Extraliga živě: Třinec dal Liberci pět gólů, Pardubice ve šlágru kola bojují se Spartou

Hokejisté Liberce ve 42. kole Tipsport extraligy zavítali na led Ocelářů, ale body si domů nevezou. Rozjetí domácí vyhráli na svém kluzišti posedmé v řadě, tentokrát zvítězili 5:1. Jednoznačný šlágr kola se hraje v Pardubicích, kde Dynamo hraje s pražskou Spartu. Domácí výběr se pokusí prodloužit desetizápasovou šňůru výher a zase o něco odskočit svému rivalovi. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Střelci utkání. Livesport

České Budějovice stále těží z povedeného závěru roku 2023, respektive vstupu do toho letošního a jsou na šesté pozici. Naději na přímý postup do play off drží navzdory tomu, že v posledních zápasech nedokázaly zapsat sérii kvalitních výsledků. Naposledy porazily v dohrávce Vítkovice (2:1) a mají tak na kontě 68 bodů – tři body je dělí od čtvrtého Litvínova.

Plzeň prožívá druhou nejhorší sérii v právě probíhajícím ročníku. Porážka 1:3 s Pardubicemi byla už pátou v řadě, hůře se tak Škodě vedlo jen na samotném začátku sezony (šest porážek). Nyní Plzeň zapsala jediný bod, když na začátku nelichotivého tažení padli s Mountfieldem 2:3 až v prodloužení.

Karlovy Vary sice porazily Spartu a Kladno shodně 4:1, následně však ztratily ofenzivní sílu, když v dalších dvou utkáních vstřelily jediný gól. Z gólové impotence pramenily porážky 0:3 s Vítkovicemi a 1:5 s Kometou, které vytvořily bodovou propast na Olomouc. Energie může uklidňovat pouze to, že si udržela 11. místo, neboť Plzeň trápí nelichotivá série a nedařilo se ani Vítkovicím.

Olomouc půjde do utkání po dvou výhrách 3:2, díky nimž získala pět bodů. V základní hrací době totiž porazila Kladno, na nájezdy pak České Budějovice. Na devátém místě tak Kohouti mohou směle vyhlížet Hradec Králové, na který ztrácí čtyři body. Na nejbližšího soupeře mají naopak náskok pěti bodů.

Hokejisté Mladé Boleslavi se většinu dosavadního ročníku drželi na dně ligové tabulky. V posledních týdnech ale začali pravidelně bodovat a posunuli se o sedm bodů před Kladno. Oproti Rytířům mají Bruslaři odehráno o dva zápasy více, výhra 1:0 v prodloužení nad Vítkovicemi jim ale zajistila fakt, že záchranu již mají ve svých rukou.

Mountfield HK bodoval desetkrát z posledních 11 zápasů, výhru za tři body ale naposledy oslavil 3. ledna. Svěřenci trenéra Tomáše Martince v poslední době mají problém s překlopením vyrovnaných zápasů na svou stranu a vypadli proto z boje o elitní čtyřku. Z osmého místa ztrácí na čtvrtý Litvínov už 10 bodů, což je 10 kol před koncem základní části téměř nesmazatelná ztráta.

Vítkovice v posledních dvou zápasech zapomněly dávat góly. V domácím utkání proti Mladé Boleslavi se neprosadily ani jednou a rovněž doma proti Českým Budějovicím dali svěřenci trenéra Pavla Trnky jedinou branku. Po třech výhrách za sebou tak přišel mírný útlum. Z posledních dvou zápasů získali Ostravané pouze bod a stále se nemohou odpoutat z 12. místa extraligové tabulky.

Tím druhým je Kladno. Rytíři sice dali o jednu branku více, ale bodů mají výrazně méně. Může za to hlavně propustná defenziva středočeského týmu. Kladenští ve 40 zápasech obdrželi 151 gólů a s průměrem 3,8 gólu na zápas jsou suverénně nejhorším týmem ligy. Defenzivní trápení potvrzuje i posledních pět zápasů, v nichž Rytíři dostali 18 branek a nevytěžili ani bod.

Je to sotva 14 dnů, co se Pardubice se Spartou utkaly před téměř zaplněnou O2 arenou v dohrávce 29. kola. Nyní se oba týmy střetnou znovu, tentokrát ale hlásí plno pardubická Enteria arena. Dynamo se před domácím publikem pokusí protáhnout svou vítěznou sérii na 10 zápasů, oproti minulému vzájemnému střetnutí se ale bude muset obejít bez střelců obou branek. V sestavě kvůli zranění chybí Lukáš Sedlák i Martin Kaut.

I přes absenci dvou produktivních útočníků Východočeši nesundávají nohu z plynu. V posledních dvou zápasech, ve kterých už ofenzivní duo chybělo, vyhráli shodně 3:1 a v čele extraligy mají na Spartu osmibodový náskok a dva zápasy k dobru. Dvakrát v posledních třech zápasech se na výhře podílel výborně chytající Roman Will. Zkušenému gólmanovi vedení před play off přivedlo zdatného konkurenta. Z Plzně výměnou za Milana Kloučka přišel Dominik Pavlát.

Také Sparta v posledních dnech přestupového období výrazně posilovala. Už v neděli pražané představili Zacka Kassiana a ve středu potvrdili další dvě nové akvizice. Z Plzně přišel Kryštof Hrabík a po konci na farmě Montrealu se do Prahy stěhuje také 27. hráč draftu 2018 Nicolas Beaudin.

