 - VÝMĚNA - Maple Leafs se nedají zastavit. Z týmu odchází švédský forvard Pierre Engvall (26), který v NHL mění barvy ve čtvrté sezoně poprvé v kariéře. Jeho novým domovem budou NY Islanders. Opačným směrem míří volba ve 3. kole draftu 2024. Do týmu se naopak po 11 letech vrací obránce Luke Schenn (33) z Vancouveru, který mezitím vystřídal šest klubů a s Tampou vyhrál dva Stanley Cupy. Toronto obětovalo 3. kolo draftu 2023.

21:57 - VÝMĚNA - Toronto nezastavuje. Dalším, kdo nadobro sundavá kanadský dres, je švédský obránce Rasmus Sandin (22). Mladý zadák, který těsně před startem sezony podepsal novou dvouletou smlouvu, odchází do Washingtonu za zkušeného beka Erika Gustafssona (30), který je levný (850 tisíc dolarů) a produktivní (7+31). Leafs navíc získali volbu v 1. kole draftu.

21:47 - VÝMĚNA - Majitel 28 bodů (13+15) z tohoto ročníku Marcus Johansson (32) znovu opouští Washington a opět bude hrát za Minnesotu, která ho získala za volbu ve 3. kole draftu 2024. Od té doby, co Švéd tým Capitals v roce 2017 opustil, vystřídal New Jersey, Boston, Buffalo, Minnesotu, Seattle a znovu Washington.

21:01 - VÝMĚNA - Je to tady, bývalá jednička draftu a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrick Kane (34) opouští Chicago a oblékne dres NY Rangers.

20:07 - WAIVERS LISTINA - Turbulentní dny zažívá obránce Scott Harrington (29). Kanadský obránce se nejprve v pondělí stal součástí trejdu ze San Jose do New Jersey, ale Devils o něj ve skutečnosti nestáli a zařadili bývalého hráče Pittsburghu či Columbusu na listinu nechráněných hráčů. Odtamtud si ho stáhl Anaheim. Ducks také získali volbu ve 3. kole draftu 2024, a to za obránce Henryho Thruna (21)ze San Jose. Juniorský mistr světa z Amerikou z roku 2021 je kapitánem Harvard University v NCAA.

18:28 - VÝMĚNA - Edmonton se zbavil finského útočníka Jesseho Puljujärviho (24), velkého talentu, který ale nikdy nenaplnil potenciál. Autora pouhých pěti branek z této sezony poslal do Caroliny za útočníka Patrika Puistolu (22). Ten je nejproduktivnějším hráčem finského Jukuritu.

15:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Výrazně si pro příští ročníky polepší americký obránce Jake Walman (27) z Detroitu. V této sezoně pobírá plat lehce nad milion dolarů, v příštích třech letech to bude 3,4 milionu. Walman sice v sezoně zatím nasbíral jen 10 bodů (5+5), ale ve statistice +/- je s bilancí plus 17 bezpečně nejlepší z celého týmu. Druhý Filip Hronek na něj osm bodů ztrácí.

10:15 - SPEKULACE - Jedním z mužů, o kterém se před přestupovou uzávěrkou zatím příliš nehovořilo, je útočník Kevin Hayes (30) z Philadelphie. Letošní účastník Utkání hvězd má sice platný kontrakt ještě na další tři sezony, navíc s cap-hitem přes 7 milionů dolarů, ale i tak se o něj podle novináře Franka Seravalliho zajímají například Carolina, Colorado či Minnesota. Bývalý hráč NY Rangers či Winnipegu v sezoně posbíral 48 bodů (17+31).

0:12 - VÝMĚNA - Hned na startu sezony odeslalo Chicago v rámci trejdu do Vancouveru obránce Rileyho Stillmana (24). Syn bývalého dlouholetého útočníka a vítěze Stanley Cupu s Carolinou Coryho Stillmana se ale v Kanadě moc dlouho neohřál, Canucks ho vyměnili do ambiciózního Buffala za mladého útočníka Joshe Blooma (19), který zatím působí pouze v juniorské OHL.

27. ÚNORA

21:29 - SPEKULACE - Výměna Erika Karlssona ze San Jose se zdá čím dál méně pravdpěpodobná. To potvrdil i sám švédský obránce. "Asi by bylo divné, kdyby za mnou GM Mike Grier tři dny před uzávěrkou přestupů přišel a požádal mě, abych zrušil svou klazuli o nevyměnitelnosti. Kdyby to byl ten problém, tak jsme to vyřešili dávno," řekl hvězdný obránce.

20:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Buffalo podepsalo smlouvu na zbytek sezony s gólmanem Michaelem Houserem (30). Nedraftovaný Američan vstoupil do NHL teprve v předminulé sezoně a dosud si zahrál za Sabres v šesti utkáních. V tomto ročníku chytal za Rochester Americans v AHL a má bilanci 6-5-1.

19:30 - VÝMĚNA - Toronto nepřestává posilovat, tentokrát nepřivedlo žádnou hvězdu, ale dva pořádné bojovníky. Z Chicaga získalo obránce Jakea McCabea (29) a houževnatého útočníka - který se nebojí rozdat pár ran - Sama Laffertyho (27) plus volby v 5. kole draftu 2024 a 2025. Obětovalo volbu v 1. kole draftu 2025 a 2. kole draftu 2026 a útočníky Joeyho Andersona (24) a Pavla Gogoleva (23).

10:54 - VÝMĚNA - Philadelphia se zbavila téměř dva metry vysokého fyzicky hrajícího útočníka Isaaca Ratcliffa (24), kterého poslala do Nashvillu a za jeho výměnu se s Predators v budoucnu vyrovná. Kanadský křídelník v tomto ročníku hraje jen v AHL, v tom minulém poprvé okusil i NHL a v 10 zápasech získal gól a tři nahrávky.

07:15 - VÝMĚNA - Poměrně zajímavý trejd proběhl na trase Tampa – Nashville. Dres Lightning bude nově oblékat důrazný útočník Tanner Jeannot (25), jenž sice letos nemá bodově tak skvělou sezonu jako v loňském roce, nicméně v play off by mohl být pro Tampu cenným článkem v sestavě. Jako protihodnota míří do Nashvillu obránce Cal Foote (24). Syn legendárního Adama Foota si v NHL dosud stálé místo nevybojoval, zatím odehrál 117 utkání. I proto Nashville obdrží i čtyři výběry draftu (2. kolo 2024, 3. kolo 2023, 4. kolo 2023, 5. kolo 2023).

06:45 - VÝMĚNA - Týmy Chicaga a Colorada si vyměnily obránce. Zatímco Chicago získalo zkušenost v podobě Jacka Johnsona (36), který má na kontě úctyhodných 1082 zápasů, do Colorada míří švédský obránce Andreas Englund (27), díky čemuž si trochu uleví pod platovým stropem.

02:20 - VÝMĚNA - Dlouho se o tom debatovalo, ale teď k tomu konečně došlo. San Jose vyměnilo švýcarského útočníka Timo Meiera (26) do New Jersey, které tak výrazně před vyřazovací částí posiluje. Přibalilo k němu navíc obránce Scotta Harringtona (29), majitele sedmi bodů (1+6) z této sezony. Sharks budou dál hráči platit 50% platu. Do San Jose na oplátku míří hned čtveřice talentovaných hokejistů, 1. kolo draftu v roce 2023 a podmíněné 1. kolo v roce 2024.

26. ÚNORA

21:52 - VÝMĚNA - Tým St.Louis opouští další opora, tenotkrát jde o ruského útočníka Ivana Barbaševa (27). Majitel Stanley Cupu z roku 2019 míří do Vegas, tým Golden Knights za něj obětoval kanadského útočníka Zacha Deana (20), třicátého hráče draftu 2021. Rodák z Alberty aktuálně hraje za Gatineau v juniorské QMJHL, kde je se 49 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem.

19:54 - VÝMĚNA - Dallas opouští ruský útočník Denis Gurjanov (25), který je v této sezoně výrazně za očekáváním a ve 43 zápasech vstřelil jen dvě branky. Stars ho poslali do Montrealu, odkud získali veterána Jevgenije Dadonova (33), který dal sice v sezoně jen o dva góly více, ale k nim přidal 14 asistencí. Canadiens navíc budou dál hradit polovinu jeho platu.

09:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Více než metrákový kanadský obránce Keaton Middleton (25) sice v této sezoně za Colorado hraje jen na farmě, přesto s ním aktuální šampion prodloužil smlouvu o další dva roky. Dvoucestný kontrakt zaručuje příjem 775 tisíc dolarů v prvním týmu a 250 tisíc na farmě. V celé AHL je mimochodem devátým nejtrestanějším hráčem.

0:26 - VÝMĚNA - Ani jednu celou sezonu nevydržel v Nashvillu švýcarský útočník Nino Niederreiter (30). Bývalá pětka draftu, která v sezoně vstřelila 18 branek, míří za volbu ve 2. kole draftu 2024 do kanadského Winnipegu.

25. ÚNORA

21:34 - VÝMĚNA - Vitalij Kravcov (23) byl několik dní svým klubem NY Rangers obchodován, nyní už úspěšně. Devítka draftu z roku 2018 putuje do Vancouveru za útočníka Willa Lockwooda (24) a volbu v 7. kole draftu 2026.

