Extraliga nabízí východočeské derby i souboj na dálku o první místo v tabulce

Ve 35. kole Tipsport extraligy pokračuje na dálku souboj Sparty a Pardubic o vedení v tabulce. Dynamo hraje ve třetím východočeském derby sezony na ledě Hradce Králové, třaskavý souboj podstupují i Pražané v Liberci. Důležité body budou jsou ve hře také v utkání posledních dvou mužstev Mladé Boleslavi a Kladna. Všechna utkání můžete sledovat i s audokomentářem na Livesport.cz.

Litvínov naposledy prohrál na ledě Karlových Varů 1:2 v prodloužení a ztratil druhý z posledních tří duelů. Odčinit to chtějí Severočeši proti Českým Budějovicím. Před svými diváky jsou jasně nejlepším týmem ligy, doma vyhráli 14 zápasů z 18 a jen ve dvou vyšli naprázdno. "Musíme bojovat jako tým, jeden pro druhého, jenom tak můžeme být úspěšní. Naposledy to od nás nebyl optimální výkon," řekl útočník Nicolas Hlava.

Ještě větší důvod k nápravě mají hráči Motoru, kteří v neděli podlehli doma Liberci 1:8. "Takový zápas se stane. Musíme se z toho poučit," řekl kouč Ladislav Čihák. "Jedeme dál. Tohle nás nemůže složit. Sezonu máme dobře rozjetou a snad už se to nebude opakovat. I přes náročný program v lednu se chceme dostat do první čtyřky, takže musíme posbírat co nejvíc bodů a to, co se stalo minule, rychle hodit za hlavu," doplnil útočník Martin Beránek.

Třinec hájí třetí místo ve Varech, s nimiž dosud neztratil v sezoně ani bod. Na čtvrtý Litvínov mají Oceláři pouze jednobodový náskok.

Poslední Mladá Boleslav má šanci smazat v přímém souboji tříbodové manko na třinácté Kladno. Oba celky čekají už čtyři zápasy na výhru a připsaly si v nich dva body. "Možná nás bude důležitost zápasu chvíli svazovat, ale nesmíme na to koukat. Musíme se nachystat co nejlépe a doufáme, že to zvládneme," řekl útočník Sebastián Malát.

Brno už devět zápasů nedosáhlo na tříbodový zisk. V základní době uspěli hráči Komety 3. prosince. Změnit to se pokusí proti Olomouci.

Jedenáctá Plzeň má v konfrontaci tabulkových sousedů příležitost odskočit dvanáctým Vítkovicím, na něž mají Indiáni k dobru pět bodů.

Královéhradečtí získali z posledních tří utkání šest bodů, ale proti rivalovi v sezoně dosud nebodovali. "Není to jen o tom, že je to regionální derby. Jde i o to, jak mají Pardubice poskládaný tým a jak si vedou. Budeme chtít odvést skvělou práci. Určitě to bude skvělý zápas," řekl obránce Tomáš Pavelka.

Pardubice vyhrály devět z posledních 11 utkání. Na vedoucí Spartu ztrácejí bod, mají přitom dvě utkání k dobru. "S Hradcem je ten hokej vždy v tempu. Derby nemá favorita, je to jak utkání play off. Domácí hrají aktivní hokej, hodně napadají, jsou nepříjemní v osobních soubojích. Je to vždy dost bruslařsky náročný hokej," uvedl zkušený útočník Lukáš Radil.

Liberec ztrácí bod na čtvrtý Litvínov, ale sehrál o dvě utkání více. "V posledních zápasech jsme výrazně zlepšili defenzivu a vyhráváme utkání i na méně gólů a menším rozdílem. To je i vzhledem k blížícímu se play off velmi důležité," prohlásil brankář Daniel Král.

Naposledy zdolali Liberečtí obhájce titulu Třinec (4:1). "Poslední utkání se nám daří ofenzivně a zlepšila se i defenziva, když jsme inkasovali jen dvakrát ve dvou zápasech. Čeká nás Sparta, s níž to jsou klání, jež mají šťávu. Snad je před plným domem uděláme," řekl útočník Michal Bulíř.

Sparta se potýká s velkou marodkou, na výsledcích se to ale neprojevilo. Poslední tři zápasy vyhrála s plným počtem bodů a z uplynulých deseti startů našla přemožitele jedinkrát. "Každý tým má nějakou marodku. Děje se to každý rok každému. Je to o starších hráčích, aby hráli lépe a vedli tým. Snažíme se hlavně pořád hrát stejným stylem a systémem," uvedl útočník Filip Chlapík.

Tabulka Tipsport extraligy