LIVE: Litvínov hájí extraligovou neporazitelnost, Pardubice bojují o posun na druhé místo

Litvínov v úterním sedmém kole Tipsport extraligy hájí neporazitelnost proti Českým Budějovicím, které třikrát za sebou prohrály. Hitem kola měl být souboj o druhé místo mezi Vítkovicemi a Mladou Boleslaví, který byl ale kvůli viróze v týmu domácích odložen. Na druhé místo tak mohou poskočit Pardubice, které hrají s tápající Kometou. O vylepšení dojmu z nevydařeného vstupu do ročníku se snaží Hradec Králové, jenž proti Plzni usiluje o posun z posledního místa tabulky. Průběh zápasů TELH můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Litvínov vyhrál úvodních šest zápasů sezony v základní hrací době a vytvořil rekord soutěže, který může proti Motoru vylepšit. Jihočechy, kteří doposud získali šest bodů a v tabulce jsou desátí, doma porazil čtyřikrát za sebou. "Pokračujeme v tvrdé práci. Bez ní to nejde, když je extraliga tak vyrovnaná. Věřím, že když budeme makat a stát jeden za druhým, můžeme vyhrávat," řekl útočník David Kaše na klubovém webu.

Po odložení zápasu Vítkovice - Mladá Boleslav se mohou na druhé místo posunout aktuálně páté Pardubice, které se představí na ledě Brna. Dynamo chce odčinit nedělní domácí porážku se Spartou, Kometa neuspěla dokonce třikrát za sebou a zatím získala jen pět bodů. Doma navíc prohrála s Libercem i Olomoucí. "Musíme hrát útočný hokej a vyvarovat se individuálních chyb, ze kterých plynou fauly a oslabení, která nám teď nejdou nebo je momentálně nezvládáme ubránit. Vypadneme z tempa, ve kterém chceme hrát," řekl útočník Dynama Patrik Poulíček. Východočeši v posledních dvou utkáních inkasovali v oslabení pět branek, tři v neděli od Sparty.

Podobně jako Mladá Boleslav vstoupilo nad očekávání dobře do sezony Kladno. Pravidelný účastník baráže v minulých letech je sedmý a získal jen o bod méně než mistrovský Třinec, s níž se teď doma utká. Rytíři v sezoně doma porazili Spartu i Brno. Oceláři bodovali mimo prvního duelu v Praze pětkrát za sebou, tři zápasy ale prohráli v prodloužení nebo po nájezdech. "Musíme se držet stále naší hry. Hrát zodpovědně, obětavě a každý zápas nechat na ledě vše," řekl kladenský obránce Jiří Ticháček. Slezané chtějí výkony zlepšit. "Nemáme to doladěné, pořád nám hra pokulhává. Máme na čem pracovat a dobře to všichni víme," přiznal bek Marian Adámek.

Stejně jako Brno bude o první domácí výhru usilovat Liberec, který hostí Karlovy Vary. Bílí Tygři doma prohráli už čtyřikrát, proti Plzni a Kladnu získali alespoň bod. "Každý chce tuhle domácí šňůru prolomit," podotkl liberecký útočník Michal Bulíř. "Asi nás vzhledem k nepříznivým výsledkům trochu svazuje nervozita, ale proto je potřeba hru ještě více zjednodušit a být důraznější. Věřím, že se nám to hned v dalším zápase s Karlovými Vary podaří a konečně doma zvítězíme," dodal.

Ambiciózní Hradec Králové zatím získal jen čtyři body a je poslední, v úterý přivítá osmou Plzeň. "Všichni vnímáme, jaká je situace. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme. Každý musí přijít v úterý na zápas s tím, že jdeme vyhrát a odpíchnout se, protože takhle to dál nejde," řekl útočník Jakub Pour, který většinu dosavadní kariéry strávil v Plzni, odkud v létě zamířil na východ Čech. "Těším se na to, protože jsem v Plzni vyrostl. Pro nás je ale nejdůležitější, abychom zápas zvládli," dodal na klubovém webu.