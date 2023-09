Chlapík po výhře v Třinci: Za gól jsem rád. Tady jsou to vždycky urputné zápasy

Filip Chlapík (26) nečekal dlouho na svůj první extraligový gól od návratu do Sparty po angažmá ve Švýcarsku. Ve druhém kole skóroval na ledě mistrovského Třince a pomohl pražskému týmu brankou a přihrávkou k výhře 3:2 po nájezdech. Nejproduktivnější hráč extraligové sezony 2021/22 má na kontě už tři body (1+2).

"Vždy se do toho dostávám déle, než se dostanu na maximum," řekl Chlapík novinářům. "Jsem proto rád, že mi tam padl gól a že mám i nějaké body. To vždy přidá na sebevědomí. Ale vždy jdu do zápasu, abych pomohl týmu. A jestli to jsou body, nebo něco jiného, tak to chci dělat," pokračoval.

Extraligu opustil po loňském finále, ve kterém právě Oceláři porazili Spartu. "Třinec hraje stále stejným stylem. Lídři zůstávají a drží se plánu, který mají. Jsou to urputné zápasy do poslední minuty," srovnával Chlapík, jak se obhájce titulu změnil. "Ve Spartě jsou noví trenéři. Něco je jinak, ale kabina je víceméně stejná a jsem rád, že tu můžu být," doplnil.

Chlapík dostal důvěru i v rozstřelu, jako jediný sparťanský hráč neuspěl. "Nájezdy jsou vždy loterie. Nejsem toho úplně fanoušek, můžou dopadnout jakkoliv," zamýšlel se Chlapík a vysekl poklonu Pavlu Kousalovi, který zápas rozhodl zajímavou fintou ve styli Nikity Kučerova. Naznačil kličku a mezitím pustil puk, který prošel až do branky. "Nečekal jsem to. Je to ale výborný hráč, který hokej umí. Je super, že si věří a že udělá tohle. Bylo hezké to vidět na vlastní oči," ocenil.

Sparta zvítězila v Třinci i díky výkonu gólmana Jakuba Kováře, který v prodloužení zneškodnil sólové úniky Libora Hudáčka a Daniela Voženílka. "Kovy byl fantastický. Podle mě je to špička v extralize, ne-li v Evropě. Chytá výborně a drží nás," ocenil Chlapík.

Spartu čeká už ve středu další šlágr - doma hostí Pardubice. "Všichni víme, jaký mají tým. Bude to asi hodně sledovaný zápas. Střetnou se top týmy v extralize. Těšíme se," uzavřel Chlapík.

Přehled zápasu Třinec – Sparta 2:3sn