20:37 - VÝMĚNA - Colorado má problém s gólmany a řeší situaci výměnou. Z Bostonu přichází zkušený náhradník Keith Kinkaid (33), který NHL nepravidelně chytá od roku 2013. Opačným směrem míří na farmě hrající útočník Shane Bowers (23), kterého Ottawa brala na draftu 2017 v 1. kole.

20:33 - WAIVERS LISTINA - Delší dobu se mluvilo o tom, že finský křídelník Kasperi Kapanen (26) opustí Pittsburgh. Když ho klub zapsal na listinu nechráněných hráčů, bylo jasno. Autor 20 bodů z této sezony nově patří St.Louis Blues.

17:58 - SPEKULACE - Minnesota by podle slov generálního manažera Billa Guerina mohla být před přestupovou uzávěrkou velmi aktivní. "Budeme se rvát do úplného konce. Vše samozřejmě bude záležet i na podmínkách, to je také důležité. Ale s platovým stropem jsme na tom dobře, flexibilitu máme slušnou," řekl pro The Athletic.

24. ÚNORA

0:04 - VÝMĚNA - Silně posiluje před play off Boston, od rivala z Washingtonu získal obránce Dmitrije Orlova (31), který se v NHL v jedenácté sezoně stěhuje vůbec poprvé a fyzicky hrajícího útočníka Garneta Hathawaye (31). Oba jsou v posledním ročníku smlouvy. Opačným směrem míří nechtěný veterán Craig Smith (33) a volby v 1. kole draftu 2023, 2. kole v roce 2025 a 3. kole v roce 2024. Do výměny se zapojila také Minnesota, které získala Orlova za útočníka Andreje Svetlakova (26) a následně beka poslala do Bostonu za volbu v 5. kole draftu 2023.

23. ÚNORA

20:11 - WAIVERS LISTINA - Útočník Chris Tierney (28) si v NHL vyzkouší čtvrtý klub. Bývalý hráč San Jose a Ottawy neprošel listinou nechráněných hráčů, kam ho umístila Florida a odchází do Montrealu. Dvoucestný kontrakt (750/450 tisíc dolarů) mu končí po této sezoně.

18:14 - VÝMĚNA - Anaheim získal z Chicaga útočníka Josiaha Slavina (24), méně slavného bratra obránce Jaccoba z Caroliny. Obětoval za něj tvrďáka Huntera Drewa (24), který působil v kariéře mimo jiné také v Banské Bystrici. Oba borci dohromady mají v NHL odehráno 17 zápasů.

16:06 - PODPIS - I v pokročilejším věku se dá zabojovat o NHL. Předvádí to nedraftovaný americký útočník David Gust (29), který podepsal s Chicagem kontrakt na zbytek ročníku a na sezonu následující. S 50 body nejproduktivnější hráč záložního týmu z Rockfordu už v NHL pod smlouvou byl, v sezoně 2020/21 patřil Carolině, ale NHL si nezahrál.

08:45 - VÝMĚNA - Nikita Zajcev (31) se dočkal vysvobození, Ottawa majitele dvou bronzových medailí z MS využívala jen na farmě, a teď se jí podařilo vyměnit moskevského rodáka do Chicaga. Získala za něj volbu ve 2. kole draftu 2023 a 4. kole v roce 2026. Zajcevův příjem je 4,5 milionu dolarů ročně.

22. ÚNORA

22:03 - VÝMĚNA - Arizona dál převádí zvláštní kroky, z Vegas získala volbu v 5. kole draftu 2023 a zbývající tři roky kontraktu obránce Shea Webera, který už se na led kvůli zranění ale nevrátí. Obětovala kanadského vicemistra světa z roku 2022 obránce Dysina Maya (26), jenž za klub v této sezoně v 15 zápasech nebodoval.

14:17 - SPEKULACE - St.Louis Blues už se stihli zbavit Vladimíra Tarasenka (31) a Ryana O'Reillyho (32), ale možná není všem dnům konec. Například Ottawa by totiž velmi stála o obránce Coltona Parayka (29), který je v prvním roce osmiletého kontraktu na 52 milionů dolarů. Naopak Blues mají zájem získat švýcarského křídelníka Timo Meiera (26) ze San Jose.

11:21 - SPEKULACE - Zdá se, že nový domov pro obránce Vladislava Gavrikova (27) už má jasnější obrysy. Podle insidera Davida Pagnotty už se Columbus dohodl s Bostonem, ale Bruins si ještě potřebují udělat prostor pod platovým stropem.

19. ÚNORA

22:03 - SPEKULACE - Trejd dlouholetého kapitána Chicaga Jonathana Toewse mohl být jedním z highlightů letošní přestupové uzávěrky, ale už teď je jasné, že k němu nedojde. Klubová legenda má od roku 2020 problémy s nemocí COVID-19 a tým se ho teď rozhodně nezbaví.

19:50 - VÝMĚNA - Krátce poté, co se ukázalo, že Tyler Motte (27) je dalším hráčem, který kvůli spekulacím o výměně bude zdravým náhradníkem, došlo k trejdu. Univerzální útočník a autor tří branek v této sezoně putuje k NY Rangers, tady do stejného klubu, kam zamířil i během loňské přestupové uzávěrky. Opačným směrem míří útočník Julien Gauthier (26) a volba v 7. kole draftu.

18. ÚNORA

08:25 - VÝMĚNA - Toronto nechce znovu skončit už v prvním kole play off, i proto se rozhodlo přistoupit k velké výměně, díky které do jejich týmu přichází nyní už bývalý kapitán St. Louis – Ryan O'Reilly. Spolu s ním přichází také Noel Acciari. St. Louis na oplátku získalo útočníky Michaila Abramova a Adama Gaudetta. K tomu muselo Toronto přihodit hned několik voleb draftu, včetně své první volby pro rok 2023. Do trejdu byla částečně zapojena také Minnesota Wild. Více informací najdete v článku.

17. ÚNORA

13:06 - SPEKULACE - St.Louis Blues jsou na hraně postupu do play off a klub dal nedávnou výměnou Vladimíra Tarasenka najevo, že některých opor se nejspíš zbaví. Dalším na řadě by mohl být obránce z TOP 4. Nejvíce se mluví o Coltonu Paraykovi, ale dojít by mohlo i na Justina Faulka, Torey Kruga či Nicka Leddyho.

16. ÚNORA

17:11 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu finský zadák Olli Määttä (28) zůstává v Detroitu, s klubem prodloužil o dvě sezony a nechá si zaplatit šest milionů dolarů. Majitel stříbrné olympijské medaile přišel k Red Wings v létě z Los Angeles, v tomto ročníku vstřelil ve 49 zápasech pět branek a na 12 nahrál. Na kontě má stejně branek, jako za poslední tři sezony dohromady.

15. ÚNORA

20:46 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Svou budoucnost spojil s Los Angeles Kings obránce Mikey Anderson (23). Americký zadák, kterému končil roční milionový kontrakt, podepsal s kalifornským mužstvem na dalších osm let a přijde si na 33 milionů dolarů. V kariéře odehrál 103. hráč draftu 2017 za klub 172 zápasů (6+27), aktuálně je druhým nejvytěžovanějším borcem Kings (21 minut 49 vteřin) a s bilanci +10 je vůbec nejlepší.

14. ÚNORA

16:49 - SPEKULACE - Dalším mužem, který je kvůli spekulacím o výměně jen zdravým náhradníkem se po Jakobu Chychrunovi (24) z Arizony stal ruský bek Vladislav Gavrikov (27) z Columbusu. Rodák z Jaroslavle je defenzivní oporou klubu v průběhu všech čtyř sezon, které zatím u Blue Jackets odehrál. Zájemců o jeho služby je mnoho v čele s Los Angeles, Calgary, Edmontonem a Bostonem.

13. ÚNORA

19:33 - SPEKULACE - Žádaný obránce Jakob Chychrun (24) z Arizony, který ve 36 zápasech sezony získal 28 bodů (7+21), bude nejspíš brzy měnit dres. Přesně, jak se už dlouhé měsíce spekuluje. Coyotes z něj pro jistotu, aby se nezranil, pro tento týden udělají zdravého náhradníka. Aby se náhodou nezranil...

12:42 - SPEKULACE - Jedním z největších taháků letošní přestupové uzávěrky bude bezesporu dlouholetý útočník Chicaga Patrick Kane (34). Jednička draftu z roku 2007 a trojnásobný vítěz Stanley Cupu už se nejspíš nebude účastnit přestavby mužstva, a tak se řeší, kam ho Blackhawks vymění. Mezi nejskloňovanější jména aktuálně patří Carolina, Dallas, Minnesota a Vegas. Ačkoliv podle The Athletic sám hráč ještě neřekl, jestli se vzdá klauzule o nevyměnitelnosti.

11. ÚNORA

11:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nečekanou oporou Los Angeles se v průběhu sezony stal gólman Pheonix Copley (31), který ročník začínal jako jasná trojka na farmě. Jenže od svého povolání na začátku prosince má bilanci 15-3-1 a Kings ho odměnili kontraktem na 1,5 milionu dolarů, což je takřka jednou tolik, než vydělává teď.

11:03 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Druhý nejlepší obránce Floridy v tabulce +/- Josh Mahura (24) zůstane u Panthers další rok a vydělá si 925 tisíc dolarů. Klub Kanaďana získal na začátku sezony z listiny nechráněných hráčů, kam ho umístil Anaheim.

