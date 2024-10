Hokejisté Litvínova hrají ve šlágru 10. kola Tipsport extraligy na domácím ledě se Spartou. Severočeši mají náskok pěti bodů na druhé Pardubice a mají tak jistotu, že o vedení nepřijdou ani v případě porážky. Hned tři zápasy mají nádech derby. Karlovy Vary bojují s Plzní, Olomouc se utká s Třincem a brněnská Kometa s Vítkovicemi, které se do soutěže zapojí téměř po dvou týdnech. Všechna utkání sledujte živě na Livesport.cz.

Litvínov dvakrát za sebou prohrál, v obou případech ale venku. Doma Severočeši ve čtyřech utkáních v sezoně neztratili ani bod. "Dvakrát jsme prohráli o gól, jednou v prodloužení. Žádný výbuch z naší strany nebyl, navíc jsme dvakrát hráli venku. Teď se musíme připravit zase na to, abychom doma navázali na výhry," řekl útočník Petr Koblasa po prohře v Mladé Boleslavi. Litvínov se Spartou prohrál třikrát za sebou, naposledy v únoru doma 3:8.

Pražané ve středu porazili německý Bremerhaven a udrželi se ve hře o postup do play off Ligy mistrů. V extralize je čeká poslední ze série šesti utkání na ledě soupeřů, v nichž dosud získali 12 bodů a brankář Josef Kořenář si připsal tři čistá konta. Sparta prohrála jen v Olomouci.

Sérii pěti porážek se budou snažit ukončit poslední České Budějovice, které přivítají Kladno. Rytíři naopak zažívají vydařenou sezonu: čtyřikrát za sebou bodovali, tři zápasy z toho vyhráli a v tabulce jsou pátí. S Motorem ale Kladno třikrát za sebou prohrálo.

Bod v tabulce dělí Karlovy Vary a Plzeň. Energie naposledy dvakrát vyhrála v prodloužení, pětkrát za sebou ale nedokázala naplno bodovat. Plzeň prohrála třikrát v řadě, ve středu ztratila duel s Kladnem v čase 59:57, kdy skóroval dokonce v oslabení Petr Straka.

"Musíme se z toho poučit, takový kolaps se již nesmí opakovat," řekl útočník Dominik Simon. Plzeň teď čekají tři zápasy venku. "Musíme jít povzbuzení, s čistým stolem a snažit se získat nějaké body. Venku se nám zatím hraje lépe, vždy to z nás nějak spadne, po tomto zápase pro nás bude větší výzva uspět. Snad si s tím poradíme," přál si Simon.

Poprvé od 29. září se do extraligy zapojí Vítkovice, které si kvůli viróze odložily zápasy proti Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím. Teď čeká Ostravany duel v Brně, jehož dvakrát za sebou porazili bez inkasované branky. Kometa se po středeční výhře nad Českými Budějovicemi posunula na 9. místo, bod za Vítkovice. Posila do útoku Peter Mueller by ještě nastoupit neměla.

"Samozřejmě jsme trochu vypadli ze zápasového rytmu, ale tým se pomaličku dával dohromady a teď jsme poslední dva nebo tři dny konečně měli šanci opět trénovat pohromadě, takže doufám, že jsme připraveni," řekl vítkovický trenér David Bruk.

Ligu mistrů si v týdnu zahrál také Třinec, který nyní bude hrát v Olomouci. Pro Hanáky to bude poslední ze série čtyř domácích zápasů, z nichž dva vyhráli. V případě výhry v základní hrací době by navíc Oceláře přeskočili v tabulce, ztrácejí na ně dva body. Posledních pět vzájemných souboj ale vyhrál Třinec.

Pardubice po nečekaném odchodu trenéra Marka Zadiny vedl v rámci Ligy mistrů sportovní manažer prvoligového "béčka" Václav Baďouček. Ten bude zřejmě na střídačce i v pátek proti Liberci. "Chceme to udělat s rozvahou, musí to být někdo, kdo nám zapadne do konceptu. Možností je více. Určitě to není tak jednoduché, že to uděláme horkou jehlou a bude to zítra," řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora ve středu večer.

Bílí Tygři prohráli čtyři z posledních pěti zápasů, venku se jim ale na začátku sezony vcelku daří. U soupeřů vyhráli dvě ze tří utkání. "Je třeba pracovat na hodně věcech, jelikož se to nevyvíjí úplně podle našich představ. Vlastně je potřeba pracovat téměř na všem a pořád," řekl útočník Jaroslav Vlach po poslední porážce v Třinci.

V tabulce desátý Liberec čeká konfrontace s Dynamem a Spartou, což ale dvaatřicetiletý útočník moc neřeší. "Každý soupeř je těžký. Liga je hodně vyrovnaná a je jedno, jestli se jede do Pardubic, nebo na Kladno. Na každé utkání se musíme perfektně připravit," dodal Vlach.