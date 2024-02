Chlapík po druhém hattricku v extralize: Někdy to tam padá, jindy ne. Bekovka na ledě je styl

Ve třetím utkání za sebou se ve vzájemných soubojích proti Plzni prosadil útočník hokejové Sparty Filip Chlapík (26), jenž se výrazně podepsal pod středeční výhru 4:2. Druhým hattrickem v extralize kanonýr zaokrouhlil počet vstřelených branek v sezoně na dvacet, zároveň přispěl k tomu, že Sparta ani napočtvrté v sezoně nepřenechala Indiánům žádný bod. V rozhovoru s novináři ale přiznal, že výkon Pražanů měl trhliny.

Střelecké představení načal dvěma góly v rozmezí dvou minut a 34 sekund během úvodního dějství. "Když dáte v první třetině dva góly, tak se hraje samozřejmě o něco lépe. Někdy to tam padá, jindy zase ne. Já jsem určitě rád, že to tam spadlo dneska," pochvaloval si Chlapík.

Třetí gól byl pro výsledek klíčový. Po hodně nepovedené pasáži ze strany Pražanů je ve 39. minutě nádhernou ranou pod horní tyčku uklidnil a zvýšil na 4:2. "Zkouším takovou střelu i během tréninků. Hezky se mi to tam otevřelo, tak jsem to zkusil. Asi i to sebevědomí bylo v tu chvíli vyšší z průběhu toho zápasu, naštěstí to tam spadlo," uvedl Chlapík.

Poprvé oslavil hattrick v domácí nejvyšší soutěži v listopadu 2021 v Hradci Králové. "Tohle je ale přece jen něco speciálního, když je to před domácími fanoušky. O to hezčí to je a moc si toho vážím," poznamenal Chlapík, po jehož třetím gólu přistály na led i čepice a šály, jak bývá zvykem v NHL. "Byla tam i jedna bekovka, což je styl, který se mi líbí. Kouknu na to, co tam přiletělo, bekovku si asi nechám a zbytek rozdám klukům," plánoval Chlapík.

Kolik za třígólový večer odevzdá do týmové pokladny ale netušil. "Popravdě ani nevím, kolik přesně mě to bude stát, ale bude to asi podobné jako tehdy. Každopádně už tam mám docela pěkný účet," smál se Chlapík. A to mohl při závěrečné power play hostů přidat ještě čtvrtý gól. "Nějak jsem tam zpanikařil a jen jsem to tak blbě odhodil, přitom času jsem měl dost. Ale důležité je, že jsme pak nedostali gól a všechno se zvládlo."

Druhá třetina bude pro Pražany varovným mementem pro další vystoupení v Olomouci. "Já myslím, že už první třetina byla vyrovnaná, ale my jsme dali tři góly a oni žádný. Druhá třetina pak byla z naší strany hodně slabá. Plzeň tam dala dva góly, my jsme to pak naštěstí zase zvýšili na rozdíl dvou branek, ale jinak nás jasně přehrávali. Soupeř nepříjemný těžký hokej, což jsme očekávali. A také se to ukázalo," podotkl Chlapík.

Sparta uspěla popáté za sebou, vždy navíc brala všechny tři body. "Zápas od nás nebyl zrovna nejlepší. Chceme to v závěru základní části ladit na play off, ale je jasné, že některé zápasy vám vyjdou lépe, jiné trochu hůř. Celkově si ale myslím, že náš projev je dobrý. Samozřejmě jsou tam věci, které chceme zlepšit. A potřebujeme je zlepšit, než to vypukne. Ještě na to máme dalších sedm zápasů, abychom se na to maximálně připravili," řekl Chlapík.

Díky vybojované výhře zůstal odstup jeho celku za vedoucími Pardubicemi pětibodový. "Není to rozhodně tak, že bychom extra sledovali, kolik ztrácíme bodů na první místo. Koukáme spíš na potenciální soupeře pro play off. Ze všeho nejvíc se ale zaměřujeme na naši hru a snažíme se vyladit všechny detaily," řekl Chlapík.