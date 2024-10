LIVE: Karlovy Vary ve studentském zápase hostí neoblíbeného soupeře. Zlomí sérii s Motorem?

Tipsport extraliga, jenž má v pátek na programu 14. kolo, vstoupila do druhé čtvrtiny základní části. Součástí tohoto kola je i speciální "školní" utkání, které se hraje v Karlových Varech. Domácí hokejisté v něm bojují proti Českým Budějovicích, které nepatří mezi jejich oblíbené soupeře. Jihočechy Energie neporazila už v šesti zápasech v řadě. Utkání sledujte netradičně již od 12:00 živě na Livesport.cz.

Speciální duel se odehraje v Karlových Varech, kde se už od 12:00 představí České Budějovice. Domácí jej věnovali žákům a studentům základních a středních škol v regionu. Předposlední Motor bude v KV areně usilovat o premiérové body z kluzišť soupeřů v sezoně. Ve vzájemných soubojích vyhráli Jihočeši šestkrát za sebou.

Stejně bodů jako České Budějovice doposud nasbírala Plzeň, která nastoupí ve Vítkovicích. Zatímco Západočeši v neděli ukončili sérii šesti porážek, Ostravané neuspěli třikrát za sebou.

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

"Musíme začít více hrát před soupeřovou brankou. My máme v zápase hrozně málo střel, vůbec se nám tam nechce, hrajeme po koutech, to je úkol číslo jedna. Následně nesmíme dělat stupidní chyby, které jsme doposud v zápasech udělali. Pro nás je každý zápas klíčový, pro nás to bude boj o každý bod do konce sezony," řekl plzeňský trenér Josef Jandač. Západočeši by měli poprvé nasadit posilu do útoku Adama Měchuru.