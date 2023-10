Extraliga: Litvínov a Pardubice mohou jít do čela. Přeruší Plzeň sérii porážek?

Pardubic a Litvínova mohou v pátečních zápasech osmého extraligového kola zaútočit na vedoucí pozici Sparty. Pražané se vrátili do čela díky výhře v předehrávce proti Vítkovicím, na oba pronásledovatele mají k dobru ale jen dva body. Dynamo přivítá probuzené Brno, Litvínov přijel ke podkrušnohorskému derby na led Karlových Varů na vlně šesti výher. O přerušení série pěti porážek bude bojovat Plzeň v Olomouci.

Úřadující extraligoví šampioni podlehli na konci září Hradci jednoznačně 0:5 a šest gólů obdrželi dva dny nato od Litvínova (4:6). Osmé místo v tabulce se ziskem devíti bodů je něco, co by Oceláři rádi co nejrychleji napravili. Ani Mladá Boleslav se neprezentuje oslnivou formou. Bruslaři si vylámali zuby na Litvínovu (2:5) a rozdílem tří branek podlehli i Motoru (2:5). V tabulce jim patří devátá příčka a o bod zaostávají za svým pátečním soupeřem.

Karlovy Vary zažívají podařený vstup do sezony, od začátku zaznamenaly skalpy Vítkovic (6:2), Komety (4:0) či třeba v posledním kole i Hradce Králové (4:2). Celkem 12 získaných bodů je momentálně řadí na pátou příčku, jedno utkání mají navíc k dobru. Litvínov po rozvláčném startu a úvodní porážce od Pardubic (1:5) zařadil vyšší rychlostní stupeň a do derby jde se šesti výhrami v zádech. Současná forma vynesla výběr Karla Mlejnka až na třetí místo v tabulce, jen dva body je pak dělí od aktuálního lídra extraligy, Sparty.

Kladno minule porazilo Plzeň 5:4 v prodloužení a bodovalo podruhé v ročníku, stejně jako z utkání ve Vítkovicích uspělo za dva body a dotáhlo se na třináctou Plzeň. Za Západočechy jsou svěřenci Otakara Vejvody jen kvůli horšímu skóre. Hradec zatím patří k týmům s nejlepší defenzivou, se 14 inkasovanými brankami a průměrem dvou obdržených gólů na zápas jsou čtvrtým nejlépe bránícím týmem ligy.

Plzeň má tři zápasy na to, aby po velmi špatném vstupu do sezony výrazně zlepšila výkony i výsledky. Pokud se tak nestane, bude muset klubové vedení sáhnout ke změnám. Na klubovém webu Západočechů to před utkáním v Olomouci uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák. "Nadcházející tři zápasy ukážou, jak se bude pokračovat a jakým stylem na danou situaci zareagujeme. Čím více se kupí prohry, tím jde sebevědomí kluků dolů. Vítězství v Olomouci by kluky hodně nakoplo," je přesvědčený Vlasák.

Pardubičtí zůstali jediným týmem, který od začátku extraligové sezony pokaždé bodoval. Obě porážky si svěřenci kouče Václava Varadi připsali až kvůli nezvládnutým nájezdům. Brno se ale zvedlo po velmi špatném vstupu do soutěže, který vedl i k rezignaci hlavního kouče Patrika Martince. Po sérii čtyř zápasů bez zisku neztratila Kometa za poslední tři kola ani bod a má z nich skóre 10:1.

Tabulka extraligy