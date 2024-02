Extraliga živě: Kometa přemohla Spartu na nájezdy, Kladno bojuje o další výhru s Plzní

Hokejisté Sparty ve 46. kole Tipsport extraligy přivítali v O2 areně Kometu, které nakonec podlehli po samostatných nájezdech 4:5. Jejich vítězná série se tak zastavila na čísle šest. To Brňané naopak odčinili páteční prohru s Kladnem (2:3p), které se na svůj úspěch pokouší navázat v duelu s Plzni. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Utkání se od počátku hrálo ve výborné atmosféře, do O2 areny zavítalo 14 674 diváků. Sparta začala aktivně, jenže jako první ve čtvrté minutě skórovali hosté, když Jakub Flek po samostatném úniku překonal Jakuba Kováře. Český reprezentant se zapsal mezi střelce po pěti kolech a celkově po 15. v extraligové sezoně. V druhé polovině úvodní části se Kometě po vyloučeních Michala Kempného naskytly dvě přesilové hry.

Druhou početní výhodu v 16. minutě Moravané zužitkovali. Americký útočník Steve Moses střelou z kruhu vyzrál na sparťanského gólmana. Za 69 vteřin domácí snížili. Nicolas Beaudin vystřelil od hrazení a Kryštof Hrabík tečí pokořil Dominika Furcha.

Statistiky utkání. Livesport

Pouhých 46 sekund druhé třetiny stačilo sparťanům na srovnání poté, co Miroslav Forman před brankou dorazil střelu Michala Řepíka. V ročníku se radoval z 13. trefy. V polovině prostředního dějství hosté znovu vedli. Lukáš Cingel přihrál na modré Kristiánovi Pospíšilovi a ten střelou pod horní tyč pokořil Kováře. Stejně jako jeho spoluhráč Moses oslavil 16. trefu v sezoně.

Za další tři minuty Sparta opět srovnala zásluhou Jakuba Krejčíka, který tečoval střelu Ondřeje Mikliše. O 71 vteřin později David Vitouch zblízka dokonal obrat Pražanů. Podobně jako Hrabík a Krejčík zaznamenal pátý gól v ročníku. Necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny srovnal dělovkou v přesilovce Cingel. V ročníku dal 12. gól.

Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení. V nájezdech se z domácích hráčů prosadil v úvodu pouze Filip Chlapík, další tři jeho spoluhráči neuspěli. Naopak Brno nezaváhalo ani jednou ze tří pokusů a na Spartě vyhrálo i podruhé v sezoně po říjnovém triumfu 2:0. Pražané na pátý pokus poprvé v ročníku v nájezdech prohráli.

Třinec má aktuálně druhou nejlepší formu v extralize – vyhrál pět utkání v řadě, kterým předcházela porážka 1:5 se Spartou. Získal tak praktickou jistotu třetího místa, neboť má na čtvrtý Liberec náskok 15 bodů. Během zmiňované série pěti výher prokázali Oceláři skvělou defenzivu, inkasovali vždy maximálně dvě branky.

Litvínov má aktuálně hlavní cíl v podobě zisku čtvrtého místa, které znamená přímý postup do čtvrtfinále play off. V posledním kole po třech porážkách Verva zabrala a porazila 3:2 Mladou Boleslav. Aktuálně tak má 75 bodů, stejně jako Liberec, který však odehrál o jeden zápas méně.

Karlovy Vary půjdou do zápasu po jedinečném zážitku v podobě utkání pod širým nebem v německém Klinghentalu. Duel před téměř 15 000 diváky vyhrála Plzeň 5:2 a pro Energii se tak jednalo o pátou porážku z posledních šesti duelů. Porazit dokázaly v tomto období pouze Mladou Boleslav na svém ledě poměrem 4:1. Novému trenérovi Václavu Eissmannovi tak vstup do angažmá nevychází.

Hradec Králové neprožívá optimální sezonu, s posledními dvěma zápasy ale může být relativně spokojen. Nejprve totiž porazil 6:5 za dva body Litvínov, následně podlehl 2:3 Třinci. Není tak v boji o čtvrtou pozici, na kterou ztrácí osm bodů, ale své místo v předkole play off má poměrně jistou, když na devátou Olomouc má náskok tří bodů.

