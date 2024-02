Extraliga živě: Kometa přemohla Spartu na nájezdy, Plzeň připravila Kladno o další výhru

Hokejisté Sparty ve 46. kole Tipsport extraligy přivítali v O2 areně Kometu, které nakonec podlehli po samostatných nájezdech 4:5. Jejich vítězná série se tak zastavila na čísle šest. To Brňané naopak odčinili páteční prohru s Kladnem (2:3p), které se na svůj úspěch pokoušelo navázat v duelu s Plzní. V domácím prostředí až do závěru třetí třetiny vedli 3:1, Indiáni ale vyrovnali a v prodloužení strhli výsledek zápasu na svou stranu. V tabulce první Pardubice hostily Liberec, nad kterým vyhrály jednoznačně 7:1. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Utkání se od počátku hrálo ve výborné atmosféře, do O2 areny zavítalo 14 674 diváků. Sparta začala aktivně, jenže jako první ve čtvrté minutě skórovali hosté, když Jakub Flek po samostatném úniku překonal Jakuba Kováře. Český reprezentant se zapsal mezi střelce po pěti kolech a celkově po 15. v extraligové sezoně. V druhé polovině úvodní části se Kometě po vyloučeních Michala Kempného naskytly dvě přesilové hry.

Druhou početní výhodu v 16. minutě Moravané zužitkovali. Americký útočník Steve Moses střelou z kruhu vyzrál na sparťanského gólmana. Za 69 vteřin domácí snížili. Nicolas Beaudin vystřelil od hrazení a Kryštof Hrabík tečí pokořil Dominika Furcha.

Statistiky utkání. Livesport

Pouhých 46 sekund druhé třetiny stačilo sparťanům na srovnání poté, co Miroslav Forman před brankou dorazil střelu Michala Řepíka. V ročníku se radoval z 13. trefy. V polovině prostředního dějství hosté znovu vedli. Lukáš Cingel přihrál na modré Kristiánovi Pospíšilovi a ten střelou pod horní tyč pokořil Kováře. Stejně jako jeho spoluhráč Moses oslavil 16. trefu v sezoně.

Za další tři minuty Sparta opět srovnala zásluhou Jakuba Krejčíka, který tečoval střelu Ondřeje Mikliše. O 71 vteřin později David Vitouch zblízka dokonal obrat Pražanů. Podobně jako Hrabík a Krejčík zaznamenal pátý gól v ročníku. Necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny srovnal dělovkou v přesilovce Cingel. V ročníku dal 12. gól.

Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení. V nájezdech se z domácích hráčů prosadil v úvodu pouze Filip Chlapík, další tři jeho spoluhráči neuspěli. Naopak Brno nezaváhalo ani jednou ze tří pokusů a na Spartě vyhrálo i podruhé v sezoně po říjnovém triumfu 2:0. Pražané na pátý pokus poprvé v ročníku v nájezdech prohráli.

Třinečtí porazili Litvínov, vyhráli doma podeváté v řadě a zajistili si přímý postup do čtvrtfinále. Obhájce titulu prohrával po první třetině, ale skóre otočil mezi 23. až 44. minutou i díky třemi využitým přesilovým hrám na 5:1. Na obratu se podílel dvěma góly Andrej Nestrašil. Obě branky Vervy vstřelil obránce Kristaps Zile.

Statistiky utkání. Livesport

Hokejisté Hradce Králové uspěli na ledě Energie poosmé v řadě. Východočeši vstřelili všechny branky ve druhé třetině, druhé čisté konto v sezoně udržel Lukáš Pařík. Západočeši v sobotu prohráli s Plzní utkání pod širým nebem u skokanského můstku v Klingenthalu, jejich dnešní souboj s Mountfieldem sledovalo v KV areně jen 2 810 diváků.

V úvodu byli mnohem aktivněji hosté, kteří v první třetině vyslali na brankáře Frodla 15 střel. Pařík si připsal jen čtyři zákroky. Gólově se však Východočeši prosadit nedokázali, nejblíže vstřelení branky byli Estephan, Šťastný a Miškář. Z domácích zahrozil jen Rachůnek.

