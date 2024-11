LIVE: Extraliga na láká boj Sparty s Pardubicemi, Hradec může přidat devátou výhru v řadě

Po dvou středečních utkáních se v pátek naplno rozbíhá program Tipsport extraligy, jejíž 19. kolo láká souboj aspirantů na titul – vedoucí Pardubice zavítaly na led Sparty. Druhá Mladá Boleslav vyzvala České Budějovice, třetí Litvínov hostí Olomouc, Hradec Králové usiluje proti Třinci o deváté vítězství za sebou a poslední Liberec nastoupil na ledě trápícího se Kladna. Průběh zápasů můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Litvínov je po vydařeném začátku sezony třetí. Teď se utká s osmou Olomoucí, té se také venku nedaří. Hanáci ze sedmi pokusů vyhráli jen v Brně. "Některé zápasy byly z naší strany špatné. Ale některé rozhodně nebyly, jenomže finální krok jsme neudělali. Určitě si nesmíme říkat, že když to nevyjde venku, uspějeme doma. Musíme vozit body pořád," řekl útočník Petr Fridrich.

Mladá Boleslav se po středeční výhře v Ostravě posunula na druhé místo tabulky a proti Motoru bude hájit sérii čtyř výher. Jihočechy navíc porazila i v prvním vzájemném souboji v sezoně. Bruslaře nyní čekají čtyři utkání v domácím prostředí.

Jihočeši jsou jedenáctí a venku se jim zatím nedaří. Získali tam jen dva body z osmi zápasů, horší bilanci žádný tým nemá. Před reprezentační pauzou navíc utrpěli debakl 1:8 na Spartě. "Po Spartě jsme měli volno, pak následovaly tréninky. Ukázali jsme si na videu nějaké chyby, které se objevily, ale jinak jsme se na to snažili zapomenout, poctivě odtrénovat a připravit se na následující zápasy," řekl útočník Jan Ordoš.

Sérii čtyř porážek se budou snažit ukončit Vítkovice, hostí Karlovy Vary. Energie naopak třikrát za sebou vyhrála a bodovala pětkrát v řadě. "Věděl jsem, do jakého týmu jdu a v jakém je zrovna rozpoložení. Myslím si, že nebylo úplně vidět, že několikrát po sobě prohrál. Všichni bojovali do poslední minuty a nechali na ledě všechno, co v nás bylo. Některé akce se nám teď neřeší s velkou lehkostí a možná proto byla Boleslav lepší," řekl po středeční porážce s Bruslaři útočník Jan Eberle, jenž Vítkovice posílil v reprezentační přestávce.

Už sedmkrát za sebou prohrálo Kladno a po vydařeném začátku kleslo na 10. místo. Teď Rytíři bojují s posledním Libercem, který prohrál pětkrát za sebou a venku nezvládl dokonce sedm duelů. V posledních třech navíc dal jen jeden gól. Oba týmy se chtějí ve vzájemném souboji odrazit k lepším výsledkům.

"Myslím si, že už je čas si říkat v šatně pravdu tak, jak je. Nemůže se prostě vždycky někdo zbláznit a jen tak si něco zkusit. Na to já kašlu, abychom si něco zkoušeli. Já jsem stará škola a prostě jsem takový, že když si něco řekneme, tak by to měli dělat všichni. A je mi úplně jedno, kdo jak se jmenuje. To se teď bohužel neděje a myslím, že je čas na to, abychom si ukazovali prstem v šatně a podívali se pravdě do očí," zlobil se po středeční porážce 3:4 s Plzní kladenský kapitán Radek Smoleňák.

Plzeň je v tabulce předposlední, ale z posledních tří zápasů získala solidních sedm bodů. Navázat na nejvydařenější část sezony se budou Západočeši snažit v Brně, kde ale prohráli šestkrát za sebou. "Sledovali jsme videa, připravujeme se na ně. Víme, že tam probíhají změny v kádru. Nesmíme je podcenit a hrát od začátku naši hru. Navázat na výkony před pauzou," přál si útočník Komety Jakub Konečný. Brno bodovalo v pěti z posledních šesti utkání.

Hradec může proti mistrovskému Třinci natáhnout vítěznou sérii, Oceláři naopak neuspěli ve čtyřech z posledních pěti extraligových duelů a jsou až dvanáctí. Mountfield ale dokázali Slezané porazit čtyřikrát v řadě.

"Určitě nejsme na takových pozicích, kde bychom chtěli. Máme daleko vyšší ambice. Ale potřebujeme jít zápas od zápasu, nabalovat na sebe dobré věci. Snad se štěstí otočí, přestaneme dostávat smolné góly a puky se k nám začnou víc odrážet," prohlásil útočník Ondřej Kovařčík, jenž se do Třince vrátil v pondělí z Českých Budějovic.

Sparta se po reprezentační přestávce rozehrála středečním úspěšným zápasem Ligy mistrů proti Třinci (4:1) a v souboji s Pardubicemi se pokusí navázat na zářijovou výhru 4:0 z východu Čech. Doma navíc Pražané vyhráli šest z dosavadních sedmi zápasů, prohráli jen s Karlovými Vary. Svěřenci trenéra Pavla Grosse jsou v extralize čtvrtí, šest bodů za Pardubicemi, které odehrály o utkání více.

Dynamo v reprezentační přestávce definitivně převzal jako hlavní kouč Václav Baďouček. V O2 areně se budou Východočeši snažit navázat na minulou sezonu, kdy tam dvakrát bodovali. Jednou vyhráli v prodloužení, podruhé prohráli po nájezdech. Proti Spartě se na led poprvé poprvé od otřesu mozku, který utrpěl ve druhém kole v Olomouci, vrací kapitán Lukáš Sedlák.