Kladno ukončilo smutný klubový rekord v počtu porážek za sebou na 17 zápasech. Po nich zčistajasna zabralo v Brně a Kometu v pátek porazilo 3:2 v prodloužení. Ani tenhle ojedinělý záblesk patrně nic nezmění na tom, že Rytíři spějí do baráže. Na Mladou Boleslav aktuálně ztrácejí 10 bodů a do konce základní části schází šest zápasů. Z hráčů podle slov autora vítězné branky v Brně Jaromíra Pytlíka alespoň spadla obrovská úleva.

Plzeň přijede s vědomím, že jí vítězství prakticky zajistí místo v předkole play off. Na 11. místě má na nepostupovou pozici náskok 14 bodů a když vedle jejího úspěchu prohraje v neděli Mladá Boleslav v Českých Budějovicích, bude úkol splněn. Jenže týmu se vůbec nedaří, z předchozích devíti utkání zaznamenal sedm porážek a ve zbylých dvou vystoupeních zdolal Karlovy Vary.

České Budějovice mají v závěru základní části stále o co hrát, zůstávají ve hře o čtvrté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Bude to ještě velmi zajímavý souboj, ve hře o jednu místenku jsou totiž čtyři týmy (Liberec, Litvínov a Kometa), mezi kterými je aktuálně rozdíl jediného bodu. Motor sice ve středu prohrál důležitý zápas s Kometou (1:2), v pátek ale uspěl ve Vítkovicích (7:5).

Mladá Boleslav je před posledními šesti zápasy základní části ukotvena na 13. místě, které jako jediné zaručuje brzký konec sezony už na začátku března. Na 12. Plzeň totiž Středočeši ztrácí 11 bodů, 10 jich pak dělí od posledního Kladna. Bruslaři v tomto týdnu ztratili zřejmě poslední naději na proniknutí do předkola play off, ve středu padli v Karlových Varech (1:4), v pátek nestačili doma na Litvínov (2:3).

Pardubice mají v závěru základní části už jen jediný cíl: udržet první místo před dotírající Spartou. Na Pražany má Dynamo dvoubodový náskok a také dva zápasy k dobru. Po dvou porážkách před reprezentační přestávkou právě proti Spartě a v Olomouci se favorit z východních Čech vrátil zpátky do své obvyklé formy. V pondělí uspěl v Plzni (3:1) a ve středu porazil na domácím ledě Vítkovice (5:3).

Také Liberec má pro posledních pár zápasů jasný cíl, kterým je urvat pro sebe čtvrté místo, které zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Aktuálně se na kýžené příčce Bílí Tygři drží se 75 body, stejný počet má nicméně Litvínov a jen o jeden méně pak Kometa a České Budějovice. Všichni tři soupeři navíc mají méně odehraných utkání. Po reprezentační pauze tým trenéra Filipa Pešána sehrál jeden zápas, ve středu jasně uspěl v Kladně (7:2).

Fantastické období prožila Olomouc před reprezentační přestávkou, když vyhrála čtyři zápasy v řadě. Po 46 utkáních už má stoprocentní jistotu postupu do předkola, ve zbytku základní části si tak už může jen vylepšit svou pozici a především se připravit na vyřazovací boje. Možná i to je důsledek posledních dvou výkonů z tohoto týdne. Hanáci ve středu padli v Třinci vysoko 1:6, v pátek pak nestačili doma na Spartu (2:4).

Také Vítkovice už mají velmi blízko k jistotě postupu do předkola play off. Ostravský celek byl v akci dokonce i během reprezentační přestávky, kdy dohrával dva zápasy na ledě Kladna. Oba zvládl, poté ale padl ve středu v Pardubicích (3:5) a v pátek také doma v divokém utkání s Českými Budějovicemi (5:7). Vítkovičtí už po 50 sekundách prohrávali o dva góly, pak dokázali srovnat na 3:3, ale ani to nestačilo na bodový zisk.

