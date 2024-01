Extraliga živě: Třinec doma hostí Motor, Pardubice hrají první zápas bez Varadi

Hokejisté Třince hrají v 37. kole Tipsport extraligy na domácím ledě proti českobudějovickému Motoru a pokouší se navázat na předchozí dvě výhry. V Karlových Varech se poprvé pod novým trenérským vedením představí Pardubice, které ve čtvrtek oznámily ukončení spolupráce s Václavem Varaďou. Všechna utkání můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Třinec se po třízápasovém výjezdu do západnějších končin republiky vrací zpět pod Javorový vrch. Ve třech duelech proti Kladnu, Karlovým Varům a Liberci vybojoval šest bodů a na třetím místě odskočil tápajícímu Litvínovu na pět bodů. Proti Kladnu ukázali Oceláři charakter. Poté, co ztratili dvoubrankové vedení, se vrátili do zápasu a ve třetí třetině otočili nepříznivý stav 2:3 na konečných 5:3.

Po protrápeném minulém ročníku patří České Budějovice opět k extraligovému nadprůměru. Po 36. kolech drží šesté místo a stále jsou v reálném boji o elitní čtyřku zaručující přímý postup do čtvrtfinále. Na čtvrtý Litvínov ztrácejí Jihočeši pět bodů a mají zápas k dobru. Jejich manko mohlo být ještě menší, ale ve středeční dohrávce 29. kola nezvládli zápas v Plzni, kde prohráli 3:4.

Karlovým Varům došla energie. Západočeši do nového roku vlétli třemi výhrami za sebou a poskočili na deváté místo extraligové tabulky. V uplynulých pěti dnech však třikrát prohráli a rázem jsou jedenáctí. Více než ztracené body trenérský tým Davida Bruka musí trápit zhoršená produktivita. Za tři zápasy se Západočeši prosadili jen jednou.

Pardubice totiž na západ Čech míří po vydařeném duelu v pražské O2 areně, kde před téměř 17 tisíci diváky porazily Spartu 2:1 v prodloužení a přiblížily se extraligovému lídrovi na rozdíl jediného bodu. Den po cenné výhře však na východě Čech přišlo rychlé vystřízlivění, když klub oznámil ukončení spolupráce s hlavním trenérem Václavem Varaďou, jehož místo převzal Marek Zadina.

Litvínov prohrál dvakrát za sebou a musí se bát o udržení v elitní čtyřce ligového pelotonu. Při pohledu na dlouhodobější formu je jasné, že Severočeši po skvělé první půlce sezony výsledkově ztrácejí. V posledních 15 zápasech získali pouze 20 bodů a v extraligovém měření tohoto úseku jsou až desátí. Jejich největší konkurenti v boji o přímý postup do čtvrtfinále play off Liberec a České Budějovice jsou na tom v uvedeném období o čtyři, respektive pět bodů lépe.

Na Zimní stadion Ivana Hlinky zavítá poslední Kladno. Rytíři vyhráli jediný z posledních 11 duelů a propadli se za Mladou Boleslav. Středočeský celek čeká na vítězství už šest zápasů a z hráčů začíná být cítit frustrace. Tu stupňuje fakt, že v minulých třech utkáních Rytíři pokaždé vedli, ani jedno z nich ale nedokázali dovést do vítězného konce.

Začíná se Mladá Boleslav zvedat? Alespoň podle posledních výsledků to tak začíná vypadat. V novém roce dokázala bodovat v pěti z dosavadních šesti zápasů, i když ani jeden nedokázala vyhrát v základní hrací době. V neděli uloupili Bruslaři bod v Pardubicích, naposledy ve středu dokázali urvat další dva cenné příspěvky v Hradci Králové (3:2p). Poprvé od října se tak odlepili z posledního místa.

Také Plzeň má v novém roce solidní formu. Oproti svému soupeři sice bodovala jen ve čtyřech ze šesti duelů, pobrala z nich ale hned o pět bodů víc. Všechny čtyři zápasy totiž Západočeši zvládli úspěšně v základní hrací době, naposledy ve středeční dohrávce udolali na domácím ledě České Budějovice (4:3). Nutno ale podotknout, že hned pět zápasů v lednu odehráli doma.

Kometa aktuálně drží sérii tří vítězství v řadě a po posledním tříbodovém zisku s Litvínovem (3:1) se vyšvihla na sedmou pozici extraligy. Definitivně je tak zažehnána krize, do níž svěřenci Jaroslava Modrého spadli na přelomu roku a zapsali pět porážek za sebou. Na sedmé pozici vystřídali Hradec Králové a jsou už jen dva body za Českými Budějovicemi.

Vítkovice po dvou extraligových porážkách 2:4 se Spartou a 1:2 s Plzní zareagovaly příkladně a porazily Liberec 2:0. V týdnu sice vypadly z Champions League, kde se parta okolo Dominika Lakatoše dostala až do semifinále, ovšem výhra 2:1 na ledě švédského týmu Skellefteå je určitě velkým povzbuzením do aktuální sezony. V součtu s domácí porážkou 2:4 ovšem stačit nemohla.

Před pár dny mohl Liberec pomýšlet na zisk třetího místa na úkor Třince. Porážky 2:4 se Spartou a 0:2 ve Vítkovicích a současně zisk šesti bodů Ocelářů znamenají, že rozdíl mezi oběma celky narostl na osm bodů. O čtvrtou příčku nepřišli Severočeši jenom díky prohrám Litvínova respektive Českých Budějovic.

Olomouc v posledních zápasech zabrala a po výhrách 3:2 na nájezdy nad Hradcem Králové a 3:1 nad Karlovými Vary se dostala na devátou pozici tabulky. Ještě lépe pro ni mluví aktuální forma – v minulých pěti duelech vyšla naprázdno jen jednou a získala devět bodů.

Hradci Králové to v posledních týdnech nejde a už se propadl na osmou pozici. Poslední tři utkání prohrál shodně 2:3, a to s Pardubicemi, Olomoucí a Mladou Boleslaví, která navíc po vítězství nad Hradcem už není na posledním místě tabulky. Útěchou pro tým může být aspoň to, že s posledními dvěma jmenovanými získal aspoň bod.

Sparta je v úplně opačném rozpoložení. Navzdory středeční prohře s Pardubicemi 1:2 v prodloužení se drží před svým rivalem s jednobodovým náskokem a dvěma zápasy navíc na prvním místě. V tabulce aktuální formy je navíc se 13 body na první pozici, o bod méně má brněnská Kometa. To vše hraje týmu Pavla Grosse do karet.

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.