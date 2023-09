České Budějovice vyhlašují boj o play off. Pomoci má i mistr světa v roli sportovního manažera

S historicky nejvyšším rozpočtem 118 milionů korun vstupuje do nové hokejové sezony extraligový klub Banes Motor České Budějovice. Jihočeši chtějí postoupit do play off a vybojovat tam následně co nejlepší umístění. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení klubu. V uplynulé sezoně skončili Jihočeši na předposledním 13. místě.

"Jdeme do ligy s cílem uhrát co nejlepší umístění. Základem je postoupit do play off, kdy pak začíná nová část sezony a tam chceme uhrát maximum. Navíc chceme předvádět hokej, který se bude líbit divákům," uvedl prezident klubu Roman Turek.

České Budějovice vstupují do sezony s novým realizačním týmem. Povede jej hlavní trenér Ladislav Čihák s asistentem Jiřím Hanzlíkem. "Přikročili jsme také k zásadní změně v řízení klubu v klíčovém oddělení, kterým je sportovní úsek. Do sezony jdeme s novou pozicí sportovního manažera, kterým je Jiří Novotný," řekl generální manažer Stanislav Bednařík.

Jihočeši také výrazně změnili kádr. Přišli obránci Milan Doudera (Třinec), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav), David Štich (Litvínov), Michal Gulaši (Brno) a útočníci Jan Ordoš (Liberec), Adam Kubík (Kladno), Martin Beránek (Mladá Boleslav), Dominik Simon (Sparta) a Brant Harris (Slovan Bratislava). Navíc na měsíc bude hostovat v Českých Budějovicích Michael Krutil ze Sparty.

"Se skladbou týmu jsme spokojeni. Posílili jsme na postech, které jsme potřebovali. Všichni to potvrdili v přípravě, máme široký kádr a bude tam tlak na hráče. Nechceme, aby někdo měl jisté místo. Ale až liga ukáže, jak na tom jsme," řekl Novotný.

"S přípravou jsme byli spokojeni, všechno nám vyšlo. Bohužel nastalo to, co jsme nechtěli. Dva tři kluci nám vypadli na delší dobu, ale v nejbližší době by se snad zase mohli připojit k týmu," uvedl trenér Čihák. Tým přišel o zraněné Romana Vráblíka s Davidem Štichem.

Rozpočet extraligového týmu na následující sezonu činí 118 milionů korun, je nejvyšší v historii klubu. V minulé sezoně hospodaření týmu skončilo ztrátou 235.000 korun. Novými zásadními partnery se staly společnosti Banes a Fortuna.

