Kometa před play off posiluje defenzivu, z Finska přivedla kanadského obránce Moroa

Kanadský obránce Greg Moro (29) se stal novou posilou hokejistů Komety Brno. Informoval o tom klubový web. Rodák z Edmontonu působil v této sezoně dosud ve finské lize v celku SaiPa Lappeenranta. Tam zamířil po příchodu ze Severní Ameriky předloni a v závěru minulého ročníku hostoval v Ilvesu Tampere.

"Vycítil jsem, že ve Finsku nastal čas a prospěje mi změna. Brno vnímám jako skvělou destinaci, a když se objevila nabídka, prakticky hned jsme se domluvili," řekl Moro, který si v této sezoně za SaiPu připsal v 39 zápasech gól a čtyři asistence. "V Česku působí pár mých kamarádů. Za Kometu nastupuje Kristián Pospíšil, se kterým jsme spolu hráli ve Finsku. Moc se těším, až spolu znovu naskočíme do zápasu ve stejném dresu," doplnil.

Ve finské lize v 81 zápasech včetně play off nasbíral 13 bodů za tři góly a 10 přihrávek. Před odchodem do Evropy po čtyřletém působení na Clarkson University v NCAA hrál za Stockton v AHL a za Kansas City v ECHL. V AHL v 19 duelech zaznamenal dvě branky a sedm přihrávek, ve třech duelech play off nebodoval.

Teď se těší na českou extraligu. "V této fázi sezony chceme vybojovat o co nejlepší výchozí pozici pro play off. Chceme být na vrchol sezony co nejlépe připraveni. A samozřejmě každý hokejista vám řekne, že jeho cílem je vyhrát celou soutěž," podotkl 193 centimetrů vysoký a 93 kilogramů vážící bek. "Rád bych pro Kometu využil svých předností, to znamená dobré defenzivní práce a zároveň podporu útoku. Chci být pro soupeře nepříjemný, aby se nedostával do šancí. Rovněž bych chtěl být platný směrem dopředu," uvedl Kanaďan.

Evropa se mu zalíbila

V kabině Komety se potká s krajanem Rhettem Hollandem. "Vždycky je příjemné, když máte v kabině krajana. Může vám usnadnit začátek, pomoct se spoustou věcí. Máte s kým sdílet své postřehy, lépe a rychleji se adaptujete na nové prostředí. Určitě jsem rád, že zde Rhett je," uvedl Moro.

V Evropě se mu líbí. "Musím se přiznat, že se zde cítím dobře. Není to tu tak uspěchané jako v USA. Na lidech vnímám větší klid, pohodu. Samozřejmě může se to lišit stát od státu, region od regionu, ale jsem v Evropě rád. A hlavní věci, které jsou pro mě důležité, jsou všude stejné. Nyní se těším na novou štaci v Kometě," dodal Moro.