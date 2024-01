Karlovy Vary hostí v předehrávce 40. kola Vítkovice. Který z týmů přidá třetí výhru v řadě?

Hokejisté Karlových Varů a Vítkovic hrají předehrávku 40. kola Tipsport extraligy, přičemž oba týmy nastoupily do utkání shodně po dvou vítězstvích. Hosté mají příležitost posílit své postavení v první dvanáctce, která si zahraje ve vyřazovacích bojích. Karlovarští prožili třikrát po sobě radost z výhry dosud pouze jednou v sezoně začátkem ledna, ale z toho dvakrát slavili až v nastavení. Utkání sledujte od 17:30 živě na Livesport.cz.

Karlovy Vary rázně ukončily sérii čtyř porážek v řadě a po výhrách 4:1 proti Spartě a Kladnu jsou zpět na vítězné vlně. Dostaly se tak znovu na 10. místo před Olomouc, se kterou mají stejný počet bodů, navíc odehrály o zápas méně. Na osmý Mountfield pak Energetici ztrácejí šest bodů.

Od začátku sezony je zdobí poměrně pevná defenziva. S počtem inkasovaných branek (101) jsou na čtvrtém místě za elitní trojicí Pardubice (89), Sparta (89) a Třinec (99). Paradoxně na páté pozici jsou Vítkovice se zápisem 102 inkasovaných branek. Vary jsou pak na hodnotě 100 vstřelených branek, jejich soupeř dosáhl 89 gólů.

Poslední výsledky Karlových Varů. Livesport

Do souboje půjdou také Vítkovice s bilancí dvou výher v posledních dvou utkáních. Porazily doma 5:1 Litvínov a jejich nová posila Rihards Bukarts následně rozhodla penaltový rozstřel v Hradci Králové, kde tak Vítkovice zvítězily 4:3. V poměrně neurovnané tabulce tak nyní mají náskok devíti bodů a čtyř zápasů k dobru na Mladou Boleslavi a jsou šest bodů za Plzní, která má o dva zápasy víc.

Největším pozitivem utkání s Hradcem Králové by mohly být dvě asistence obránce Stuarta Percyho. Ten prožil raketový nástup do ostravského angažmá a dlouho byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Jenže na přelomu roku přišla série 11 zápasů bez kanadského bodu a až nyní dokázal bodovat ve dvou zápasech po sobě (0+3). Celkem má ale stále skvělý zápis 4+16 a chybí mu tři body do bilance z minulé sezony v Českých Budějovicích.

Pozice Vítkovic v tabulce. Livesport

Koho sledovat: Za svou nejlepší sezonou v nejvyšší soutěži míří Vít Jiskra, který už zapsal 9+8 a chybí mu tři body k překonání jeho nejlepšího zápisu 9+12 z minulého ročníku. Naopak Tomáš Vondráček se dva zápasy zpět dočkal proti Litvínovu své premiérové branky v extralize za Vítkovice a dokázal tak využít svůj zvýšený ice time v sestavě.

Zajímavost: Vzájemné zápasy jsou střelecky výrazné pro vítězné týmy. V posledních šesti duelech poražený tým nikdy neskóroval víc než dvakrát, na druhé straně oba týmy zapsaly jedno šestigólové vítězství.

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.