10. ÚNORA

19:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Jordan Harris (22) se dokázal před sezonou prosadit do oslabené obrany Montrealu a ve 47 zápasech k jednomu gólu přidal deset nahrávek. Klub s ním podepsal kontrakt na příští dva ročníky, v každém mu vyplatí 1,4 milionu dolarů.

9. ÚNORA

20:30 - VÝMĚNA - Obrovskou posilu získali do útoku hokejisté New York Rangers. Ze St. Louis přivedli útočníka Vladimíra Tarasenka (31) a s ním získali také obránce Nika Mikkolu (26). Opačným směrem putují útočník Sammy Blais (26), obránce Hunter Skinner (21) či volby v draftu.

19:34 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Když mělo Toronto před pár týdny nouzi v obranných řadách, vytrejdovalo z Arizony Conora Timminse (24). Kanadský bek se překvapivě nedokázal prosadit do kádru Coyotes, ale v Kanadě se mu daří tak dobře, že si vysloužil dvouletý kontrakt na 2,2 milionu dolarů. V 18 zápasech získal 12 bodů.

11:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký útočník s českým jménem Thomas Novak (25) se víc a víc prosazuje do sestavy Nashvillu. V tomto ročníku už odehrál 20 utkání, přidal čtyři branky a sedm nahrávek a vysloužil si kontrakt na další sezonu. Poprvé v kariéře navíc bude jednocestný, útočník Predators si vydělá 800 tisíc dolarů.

7. ÚNORA

21:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Dylan Cozens si vysloužil v Buffalu novou sedmiletou smlouvu na 49,7 milionu dolarů (1,1 miliardy korun). Po této sezoně NHL vyprší kanadskému hokejistovi tříletý kontrakt na 5,3 milionu dolarů.

6. ÚNORA

21:58 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Do sestavy Nashvillu se před sezonou trochu překvapivě prosadil nedraftovaný americký útočník Cole Smith (27), který měl do startu ročníku na kontě jen devět bezbodových zápasů. V sezoně 2022/23 ve 42 utkáních dal dvě branky a na devět nahrál a přispívá také fyzickou hrou. Predators si ho pojistili na další rok jednocestnou smlouvou v hodnotě 775 tisíc dolarů.

09:03 - VÝMĚNA - Nejlepší hráč San Jose v rubrice +/- obránce Jaycob Megna (30) byl vyměněn do Seattlu za volbu ve 4. kole draftu. Dvoumetrový Američan v tomto ročníku ve 48 zápasech nasbíral 12 bodů (1+11) a s bilancí +6 je jediným hráčem Sharks, který má v kolonce pravdy kladnou cifru.

5. ÚNORA

20:57 - PODPIS - Ještě ani zápas neodehrál po trejdu z Vancouveru do New York Islanders za nový klub útočník Bo Horvat (27), už teď je ale jasné, že jich bude hodně. S novým zaměsntavatelem totiž podepsal osmiletý kontrakt, ročně si vydělá 8,5 milionu dolarů.

10:55 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Minulé léto byl americký útočník Sonny Milano (26) žhavou komoditou, ale překvapivě si práci nenašel. Roční smlouvu s Washingtonem podpesal až v půlce října a byla na pouhých 750 tisíc dolarů. Washington je s útočníkem spokojený (40 zápasů - 8+14), a tak s bývalou šestnáctkou draftu prodloužil o další tři roky. Hodnota kontraktu je 5,7 milionu dolarů.

4. ÚNORA

13:53 - SPEKULACE - Chicago se letos rozhodně do bojů o Stanley Cup nechystá, a tak bude zajímavé sledovat, kdo všechno klub opustí. Podle hokejového experta Franka Seravalliho by zájem na trhu mohli vzbudit obránci Jake McCabe (29) a Connor Murphy (29). První jmenovaný je jediným mužem sestavy Blackhawks s kladnou bilancí v tabulce +/- (+2) a ten druhý je čtvrtým nejvytěžovanějším mužem týmu.

3. ÚNORA

17:27 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Stabilní výkony podává během své první sezony ve Washingtonu trojka draftu z roku 2015 útočník Dylan Strome. Jeho roční kontrakt na 3,5 milionu se plynule změní v pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů, která bude majiteli 36 bodů z 52 utkání v tomto ročníku platit až do konce sezony 2027/28.

31. LEDNA

0:19 - VÝMĚNA - Poprvé v kariéře mění dres kanadský útočník Bo Horvat (27). Kapitán týmu Vancouver Canucks odchází do New York Islanders, kteří za něj obětovali Anthonyho Beauvilliera (25), talentovaného Aatu Rätyho (20) a volbu v 1. kole draftu v roce 2023.

28. LEDNA

18:43 - WAIVERS LISTINA - Ve Vancouveru se po příchodu nového trenéra Ricka Toccheta bude nejspíš leccos měnit. Účastnit už se toho nebude útočník Lane Pederson (25), kterého si z listiny nechráněných hráčů vybral Columbus. Bývalý útočník Arizony či San Jose odehrál v sezoně 11 utkání, jeden gól vstřelil a na dva nahrál a jednou se stihl poprat.

26. LEDNA

20:24 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Debaty o novém kontraktu pro ruského útočníka Andreje Kuzmenka (26) jsou minulostí. Nedraftovaný útočník, který má aktuálně za sebou v NHL pouhých 47 zápasů a 43 bodů (21+22) prodloužil s Vancouverem o dva roky. Smlouva pro bývalého útočníka Petrohradu má hodnotu 11 milionů dolarů.

20:16 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Dvoumetrový kanadský zadák Ben Harpur (28) sice s New York Rangers podepsal smlouvu až na konci října, tedy už v průběhu sezony, ale poté, co se rozehrál na farmě se uchytil v prvním týmu. Během 18 zápasů jednou skóroval, na dvě branky nahrál a slavný klub s ním rovnou o dva roky prodloužil. Dvouletý kontrakt má hodnotu 1,5 milionu dolarů.

07:30 - VÝMĚNA – Český útočník Martin Kaut (23) v zámoří poprvé mění své působiště. V rámci výměny čtyř hráčů míří spolu s obráncem Jacobem MacDonaldem (29) z Colorada do San Jose. Opačným směrem putovala dvojice Matt Nieto (30) a Ryan Merkley (22).

25. LEDNA

12:40 - SPEKULACE - Kapitán St. Louis Blues kanadský útočník Ryan O'Reilly (31) zažívá v NHL nejhorší ročník kariéry. A protože mu končí smlouva, je pravděpodobné, že aktuálně druhý nejhorší muž NHL ve statistice +/- (minus 28), který navíc ve 37 zápasech nasbíral jen 16 bodů (10+6), změní dres. To předpovídá expert stanice TSN Darren Dreger, který dodal, že cena za vítěze Stanley Cupu z roku 2019 bude několik mladých hráčů a voleb v draftu.

24. LEDNA

21:37 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Na začátku sezony si z listiny nechráněných hráčů Arizona stáhla Juusa Välimäkiho (24) z Calgary. Někdejší volba v prvním kole draftu dosud za Coyotes odehrála 44 zápasů a přidala 12 bodů (2+10). Coyotes jsou s jeho příspěvky spokojeni, proto s bekem prodloužili o další rok. Vyplatí mu milion dolarů.

22. LEDNA

19:48 - SPEKULACE - Aktuálně nejlepší střelec San Jose Sharks švýcarský útočník Timo Meier (26) je po sezoně chráněným volným hráčem a rozhodně nebude levný. V tomto ročníku jeho cap-hit činí 6 milionů dolarů (plat je ale 10 milionů), jestli u Sharks zůstane se nicméně neví. Žádné diskuze o nové smlouvě zatím nejsou na pořadu dne a hráčův agent Claude Lemieux dokonce pro Mercury News sdělil, že je velká šance, že jeho klient změní působiště.

21. LEDNA

10:57 - SPEKULACE - Nováčkovská smlouva končí po sezoně Colu Caufieldovi (22) a je jasné, že aktuálně s 26 góly nejlepší střelec Montrealu dostane pořádně přidáno. Patnáctý hráč draftu 2019 má být v příštích letech hlavní osobností mužstva. "Snažím se na novou smlouvu nemyslet, ale občas se tomu člověk neubrání. Poslouchám to ze všech stran, ale až to přijde, tak to přijde," řekl Kanaďan pro TSN.

18. LEDNA

23:01 - VÝMĚNA - Týmy San Jose a Detroitu si vyměnily hráče, ale změna se aktuálně týká spíše jejich záložních týmů v AHL, kde oba američtí útočníci působí. Metrákový Jasper Weatherby (24) opouští Sharks, za které v minulé sezoně v 50 zápasech nasázel 5 branek a kalifornský klub za něj z Red Wings naopak získal drobného Kyla Criscuola (30). Ten má v NHL na kontě jen 15 zápasů, na farmě v Grand Rapids nosil druhým rokem na dresu našité "áčko".

16. LEDNA

16:21 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Matthew Boldy (21) má sice na kontě pouhých 89 utkání v NHL, ale Minnesota je s jeho příspěvkem velmi spokojena (získal v nich 68 bodů) a od dvanáctého hráče draftu z roku 2019 si slibuje mnoho. Po sezoně mu končí nováčkovská smlouva a Wild neváhali, s Kanaďanem prodloužili o sedm let a vyplatí mu 49 milionů dolarů.

