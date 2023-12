Flek po druhém turnaji EHT: Můžeme to hodnotit kladně. Ukazujeme tvář, kterou trenéři chtějí

Čeští hokejisté neuspěli v přímém souboji o triumf na Švýcarských hrách se Švédskem a po výsledku 3:5 si v šestém utkání v sezoně připsali vůbec první porážku. Útočník Jakub Flek (30), který nechyběl v týmu ani při triumfu na listopadovém turnaji Karjala, zhodnotil v rozhovoru s novináři vystoupení na druhém dílu Euro Hockey Tour pozitivně.

"Myslím si, že to asi můžeme hodnotit kladně, byť jsme to zakončili porážkou. Ta samozřejmě nikomu nechutná, ale myslím si, že když budu mluvit za celý tým, tak ukazujeme tvář, kterou po nás asi trenéři chtějí. Prezentujeme se hrou, kterou se prezentovat chceme. Bohužel to dneska nestačilo. Můžeme se poučit z chyb a propříště být ještě lepší," řekl Flek.

Češi ve čtvrtek v Praze zdolali po obratu Finsko 2:1 a v sobotu v Curychu po ztrátě dvoubrankového vedení uhráli proti domácímu Švýcarsku vítězství 3:2 v prodloužení. Dnes se Švédy marně dotahovali manko. "Vždycky jsme dotahovali ztrátu a soupeř si konec pohlídal. Ale musím pochválit mužstvo, jak jsme se vždycky dokázali vrátit do zápasu. I na konci je potrápit," podotkl Flek.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka v sobotu hráli večerní utkání od 18:00 a dnes nastoupili už od 13:00. "Samozřejmě je každá hodina znát, když se hrají dva zápasy ve dvou dnech, ale určitě se na to nikdo nevymlouvá. Určitě jsme sílu měli, v hlavách jsme si to tak snažili nastavit. První třetina byla si taková ospalejší. Myslím si, že druhou třetinu jsme do toho zase dobře vstoupili, měli jsme dobrý pohyb a samozřejmě síly docházely, ale s tím se musí každý z nás vyrovnat," uvedl Flek.

Českému týmu se podařilo ve 33. minutě díky brance Pavla Kousala vyrovnat na 1:1, ale hned za 101 sekund zase vedli Švédové. "Byla to škoda, že jsme tam v krátké době srovnali na 1:1 a asi během dvou střídání jsme inkasovali. Jsem ale rád, že i na konci jsme ukázali charakter a ještě jsme soupeře potrápili. Škoda toho posledního střídání, tam jsme to asi měli zkusit hodit na bránu a zkusit to tam domlátit," řekl třicetiletý útočník Komety Brno.

Účastník posledních tří mistrovství světa se stejně jako v úvodním utkání s Finy představil v útoku s bratry Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými. "Já jsem s klukama odehrál dva zápasy a hrálo se mi s nimi skvěle. Jsou šikovní, jsou na tom dobře pohybově, takže si troufnu říct, že v tomhle jsme se dobře doplňovali. Šance jsme si vytvořili, bohužel dneska jsme týmu gólem nepřispěli," dodal Flek.