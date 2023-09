I kdybych vystřelil do rozhodčího, odrazí se to do brány, usmíval se po hattricku Radil

Lukáš Radil (33) se druhým hattrickem v extraligové kariéře podepsal pod vysokou výhru Pardubic na ledě Vítkovic 7:3. Třiatřicetiletý reprezentant je tak aktuálně s šesti góly nejlepším střelcem soutěže. V rozhovoru pro O2 TV Sport ale přiznal, že v Ostravě měl i velké štěstí.

"Kdybych dnes vystřelil do rozhodčího, tak se to asi stejně odrazí do brány. Byl to den, který si každý přeje a jsem za to rád. Vzali jsme tři body, takže pecka," řekl Radil, který svými góly nejprve posunul tým do vedení 2:1, poté 4:3 a nakonec upravil na konečných 7:3.

Radil tak byl i autorem vítězné branky. "Pomohli mi i spoluhráči, kteří se mě snažili hledat, protože asi viděli, že mám lepší hokejku, za což jsem moc rád. Někdy to tak je, vystřelíte a padne to tam," pousmál se v rozhovoru s novináři. "Už před zápasem jsem si říkal, že by to tam mohlo padnout, ale netušil jsem, že ty góly budou tři."

Definitivně se Východočechům podařilo soupeře zlomit ve třetí části, v níž třikrát skórovali. "Vždy jsme dotahovali, dostali se do vedení, ale pak jsme bohužel udělali nějaké chyby a zase jsme prohrávali. Naštěstí jsme ukázali sílu, otočili to a ve třetí třetině jsme stav korigovali. Vítkovice už byly odevzdané a my jsme toho využili. Mohli jsme dát ještě více gólů," zhodnotil Radil zápas.

Pardubice zažívají vydařený vstup do sezony, když vyhrály čtyři z pěti utkání a ve zbývajícím bodovaly. V tabulce jsou druhé a mají jen o gól horší skóre než vedoucí Sparta, se kterou prohrály na nájezdy.

"Doufám, že to byl začátek a střeleckého prachu máme ještě dost. Doufám, že to bude ještě pokračovat, i když je to těžké. Dnes to vyšlo, za což jsme rádi," prohlásil rodák z Čáslavi.

Z vysoké výhry nedělá Dynamo velké závěry, i kouč Václav Varaďa poukázal na řadu chyb. "V příštím utkání musíme začít lépe," podotkl Radil, který si první hattrick připsal v minulé sezoně proti Českým Budějovicím a i tehdy Pardubičtí vyhráli výsledkem 7:3.