15. LEDNA

9:58 – PRODLOUŽENÍ SMLOUVY – Hokejový útočník Pavel Zacha (25) podepsal v zámořské NHL novou čtyřletou smlouvu s Bostonem. Vydělá si díky ní celkem 19 milionů dolarů (přes 420 milionů korun), v průměru 4,75 milionu ročně, a nestane se v létě nechráněným volným hráčem. Kontrakt začne platit od nové sezony. V té probíhající, kterou podepsal loni v srpnu, má brněnský rodák plat 3,5 milionu dolarů.

14. LEDNA

18:45 - ODCHOD Z NHL - Drsný kanadský útočník Joseph Cramarossa (30) opouští poprvé v kariéře zámoří. Majitel 68 startů a pěti gólů v lize rozvázal kontrakt s Minnesotou a bude hrát za německý Adler Mannheim.

11. LEDNA

20:09 - WAIVERS LISTINA - Kanadský útočník Jake Leschyshyn (23) mění poprvé v NHL dres. Syn vítěze Stanley Cupu z roku 1996 Curtise Leschyshyna mění Vegas za New York Rangers. Tam se pokusí získat první bod v sezoně, po 22 utkáních má na kontě nulu. Stěhuje se i obránce Casey Fitzgerald (25), který má také slavného otce. Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2017 putuje z Buffala na Floridu, tam před lety hrával i jeho otec Tom, aktuálně generální manažer New Jersey Devils.

12:47 - SPEKULACE - Přestupová uzávěrka je v NHL letos stanovena na 3. března a některá zajímavá jména pomalu začínají být spojována se změnou barev. Jedním z nich je druhý nejvytěžovanější bek Philadelphie Ivan Provorov (25), který má v tomto ročníku cap hit 6,75 milionu dolarů, ale zatím vstřelil jen 2 góly a přidal 12 nahrávek. Flyers prý čekají na nejlepší nabídku.

Dalším je obránce Matt Dumba (28), kanadský harcovník, který za Minnesotu zvládl odehrát už 559 utkání bodově stagnuje. V sezoně nasbíral zatím jen 11 bodů (4+7), navíc je v posledním roku pětileté smlouvy na 30 milionů dolarů. Podle TSN o něj mají eminentní zájem v Ottawě a Edmontonu.

7. LEDNA

10:49 - WAIVERS LISTINA - Až ve svých šestadvaceti letech se prvního gólu v NHL dočkal americký útočník Michael Eyssimont. Ve Winnipegu, za který v ročníku odehrál 19 utkání a ke gólu přidal čtyři nahrávky a jednu rvačku, ale končí a hrát bude za San Jose.

6. LEDNA

20:04 - PŘESTUP - Patnáct utkání, osm bodů a dvaadvacet trestných minut - to je bilance útočníka Justina Baileyho (27) v Bakersfieldu v AHL v tomto ročníku. Na farmě Edmontonu si vysloužil smlouvu v NHL, Oilers s ním podepsali roční dvoucestný kontrakt. Pro Baileyho nepůjde zdaleka o první zkušenost s NHL, za Buffalo, Philadelphii a naposledy v minulém ročníku Vancouver nasbíral v 82 zápasech celkem 9 bodů (5+4).

4. LEDNA

17:17 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Cestovatel posledních let Jimmy Vesey (29) prodloužil o dva roky smlouvu s NY Rangers. Tradiční klub, který mu letos vyplácí 750 tisíc dolarů, mu v příštích dvou sezonách zaplatí 1,6 milionu. Někdejší univerzitní talent v tomto ročníku nasbíral 12 bodů (6+6), od roku 2019 hrál také za Buffalo, Toronto, Vancouver a New Jersey.

2. LEDNA

23:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Joelu Hoferovi (22) končí na konci sezony tříletý nováčkovský kontrakt a ačkoliv ho Kanaďan dokázal dosud využít k pouhým dvěma zápasům v NHL (oba v ročníku 2021/22), St. Louis Blues s ním s předstihem prodloužili. Opora Springfield Thunderbirds z AHL má do nejlepší ligy světa slušně nakročeno, jeho dvouletý kontrakt je totiž jednocestný.

16:48 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - 17. října povolalo vedení Tampy Bay poprvé z farmy do hlavního týmu obránce Nicka Perbixe (24) a rodák z Minnesoty je od té doby členem Lightning. Jeho aktuální roční nováčkovský kontrakt se prodloužil o další dvě sezony, které Američanovi vynesou 2,25 milionů dolarů. Perbix v sezoně ve 29 zápasech nasbíral osm bodů za tři branky a pět asistencí.

1. LEDNA

20:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - NHL vládnou mladé tváře, ale ani veteráni se nutně nemusí ztratit. Joe Pavelski (38) je třetím nejproduktivnějším hráčem Dallasu, ve 38 zápasech získal parádních 37 bodů (12+25) a Stars si ho pojistili na další sezonu. V ročníku 2023/24 bude brát 3,5 milionu dolarů, další 2 miliony si může vydělat na bonusech.

18:32 - PODPIS - Na draftu v roce 2021 před ním sice přišlo na řadu hned 173 hráčů, kanadský obránce Ethan Samson (19) se nicméně slušně vypracoval a od Philadelphie si brzy vysloužil tříletý nováčkovský kontrakt na 2,7 milionu dolarů. Už v minulé sezoně v juniorském Prince George Cougars nosil na dresu "áčko" a byl druhým nejproduktivnějším bekem, aktuálně má na kontě 27 bodů v 28 zápasech.

30. PROSINCE

21:01 - PODPIS - Anaheim se aktuálně nachází v přestavbě a její součástí by měl být i takřka dvoumetrový gólman Gage Alexander (20). Ducks ho draftovali v 5. kole v roce 2021 a teď s ním podepsali tříletý nováčkovský kontrakt na 2,43 milionu dolarů. Gage aktuálně chytá prvním rokem za Swift Current v juniorské WHL a má bilanci 8-5-1.

20:48 - PODPIS - Kanadský juniorský reprezentant s ruským jménem a tvrdou střelou Danny Žilkin (19) je v NHL pod smlouvou, na tři roky se upsal Winnipeg Jets, kteří ho získali na posledním draftu, a to na 77. pozici. Žilkin je druhým rokem zástupcem kapitána v Guelph Storm v OHL, s 26 body ve 25 zápasech je teď třetím nejproduktivnějším hráčem klubu.

27. PROSINCE

09:39 - PODPIS - Český juniorský reprezentant Matyáš Šapovaliv (18), který hraje i na právě probíhajícím MSJ, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Vegas Golden Knights. Centr hraje druhým rokem v juniorské OHL za Saginaw, více informací si přečtěte zde.

23. PROSINCE

23:37 - PODPIS - Tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů podepsal s Detroitem kanadský centr Amadeus Lombardi (19). Útočník ze 4. kola letošního draftu hraje druhým rokem v juniorské OHL, v dresu Flint Firebirds zaznamenal 44 bodů ve 31 zápasech a je s přehledem nejproduktivnějším hráčem musžtva.

21. PROSINCE

15:59 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Poslední rok dvouletého kontraktu běží nedraftovanému ruskému bekovi Artěmu Zubovi (27) a Ottawa Senators s jeho prodloužením nečekali. Olympijský vítěz z roku 2018 zůstane v kanadské metropoli další čtyři sezony a přijde si během nich na 18,4 milionu dolarů. V NHL hraje třetím rokem, aktuálně ve 14 zápasech posbíral dvě branky a dvě asistence.

20. PROSINCE

16:16 - ODCHOD Z NHL - Po třech sezonách v KHL se před ročníkem 2022/23 rozhodl pro návrat do NHL ruský útočník Nikita Sošnikov (29). New York Islanders mu nabídli rovnou jednocestný kontrakt na 750 tisíc dolarů, nicméně do kádru se bývalý hráč Toronta a St. Louis prosadil jen na tři zápasy a před Vánoci přestupuje do Čeljabinsku.

13:30 - KONEC KARIÉRY - S aktivním hraním se loučí kanadský obránce Alex Biega (34), celkově 147. muž draftu 2006. Defenzivní zadák v NHL hrál za Vancouver, Detroit a naposledy Toronto. To ho v březnu odeslalo do Nashvillu, ale tam si za první tým nikdy nezahrál. Pro tento ročník už angažmá nenašel, a tak končí s bilancí 243 utkání, ve kterých čtyřikrát skóroval a přidal 38 nahrávek.

19. PROSINCE

23:35 - VÝMĚNA - Divoký den je završen divokým trejdem. Útočník Givani Smith (24) se stěhuje z Detroitu na Floridu za obránce Michaela Del Zotta (32). Majitele 736 startů v NHL si tým z Michiganu nenechal, obratem ho poslal do Anaheimu, kde už Kanaďan dvakrát v kariéře hrál. Ducks obětovali forvarda Dannyho O'Regana (28).

21:48 - PŘESTUP - Americký útočník Justin Richards (24) si slušnými výkony v Clevelandu v AHL vysloužil kontrakt s Columbusem. Je roční a dvoucestný a v platnost vstupuje okamžitě. Rodák z Floridy, jehož otcem je bývalý trenér Minnesoty či Columbusu Todd Richards, odehrál v NHL jeden zápas v sezoně 2020/21 za NY Rangers.

