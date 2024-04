LIVE: Boj o extraligu začíná v Kladně, zaskočí rozjetý Vsetín odpočaté Rytíře?

Hokejisté Kladna a Vsetína rozehráli barážovou sérii o účast v extralize. Domácí výhodu dnes a také ve čtvrtek mají Rytíři, kteří jako nejslabší tým nejvyšší domácí soutěže hrají o záchranu třetím rokem po sobě. Předloni uspěli proti Jihlavě, v minulém roce předčili Zlín. Letošní baráž bude soubojem dvou šestinásobných šampionů, extraligu bude hrát tým, který jako první vyhraje čtyři zápasy. Utkání sledujte živě na Livesport.cz od 17 hodin.

Koho sledovat: Hned první utkání série slibuje zajímavý minisouboj. Za Kladno totiž nastupuje Ondřej Bláha (5+4), Vsetínu zase do baráže jeho o tři roky starší bratr Štěpán Bláha (10+4). "Nedokážu říct, jaké to bude. Bude to asi trošičku jiné v tom, že je tam brácha, ale jinak to bude normální série. Měli bychom Vsetín předčít chytrostí a vyspělostí. V tom je rozdíl mezi první ligou a extraligou," uvedl na webu Kladna mladší Ondřej.

Tak se dařilo Kladnu v posledních zápasech. Livesport

Zajímavost: Oba kluby bývaly v minulosti velmi úspěšné. Kladno má ve svých historických statistikách zapsáno šest titulů v rámci československé nejvyšší soutěže, Vsetín pak šestkrát získal primát v samostatné české nejvyšší soutěži, což je dosud rekordní počin, který může letos vyrovnat Třinec.