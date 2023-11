Extraliga: Sparta bojuje o další body na ledě Olomouce, může se posunout na druhé místo

Hokejisté Olomouce v předehrávce 19. kola Tipsport extraligy hostí na domácím ledě rozjetou Spartu, která vyhrála pět z posledních šesti zápasů a navázat na to chce i proti Moře. Jestli jsou Hanáci někde silní, je to domácí prostředí. Podaří se jim to potvrdit i proti pražskému celku? Utkání sledujte od 18:00 živě na Livesport.cz.

Se ziskem 20 bodů z 18 zápasů se Olomouc aktuálně drží na 10. místě tabulky. Minimálně bod si Hanáci připsali v polovině duelů, z toho šestkrát vyhráli. Před reprezentační přestávkou se jim nicméně vůbec nevyvedl víkend, když nejprve padli doma s Pardubicemi (1:5) a pět gólů si následně přivezli i z Třince (0:5). Doma se Moře celkem daří, hned 16 z 20 bodů nasbírala právě na svém ledě.

Jen třikrát z 18 zápasů se Olomouci podařilo vstřelit první gól utkání. Pochopitelně jde o nejhorší počin ze všech týmů v soutěži. Když se situace obrátí, hned 15x museli Hanáci skóre dotahovat, což svědčí o velkém charakteru týmu. Co je zajímavé, druhým nejhorším mužstvem v extralize v této statistice je Sparta, čtvrteční soupeř Olomouce. Pražané jako první skórovali pouze pětkrát.

Sparta naplňuje předpoklady a patří k nejlepším týmům v extralize. Z 18 utkání vydolovala 36 bodů, což v průměru dělá přesně dva body na zápas. Aktuálně je třetí s osmibodovým mankem na vedoucí Pardubice, na druhý Litvínov už nicméně Pražané ztrácejí pouze jeden bod. Sparťanům se víkend před reprezentační přestávkou povedl, vyhráli na Kladně (3:2) i doma s Plzní (5:3).

Pražský celek kraluje ve vlastním oslabení. V 18 duelech inkasoval pouze sedm gólů z celkových 70 početních nevýhod, což činí fantastickou úspěšnost přesně 90 procent. S přehledem jde o nejlepší číslo v soutěži. Sparťané navíc umějí při oslabení i zaútočit, když nastříleli hned pět gólů. V tomto ohledu jsou lepší jen České Budějovice (6 branek).

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Koho sledovat: V minulé sezoně posbíral v dresu Olomouce 15 bodů (6+9) v 31 zápasech. Nedávno se mladý útočník Karel Plášek vrátil zpět ze zámoří a hned se zařadil mezi ofenzivní lídry týmu, v dosavadních pěti duelech zapsal tři body (1+2). Nejproduktivnějším hráčem Sparty je možná trochu překvapivě Roman Horák, který si drží průměr bod na zápas (6+12 v 18 zápasech). Jak dlouho za sebou udrží Filipa Chlapíka či Michala Řepíka?

Zajímavost: Pětkrát z posledních 11 vzájemných zápasů v Olomouci (od ledna 2019) vyhrála Sparta v základní hrací době s čistým kontem.

Tabulka TELH

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.