18:07 - VÝMĚNA - Jedna z hvězd posledního MS švýcarský útočník Denis Malgin (25) byl vyměněn z Toronta do Colorada. Důvodem je to, že ve 23 zápasech za Leafs vstřelil jen dva góly a přidal dvě nahrávky. Do Toronta míří houževnatý forvard Dryden Hunt (27), kterého Avalanche získali v říjnu z NY Rangers. Také on vstřelil v sezoně jen dva góly.

17:14 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Edmonton na pozici jedničky sice v létě sehnal Jacka Campbella (30) z Toronta, ale toho zatím přechytává talentovaný Stuart Skinner (24). Bývalý kanadský juniorský reprezentant má stále nováčkovskou smlouvu, ale ta mu po sezoně končí, a tak majitel devíti výher z této sezony podepsal s klubem novou. Je tříletá a má hodnotu 7,8 milionu dolarů.

10:25 - PODPIS - Kanadský obránce Jason Demers (34) ještě nehodlá seknout s hokejem a podepsal roční dvoucestnou (750/375 tisíc dolarů) smlouvu s Edmontonem. Tu si vybojoval v záložním týmu v Bakersfieldu, kde aktuálně odehrál 23 utkání a připsal si devět nahrávek. Bývalému obránci San Jose, Dallasu, Floridy či Arizony, který si v NHL vydělal přes 33 milionů dolarů, chybí jediné utkání k 700.

18. PROSINCE

10:28 - PODPIS - Na draftu v roce 2022 šel sice útočník Marc-Andre Gaudet na řadu až jako hráč číslo 152, přesto už má smlouvu v NHL. St. Louis Blues s borcem s vyhlášenou střelou podepsali tříletý nováčkovský kontrakt v hodnotě 2,85 milionu dolarů. Gaudet aktuálně hraje v QMJHL za tým Chicoutimi, se 26 body v 31 zápasech tam je čtvrtým nejproduktivnějším mužem.

17. PROSINCE

19:18 - ODCHOD Z NHL - Ačkoliv herně se mu u Flyers daří a má i důvěru trenéra Johna Tortorelly, opouští český útočník Lukáš Sedlák (29) Philadelphii a odchází hrát za extraligové Pardubice.

16. PROSINCE

10:15 - VÝMĚNA - Trejd na úrovni AHL udělali finalisté Stanley Cupu z roku 1999 týmy Dallasu a Buffala. Do Texasu míří finský obránce Oskari Laaksonen (23), juniorský mistr světa z roku 2019, který v AHL v Rochesteru nahrál 109 utkání a zapsal 53 bodů. Za Sabres si ale nezahrál. Buffalo získalo amerického beka Josepha Cecconiho (25), pro změnu juniorského šampiona z roku 2017, který se dosud do NHL také neprosadil. V American Hockey League má za sebou 176 utkání a 33 bodů.

15. PROSINCE

22:45 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Nedraftovaný americký útočník Trevor Moore (27) měl po skončení této sezony být volným hráčem, ale to se nestane. S Los Angeles totiž podepsal pětiletý kontrakt na 21 milionů dolarů. Bývalý útočník Toronta a majitel 107 bodů v NHL v této sezoně vstřelil 7 branek a přidal 11 asistencí. V půlce listopadu dal Edmontonu svůj první hattrick v lize.

14. PROSINCE

19:40 - ODCHOD Z NHL - Chráněný volný hráč Alex Formenton (23) se do 1. prosince nedohodl s Ottawou na nové smlouvě, tímpádem v tomto ročníku nesmí v NHL nastoupit. A tak juniorský mistr světa s Kanadou z roku 2018 odchází na ročník 2022/23 do švýcarského Ambri. V NHL zatím nahrál 109 utkání a nasbíral 39 bodů (23+16).

13. PROSINCE

21:09 - WAIVERS LISTINA - Podruhé během kalendářního roku 2022 si některý z týmů vybral z listiny nechráněných hráčů amerického útočníka Karsona Kuhlmana (27). V lednu ho takto z Bostonu získal Seattle, teď tým Kraken stejným způsobem opustil a bude hrát za Winnipeg. Nedraftovaný forvard v této sezoně vstřelil jediný gól ve 14 zápasech.

10:19 - SPEKULACE - Poslední rok šestileté smlouvy na 33 milionů dolarů běží ve Vancouveru kapitánovi Bo Horvatovi (27) a zdá se, že další s Canucks už nepodepíše. Aktuálně s 20 góly čtvrtý nejlepší střelec soutěže se podle Pierra LeBruna z TSN nedokázal s klubem dohodnout a spekuluje se o tom, že naposledy odmítl osmiletou smlouvu na 64 milionů dolarů. Klub se teď soustředí na jeho výměnu, adeptů je údajně dostatek.

12. PROSINCE

21:17 - WAIVERS LISTINA - Juniorský mistr světa z roku 2017 útočník Eeli Tolvanen poprvé v NHL mění dres, z listiny nechráněných hráčů si ho stáhl Seattle. Třicátý hráč draftu 2017, který se měl v NHL stát hvězdou, u Predators neprorazil podle představ a v jednom ročníku dokázal posbírat nejvíc 23 bodů. V tom současném ve třinácti utkáních vstřelil pouze dvě branky a přidal stejný počet nahrávek.

10. PROSINCE

20:05 - PODPIS - Jihlavský rodák Jakub Brabenec (19) má nakročeno do NHL, s týmem Vegas Golden Knights, který ho draftoval v roce 2021 ze 102. pozice podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který je platný okamžitě. Jeho hodnota je 2,775 milionu dolarů. Brabenec v minulém ročníku juniorské QMJHL posbíral za Charlottetown 64 bodů v 58 zápasech. V tomto ročníku jich je zatím 25 v 27 zápasech.

17:40 - ROZVÁZÁNÍ SMLOUVY - V Bostonu se dohodli se švédským obráncem Victorem Berglundem (23) na vzájemném ukončení smlouvy. Celkově 195. hráč draftu 2017 odehrál mezi lety 2019-2022 jen 55 utkání za farmářský tým v Providence a získal 21 bodů. Do prvního týmu se nikdy neprobojoval. Jeho novým působištěm je finské HIFK.

6. PROSINCE

20:44 - WAIVERS LISTINA - Ani bod nezískal ve 14 zápasech tohoto ročníku útočník Jayson Megna (32) a opouští tak Colorado, kde působil poslední čtyři sezony. Jeho novým domovem je Anaheim. V lize už hrál také za Pittsburgh, NY Rangers a Vancouver a dal deset gólů.

1. PROSINCE

20:52 - ODCHOD Z NHL - Na vzájemném ukončení ročního kontraktu (950/375 tisíc dolarů) se minulý týden s Buffalem dohodl kanadský útočník Riley Sheahan (30) a nově bude hrát za švýcarský Biel. Jedenadvacátý hráč draftu z roku 2010 hrál v NHL kromě Buffala za Detroit, Pittsburgh, Floridu, Edmonton a Seattle a v 637 zápasech nasbíral 194 bodů (74+120). V tomto ročníku nebodoval.

17:25 - PODPIS - Dva mladí kanadští útočníci jsou nově pod smlouvou v Columbusu. Prvním je 44. muž posledního draftu Luca Del Bel Belluz (19), který v tomto ročníku v juniorské OHL ve 21 zápasech nasbíral 26 bodů. Druhým je James Malatesta (19), kterého Blue Jackets brali na draftu 2021 v 5. kole a v QMJHL v sezoně ve 23 zápasech dal už 19 gólů. Oba podepsali tříleté nováčkovské smlouvy na 2,85 milionu dolarů.

30. LISTOPADU

23:40 - VÝMĚNA - Carolina získala z týmu Vegas posilu do obrany, přichází majitel tří startů v NHL kanadský obránce Zack Hayes (23). S klubem ze státu Nevada se vedení Hurricanes vyrovná v budoucnu.

29. LISTOPADU

18:30 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Finský útočník Roope Hintz (26) nebude po sezoně volným hráčem. Majitel 24 bodů (8+16) z 22 zápasů sezony totiž prodloužil s Dallasem o dalších osm let, během kterých si vydělá 67,5 milionu dolarů. Za Stars odehrál metrákový forvard už 261 zápasů a připsal si 194 bodů. Ročník 2021/22 pro něj díky 37 gólům a 72 bodům byl nejlepší v kariéře.

12:23 - PŘESTUP - Třetí hráč draftu z roku 2012 americký útočník Alex Galchenyuk (28) podepsal roční dvoucestný kontrakt (750/250 tisíc dolarů) s Coloradem. Útočník, jehož kariéra v posledních letech výrazně stagnuje, zkoušel štěstí u Avalanche už v podzimní kempu, ale zranil se. Proto vedení mužstva čekalo až doteď.

25. LISTOPADU

21:46 - PODPIS - Columbusu roste v juniorce megatalent, drobný Jordan Dumais (18) byl sice letos draftován až z 96. místa, ale v QMJHL v barvách Halifaxu doslova září. Ve 23 zápasech sezony už nasbíral 51 bodů a rozjetý je na 151. Proto s ním Blue Jackets rychle podepsali nováčkovský kontrakt na tři roky s hodnotou 2,85 milionu dolarů.

23. LISTOPADU

20:34 - VÝMĚNA - Nejobávanější bijec NHL posledních let Ryan Reaves (35) popáté v kariéře mění dres. Po St. Louis, Pittsburghu, Vegas a Rangers bude působit v Minnesotě, která za něj ani moc neobětovala. Ranaře získala za volbu v 5. kole draftu 2025.

