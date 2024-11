LIVE: Litvínov může jít na druhé místo, Kometa chce v extralize zabrat po třech porážkách

Litvínov má ve středeční dohrávce 20. kola Tipsport extraligy v Českých Budějovicích možnost přeskočit druhou Spartu a posunout se v tabulce hned za vedoucí Pardubice. Potřebuje k tomu ale plný bodový zisk. Na programu je i předehrávka 21. kola, v níž brněnská Kometa přivítá Karlovy Vary. Jihomoravané čelí hrozbě čtvrté porážky v řadě. Průběh obou zápasů můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Jihočeši na severu Čech prohráli v první konfrontaci obou celků v sezoně 1:5. V domácím prostředí se ale Motoru daří výrazně lépe než venku. Před vlastními diváky nasbírali Českobudějovičtí za devět zápasů 19 bodů, zatímco v arénách soupeřů za stejný počet utkání jen pět. I proto mají oproti příštímu soupeři v tabulce jiné starosti a na 11. místě mají na poslední Liberec k dobru jen čtyři body. "Potřebujeme každý bod," řekl kouč Ladislav Čihák.

Litvínov po slabším období najel zpátky na vítěznou vlnu a v prvním utkání po reprezentační přestávce si proti Olomouci (4:0) připsal čtvrtou výhru z uplynulých pěti utkání.

"Dobře jsme potrénovali a odrazilo se to ve výsledku. Ve druhé třetině tam však bylo mnoho situací zbytečně přehrávaných. Hráli jsme dobře v útočném pásmu, ale když jsme se dostali do šance, tak jsme se stále snažili ještě někoho hledat a nacházet lepší pozice," konstatoval kapitán Matúš Sukeľ.

Brno má za sebou herně povedené vystoupení v Pardubicích, přes vedení 2:0 ale Kometa nedosáhla na bodový zisk a prohrála potřetí za sebou výsledkem 2:3. Jen s tím rozdílem, že předchozí porážky v Olomouci a doma proti Plzni se zrodily až v nájezdech.

"Každé naše střídání musí být vždy sehrané na 150 procent. K úspěchu nás dovede právě to, že budeme dělat správně všechny detaily. Když budeme všichni pracovat tak, jak pracujeme, a budeme do toho všichni dávat stoprocentní nasazení, tak se nám určitě do budoucna bude dařit více," prohlásil útočník Adam Zbořil.

Západočeši sedmkrát po sobě bodovali, z toho pětkrát slavili výhru, ale také oni promarnili v neděli proti Liberci dvoubrankový náskok. Zápas nakonec ztratili v prodloužení. "Měli jsme dobrý vstup do utkání, pak ten zápas ale nějak uvadal. Musíme se ponaučit a jít do dalšího zápasu se vztyčenou hlavou a hrát celých 60 minut," zdůraznil útočník Ondřej Procházka.