Kořenáře dělilo od čistého konta 39 sekund. Myslel jsem na něj už v první třetině, přiznal

Jen 39 sekund dělilo brankáře Sparty Josefa Kořenáře (26) od pátého čistého konta v sezoně a druhého proti Plzni. Při závěrečné power play ale za jeho zády skončila tečovaná střela Jakuba Klepiše (40) a domácí nakonec získali jen dva body po výhře po samostatných nájezdech. Gólman Pražanů po utkání přiznal, že věřil, že nulu už udrží.

"Myslel jsem na ni už v první třetině, kdy jsem měl dva zákroky. Myslel jsem, že jich celkově nebudu mít více než deset. Byla to chvilka a nešťastný moment. Přede mnou stáli dva jejich hráči a tečoval to i ten mezi kruhy. Těžký..." řekl Kořenář, který neinkasoval v prvním vzájemném utkání proti Plzni ve čtvrtém kole. "Těžko se mi k nim něco říká. Plzeň letos není úplně v nejlepším shapu a asi by to tak mělo být. Gól ale dali," poukázal na fakt, že Sparta je v soubojích se Západočechy velkým favoritem.

Kořenář si nakonec připsal 20 zákroků. "Je těžké se udržet v takovém zápase. V první třetině měl soupeř jen dvě střely a ještě to ani nebyly střely... Ve druhé už něco bylo, dostal jsem se do hry i díky oslabením. Co k tomu říct? Dva body super, tři by byli lepší," řekl Kořenář, jenž vyzdvihl střeleckou převahu (39:21) svého týmu. "Měli jsme dostatek střel, na takový počet bychom potřebovali dát alespoň dva tři góly, ale co se dá dělat. Snad jich v neděli dáme více," přál si.

Odchovanec jihlavské Dukly si ale zároveň uvědomoval, že si Sparta nevytvořila velké množství gólových šancí. "Tutovky jsme neměli, což je škoda. Potřebujeme si jich vypracovat více. Na jeden gól se za tři body vyhrává těžko," uznal Kořenář.

Plzeň je aktuálně poslední, vstup do sezony se jí nevydařil a na hře Indiánů je to znát. "Člověk vidí, že mají problém dostat se do vyložených situací. Do míst, ze kterých se góly dávají. Sezona je ale dlouhá a může být vše jinak," řekl Kořenář, který zároveň uznal, že více než 11 tisíc diváků v O2 areně nevidělo zrovna atraktivní zápas.

Statistiky utkání. Livesport

Kořenář patří aktuálně mezi nejlepší brankáře extraligy, podle průměru inkasovaných gólů je úplně nejlepší. I proto dostal pozvánku do reprezentace na turnaj Karjala. "Jsem za to rád, i když toho mám hodně a odchytal jsem už patnáctý zápas. A je začátek listopadu. Plus Liga mistrů. Jsem ale rád, že můžu jet a když dostanu šanci, tak si to užiju," řekl Kořenář.