20:29 - VÝMĚNA - Toronto postrádá kvůli zranění tři klíčové obránce a v kuloárech už se spekuluje, kdo dorazí zacelit mezeru. Pro začátek jde o juniorského mistra světa z roku 2018 Conora Timminse (24), který se v minulých sezonách neprosadil do kádru Colorada a teď ani na soupisku Arizony. Ta za něj získala 205 centimetrů vysokého útočníka Curtise Douglase (22), jenž na svou premiéru v NHL čeká.

20:24 - WAIVERS LISTINA - Neuplynuly ani dva týdny a Magnus Hellberg (31) se znovu stěhuje. Švédský veterán startoval ročník v Seattlu, odtamtud zamířil do Ottawy, pak znovu do Seattlu a teď je majetkem Detroitu. S týmem Red Wings mimo jiné podpesal kontrakt v dubnu, o návrat se pokusil po čtyřech sezonách v KHL.

17:34 - PODPIS - Po této sezoně končí nováčkovská smlouva brankáři Pjotru Kočetkovovi (23) a vzhledem k tomu, že během zaskakování za zraněné parťáky se mu daří, Carolina nečekala a s Rusem rychle prodloužila. S majitelem dvou výher v tomto ročníku podepsala čtyřletý kontrakt na osm milionů dolarů.

19. LISTOPADU

21:18 - WAIVERS LISTINA - Nechtěným se v Minnesotě stal desátý muž draftu 2016 útočník Tyson Jost (24). Majitel stříbra z MS v roce 2019 s Kanadou odehrál v této sezoně za Wild 12 zápasů a třikrát nahrával, z listiny nechráněných hráčů si ho vzalo Buffalo.

15. LISTOPADU

13:45 - PODPIS - Draftem sice kanadský centr Nolan Burke (19) neprošel, přesto má nakročeno do NHL. Útočník týmu Sarnia Sting z juniorské OHL je aktuálně s 15 góly z 16 zápasů nejlepším střelcem celé soutěže a Nashville s ním díky tomu podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů.

13. LISTOPADU

09:35 - SPEKULACE - Calgary sice v létě přivedlo ofenzivní hvězdy Jonathana Huberdeaua a Nazema Kadriho, ale stejně jim v počtu vstřelených branek v sezoně patří až 24. pozice. "Flames se pokukují po skórujícím útočníkovi, ale co jsem tak slyšel, už to trvá od srpna," řekl Elliotte Friedman, expert stanice Sportsnet.

12. LISTOPADU

20:15 - WAIVERS LISTINA - Jeden ze tří lotyšských hokejistů v NHL mění barvy. Útočník Rudolfs Balcers (25) ale moc daleko nejde, Floridu, za kterou v sezoně vstřelil dvě branky ve 14 zápasech mění za Tampu Bay.

10. LISTOPADU

21:58 - WAIVERS LISTINA - Od té doby, co v dubnu podepsal s Detroitem, tak Magnus Hellberg (31) neustále cestuje. Ročník začal v Seattlu, pak putoval do Ottawy, kde vychytal jednu výhru a Kraken si ho teď znovu stáhl z listiny nechráněných hráčů zpátky. Jednocestnou smlouvu má na rok.

6. LISTOPADU

23:11 - PODPIS - Toronto trápí zranění gólmani, k Mattu Murraymu (28) se nově přidal také Ilja Samsonov (25) a Maple Leafs potřebují zálohu. Proto podepsali takřka dvoumetrového rodáka z Massachussetts Keitha Petruzzelliho (23), který sezonu v AHL v barvách Marlies načal šesti výhrami ve stejném počtu utkání. Draftován byl Detroitem v roce 2017 z 88. pozice.

5. LISTOPADU

20:24 - WAIVERS LISTINA - Jen na šest zápasů z 11 možných se na soupisku Toronta prosadil útočník Nicolas Aube-Kubel, aktuální vítěz Stanley Cupu s Coloradem. Ani jednou nebodoval, hrál průměrně lehce přes devět minut a zapsal jen dvě střely na branku. Maple Leafs už o něj nestáli, a proto si ho z listiny nechráněných hráčů vzal Washington.

14:57 - SPEKULACE - Čtvrtý nejhorší tým Východní konference Montreal se údajně chystá vyměnit některého z útočníků, protože v ofenzivních řadách má lehký přetlak. "Habs už oslovili několik klubů, dost možná se zbaví někoho z trojice Jonathan Drouin-Mike Hoffman-Jevgenij Dadonov," řekl expert stanice TSN Pierre LeBrun.

4. LISTOPADU

20:33 - PODPIS - Boston podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,85 milionu dolarů s americkým útočníkem Mitchellem Millerem (20). Ten je zajímavý tím, že Arizona, která ho v roce 2020 draftovala ve 4. kole, se vzdala práv na něj poté, co vyšlo najevo, že hráč během školních let šikanoval mentálně postiženého spolužáka.

2. LISTOPADU

17:20 - PODPIS - Blackhawks posilují brankářský post, tradiční klub podepsal roční smlouvu s kanadským brankářem Dylanem Wellsem (24), kterého v roce 2016 draftoval v 5. kole Edmonton. S ním sice podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, do NHL ale nikdy nenakoukl. Minulou sezonu hrál v ECHL za Rockford Admirals a ročník zakončil s bilancí 18-21-2. Jeho aktuální kontrakt mu vynese 750 tisíc dolarů v prvním týmu a 80 tisíc na farmě.

31. ŘÍJNA

23:44 - PODPIS - Kanadský brankář Matt Murray (24) podepsal roční dvoucestný kontrakt s Dallasem, na jehož farmě v Texasu v minulém ročníku odchytal šest utkání a v tom současném už tři. Nikdy nedraftovaný gólman roky chytal v univerzitní NCAA v barvách UMass. Shoda jmen s gólmanem Toronta je čistě náhodná.

30. ŘÍJNA

18:33 - PODPIS - Výtečně odstartoval do nové sezony juniorské WHL kanadský útočník Lucas Ciona (19), v devíti zápasech nasbíral za Seattle 17 bodů (7+10). Proto s ním Calgary podepsalo tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,775 milionu dolarů. V platnost vstupuje hned.

28. ŘÍJNA

20:49 - KONEC SMLOUVY - Po čtyř bezbodových zápasech na farmě Arizony v Tucsonu se rozhodl v organizaci Coyotes skončit český reprezentační obránce Lukáš Klok (27), který s klubem rozváže smlouvu. Kam povedou jeho další kroky?

20:33 - VÝMĚNA - Kanadský obránce Ethan Bear (25) se loučí s Carolinou a míří do Vancouveru. Za Hurricanes v minulém ročníku v 58 zápasech nasbíral 14 bodů (5+9), v této sezoně ale nenaskočil. Společně s ním odchází do Kanady za volbu v 5. kole draftu 2023 ještě farmářský útočník Lane Pederson (25).

09:38 - VÝMĚNA - Kanadský útočník s českým příjmením Jack Studnicka (23) se nedokázal za pět let od draftu prosadit do kádru Bruins (38 zápasů a jediný gól) a nově patří Vancouveru. Ten za bývalého juniorského reprezentanta obětoval brankáře Mikeyho DiPietra (23) a švédského beka Jonathana Myrenberga (19).

27. ŘÍJNA

21:33 - PŘESTUP - Neúspěšní byli v kempech obránce Ben Harpur (27) a brankář Christopher Gibson (29), přesto mají oba čerstvě smlouvy v NHL. Obě jsou roční, dvoucestné na 750 tisíc dolarů. Pro ostře hrajícího beka Harpura, který zakončil kemp Columbusu těžkým KO při bitce s NY Rangers, pro finského brankáře Gibsona zase se Seattlem.

21:30 - WAIVERS LISTINA - První změna dresu potkala v NHL útočníka Kieffera Bellowse (24). Juniorský mistr světa s Amerikou z roku 2017 opouští po 68 zápasech a 25 bodech (11+14) NY Islanders a nově patří Philadelphii.

17:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Metrákový tvrďák Mark Kastelic (23) si pomalu získává místo na soupisce Ottawy. V tomto ročníku dojede nováčkovskou smlouvu a pro příští dvě už podepsal jednocestný kontrakt na 1,67 milionu dolarů. V NHL v sezoně odehrál šest zápasů, dvakrát skóroval a jednou se popral. V lize má celkem ve 22 zápasech na kontě čtyři branky a tři bitky.

26. ŘÍJNA

20:00 - VÝMĚNA - Hned do dvou trejdů se pustili hokejisté Chicaga, ani v jednom případě ale nejde o zkušeného hráče. Z Montrealu získali Blackhawks centra Camerona Hillise (22) a z Philadelphie zase beka Coopera Zecha (23). Do kanadského klubu odeslali mistra světa z roku 2021 Nicolase Beaudina (23) a k Flyers útočníka Evana Barratta (23).

25. ŘÍJNA

19:01 - PŘESTUP - Kempy sice už před pár týdny skončily, ale Tyler Pitlick (30) se dočkal smlouvy se St.Louis, kde se o ni ucházel, až teď. Je roční, ale pouze dvoucestná. Bývalý útočník Edmontonu, Dallasu, Philadelphie, Arizony, Calgary a Montrealu v NHL získal 89 bodů v 325 zápasech.

