Extraliga živě: Litvínov v předkole play off hostí Plzeň, Liberec hraje s Olomoucí

Úvodními zápasy předkola play off začaly vyřazovací boje v hokejové extralize. Poměrně výrazným favoritem je v sérii s Plzní Litvínov, který zakončil základní část na 5. místě a jen těsně mu unikl přímý postup do čtvrtfinále. Západočeši naopak vstoupí do utkání s vědomím, že prohráli posledních pět duelů v řadě. Všechny zápasy sledujte živě na Livesport.cz.

České Budějovice vstupují do předkola play off po rozpačitém konci základní části. Tři výhry mezi 49. a 51. kolem zastínil debakl 2:7 v závěrečném zápase proti Pardubicím. I přesto mohou být na jihu Čech s průběhem sezony spokojeni. Po loňském 13. místu skončil tým šestý a o naději na přímý postup do čtvrtfinále přišel až v posledním kole.

V Karlových Varech vládne po základní části zklamání. Energie před sezonou výrazně posilovala a očekávalo se, že by mohla patřit k černým koňům soutěže. Během 52 kol to ale absolutně nepotvrdila. Západočeši skončili se 61 body až na 11. místě a nebýt dvou výher v závěrečných dvou kolech, mohlo být ještě hůř.

Litvínov měl fantastický začátek sezony, nějakou dobu se dokonce přetahoval o první místo s Pardubicemi. Dařilo se mu především na domácím ledě, kde vyhrál úvodních 10 zápasů v řadě. Ve druhé polovině základní části se ovšem Severočeši zařadili do průměru, vyklidili pozici v elitní čtyřce zajišťující přímý postup do čtvrtfinále a nakonec skončili na pátém místě.

Plzeň jde do předkola play off s nejhorší formou ze všech extraligových týmů. Západočeši z posledních 15 utkání základní části zapsali jen osm bodů, přičemž hned 12 duelů ztratili po úvodních 60 minutách hry. Aktuálně Indiáni drží sérii pěti porážek v řadě – postupně prohráli ve Vítkovicích (0:1), na Kometě (1:5), s Mladou Boleslaví (3:5), v Hradci Králové (1:3) a naposledy doma s Libercem (3:6).

Hradec Králové prožívá šedivou sezonu, které zatím chybí výrazný úspěch. V podobě Lukáše Paříka sice po odchodu Patrika Bartošáka našel novou brankářskou jedničku, jeho propad je však oproti loňsku výrazný. Letos skončil v základní části se ziskem 75 bodů osmý, o rok dřív bral čtvrté místo za 88 bodů a stejně jako Vítkovice se předkolu play off tehdy vyhnul.

Vítkovice za sebou nemají optimální základní část, během které dokonce vyměnily hlavního trenéra. Miloš Holaň skončil po 13 zápasech se ziskem 13 bodů, nový trenérský štáb pod vedením Pavla Trnky a Jiřího Vebera tým zvedl, v základní části nakonec získal 72 bodů a skončil na devátém místě. Rozdíl je ale stále patrný, minule skončily Vítkovice druhé a se 102 body.

Nejvíce nepředvídatelný tým. I tak by se dal po základní části nazvat Liberec. Bílí Tygři nakonec skončili na sedmém místě se ziskem 82 bodů. O naději na přímý postup do čtvrtfinále, tedy umístění v elitní čtyřce, přišli v předposledním kole, kdy na domácím ledě padli s Kometou (4:6). Na play off se ovšem naladili vítězně, když v neděli uspěli v Plzni (6:3). Zároveň měli po 52 kolech nejproduktivnějšího hráče (Tomáš Filippi) i nejlepšího střelce (Jakub Rychlovský).

Olomouc už pošesté v řadě dokázala postoupit do play off, v aktuálním ročníku dokonce bez výrazných potíží. S 68 body obsadila pohodlné desáté místo. Co ovšem může Hanáky před startem předkola trochu strašit, je aktuální forma. Z posledních osmi zápasů základní části totiž vyhráli jediný, když uspěli v Hradci Králové (4:2). Od té doby třikrát padli, naposledy v neděli doma s Litvínovem (3:4sn).

