Extraliga živě: Třinec vyzval poslední Kladno. Sparta hostí další tým z popředí tabulky

Po nedělním přímém souboji mezi Spartou a Třincem pokračuje bitva mezi těmito týmy o druhé místo v základní části Tipsport extraligy i ve středu. Tentokrát na dálku. Zatímco Pražané vyzvali v předehrávce 48. kola další celek z popředí tabulky Liberec, Oceláři přivítali v dohrávce 10. kola poslední Kladno. Spartu a Třinec aktuálně dělí 11 bodů, obhájce titulu ale odehrál o utkání méně. Oba zápasy můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Třinec naposledy prohrál na Spartě, proti Rytířům však hájí sérii pěti domácích výher. Kladno v prvním vzájemném zápase ve Werk areně získalo bod za prohru v prodloužení, nyní ale Středočeši prohráli jedenáctkrát za sebou a klesli na poslední místo tabulky. Na třináctou Mladou Boleslav ztrácejí sedm bodů, odehráli ale o tři utkání méně.

"Je to bohužel stále ohraná písnička. Nehrajeme špatně, výkon byl solidní. Mohli jsme v klidu sahat po nějakých bodech, nicméně zásluhou dvou chyb, respektive ztrát, nabídneme soupeři dva góly. Pak už máme taky asi nějakou deku, že z vyložených šancí nedokážeme skórovat," řekl po poslední porážce v Pardubicích kladenský obránce Jiří Ticháček.

Liberec je pátý a bojuje tak o umístění v elitní čtyřce a přímý postup do čtvrtfinále play off. Za domácí může poprvé nastoupit kanadský útočník Zack Kassian, který odehrál v NHL včetně play off přes 700 zápasů.

"Liberec je stylově úplně jiný soupeř než Třinec. Bude to jiný zápas. Je to ale další kvalitní soupeř. Každý tým teď chce, nebo spíš potřebuje, získávat body," řekl útočník Filip Chlapík ČTK. Bodové odstupy v tabulce příliš neřeší. "První místo už je asi trošku daleko. Chceme jít zápas od zápasu a hru směrovat do play off," dodal nejproduktivnější hráč Pražanů.

Bílí Tygři v neděli doma ztratili proti Hradci Králové třígólové vedení a po prohře 3:4 v nájezdech klesli na páté místo. "Blíží se konec základní části, tak musíme začít hrát play off hokej. Musíme vyhrávat dobrou defenzivou, o jeden dva góly," řekl útočník Martin Faško-Rudáš na klubovém webu. V O2 areně Liberec poslední dva zápasy vyhrál.

Tabulka Tipsport extraligy