24. ŘÍJNA

12:05 - ODCHOD Z NHL - Mistr světa z Prahy 2015 kanadský útočník Tyler Ennis (33) opouští po mnoha letech zámoří a bude hrát za švýcarský Bern. V NHL během 700 utkání získal 346 bodů, 24 z nich za Ottawu v minulém ročníku.

22. ŘÍJNA

18:00 - ODCHOD Z NHL - Sparta získala obránce Michala Kempného (32), který skončil v NHL v Seattlu. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal v pražském klubu smlouvu na dva roky.

21. ŘÍJNA

21:16 - PŘESTUP - Kdepak, ještě není konec. Vítěz Stanley Cupu a dlouholetý útočník Caroliny Eric Staal (37) podepsal roční smlouvu na 750 tisíc dolarů s Floridou a brusle tak na hřebík ještě nepověsí. V týmu Panthers se potká i s bratrem Marcem.

20. ŘÍJNA

20:35 - WAIVERS LISTINA - Do čtvrtého klubu NHL se chystá útočník Dryden Hunt (26). Nedraftovaný Kanaďan už hrál za Floridu, Arizonu a NY Rangers a nově je posilou Colorada. V NHL nahrál autor jedné branky z této sezony celkem 168 zápasů.

20:10 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - S brankářem Danielem Vladařem jsou v Calgary spokojení, proto s odchovancem Kladna (25) podepsali nový dvouletý kontrakt na 4,4 milionu dolarů. Bývalý gólman Bostonu má za sebou jednu celou sezonu v barvách Flames, v té aktuální má na kontě jednu výhru.

19. ŘÍJNA

20:40 - PODPIS - Minnesota podepsala tříletý nováčkovský kontrakt (celkem 2,85 milionu dolarů) s kanadským útočníkem Michaelem Milnem (20), kterého draftovala letos z 89. pozice. Neúnavný křídelník poslední roky trávil ve WHL ve Winnipegu, v minulém ročníku byl s 81 body v základní části třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva v základní části, s 13 góly v play off byl pak vůbec nejlepší.

20:12 - WAIVERS LISTINA - Jen tři utkání odehrál za Colorado český útočník Lukáš Sedlák (29). Ani v jednom nebodoval, jednou vystřelil na branku a připsal si tři kladné body. Na farmu Avalanche skrz listinu volných hráčů neprošel, stáhla si ho totiž Philadelphia.

16. ŘÍJNA

17:50 - ODCHOD Z NHL - Ne pokaždé znamená vysoká pozice na draftu automaticky úspěch. Kanadský útočník Michael Dal Colle (26) byl volen v roce 2014 z páté pozice, ale během let odehrál za NY Islanders jen 112 utkání a dal osm gólů. Nově bude hrát za finské TPS Turku.

10:50 - PŘESTUP - Celkem 34 bodů získal v posledním ročníku americký útočník Sonny Milano (26), přesto s ním Anaheim neprodloužil a v tréninkovém kempu Calgary neuspěl. Nakonec přijal roční smlouvu na 750 tisíc dolarů od Washingtonu. Tato částka je mimo jiné ligovým minimem.

15. ŘÍJNA

12:00 - KONEC V NHL - Švédský mistr světa z roku 2017 Victor Rask (29) neuspěl na zkoušce v Columbusu a po osmi sezonách opouští NHL a bude hrát za švýcarský Fribourg-Gottéron. Do Evropy putuje také švédský útočník Linus Sandin (26), který rozvázal roční smlouvu s Philadelphií a bude hrát za Rögle. Finský gólman Christopher Gibson (29) zase po něúspěchu v kempu Arizony míří do AHL, chytat bude za Coachella Valley Firebirds.

11:55 - PODPIS - Quebecký rodák William Trudeau (20) se na příští tři sezony upsal Montrealu, který ho v roce 2021 draftoval ve 4. kole ze 113. místa. V minulém ročníku juniorské QMJHL byl se 44 body celkově 14. nejproduktivnějším obráncem. Nově bude hrát v AHL za Laval.

14. ŘÍJNA

14:34 - ODCHOD Z NHL - Po 701 odehraných zápasech opouští zámořskou scénu kanadský útočník Cody Eakin (31). Za Washington, Dallas, Vegas, Winnipeg a Buffalo nasbíral 256 bodů, teď míří do švýcarského SCL Tigers. Majitel zlaté medaile z MS v Praze z roku 2015 se krátce předtím neprosadil v kempu Calgary.

11:07 - PODPIS - Kanadský útočník Fraser Minten (18) podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,6 milionu dolarů s Torontem. Tradiční klub centra letos draftoval z 38. pozice, v minulém ročníku nasbíral v Kamloops ve WHL 55 bodů (20+35) v 67 zápasech.

10:23 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce Travis Sanheim (26) se krátce po startu sezony dohodl s Philadelphií na osmiletém prodloužení kontraktu, díky němuž si vydělá 50 milionů dolarů. Kanaďan působí ve Flyers celou kariéru. Za šest sezon v elitní lize odehrál Sanheim 335 utkání a připsal si 116 bodů (29+87). Na letošním mistrovství světa ve Finsku získal stříbro.

13. ŘÍJNA

22:17 - PODPIS - Třicátý muž letošního draftu finský útočník Brad Lambert (18) už je v zámoří pod smlouvou. Majitel bronzové medaile z posledního MSJ podpesal tříletý nováčkovský kontrakt na 3,6 milionu dolarů s Winnipegem. V poslední sezoně ve finské nejvyšší soutěži ve 49 zápasech získal 10 bodů.

08:50 - ODCHOD Z NHL - Po třinácti sezonách opouští zámoří slovenský útočník Richard Pánik (31). Ten má sice ještě rok platný kontrakt s NY Islanders, ale tým o něj nestojí, a tak ho zapůjčil do švýcarského Lausanne.

08:45 - WAIVERS LISTINA - Jen 12 dní trvalo angažmá brankáře Jonase Johanssona v Arizoně (27). Metrákového švédského gólmana si Colorado vzalo zpátky stejným způsobem, jako o něj nedlouho předtím přišlo.

12. ŘÍJNA

21:01 - KONEC KARIÉRY - Po šestnácti sezonách končí s hokejem americký obránce Andy Greene (39), bývalý dlouholetý hráč a kapitán New Jersey Devils, který poslední dva ročníky strávil u New York Islanders. V NHL odehrál 1057 zápasů, nasbíral 264 bodů (52+212), s Devils si v roce 2012 zahrál finále Stanley Cupu, a také reprezentoval USA na mistrovství světa 2010.

19:44 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Americký obránce Mattias Samuelsson (22) sice během 54 utkání za Buffalo ještě nevstřelil ani branku, ale Sabres mu skutečně hodně věří. Newyorský klub s bývalým juniorským reprezentantem podepsal rovnou sedmiletou smlouvu na 30 milionů dolarů.

08:59 - PŘESTUP - Zkušenosti a švédskou jistotu získali do obrany hokejisté Boston Bruins. Z Arizony přichází Anton Stralman (36), zadák, který si vybojoval roční milionovou smlouvu v kempu a pokud odehraje aspoň 70 utkání, dosáhne na tisíc zápasů v základní části.

11. ŘÍJNA

23:15 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Roční kontrakty na 750 tisíc dolarů získali po úspěšných vystoupeních v tréninkových kempech americký útočník Derek Stepan (32) a kanadský obránce Michael Stone (32). První jmenovaný podepsal s Carolinou, druhý s Calgary. Oba dva v aktuálních klubech působili i v minulém ročníku.

18:36 - PODPIS - Rovnou 201 centimetrů vysoký brankář Talyn Boyko (19) je pod smlouvou u NY Rangers, kteří ho draftovali v roce 2021 ve 4. kole. Rodák z Alberty zaujal v minulém ročníku juniorskou WHL, s 29 výhrami byl 6. nejlepším gólmanem ligy. Jeho nováčkovský kontrakt je tříletý.

10. ŘÍJNA

21:36 - WAIVERS LISTINA - Hodně živo je před startem sezony na listině volných hráčů. Bývalý kanadský juniorský reprezentant Connor Ingram (25) se stěhuje z Nashvillu do Arizony, obránce Josh Mahura (24) mění Anaheim za Floridu, švédský křídelník Axel Jonsson Fjällby (24) odchází z Washingtonu do Winnipegu, Capitals naopak opouští forvard Brett Leason (23), který jde do Anaheimu a New York Rangers za Chicago vyměnil obrovitý bek Jarred Tinordi (30).

21:20 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Soupiska Golden Knights je hotová, chráněný volný hráč Nicolas Hague (23) zůstane ve Vegas další tři roky a vydělá si 6,8 milionu dolarů. Poslední dva ročníky odehrál za klub z Nevady pokaždé 52 utkání a celkem zapsal 31 bodů.

17:56 - PŘESTUP - Na svou šestnáctou sezonu v NHL se chystá šestka draftu z roku 2006 útočník Derick Brassard (35). Kanaďan, který v uplynulých čtyřech sezonách vystřídal barvy sedmi klubů, podepsal roční jednocestnou smlouvu s Ottawou na 750 tisíc dolarů. Za Senators už mimochodem dříve hrával, teď bude doufat, že v sezoně naskočí aspoň do 49 zápasů a dosáhne na metu 1000 utkání v lize.

