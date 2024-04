LIVE: Litvínov bojuje proti Pardubicím o první semifinálovou výhru, Dynamo o mečboly

Hokejisté Litvínova v semifinále play off extraligy proti Pardubicím usilují o první výhru v sérii. Favorizované Dynamo ovládlo úvodní dva domácí zápasy a vykročilo za postupem do finále. Severočeši ale věří, že na Zimním stadionu Ivana Hlinky uspějí a zvýší své šance na postup do bojů o titul. Třetí zápas série sledujte od 17:30 živě na Livesport.cz.

Zcela opačnou situaci než v předchozím kole play off zažívá Litvínov v semifinále. Zatímco v sérii proti Kometě vyhrál úvodní dva venkovní zápasy a vracel se na domácí led s vedením v sérii 2:0, proti Pardubicím naopak stejným poměrem ztrácí a před vlastními fanoušky nyní bude muset pořádně zabrat, aby ještě udržel naději na postup do finále. Severočeši vstřelili na východě Čech jediný gól ve dvou utkáních, když se v neděli (1:2) prosadil Andrej Kudrna.

V obou utkáních neměl Litvínov ideální první třetinu. V úvodním duelu se sice dostal do vedení, Dynamu však za 20 minut povolil hned 22 střel na branku. V pondělním zápase byl poměr ran v první třetině rovněž výrazný (16:4). Možná překvapivě v sérii nepadá moc branek, podle slov litvínovského trenéra Karla Mlejnka je to ale jeden z taktických plánů jeho týmu, který se snaží hrát ze zajištěné obrany.

Pardubice vyhrály v play off zatím šest ze sedmi zápasů, jediná porážka navíc přišla ve čtvrtfinále s Hradcem Králové až po samostatných nájezdech. V součtu se základní částí neprohrálo Dynamo už 16 zápasů v řadě v základní hrací době. Pondělní druhý zápas semifinále přinesl změnu oproti dosavadním zvyklostem v play off. Tým trenéra Marka Zadiny dokázal poprvé ze sedmi zápasů vyhrát první třetinu a také se poprvé dostal do víc než jednobrankového vedení.

V posledních pěti duelech inkasovali hokejisté Pardubic pouze čtyři góly. Brankář Roman Will předvádí fantastické výkony. V semifinálové sérii s Litvínovem je zatím obrovský rozdíl na vhazování. Dynamo v prvním duelu vyhrálo 47:16, ve druhém pak 38:20. Zkušený centr Patrik Poulíček po posledním utkání prozradil, že Pardubice tuto disciplínu speciálně trénují. I zde se může projevovat rozdíl v tlaku a střelách na branku.

Statistiky z 2. utkání série. Livesport

Koho sledovat: Vinou zranění vynechal podstatnou část základní části. Po návratu patří Matúš Sukeľ mezi hlavní pilíře Vervy, pravidelně dostává velkou porci minut. V semifinálové sérii však i on zatím bodově mlčí. Matej Paulovič se trefil v obou domácích zápasech semifinále, je jednou ze skrytých hrozeb pardubického Dynama. Ve druhém utkání se při absenci Richarda Pánika posunul do elitního útoku vedle Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky.

Zajímavost: Pardubicím se na ledě Litvínova v posledních letech daří. Vyhrály zde pět z minulých šesti vzájemných zápasů. V této sezoně v základní části uspěla nejdřív Verva, která v říjnu slavila výhru 4:1. V lednu se na stadionu Ivana Hlinky radovalo Dynamo (3:1).

Se začátkem nové sezony nabízí Livesport.cz ve spolupráci s Radiožurnálem Sport audiokomentáře ze všech zápasů hokejové extraligy.