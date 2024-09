Druhé kolo extraligy láká na reprízu dramatického čtvrtfinále i střet Kladna se Spartou

Repríza dramatické čtvrtfinálové série play off z minulé sezony mezi Třincem a Českými Budějovicemi nebo prestižní souboj Kladna se Spartou – to jsou hlavní taháky druhého kola Tipsport extraligy. O zisk prvních bodů bojují Hradec Králové a Brno, o druhou výhru usilují ve vzájemném souboji Plzeň a Litvínov. Průběh všech utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Mistrovský Třinec vstoupil do sezony porážkou na ledě Sparty, teď hostí Motor. Ten v březnové čtvrtfinálové sérii dokázal srovnat krok z 0:3 na 3:3, ale v rozhodujícím sedmém duelu neuspěl. Jihočeši ve středu porazili Karlovy Vary 3:0, na což chtějí ve Slezsku navázat.

"Hrozně těžký soupeř a ještě k tomu ta cesta tam. Naštěstí ale jedeme den předem, takže to je super. Musíme do utkání hlavně dobře vstoupit. Oni jsou favorité, jsou to mistři. Ale myslím si, že s nimi určitě můžeme odehrát vyrovnanou bitvu jako v play off," uvedl v týdnu útočník Martin Beránek na klubovém webu.

Ve vyřazovací části minulé sezony se utkali i hráči Plzně a Litvínova, v předkole vyhráli Severočeši jednoznačně 3:0. Oba týmy ve středu zvítězily: Litvínov doma a Západočeši venku. "Získali jsme dobré tři body, které ale do sezony nic neřeší. Čeká nás dalších 51 těžkých zápasů. Je to ale dobrý start," prohlásil trenér Vervy Karel Mlejnek.

Kladno v sestavě s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem čeká další favorit na titul. Rytíři na úvod prohráli v Pardubicích, teď přivítají Spartu, která v úvodním kole porazila Třinec. "Začali jsme dobře, ale nedali jsme svoje šance v prvních deseti minutách. Pak nám odešly nohy, to se stává," řekl Jágr pro iSport.cz. "Musíme se naučit hrát i tehdy, když nám nohy nejezdí. Ale v pohodě, první zápas, nic se neděje, jedeme dál," dodala hokejová legenda.

Stejně jako Kladno bude o premiérové body usilovat v domácím prostředí i Hradec Králové, který přivítá Brno. I Kometa ve středu neuspěla, na východě Čech nyní zahájí sérii tří venkovních zápasů. "Musíme být urputnější v předbrankovém prostoru, musíme tam prostě ty góly dotlačit. Všichni na tom během tréninků pracujeme, jen to musíme přenést do zápasů, pak budeme v pohodě," řekl hradecký útočník Aleš Jergl pro prohře v Litvínově.

Venku neuspěla ani Olomouc, jež v Mladé Boleslavi ztratila vedení 0:2. Hanáci teď doma přivítají hlavního favorita Pardubice. "Přijede velice kvalitní mužstvo, adept na titul. Připravíme se na ně a doufám ve šťastný konec pro nás," přál si útočník Mory Pavel Musil. Olomouc v posledním vzájemném zápase Dynamo porazila, předtím ale osmkrát v řadě s Východočechy prohrála.

S čerstvou nepříznivou bilancí nastoupí Karlovy Vary proti Mladé Boleslavi. Oba týmy se utkaly dvakrát v přípravě a vždy vyhráli Bruslaři. V extralize ale Energie doma porazila nadcházejícího soupeře šestkrát za sebou. "Osvěžíme si, jak jsme s nimi teď hráli, protože do soutěže těžko někdo přijde s něčím novým. Budeme se snažit plnit pokyny trenérů a využít euforie z prvního vyhraného zápasu," uvedl boleslavský útočník Zdeněk Doležal po výhře nad Olomoucí.

Bílí Tygři vyhráli v Brně, Ostravané doma padla v prodloužení s Plzní. "Jsem rád, že jsme začínali venku. Tlak domácího prostředí je velký, bývá to tam nahecované, člověk cítí až příliš velkou motivaci. Takto jsme si první zápas odbyli venku, navíc vítězně, což je důležité, a můžeme jet s větším sebevědomím a pohodou na hokejce na domácí led," uvedl liberecký útočník Róbert Lantoši pro iDNES.cz.