11:42 - PODPIS - Někdejší elitní rváč Pierre-Cédric Labrie (35) je po pěti letech znovu v NHL pod smlouvou. Za Tampu Bay, které se upsal i nyní (1 rok, 770/100 tisíc dolarů) naposledy nastoupil v ročníku 2013/14 a mezitím působil například v ECHL či německém Eisbärenu Berlín.

11:33 - WAIVERS LISTINA - Poprvé v kariéře mění v NHL dres finský obránce Juuso Välimäki (24), který už se nevešel na soupisku Calgary, a tak si ho z listiny volných hráčů stáhla Arizona. Bývalý juniorský reprezentant v předchozích sezonách mnohdy marně bojoval o dres Flames, nejvíce se prosadil v ročníku 2020/21, ve kterém za kanadský klub odehrál 49 zápasů.

11:29 - VÝMĚNA - Hodně si toho v St. Louis slibovali od ruského útočníka Klima Kostina (23), proto ho v roce 2017 draftovali v úplném závěru prvního kola. Jenže bývalý kapitán ruské dvacítky zvládl za klub odehrát jen 46 utkání a vstřelit čtyři branky, a tým ho tak vyměnil do Edmontonu. A to za dalšího Rusa, stejně starého obránce Dmitrije Samorukova, jenž má na kontě v soutěži jediné utkání.

11:11 - PŘESTUP - Dvojice amerických útočníků si vybojovala v kempech nové smlouvy. Po třech letech se k New York Rangers vrací někdejší univerzitní talent Jimmy Vesey (29), který podepsal roční smlouvu na 750 tisíc dolarů. Toronto zase posílí Zach Aston-Reese (28), který přichází z Anaheimu a zůstane na rok. Jeho roční smlouva má hodnotu 840 630 dolarů.

9. ŘÍJNA

11:06 - WAIVERS LISTINA - Montreal si stáhl z listiny nechráněných hráčů kanadského obránce Johnnyho Kovacevice (25) z Winnipegu. Rodák z Ontaria v NHL odehrál jen čtyři zápasy, ale v AHL v minulé sezoně vstřelil 11 branek, což mu mezi obránci stačilo na dělené čtvrté místo v celé soutěži.

8. ŘÍJNA

10:52 - VÝMĚNA - Těsně před startem nového ročníku sáhly týmy Vancouveru a Chicaga po trejdu. Do Kanady se stěhuje obránce Riley Stillman (24), jehož 52 utkání a 12 bodů z minulé sezony bylo jeho kariérním maximem. Blackhawks posílí forvard Jason Dickinson (27), jenž v NHL odehrál 283 utkání, valnou většinu v Dallasu a klub získal také volbu ve 2. kole draftu 2024.

7. ŘÍJNA

21:08 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Obránce MacKenzie Weegar (28) podepsal v NHL novou osmiletou smlouvu s Calgary. Kontrakt, který vstoupí v platnost v sezoně 2023/2024, vynese bekovi 50 milionů dolarů. Pro nadcházející ročník mu zbývá poslední rok z původně tříletého kontraktu, který před dvěma lety podepsal s Floridou. Letos v červenci ho Panthers, kde hrál od roku 2016, vyměnili do Calgary.

6. ŘÍJNA

19:10 - KONEC V KEMPU - Dvojice útočníků nezvládla dostatečně zaujmout v Calgary. Jde o zkušeného Codyho Eakina (31), který v NHL nahrál přes 700 zápasů a Sonnyho Milana (26), který naposledy působil v Anaheimu. Neuspěl ani šestý hráč draftu 2014 Jake Virtanen (26), dres Edmontonu si nevybojoval.

07:22 - PODPIS - Na čtyřleté smlouvě v hodnotě 31 milionů dolarů se domluvil tým Dallas Stars s útočníkem Jasonem Robertsonem (23). Američan byl v minulé sezóně s 41 góly nejlepším střelcem týmu, celkově si pak připsal 79 kanadských bodů. Robertson, který byl vybrán ve druhém kole (č. 39) draftu NHL v roce 2017, skončil druhý za Kirillem Kaprizovem z Minnesoty v boji o Calder Trophy v sezoně 2020/21.

5. ŘÍJNA

17:24 - PODPIS - Předposledním mužem 1. kola draftu 2021 byl kanadský obránce Logan Mailloux (19), se kterým teď Montreal podepsal tříletý nováčkovský kontrakt na 2,775 milionu dolarů. Rodák z Ontaria v sezoně 2021/22 odehrál v OHL za London Knights jen 12 zápasů a připsal si 13 bodů.

11:15 - KONEC V KEMPU - Další zkušená trojice opouští kempy neúspěšně. Dlouholetý obránce Detroitu Danny DeKeyser (32) se neprosadil do kádru Vancouveru a aljašský rodák Nate Thompson (38) se neprosadil do dresu Los Angeles. Bez práce je zatím také útočník Victor Rask (29), v Columbusu ho nechtějí...

11:07 - PODPIS - Jako číslo 33 šel na řadu během letošního draftu kanadský centr Owen Beck (18) a hned si otevřel cestu do NHL. Montreal s ním podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu na 2,85 milionu dolarů. V minulém ročníku hrál v juniorské OHL za tým z města Mississauga a v 68 zápasech nasbíral 51 bodů (21+30).

4. ŘÍJNA

21:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Útočník Mathew Barzal (25) prodloužil o osm let smlouvu s New York Islanders. Klub podmínky nezveřejnil, podle agentury AP si však kanadský útočník přijde na 9,15 milionu dolarů ročně.

09:41 - KONEC V KEMPU - Majitel 296 gólů v NHL James Neal (35) neuspěl v kempu Columbusu, kde ve dvou zápasech vstřelil jeden gól. V New Jersey zase končí obránce Thomas Hickey (33), bývalá čtyřka draftu a majitel dvou zlatých medailí z MSJ.

09:35 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Hráčem Seattlu zůstává holandský forvard Daniel Sprong (25), který si místo v sestavě vybojoval v kempu. V přípravě odehrál dvě utkání a jednou skóroval, celkově za tým Kraken v NHL sehrál 16 utkání s bilancí 6+0. Jeho roční kontrakt je dvoucestný, v prvním týmu si vydělá 750 tisíc dolarů, na farmě 325.

09:10 - PODPIS - Úspěchem zakončil kemp Caroliny nedraftovaný ruský obránce Grigori Dronov (24). Majitel bronzové medaile z MSJ 2017 posledních šest sezon strávil v KHL v barvách Magnitogorsku, s Carolinou podepsal roční dvoucestnou smlouvu (770/70 tisíc dolarů).

3. ŘÍJNA

20:35 - WAIVERS LISTINA - Útočník Radim Zohorna (26) se stal hráčem Calgary. Kanadský klub si českého hokejistu stáhl z tzv. waiver listu, kam ho v neděli umístil Pittsburgh. Za hlavní tým NHL odehrál dvojnásobný mistr republiky s Kometou Brno a bývalý hráč Mladé Boleslavi 25 zápasů, v nichž vstřelil čtyři góly a připsal si šest asistencí. Stejným způsobem měnil působiště také švédský brankář Magnus Hellberg (31), kterého si po zranění Cama Talbota vzala Ottawa.

2. ŘÍJNA

19:15 - PODPIS - Dalším, kdo se prosadil v kempu, je kanadský brankář Nolan Lalonde (18), který si vybojoval tříletý nováčkovský kontrakt v Columbusu. Nedraftovaný rodák z kanadského Kingstonu dosud chytal za Erie Otters v juniorské OHL, v minulé sezoně měl bilanci 24-25-3.

17:47 - KONEC V KEMPU - Draft 2014 byl bohatý na budoucí hvězdy (Leon Draisaitl, Dylan Larkin, Aaron Ekblad...), ale Islanders si z páté pozice vybrali Michaela Dal Colleho (26). Za klub odehrál jen 112 zápasů a vstřelil 8 gólů a New York o něj dál nestojí. Neuspěl ale ani v kempu Ottawy...

12:26 - PŘESTUP - Dalším obráncem, který uspěl v kempu a vysloužil si kontrakt na příští rok, je Nathan Beaulieu (29). Řízný bek, který naposledy patřil Pittsburghu, ale kvůli zranění si za něj v posledním ročníku ani nezahrál, podepsal roční smlouvu na 850 tisíc dolarů s Anaheimem. Rodák z Ontaria za Montreal, Buffalo a Winnipeg v NHL nasbíral 94 bodů.

1. ŘÍJNA

21:37 - PŘESTUP - Po třech sezonách v barvách Chicaga se do Caroliny vrací kanadský bek a 12. hráč draftu 2009 Calvin de Haan (31). Nicméně s platem musel výrazně dolu, v minulé sezoně bral 5,4 milionu dolarů, v té blížící se bude hrát za 850 tisíc. De Haan se do týmu prosadil z kempu.

20:01 - PRODLOUŽENÍ SMLOUVY - Zajímavý krok předvedli v Montrealu, ačkoliv má gólman Jake Allen (32) ještě rok platný kontrakt, Canadiens s ním o dvě sezony prodloužili (celkem 7,7 milionu dolarů). Vítěz Stanley Cupu se St.Louis z roku 2019 v kanadském klubu za poslední dvě sezony vychytal 20 výher...

Také dřívější přestupy jsme sledovali on-line.