Statistiky utkání. Livesport

Brankově se herní převaha Hradce naplno projevila až ve druhé části. Ve 22. minutě při přečíslení dvou na jednoho našel Pilař ideálně Lalancetta, který poprvé prostřelil Frodla. O čtyři minuty později Okuliar, prakticky ze stejného místa, zužitkoval přesnou přihrávku Jergla. O třetí gól hostů se v přesilovce postaral Pavelka.

V závěrečné třetině si hosté zkušeně hlídali tříbrankový náskok. Ve 49. minutě byl blízko snížení Beránek, který ale trefil jen tyč. Frodlovi na druhé straně pomohl obránce Dlapa, jenž stihl odehrát puk mířící do branky. Na výhře hostů se nic nezměnilo.

Plzeňští i díky dvěma gólům při hře bez brankáře otočili v Kladně z 1:3 na 4:3 v prodloužení. Rytíře porazili už potřetí za sebou. Domácí sahali po druhém vítězství za sebou, ale závěr utkání nezvládli i kvůli vyššímu trestu obránce Chrise Marteneta. Dvěma góly zpečetil obrat hostů útočník Adrián Holešinský, třemi body za branku a dvě přihrávky se blýskl obránce Petr Zámorský.

Statistiky utkání. Livesport

Statistiky utkání. Livesport

Připravujeme podrobnosti...

Po úvodním závaru před Pavlátem se Pardubičtí přesunuli do útočného pásma, přihrávku mezi kruhy dostal obránce Ondřej Vála a poprvé prostřelil brankáře Daniela Krále. Neuběhly ani dvě minuty, když se puk odrazil k libereckému Jayceovi Hawrylukovi a ten z téměř stejné pozice vyrovnal.

Severočeši poté nevyužil přesilovku a vzápětí navíc inkasovali. Za brankou získal Tomáš Hyka puk a našel Lukáše Sedláka v ideální pozici, pardubický kapitán svůj návrat na extraligový led ozdobil gólem. Náskok Dynama pak ve 14. minutě vylepšil Vála, který střelou od modré čáry skóroval v utkání již podruhé. Liberec své příležitosti nevyužil ani ve zkrácených přesilovkách. Ještě deset vteřin před koncem třetiny navíc zakončil akci Dynama Robert Kousal a zvýšil na 4:1.

Statistiky utkání. Livesport

Na startu druhého dějství hosté vyměnili brankáře, když nastoupil Dávid Hrenák. Ten měl hned dost práce, nejen během oslabení svého týmu. Liberecký gólman dlouho neinkasoval, až ve 39. minutě využil zaváhání Bílých Tygrů Robert Říčka, který jel sám na Hrenáka a přidal pátý gól Dynama. Zanedlouho kombinovali Patrik Poulíček s Janem Mandátem a prvně jmenovaný zakončil akci do odkryté branky.

Ve 45. minutě vyslal Lukáš Radil přesnou přihrávku na Říčku, který se stal dalším dvougólovým střelcem zápasu. Hosté už se ve zbytku utkání neprosadili, jistý Dominik Pavlát neinkasoval ani během liberecké přesilovky. Východočeši před desetitisícovou návštěvou uhájili pohodlný náskok a podruhé v sezoně zdolali Bílé Tygry.

Fantastické období prožila Olomouc před reprezentační přestávkou, když vyhrála čtyři zápasy v řadě. Po 46 utkáních už má stoprocentní jistotu postupu do předkola, ve zbytku základní části si tak už může jen vylepšit svou pozici a především se připravit na vyřazovací boje. Možná i to je důsledek posledních dvou výkonů z tohoto týdne. Hanáci ve středu padli v Třinci vysoko 1:6, v pátek pak nestačili doma na Spartu (2:4).

Také Vítkovice už mají velmi blízko k jistotě postupu do předkola play off. Ostravský celek byl v akci dokonce i během reprezentační přestávky, kdy dohrával dva zápasy na ledě Kladna. Oba zvládl, poté ale padl ve středu v Pardubicích (3:5) a v pátek také doma v divokém utkání s Českými Budějovicemi (5:7). Vítkovičtí už po 50 sekundách prohrávali o dva góly, pak dokázali srovnat na 3:3, ale ani to nestačilo na bodový zisk.

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.