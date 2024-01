Extraligový šlágr: Sparta v přímém souboji o první místo hostí Pardubice

Ve šlágru 29. kola Tipsport extraligy hostí první Sparta druhé Pardubice. Dynamo má dva zápasy k dobru a v případě vítězství v základní hrací době půjde do čela tabulky. Ke změně může dojít i na jejím chvostu, Mladá Boleslav pod sebe dostane Kladno, pokud si přiveze alespoň dva body z Hradce Králové. Plzeň poprvé v sezoně zdolala České Budějovice, Olomouc si poradila s Karlovými Vary, v Brně hraje Litvínov. Kolo, které se mělo hrát 22. prosince, ale bylo odloženo kvůli tragickým událostem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, završí v sobotu 10. února duel Kladna s Vítkovicemi. Všechna utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Již v úvodní minutě po propadnutí domácí defenzivy trefil po přečíslení dvou na jednoho levou tyčku Gulaš. Následně převzali iniciativu Indiáni. Šance Hrabíka a Šilera ještě gólman Hrachovina přestál, ale v páté minutě už po tlaku v útočném pásmu otevřel skóre nahozením od modré čáry Schleiss. O dvě minuty později navíc únik dvou na jednoho úspěšně zakončil Pour a zvýšil na 2:0.

V 11. minutě pomohl trápícím se hostům faulem Lev a zblízka snížil bekhendem Ordoš. Jenže domácí nadále dominovali a ve 13. minutě Matýs při přesilovce pálil do horní tyčky. Na druhé straně z ojedinělé akce Kondelík po šikovné přihrávce Gulaše nepřekonal Hlavaje. Naopak v 19. minutě další zaváhání obrany Motoru potrestal z přečíslení Matýs švihem na 3:1. Vzápětí ještě Rekonen minul kotouč před odkrytou brankou.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Ve 23. minutě přidal po přihrávce Rekonena během přesilovky čtvrtý gól Matýs. Pasivní hosté poté se štěstím přestáli několik nebezpečných pokusů dobře kombinujícího soupeře a po polovině utkání se díky plzeňské nedisciplinovanosti vrátili do hry. Ve 35. minutě totiž dorážkou Přikrylovy střely zužitkoval početní výhodu Valský a pouhé dvě sekundy před druhou sirénou propálil Hlavaje po nabídce Kondelíka zpoza branky Ordoš a díky třetí využité přesilovce Motoru snížil na 3:4.

Probuzení hosté zahájili závěrečnou třetinu důrazným napadáním rozehrávky Indiánů, jenže jejich snahu zbrzdilo vyloučení Kondelíka. Domácím sice přesilovka nevyšla, aktivním pojetím však nepouštěli Motor do gólových příležitostí. Až v 55. minutě musel Hlavaj vyrazit táhlou střelu nekrytého Hovorky z mezikruží a za chvíli ho po chybě Poura neprostřelil z dobré pozice Kubík. Při dvouminutové hře bez gólmana už hosté vyrovnat nestihli a připsali si pátou prohru z posledních sedmi duelů.

Čtyřikrát po sobě nedosáhl Hradec Králové na tříbodový zisk. "Zápasy jdou teď hrozně rychle po sobě a není čas rozebírat, že se to nepodařilo. Je potřeba soustředit se na další zápas a dobře regenerovat, protože leden je natřískaný. Navíc se to v tomto období láme. Buď nás to vystřelí nahoru a začneme play off doma, nebo nás to posune dolů," uvedl obránce Bohumil Jank.

Dokonce už šest utkání čeká na výhru po 60 minutách Mladá Boleslav. Pro poslední tým tabulky ale byl velkým povzbuzením bod z ledu Pardubic. "Sice jsme prohráli v prodloužení, ale ukázali jsme sílu našeho mužstva do další části sezony. Myslím, že můžu mluvit za celý tým, že se cítíme dobře. Jen to chce pokračovat tak i dál a sbírat body, snažit se bodovat každý zápas," uvedl útočník Ondřej Roman.

Brno, které poslalo na hostování do prvoligového Zlína útočníka Petra Holíka za obránce Marka Hrbase, hraje proti Litvínovu o třetí triumf po sobě. "V tomto trendu je potřeba pokračovat a týmovým výkonem si dojít pro další výhry. Těšíme se na naše fanoušky, před kterými odehrajeme středeční, páteční i nedělní zápas," připomněl domácí trojblok Jihomoravanů slovenský útočník Andrej Kollár.

Litvínov za dva zápasy proti Kometě ještě nepřenechal soupeři ani bod. V neděli ale hráči Vervy inkasovali šestkrát na ledě Sparty (3:6). "Jedeme dál, nevěšíme hlavy," ujistil bek Radim Šalda, jehož tým je nejlepší v soutěži doma, ale příliš se mu nedaří venku. "Rádi bychom určitě zůstali (v tabulce) tam, kde jsme, ale k tomu potřebujeme vyhrávat i venku," řekl útočník Petr Koblasa.

Sparta si poradila na výbornou s řadou absencí a v posledních pěti zápasech neztratila ani bod. S tradičním rivalem si ale ve dvou dosavadních duelech připsala jen dva body. "S Pardubicemi je to vždy vyhecovaný zápas. Na obou stranách jsou kvalitní hráči, brusliví a dobře hrající na puku. Myslím si, že to bude pro fanoušky atraktivní utkání," řekl Vladimír Sobotka. "Pardubice mají vysokou kvalitu. Musíme se zaměřit především na taktiku a v tomto ohledu zvládnout zápas správně," doplnil útočník Jakub Konečný.

Hosty vyrazilo do Prahy podpořit několik tisíc příznivců a atraktivní souboj se i díky tomu hraje před vyprodaným hledištěm. "Bude to skvělý zápas ve skvělé atmosféře," těšil se pardubický útočník Lukáš Radil. "Bude to určitě velký zápas. Hlavně se na to musíme dobře připravit, přivézt domů co nejlepší výsledek," prohlásil pro klubový web útočník Libor Hájek.

Na plný zisk dosáhli Pardubičtí za poslední čtyři zápasy jen jednou, v neděli je potrápila i poslední Mladá Boleslav. Dynamo doma neudrželo dvoubrankový náskok a Bruslaře udolalo až v prodloužení. "Musíme se zlepšit, protože takový výkon by v Praze nestačil. Sparta hraje v poslední době opravdu velmi dobře a sbírá vítězství za vítězstvím. Kluci určitě ví, do čeho jdou. Ode všech to bude muset být lepší, abychom mohli pomýšlet na tři body," řekl asistent pardubického trenéra Aleš Krátoška.

