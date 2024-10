LIVE: Oceláři zlomili Liberec, Litvínov hájí extraligovou neporazitelnost v Pardubicích

Úřadující mistr extraligy Třinec promrhal v zápase osmého kola tříbrankový náskok nad Libercem, přesto na svém ledě urval vítězství 6:3. Litvínov hájí na ledě Pardubic neporazitelnost v nové sezoně, pro Vervu jde o opakování souboje s týmem, který ji vyřadil v semifinále play off minulé sezony. Atraktivní duel se koná i v Mladé Boleslavi, kam zavítala Sparta, Karlovy Vary usilují proti Brnu o opuštění posledního místa tabulky a Olomouc vyzvala hradecký Mountfield. Průběh zápasů můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livepsort.cz.

Začátek sezony se Mladé Boleslavi vydařil, v tabulce je druhá. Proti Spartě budou mít Bruslaři i výhodu odpočinku. Zatímco domácí hráli naposledy v neděli, Pražané se představili ve středu v Olomouci, kde po třech zápasech bez inkasované branky prohráli 2:3.

"V kabině nám to skvěle funguje, i ve chvílích, kdy třeba v zápase zrovna prohráváme a to je možná to gró, proč se nám daří ze začátku sezony sbírat body. V zápase třeba ztrácíme i o dva góly, ale bojovností a týmovostí to dokážeme obrátit v náš prospěch," řekl mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš před sérií tří domácích zápasů.

Poslední Karlovy Vary hrají se dvanáctým Brnem a budou se snažit přerušit sérii tří porážek, což v úterý dokázala Kometa. Energie doma s Brnem bodovala v devíti vzájemných zápasech za sebou, osm z nich vyhrála. "Potřebujeme udržet výkon celých 60 minut a nevypadnout ze hry. Několikrát za sebou se nám to stalo a dostali jsme góly, což rozhodlo," řekl útočník Západočechů Ondřej Procházka.

Litvínov vyhrál v základní hrací době všech dosavadních sedm zápasů. Teď ale Severočechy čeká test na ledě Dynama, které je třetí, i když dvakrát za sebou prohrálo. "Děláme moc faulů a zatím neumíme zvládnout oslabení tak, abychom nedostávali góly," řekl pardubický útočník Tomáš Zohorna po úterní porážce v Brně. Východočeši v posledních třech zápasech inkasovali v oslabení sedm branek.

Zatímco Pardubice usilují o ukončení minisérie porážek, Litvínov je v klidu a zažívá vydařený start do sezony. "Pro nás je to další zápas, ale na druhou stranu: v extralize chce každý Pardubice porazit. My se na to připravíme tak, abychom hráli nejlépe, jak umíme," řekl útočník Nicolas Hlava. Motivací pro hosty může být i odplata za play off, v semifinále Verva prohrála 0:4 na zápasy.

V posledním pátečním utkání čeká Olomouc třetí ze série čtyř domácích zápasů, proti Hradci Králové se bude snažit navázat na středeční výhru nad Spartou.