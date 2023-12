Na domácí tým s debutanty. Proti Švýcarům nastoupí Kořenář, Hovorka a Rychlovský

Domácí mužstvo bude v Curychu dalším soupeřem českých hokejistů na Švýcarských hrách. Svěřenci kouče Radima Rulíka (58) navázali ve čtvrtek výhrou nad Finy na úspěšná vystoupení z listopadu, kdy vyhráli turnaj Karjala, a dál drží v této sezoně stoprocentní bilanci. Poprvé v samostatného historii může reprezentace zaznamenat od začátku ročníku sérii pěti výher. Zápas ve Swiss Life Areně s kapacitou 12 tisíc diváků začne v 18:00. Hned tři hráči v něm prožijí reprezentační debut: Brankář Josef Kořenář (25), obránce Mikuláš Hovorka (22) a útočník Jakub Rychlovský (22).

Národní tým má za sebou přes úvodní inkasovaný gól vítězný vstup do druhého turnaje Euro Hockey Tour v sezoně, poté co v pražské O2 areně zdolal před více než 17 tisíci diváky Finsko zásluhou branek Davida Tomáška a Ondřeje Kovařčíka 2:1. Všechna čtyři dosavadní vystoupení v ročníku Češi vyhráli s celkovým skóre 15:6. Stoprocentní zůstává i Rulík, který koncem června nahradil Kariho Jalonena.

"Je to příjemné, ale čeká nás spousta práce. Z každého zápasu se musíme poučit, i když se vyhraje. Je třeba se teď připravit zase na ten další a jít postupně k tomu, co bude nejdůležitější," řekl reprezentační kouč a dal jasně najevo, že přes úspěšné výsledky vidí stále další prostor pro zlepšení.

"Musíme pilovat spolupráci, protože v utkání s Finy se nám zapojil obránce do útoku, ale nebyl zajištěný útočníkem a z toho vzniklo přečíslení. Takže je třeba pilovat souhry a komunikaci," řekl Rulík, jehož tým se v pátek letecky přesunul do hlavního dějiště turnaje a v pozdějším odpoledni absolvoval trénink.

Tabulka Švýcarských hokejových her. Livesport

Švýcaři naproti tomu usilovali o body čtyřikrát marně. S prázdným bodovým kontem skončili poslední na Karjale a ve čtvrtek podlehli Švédům 2:4. Celkové mají skóre 5:13. V roli favorita zápasu tak bude Rulíkův výběr.

Na Karjale, když už Češi nastupovali s jistotou turnajového prvenství, vyhráli poslední vzájemné klání se Švýcary 1:0. Čisté konto tehdy vychytal Dominik Pavlát, který se zaskvěl dalším výborným výkonem i ve čtvrtek. A také on je stále stoprocentní – tři reprezentační starty proměnil gólman extraligové Plzně ve tři výhry.

Tentokrát se však Švýcarům postaví Kořenář a dočká se reprezentační premiéry. Debutovat budou rovněž bek Hovorka s útočníkem Rychlovským. Oproti čtvrteční sestavě budou hrát i obránce Michal Kempný či forvardi Ondřej Beránek a Petr Kodýtek. Nenastoupí zadáci Tomáš Kundrátek s Filipem Králem a útočníci Tomáš Filippi, Radan Lenc a Michal Řepík, který v Curychu ani netrénoval. "Michal má menší zranění, zítra vyzkouší, jak na tom bude směrem k neděli, my doufáme, že to bude v pořádku," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Dnešní trénink byl lehčí, kombinační. "Na vyjetí, protože z pohledu cestování to byl dlouhý den. Ale chtěli jsme, aby se hráči s ohledem na změny ve složení útoků sehráli. Jsou před námi dva zápasy ve dvou dnech," připomněl Kalous, že hned v neděli po poledni už Češi změří síly se Švédy.

"Švýcaři se v poslední době prezentují bruslivým hokejem, hodně kontaktním, což ukázali i na Karjale, kde rozhodla jediná branka. A myslím, že i tentotkrát to bude v podobném duchu. Hrají navíc na domácím ledě, bude to nejspíš o obrovském nasazení a bude tam hodně bruslení a soubojů," předpověděl.

Zlepšení by mělo vycházet z drobností. "Je to hodně o detailech a o tom, aby hráči správně reagovali na vzniklé situace, a to směrem dopředu i dozadu. Abychom nabízeli soupeřům šance v co nejmenší míře, ale přitom chceme hrát aktivní hokej, mít tlak do brány a vytvářet si šance. Chceme, aby to bylo vyvážené," řekl Kalous.

Výsledky Švýcarských hokejových her