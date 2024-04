LIVE: Baráž pokračuje čtvrtým zápasem, Vsetín se proti Kladnu snaží odvrátit konec sezony

Hokejisté Kladna bojují v barážové sérii proti Vsetínu o čtvrtou výhru, která by jim zajistila záchranu v nejvyšší soutěži. Tým se stále hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem vede v sérii 3:0 na zápasy, poté co na domácí výhry 4:1 a 7:2 navázal v neděli vítězstvím 3:2 ve vsetínském azylu v moravské metropoli. Kladno může ukončit sérii v nejkratším možném termínu podobně jako vloni, kdy se mu to podařilo proti Zlínu. Utkání sledujte živě od 18:00 na Livesport.cz.

Vsetín stojí po prohře 2:3 ve třetím utkání baráže na pokraji konci svého snu o návratu do nejvyšší soutěže. Na první vítězství nestačil ani výkon 19letého útočníka Matyáše Dědka, který nastoupil poprvé od třetího semifinále Chance ligy proti Jihlavě a zapsal gól a asistenci. Na gól nahrával také kapitánovi Eriku Hrňovi, který se v baráži bodově prosadil poprvé.

Premiérově mohl Vsetín v sérii využít brankářskou jedničku Maxima Žukova, který se vyléčil z nemoci. Proti 31 střelám Kladna předvedl 28 zákroků a ani jeho úspěšnost zákroků 90,32 % nevedla k vítězství. Náhradní domácí prostředí brněnské Winning Group Areny Vsetín příliš neovlivnilo a odehrál nejvyrovnanější partii, což ukazuje poměr střel 26:31, na střely mimo branku to pak bylo 17:12.

Kladno naopak potvrzuje svou roli barážového specialisty a je také potřetí v řadě na nejlepší cestě uchovat si elitní příslušnost. Ve třetím zápase po sobě se prosadil útočník Matyáš Filip, který si podmanil první duel poté, co dlouho absentoval kvůli zranění. Jistotu má tým také v brankáři Adamu Brizgalovi, jenž ve třetím duelu baráže zapsal 24 zákroků, při úspěšnosti 92,31 %. Stále se tak nedostalo na Landona Bowa.

Při svém druhém barážovém vystoupení nebodoval Jaromír Jágr, jenž tentokrát nastoupil ve čtvrté formaci a jeho ice time se zastavil na hodnotě 8:11. Vyslal tři střely na branku a byl na ledě při jedné vstřelené brance. Podruhé v baráži pak bodoval talentovaný obránce Jiří Ticháček, zapsal jednu asistenci. Ze všech hráčů měl také nejvyšší ice time: 22:28. Dočká se skutečně angažmá v NHL?

Koho sledovat: Na straně Vsetína se bude snažit o zachování naděje na postup a návrat do extraligy také Miroslav Holec, který však musí zabrat – v posledních sedmi zápasech totiž nezískal ani jediný bod. Zkušený útočník Richard Jarůšek v dresu Kladna ukazuje, že když jde do tuhého, stále je na něj spolehnutí. V baráži nasbíral už šest kanadských bodů (3+3).

Zajímavost: Vsetín ve třech odehraných zápasech ještě nikdy ani nevedl. Nejdéle odolával do 29. minuty.