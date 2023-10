Extraliga živě: Pardubice chtějí ve šlágru vrátit Spartě porážku, Litvínov hostí Brno

Další vzájemný souboj největších favoritů na zisk titulu nabízí úterní program 16. kola Tipsport extraligy. Pardubice, které jsou od neděle znovu lídrem tabulky, hostí třetí Spartu, jež po sérii tří výher ztrácí na Dynamo pět bodů. Litvínov, který z druhého místa zaostává za Východočechy o jediný bod, hraje s pátým Brnem a čtvrtý Třinec se pokouší prodloužit bodovou šňůru na ledě šestého Liberce. Po dvou porážkách zabraly České Budějovice, které si doma poradily s Plzní. Duel Mladé Boleslavi s Hradcem Králové byl odložen kvůli virovému onemocnění většího počtu hráčů Středočechů.

Jihočeši zabodovali po dvou zápasech bez zisku, všechny body získal Motor takřka po měsíci.

Litvínov, který jako jediný udržel po první čtvrtině základní části krok s Pardubicemi, ztratil dvě z posledních tří utkání. Porážkou v Olomouci přišel o možnost posunout klubový rekord v počtu 11 výher za sebou a v neděli padl v Plzni. Kometa sice začala sezonu katastrofálně, ale v posledních týdnech předvádí lepší výkony – z uplynulých 11 zápasů vyšla jen dvakrát naprázdno.

Liberec doma ještě ani jednou nedokončil zápas bez bodového zisku a sérii hodlá protáhnout i proti obhájcům titulu. Třinec už sedmkrát po sobě bodoval, z toho pětkrát vyhrál, neuspěl jen v prodlouženích v aréně Pardubic a v neděli na Spartě, kde se prezentoval sebevědomým výkonem, jemuž však scházela lepší disciplína.

Pardubice mají Spartě co vracet, ve 3. kole Pražané překazili díky lépe zvládnutým nájezdům vítězný start Dynama do sezony. "Kvalita je letos extrémně vysoká u všech týmů, se Spartou je to ale něco víc specifického, ten tým je stejně kvalitní jako my," podotkl brankář Roman Will. Pražané z posledních tří zápasů ztratili jen bod, a to i přesto, že se dál potýkají s problémem prvního inkasovaného gólu.

