Extraliga živě: Motor, Litvínov a Kometa bojují v posledním kole o přímý postup do čtvrtfinále

Ačkoliv většina týmů hraje poslední kolo Tipsport extraligy spíše z povinnosti, najde se i pár celků, které mají stále o co hrát. Největší motivaci má jednoznačně trio Kometa, České Budějovice a Litvínov – tyto týmy stále bojují o velmi cenné čtvrté místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Svůj zápas určitě nevypustí ani vedoucí Pardubice, které mohou pokořit rekordní počin Liberce v počtu získaných bodů v jedné sezoně (118). Všechna utkání sledujte živě od 16:30 na Livesport.cz.

Od 12. ledna má Kometa fantastickou bilanci: 13 výher a jen pět porážek. V pátečním kole uspěla ve velmi důležitém utkání na ledě Liberce (6:4) a nadále tak drží klíčové čtvrté místo, které jako poslední zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále. Brněnští hokejisté mají udržení této pozice ve svých rukou, stačí jim získat minimálně stejný počet bodů jako České Budějovice a alespoň bod, aby s jistotou udrželi za sebou Litvínov.

Zatímco domácí mají před posledním zápasem základní části velkou motivaci, Třinec už se může soustředit na play off. To platí už nějakou dobu, jelikož Oceláři jsou na třetím místě bodově odstřiženi od druhé Sparty i čtvrtého místa, o které se svádí tuhý boj. Jistota umístění je možná znát i na posledních výsledcích. Tým ze Slezska prohrál v Kladně (2:5) a Českých Budějovicích (2:5), v pátečním kole pak doma ztratil tříbrankový náskok s Pardubicemi (4:3sn).

Už čtyři kola před koncem v podstatě pro Kladno skončila základní část. Po prohře 0:5 s Mladou Boleslaví měli Rytíři jasno, že míří potřetí v řadě do baráže. V neděli je tak čeká poslední zápas před dlouhou přestávkou, která letos bude činit 45 dní. S jistotou prolínací soutěže přitom paradoxně zabrali, na domácím ledě dokázali zdolat Třinec (5:2) a Litvínov (2:0). Naposledy v pátek ale prohráli v Českých Budějovicích (3:5).

Obrovský kámen ze srdce spadl v pátek Karlovým Varům. Západočeši ukončili sérii porážek v pravý moment, suverénně porazili Spartu (5:1) a definitivně si zajistili účast v předkole play off. Odrazili tak nápor Mladé Boleslavi. Z předchozích 11 duelů měla Energie velmi špatnou bilanci – jedna výhra a 10 porážek. Díky třem bodům se dokonce posunula před Plzeň na aktuální 11. místo, oba týmy mají před posledním kolem stejný počet bodů.

Olomouc neměla v této sezoně žádné starosti s postupem do předkola play off. Hanáci si ho zajistili především povedenými výkony a výsledky na přelomu listopadu a prosince a poté také na přelomu roku. Po poslední reprezentační přestávce to ale příliš dobře nevypadá, Mora vyhrála jediné ze sedmi utkání, naposledy v pátek padla v Mladé Boleslavi (0:2). Před posledním kolem už má jistotu, že po základní části obsadí konečné 10. místo.

Zatímco Olomouc už má umístění před posledním zápasem jisté, Litvínov ještě může zabojovat o čtvrté místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Severočeši se ovšem musejí spoléhat na ztráty konkurentů z Brna a Českých Budějovic. Aktuálně jsou na šesté příčce se ztrátou tří bodů na Kometu a dvou bodů na Motor. S oběma soupeři mají nicméně lepší vzájemnou bilanci. V pátek Verva udržela naději, když před vlastními fanoušky zdolala Vítkovice (5:4).

Pardubice v pátek podlehly Třinci 3:4 po nájezdech a se ziskem 118 bodů vyrovnaly dosavadní rekord Bílých Tygrů z Liberce v počtu bodů dosažených v základní části. Před svěřenci Marka Zadiny tak stojí zásadní úkol – v případě jakéhokoliv bodového zisku si tento nově sdílený rekord uzmou sami pro sebe, což je jistě příjemným povzbuzením před začátkem vyřazovacích bojů.

České Budějovice drží sérii tří vítězství v řadě a po výhře 5:3 nad Rytíři z Kladna stále vytvářejí tlak na Kometu v rámci souboje o čtvrtou příčku po základní části extraligy a přímý postup do čtvrtfinále play off. Aktuálně má Motor 83 bodů a ztrácí jeden na Kometu, která ovšem rovněž nemá snadný los a hraje doma proti Třinci.

Plzeň má jistotu postupu do předkola play off, ale také aktuálně nejhorší formu ze všech týmů v soutěži. Prohrála čtyři zápasy v řadě, postupně nestačila na Vítkovice (0:1), Kometu (1:5), Mladou Boleslav (3:5) a naposledy v pátek na Hradec Králové (1:3). Západočeši mají na kontě 58 bodů a v posledním kole už budou hrát pouze o možný posun o jednu příčku, Karlovy Vary posbíraly stejný počet bodů, bilance vzájemných zápasů hraje ve prospěch Plzně.

O poslední naději na průnik do elitní čtyřky přišel Liberec v pátečním kole, kdy na domácím ledě podlehl Kometě (4:6). Na čtvrté místo už ztrácí tým trenéra Filipa Pešána pět bodů, dostihnout už nemůže ani páté České Budějovice. O dva body nicméně zaostává za šestým Litvínovem. Jiný posun už v případě Bílých Tygrů není možný. Je jisté, že se jich bude týkat středeční start předkola play off.

Sparta už má dlouhodobě jistotu druhého místa v základní části za jednoznačným vítězem v podobě Pardubic. Pokud ty míří za milníkem 119 a víc bodů, také Sparta by mohla překonat maximum druhého týmu tabulky z ročníku 2015/16, pokud by bodovala a získala tak víc než úctyhodných 108 bodů. K tomu potřebuje v neděli bodovat.

Mladá Boleslav už ví, že venkovní utkání se Spartou je její derniérou v této sezoně. Svěřenci Richarda Krále se dlouho soužili soubojem s Kladnem o účast a záchranu soutěže v baráži, nakonec zaútočili na předkolo play off. Naději jim ale definitivně vzala páteční výhra Karlových Varů, shodou okolností nad Spartou.

Vítkovice ve svém minulém vystoupení podlehly v Litvínově 4:5 a skončila tak jejich pětizápasová vítězná série. Přesto se nacházejí na čtvrtém místě tabulky aktuální formy a je jasné, že budou patřit k favoritům předkola play off. Z týmů, které se jej budou účastnit, mají totiž podle zisku bodů nejlepší fazonu.

Hradec Králové prožívá rozporuplnou sezonu a navzdory vyšším ambicím vedení klubu míří do předkola. V posledních pěti utkáních navíc hned třikrát prohrál, uspěl pouze s níže postavenou Plzní (3:1) a s Karlovými Vary (3:0). Mountfield má navíc záporné skóre, při 136 inkasovaných brankách jich vstřelil pouze 131, soupeř z Vítkovic je na tom o dva góly lépe.

