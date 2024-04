LIVE: Finálová série mezi Pardubicemi a Třincem pokračuje, srovná Dynamo s Oceláři krok?

Druhým zápasem na ledě Pardubic pokračuje finálová série mezi Dynamem a Třincem, který úvodní zápas zvládl lépe a připsal si první výhru. Podaří se vítězi základní části odčinit včerejší nezdar a s úřadujícím mistrem srovnat krok? Utkání sledujte živě od 18:00 na Livesport.cz.

Takový vstup do finálové série si Pardubice určitě nepředstavovaly. Svěřenci Marka Zadiny inkasovali po necelých devíti minutách a manko už smazat nedokázali. Třinec ubránil vítězství 2:1 a stejně jako v předchozích šesti finálových sériích se ujal vedení 1:0 na zápasy.

Dynamo může těšit alespoň fakt, že dokázalo využít jednu ze čtyř přesilových her. Ve čtvrtfinále i semifinále se Východočeši v přesilovkách trápili. V devíti zápasech využili tři výhody a úspěšnost dostali jen lehce přes 10 procent. Pouze jednou se prosadili v klasické přesilovce 5 na 4, zbylé dvě branky dali v dvojnásobné početní výhodě.

Třinec do finále vstoupil prakticky bez pauzy. Oceláři měli po dramatické sérii se Spartou pouhé dva dny volna, na jejich výkonu to ale vůbec nebylo znát. V úvodu prvního zápasu to naopak působilo jako výhoda. Pardubice Slezany nedokázaly přebruslit a i proto si v prvním zápase vytvořily pouze minimum šancí.

Když už se Východočeši do nějaké příležitosti dostali, ztroskotali na skvělém Kacetlovi. Tradiční třinecký tahoun zlikvidoval 27 střeleckých pokusů a zápas zakončil s úspěšností přesahující 96 procent. Ke skvělým číslům mu pomohli i bránící spoluhráči, kteří zblokovali 32 pardubických pokusů.

Statistiky úvodního zápasu. Livesport

Koho sledovat: Martin Kaut byl v prvním zápase velmi aktivní. Na Kacetlovu branku vyslal 2 střely a několik dalších pokusů mu zblokovali třinečtí hráči. Připsal si tak alespoň asistenci u jediného gólu Dynama. První branku v aktuálním play off dal třinecký Daniel Kurovský. Útočník, který v sestavě nahradil Martina Růžičku, se prosadil těsně před polovinou zápasu a jeho trefa se v konečném zúčtování ukázala jako vítězná.

Zajímavost: Třinec se v prvním zápase mohl spolehnout na netradiční střelce. Jak Kurovský, tak Hrehorčák dali svůj první gól v tomto play off.

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.