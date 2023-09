Chceme hrát na špici extraligy. Cítím, že to bude fungovat, říká pardubický kouč Varaďa

Úspěšný trenér i bývalý hráč Václav Varaďa (47) načne v pátek naostro své působení na střídačce extraligových Pardubic. Dynamo, které vstoupí do nové sezony v roli hlavního favorita na titul, prověří Litvínov. Varaďa během rozhovoru s novináři naznačil, že bude na východě Čech vyznávat stejné hodnoty a uplatňovat podobné metody, díky nimž dovedl třikrát k titulu Třinec.

"Každý z hráčů má svou roli, kterou od něho očekávám. Hráč má své nastavení, dovednosti a to, co týmu přináší. A já chci, aby se hráči i nadále zlepšovali v tom, v čem jsou dobří, aby tak pomohli týmu. Rozvíjíme a budujeme dál to, v čem jsou hráči dobří, zlepšujeme je v tom, v čem pokulhávají a mohou být lepší," řekl Varaďa.

Stylem hry rozhodně nechce nudit, jak se obávali někteří z příznivců nabitého pardubického týmu. "Nemůžete hrát s bruslícími hráči defenzivní styl. Proč nevyužít, co v nich je? Ale s tím, že dokáží danou situaci rozlišit: kdy jít dopředu, kdy ne, měnit tempo hry, jít dvěma hráči forčekovat, nebo třeba jen jedním. V tom pak je síla a hrozba týmu pro soupeře. V tom je to kouzlo," podotkl Varaďa.

Program pardubického Dynama. Livesport

Dal tak jasně najevo, že bude od každého z hráčů vyžadovat maximální výkon a stoprocentní přístup. "Beru jako obrovský rozdíl mezi hrát v pohodě a hrát na pohodu. Já chci, abychom hráli v pohodě," uvedl Varaďa.

"Stejně se to pak ale dostane k play off, kde každý gól může rozhodnout. A jestli tam pak vyhrajeme 1:0, nebo 6:1, to už je úplně jedno. Tam bude hokej rapidně jiný. Ale do play off je třeba se dostat s tím, že se naučíte hrát všechny tyhle styly a měnit tempo hry," prohlásil Varaďa.

Cílem je, aby se Dynamo v postupné cestě za kýženým titulem dostalo do fáze, kdy povede ve vyřazovacích bojích třeba jen těsně o gól, ale z mužstva bude vyzařovat jistota, že už neinkasuje. Jak tomu bylo v případě Ocelářů.

Václav Varaďa už vedl Dynamo v Lize mistrů. @HCPCE

"A víte co? Já jsem si byl také jistý, že ten gól nedostaneme. Protože hráči plnili přesně to, co měli, pohybovali se tam, kde měli. To pak není náhoda, je to o tréninku a biflování, o práci. Hráč pak dokáže situace rozlišit. Uvědomí si, že kdyby šel třeba v danou chvíli napadat, propadne a celé se to rozbije. O tom to celé je – aby se kluci nehonili jen za góly, ale uvědomili si vždy, co dělat nejlepšího pro tým. Tak jako já dělám vše pro tým, tak věřím, že stejně to budou mít i hráči," popsal Varaďa.

Zdůraznil, že si zakládá na dobré komunikaci s hráči. "Ať ať už na bázi jednotlivců, tak i té týmové. Na sebeuvědomění toho, proč ten hráč v týmu je a co všechno od něho trenéři i celá organizace očekávají. Třeba na to někteří z nich nebyli až tak zvyklí, ale teď se věcí mění. Takhle jsem zvyklý to dělat," konstatoval Varaďa.

V přípravě vnímal jako velký přínos možnost účasti v Lize mistrů. "Každá soutěž má svůj styl a specifikum. A já věřím, že náš tým zkušenost z Ligy mistrů do extraligy posílila. Nejsou to utkání se soupeři, již vás dennodenně čekají. Jsou to přece jen zápasy, v nichž jde o hodně. Přišlo i hodně fanoušků, což nás také hnalo k výkonům, které jsme chtěli vidět. V akci jsme navíc viděli vícero hráčů, příprava byla výborná," pochvaloval si Varaďa.

Po svém předchůdci Radimu Rulíkovi nebořil za každou cenu, sázel na již zažité vazby mezi hráči. "Hrál jsem na spojení, která tady byla v minulé sezoně, snažili jsme se v útocích vytvořit dvojice, které fungovaly, k tomu pak doplnit hráče, o nichž jsme uvažovali. Je pro nás dobré, že jsme si zkusili různé kombinace. Mrzí nás jen zranění Martina Kauta, jehož zranění si vyžádá ještě nějaký čas, ale pozitivem je, že už je zpátky na ledě a jeho návrat už se blíží," přiblížil Varaďa.

Nejvyšší příčky chce atakovat již v základní části. "Chtěli bychom hrát přes sezonu na špici extraligy, hráči i náš trenérský štáb pro takový cíl udělají maximum, ale soupeři budou silní a určitě nám to nikdo neudělá lehké. Každý bude nabušený a bude mít plno sil. Vnímám, že každý chce vyhrát titul a nebude to jednoduché proti žádnému ze soupeřů. Ale stejně tak my uděláme soupeřům složité nás porazit. Bude si muset zasloužit nám dát gól a byl bych nerad, kdybychom někomu ty branky darovali," řekl Varaďa.

"Uvidíme v play off, kde ten výkon musí být na hraně sebeobětování. Věřím, že uděláme vše pro to, abychom se dostali nejdále, jak je jen možné, a ukončili naši sezonu až v poslední hrací den extraligy," doplnil Varaďa.

S Dynamem podepsal pětiletou smlouvu. S klubem touží uspět hned, ale zároveň se mu líbí možnost dlouhodobé práce s týmem. "Vnímám, že máme zkušený tým s mnoha ostřílenými bardy, kteří jsou hladoví po úspěchu. Co bude dál, to uvidíme. Musím tady poznat detailně i hráče B-týmu a mladé hráče. Ale já jsem přišel i proto, že se mi líbí něco budovat a na něčem dlouhodobě pracovat," uvedl Varaďa.

I to byl jeden z důvodů, proč kývl zrovna Pardubicím, ačkoliv měl podle svých slov více nabídek jak v Evropě, tak v extralize. "Cítil jsem, že je to pro mě správná situace. Zaujala mě nabídka od majitele Petra Dědka, také historie klubu... V daný čas zapadlo do sebe vše, jak mělo. Rozhodl jsem se pro Dynamo, protože cítím, že to spojení bude fungovat, a hrozně se na to těším," uzavřel Varaďa.